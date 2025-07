Modelos gratuitos de classificação de cartões para pesquisa de experiência do usuário e organização

Por que alguns sites parecem intuitivos, enquanto outros deixam você procurando informações básicas? A resposta geralmente está na arquitetura da informação. E a classificação de cartões é uma das melhores maneiras de acertar.

Este método de pesquisa de UX mostra como usuários reais agrupam e rotulam o conteúdo naturalmente, ajudando você a criar uma navegação que realmente faz sentido.

Mas há um porém: sem um sistema sólido, a classificação de cartões pode se tornar caótica rapidamente — imagine post-its espalhados por toda parte e insights perdidos na tradução. É aí que os modelos são essenciais. Um modelo de classificação de cartões bem elaborado mantém sua sessão organizada, suas descobertas claras e seus próximos passos inequívocos.

Abaixo estão alguns dos melhores modelos gratuitos para manter sua pesquisa de UX no caminho certo e sua equipe alinhada.

🧠 Curiosidade: A psicologia e a pesquisa de UX utilizam a “classificação de cartões” para categorizar as informações dos participantes. A técnica remonta à década de 1940, quando era utilizada como técnica de psicologia cognitiva.

O que são modelos de classificação de cartões?

Os modelos de classificação de cartões eliminam as suposições na organização do conteúdo. São estruturas prontas que ajudam as equipes de UX a entender rapidamente como os usuários agrupam naturalmente as informações, seja para o menu de um site, o layout de um aplicativo ou o fluxo geral de navegação.

Em vez de começar do zero, esses modelos oferecem uma estrutura clara: cartões digitais para conteúdo, espaços para categorias (pré-definidos ou em branco), instruções passo a passo para os participantes e espaço para documentar como as pessoas classificam as coisas.

Os modelos de classificação de cartões suportam três tipos de métodos de classificação em pesquisa de UX:

Classificação aberta: Os usuários criam suas próprias categorias

Classificação fechada: Os usuários classificam os cartões nas categorias fornecidas

Classificação híbrida: combina os dois métodos para obter insights mais profundos

👀 Você sabia? 70% do público da Geração Z espera que os sites funcionem de forma intuitiva, antecipando suas preferências.

O que torna um modelo de classificação de cartões bom?

Um modelo de classificação de cartões robusto é uma maneira rápida e focada no usuário de coletar feedback, identificar padrões e criar experiências digitais intuitivas que realmente fazem sentido para seus usuários.

Veja o que você deve procurar ao selecionar um modelo:

Layout simples e organizado: mantém o foco no conteúdo dos cartões e nos nomes das categorias

Cartões digitais editáveis: permitem personalizar itens para se adequarem ao seu projeto

Suporte para classificação aberta, fechada e híbrida: oferece flexibilidade para escolher o seu método

Colaboração fácil: Permita a participação remota e o feedback da equipe

Instruções claras: ajude os participantes a navegar pela sessão com confiança

Resultados da classificação de cartões exportáveis: Acelere a análise e destaque os padrões de comportamento do usuário

Design responsivo: Funciona perfeitamente em todos os dispositivos para Funciona perfeitamente em todos os dispositivos para pesquisa remota de usuários

Análise ou marcação integrada : identifique agrupamentos, tendências de nomenclatura e comportamento dos participantes

Testes ou pré-visualizações antes da sessão: Permitem verificar o fluxo, a clareza e a configuração do conteúdo antes de entrar em ação com os participantes

Acompanhamento do progresso dos participantes: Mostra onde os usuários podem ficar presos ou desistir durante sessões remotas

Suporte multilíngue: acomoda diversos grupos de participantes em diferentes idiomas

Histórico de versões ou rastreamento de alterações: Registra as edições feitas pelos colaboradores para manter a integridade da pesquisa

👀 Você sabia? A classificação híbrida de cartões oferece o melhor dos dois mundos — literalmente. Ela começa permitindo que os usuários agrupem o conteúdo livremente (classificação aberta) e, em seguida, verifica se eles se alinham às categorias predefinidas (classificação fechada). Essa combinação poderosa ajuda as equipes de UX a descobrir as expectativas dos usuários e validar as decisões de design, resultando em estruturas de conteúdo fáceis de entender.

Modelos de classificação de cartões

Esta coleção cuidadosamente selecionada de modelos do ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, tornará suas sessões de classificação de cartões mais organizadas, ricas em insights e orientadas para o usuário. Você poderá organizar o conteúdo com mais rapidez, colaborar de forma mais inteligente e projetar com confiança, sem as dores de cabeça habituais da configuração.

1. Modelo de classificação de cartões ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Comece a projetar seu site em segundos com o modelo de classificação de cartões ClickUp

O modelo de classificação de cartões ClickUp é sua arma secreta para transformar conteúdo caótico em uma estrutura cristalina.

Esqueça as notas adesivas e as planilhas espalhadas — este modelo oferece cartões digitais, categorias prontas para classificação e uma interface de arrastar e soltar que facilita a realização de sessões de classificação de cartões.

Quer você esteja descobrindo como os usuários agrupam informações (classificação aberta) ou testando a estrutura do seu site (classificação fechada), este modelo mantém tudo organizado, visual e fácil de colaborar.

É perfeito para equipes que querem parar de adivinhar e começar a projetar com insights dos usuários.

Use este modelo para:

Personalize cartões digitais para refletir itens de conteúdo reais e saiba como os usuários categorizam as informações

Crie status de tarefas personalizados , como Aberto e Concluído, para acompanhar o progresso de cada cartão de classificação

Capture os agrupamentos dos participantes em um formato visual e organizado

Colabore com equipes em tempo real, em diferentes locais, com o ClickUp Docs

Exporte os resultados da classificação para uma análise e tomada de decisão mais rápidas

🔑 Ideal para: pesquisadores de UX que realizam estudos de classificação de cartões para melhorar a navegação em sites ou aplicativos.

2. Modelo de mapa do site ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Converta objetos do quadro branco em tarefas de maneira integrada usando o modelo de mapa do site do ClickUp

Se os usuários clicam em círculos para encontrar informações básicas, você tem um problema no mapa do site. O modelo de mapa do site ClickUp torna a correção simples e fácil de resolver problemas fundamentais.

Este modelo oferece um espaço visual do tipo arrastar e soltar para mapear a estrutura do seu site — páginas, subpáginas, categorias específicas e tudo mais. É a maneira mais rápida de planejar uma navegação intuitiva e garantir que seu conteúdo flua de maneira lógica para os usuários.

Seja para lançar um novo site ou reformular um já existente, este modelo ajuda você a visualizar como todas as páginas se conectam, mantendo sua equipe alinhada desde o início.

Este modelo permite que você:

Descreva a navegação primária e secundária sem esforço

Mapeie as relações pai-filho entre páginas

Colabore com as partes interessadas para finalizar a hierarquia do site usando os quadros brancos do ClickUp

Identifique lacunas e sobreposições de conteúdo antes do desenvolvimento

Compartilhe um mapa do site claro com as equipes de design e desenvolvimento para uma execução tranquila

🔑 Ideal para: designers de UX, gerentes de produto e equipes da web que planejam estruturas intuitivas para sites.

💡 Dica profissional: use este modelo regularmente para auditar a estrutura do seu site atual. Os sites ficam confusos com o tempo, e mapear o fluxo de conteúdo a cada trimestre pode ajudar a manter a clareza.

3. Modelo de quadro branco para briefing de design ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Use o modelo de quadro branco ClickUp Design Brief para planejar projetos de sucesso

Nada atrapalha mais um projeto criativo do que um briefing vago. Quando os objetivos são confusos e as expectativas estão dispersas, é apenas uma questão de tempo até que as revisões comecem. O modelo de quadro branco para briefing de design do ClickUp ajuda você a definir tudo desde o primeiro dia.

É o seu centro de comando visual para iniciar projetos de design com clareza e colaboração. Pense nisso como um quadro branco digital onde você pode mapear objetivos, definir seu público, estabelecer cronogramas e colocar todos na mesma página — literalmente.

Com tudo organizado em um só lugar, sua equipe pode se concentrar na criação, sem precisar procurar informações que faltam.

Implemente este modelo para:

Faça brainstorming, mapeie modelos mentais e organize visualmente a arquitetura da informação em tempo real com os quadros brancos do ClickUp

Capture personas, necessidades e desafios do público

Alinhe as partes interessadas na visão e nos resultados do projeto

Organize cronogramas, responsáveis por tarefas e prazos de forma visual

🔑 Ideal para: equipes de UX, designers e gerentes de projeto que desejam iniciar projetos com mais tranquilidade e reduzir os momentos de “Ah, esquecemos isso”.

4. Modelo de quadro branco da matriz de conteúdo ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Aprimore sua estratégia de marketing de conteúdo com o modelo de quadro branco ClickUp Content Matrix

O caos de conteúdo acontece silenciosamente. Um dia, você tem algumas postagens no blog e, de repente, está lidando com páginas de destino, campanhas por e-mail, postagens nas redes sociais e textos de produtos, sem uma estratégia clara.

O modelo de quadro branco ClickUp Content Matrix ajuda você a colocar ordem na confusão.

Com seu layout de grade visual, este modelo de wireframe facilita a organização dos tipos de conteúdo, combinando-os com as jornadas dos usuários e alinhando-os com os objetivos de negócios. Não é apenas uma planilha, é um espaço colaborativo onde toda a sua equipe pode ver como o conteúdo se conecta entre plataformas e funis.

Seja para planejar uma reformulação do site ou mapear o lançamento de um novo produto, este modelo garante que todo o conteúdo seja significativo e alinhado.

Este modelo permite que você:

Categorize o conteúdo por tipo, plataforma e estágio do público usando os campos personalizados do ClickUp

Identifique lacunas de conteúdo e elimine redundâncias

Priorize tópicos com base na importância estratégica

Colabore com equipes de design, SEO e marketing

Visualize as relações entre os conteúdos para melhorar o fluxo da experiência do usuário usando diferentes visualizações em diferentes configurações do ClickUp, utilizando Visualizações personalizadas

🔑 Ideal para: Estrategistas de conteúdo, redatores de UX e equipes de marketing que criam ecossistemas de conteúdo estruturados e focados no usuário.

📖 Leia também: Melhores ferramentas para Design Thinking

5. Modelo de mapa da jornada do cliente ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mapeie a jornada ideal do cliente com o modelo de mapa da jornada do cliente da ClickUp

Todo produto tem uma história, mas será que o seu usuário é o herói dessa história? O modelo de mapa da jornada do cliente da ClickUp ajuda você a se colocar no lugar dos seus usuários e acompanhar a trajetória deles, desde visitantes curiosos até clientes fiéis.

Isso não é apenas um fluxograma. É uma visão completa de como os clientes experimentam sua marca — o que é bom, o que é frustrante e os momentos em que você realmente se destaca. Trace as principais interações, capture como os usuários se sentem em cada etapa e identifique exatamente onde são necessárias melhorias.

Com esta ferramenta visual e colaborativa, toda a sua equipe pode desenvolver empatia e criar experiências que funcionam e são agradáveis.

Use este modelo para:

Mapeie as ações, pensamentos e emoções dos usuários em todos os pontos de contato e acompanhe as principais fases do estudo de classificação de cartões através dos Marcos do ClickUp

Visualize toda a jornada, desde a descoberta até a conversão

Identifique pontos de atrito e momentos ocultos de desistência

Alinhe equipes em torno de melhorias centradas no usuário

Identifique ganhos rápidos e oportunidades de UX a longo prazo

🔑 Ideal para: designers de UX, gerentes de produto e profissionais de marketing que desejam criar experiências mais fluidas e significativas para os clientes .

💡 Dica profissional: este modelo pode ajudar a mapear os estados emocionais durante a jornada do cliente. Compreender os pontos de frustração pode ajudar a projetar soluções que levam à satisfação do cliente.

6. Modelo de fluxo de usuários do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Ofereça aos clientes uma experiência de navegação perfeita, planejando-a com o modelo de fluxo do usuário do ClickUp

Usuários confusos não convertem. Eles simplesmente saem do site. O modelo de fluxo de usuários do ClickUp ajuda você a resolver isso, criando jornadas fluidas, lógicas e totalmente satisfatórias.

Desde a primeira interação até a ação final, você verá exatamente como os usuários navegam pelo seu aplicativo ou site. Cada passo, cada escolha, cada momento de “Eureka!” é mapeado visualmente, para que sua equipe possa identificar o que está funcionando e o que não está.

Esteja você criando um novo recurso, projetando um fluxo de integração ou simplificando o checkout, este modelo mantém suas ideias claras e seus usuários em mente.

Use este modelo para:

Use a Visualização de Tabela do ClickUp para criar um fluxograma visual personalizado com ações do usuário, pontos de decisão e resultados

Arraste e solte elementos para criar um mapa de jornada do usuário claro e colaborativo com quadros brancos

Simplifique processos complexos em fluxos limpos e intuitivos

Descubra obstáculos e otimize os caminhos de navegação

Alinhe as equipes de design, produto e desenvolvimento na experiência do usuário

Aumente as conversões criando jornadas do usuário sem atritos

🔑 Ideal para: designers de UX, gerentes de produto e desenvolvedores que desejam criar experiências perfeitas e sem frustrações que os usuários adoram.

7. Modelo de diagrama de afinidade ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Agrupe informações em clusters lógicos usando o modelo de diagrama de afinidade do ClickUp

Notas adesivas são ótimas, até começarem a tomar conta da sua mesa, das paredes e da sua sanidade. O modelo de diagrama de afinidade do ClickUp oferece toda a liberdade criativa de uma sessão de brainstorming sem a bagunça do papel.

É a sua ferramenta ideal para organizar ideias confusas, agrupar insights de pesquisa e identificar padrões ocultos. Seja para sintetizar o feedback dos usuários, planejar recursos ou alinhar as ideias da equipe, este modelo visual transforma pensamentos dispersos em brilhantismo estruturado.

Você pode arrastar, soltar e agrupar ideias sem esforço, facilitando a colaboração, a priorização e a transição de “O que estamos fazendo?” para “Este é o plano. ”

Use este modelo de diagrama de afinidade para:

Reúna e organize ideias, feedback e resultados de pesquisas

Agrupe conceitos relacionados para revelar temas e conexões

Marque os membros da equipe para obter informações, esclarecimentos ou aprovação sobre o uso de quadros brancos

Transforme insights em tarefas acionáveis com o ClickUp Tasks

Resuma a sessão do diagrama de afinidade, capture insights rápidos e delineie planos de ação no ClickUp Docs vinculado aos seus quadros brancos

🔑 Ideal para: pesquisadores de UX, equipes de produto e designers que precisam organizar ideias complexas em insights claros e acionáveis.

📖 Leia também: Técnicas criativas para geração eficaz de ideias

8. Modelo de estudos do usuário ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Classifique, organize e analise facilmente o feedback dos usuários com o modelo de estudos do usuário do ClickUp

A pesquisa com usuários é onde a mágica acontece. Mas sem um plano, essa mágica pode rapidamente se transformar em uma bagunça. O modelo de estudos de usuários do ClickUp mantém tudo organizado, para que sua pesquisa realmente funcione para você.

Ele oferece um hub central para planejar, gerenciar e acompanhar todos os estudos de usuários que você realiza. Desde a definição de metas de pesquisa até a documentação das percepções dos participantes, ele ajuda sua equipe a permanecer alinhada e focada em entregar resultados significativos.

Chega de perseguir detalhes ou reinventar a roda para cada estudo. Tudo o que você precisa está em um espaço colaborativo e organizado.

Este modelo permite que você:

Planeje e gerencie entrevistas com usuários, pesquisas e testes de usabilidade

Acompanhe os participantes, os objetivos da pesquisa e as metodologias

Mantenha um registro organizado dos estudos para referência futura

Use o ClickUp Brain para automatizar e acelerar muitas dessas tarefas, gerando planos de pesquisa, resumindo insights e sugerindo as próximas etapas com base nos dados da sua classificação de cartões

🔑 Ideal para: pesquisadores de UX, equipes de produto e designers que realizam estudos com usuários e transformam insights em melhorias práticas.

9. Modelo de quadro Kanban para web design da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Use o modelo de design web do ClickUp para se manter eficiente e organizado

Os projetos de design web têm muitas partes móveis — maquetes, feedback, revisões, transferências de desenvolvimento e prazos apertados. Acompanhar tudo isso não deve ser uma tarefa difícil. O modelo de quadro Kanban para design web do ClickUp oferece uma maneira fácil e visual de gerenciar todas as fases do seu fluxo de trabalho de design sem caos.

Com este modelo, você pode organizar tarefas em colunas simples como “A fazer”, “Em andamento”, “Revisar” e “Concluído”. Toda a sua equipe pode ver o que está acontecendo, quem está trabalhando em quê e o que está pronto para avançar.

Seja para criar uma página de destino ou gerenciar uma reformulação completa de um site, este quadro ajuda você a manter o foco, priorizar tarefas e entregar projetos com mais rapidez e sem suposições.

Use este modelo para:

Divida projetos de design web em etapas claras e rastreáveis

Crie um quadro Kanban visual para visualizar o progresso das tarefas e ajustar as prioridades em tempo real

Colabore facilmente com designers, desenvolvedores e clientes

Use as Dependências do ClickUp para definir dependências de tarefas (por exemplo, “O design não pode começar até que o conteúdo esteja pronto”) para manter o fluxo de trabalho tranquilo

Defina tarefas a serem repetidas para verificações regulares do site, atualizações de conteúdo ou análises de desempenho usando o ClickUp Automations

🔑 Ideal para: Web designers, líderes criativos e gerentes de projeto que buscam fluxos de trabalho de design de sites sem interrupções, com clareza e rapidez

📖 Leia também: Como melhorar a organização digital com o método PARA

10. Modelo de persona do usuário ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Obtenha uma compreensão mais profunda do seu público-alvo com o modelo de persona do usuário do ClickUp

Projetar para todos leva a experiências que não conectam ninguém. O modelo de persona do usuário do ClickUp ajuda você a se concentrar nos seus usuários reais — suas necessidades, objetivos, frustrações e o que realmente importa para eles.

Este modelo é a única fonte de verdade da sua equipe para criar personas de usuários detalhadas e baseadas em pesquisas. Em vez de notas e suposições dispersas, você terá perfis estruturados que orientam claramente suas decisões de design, conteúdo e produto.

Você pode documentar dados demográficos, motivações, desafios e histórias de usuários, mantendo toda a equipe alinhada sobre para quem está projetando. É simples, visual e colaborativo, para que todos, desde designers até partes interessadas, permaneçam focados nas necessidades reais dos usuários.

Com personas fortes em vigor, seus projetos permanecem fundamentados, direcionados e impactantes.

Use este modelo para:

Capture pontos de dados específicos (como faixa etária, uso de software de design ou frustrações) para cada persona, a fim de ajudar as equipes de UX a segmentar grupos de usuários e adaptar os recursos dos produtos digitais às suas necessidades

Filtre e compare personas por dados demográficos ou comportamentos (por exemplo, por gênero, lista de personas) usando Visualizações personalizadas

Centralize todas as informações qualitativas no ClickUp Docs, facilitando para designers, pesquisadores e gerentes de produto referenciar as motivações e os pontos fracos reais dos usuários

Oriente o design de UX, os recursos do produto e a estratégia de conteúdo

Mantenha as personas atualizadas à medida que os métodos de pesquisa do usuário evoluem

🔑 Ideal para: designers de UX, equipes de produto e profissionais de marketing que criam designs e estratégias centrados no usuário com base em insights reais do público.

11. Modelo de plano de projeto de design de site ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe cada elemento do design do seu site com o modelo de plano de projeto de design de sites da ClickUp

Lançar um site não se resume a um ótimo design. É um projeto completo, com tarefas, cronogramas, conteúdo, aprovações e muitas peças móveis. O modelo de plano de projeto de site do ClickUp mantém tudo organizado para que sua equipe possa se concentrar em entregar um site excelente, sem precisar apagar incêndios.

Este modelo fornece um plano estruturado para gerenciar todas as fases da construção de um site, desde o planejamento inicial até as revisões pós-lançamento. Você terá uma visão clara das tarefas, prazos, dependências e responsabilidades da equipe, facilitando o alinhamento e o acompanhamento de todos.

Chega de planilhas espalhadas ou idas e vindas intermináveis. Com este modelo, você pode gerenciar seu projeto de site como um profissional e entregar no prazo, sem o pânico de última hora.

Use este modelo para:

Divida projetos de sites em fases e tarefas gerenciáveis

Use status personalizados, como Não iniciado, Em andamento, Atrasado, Concluído e Cancelado, para acompanhar o andamento de cada tarefa em tempo real

Defina cronogramas, marcos e dependências claros e atribua responsabilidades com as Tarefas do ClickUp

Agregue métricas importantes do projeto, como tarefas concluídas, itens vencidos e carga de trabalho da equipe, em widgets visuais com os painéis do ClickUp

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto, equipes web e agências que supervisionam a construção, redesenho ou projetos web com várias partes interessadas.

Organize-se com o ClickUp para melhorar a experiência do usuário

Uma boa experiência do usuário não é mágica; é um método. A classificação de cartões ajuda você a decifrar o código do pensamento dos usuários, para que seu conteúdo pareça organizado, fácil e intuitivo.

Mas você não precisa reinventar a roda (ou embaralhar notas adesivas sem parar) para chegar lá. Com esses modelos de classificação de cartões prontos para uso, você organizará informações com mais rapidez, colaborará de maneira mais inteligente e tomará decisões de design com base em dados com confiança.

Desde o mapeamento de fluxos de usuários até o ajuste fino de mapas do site, os modelos do ClickUp oferecem suporte para manter sua pesquisa precisa e seus projetos no caminho certo.

Pronto para otimizar sua pesquisa e criar designs fáceis de usar? Cadastre-se no ClickUp para acessar modelos gratuitos de classificação de cartões e criar designs mais inteligentes, juntos.