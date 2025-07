Como melhorar o atendimento ao cliente interno na sua empresa

Conheça Dina, do departamento de marketing. Ela corre para o departamento de TI com uma crise urgente relacionada a uma apresentação, mas ouve apenas: “Você já tentou desligar e ligar novamente?”.

Enquanto isso, a mesma equipe de TI continua ocupada com clientes externos, oferecendo suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana, e um serviço de excelência.

Assim, quando a Dina tem que ficar até mais tarde resolvendo problemas técnicos que não eram da sua responsabilidade, você está basicamente prejudicando a produtividade dela (e da sua empresa).

O atendimento interno é tão importante quanto o externo, pois equipes satisfeitas trabalham melhor, levando a um melhor desempenho dos negócios e criando melhores experiências para os clientes.

Se você deseja melhorar seu atendimento ao cliente interno, parabéns! Você está no caminho certo. Vamos resolver isso!

O que é atendimento ao cliente interno?

O atendimento ao cliente interno é o suporte e o serviço prestados por funcionários ou departamentos a outros funcionários ou departamentos dentro da mesma organização.

Em termos mais simples, é o quão bem suas equipes ajudam umas às outras a realizar seus trabalhos. Quando o RH lida com a integração, a TI configura os dispositivos e o Financeiro aprova os reembolsos, todos eles atendem aos clientes internos (os funcionários).

Essas interações internas podem não gerar receita direta, mas têm um grande impacto na eficiência da equipe, na produtividade geral, na satisfação no trabalho e até mesmo no atendimento ao cliente externo.

Pense nisso. Se um representante de suporte não receber ajuda oportuna do departamento de TI ou de operações, ele poderá ajudar um cliente pagante rapidamente? Não.

É aqui que um sistema centralizado, como um software de base de conhecimento, se torna essencial.

🧠 Curiosidade: se todos os locais de trabalho em todo o mundo alcançassem o engajamento interno total, a economia global poderia ter um aumento impressionante de US$ 9,6 trilhões em produtividade. Isso equivale a 9% do PIB global!

Um atendimento ao cliente interno eficaz pode ajudar você a obter um melhor envolvimento dentro da sua equipe. Isso não apenas deixa os funcionários mais felizes, mas também transforma seus resultados financeiros.

Um melhor suporte interno leva a decisões mais rápidas, menos obstáculos e melhor desempenho das equipes de alto desempenho.

⭐ Modelo em destaque Quer melhorar a eficiência na resolução de problemas internos sem atrasos desnecessários? O modelo de help desk do ClickUp ajuda você a registrar, acompanhar e priorizar todas as solicitações de atendimento ao cliente interno em um só lugar. Obtenha um modelo gratuito Resolva problemas internos mais rapidamente, mantenha-se organizado e aumente a eficiência da equipe com o modelo de help desk do ClickUp Seja um ticket de TI, uma dúvida sobre folha de pagamento ou uma solicitação de acesso a software, essa é uma maneira simples de criar um ambiente de trabalho mais ágil, confiável e positivo para todos.

Por que o atendimento ao cliente interno é importante

Se seus colegas de trabalho não podem contar uns com os outros, é mais provável que abandonem o barco.

Vamos entender da seguinte maneira. Atrasos de TI afetam a integração de RH, o que frustra os novos contratados. O departamento financeiro retém reembolsos e o marketing não consegue fechar negócios com fornecedores. O resultado? O trabalho de todos fica mais lento.

Quer saber como um melhor atendimento ao cliente interno pode ajudar? Veja como:

✅ Aumenta a satisfação dos funcionários, fazendo com que se sintam apoiados e valorizados

✅ Ajuda as equipes a trabalhar com mais eficiência, reduzindo atrasos e falhas de comunicação

✅ Permite um atendimento ao cliente mais ágil com suporte interno mais rápido

✅ Aumenta a retenção de funcionários pelos líderes de equipe, reduzindo a frustração e o esgotamento

✅ Aumenta a responsabilidade ao rastrear e gerenciar solicitações de suporte de forma clara

✅ Torna a integração mais rápida e eficaz, oferecendo suporte aos novos funcionários desde o início

Quando o atendimento ao cliente interno é forte, as equipes se comunicam melhor, agem mais rapidamente e ajudam a promover uma cultura positiva na empresa, onde as pessoas se sentem apoiadas em vez de presas.

Exemplos de atendimento ao cliente interno em ação

Agora que você sabe por que deve manter seus clientes internos e externos satisfeitos, vamos examinar alguns exemplos do dia a dia.

1. Exemplo: equipes de RH

📌 O RH está integrando um novo grupo de funcionários na próxima semana. Eles enviam a solicitação de configuração para o TI com alguns dias de antecedência. No primeiro dia, todos os laptops estão configurados, os logins são criados e os kits de boas-vindas estão prontos em cada mesa. Os novos contratados se sentem valorizados e o RH pode se concentrar em criar uma experiência significativa para o primeiro dia.

✔️ A colaboração oportuna ajuda a eliminar muitos desafios indesejados de RH e define um tom positivo para tudo o que se segue.

2. Exemplo: equipes de vendas

📌 O departamento de vendas está prestes a fechar um grande negócio, mas precisa de um pequeno ajuste no contrato. O departamento jurídico entra em ação, analisa as alterações em poucas horas e compartilha uma versão assinada no mesmo dia. O cliente fica impressionado com a rapidez e o negócio é fechado antes do prazo.

✔️ Este serviço interno rápido aumenta diretamente a receita e a confiança.

3. Exemplo: Equipes de suporte

📌 A equipe de suporte está presa em um ticket técnico. Em vez de deixar isso de lado, eles encaminham o ticket por meio de um processo interno simples de escalonamento. A equipe de engenharia pega o ticket, resolve o bug e até compartilha uma solução alternativa que a equipe de suporte pode usar no futuro. O cliente obtém uma resolução rápida e as equipes internas se sentem alinhadas.

✔️ Isso prova como o atendimento ao cliente interno melhora diretamente o atendimento externo.

via LinkedIn

4. Exemplo: equipes de marketing

📌 O marketing precisa de uma aprovação de orçamento de última hora para aproveitar uma oportunidade de campanha em alta. Eles enviam uma mensagem para o departamento financeiro e, graças a um sistema eficiente, a solicitação é sinalizada, analisada e aprovada até o final do dia. A campanha é lançada e tem um desempenho ainda melhor do que o esperado.

✔️ Respostas rápidas entre departamentos transformam ideias em resultados tangíveis mais rapidamente e evitam a procrastinação.

Esses são apenas alguns momentos em que as equipes podem buscar oportunidades para demonstrar um atendimento ao cliente interno excepcional.

A maior parte do caos no local de trabalho com que lidamos não se deve ao fato de as pessoas não estarem fazendo seu trabalho. É porque alguém, em algum lugar, não recebeu o suporte necessário de outra equipe.

Quanto mais suave for a experiência dos clientes, mais forte será todo o seu negócio.

Desafios comuns com o atendimento ao cliente interno

Depois de discutir tudo isso, construir um atendimento ao cliente interno eficiente não é tão simples assim.

Isso traz consigo um conjunto de desafios para o atendimento ao cliente. Aqui estão algumas coisas que você pode querer considerar.

❌ Tempos de resposta lentos: Esperar dias para que os departamentos atendam às solicitações frustra os funcionários e interrompe o fluxo de trabalho

❌ Excesso de ferramentas: equipes diferentes usando aplicativos separados dificultam o rastreamento, o gerenciamento ou a atualização das solicitações de suporte

❌ Falha na comunicação: uma comunicação deficiente ou inconsistente entre departamentos leva à duplicação de trabalho, ao não cumprimento de prazos e à confusão

❌ Processos pouco claros: sem procedimentos padronizados para a resolução de problemas, as solicitações podem ser perdidas e a responsabilização é prejudicada

❌ Falta de responsabilidade: quando não está claro quem é o responsável por uma solicitação, os problemas permanecem e os funcionários se sentem desamparados

❌ Informações inacessíveis: a dificuldade em encontrar documentos, políticas ou respostas importantes reduz a produtividade e aumenta a frustração

A boa notícia é que esses desafios são totalmente solucionáveis se você identificar as áreas que precisam de melhorias com os sistemas, ferramentas e mentalidade certos. Depois de resolvê-los, toda a sua organização começará a funcionar de maneira mais tranquila e feliz.

Mas como lidar com eles? Vamos descobrir!

📮 ClickUp Insight: Descobrimos recentemente que cerca de 33% dos profissionais do conhecimento enviam mensagens para 1 a 3 pessoas diariamente para obter o contexto de que precisam. Mas e se você tivesse todas as informações documentadas e prontamente disponíveis? Com o Gerenciador de Conhecimento com IA do ClickUp Brain ao seu lado, a mudança de contexto se torna coisa do passado. Basta fazer a pergunta diretamente do seu espaço de trabalho, e o ClickUp Brain irá buscar as informações do seu espaço de trabalho e/ou aplicativos de terceiros conectados!

Como melhorar o atendimento ao cliente interno

Por fim, vamos discutir tudo o que você pode fazer para melhorar o atendimento ao cliente interno em sua equipe.

Melhorar o atendimento ao cliente interno é mais do que apenas ser mais simpático com seus colegas. Trata-se de criar sistemas claros e estruturados que tornem a ajuda mútua mais fácil, rápida e confiável.

Veja como você pode criar uma experiência de suporte interno alinhada com sua pilha de tecnologia e da qual suas equipes realmente se beneficiem.

Spoiler: ClickUp , o aplicativo completo para o trabalho, torna todo o processo muito mais fácil! Ele combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat, tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Comece identificando o que não está funcionando

Antes de corrigir qualquer coisa, você precisa saber o que não está funcionando. Onde as equipes estão enfrentando dificuldades? Que tipos de solicitações são constantemente atrasadas ou ignoradas? Peça feedback diretamente por meio de perguntas em pesquisas de atendimento ao cliente, check-ins individuais ou reuniões informais com a equipe.

Para manter tudo organizado, você pode usar os formulários do ClickUp para coletar feedback em um formato consistente. Isso facilita o rastreamento de problemas comuns e gargalos recorrentes, para que suas correções sejam baseadas em dados, e não em suposições.

Colete e organize feedback e solicitações de suporte de maneira eficiente com os formulários do ClickUp

Precisa preencher uma lacuna de informações no processo? Use o ClickUp Brain, o assistente de IA que acompanha tudo silenciosamente e está pronto para responder às suas perguntas quando até mesmo você, como gerente, ficar em dúvida.

Ele analisa seu espaço de trabalho e fornece a você e aos seus funcionários respostas instantâneas e precisas com base em conversas, tarefas e até mesmo documentos. Você também pode usá-lo para resumir conversas e documentos ou solicitar que ele escreva um SOP.

Não é uma jogada inteligente?

Obtenha respostas instantâneas, resuma documentos e gere conteúdo personalizado com o ClickUp Brain

💟 Bônus: Se você deseja conectar verdadeiramente a IA aos seus fluxos de trabalho de atendimento ao cliente interno, existe o Brain Max! Este poderoso aplicativo para desktop que fica no seu dispositivo unifica IA, pesquisa e automação em todos os seus aplicativos de trabalho. Diga adeus ao caos das ferramentas de IA desconectadas — esta é a nova era da IA contextual. Com o ClickUp Brain, você elimina a proliferação de IA e aumenta a produtividade com comandos de voz, pesquisa unificada em todos os aplicativos e criação instantânea de relatórios personalizados. Ele facilita sua carga cognitiva e revela riscos e relatórios sem demora, para que você possa trabalhar de forma mais inteligente e rápida do que nunca.

Defina expectativas claras (e documente-as)

Depois de identificar as áreas problemáticas, é hora de estabelecer algumas regras. Defina o que significa para você um excelente serviço interno. Estabeleça padrões claros para tempos de resposta, caminhos de escalonamento e protocolos de comunicação entre departamentos.

E não pare por aí: documente tudo. Cansado de cópias intermináveis no Word e várias versões? O ClickUp Docs ajuda você a criar SOPs facilmente acessíveis, listas de verificação de atendimento ao cliente e muito mais, tudo no local onde sua equipe trabalha.

Além disso, você pode editar de forma colaborativa em tempo real e gerenciar facilmente o histórico de versões e os controles de permissão, garantindo o controle sobre todas as informações documentadas.

Documente e atualize todos os documentos da empresa com os quais sua equipe trabalha com o ClickUp Docs

💡 Dica profissional: Incorpore Acordos de Nível de Serviço (SLAs) internos ao seu sistema. Eles ajudam a definir metas de tempo de resposta e resolução para solicitações internas, assim como você faria para solicitações externas. Isso gera confiança e define expectativas claras entre as equipes.

Esclareça as responsabilidades

Muitos atrasos ocorrem simplesmente porque ninguém sabe quem deve lidar com o quê. Certifique-se de que todas as equipes tenham um escopo claro de responsabilidades em relação às solicitações internas.

Quando todos entendem seu papel no apoio aos outros, a responsabilidade se torna parte da cultura, em vez de uma reflexão tardia.

Acompanhe responsabilidades e prioridades facilmente usando campos personalizados e status com tecnologia de IA no ClickUp

Crie um fluxo de trabalho de serviço interno unificado

Você fica pulando entre ferramentas, e-mails, planilhas e canais do Slack? Isso é uma receita para um trabalho em equipe ruim. Em vez disso, opte por ferramentas dedicadas que ajudam você a oferecer um excelente atendimento ao cliente. Isso evita qualquer chance de perda de informações.

Você precisa de uma ferramenta que ajude a coletar, gerenciar e resolver todas as solicitações de maneira eficiente e colaborativa. Pense em um espaço de trabalho completo, onde todas as solicitações internas, atualizações, documentos e comunicações ficam reunidos.

Dentro da plataforma, você pode criar tarefas ClickUp, atribuí-las e acompanhar o progresso, tudo em um só lugar. Sem silos, sem atualizações perdidas, sem perda de tempo. Sua assistência alimentada por IA ajuda você a administrar seus negócios com o mínimo de interferência.

Transforme solicitações em tarefas acionáveis com responsabilidades claras e acompanhamento do progresso com o ClickUp Tasks

Centralize solicitações e documentação

Facilite para que sua equipe encontre respostas ou envie solicitações de ajuda. Por exemplo, um novo funcionário pode precisar acessar um SOP. Ele não deveria ter que perguntar a três pessoas onde encontrar.

Crie um espaço centralizado para gerenciar todos os documentos de solução de problemas em um só lugar. Pode ser um OneDrive, um Google Drive ou qualquer outro recurso com o qual sua equipe se sinta confortável.

Mas o ClickUp para equipes de recursos humanos torna isso ainda mais conveniente. Basta acessar o Gerenciamento de conhecimento do ClickUp, uma seção inteiramente dedicada ao gerenciamento de documentos.

Isso ajuda sua equipe a acessar SPOs, FAQs, Wikis e muito mais exatamente onde eles precisam. Em seu espaço de trabalho! Isso elimina a necessidade de fazer login várias vezes, alterar guias ou procurar links. Isso libera seu departamento de atendimento ao cliente e traz eficiência para o gerenciamento do conhecimento de RH.

Centralize todas as suas perguntas frequentes, procedimentos operacionais padrão e materiais de treinamento em um espaço de trabalho pesquisável com o Gerenciamento de Conhecimento do ClickUp

Capacite suas equipes internas com melhores insights

Um excelente sistema de suporte interno não pode funcionar se as pessoas por trás dele estiverem sobrecarregadas, portanto, monitorar os principais pontos de dados é vital. Revise regularmente os processos de recursos humanos e monitore quantas solicitações eles estão atendendo. Mantenha suas cargas de trabalho sob controle para evitar o esgotamento e redistribuir tarefas quando necessário.

Os painéis do ClickUp oferecem uma visão geral em tempo real dos volumes de solicitações, tempos de resposta e cargas de trabalho individuais. Isso facilita a identificação de gargalos, o equilíbrio das atribuições e garante que sua central de ajuda interna permaneça ágil, sem sobrecarregar sua equipe.

Visualize cargas de trabalho, volumes de tickets, tempos de resposta e muito mais em tempo real com os painéis do ClickUp

Garanta que a assistência esteja disponível em tempo real

Muito do suporte interno é sensível ao tempo. Se o sistema de alguém falhar, essa pessoa não terá tempo para uma resposta formal ao ticket.

É aí que um espaço de chat dedicado faz toda a diferença. Até hoje, você provavelmente usava e-mail, WhatsApp ou Slack para conversas instantâneas. Mas todos nós já tivemos conversas como: “Ah, não recebi a notificação”

Seria mais conveniente se você pudesse conversar diretamente no local onde trabalha. Bem, é isso que o ClickUp Chat faz. É um meio de comunicação central para toda a sua equipe, integrado ao espaço de trabalho. Basta criar um canal dedicado para a resolução de problemas, acessível a equipes multifuncionais. Isso separará facilmente as conversas de trabalho habituais das necessidades urgentes de resolução de problemas.

Além disso, você pode incluir as principais partes interessadas com @ menções e resolver problemas o mais rápido possível. Assim, não haverá mais e-mails do tipo “Oh, eu não cuido disso. Outra pessoa cuida.” Melhor ainda, habilite os agentes de resposta automática no ClickUp Chat para ajudar a classificar os problemas com mais rapidez.

Crie canais instantâneos e dedicados para resolução rápida de problemas com o ClickUp Chat

Ofereça programas de treinamento

As lacunas de conhecimento são um inimigo silencioso da produtividade. Torne o treinamento um evento regular, especialmente quando novas ferramentas, políticas ou sistemas forem implementados.

Armazene materiais de treinamento em seus documentos ou base de conhecimento e use o chat para perguntas e respostas em tempo real. Um pequeno investimento inicial em educação pode reduzir futuras solicitações de suporte.

Acompanhe os comentários

Melhorar o serviço interno não é uma tarefa única. É necessário fazer verificações regulares. Certifique-se de analisar o feedback dos clientes após cada solicitação resolvida. Acompanhe se seus funcionários estão satisfeitos com o ritmo de resolução.

Recursos como os painéis do ClickUp ajudam você a visualizar o tempo médio de resolução, o volume de tickets por equipe e os índices de satisfação.

Padronize o processo com modelos

Se você ainda é novo na criação de um sistema eficiente de atendimento ao cliente interno, não custa nada ter uma ajuda extra. Nós podemos ajudar!

Quer sua equipe esteja gerenciando solicitações multifuncionais ou documentando processos de instruções, esses modelos de atendimento ao cliente ajudam você a organizar tudo em um só lugar.

Está gerenciando muitas solicitações internas ao mesmo tempo e perdendo o controle? O modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente da ClickUp é perfeito para equipes de atendimento interno que lidam com um grande volume de solicitações entre departamentos.

Obtenha um modelo gratuito Organize grandes volumes de solicitações internas, feedback e prioridades com o modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente do ClickUp

Veja como isso pode ajudar você:

Organize feedback interno, solicitações de serviço e prioridades usando um sistema centralizado

Colabore facilmente com vários departamentos, atribuindo tarefas e atualizando o progresso em tempo real

Acompanhe todas as consultas e respostas com status de tarefas personalizados , como Resolvida, Em andamento e muito mais

Alterne entre as visualizações Lista, Quadro, Formulário e Documento para gerenciar e visualizar os fluxos de trabalho de suporte

💡 Dica profissional: Nem todos os problemas precisam de sirenes e luzes piscando. Ensine as equipes a marcar os problemas como Baixo, Médio e Crítico usando as prioridades nas Tarefas do ClickUp. Isso ajuda na priorização.

Em seguida, se sua equipe de suporte frequentemente perde atualizações ou tem dificuldade em acompanhar os follow-ups, o modelo de suporte ao cliente do ClickUp ajuda a organizar todo o ciclo de vida dos tickets.

Obtenha um modelo gratuito Priorize, atribua e monitore todas as solicitações de suporte com análises integradas usando o modelo de suporte ao cliente do ClickUp

Veja como você pode usar este modelo.

Capture e priorize todas as solicitações de suporte interno usando campos personalizados e formulários detalhados

Atribua tickets a membros específicos da equipe e acompanhe-os para garantir que nada fique sem solução

Monitore a satisfação e o desempenho usando painéis integrados para obter uma visão clara das métricas de suporte

Use visualizações filtradas para classificar tarefas por tipo, prioridade ou departamento rapidamente

Precisa de ajuda para criar sua base de conhecimento interna? O modelo de base de conhecimento do ClickUp ajuda você a começar. Ele permite compilar todas as políticas, SOPs, documentos de integração e perguntas frequentes em um centro de conhecimento organizado e pesquisável.

Não sabe como realizar pesquisas em sua equipe? Escolha um modelo de pesquisa de satisfação do cliente na biblioteca de modelos do ClickUp. Não importa onde você esteja com dificuldades, há um modelo que pode ajudá-lo.

Waseem Nicola, gerente de operações da Carflow, afirma

Isso ajudou e simplificou a organização do trabalho entre os departamentos dentro das Operações: Suporte/Gerenciamento de Projetos/Entrega e Sucesso do Cliente. Também melhorou nossa capacidade de comunicação e transparência com outras partes interessadas internas, como Vendas, e externas, como clientes de varejo e empresariais.

Isso ajudou e simplificou a organização do trabalho entre os departamentos dentro das Operações: Suporte/Gerenciamento de Projetos/Entrega e Sucesso do Cliente. Também melhorou nossa capacidade de comunicação e transparência com outras partes interessadas internas, como Vendas, e externas, como clientes de varejo e empresariais.

Ao combinar comunicação clara, sistemas organizados e as ferramentas certas, você pode se tornar o melhor provedor de atendimento ao cliente, tanto internamente quanto externamente.

E com o ClickUp para equipes de atendimento ao cliente, nunca foi tão fácil estar no topo da eficiência!

Indicadores-chave de desempenho para atendimento ao cliente interno

Pense no atendimento ao cliente interno como uma forma de garantir que seus próprios colegas recebam o suporte necessário para realizar seu melhor trabalho.

Assim como você avalia a qualidade do atendimento aos clientes externos, é extremamente importante saber se suas equipes internas (como TI, RH ou até mesmo instalações) estão realmente ajudando. Aqui estão algumas maneiras importantes de saber se elas estão atingindo o objetivo:

Satisfação dos funcionários (ESAT): Seus colegas estão satisfeitos com a ajuda que recebem? Trata-se do grau de satisfação deles com o suporte das equipes internas

Soluções rápidas (tempo de resolução): quanto tempo leva realmente para resolver um problema do início ao fim? Quanto mais rápido, melhor!

Resoluções na primeira vez: O problema pode ser resolvido de uma só vez, sem idas e vindas? Isso significa ajuda eficiente e qualificada

Cumprimento de promessas (conformidade com SLA): Se há um prazo acordado para corrigir algo, ele está sendo cumprido? Trata-se de manter a palavra dada

Fila limpa (tamanho da lista de pendências): quantas solicitações pendentes estão aguardando para serem atendidas? Um número muito alto pode significar que há um gargalo no processo

Qualidade da ajuda: A solução foi realmente correta e útil? Não se trata apenas de rapidez, mas de acertar

Práticas recomendadas para equipes de atendimento ao cliente interno

Algumas práticas consistentes podem ajudar muito na criação de uma cultura de serviço interno ágil e eficiente. Aqui estão algumas das melhores práticas para você começar:

✅ Trate as solicitações internas com a mesma urgência que as externas

✅ Pratique a escuta ativa para compreender totalmente os pontos fracos internos antes de avançar para soluções

✅ Incentive uma mentalidade de atendimento em primeiro lugar em todos os departamentos, não apenas no suporte ou no RH

✅ Crie uma colaboração multifuncional para reduzir silos e melhorar o tempo de resposta

✅ Reconheça e recompense a disponibilidade

✅ Revise e melhore continuamente os processos de atendimento interno com base no feedback e nos dados da equipe

Essas pequenas mudanças criam um excelente atendimento ao cliente, o que acaba gerando melhorias significativas no moral, na eficiência e na satisfação do cliente.

Torne o atendimento de excelência sua segunda natureza com o ClickUp

Resumindo, quando você cuida das relações com seus clientes internos, eles cuidam do seu negócio.

O atendimento ao cliente interno é fundamental para operações tranquilas, equipes felizes e menos e-mails passivo-agressivos, o que é verdade para a maioria das organizações. Porque, sejamos honestos, todos nós precisamos de alguém para nos apoiar de vez em quando, não é mesmo?

Enquanto sua equipe se apoia mutuamente, o ClickUp reúne tudo em seu software completo. Com formulários, chats, painéis e um assistente com inteligência artificial, é fácil escolher o ClickUp para o atendimento ao cliente.

Afinal, quando as equipes colaboram com empatia e urgência, o sucesso é inevitável, dentro e fora da empresa. Quer experimentar a mudança hoje mesmo? Cadastre-se gratuitamente na ClickUp hoje mesmo!