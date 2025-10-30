Os 13 melhores LMS para pequenas empresas em 2025

Se você é proprietário de uma pequena empresa ou gerente de RH, veja como o Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS) certo pode ajudá-lo:

Treine novos funcionários sem sobrecarregar sua equipe

Manter a conformidade em dia sem microgerenciamento

Ajudando os funcionários a aprender, não apenas a clicar em cursos online

No entanto, os gerentes de RH e líderes de equipe ainda hesitam. Não porque não vejam o valor de um LMS, mas porque estão preocupados com o segundo nível de atrito:

Quem vai criar todos esses programas de treinamento?

Os funcionários simplesmente se distrairão e clicarão em “próximo”?

Será que tenho mesmo tempo para gerir outra ferramenta?

Aqui está nossa lista das principais plataformas LMS para pequenas empresas que abordam essas questões de frente. Escolhemos ferramentas que facilitam a vida com modelos pré-construídos, automações inteligentes e recursos de engajamento que mantêm seus funcionários (e administradores) felizes.

Quer você esteja realizando programas de integração, treinamento de funcionários ou aperfeiçoamento profissional, esses sistemas de gestão de aprendizagem ajudam você a fazer isso sem sobrecarregar sua equipe de RH.

Se você está procurando uma comparação rápida dos melhores sistemas de gestão de aprendizagem, esta tabela é para você.

Nome da ferramenta Principais recursos Ideal para Preços ClickUp ClickUp Brain, crie listas de tarefas e ClickUp Clips para gravar e compartilhar treinamentos. Ideal para organizações sem fins lucrativos que precisam de uma plataforma completa para treinamento, integração e gerenciamento de projetos. Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas TalentLMS Mais de 1000 cursos prontos, criação de pesquisas, integração com BambooHR e Salesforce. Ideal para aprendizagem completa para empresas em crescimento Os planos pagos começam em US$ 149 por 1 a 40 usuários/mês. AbsorbLMS Crie IA, aprovações dos alunos e listas de verificação observacionais. Ideal para treinamento em conformidade Preços personalizados Docebo Arquitetura headless, recomendação de cursos com inteligência artificial e recurso de convite para assistir. Ideal para gerenciar treinamento e certificação em conformidade Preços personalizados LearnUpon Caminhos de aprendizagem com vários cursos, lógica “se-então” para automatizar o treinamento e portais dedicados. Ideal para treinar vários públicos Preços personalizados Thinkific Aprendizagem com marca branca, domínios personalizados, espaços comunitários e funções personalizadas Ideal para empresas que desejam vender cursos online Os planos pagos começam em US$ 49 por usuário/mês Blackboard Branding multitenant, certificação ISO, área de teste, verificador de acessibilidade integrado Ideal para empresas que precisam de uma plataforma de treinamento escalável e com identidade visual da marca Preços personalizados Moodle Estrutura de competências personalizada, mensagens Matrix, conector de IA Ideal para organizações sem fins lucrativos que desejam um LMS personalizável e econômico. Gratuito Tovuti 40 tipos de conteúdo, Dizi AI, crie grupos e subgrupos de usuários Ideal para experiências de treinamento interativas e imersivas Preços personalizados 360 Learning Login único (SSO), adicione arquivos baseados na web, defina datas de validade de certificados Ideal para treinamento colaborativo Os planos pagos começam em US$ 8 por usuário/mês. iSpring Learn Criação de cursos baseados em PowerPoint, login único e domínio personalizado para branding. Ideal para ministrar e automatizar treinamentos corporativos Os planos pagos começam em US$ 770 por usuário/ano. Litmos 98.000 cursos prontos para uso, mais de 100 conectores, uso de IA para analisar envios de vídeo, revisão do histórico do curso Ideal para oferecer treinamento de alto impacto Preços personalizados LearnDash Progressão de vídeo, suporta vários formatos de conteúdo Ideal para pequenas empresas para criar e gerenciar treinamentos Os planos pagos começam em US$ 199/ano para 1 site.

O que você deve procurar em um LMS para pequenas empresas?

Ao escolher um sistema de gestão de aprendizagem LMS para uma pequena empresa, você deseja recursos que economizem tempo, reduzam as despesas administrativas e cresçam com você. E que não sobrecarreguem sua equipe ou seu orçamento.

Um LMS fácil de usar e que oferece à sua equipe o treinamento relevante de que ela precisa para se aperfeiçoar.

Aqui está uma lista prática dos principais recursos a serem considerados:

Módulos de aprendizagem interativos: mantenha os funcionários envolvidos com vídeos interativos, questionários e simulações que aumentam a retenção e fazem com que o treinamento pareça menos uma tarefa árdua.

Opções de personalização: adapte o sistema de gestão de aprendizagem às necessidades da sua empresa com cursos personalizados, conteúdo personalizado para módulos de treinamento e percursos de aprendizagem personalizados.

Escalabilidade: garanta que seu LMS cresça junto com sua equipe, oferecendo suporte a mais usuários, cursos e locais sem lentidão ou necessidade de atualizações caras.

Acompanhamento do progresso: acompanhe o progresso dos alunos e refine o treinamento por meio de questionários integrados, acompanhe o progresso dos alunos e refine o treinamento por meio de questionários integrados, pesquisas de feedback sobre o treinamento , certificados e avaliações de desempenho.

Recursos de integração: conecte seu LMS a ferramentas como Slack, Google Workspace, conecte seu LMS a ferramentas como Slack, Google Workspace, software de treinamento ou seu HRIS para otimizar a integração, automatizar atribuições e sincronizar dados dos funcionários.

Acesso móvel: permita que as equipes acessem materiais de treinamento em qualquer lugar com uma plataforma de treinamento otimizada para dispositivos móveis para trabalhadores de campo, equipes híbridas ou aulas rápidas entre tarefas.

Relatórios e análises: obtenha visibilidade sobre quem está aprendendo o quê, onde estão as dificuldades e como você pode melhorar o treinamento entre as equipes usando painéis e relatórios em tempo real.

O melhor LMS para pequenas empresas

Aqui estão os melhores sistemas de gestão de aprendizagem para pequenas empresas como a sua.

1. ClickUp (ideal para empresas que precisam de uma plataforma completa para integração e gestão de aprendizagem contínua)

O ClickUp, o primeiro espaço de trabalho com IA convergente, funciona como um sistema de gestão de aprendizagem leve e personalizável, simplificando os fluxos de trabalho e melhorando a gestão de tarefas em todos os projetos.

Usando a poderosa combinação do ClickUp Brain + ClickUp Docs, você pode criar manuais de treinamento, manuais para voluntários, guias de integração e até mesmo planos de aprendizagem personalizados.

Para torná-lo mais interativo, você pode enviar vídeos ou infográficos incorporados para aprimorar o conteúdo. Com o Compartilhamento Público, eles podem ser acessados por voluntários ou partes interessadas sem a necessidade de acesso total ao ClickUp, tornando a integração perfeita.

Gere materiais de treinamento, tarefas, cronogramas e muito mais com o espaço de trabalho alimentado por IA do ClickUp.

Se seus manuais de treinamento estiverem espalhados por PDFs, planilhas, Google Docs e outros canais, sua equipe gastará mais tempo localizando-os do que realizando o trabalho. No entanto, a Pesquisa Empresarial com tecnologia de IA entra em cena para tornar essa parte do processo mais suave, permitindo que você pesquise qualquer coisa em seu espaço de trabalho e aplicativos integrados de terceiros em segundos.

À medida que sua biblioteca de treinamento de funcionários cresce, você pode usar o recurso de gerenciamento de conhecimento do ClickUp para encontrar documentos e respostas relevantes sem precisar vasculhar pastas. Esse recurso permite o armazenamento fácil e o acesso instantâneo a todo o conhecimento da empresa. Você pode fazer isso convertendo todos os seus documentos e guias de treinamento em wikis internos.

Precisa de assistência mais personalizada? Pergunte aos agentes do ClickUp! Essas ferramentas de IA para gerenciamento de conhecimento podem responder pacientemente a perguntas repetitivas e acionar fluxos de trabalho sem sobrecarregar sua pequena equipe!

Responda a perguntas repetitivas nos canais do ClickUp Chat, automatize relatórios diários e semanais, classifique e atribua mensagens, adicione lembretes e muito mais com o ClickUp Autopilot Agents.

O ClickUp também possui um modelo pré-construído para ajudá-lo a padronizar a implementação de programas de treinamento. Por exemplo, o Modelo de Plano de Implementação de Treinamento do ClickUp garante que todo o seu material de treinamento esteja organizado e acessível centralmente.

Obtenha um modelo gratuito Crie e acompanhe seus planos de treinamento usando o modelo de plano de implementação de treinamento do ClickUp.

Com este modelo, você pode:

Acompanhe as diferentes etapas de seus planos de treinamento por meio de status personalizados.

Salve, organize e visualize informações sobre sessões de treinamento usando campos personalizados.

Monitore o progresso do plano de implementação com os painéis do ClickUp.

Seja para treinar novos funcionários ou gerenciar o desenvolvimento de habilidades de toda a equipe, os recursos do ClickUp se alinham às suas necessidades de treinamento e apoiam o seu crescimento.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel às vezes funciona mais lentamente do que a versão para desktop, especialmente ao lidar com projetos complexos ou gerenciar várias tarefas.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Veja uma avaliação da G2:

Minha equipe adorou a capacidade de atribuir tarefas para responsabilização e o alto nível de personalização! Conseguimos criar espaços que atendem a cada uma de nossas necessidades e acompanhar o progresso de cada tarefa. É fácil de usar e o atendimento ao cliente tem sido útil quando necessário! Não demorou muito para que toda a nossa equipe implementasse e integrasse o Clickup, e agora ele é usado diariamente por todos!

Minha equipe adorou a capacidade de atribuir tarefas para responsabilização e o alto nível de personalização! Conseguimos criar espaços que atendem a cada uma de nossas necessidades e acompanhar o progresso de cada tarefa. É fácil de usar e o atendimento ao cliente tem sido útil quando necessário! Não demorou muito para que toda a nossa equipe implementasse e integrasse o Clickup, e agora ele é usado diariamente por todos!

💟 Bônus: O Brain MAX é o seu companheiro de desktop com tecnologia de IA que também funciona como um LMS inteligente e intuitivo para pequenas empresas. Com integração profunda entre seus documentos, materiais de treinamento e comunicações da equipe, o Brain MAX facilita a criação, organização e entrega de conteúdo de aprendizagem — tudo a partir de uma única plataforma. Você pode usar o recurso de conversão de voz em texto para criar rapidamente módulos de treinamento, atribuir cursos, acompanhar o progresso dos funcionários e até mesmo gerar questionários ou formulários de feedback. O Brain MAX automatiza lembretes, reúne recursos relevantes e fornece insights em tempo real sobre o aprendizado da equipe, tornando a integração e o aprimoramento de habilidades contínuos, eficientes e perfeitamente adaptados às necessidades da sua empresa.

2. TalentLMS (ideal para aprendizagem completa para empresas em crescimento)

via TalentLMS

O TalentLMS é um sistema de gestão de aprendizagem que ajuda pequenas empresas a treinar funcionários, parceiros ou clientes com uma configuração mínima. É baseado na nuvem e compatível com dispositivos móveis.

A interface intuitiva permite que mesmo equipes sem experiência prévia em LMS criem cursos online em poucas horas.

Você pode gerenciar usuários, atribuir caminhos de aprendizagem e acompanhar o progresso por meio de relatórios integrados e automação. As ferramentas de IA oferecem suporte à geração de conteúdo para documentos de integração e detecção de lacunas de habilidades, enquanto recursos de gamificação, como tabelas de classificação e emblemas, ajudam a manter os alunos envolvidos.

Com preços flexíveis e envolvimento mínimo de TI, é uma escolha prática para equipes em crescimento que precisam de uma solução LMS escalável.

Melhores recursos do TalentLMS

Ofereça cursos interativos com uma variedade de opções (questões de múltipla escolha, arrastar e soltar, perguntas abertas) que atendem aos padrões de conteúdo de eLearning, como SCORM, xAPI e cmi5.

Crie pesquisas para coletar e analisar resultados sobre alunos e treinamentos.

Integre-se a plataformas como BambooHR e Salesforce para integração e acompanhamento do progresso do treinamento de vendas.

Limitações do TalentLMS

Os recursos de relatórios são básicos, sem a opção de criar relatórios para cursos agrupados como um currículo.

Preços do TalentLMS

Core : US$ 149 por 1 a 40 usuários/mês

Grow: US$ 299 por 1 a 70 usuários/mês

Pro : US$ 579 por 1 a 100 usuários/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o TalentLMS

G2: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TalentLMS?

Veja uma avaliação da G2:

Adoro a possibilidade de usar IA e também ter liberdade para personalizar. Há tantas áreas que podemos aproveitar para melhorar o treinamento que oferecemos. Os relatórios têm sido extremamente úteis e fornecem dados valiosos. Conseguimos implementar o conteúdo de forma fácil e rápida, com uma taxa de adoção extremamente alta.

Adoro a possibilidade de usar IA e também ter liberdade para personalizar. Há tantas áreas que podemos aproveitar para melhorar o treinamento que oferecemos. Os relatórios têm sido extremamente úteis e fornecem dados valiosos. Conseguimos implementar o conteúdo de forma fácil e rápida, com uma taxa de adoção extremamente alta.

3. AbsorbLMS (ideal para treinamento em conformidade)

via AbsorbLMS

O AbsorbLMS oferece um aprendizado baseado em IA chamado Absorb Skills, que ajuda você a oferecer caminhos personalizados de aperfeiçoamento profissional aos funcionários.

Você cria cursos e questionários rapidamente usando IA generativa, mesmo sem uma equipe dedicada de L&D.

Os administradores podem usar comandos em linguagem natural para gerar relatórios ou automatizar inscrições, economizando um tempo valioso. A IA permite personalizar as experiências de aprendizagem. Esse recurso recomenda conteúdos aos alunos com base no progresso individual.

A Absorb oferece mais de 20.000 cursos prontos para uso, baseados em métodos tradicionais de treinamento, em vários setores e níveis de habilidade, com o apoio de orientação especializada. Isso é ótimo para pequenas empresas que não querem gastar uma fortuna na criação de cursos básicos.

Melhores recursos do AbsorbLMS

Use o Create AI para pesquisar, estruturar e projetar cursos e incluir elementos interativos para envolver os alunos.

Registre as aprovações dos alunos nos cursos para garantir uma prova documentada de conclusão e reconhecimento.

Acompanhe e analise o desempenho dos alunos na aplicação do treinamento em tarefas e procedimentos reais essenciais para suas funções, usando listas de verificação observacionais*.

Limitações do AbsorbLMS

Gerenciar uma grande biblioteca de cursos leva muito tempo atualmente, pois não há opções de edição em massa disponíveis.

Preços do AbsorbLMS

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o AbsorbLMS

G2: 4,6/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TalentLMS?

Aqui está uma avaliação da G2:

A interface intuitiva e fácil de usar do Absorb é rápida de aprender e fácil de usar. Tem um ótimo nível de flexibilidade, mas também é estável e robusta. Os desejos e necessidades dos usuários são levados em consideração para novos recursos. O suporte ao cliente é excelente e eles estão sempre dispostos a ajudar!

A interface intuitiva e fácil de usar do Absorb é rápida de aprender e fácil de usar. Tem um ótimo nível de flexibilidade, mas também é estável e robusta. Os desejos e necessidades dos usuários são levados em consideração para novos recursos. O suporte ao cliente é excelente e eles estão sempre dispostos a ajudar!

​​📮 ClickUp Insight: 33% dos nossos entrevistados apontam o desenvolvimento de habilidades como um dos casos de uso de IA que mais lhes interessam. Por exemplo, trabalhadores não técnicos podem querer aprender a criar trechos de código para uma página da web usando uma ferramenta de IA. Nesses casos, quanto mais contexto a IA tiver sobre o seu trabalho, melhores serão suas respostas. Como o aplicativo completo para o trabalho, a IA do ClickUp se destaca nisso. Ele sabe em qual projeto você está trabalhando e pode recomendar etapas específicas ou até mesmo realizar tarefas como criar trechos de código facilmente.

4. Docebo (ideal para gerenciar treinamentos de conformidade e certificação)

via Docebo

As iniciativas de treinamento muitas vezes fracassam quando são manuais, inconsistentes ou difíceis de escalar. Ainda mais quando se trata de treinar funcionários em novos softwares de maneira eficiente. Se não for controlado, isso diminui a produtividade e aumenta os custos de integração.

A Docebo resolve isso com um LMS alimentado por IA que automatiza a criação de cursos, personaliza os caminhos de aprendizagem e simplifica as certificações. Com a arquitetura headless, você pode criar cursos envolventes e incorporá-los às suas ferramentas existentes. Dessa forma, você torna as metas e os programas de treinamento parte dos fluxos de trabalho diários.

Com suporte móvel, acesso multilíngue e integrações como Salesforce e Zoom, o Docebo se encaixa perfeitamente em sua estrutura existente.

Melhores recursos do Docebo

Tenha acesso fácil a conteúdos de treinamento em tempo real que apoiam percursos de aprendizagem com o Docebo Content, LinkedIn Learning e Skills.

Use IA para recomendar cursos personalizados de acordo com o comportamento e as necessidades de cada aluno. Por exemplo, o recurso “convidar para assistir” ajuda os alunos a compartilhar conteúdo com colegas quando desejam que eles assistam a esse recurso.

Crie espaços exclusivos para grupos de usuários para incentivar a participação com bate-papos moderados, jogos divertidos, conquistas e distintivos.

Limitações do Docebo

Limitações em torno da automação em nível de sessão e permissões de instrutores resultam em trabalho manual adicional e soluções alternativas.

Preços da Docebo

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Docebo

G2: 4,3/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Docebo?

Veja uma avaliação da G2:

A Docebo oferece uma plataforma altamente personalizável que nos permite adaptar a experiência de aprendizagem para refletir a marca e a voz da nossa empresa.

A Docebo oferece uma plataforma altamente personalizável que nos permite adaptar a experiência de aprendizagem para refletir a marca e a voz da nossa empresa.

5. LearnUpon (ideal para treinar vários públicos)

via LearnUpon

O LearnUpon é um LMS baseado em nuvem que se integra às suas plataformas existentes, como HRIS e CRM.

Assim que um novo funcionário é contratado ou um cliente se inscreve, o LearnUpon atribui automaticamente a eles percursos de treinamento relevantes. Com suporte para mais de 20 idiomas, o LMS multilíngue do LearnUpon torna o aprendizado acessível a um público global.

Com personalização da marca, recursos focados no engajamento e painéis intuitivos, a LearnUpon ajuda pequenas equipes de RH a oferecer processos de aprendizagem profissionais e alinhados à marca. Tudo isso sem adicionar complexidade tecnológica, liberando suas equipes para se concentrarem no crescimento e na retenção.

Melhores recursos do LearnUpon

Estruture o aprendizado com módulos flexíveis, percursos de aprendizagem com vários cursos e um catálogo de cursos self-service que permite aos alunos navegar e se inscrever no seu próprio ritmo.

Automatize os processos de treinamento usando lógica inteligente “se/então” e objetos de aprendizagem reutilizáveis para percursos de aprendizagem personalizados.

Personalize o treinamento para diferentes públicos por meio de portais dedicados, permitindo que você gerencie vários ambientes de aprendizagem a partir de uma única plataforma LMS.

Limitações do LearnUpon

Os relatórios padrão disponíveis não têm a profundidade necessária para análises avançadas.

Preços do LearnUpon

Preços personalizados

Avaliações e comentários do LearnUpon

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o LearnUpon?

Aqui está uma avaliação da G2:

Gosto da experiência do usuário em geral. É fácil encontrar as informações, você pode agendar suas aulas, limitar o acesso apenas ao público-alvo e permitir avaliações em seus cursos para saber mais sobre a experiência do aluno.

Gosto da experiência do usuário em geral. É fácil encontrar as informações, você pode agendar suas aulas, limitar o acesso apenas ao público-alvo e permitir avaliações em seus cursos para saber mais sobre a experiência do aluno.

🧠 Você sabia? 74% dos funcionários afirmam que precisam continuar aprendendo novas habilidades para se manterem relevantes em seus empregos.

6. Thinkific (ideal para criadores que desejam vender cursos online)

via Thinkific

Diferente dos LMS comuns, o Thinkific é um criador de cursos do tipo arrastar e soltar que suporta vídeos, áudio, apresentações, PDFs, downloads e conteúdo compatível com SCORM.

Usando recursos como geradores de esboços e importadores em massa, os criadores podem projetar cursos sem habilidades técnicas, uma ótima opção para pequenas empresas onde os membros da equipe podem estar desempenhando várias funções.

Para manter os alunos motivados, a Thinkific oferece questionários, tarefas, pesquisas, certificados de conclusão e acompanhamento do progresso gamificado. Você também recebe um aplicativo móvel e personalizado para acessar o conteúdo de aprendizagem em qualquer lugar.

Melhores recursos do Thinkific

Ofereça uma experiência de aprendizagem personalizada com a sua marca, personalizando a aparência, domínios personalizados, edição avançada de temas e ferramentas de criação de sites.

Permita que os criadores construam espaços comunitários dedicados e interativos diretamente em seu ambiente de aprendizagem para aprendizagem em grupo e áreas exclusivas para membros.

Crie funções personalizadas com permissões granulares, garantindo que as partes interessadas vejam e gerenciem apenas o que é relevante para suas responsabilidades.

Limitações do Thinkific

Os módulos de aprendizagem não podem ser baixados como arquivos SCORM para uso em outras plataformas LMS, o que pode ser necessário para empresas maiores.

Preços da Thinkific

Básico : US$ 49 por usuário/mês

Preço inicial: US$ 99 por usuário/mês

Grow: US$ 199 por usuário/mês

Thinkific Plus: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Thinkific

G2: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Thinkific?

Aqui está uma avaliação da G2:

É fácil de usar – o mais fácil de todos os LMS que já usei. Atende às minhas necessidades, especialmente o aspecto Wysiwyg. Você pode ter certeza de que terá uma academia bonita que oferece uma ótima experiência ao seu aluno, desde o plano básico! Os preços são razoáveis e a equipe de suporte é excelente! Eles respondem rapidamente e garantem o acompanhamento de cada caso.

É fácil de usar – o mais fácil de todos os LMS que já usei. Atende às minhas necessidades, especialmente o aspecto Wysiwyg. Você pode ter certeza de que terá uma academia bonita que oferece uma ótima experiência ao seu aluno, desde o plano básico! Os preços são razoáveis e a equipe de suporte é excelente! Eles respondem rapidamente e garantem o acompanhamento de cada caso.

🧠 Você sabia? Em 1924, Sidney Pressey criou a primeira máquina de aprendizagem. Essa máquina se assemelhava a uma máquina de escrever que não permitia que os usuários prosseguissem a menos que fornecessem a resposta correta.

7. Blackboard (ideal para empresas que precisam de uma plataforma de treinamento escalável e com identidade visual)

via Blackboard

O Blackboard é um complemento de nível empresarial e baseado em navegador dentro do kit de ferramentas Video Studio.

Como um sistema de gestão de aprendizagem, ele permite que os educadores gravem, enviem, editem, legendem e compartilhem vídeos diretamente no Blackboard. Você não precisa de ferramentas ou logins adicionais.

Oferece branding multi-tenant e segurança de nível empresarial (certificação FedRAMP e ISO), facilitando o treinamento de funcionários, clientes e parceiros usando portais separados para cada marca ou até mesmo conhecimento do produto.

O que diferencia a Blackboard de outras plataformas LMS é que ela oferece suporte a vídeos imersivos em 360° e headsets de RV para aulas envolventes e exploratórias.

Melhores recursos do Blackboard

Grave e edite vídeos de treinamento nativamente no ambiente de aprendizagem dos seus programas de desenvolvimento.

Ofereça uma área de preparação onde você possa testar com segurança o conteúdo do treinamento ou se preparar para uma atualização de software.

Encontre e corrija problemas de acessibilidade usando o verificador de acessibilidade integrado no editor de conteúdo do Blackboard.

Limitações do Blackboard

O sistema ocasionalmente apresenta problemas de desempenho, como tempos de carregamento lentos e falhas ocasionais, prejudicando a experiência do usuário.

Preços do Blackboard

30 dias de avaliação gratuita

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Blackboard

G2: 4,0/5 (mais de 900 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Blackboard?

Veja uma avaliação da G2:

A capacidade atual da IA que foi apresentada recentemente é, de longe, uma grande mudança para nós. Ela ajuda a acelerar a entrega do curso e da avaliação, que são projetados usando a estrutura e as perguntas da IA. A partir da interface do usuário, que é super fácil de usar para qualquer pessoa, a implementação de ferramentas de terceiros é simplesmente incrível e super fácil. A integração é outra coisa que eu mais adoro.

A capacidade atual da IA, que foi apresentada recentemente, é, de longe, uma grande mudança para nós. Ela ajuda a acelerar a entrega dos cursos e avaliações, que são projetados usando a estrutura e as perguntas da IA. A partir da interface do usuário, que é super fácil de usar para qualquer pessoa, a implementação de ferramentas de terceiros é simplesmente incrível e super fácil. A integração é outra coisa que eu mais adoro.

8. Moodle (ideal para organizações sem fins lucrativos que desejam um LMS personalizável e econômico)

via Moodle

O Moodle é um sistema de gestão de aprendizagem gratuito e de código aberto para pequenas empresas.

A ferramenta elimina os custos proibitivos de licenciamento dos sistemas proprietários de gestão de aprendizagem, tornando imediatamente acessível a formação profissional de funcionários com um orçamento apertado.

Além disso, seus recursos avançados de personalização permitem que as pequenas empresas adaptem perfeitamente o conteúdo do treinamento, a marca e o fluxo do curso, incluindo o uso de atividades condicionais para garantir um aprendizado eficiente e específico para cada função, o que é crucial para maximizar o impacto do tempo e dos recursos limitados de treinamento.

Esta plataforma segura e personalizável permite que você hospede o Moodle para ter propriedade total dos dados ou use o MoodleCloud para uma implantação mais rápida e adoção do produto.

Melhores recursos do Moodle

Importe e crie estruturas de competências personalizadas e atribua planos de aprendizagem aos funcionários.

Incentive o aprendizado colaborativo por meio de conferências pela web, fóruns e opções de comunicação durante o curso com o Matrix Messaging.

Aprimore os recursos do Moodle com plug-ins poderosos, como o AI Connector, que integra ferramentas de IA, como ChatGPT e DALL-E.

Limitações do Moodle

O processo de atualização envolve etapas manuais, como fazer backup do banco de dados, substituir arquivos principais e verificar se os plug-ins ainda funcionam.

Preços do Moodle

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o Moodle

G2: 4,0/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Moodle?

Veja uma avaliação da G2:

O Moodle é um dos sistemas de gestão de aprendizagem de código aberto mais flexíveis e ricos em recursos disponíveis. Adoro o fato de ele permitir uma personalização completa – desde a estrutura do curso até as funções dos usuários, integrações de plug-ins e temas da interface do usuário.

O Moodle é um dos sistemas de gestão de aprendizagem de código aberto mais flexíveis e ricos em recursos disponíveis. Adoro o fato de ele permitir uma personalização completa – desde a estrutura do curso até as funções dos usuários, integrações de plug-ins e temas da interface do usuário.

Destaque do ClickUp: A IA conectada do ClickUp vincula suas ferramentas, documentos, tarefas e dados, para que as respostas da IA sempre reflitam o contexto mais atual e relevante em todo o seu espaço de trabalho.

9. Tovuti (ideal para experiências de treinamento interativas e imersivas)

via Tovuti

O Tovuti LMS é um sistema de gestão de aprendizagem completo para pequenas empresas que permite criar, ministrar, vender e acompanhar programas de treinamento. Ele ajuda a criar cursos interativos usando mais de 40 tipos de conteúdo, incluindo tours virtuais em 360°, cenários ramificados e pontos de acesso clicáveis para experiências de aprendizagem imersivas.

O Dizi AI da Tovuti é o seu assistente integrado para criação de cursos, ajudando você a transformar ideias, PDFs ou prompts em aulas completas em poucos minutos. Basta fazer o upload de uma fonte ou digitar um prompt, e o Dizi gera o conteúdo do curso, questionários e até mesmo atividades, prontos para serem publicados no seu LMS.

Possui uma biblioteca com 3 milhões de imagens de arquivo e mais de uma dúzia de formatos interativos. Para equipes pequenas ou líderes de RH, isso significa implementações mais rápidas, custos de conteúdo mais baixos e mais tempo dedicado a melhorar a eficácia do treinamento.

Melhores recursos do Tovuti

Gere cursos completos em segundos com o Dizi AI, juntamente com imagens e questionários interativos.

Conecte o Tovuti aos seus sistemas HRIS ou ERP usando conexões API para enviar e receber dados.

Crie grupos e subgrupos de usuários ilimitados e atribua permissões específicas.

Limitações do Tovuti

A central de ajuda é frequentemente citada como genérica e não fornece muitos detalhes sobre fluxos de trabalho específicos.

Preços da Tovuti

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Tovuti

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tovuti?

Veja uma avaliação da G2:

Uso a Tovuti desde o início de 2022 e, em primeiro lugar, eles têm sido um parceiro incrível do início ao fim. O que mais se destaca para quem decide usar a Tovuti para suas necessidades de LMS é que eles têm, sem dúvida, o melhor suporte técnico e ao cliente de todas as organizações com as quais já trabalhei.

Uso a Tovuti desde o início de 2022 e, em primeiro lugar, eles têm sido um parceiro incrível do início ao fim. O que mais se destaca para quem decide usar a Tovuti para suas necessidades de LMS é que eles têm, sem dúvida, o melhor suporte técnico e ao cliente de todas as organizações com as quais já trabalhei.

10. 360 Learning (Melhor para treinamento colaborativo)

via 360 Learning

O recurso mais poderoso do 360 Learning é a integração de um enorme banco de dados com 30.000 entradas de habilidades e marcação baseada em IA, que mapeia automaticamente o conteúdo do treinamento e os perfis dos funcionários para as habilidades certas.

Essa automação garante que equipes pequenas possam oferecer percursos de aprendizagem altamente direcionados sem esforço manual, tornando o treinamento instantaneamente mais relevante e eficaz.

Fundamentalmente, a plataforma oferece relatórios totalmente personalizáveis que podem ser facilmente filtrados, salvos e programados, fornecendo aos gerentes ocupados os dados essenciais e acionáveis necessários para acompanhar rapidamente o progresso dos funcionários.

Isso significa ser capaz de medir o impacto do treinamento e demonstrar conformidade, todas funções essenciais que garantem que o investimento em treinamento gere um retorno tangível.

Melhores recursos do 360 Learning

Habilite o login único (SSO) com ferramentas como Microsoft, Google, Okta e Myportal para acesso fácil e seguro.

Adicione arquivos baseados na web diretamente vinculando URLs de ferramentas como Google e Prezi, mantendo tudo atualizado em um só lugar.

Defina datas de validade dos certificados e receba lembretes automáticos quando eles precisarem ser renovados.

Limitações do 360 Learning

Opções limitadas para personalizar a aparência da plataforma para melhor se alinhar com as diretrizes da marca

Preços do 360 Learning

Equipe : US$ 8 por usuário/mês

Negócios: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o 360 Learning

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o 360 Learning?

Veja uma avaliação da G2:

Como gerente de treinamento e desenvolvimento liderando uma equipe de L&D composta por uma única pessoa, eu precisava de um LMS que fosse intuitivo, colaborativo e flexível o suficiente para dar suporte tanto às equipes internas quanto aos parceiros externos de varejo. O 360Learning atendeu a todas as minhas necessidades — e ainda mais.

Como gerente de treinamento e desenvolvimento liderando uma equipe de L&D composta por uma única pessoa, eu precisava de um LMS que fosse intuitivo, colaborativo e flexível o suficiente para dar suporte tanto às equipes internas quanto aos parceiros externos de varejo. O 360Learning atendeu a todas as minhas necessidades — e ainda mais.

11. iSpring Learn (ideal para ministrar e automatizar treinamentos corporativos)

via iSpring Learn

O iSpring Learn é um LMS baseado em nuvem ideal para pequenas empresas, pois simplifica drasticamente a transição para o treinamento digital profissional por meio de sua interface familiar e facilidade de uso, semelhante ao Microsoft PowerPoint. Com suas ferramentas de conteúdo integradas, particularmente o suporte para o iSpring Suite, a plataforma permite que funcionários com conhecimentos básicos de informática convertam rapidamente apresentações, vídeos e documentos existentes do PowerPoint em cursos interativos e rastreáveis, com questionários e simulações. Isso elimina a necessidade de contratar designers instrucionais especializados ou aprender softwares complexos do zero.

O foco da ferramenta na criação rápida de conteúdo, combinado com relatórios de avaliação em tempo real para acompanhamento fácil do progresso, garante que as pequenas empresas possam lançar, gerenciar e medir rapidamente a eficácia de seus programas de treinamento sem um grande investimento inicial em tempo ou recursos.

Melhores recursos do iSpring Learn

Gerencie todas as atividades de treinamento, ou seja, sessões ao vivo, workshops e reuniões, em um só lugar usando o Calendário.

Redirecione os usuários do site da sua empresa para o iSpring Learn usando o login único (SSO) com a tecnologia JWT.

Personalize a URL da plataforma mapeando seu próprio domínio para o iSpring Learn para uma experiência com a marca da sua empresa.

Limitações do iSpring Learn

Alinhar a narração com o vídeo pode ser complicado; tutoriais mais claros seriam úteis.

Preços do iSpring Learn

300 usuários : US$ 4,46 por usuário/por mês

500 usuários : US$ 3,97 por usuário/por mês

1000 usuários: US$ 3,58 por usuário/por mês

Avaliações e comentários sobre o iSpring Learn

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o iSpring Learn?

Aqui está uma avaliação da G2:

Boa interface, muitas oportunidades para criar cursos de alta qualidade, é conveniente acompanhar o progresso dos funcionários e é ótimo que você possa adquirir o pacote e criar materiais incríveis.

Boa interface, muitas oportunidades para criar cursos de alta qualidade, é conveniente acompanhar o progresso dos funcionários e é ótimo que você possa adquirir o pacote e criar materiais incríveis.

12. Litmos (ideal para oferecer treinamentos de alto impacto)

via Litmos

O Litmos é um sistema de gestão de aprendizagem com inteligência artificial para pequenas empresas que ajuda a integrar e treinar funcionários, treinar seus parceiros e garantir a conformidade.

Você pode criar cursos usando sua ferramenta intuitiva de autoria do tipo arrastar e soltar, incorporar vídeos, questionários e conteúdo interativo, e implementar caminhos de aprendizagem em todas as funções e unidades de negócios.

Oferece uma biblioteca pronta para uso com mais de 98.000 cursos prontos, cobrindo tópicos como vendas, experiência do cliente, conformidade, segurança e habilidades interpessoais.

Recursos do Litmos

Escolha entre mais de 100 conectores prontos para uso ou utilize APIs abertas para integrar ferramentas de fluxo de trabalho.

Analise os vídeos enviados pelos alunos com IA para acompanhar o sentimento, a velocidade de entrega e o uso de palavras-chave.

Revise o histórico de versões do curso e restaure versões anteriores a qualquer momento para manter a precisão e evitar erros.

Limitações do Litmos

Difícil de atualizar e trabalhar com campos personalizados

Preços da Litmos

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Litmos

G2: 4,3/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Litmos?

Veja uma avaliação da G2:

O Litmos é muito fácil de usar, tem inúmeras opções, está em constante evolução e melhorando cada vez mais! Adoro o recurso de criação de conteúdo e estou muito impressionado com as melhorias contínuas.

O Litmos é muito fácil de usar, tem inúmeras opções, está em constante evolução e aprimoramento! Adoro o recurso de criação de conteúdo e estou muito impressionado com as melhorias contínuas.

13. LearnDash (ideal para pequenas empresas para gerenciar treinamentos)

via LearnDash

O LearnDash eleva instantaneamente o conteúdo de aprendizagem para pequenas empresas. Ele funciona como um poderoso plugin do WordPress, portanto, se você tiver um site, poderá usá-lo.

Sua maior vantagem é a criação instantânea de cursos. Basta inserir um link de playlist do YouTube, Vimeo ou Wistia. O assistente inteligente de criação de cursos assume o controle. Ele converte automaticamente essa playlist de vídeos em um curso online profissional e totalmente estruturado em questão de minutos.

Isso permite que as pequenas empresas evitem a enorme perda de tempo que é configurar um treinamento. Você pode iniciar instantaneamente a integração de funcionários ou a educação de clientes, transformando os vídeos existentes em um recurso valioso agora mesmo.

Melhores recursos do LearnDash

Habilite a progressão do vídeo para marcar automaticamente a lição como concluída assim que os alunos terminarem de assistir aos vídeos.

Obtenha insights sobre padrões de engajamento, tempo gasto e desempenho em questionários para tomar decisões baseadas em dados.

Suporta imagens, vídeos, áudio, arquivos SWF, HTML5, SCORM e xAPI.

Limitações do LearnDash

Elementos como pacotes de cursos e carrinhos de compras são desnecessariamente complexos.

Preços do LearnDash

LearnDash LMS: US$ 199/ano para 1 site (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o LearnDash

G2: 4,2/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o LearnDash?

Veja uma avaliação da G2:

Já criei alguns sites com o LearnDash e devo dizer que o suporte ao cliente é um dos meus recursos favoritos. Quanto ao LearnDash em si, a plataforma é incrivelmente fácil de usar.

Já criei alguns sites com o LearnDash e devo dizer que o suporte ao cliente é um dos meus recursos favoritos. Quanto ao LearnDash em si, a plataforma é incrivelmente fácil de usar.

Com qual LMS você deve começar?

Se você está apenas começando, opte pelo LMS que se adapta ao seu fluxo de trabalho existente. Não aquele com a lista de recursos mais longa.

Já utiliza uma ferramenta como o ClickUp para gerenciamento de projetos? Amplie-a para treinamento com documentos, modelos e IA. Não há nenhuma curva de aprendizado extra para você.

Além disso, se você está apenas começando a usar um sistema de gestão de aprendizagem para uma pequena empresa, recomendamos que comece com o ClickUp. Ele tem todos os recursos necessários para dar os primeiros passos.

O segredo é começar aos poucos. Use modelos. Teste com uma única equipe. O melhor LMS é aquele que seu pessoal realmente usa e continua voltando.

✅ Inscreva-se gratuitamente no ClickUp para começar a criar seu LMS.