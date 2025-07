12 melhores alternativas ao NotePlan para planejamento diário e anotações

Talvez você sempre tenha contado com o NotePlan para manter tudo sincronizado.

Suas notas de marcação são vinculadas a eventos do calendário. Notas diárias e de projetos ficam lado a lado. As tarefas podem ser arrastadas para blocos de tempo. Tudo fica local, em texto simples e estruturado de acordo com a sua maneira de pensar e planejar.

Mas o NotePlan fica aquém quando suas necessidades vão além do planejamento de tarefas pessoais. Ele não oferece verdadeira colaboração em equipe, automações avançadas de fluxo de trabalho e suporte completo fora do ecossistema da Apple. O sistema de plug-ins e os modelos são flexíveis, mas podem não ser suficientes quando você precisa de recursos como quadros Kanban, automações personalizáveis ou aplicativos para Windows e Android.

Este blog destaca as melhores alternativas ao NotePlan — ferramentas que aprimoram sua experiência de anotações e oferecem a mesma combinação de notas, tarefas e calendário, mas vão além.

Alternativas ao NotePlan em resumo

Esta tabela detalha algumas das melhores alternativas ao NotePlan, destacando os pontos fortes de cada ferramenta de anotações, seus principais recursos e faixas de preço gerais:

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços ClickUp Equipes de todos os tamanhos que desejam substituir ferramentas dispersas por um espaço de trabalho organizado Tarefas, documentos, calendário, resumos com IA, lembretes e automação unificados Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7 Supernotes Equipes que precisam de links de notas atômicos, rápidos e seguros Sistema de cartões, gráficos 2D/3D, suporte a markdown, velocidades de carregamento rápidas Gratuito; planos a partir de US$ 11 Amplenote Equipes que desejam equilibrar tarefas e notas longas Anotações, notas, tarefas e calendário com criptografia e visualizações prioritárias Gratuito; planos a partir de US$ 5,84/mês + impostos (cobrados anualmente) Craft Equipes que precisam de um aplicativo de anotações simples, de código aberto e com foco na privacidade Edição baseada em blocos, publicação na web, ferramentas de IA e suporte offline Gratuito; planos a partir de US$ 9,99/mês Joplin Equipes que precisam de um aplicativo de anotações simples, de código aberto e com foco na privacidade Editor Markdown, criptografia de ponta a ponta, sincronização local, suporte a plug-ins Gratuito; planos básicos na nuvem a partir de aproximadamente US$ 3,51 ou € 2,99/mês Obsidian Equipes que desejam construir um gráfico de conhecimento pessoal Notas locais com marcação, visualização gráfica, ecossistema de plug-ins, sem bloqueio Gratuito; planos de sincronização a partir de US$ 5/mês Logseq Equipes que desejam esboçar e conectar suas ideias Bullet journaling, backlinks, consultas e visualização gráfica Gratuito Zettlr Escritores acadêmicos que trabalham com notas repletas de citações Integração com Zotero, LaTeX, opções de exportação, escrita multilíngue Gratuito Agenda Pessoas que precisam organizar notas com base no tempo Visualização em linha do tempo, integração com calendário, suporte a marcações Gratuito; preços personalizados disponíveis Bear Usuários Apple que desejam se concentrar em escrever em um ambiente livre de distrações Tags aninhadas, marcação, notas seguras, formatos de exportação Gratuito; planos pagos a partir de US$ 2,99/mês Notion Equipes que desejam combinar notas, bancos de dados e colaboração Notas baseadas em blocos, bancos de dados, modelos, conteúdo sincronizado Gratuito; preços personalizados disponíveis para empresas Tana Equipes que desejam construir um segundo cérebro dinâmico com IA Notas diárias, resumos com IA, supertags, gráfico de conhecimento Gratuito; planos pagos a partir de US$ 8/mês

O que você deve procurar em alternativas ao NotePlan?

A escolha da alternativa certa ao NotePlan depende de como você planeja, quais recursos você já não utiliza mais e como você atribui responsabilidades. Aqui estão os principais recursos a serem considerados ao procurar um substituto:

Notas e tarefas vinculadas : notas diárias, semanais e de projetos com links contextuais ou backlinks

Integração com calendário : sincronização com o Google Agenda, Apple Agenda ou agendamento no aplicativo para gerenciar eventos junto com tarefas

Suporte para Markdown ou rich text : uma experiência de escrita limpa com formatação que funciona em várias ferramentas

Disponibilidade em várias plataformas : Acesse a partir do macOS, Windows, iOS, Android e da web para maior flexibilidade

Tarefas recorrentes e bloqueio de tempo : automação de ações repetidas e mapeamento visual do seu dia

Recursos avançados de tarefas : tags, filtros, prioridades e dependências para gerenciar fluxos de trabalho complexos

Ferramentas de colaboração : espaços compartilhados, edição em tempo real e permissões em nível de equipe para planejamento em grupo

Privacidade e controle de dados : armazenamento local, acesso offline ou opções de sincronização criptografada

Visualizações e modelos personalizados: layouts flexíveis e estruturas reutilizáveis adaptadas ao seu fluxo de trabalho

As melhores alternativas ao NotePlan

Essas alternativas oferecem novas abordagens para anotações, planejamento e produtividade:

Ao contrário do NotePlan, que enfatiza o planejamento individual com integrações limitadas, o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, reúne todo o seu fluxo de trabalho — notas, tarefas, lembretes e agendamentos — em um único espaço de trabalho dinâmico.

Ele foi criado para pessoas cansadas de alternar entre várias ferramentas e guias para realizar a mesma tarefa. O ClickUp reúne tudo em uma única interface, facilitando o planejamento do seu dia, o registro de ideias e a execução delas sem atritos.

Isso pode ajudar as organizações a recuperar até uma hora por dia que, de outra forma, seria gasta na busca por informações. Enquanto o NotePlan se concentra em notas diárias vinculadas, o ClickUp Docs oferece suporte a tudo, desde anotações diárias até documentação estruturada e colaboração em tempo real, garantindo que suas notas realmente se transformem em planos de ação!

Use o ClickUp Docs para registrar suas ideias rápidas e transformá-las em planos de ação completos

Use-o para criar documentos com formatação organizada, com cabeçalhos, tabelas, listas de verificação para gerenciamento de projetos e incorporações. Cada documento fica armazenado em sua área de trabalho e pode ser vinculado a tarefas, metas ou painéis.

Você também pode definir permissões de compartilhamento de notas, adicionar comentários e até mesmo inserir visualizações ao vivo, como uma lista de tarefas ou calendário, diretamente em seu documento. Esteja você planejando sua semana ou escrevendo procedimentos operacionais padrão, o Docs permite centralizar tudo em um só lugar, junto com outras ferramentas que evoluem com seu fluxo de trabalho.

Transforme itens de ação em tarefas rastreáveis do ClickUp

Quando chegar a hora de agir com base nas suas notas, o ClickUp Tasks ajuda você a dividir o trabalho em etapas claras. Destaque qualquer linha em um documento — por exemplo, “acompanhar a equipe de design até quinta-feira” — e transforme-a em uma tarefa com um clique.

Você pode atribuí-la a um colega de equipe, definir uma data de vencimento, adicionar subtarefas ou dependências e vinculá-la ao documento original para contextualização. Todas as tarefas suportam sinalizadores de prioridade, controle de tempo, automação e campos personalizados — para que suas notas não fiquem paradas, mas se transformem em itens de trabalho organizados e rastreáveis.

Para ficar por dentro de acompanhamentos pessoais ou pontuais, o ClickUp Reminders oferece uma maneira fácil de definir lembretes rápidos diretamente de tarefas, documentos ou da sua tela inicial.

Por exemplo, se você estiver em uma reunião e quiser se lembrar de verificar algo amanhã, pode criar um lembrete a partir desse ponto exato. Os lembretes aparecem no seu painel para que você nunca perca o controle.

Organize todas as suas reuniões, prazos e compromissos em um só lugar com o ClickUp Calendar

Leve sua organização um passo adiante e use o ClickUp Calendar. O planejador com inteligência artificial pode sincronizar com o Google Agenda para oferecer visibilidade completa da sua programação e ajudar você a encontrar os melhores horários para suas tarefas prioritárias.

Além disso, você pode participar de suas reuniões agendadas no Zoom, Google Meets ou Microsoft Teams diretamente do ClickUp, sem precisar alternar entre guias. Você também pode adicionar automaticamente o ClickUp AI Notetaker para automatizar a documentação das suas reuniões.

Ele une suas chamadas e gravações, transcreve a discussão e gera um resumo inteligente.

Capture transcrições precisas de reuniões com o ClickUp AI Notetaker

Você não recebe apenas uma transcrição, mas também itens de ação, decisões e perguntas levantadas claramente identificados, que podem ser transformados em tarefas com um clique. Isso é ideal para manter as equipes alinhadas e economizar tempo nos acompanhamentos pós-reunião.

Quer que todas as suas informações façam mais por você? Dê as boas-vindas ao ClickUp Brain, seu assistente de IA treinado com os dados do seu espaço de trabalho.

Encontre respostas relevantes em seus espaços de trabalho usando o ClickUp Brain

Você pode pedir para resumir um documento longo, extrair itens de ação de notas de reuniões ou responder a perguntas específicas do local de trabalho, como “Quais tarefas estão atrasadas na pasta de lançamento do segundo trimestre?” ou “Resuma as atualizações marcadas como ‘marketing’ desta semana. ”

Reduz o tempo gasto procurando, classificando e filtrando conteúdo, oferecendo insights relevantes e acionáveis sob demanda.

Obtenha um modelo gratuito Estruture seu dia com o modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Pronto para começar? O modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp oferece um layout pré-criado para gerenciar sua carga de trabalho diária. Ele inclui seções para tarefas de alta prioridade, conquistas rápidas e metas pessoais, e você pode personalizá-lo com etiquetas codificadas por cores, datas de vencimento ou até mesmo incorporar documentos.

Melhores recursos do ClickUp

Crie painéis personalizados para acompanhar tarefas , documentos, metas e calendários em uma visualização personalizada

Use a pesquisa global para encontrar qualquer coisa — tarefas, notas, arquivos ou comentários — instantaneamente em todo o seu espaço de trabalho

Colabore em tempo real usando comentários atribuídos , @menções e edição ao vivo em tarefas e documentos

Crie subtarefas e listas de verificação aninhadas para dividir projetos em unidades precisas e rastreáveis

Aplique campos personalizados para categorizar tarefas com rótulos, orçamentos, status ou listas de prioridades

Limitações do ClickUp

Pode haver uma curva de aprendizado para novos usuários

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.480 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um avaliador da Capterra diz:

Ferramenta de gerenciamento de projetos, bloco de notas, wiki para clientes e muito mais, tudo em um só lugar. De modo geral, o ClickUp tem sido a melhor solução para mim, pois combina os recursos de um sistema típico de gerenciamento de projetos com recursos semelhantes aos do Notion. Adoro o fato de poder personalizá-lo tanto...

💟 Dica bônus: Quer quadruplicar sua produtividade? Experimente o Brain MAX, seu companheiro de IA dedicado que unifica todo o seu trabalho, pesquisa e automação em um só lugar. Basta falar seus pensamentos, tarefas ou perguntas, e o recurso de conversão de voz em texto do Brain MAX transforma instantaneamente suas palavras em ação. Chega de digitar, chega de alternar entre aplicativos — apenas produtividade perfeita e sem usar as mãos, que mantém você focado e ágil.

Experimente o Talk to Text no Brain MAX para quadruplicar sua produtividade

2. Supernotes (ideal para vinculação de notas atômicas, rápidas e seguras)

via Supernotes

O Supernotes se concentra em cartões de notas curtos e significativos, em vez de documentos longos ou pastas. Cada cartão pode incluir marcações, imagens, tabelas, listas de verificação e LaTeX, tornando-os versáteis para diversos tipos de conteúdo.

Você agrupa cartões por tópico, conecta-os com links ou tags e explora seu conhecimento visualmente com gráficos integrados, ajudando você a ver as relações entre as ideias. A privacidade é tratada com seriedade: suas notas multimídia são criptografadas tanto em trânsito quanto em repouso, e o serviço oferece velocidades de interação rápidas, de 100 ms.

Melhores recursos do Supernotes

Habilite o mapeamento visual de conceitos usando visualizações gráficas interativas em 2D e 3D

Marque e filtre cartões por tópicos para exibir conteúdo relevante instantaneamente

Comece a digitar em qualquer lugar para criar um novo cartão de notas sem demora

Exporte notas em Markdown ou PDF para garantir a portabilidade

Colabore em tempo real por meio de cartões compartilhados, comentários e edição ao vivo

Limitações do Supernotes

Não possui recursos integrados de anotação em PDF ou EPUB, muitas vezes exigindo ferramentas externas

Ainda não oferece aplicativos móveis ou para desktop nativos com suporte offline completo

Preços do Supernotes

Starter: Grátis

Ilimitado: US$ 11/mês

Avaliações e comentários sobre o Supernotes

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Supernotes?

Uma avaliação do G2 diz:

Uso o Supernotes há algum tempo e é uma ótima ferramenta para guardar suas anotações organizacionais (atas de reuniões), notas e ideias durante sessões de brainstorming, que podem ser usadas posteriormente como referência. Você pode criar listas de tarefas. O aplicativo é fácil de usar e não leva muito tempo para configurar.

👀 Você sabia? Os smartphones são uma das principais razões pelas quais os aplicativos de anotações são tão populares . Estamos sempre usando nossos celulares, então é fácil fazer anotações a qualquer hora e em qualquer lugar. Essa necessidade constante de anotações rápidas impulsiona o mercado de aplicativos.

3. Amplenote (ideal para equilibrar tarefas e notas longas)

via Amplenote

Se você valoriza o pensamento profundo e a execução estruturada, o Amplenote pode ser interessante para você. Ele permite capturar ideias longas, convertê-las em tarefas e organizar tudo de acordo com suas prioridades reais.

O aplicativo foi desenvolvido com base em cinco modos principais — Anotações, Notas, Tarefas, Calendário e Cofre — que funcionam juntos para transformar pensamentos dispersos em ações planejadas. As anotações funcionam como um bloco de notas diário, ideal para registros, ideias ou fragmentos de notas. Com o tempo, elas podem ser convertidas em notas estruturadas ou transferidas para a visualização Tarefas.

Melhores recursos do Amplenote

Transforme marcadores de notas em tarefas com datas de vencimento, tags ou configurações recorrentes

Use a classificação flexível de tarefas para priorizar com base no esforço, urgência ou importância

Proteja suas notas com criptografia completa de ponta a ponta em todos os planos

Navegue pelo seu gráfico usando links, tags e pastas hierárquicas

Alterne entre anotações, tarefas e calendário sem sair do seu espaço de escrita

Limitações do Amplenote

Sem colaboração em tempo real ou espaços de trabalho compartilhados, limitando-o a equipes

A interface minimalista pode parecer muito simples para usuários que preferem um toque visual

Preços do Amplenote

Pessoal: Gratuito

Pro: US$ 5,84/mês + impostos (cobrado anualmente)

Ilimitado: US$ 10,00/mês + impostos (cobrado anualmente)

Fundador: US$ 20/mês + impostos (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Amplenote

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Amplenote?

Um revisor do Reddit diz:

Eu uso o AN para anotações. É ótimo. Adoro. Para tarefas e calendário, uso um aplicativo de tarefas e um calendário.

💡 Dica profissional: se você depende de notas manuscritas, ferramentas como o Apple Notes podem preencher a lacuna entre o papel e o digital. Você pode anotar coisas com um Apple Pencil e ainda manter tudo pesquisável, sincronizado e com backup — sem necessidade de digitalização.

4. Craft (ideal para notas visualmente estruturadas e documentos colaborativos)

via Craft

O Craft combina a flexibilidade de um editor de documentos com uma estrutura de anotações baseada em blocos. Cada parágrafo, lista ou imagem é um bloco móvel que você pode recolher, aninhar e reorganizar — ideal para criar agendas de reuniões organizadas e claras, wikis e documentos internos refinados.

Você pode compartilhar qualquer página como um link da web, facilitando o feedback e a publicação sem ferramentas extras. Edição em tempo real, comentários e @menções também tornam o Craft uma ótima opção para equipes que precisam de documentação colaborativa e visualmente clara.

Crie os melhores recursos

Aninhe o conteúdo em cartões dentro das páginas para uma organização modular e em camadas

Colabore em tempo real em vários dispositivos e espaços de trabalho compartilhados

Use ferramentas de comunicação com IA para reescrever, resumir ou formatar seções sob demanda

Publique páginas na web com um clique, usando um design limpo e responsivo

Trabalhe offline ou online em todos os dispositivos, com sincronização automática

Limitações do Craft

Sem gerenciamento avançado de tarefas — mais adequado para redação e colaboração do que para execução de projetos

A estrutura dos documentos pode parecer rígida para usuários que preferem anotações em formato livre ou baseadas em gráficos

Preços personalizados

Starter: Grátis

Craft Solo: US$ 9,99/mês

Craft Together: US$ 17,99/mês

Crie avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Craft?

Uma avaliação da Capterra diz:

No geral, acredito que tomamos a decisão certa ao começar a usar o Craft. Ele nos permite organizar os documentos da nossa empresa de uma maneira mais estética.

📮 ClickUp Insight: Nossa pesquisa recente mostra que, embora 88% dos usuários já utilizem IA para tarefas pessoais, como planejamento diário e lembretes, mais da metade ainda não a incorporou em suas rotinas de trabalho. Os principais motivos? Integrações difíceis, incerteza sobre por onde começar e preocupações com a privacidade dos dados. O ClickUp Brain pode resolver isso. Ele é integrado diretamente ao seu espaço de trabalho, sem complementos nem ferramentas extras, e foi projetado com a segurança em mente. Você pode usar linguagem natural para resumir documentos, extrair itens de ação ou obter respostas da sua base de conhecimento. Não é necessário fazer nenhuma configuração. Basta digitar uma solicitação e obter o que você precisa, no momento em que você precisa, para concluir suas tarefas diárias usando IA.

5. Joplin (ideal para anotações com foco em privacidade e código aberto)

via Joplin

O Joplin é um aplicativo gratuito e de código aberto para anotações que oferece controle total sobre seus dados. Armazene anotações localmente, sincronize através do seu próprio servidor ou use serviços como Dropbox ou Nextcloud — sem assinaturas obrigatórias ou dependência de fornecedores. Ele suporta markdown, com edição lado a lado e visualização para uma escrita limpa e focada.

Organize atas de reuniões em cadernos, adicione tags e criptografe tudo de ponta a ponta. Com um ecossistema de plug-ins em crescimento, você pode adicionar quadros Kanban, temporizadores Pomodoro ou visualizações gráficas, tudo sem sair do aplicativo.

Melhores recursos do Joplin

Escreva em markdown com visualização dividida para pré-visualizações em tempo real e formatação limpa

Recorte páginas da web diretamente para seus cadernos usando extensões do navegador

Mantenha acesso offline completo em todos os dispositivos, com sincronização manual ou automática

Limitações do Joplin

Não possui ferramentas nativas de colaboração em tempo real para equipes

A interface do usuário pode parecer desatualizada ou pouco intuitiva para usuários iniciantes

Preços do Joplin

Gratuito

Joplin Cloud Basic: US$ 3,26/mês (€ 2,99/mês)

Joplin Cloud Pro: US$ 6,53/mês (€ 5,99/mês)

Joplin Cloud Teams: US$ 8,71/mês (€ 7,99/mês)

Avaliações e comentários sobre o Joplin

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Joplin?

Um avaliador do G2 diz:

Ótimo aplicativo para anotações, excelente para organização e estrutura.

6. Obsidian (ideal para criar um gráfico de conhecimento pessoal)

via Obsidian

Você pensa em conexões visuais em vez de pastas? O Obsidian oferece uma maneira rápida de mapear conhecimentos e conectar notas.

Ele armazena suas notas como arquivos Markdown de texto simples em seu drive local — sem dependência de fornecedores e sem nuvem obrigatória. A verdadeira força está em como ele permite vincular notas relevantes usando links internos e visualizar esses links como um gráfico dinâmico.

Sua flexibilidade permite que você construa seu sistema usando pastas e tags ou use plugins para adicionar repetição espaçada, quadros Kanban, visualizações de calendário e muito mais.

Melhores recursos do Obsidian

Alterne entre vários painéis para editar ou consultar várias notas lado a lado

Use plug-ins da comunidade para adicionar recursos como flashcards, filtros gráficos ou ferramentas de publicação

Marque e agrupe notas usando seus próprios metadados personalizados e operadores de pesquisa

Publique notas selecionadas como um site leve usando o Obsidian Publish (complemento pago)

Navegue pelas suas ideias visualmente com um gráfico de conhecimento interativo

Limitações do Obsidian

Sem ferramentas integradas de gerenciamento de tarefas ou agendamento

Pode parecer complicado para novos usuários sem orientação ou modelos de configuração

Preços do Obsidian

Gratuito

Obsidian Sync: US$ 5/mês

Obsidian Publish: US$ 10/mês

Avaliações e comentários sobre o Obsidian

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: 4,8/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Obsidian?

Um avaliador da Capterra diz:

Excelente software para anotações com markdown

🧠 Curiosidade: Os principais players no mercado de aplicativos de anotações estão apostando em plataformas comunitárias baseadas em nuvem para impulsionar a colaboração e o engajamento. Essas plataformas oferecem suporte à coedição em tempo real e ajudam a criar centros de conhecimento orientados para o usuário.

7. Logseq (Melhor para esboçar e organizar pensamentos em rede)

via Logseq

O Logseq foi criado para usuários que pensam em esboços. Ele abre em um diário baseado em marcadores, onde cada linha pode ser vinculada, referenciada ou agendada — ideal para transformar notas diárias em conhecimento de longo prazo.

Sua abordagem centrada no diário incentiva entradas datadas, a partir das quais você pode organizar tarefas, tags e links sem interromper o fluxo.

Com o tempo, suas notas formam uma estrutura não linear que você pode explorar usando links, filtros e uma visualização gráfica. Essa estrutura é perfeita para conectar ideias e construir seu próprio sistema de conhecimento pessoal.

Melhores recursos do Logseq

Use comandos de barra para inserir modelos, tarefas ou conteúdo vinculado rapidamente

Pesquise suas notas para encontrar padrões, listas de tarefas ou páginas relacionadas usando filtros avançados

Alterne entre as visualizações de diário e gráfico para pensamento linear e lateral

Incorpore blocos ou páginas inteiras para reutilizar ideias sem duplicar

Sincronize dados com segurança através do seu serviço na nuvem ou backups locais

Limitações do Logseq

Carece de recursos nativos robustos de colaboração para equipes

A configuração da sincronização requer mais configuração manual em comparação com ferramentas completas

Preços do Logseq

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o Logseq

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Logseq?

Um revisor do Reddit diz:

O Logseq tem me atendido bem. Não tive nenhuma necessidade do emacs.

8. Zettlr (ideal para redação acadêmica e notas com muitas citações)

via Zettlr

Projetado com fluxos de trabalho acadêmicos em mente, o Zettlr combina escrita em texto simples com gerenciamento de citações, tornando-o adequado para pesquisadores, estudantes e profissionais do conhecimento que precisam de mais do que apenas recursos básicos ou notas adesivas.

Ele suporta sintaxe LaTeX, opções de exportação integradas e pastas de projetos, que são úteis para gerenciar textos acadêmicos longos ou projetos de tese.

O Zettlr é totalmente open source e não impõe nenhuma sincronização proprietária na nuvem. Isso o torna especialmente atraente para usuários que desejam controle, transparência e um ambiente criado para escrita séria.

Melhores recursos do Zettlr

Integre com o Zotero para inserir citações acadêmicas e gerenciar bibliografias

Use o modo de projeto para gerenciar pastas, rascunhos e documentos longos com facilidade

Exporte seu trabalho em vários formatos, incluindo PDF, Word, HTML e LaTeX

Escreva em vários idiomas com destaque de sintaxe e suporte para verificação ortográfica

Marque e filtre notas usando frontmatter YAML e metadados personalizados

Limitações do Zettlr

Não possui aplicativos móveis nativos, limitando o acesso em trânsito

A interface pode parecer técnica ou desatualizada em comparação com ferramentas comerciais modernas

Preços do Zettlr

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o Zettlr

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zettlr?

Uma avaliação no Reddit diz:

Gosto do fato de o Zettlr ser gratuito e ter uma boa exportação para epub.

👀 Você sabia? Os aplicativos de anotações por assinatura representam a maior fatia das vendas, impulsionados pela forte demanda por recursos premium, como personalização, sincronização na nuvem e gerenciamento avançado de tarefas.

9. Agenda (melhor para organização de notas baseadas em tempo)

via Agenda

O Agenda usa uma abordagem centrada em linhas do tempo, perfeita para acompanhar o que foi discutido e preparar notas antes de eventos futuros. Você pode anexar notas a eventos do calendário, visualizar tudo cronologicamente e marcar itens importantes como “Na agenda”

Projetado para usuários de Mac, ele se integra perfeitamente ao Calendário e aos Lembretes da Apple. Seu layout elegante conecta seu calendário e suas notas, permitindo que você navegue pelo contexto passado e futuro — ideal para quem pensa em termos de tempo e deseja que suas notas sigam o mesmo caminho.

Principais recursos do Agenda

Agrupe notas em categorias como reuniões, planejamento ou entregas para manter uma estrutura de projeto organizada

Anexe arquivos, imagens e tags para enriquecer as notas e facilitar a pesquisa ou filtragem posterior

Use a formatação Markdown e um método de anotações por frases para continuar escrevendo de forma leve, mas estruturada

Crie modelos de notas para fluxos de trabalho recorrentes, como atas de reuniões ou planejamento de sprints

Vincule notas para rastrear relações entre ideias, planos e documentação

Limitações da agenda

Disponível apenas no macOS e iOS

Funcionalidade colaborativa limitada para equipes

Preços do Agenda

Gratuito

Complementos: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre agendas

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,3/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Agenda?

Um avaliador da Capterra diz:

A facilidade de uso é fantástica para qualquer pessoa que o utilize! Os clientes podem fazer reservas diretamente online ou você pode inserir as reservas através do back-end do software. As confirmações são enviadas automaticamente.

10. Bear (ideal para escrever com foco em um ambiente livre de distrações)

via Bear

O Bear oferece uma experiência de escrita focada e com um design bonito, com uma organização poderosa por trás. Ele suporta Markdown, visualizações avançadas e tags aninhadas como #trabalho/reuniões, para que você possa estruturar suas notas sem interromper seu fluxo de escrita. Não há visualizações confusas, apenas anotações limpas e rápidas.

As notas são armazenadas localmente, com sincronização opcional com o iCloud para acesso em todos os dispositivos. Com temas e tipografia personalizados, o Bear parece mais um estúdio de escrita privado do que um aplicativo de notas comum — ideal para escritores, diaristas e qualquer pessoa que valorize a clareza.

Melhores recursos do Bear

Pesquise com filtros avançados usando hashtags, sistemas de listas de tarefas e anexos de arquivos

Exporte notas em formatos como PDF, HTML, DOCX e Markdown

Criptografe notas individuais com Face ID ou proteção por senha

Prenda notas importantes no topo da sua lista para acessar rapidamente conteúdos recorrentes ou ativos

Limitações do Bear

Não disponível para usuários do Windows ou Android

Os recursos de colaboração são mínimos ou inexistentes

Preços do Bear

Gratuito

Bear Pro: US$ 2,99/mês

Avaliações e comentários sobre o Bear

G2: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Bear?

Um avaliador do G2 diz:

Gosto do fato de o aplicativo Bear ser minimalista de propósito. Assim, há muito menos distrações se você estiver usando o aplicativo para fazer anotações, registrar ideias ou criar conteúdo para o seu blog. É super fácil de usar, oferece muitas otimizações e também vem com vários atalhos de teclado.

11. Notion (ideal para combinar notas, bancos de dados e colaboração)

via Notion

O Notion permite que você dê forma às suas notas, não apenas escreva-as. Comece com uma página em branco e crie qualquer coisa, desde um diário até um wiki da empresa. As notas funcionam como blocos de construção — você pode arrastá-las, aninhá-las e transformá-las em bancos de dados, listas alternáveis ou páginas vinculadas.

É fácil passar de uma ideia rápida para um plano de projeto completo no mesmo espaço. Com modelos flexíveis e várias visualizações, como Kanban ou tabelas, o Notion se adapta à sua maneira de pensar e trabalhar.

Melhores recursos do Notion

Use tabelas, calendários e quadros Kanban para gerenciar dados estruturados diretamente nas notas

Configure modelos personalizados de anotações para casos de uso recorrentes, como agendas de reuniões, especificações de produtos ou calendários de conteúdo

Atribua tarefas dentro das páginas e acompanhe-as usando datas de vencimento, campos de status e responsáveis

Use blocos sincronizados para espelhar o mesmo conteúdo em várias páginas

Limitações do Notion

Pode parecer lento ou confuso com páginas grandes ou uso intenso

O acesso offline é limitado e não é totalmente confiável para todos os casos de uso

Preços do Notion

Gratuito

Plus : US$ 12/mês por usuário

Negócios: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,7/5 (mais de 6.750 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.570 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Um avaliador do G2 diz:

O Notion torna incrivelmente fácil organizar informações, colaborar com colegas de equipe e criar fluxos de trabalho personalizados sem escrever código.

12. Tana (Ideal para criar um segundo cérebro dinâmico com IA)

via Tana

O Tana combina dados estruturados, notas diárias e ferramentas de reunião com IA em um sistema flexível baseado em gráficos. “Super tags” personalizadas transformam texto simples em conteúdo organizado, como planos de projeto, notas de reunião ou bancos de dados de contatos. Comece com simples marcadores e evolua para objetos estruturados com filtros, atributos e visualizações dinâmicas.

Cada nota diária se torna parte de um gráfico de conhecimento crescente, onde o conteúdo vinculado e as ferramentas de reunião com IA ajudam a resumir, conectar e expandir suas ideias à medida que seu fluxo de trabalho evolui.

Principais recursos do Tana

Consulte notas em diferentes contextos usando Live Nodes, que são atualizadas sempre que são mencionadas

Use o nó Diário para organizar automaticamente tarefas diárias, notas e links para projetos em andamento

Pesquise instantaneamente em todos os nós com a poderosa função de pesquisa contextual da Tana

Recolha e expanda esboços para uma edição focada e uma experiência de escrita organizada

Limitações do Tana

Ainda em versão beta aberta, portanto, alguns recursos podem mudar ou parecer experimentais

A curva de aprendizado inicial é mais íngreme do que os aplicativos tradicionais de anotações

Preços do Tana

Gratuito

Mais: US$ 8/mês

Pro: US$ 14/mês

Avaliações e comentários do Tana

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tana?

Uma avaliação no Reddit diz:

Eu estava cansado de pular entre notas e tarefas. Preocupado em arquivar coisas. Com medo de nunca mais encontrar. Isso não acontece mais. É fenomenal.

Por que o ClickUp é a melhor alternativa ao NotePlan

Embora o NotePlan seja ótimo para planejamento focado, o ClickUp oferece um espaço de trabalho mais poderoso e flexível. Ele oferece várias visualizações — lista, quadro, calendário e Gantt — para que você possa organizar notas e tarefas da maneira que for melhor para você.

Use o Docs para notas detalhadas, wikis e muito mais. Você pode até transformar notas em tarefas com um clique. Fluxos de trabalho personalizados, colaboração em tempo real e integrações profundas com ferramentas como Google Agenda e Slack tornam o ClickUp ideal para tudo, desde rotinas pessoais até planejamento de equipe. Chega de alternar entre aplicativos — basta um único lugar para registrar, planejar e agir.

Experimente o ClickUp gratuitamente e veja como seu planejamento diário pode melhorar.