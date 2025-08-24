mais de 60 perguntas para pesquisas sobre produtos para coletar insights úteis dos clientes

A maioria das pesquisas sobre produtos é entediante — robótica, genérica e esquecível.

Na quinta pergunta, seu cliente já está com a decisão tomada.

Na quinta pergunta, seu cliente já está com a decisão tomada.

Mas eis o problema: 85% dos clientes provavelmente darão feedback após uma boa experiência, enquanto 81% farão o mesmo após uma experiência ruim. Isso significa que os clientes estão dispostos a compartilhar feedback detalhado, independentemente dos resultados. Eles não estão se retraindo, apenas precisam de uma maneira melhor de serem ouvidos.

A verdadeira arte? Criar pesquisas para pessoas reais.

Reunimos algumas das melhores perguntas para pesquisas sobre produtos que soam humanas, estimulam respostas honestas e ajudam você a criar produtos melhores.

O que é uma pesquisa de produto?

Uma pesquisa de produto é uma coleção de perguntas criadas para coletar insights valiosos sobre a experiência do usuário final com o seu produto. Ela ajuda as empresas a identificar o que funciona, o que não funciona e o que precisa ser melhorado.

Quer você envie uma pesquisa de feedback sobre o produto após o lançamento ou após uma versão beta, o objetivo é o mesmo: ouvir, aprender e agir.

Isso torna as pesquisas de produtos uma ferramenta fantástica de comunicação com o cliente. Ela abre uma comunicação bidirecional, permitindo que você mostre aos usuários que suas opiniões são realmente importantes.

➡️ Leia mais: Melhores ferramentas de feedback do cliente

Por que as perguntas da pesquisa de produtos são importantes

As pesquisas de produtos são ferramentas estratégicas que dão voz aos seus clientes, ajudando você a capturar feedback em diferentes estágios da jornada. Essas perguntas são a linguagem que seus clientes usam para dizer o que é importante para eles.

Quando usadas corretamente, as perguntas da pesquisa de produtos medem a satisfação geral do cliente. Elas permitem que você saiba o que os clientes apreciam no seu produto e o que eles não gostam.

Da mesma forma, elas ajudam no desenvolvimento de produtos. Elas ajudam as equipes a identificar e priorizar recursos com base no que os usuários realmente querem. Isso permite que tomem decisões informadas, validando suposições com dados reais dos clientes. E isso é apenas a ponta do iceberg.

Insira as perguntas certas para a pesquisa de produtos no software de feedback de produtos e você poderá analisar tendências, acompanhar opiniões, avaliar a satisfação do cliente e converter respostas em insights acionáveis. Tudo depende do tipo de perguntas que você faz na pesquisa de produtos!

🧠 Curiosidade: a maioria dos participantes decide se vai concluir uma pesquisa nas três primeiras perguntas!

Tipos de perguntas para pesquisas sobre produtos

Por falar em perguntas, vamos dar uma olhada nos diferentes tipos de perguntas para pesquisas sobre produtos.

Perguntas abertas

As perguntas abertas permitem que os usuários compartilhem suas opiniões sem serem limitados por opções predefinidas, tornando-as mais difíceis de quantificar. No entanto, elas oferecem dados qualitativos valiosos que podem moldar a direção do produto.

Essas perguntas para pesquisas sobre produtos são ideais para explorar as expectativas, motivações e emoções dos clientes por trás da experiência do usuário. Elas geralmente revelam insights valiosos que você não esperava, tornando-as perfeitas para coletar feedback ou contexto mais aprofundado.

Perguntas fechadas

As perguntas fechadas oferecem um conjunto fixo de opções para os usuários escolherem. Pense em respostas sim/não, escalas de classificação ou múltipla escolha. Elas são mais rápidas de responder, mais fáceis de analisar e ajudam a identificar tendências.

Essas qualidades os tornam parte integrante de qualquer sistema de gerenciamento de feedback. Suas percepções claras alimentam a tomada rápida de decisões, tornando-os úteis na validação de hipóteses ou no acompanhamento de métricas importantes ao longo do tempo.

💡 Dica profissional: sempre comece com perguntas mais fáceis para aquecer o entrevistado antes de mergulhar nos detalhes.

Perguntas de múltipla escolha

As perguntas de múltipla escolha permitem que os participantes selecionem uma ou mais respostas predefinidas; portanto, são mais flexíveis do que perguntas do tipo sim/não. Essas perguntas de pesquisa de produto são ótimas para coletar dados estruturados e entender as preferências, comportamentos e requisitos dos usuários.

Use-as para identificar os recursos que os clientes mais valorizam ou os problemas que eles estão tentando resolver usando seu produto. Ao contrário das perguntas abertas, elas são mais fáceis de analisar, menos ambíguas e mais confiáveis.

📝 Exemplos:

Quais recursos você mais usa?☐ Acompanhamento de tarefas ☐ Registro de tempo ☐ Painéis ☐ Suporte

Por que você escolheu nosso produto?☐ Preço ☐ Recursos ☐ Marca ☐ Suporte

Perguntas com escala Likert

As perguntas com escala Likert pedem aos usuários que classifiquem seu nível de concordância com uma afirmação em uma escala que varia de “concordo totalmente” a “discordo totalmente”. Isso as torna úteis para medir as atitudes dos usuários, a satisfação dos clientes e as percepções de maneira mais sutil.

Use-as para descobrir motivadores emocionais e gradientes nos sentimentos dos usuários. A escala Likert é uma ferramenta para capturar a confiança do usuário na usabilidade do produto ou na utilidade dos recursos.

📝 Exemplos:

Esse recurso me ajuda a economizar tempo. → Concordo totalmente → Discordo totalmente

A integração foi fácil. → Concordo totalmente → Discordo totalmente

Perguntas do Net Promoter Score (NPS)

As perguntas NPS avaliam a probabilidade de um usuário recomendar seu produto a outras pessoas. Elas capturam opiniões em uma escala de 0 a 10 e são um indicador poderoso da lealdade do cliente e da percepção da marca.

Além disso, você pode segmentar os clientes existentes em promotores, passivos e detratores. Isso facilita a identificação de áreas que precisam ser melhoradas e a medição da satisfação a longo prazo. O feedback valioso recebido em resposta às perguntas do NPS é uma referência para a saúde geral do produto.

📝 Exemplos:

Qual é a probabilidade de você nos recomendar?→ Escala: 0–10

Você ainda vai usar nossos serviços daqui a 6 meses?→ Escala: 0–10

Perguntas com escala de classificação

Estas são as perguntas da pesquisa a serem feitas após uma interação ou o lançamento de um recurso. Elas permitem que o cliente avalie a experiência ou o recurso em uma escala numérica, de 1 a 5 ou de 1 a 10. Isso permite coletar feedback valioso rapidamente.

Essas perguntas de pesquisa de produto são especialmente eficazes para medir a facilidade de uso, a satisfação com os recursos, o apelo visual, a facilidade de acesso, a satisfação do cliente e muito mais. A escala de classificação gera insights mensuráveis, mantendo a pesquisa rápida de responder.

📝 Exemplos:

Avalie o novo painel:→ 1 (Ruim) – 10 (Excelente)

Suporte à satisfação com a velocidade:→ 1 (Baixa) – 5 (Alta)

Perguntas demográficas ou de segmentação

Perguntas demográficas ou de segmentação ajudam você a entender seu público-alvo. Se você deseja entender a idade, função, setor, tamanho da empresa e outros detalhes demográficos, estas são as perguntas que você deve fazer na pesquisa.

Também permite segmentar as respostas para obter insights mais profundos e ações direcionadas. Essas perguntas de pesquisa de produtos ajudam a personalizar melhorias nos produtos e alinhar recursos com os requisitos específicos do público-alvo.

📝 Exemplos:

Sua função: PM / Dev / Exec / Outros

Tamanho da equipe: 1–10 / 11–50 / 51+

Perguntas comportamentais ou baseadas no uso

As perguntas da pesquisa de feedback sobre produtos baseadas no comportamento ou no uso exploram como os usuários interagem com seu produto. Elas ajudam você a obter insights valiosos sobre aspectos como frequência de uso, recursos favoritos ou fluxos de trabalho.

Use-as para descobrir padrões e pontos fracos que análises simples não conseguem explicar completamente. Isso ajuda você a entender o impacto, como o que impulsiona a adoção pelo usuário ou onde ocorrem as desistências.

📝 Exemplos:

Com que frequência você usa o produto? Diariamente / Semanalmente / Raramente

Você já abandonou tarefas devido à complexidade? Sim / Não

💡 Dica profissional: aproveite os dados de comportamento do consumidor (como cliques e tempo na página) para determinar quais perguntas da pesquisa fazer a seguir.

Perguntas de acompanhamento

Como o nome indica, as perguntas de acompanhamento aparecem com base nas respostas do respondente. Faça essas perguntas de pesquisa de produto para personalizar e tornar a pesquisa mais relevante.

Aplicar lógica condicional às perguntas da pesquisa de produto permite aprofundar sem sobrecarregar o participante. É uma ferramenta poderosa para descobrir a resposta, a pontuação ou o sentimento subjacente.

📝 Exemplos:

[Se o usuário avaliar um recurso com nota baixa] → O que não atendeu às suas expectativas?

[Se o usuário disser que não recomendaria você] → O que mudaria sua opinião?

[Se o usuário cancelar] → O que faltou na sua experiência?

mais de 60 perguntas para pesquisas sobre produtos que geram feedback real

Fazer as perguntas certas em pesquisas sobre produtos ajuda a revelar insights valiosos que você pode colocar em prática. No entanto, o contexto é tudo. As perguntas que você faz devem corresponder ao estágio em que seu produto se encontra, ao público-alvo e ao tipo de decisão que você está tentando tomar.

Por exemplo, suas perguntas de pesquisa pós-reunião podem evitar que um lead promissor se torne frio, e as perguntas da pesquisa de satisfação do cliente podem converter um usuário único em um comprador recorrente. Tudo se resume a jogar suas cartas da maneira certa.

Para ajudá-lo com isso, reunimos alguns exemplos de perguntas para pesquisas sobre produtos em diferentes categorias temáticas e casos de uso. Use-os para iniciar um diálogo significativo sobre como criar produtos melhores, melhorar a experiência do usuário e tomar decisões mais inteligentes.

Perguntas para um novo produto ou recurso

O feedback do cliente é uma rede de segurança durante o lançamento de um novo produto ou recurso.

O feedback sobre produtos valida se você está resolvendo o problema certo, se os usuários estão entendendo seu produto e se ele oferece valor. Essa é uma ótima maneira de testar as águas antes de investir ainda mais no desenvolvimento.

Qual foi o nível de clareza do objetivo deste produto?

Qual foi a sua primeira impressão após experimentar o produto/novo recurso?

Que alternativas você considerou antes de escolher este produto?

Que problema você esperava resolver com este produto/recurso?

Este produto/recurso está resolvendo seu problema melhor do que a solução anterior?

O que você gostaria que fosse diferente neste produto?

Alguma coisa sobre o produto/novo recurso te surpreendeu?

O que tornaria este produto indispensável para você?

Perguntas para feedback sobre produtos existentes

Embora as perguntas acima possam ser úteis durante a realização de pesquisas de mercado, as perguntas a seguir são fundamentais depois que seu produto estiver no mercado.

O feedback sobre produtos funciona como uma bússola, orientando você sobre como melhorar a usabilidade, reduzir o atrito e priorizar atualizações. Ele também ajuda a avaliar a opinião dos clientes e manter a adequação do produto ao mercado.

Em uma escala de 1 a 10, qual é o seu nível de satisfação com o produto?

O que você mais gosta neste produto?

O que mais o frustra ao usar este produto?

Você notou algum bug ou problema ao usar o produto?

Como o produto melhorou ao longo do tempo?

Você acha algum recurso confuso ou desnecessário?

O que faz você continuar usando o produto?

Se você tivesse uma varinha mágica, o que você melhoraria?

➡️ Leia mais: Modelos e exemplos de questionários gratuitos

Perguntas para medir a experiência do usuário

O sucesso de um produto não se resume à sua capacidade de resolver um problema. Ele também depende da experiência do usuário (UX).

O feedback sobre a experiência do usuário revela problemas de usabilidade e bloqueios emocionais que a análise não consegue detectar. Use essas pesquisas sobre produtos para melhorar o fluxo, reduzir as desistências e fazer com que os usuários amem seu produto.

Em uma escala de 1 a 5, qual foi o nível de dificuldade para concluir sua tarefa hoje?

Você teve dificuldade para navegar pela interface? (Sim/Não)

O produto é visualmente atraente. Concordo totalmente, concordo, neutro, discordo, discordo totalmente

Em uma escala de 1 a 10, qual foi o nível de satisfação com sua experiência?

O que tornaria o uso deste produto mais agradável?

Alguma coisa na experiência foi frustrante ou demorada?

Qual foi o seu nível de confiança ao usar este produto?

Perguntas para coletar solicitações de recursos

Às vezes, as percepções dos usuários revelam mais do que pesquisas de mercado.

As perguntas de pesquisa de produtos que investigam solicitações de recursos influenciam os planos de desenvolvimento de produtos, priorizam recursos, promovem a inovação coletiva e evitam desperdícios. Elas também proporcionam um senso de propriedade, o que melhora a satisfação e a fidelidade do cliente.

Existe algum recurso que você gostaria que este produto tivesse?

Como podemos tornar este produto mais valioso/útil?

Se você pudesse criar um novo recurso, o que ele faria?

O que você acha que está faltando no produto hoje?

Você viu algum recurso em outra ferramenta que gostaria que oferecêssemos?

Qual recurso atual você gostaria que melhorássemos ou expandíssemos?

➡️ Leia mais: Como conduzir pesquisas com usuários

Perguntas para medir a satisfação do cliente

Todo gerente de produto quer criar um produto que atraia clientes fiéis. Para isso, é preciso fazer perguntas em pesquisas de produtos que mantenham o controle sobre a satisfação do cliente.

Você precisa saber o que os usuários acham do seu produto, da sua marca e do seu suporte. Esse feedback ajuda a medir a retenção, prever a rotatividade e identificar seus melhores clientes.

Em uma escala de 1 a 10, qual é a probabilidade de você nos recomendar a um amigo ou colega?

Como você avalia a relação custo-benefício?

Você acha que o produto atende às suas expectativas?

Você está planejando renovar sua assinatura?

O que faria você recomendar nosso produto?

Como o produto facilita sua vida?

Perguntas para feedback pós-compra ou integração

Os níveis de envolvimento dos usuários iniciais determinam a adoção do produto a longo prazo. Isso torna o pós-compra e a integração momentos cruciais para inclinar a balança a seu favor. Para acelerar a ativação, o objetivo é eliminar o atrito e antecipar os momentos de “aha”.

Qual é o seu principal objetivo ao usar este produto?

Você achou fácil começar depois de se inscrever?

Como você avalia o processo de integração até o momento?

Alguma coisa durante a configuração deixou você confuso ou frustrado?

Ficou claro como começar após a inscrição?

Como podemos melhorar sua experiência na primeira semana?

Perguntas para usuários inativos ou que cancelaram a assinatura

Para reengajar usuários inativos ou perdidos, é preciso primeiro entender por que eles foram embora.

Essas perguntas exploram as expectativas não atendidas, os recursos ausentes e os motivos externos pelos quais os usuários pararam de usar seu produto. Elas têm dois objetivos: diagnosticar a rotatividade e reconquistar usuários.

O que o levou a parar de usar o produto?

O que faltou para você decidir sair?

Como podemos melhorar nosso produto?

Você consideraria voltar no futuro?

Outra ferramenta ou serviço atendeu melhor às suas necessidades?

Suas expectativas eram diferentes da experiência real?

🔍 Você sabia? Apenas 1 em cada 26 clientes insatisfeitos reclama — os demais simplesmente vão embora.

Perguntas para entender o comportamento e a tomada de decisão do usuário

Essas perguntas exploram como os usuários encontraram você, o que os motiva a agir e como eles interagem com seu produto, além do que as análises por si só podem revelar.

Como você ficou sabendo deste produto?

Quais fatores influenciaram sua decisão de experimentar?

Com que frequência você usa o produto?

Existem recursos que você descobriu recentemente e gostaria de ter conhecido antes?

É fácil encontrar os recursos de que você precisa?

Quanto esforço foi necessário para concluir sua tarefa hoje?

Você entrou em contato com o suporte? Se sim, como você avaliaria sua experiência?

💡 Dica profissional: Use esse feedback para melhorar os fluxos de integração, revelar recursos ocultos e refinar as mensagens do produto.

Melhores práticas para criar pesquisas de produtos eficazes

Elaborar uma pesquisa de produto eficaz requer mais do que apenas uma lista de perguntas.

É uma arte que investiga a psique do cliente, capturando sua atenção e obtendo informações úteis.

Aqui estão algumas práticas recomendadas que você pode seguir:

Defina metas antes de elaborar sua pesquisa para que as perguntas da pesquisa sobre produtos estejam relacionadas ao objetivo bem definido

Automatize o envio de formulários de feedback usando ferramentas de automação de formulários para que você possa ampliar a coleta de feedback sem esforço

Mantenha as perguntas da pesquisa de produtos focadas em uma única ideia por vez para evitar confusão e respostas distorcidas

Use uma linguagem simples e sem jargões para refletir a forma como seus clientes falam e pensam

Insira todas as respostas da pesquisa em sua ferramenta de painel para visualizar métricas importantes, como a pontuação de satisfação do cliente, e responder mais rapidamente

Teste suas pesquisas de produtos internamente antes de compartilhá-las amplamente para detectar erros, palavras pouco claras ou outros problemas

Ofereça incentivos na forma de descontos, acesso antecipado, conteúdo exclusivo etc. para aumentar a participação

Envie agradecimentos automáticos e acompanhe os comentários para cultivar a confiança e melhorar a retenção de clientes

Analise o feedback dos clientes e aja com base nas informações de alto impacto para aprimorar o roteiro do produto

🔍 Você sabia? Mesmo um incentivo de US$ 5 pode aumentar as taxas de resposta em 30%!

Como o ClickUp ajuda na gestão de pesquisas de feedback sobre produtos

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, facilita o gerenciamento de pesquisas de produtos, desde a criação de formulários até a ação com base nas respostas. Veja como:

Crie formulários de feedback inteligentes e personalizados com o ClickUp Forms

Ofereça formulários personalizáveis, automatize fluxos de trabalho e centralize a coleta de dados com o Clickup Forms

Com o ClickUp Forms, você pode criar formulários personalizados que são funcionais e visualmente alinhados à sua marca. Use a interface intuitiva de arrastar e soltar para criar pesquisas de produtos impressionantes e alinhadas à sua marca com apenas alguns cliques. Você pode até configurar lógica condicional e automatizar fluxos de trabalho sem escrever uma linha de código.

🎥 Assista e aprenda: crie formulários de feedback sem esforço no ClickUp Quer tornar a coleta de feedback sobre produtos fácil e intuitiva? Assista a este rápido tutorial da ClickUp para ver exatamente como configurar formulários de coleta 📝 que direcionam o feedback diretamente para o seu fluxo de trabalho. É um tutorial prático repleto das melhores práticas, e você aprenderá como transformar respostas brutas em ações simplificadas em pouco tempo 🚀. ▶️ Assista ao vídeo:

Seja para coletar insights sobre um novo recurso ou realizar uma verificação pós-lançamento com os primeiros usuários, o ClickUp Forms aproxima você das informações necessárias. Além disso, se criar um formulário do zero parecer muito complicado, você sempre pode usar os modelos de formulários de feedback criados por profissionais para começar!

Automatize o acompanhamento de tarefas e itens de ação a partir do feedback

O ClickUp Automations permite configurar a automação de formulários para acionar fluxos de trabalho quando um respondente envia um formulário. Isso torna o feedback acionável e instantâneo — uma combinação vencedora.

Use o ClickUp Automations para configurar um fluxo de trabalho para todos os seus formulários de feedback de pesquisa de produtos

Para começar, você pode centralizar todas as suas descobertas compilando tudo no ClickUp Docs. O gerente de produto pode então reunir as equipes relevantes para analisar o feedback recebido. Eles também podem usar o ClickUp Docs para criar documentação compartilhada a partir das descobertas da pesquisa de produtos.

📮 ClickUp Insight: Quase 88% dos participantes da nossa pesquisa agora contam com ferramentas de IA para simplificar e acelerar tarefas pessoais. Quer obter os mesmos benefícios no trabalho? A ClickUp está aqui para ajudar! O ClickUp Brain, assistente de IA integrado da ClickUp, pode ajudar você a melhorar a produtividade em 30% com menos reuniões, resumos rápidos gerados por IA e tarefas automatizadas.

Resuma e aja com base no feedback com o ClickUp Brain

Em seguida, eles podem ser marcados no ClickUp Brain. Isso ajuda em dois aspectos principais: resumir insights importantes, extrair informações úteis e gerar tarefas automaticamente com base em itens de ação.

Essa ação imediata, sem supervisão manual, facilita o trabalho nas pesquisas de satisfação do cliente.

Você também pode usar o ClickUp Brain para gerar insights acionáveis a partir do feedback.

O ClickUp Brain ajuda você a extrair insights dos comentários e criar itens de ação

💬 ClickUp Brain Max Insight Não tem vontade de digitar notas ou resumos de pesquisas? Com o Talk-to-Text no ClickUp Brain Max , basta falar e deixar que a IA capture tudo instantaneamente. 🧠🎙️ Esteja você analisando feedback, idealizando os próximos passos ou registrando entrevistas com usuários, o Brain Max transforma sua voz em insights acionáveis, sem uso das mãos e com rapidez impressionante. 👉 Experimente e converse sobre o feedback do produto!

Visualize tendências de feedback em tempo real com painéis

Os painéis do ClickUp permitem que as equipes visualizem tendências de feedback e acompanhem métricas sem precisar trocar de ferramenta ou depender de plataformas externas. Crie widgets para acompanhar reclamações recorrentes dos usuários, pontuações NPS, solicitações de recursos etc. e monitore tudo em tempo real.

Acompanhe o feedback com os painéis e relatórios do ClickUp

Você pode personalizar o painel para exibir diferentes visualizações para gerentes de produto, equipes de design, executivos etc. Isso torna os dados relevantes disponíveis para as partes interessadas no formato de sua preferência!

Veja o que Manaswi Dwivedi, analista de desenvolvimento de negócios da Cedcoss Technologies Pvt. Ltd., tem a dizer sobre os painéis do ClickUp:

A visibilidade do painel melhorou na exibição da análise do produto e economiza muito tempo.

A visibilidade do painel melhorou na exibição da análise do produto e economiza muito tempo.

Colete feedback acionável com o ClickUp

Boas pesquisas de produtos fazem mais do que apenas fazer perguntas sugestivas. Elas revelam respostas que melhoram os produtos, fortalecem as equipes e aumentam a satisfação dos usuários. Desde entender o que os usuários querem até saber o que está funcionando e o que não está, fazer as perguntas certas em pesquisas de produtos molda o futuro do seu produto.

Abordamos o porquê e o como por trás de perguntas atraentes para pesquisas sobre produtos. Também exploramos exemplos reais de perguntas para pesquisas sobre produtos e práticas recomendadas para refinar sua abordagem. Agora, é só uma questão de implementar o que você aprendeu.

Felizmente, ferramentas como o ClickUp podem ajudá-lo a atingir seus objetivos. Pronto para garantir o ciclo de feedback do seu produto? Então inscreva-se no ClickUp e comece a gerar insights!