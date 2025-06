Modelos gratuitos de planilhas de horas para advogados para um controle eficiente do tempo jurídico

Já sentiu que o seu dia desaparece entre audiências no tribunal, chamadas de clientes e papelada interminável? No mundo jurídico, cada minuto conta, literalmente. Mas controlar as horas faturáveis não deve parecer mais um caso para discutir.

Um modelo de planilha de horas trabalhadas para advogados bem elaborado pode ajudar você a registrar o tempo com precisão, simplificar o faturamento e até mesmo otimizar o gerenciamento de licenças. Em vez de se esforçar para reconstruir suas horas no final da semana, você terá um registro claro e organizado, pronto para faturar os clientes e manter o controle da sua carga de trabalho.

Confira estes mais de 15 modelos gratuitos para ajudar você (ou sua empresa) a controlar o tempo, faturar de forma mais inteligente e se concentrar em ganhar casos, em vez de ficar atrás da papelada.

📌 Você sabia? Os advogados gastam aproximadamente 63% do seu tempo em tarefas não faturáveis , como administração, reuniões e pesquisa. Um modelo inteligente de planilha de horas pode ajudar você a recuperar esse tempo e se concentrar mais no trabalho faturável dos clientes.

Não seria ótimo se você pudesse manter tudo organizado sem precisar alternar entre planilhas, planilhas de horas, e-mails e chats?

A resposta está no ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho. Ele resolve isso reunindo projetos, conhecimento e bate-papo em uma única plataforma, com a tecnologia da IA mais coesa do mundo.

O ClickUp para escritórios de advocacia simplifica o controle de tempo, facilita a exportação de registros e agiliza o faturamento. Ele coleta leads, mescla faturas e organiza todos os detalhes de cada caso sem esforço. De formulários de admissão de clientes a notas de casos, ele mantém tudo em um só lugar — para que você possa se concentrar em vencer, sem se afogar em papelada!

Aqui estão 15 modelos gratuitos de planilhas de horas trabalhadas para advogados para controlar as horas faturáveis, gerenciar casos e otimizar seu fluxo de trabalho! ⚖️

Gerencie sua prática jurídica com listas de casos organizadas, controle de tempo e lembretes de prazos — tudo em um só lugar com o modelo de controle de tempo para advogados do ClickUp

O modelo de controle de tempo para advogados da ClickUp ajuda escritórios de advocacia a lidar com seu desafio mais urgente: manter registros precisos das horas faturáveis enquanto lidam com vários casos e prazos.

Este modelo elimina o incômodo do controle de tempo, oferecendo um centro único para:

Monitore as horas de trabalho dos advogados com ferramentas de organização de tarefas que classificam o tempo por tipo de caso, data de prioridade e muito mais

Crie campos personalizados para acompanhar detalhes do caso, informações do cliente e taxas de cobrança em uma visualização organizada

Acompanhe casos, gerencie o faturamento e aumente a eficiência com o modelo de acompanhamento e faturamento de casos jurídicos do ClickUp

Precisa de uma maneira melhor de controlar as horas faturáveis e os detalhes dos casos? O modelo de controle de casos jurídicos e faturamento da ClickUp pode ajudar a organizar suas atividades diárias. Como advogado, controle tudo, desde comparecimentos em tribunais até reuniões com clientes, em um só lugar, sem perder um minuto do tempo faturável.

Veja o que torna este modelo útil:

Registre as horas faturáveis com entrada manual ou incrementos de tempo predefinidos para simplificar o faturamento

Crie perfis de casos com detalhes importantes, como números de casos, informações do cliente e datas, claramente estruturados para acesso rápido

Mantenha seus casos jurídicos organizados e as horas faturáveis controladas com o modelo de controle de casos jurídicos do ClickUp

Gerenciar vários casos enquanto controla as horas faturáveis pode parecer como fazer malabarismos com tochas em chamas. O modelo de controle de casos jurídicos do ClickUp traz ordem ao caos, oferecendo um hub central para o gerenciamento de casos e registros de tempo.

Este modelo ajuda escritórios de advocacia a manterem-se atualizados sobre seus casos e faturamento com estes recursos essenciais:

Integrações com aplicativos de planilhas de horas que importam automaticamente os dados de horas faturáveis, eliminando a necessidade de inserir manualmente as horas trabalhadas

Integração com calendário para agendar e acompanhar reuniões com clientes, datas de audiências e prazos de apresentação de documentos — tudo em um só lugar

Campos personalizados para registrar as horas trabalhadas e controlar as despesas, facilitando a geração de faturas e relatórios de casos precisos

Rastreamento de status integrado para monitorar o andamento do caso, desde a admissão do cliente até o faturamento final, garantindo que você nunca perca atualizações importantes

Ideal para: Escritórios de advocacia e advogados que desejam gerenciar casos com eficiência, garantindo um controle preciso do tempo e do faturamento.

💡 Dica profissional: Registre o tempo no sistema usando os recursos de controle de tempo do projeto do ClickUp . Marque o tempo faturável e não faturável e exporte relatórios detalhados para um faturamento preciso e sem complicações!

Mantenha sua prática jurídica organizada com o modelo de gerenciamento de clientes jurídicos do ClickUp — seu centro de controle para acompanhamento de casos e informações de clientes

O modelo de gerenciamento de clientes jurídicos da ClickUp ajuda escritórios de advocacia a acompanhar casos e gerenciar prazos, tudo isso enquanto melhora a experiência do cliente.

Veja o que destaca este modelo:

Ideal para: escritórios de advocacia, consultores jurídicos e equipes jurídicas internas que precisam organizar os assuntos dos clientes e gerenciar os prazos dos casos. Acompanhe as horas faturáveis com modelos de planilhas de horas e mantenha o trabalho jurídico simplificado.

Obtenha um sistema estruturado para organizar tarefas, gerenciar prazos e coordenar os esforços da equipe em diferentes questões jurídicas com o modelo de gerenciamento de projetos jurídicos do ClickUp

O modelo de gerenciamento de projetos jurídicos da ClickUp ajuda escritórios de advocacia a acompanhar com precisão casos e projetos complexos.

O modelo se destaca por estes recursos poderosos:

Campos personalizados para acompanhar detalhes importantes do projeto, como custo estimado, ID do projeto, nível de complexidade e critérios de sucesso

Controle as horas faturáveis e gerencie os projetos dos clientes com eficiência com o modelo de controle de tempo para consultores da ClickUp

O modelo de controle de tempo para consultores da ClickUp garante incrementos precisos no faturamento, ajudando você a controlar facilmente o tempo em vários projetos. Ele permite que você se mantenha organizado e mantenha registros precisos sem o incômodo do controle manual.

Veja o que torna este modelo particularmente útil:

Configurações de taxas de cobrança que geram faturas com base no tempo registrado, simplificando o faturamento e a geração de relatórios para os clientes

Visualizações personalizadas que dividem as entradas de tempo por tarefa, data ou membro da equipe, facilitando a análise de como as horas de trabalho são gastas

📮ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como um aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.