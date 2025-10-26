As 10 melhores alternativas ao ShotGrid para gerenciamento de projetos criativos em 2025

À medida que os fluxos de trabalho criativos se tornam mais complexos e os prazos mais apertados, as equipes precisam de ferramentas de gerenciamento de projetos que sejam flexíveis, intuitivas e criadas para oferecer suporte à colaboração e aprovações contínuas.

Embora o ShotGrid seja uma solução robusta, ele pode não ser a opção ideal para todas as equipes, especialmente aquelas que buscam uma interface mais moderna, integração mais fácil ou opções de personalização mais amplas.

Neste blog, selecionamos as melhores alternativas ao ShotGrid — perfeitas para equipes criativas que desejam os mesmos recursos poderosos com uma experiência de usuário mais adaptável.

As melhores alternativas ao ShotGrid em resumo

Ferramenta Melhores recursos Ideal para *Preços ClickUp • IA em tarefas, documentos e atualizações • ClickUp Docs, quadros brancos e painéis em um só lugar • Automações e modelos para fluxos de trabalho repetíveis Equipes criativas multifuncionais que desejam projetos, ativos, ferramentas de IA e automação e gerenciamento de conhecimento em um só lugar Plano gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Prism Pipeline • Rastreamento de ativos e controle de versão • Flexibilidade de código aberto e modelos de pipeline • Suporte para vários sistemas operacionais Equipes de efeitos visuais e animação 3D que precisam de controle de pipeline dentro de DCCs Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 22/mês por usuário Frame.io • Comentários precisos em cada quadro e anotações na tela • Controle automático de versões e comparações • Compartilhamento seguro com permissões e marcas d'água Equipes de vídeo que precisam de feedback rápido e preciso do cliente Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 15/mês por membro ftrack • Acompanhamento da produção com cronogramas e dependências • Revisão integrada com feedback em tempo real • Visualizações e painéis no estilo Gantt para estúdios Estúdios que desejam acompanhamento e revisões completas da produção Os planos pagos começam em US$ 10/mês por usuário Krock • Pipelines visuais e revisões de storyboards • Feedback quadro a quadro em vídeos, imagens e PDFs • Portais de clientes com links de compartilhamento com a marca Agências e equipes de storyboard que desejam revisões com foco no visual Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 14/mês por usuário ReviewStudio • Marcações precisas em vídeos, imagens, PDFs e páginas da web • Comparação lado a lado de versões para aprovações mais rápidas Equipes criativas que precisam de aprovações estruturadas em todas as mídias Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário Cage • Comentários em nível de pixel em vídeos, imagens e PDFs • Transforme feedback em tarefas atribuíveis • Fluxos de trabalho de aprovação e assinatura com histórico Equipes criativas e de vendas com grande foco em design que precisam da aprovação dos clientes Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 8/mês por usuário Monday.com • Quadros personalizáveis e modelos prontos • Automações, formulários e atualizações em tempo real • Painéis para visibilidade de alto nível Equipes que desejam um planejamento visual flexível sem configurações complexas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 9/mês por usuário Trello • Quadros Kanban com recurso de arrastar e soltar • Listas de verificação de cartões, datas de vencimento e anexos • Power-ups para calendários, visualizações e muito mais Pequenas equipes e freelancers que desejam um acompanhamento simples das tarefas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 5/mês por usuário Wrike • Detecção e priorização de riscos por IA • Formulários de solicitação, aprovações e dependências • Gráficos de Gantt, carga de trabalho e painéis Organizações de médio a grande porte que coordenam trabalhos complexos entre equipes Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/mês por usuário

Por que escolher alternativas ao ShotGrid?

O ShotGrid nem sempre se alinha às necessidades em constante mudança de equipes menores ou daquelas que buscam mais flexibilidade. Veja por que muitas equipes criativas estão buscando alternativas:

Curva de aprendizado íngreme: a interface complexa e a configuração técnica do ShotGrid podem retardar a integração, especialmente para equipes menores ou sem conhecimentos técnicos

Custo elevado: Seu preço geralmente é adequado para grandes estúdios, mas pode ser excessivo para equipes independentes, freelancers ou agências com orçamentos mais apertados

Fluxos de trabalho rígidos: projetado principalmente para filmes, efeitos visuais e pipelines de animação, o ShotGrid pode parecer inflexível para equipes com processos mais variados ou híbridos

Experiência do usuário limitada: A interface pode parecer desatualizada e pouco intuitiva, o que afeta a eficiência diária e o impulso criativo

Grande dependência da personalização: muitas equipes percebem que precisam de especialistas técnicos ou scripts personalizados apenas para adequar a plataforma às suas necessidades

Agora existem opções melhores: Ferramentas mais recentes oferecem interface de usuário moderna, Ferramentas mais recentes oferecem interface de usuário moderna, colaboração integrada no local de trabalho , recursos nativos da nuvem e integrações fáceis, sem a sobrecarga do ShotGrid

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

As melhores alternativas ao ShotGrid para usar

*Pronto para começar? Explore estas soluções de gerenciamento de projetos cuidadosamente selecionadas que você pode usar em vez do ShotGrid:

1. ClickUp (ideal para acompanhamento de projetos e colaboração)

Crie fluxos de trabalho colaborativos, criativos e alimentados por IA no ClickUp

Se o trabalho da sua equipe criativa está espalhado por threads caóticos do Slack, documentos dispersos do Google Docs e e-mails do tipo “Onde está o arquivo mais recente?”, o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, é a solução que você estava esperando.

Ele foi criado não apenas para gerentes de projeto, mas também para designers, editores de vídeo, redatores e diretores de arte que precisam de um espaço de trabalho tão ágil quanto eles. Na verdade, organizações como a Sequeent centralizaram seu trabalho, aumentando a produtividade em 50% com o ClickUp.

O hub de gerenciamento de projetos de design do ClickUp é feito sob medida para equipes criativas que lidam com vários clientes, prazos apertados e ciclos intermináveis de feedback. Ele permite que você crie fluxos de trabalho organizados, visualize projetos desde o briefing até a entrega e colabore em tempo real — sem precisar alternar constantemente entre abas ou procurar a versão mais recente

Assista a este vídeo para saber como você pode gerenciar trabalhos criativos e criar uma biblioteca de ativos no ClickUp 👇

Coordene equipes criativas e campanhas com o ClickUp Project Management

E com o pacote ClickUp Project Management, você tem a flexibilidade de projetar seus pipelines — seja para gerenciamento de projetos de animação, pós-produção, revisão de ativos de jogos ou lançamento de campanhas.

Você também obtém controle total sobre o andamento dos projetos — desde o “Conceito” até a “Entrega Final” (ou “O Cliente Mudou de Ideia Novamente”). Você pode personalizar o status das tarefas, atribuir prioridades, adicionar dependências e até mesmo configurar as automações do ClickUp para lidar com etapas repetitivas. Não importa se o seu processo de desenvolvimento ou produção de videogames tem duas ou vinte etapas, ele se adapta.

Crie diferentes visualizações do ClickUp para o seu fluxo de trabalho — como um quadro Kanban para sua equipe de design, um gráfico de Gantt para seu produtor e uma lista simples de tarefas para freelancers — para que todos possam trabalhar da maneira que desejam, sem prejudicar o sistema.

O ClickUp Docs permite que você escreva, organize e compartilhe briefings criativos diretamente em seu espaço de trabalho — vincule-os a tarefas, atribua membros da equipe e comente em tempo real. É ideal para tudo, desde esboços de roteiros até guias de marca, com edição de texto rico, listas de verificação e mídia incorporada.

Esboce ideias, colete feedback centralizado e crie fluxos de trabalho no ClickUp Whiteboards.

Está fazendo um brainstorming para uma nova campanha ou mapeando a jornada de um personagem?

Os quadros brancos do ClickUp oferecem à sua equipe um espaço visual para arrastar, soltar, esboçar, planejar e pensar em voz alta, sem sair da plataforma. Você pode transformar instantaneamente notas adesivas em tarefas, atribuir responsáveis e manter o fluxo desde a concepção até a execução.

É especialmente útil para apresentar conceitos aos clientes ou planejar recursos visuais durante a fase de pré-produção.

Com o ClickUp Time Tracking, designers e editores podem registrar horas nativamente para cada tarefa, e os gerentes de projeto podem finalmente parar de usar três aplicativos diferentes para executar um único projeto. Você pode definir metas, acompanhar o progresso em relação aos marcos e visualizar como os projetos estão indo em relação aos prazos ou orçamentos.

Precisa rastrear o tempo faturável versus não faturável? Isso também está incluído.

Usando as integrações do ClickUp com Figma, Adobe Creative Cloud, InVision e muito mais, você pode anexar arquivos de design, inserir visualizações ao vivo nas tarefas e reunir feedback em um só lugar. Os designers não precisam interromper seu fluxo para atualizar a equipe, e os gerentes de projeto não precisam ficar perguntando: “Já está pronto?”

Melhores recursos do ClickUp

Limite o acesso com controles avançados de privacidade e permissões baseadas em funções.

Compartilhe links públicos ou privados para tarefas, documentos e painéis.

Planeje a capacidade com gerenciamento de carga de trabalho e estimativas de tempo

Sincronize seu Google Agenda e Outlook Agenda com o ClickUp Agenda para ficar por dentro de suas reuniões e agendas.

Grave orientações na tela com a gravação de tela nativa do ClickUp Clips nas tarefas.

Programe tarefas recorrentes com opções flexíveis de repetição.

Importe dados de ferramentas como Asana, Trello, Jira e Excel com facilidade.

Limitações do ClickUp

A plataforma pode parecer um pouco complicada no início, especialmente para equipes focadas em mudar de ferramentas mais básicas.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um revisor do G2 afirma:

O ClickUp oferece flexibilidade incomparável com visualizações personalizáveis (lista, quadro, Gantt, calendário), automações poderosas e documentos, metas e acompanhamento de tempo integrados — tudo em um único espaço de trabalho. Ele centraliza a colaboração da equipe e o gerenciamento de projetos, permitindo substituir várias ferramentas, como Trello, Asana e Notion, por um sistema coeso.

O ClickUp oferece flexibilidade incomparável com visualizações personalizáveis (lista, quadro, Gantt, calendário), automações poderosas e documentos, metas e acompanhamento de tempo integrados — tudo em um único espaço de trabalho. Ele centraliza a colaboração da equipe e o gerenciamento de projetos, permitindo substituir várias ferramentas, como Trello, Asana e Notion, por um sistema coeso.

💡 Dica profissional: o ClickUp Docs se conecta diretamente às tarefas, para que seu briefing de design não seja apenas um arquivo, mas um documento vivo vinculado ao trabalho real.

2. Prism Pipeline (ideal para equipes de produção 3D e VFX)

via Prism Pipeline

O Prism Pipeline é uma solução leve e voltada para artistas que organiza todos os seus projetos de mídia. Ele organiza ativos discretamente, lida com versões e se conecta às suas ferramentas existentes, oferecendo gerenciamento prático de ativos digitais junto com seu software de gerenciamento de projetos.

Desenvolvido especificamente para pipelines de CG no Maya, Blender, Houdini, Nuke e Unreal, ele adiciona estrutura à ideação, gerenciamento de arquivos, controle de versão e renderizações sem exigir um doutorado em desenvolvimento de pipelines. É basicamente um software de código aberto e se tornou uma ferramenta pronta para produção, com a confiança de equipes independentes e grandes empresas de efeitos visuais, incluindo aquelas que trabalham em produções de cinema e televisão.

Para equipes que precisam de uma comunicação visual nítida, o Prism oferece suporte a fluxos de trabalho de revisão e aprovação e gerenciamento integrado de tarefas dentro de DCCs — para que você possa gerenciar equipes criativas sem precisar alternar constantemente entre ferramentas.

Principais recursos do Prism Pipeline

Organize arquivos de mídia e versões automaticamente usando convenções de nomenclatura inteligentes e pastas estruturadas.

Atribua e gerencie tarefas diretamente dentro dos DCCs (Maya, Blender, Houdini, Nuke, Unreal).

Revise o trabalho em um reprodutor de mídia integrado com anotações e comentários para feedback interno.

Colabore em diferentes sistemas operacionais com suporte para Windows, Mac e Linux.

Personalize pipelines por meio da flexibilidade do código aberto para extensões e ferramentas internas

Limitações do Prism Pipeline

Não oferece ferramentas tradicionais de gerenciamento de projetos, como cronogramas ou relatórios de carga de trabalho

Pode parecer focado em desenvolvedores em algumas partes, especialmente para equipes sem um líder técnico

Preços do Prism Pipeline

Gratuito

Plus : US$ 22/mês por usuário

Pro: US$ 52/mês por usuário

Avaliações e comentários do Prism Pipeline

G2 : Não há avaliações disponíveis

Capterra: Não há avaliações disponíveis

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Prism Pipeline?

Um revisor do Reddit afirma:

Eu mesmo sou usuário do Prism há alguns anos em casa e ele tem sido extremamente confiável.

Eu mesmo sou usuário do Prism há alguns anos em casa e ele tem sido extremamente confiável.

👀 Você sabia? Os efeitos visuais em Vingadores: Ultimato envolveram mais de 2.500 tomadas de efeitos visuais, com vários estúdios colaborando remotamente em diferentes continentes.

3. Frame.io (ideal para revisão de vídeos e feedback rápido do cliente)

Os prazos não esperam por trocas de e-mails. E o Frame.io existe justamente para ajudar a resolver essa questão.

Ele foi desenvolvido para profissionais criativos que trabalham com vídeo e não podem perder tempo buscando aprovações, vasculhando mensagens no Slack ou explicando pela quinta vez qual versão é a “final_final3.mp4”. (Sim, todos nós já passamos por isso.)

O Frame.io é usado por editores, produtores, designers de movimento e clientes — e se conecta diretamente ao seu software de edição e entretenimento, para que o feedback acelerado permaneça exatamente onde o trabalho é realizado.

Melhores recursos do Frame.io

Carregue e organize filmagens instantaneamente com armazenamento baseado na nuvem otimizado para vídeos de alta resolução

Obtenha feedback preciso sobre o software de revisão online com comentários precisos e anotações na tela (sem mais suposições do tipo “qual parte?”)

Converta mídias automaticamente para uma reprodução suave no navegador, mantendo os arquivos de origem intactos para a entrega final

Integre diretamente com o Premiere Pro, Final Cut Pro, After Effects e DaVinci Resolve para revisões contínuas na linha do tempo

Gerencie versões automaticamente, mantendo um histórico limpo de revisões para referência rápida

Controle o acesso com permissões, marcas d'água e proteção por senha para conteúdo voltado para o cliente

Colabore em tempo real com as partes interessadas de qualquer lugar — no desktop, celular ou até mesmo no iPad

Limitações do Frame.io

Mais adequado para equipes de vídeo; menos útil para o planejamento de projetos criativos mais amplos

O plano gratuito pode parecer restritivo para equipes com arquivos de mídia grandes ou ciclos de revisão pesados

Preços do Frame.io

Gratuito

Pro : US$ 15/membro + impostos

Equipe : US$ 25/membro + impostos

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Frame.io

G2 : 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Frame.io?

Um revisor da Capterra afirma:

Acho que minha perspectiva sobre o uso do Frame é um pouco única, pois não o uso diretamente para criar, mas sim para compartilhar e apresentar conceitos criativos aos meus clientes, e ele é uma ferramenta fantástica para isso. É muito fácil fazer apresentações e manter tudo organizado.

Acho que minha perspectiva sobre o uso do Frame é um pouco única, pois não o uso diretamente para criar, mas sim para compartilhar e apresentar conceitos criativos aos meus clientes, e ele é uma ferramenta fantástica para isso. É muito fácil apresentar e manter tudo organizado.

👀 Você sabia? Mad Max: Estrada da Fúria filmou mais de 480 horas de filmagem bruta — para um filme de duas horas. Isso representa uma proporção de filmagem de cerca de 240:1, uma das mais altas da história do cinema moderno. Os editores ficaram enterrados em filmagens diárias durante meses.

4. ftrack (ideal para acompanhamento completo da produção criativa)

via ftrack

Projetado com equipes de efeitos visuais, animação e pós-produção em mente, o ftrack combina acompanhamento da produção, revisão e colaboração em equipe em uma plataforma estruturada. Ele foi criado para entender como os criativos trabalham.

Já utilizado por grandes estúdios, incluindo fornecedores da Netflix, o ftrack traz clareza a pipelines complexos. Ele permite que produtores e artistas vejam quem está fazendo o quê, quando é o prazo e como isso se encaixa no panorama geral, sem o caos típico do planejamento criativo.

E é escalável — desde pequenas equipes internas até estúdios remotos completos.

melhores recursos do ftrack

Acompanhe diferentes tarefas e ativos em todo o pipeline de produção com foco em cronogramas detalhados e dependências

Analise mídias no navegador com feedback em tempo real e comparações de versões

Colabore entre equipes com notas, atualizações de status e notificações vinculadas às etapas do projeto

Visualize o andamento do projeto usando cronogramas no estilo Gantt e painéis personalizados para o gerenciamento do fluxo de trabalho criativo

Integre-se a ferramentas DCC como Maya, Nuke e After Effects para manter os artistas em seu fluxo de trabalho

Automatize fluxos de trabalho com a API Python e integrações para personalização avançada

limitações do ftrack

Pode parecer complicado para equipes menores que não precisam de um acompanhamento detalhado no nível da produção

Os preços podem ser altos para estúdios independentes ou freelancers que estão começando

preços do ftrack

Avaliação: US$ 10/mês por usuário

Studio: US$ 25/mês por usuário

avaliações e comentários do ftrack

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ftrack?

Um revisor da Capterra afirma:

Boa visibilidade dos recursos e visão geral das tarefas. Gosto muito do fato de ser personalizável e poder ser ajustado a diferentes necessidades. Boa interface.

Boa visibilidade dos recursos e visão geral das tarefas. Gosto muito do fato de ser personalizável e poder ser ajustado a diferentes necessidades. Boa interface.

👀 Você sabia? 20% dos gerentes de produto citam a desorganização como o maior inimigo da produtividade — um desafio que as equipes criativas de pós-produção e efeitos visuais frequentemente enfrentam ao gerenciar fluxos de trabalho complexos.

5. Krock (ideal para agências criativas e colaboração em storyboards)

via Krock

Criado com agências, produtores de vídeo, ilustradores e artistas de storyboard em mente, o Krock simplifica as revisões criativas sem sobrecarregar os usuários com muitos botões e controles.

Ela se destaca quando os recursos visuais e os fluxos de trabalho de aprovação do cliente estão no centro dos seus processos. Pense nela como uma plataforma que prioriza o visual, onde cronogramas, threads de feedback e atribuições de tarefas coexistem sem caos.

Você pode criar pipelines personalizados, compartilhar ativos, obter feedback quadro a quadro e manter os clientes envolvidos sem intermináveis trocas de e-mails.

Principais recursos do Krock

Crie pipelines visuais personalizados para as etapas do projeto criativo, desde rascunhos até a entrega, em uma interface fácil de usar

Reúna feedback contextual e preciso sobre vídeos, imagens, PDFs e modelos de storyboard

Atribua tarefas e gerencie afazeres ao lado dos ativos visuais

Compartilhe facilmente com os clientes usando portais com a marca da empresa e links protegidos por senha

Acompanhe as versões automaticamente com comparações lado a lado

Colabore em tempo real com clientes, colegas de equipe e freelancers

Limitações do Krock

Não é ideal para grandes pipelines de produção ou integrações técnicas

A funcionalidade móvel é limitada — melhor experiência em computadores

Preços do Krock

Gratuito

Pro : US$ 14/mês por usuário

Ilimitado: US$ 400/mês

Avaliações e comentários da Krock

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Krock?

Um revisor do Reddit afirma:

Isso melhorou a colaboração entre os membros da equipe e os clientes externos. Nossos colegas elogiaram a plataforma por suas funcionalidades robustas de acompanhamento de projetos e feedback.

Isso melhorou a colaboração entre os membros da equipe e os clientes externos. Nossos colegas elogiaram a plataforma por suas funcionalidades robustas de rastreamento de projetos e feedback.

📮ClickUp Insight: 11% dos nossos entrevistados utilizam a IA principalmente para brainstorming e ideação. Mas o que acontece com essas ideias brilhantes depois? É aí que você precisa de um quadro branco com tecnologia de IA, como o ClickUp Whiteboards, que ajuda a transformar instantaneamente as ideias da sessão de brainstorming em tarefas. E se você não conseguir explicar bem um conceito, basta pedir ao gerador de imagens com IA para criar um visual com base na sua solicitação. É o aplicativo completo para o trabalho, que permite idealizar, visualizar e executar mais rapidamente!

6. ReviewStudio (ideal para revisões criativas e aprovações de clientes)

via ReviewStudio

Se o seu projeto está afogado em comentários espalhados por e-mails, threads do Slack e notas adesivas no seu monitor, o ReviewStudio pode ajudar. Ele foi criado para equipes que precisam de revisões criativas estruturadas e controladas por versão para todos os seus projetos de mídia, sem a confusão de extras desnecessários de gerenciamento de projetos.

O ReviewStudio se concentra inteiramente em ajudar criativos, agências e equipes de vídeo a reunir, organizar e agir com base no feedback. Ele funciona em todos os tipos de mídia — envie vídeos, imagens, PDFs e até mesmo sites — e transforma conversas caóticas em diálogos claros e contextuais.

Em vez de adivinhar o que um cliente quis dizer com “destaque isso”, você recebe comentários visuais com data e hora e ferramentas de marcação que não deixam margem para confusão. E como ele não tenta ser tudo, é leve e rápido, fácil de usar para os clientes, mesmo que eles não sejam adeptos da tecnologia.

Principais recursos do ReviewStudio

Colete feedback visual sobre vídeos, PDFs, imagens e páginas da web com ferramentas de marcação precisas

Compare versões lado a lado para aprovações mais rápidas e contexto

Acompanhe as etapas de revisão com atualizações de status e atribuições de revisores

Personalize fluxos de trabalho com funções, permissões e branding

Compartilhe facilmente com os clientes por meio de links seguros — sem necessidade de login

Receba notificações em tempo real para que ninguém perca um ciclo de revisão

Limitações do ReviewStudio

Foca exclusivamente no processo de revisão/aprovação — sem ferramentas integradas de gerenciamento de tarefas ou projetos

A interface pode parecer um pouco desatualizada para equipes acostumadas a painéis modernos

Preços do ReviewStudio

Starter: Gratuito

Pro: US$ 12/mês por usuário

Avançado: US$ 20/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do ReviewStudio

G2 : 4,7/5 (mais de 130 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ReviewStudio?

Um revisor do G2 afirma:

O Review Studio é muito simples de usar. Todos os recursos de que precisamos estão nessa excelente ferramenta. 100% dos nossos clientes a aprovam. É realmente a melhor ferramenta que já usei para trocar informações com meus clientes. Nós a usamos todos os dias e em todos os projetos (CGI ou animações)

O Review Studio é muito simples de usar. Todos os recursos de que precisamos estão nessa excelente ferramenta. 100% dos nossos clientes a aprovam. É realmente a melhor ferramenta que já usei para trocar informações com meus clientes. Nós a usamos todos os dias e em todos os projetos (CGI ou animações)

7. Cage (ideal para colaboração visual de ativos de vendas e feedback do cliente)

via Cage

Para equipes de vendas que trabalham com materiais com muito design — como apresentações, propostas de marca ou demonstrações em vídeo —, é essencial ter uma ferramenta que simplifique o feedback visual. É aí que o Cage ajuda.

Ele atua como um hub central onde equipes internas e clientes podem revisar, comentar e aprovar conteúdo visual sem qualquer confusão. Ao contrário dos CRMs ou gerenciadores de tarefas tradicionais, o Cage se destaca em um fluxo de trabalho que prioriza o visual, onde a clareza e a iteração rápida impulsionam o negócio.

Principais recursos do Cage

Comente diretamente em vídeos, PDFs e imagens com anotações precisas em pixels

Atribua tarefas a partir de comentários de feedback a designers ou representantes de vendas

Acompanhe as alterações e aprovações com o histórico de versões e fluxos de trabalho de aprovação

Convide clientes ou partes interessadas sem precisar de uma conta

Centralize discussões visuais e atualizações em um único tópico rastreável

Integre com o Slack, Google Drive, Adobe Creative Cloud e muito mais

Limitações da gaiola

Menos eficaz para equipes de vendas com grande volume de textos ou centradas em chamadas

Ferramentas limitadas de automação e pipeline, mais adequadas para uso em conjunto com uma plataforma de vendas.

Preços de gaiola

Gratuito

Padrão : US$ 8/mês por usuário

Profissional: US$ 14/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Cage

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Cage?

Um revisor do G2 afirma:

O Cage é muito útil para supervisionar o gerenciamento de projetos e atribuir tarefas aos membros da sua equipe. Ele pode ajudá-lo a cumprir os prazos, dividindo os projetos em tarefas menores e mantendo todos informados.

O Cage é muito útil para supervisionar o gerenciamento de projetos e atribuir tarefas aos membros da sua equipe. Ele pode ajudá-lo a cumprir os prazos, dividindo os projetos em tarefas menores e mantendo todos informados.

🧠 Curiosidade: espera-se que a IA lide com até 80% das tarefas de gerenciamento de projetos — tornando as ferramentas que oferecem suporte à automação e aos fluxos de trabalho criativos mais essenciais do que nunca.

8. Monday.com (ideal para planejamento visual de tarefas com modelos flexíveis)

O Monday.com oferece clareza real às equipes — não o tipo de clareza que fica oculta em guias e gráficos, mas o tipo que mostra o que está acontecendo e quem está fazendo o quê.

Isso é especialmente útil para equipes criativas que lidam simultaneamente com cronogramas de produção de filmes, calendários de conteúdo e lançamentos de campanhas. Com painéis personalizáveis, você pode configurar um pipeline de pós-produção, um rastreador de edição de vídeo ou um fluxo de revisão de conteúdo — sem precisar começar do zero.

A melhor parte? É acessível tanto para planejadores quanto para criativos.

Embora não tenha sido desenvolvido especificamente para feedback criativo ou controle de versão, ele funciona bem com outras ferramentas. Adicione linhas do tempo, automação, formulários e painéis, e ele se transforma em um centro operacional sólido para equipes que gostam de estrutura sem regras rígidas.

Melhores recursos do Monday.com

Crie painéis visuais para gerenciar projetos, tarefas, cronogramas e status.

Personalize modelos para equipes de design gráfico , marketing, vídeo ou produção.

Acompanhe o progresso usando colunas de status, automações e atualizações em tempo real.

Colabore no contexto com anexos de arquivos, comentários e listas de verificação.

Integre facilmente com ferramentas como Slack, Adobe CC, Google Drive e Dropbox.

Crie painéis para visualizações de alto nível em vários projetos.

Limitações do Monday.com

Não possui ferramentas integradas de revisão criativa ou feedback preciso por quadro.

Pode parecer complicado se forem adicionadas muitas automações ou colunas.

Preços do Monday.com

Gratuito

Básico: US$ 9/mês por licença

Padrão: US$ 12/mês por licença

Pro : US$ 19/mês por licença

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Monday.com

G2 : 4,7/5 (mais de 13.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Monday.com?

Um revisor do G2 afirma:

A plataforma é intuitiva, altamente personalizável e ajuda genuinamente a manter todos em sintonia — desde o acompanhamento diário de tarefas até o planejamento de projetos de longo prazo.

A plataforma é intuitiva, altamente personalizável e ajuda genuinamente a manter todos em sintonia — desde o acompanhamento diário de tarefas até o planejamento de projetos de longo prazo.

🧠 Curiosidade: mais de 85% das empresas hoje dependem de software proprietário para executar seu gerenciamento de projetos e operações.

9. Trello (ideal para acompanhamento simples de tarefas com quadros visuais)

via Trello

O Trello mantém as coisas simples. Se sua equipe está procurando uma ferramenta que não leve horas para aprender ou configurar, os quadros no estilo Kanban do Trello são diretos e fazem sentido desde o primeiro dia.

É perfeito para pequenas equipes criativas, freelancers ou estúdios que precisam apenas rastrear quem está fazendo o quê e quando. Cada cartão pode conter listas de verificação, datas de vencimento, anexos (como maquetes de design ou rascunhos de vídeo) e conversas, para que o feedback permaneça onde o trabalho está. É visual, fácil de arrastar e soltar e não está sobrecarregado com recursos que você nunca usará.

Melhores recursos do Trello

Organize projetos usando painéis e listas intuitivos de arrastar e soltar

Anexe ativos e mantenha o feedback diretamente nos cartões de tarefas

Colabore em tempo real com comentários, menções e listas de verificação

Automatize tarefas com a automação Butler integrada

Use modelos personalizados para projetos de design, calendários de conteúdo de mídia e revisões criativas

Implemente Power-Ups para personalizar seu fluxo de trabalho de vídeo moderno

Limitações do Trello

Estrutura limitada para equipes que precisam de gerenciamento detalhado da experiência digital, fluxos de trabalho ou etapas de aprovação

Os Power-Ups podem parecer essenciais, mas muitos exigem planos pagos para acesso total

Preços do Trello

Gratuito

Padrão: US$ 5/mês por usuário

Premium: US$ 10/mês por usuário

Empresa: US$ 17,50/mês por usuário

Avaliações e comentários do Trello

G2 : 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello?

Um revisor do G2 afirma:

É agradável de usar. A interface do usuário é agradável aos olhos.

É agradável de usar. A interface do usuário é agradável aos olhos.

10. Wrike (ideal para gerenciar projetos de vendas complexos e transferências em grande escala)

via Wrike

O gerenciamento de um processo de vendas de alto volume ou com várias etapas geralmente envolve equipes de marketing, jurídico, entrega e integração — e é aí que o Wrike oferece o maior valor.

Ele permite que as equipes de operações de vendas projetem e supervisionem tudo, desde fluxos de trabalho de RFP até sequências de integração. Com IA e automação integradas, o Wrike identifica possíveis atrasos antes que eles se agravem e ajuda equipes grandes a manter os negócios avançando com eficiência em todos os departamentos.

Melhores recursos do Wrike

Automatize a priorização de tarefas com IA e detecção de riscos

Personalize os fluxos de trabalho de vendas com formulários de solicitação, aprovações e dependências

Acompanhe materiais de vendas e cronogramas de propostas em equipes distribuídas

Visualize cronogramas com gráficos de Gantt interativos e visualizações da carga de trabalho

Defina permissões granulares para proteger dados confidenciais de clientes ou negócios

Gere relatórios e painéis para monitorar a eficiência das operações de vendas

Conecte-se à sua pilha de tecnologia por meio de integrações com Salesforce, Google Workspace, Outlook e muito mais

Limitações do Wrike

Mais adequado para operações de vendas de back-end do que para vendas diretas

Ideal para uso em conjunto com uma ferramenta de CRM ou engajamento externo para obter visibilidade total

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe: US$ 10/mês por usuário

Negócios : US$ 25/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 4.300 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (2.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?

Um revisor do Reddit afirma:

A melhor coisa sobre o Wrike é manter todo o projeto contido. Todas as discussões e ativos estão contidos no projeto, o que é útil se tivermos que fazer o mesmo projeto novamente no ano seguinte. Todas as conversas internas acontecem no Wrike e não por e-mail. Às vezes, adicionamos comunicações de fornecedores ou clientes de e-mails ao projeto para manter todos informados.

A melhor coisa sobre o Wrike é manter todo o projeto contido. Todas as discussões e ativos estão contidos no projeto, o que é útil se tivermos que fazer o mesmo projeto novamente no ano seguinte. Todas as conversas internas acontecem no Wrike e não por e-mail. Às vezes, adicionamos comunicações de fornecedores ou clientes de e-mails ao projeto para manter todos informados.

Projete melhor e colabore de forma mais inteligente com o ClickUp

Você não precisa se limitar a uma ferramenta que atrasa o trabalho ou torna a colaboração em todos os seus ativos de mídia mais difícil do que deveria ser. Seja você uma equipe de vídeo enxuta, um estúdio de animação em quadro branco em grande escala ou uma equipe de marketing interna, as ferramentas desta lista oferecem flexibilidade, visibilidade e espaço para a criatividade.

Se você está procurando uma plataforma que faça mais do que apenas manter as coisas organizadas — algo que reúna briefings, cronogramas, armazenamento de ativos de projetos, feedback e comunicação da equipe em um só lugar —, o ClickUp é uma excelente opção. Ele oferece estrutura sem rigidez, personalização sem caos e, o melhor de tudo, cresce com sua equipe criativa (e não contra ela).

