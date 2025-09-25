Os melhores agentes de IA para atendimento ao cliente em 2025

O atendimento ao cliente está sendo discretamente remodelado pela IA.

Longe de ser uma moda futurista, os agentes de IA agora estão assumindo tarefas pouco glamorosas, mas essenciais: encaminhar tickets, lidar com solicitações repetitivas, apresentar as informações certas no momento certo e manter as operações fluindo com menos intervenção humana.

Um estudo da McKinsey afirma que, com agentes na equação:

Até 80% dos incidentes comuns podem ser resolvidos de forma autônoma, com uma redução no tempo de resolução de 60 a 90%.

Até 80% dos incidentes comuns podem ser resolvidos de forma autônoma, com uma redução no tempo de resolução de 60 a 90%.

E os melhores agentes de IA? Eles não atrapalham. Eles fazem o trabalho discretamente e permitem que sua equipe se concentre onde realmente é necessário.

Nesta postagem do blog, vamos detalhar os melhores agentes de IA para atendimento ao cliente que valem a pena usar. Vamos lá! 🤖

Os melhores agentes de IA para atendimento ao cliente

Aqui está uma breve comparação dos melhores agentes de IA para equipes de atendimento ao cliente.

Ferramenta Melhores recursos Ideal para Preços ClickUp Agentes autopilot personalizados, respostas integradas ao chat, fluxos de trabalho de tarefas com IA, modelos de espaço de trabalho de suporte Equipes de todos os tamanhos Plano gratuito disponível; personalização disponível para empresas Intercom Fin Respostas com tecnologia GPT-4, gatilhos de fluxo de trabalho, aprendizado baseado em feedback, transcrições com pontos-chave Pequenas e médias empresas A partir de US$ 39/mês por licença; 14 dias de teste gratuito; US$ 0,99 por resolução Fin Ada Support IA multilíngue, níveis de suporte em camadas, alcance proativo, construtor de arrastar e soltar Empresas Preços personalizados (variam de acordo com a escala de implantação) Kustomer Detecção de emoções, contexto baseado em CRM, suporte por voz e chat, agendamento inteligente Equipes de médio porte a grandes empresas A partir de US$ 89/mês por usuário; complementos de IA a partir de US$ 0,60/conversa Zendesk AI Triagem preditiva, assistência aprimorada por IA para agentes, detecção automática de idioma, lógica focada em SLA Equipes de médio a grande porte A partir de US$ 55/mês por agente (cobrado anualmente); complemento de IA: US$ 50/mês por agente Drift AI Suporte voltado para vendas, pontuação de leads, agendamento de calendário, métricas de conversão Empresas de SaaS e assinaturas de médio porte Preços personalizados Tidio Lyro Configuração rápida, troca de canais, vinculação de catálogo de produtos, automação após o expediente Indivíduos e pequenas empresas O complemento do agente de IA Lyro custa a partir de US$ 39/mês Freshdesk Freddy AI Triagem baseada em sentimentos, uploads de documentos de ajuda, métricas de IA vs. humanas, suporte multicanal Equipes de pequeno a médio porte A partir de US$ 18/mês por agente; o AI Copilot custa a partir de US$ 94/mês por agente

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

O que são agentes de IA para atendimento ao cliente?

Os agentes de IA para atendimento ao cliente são assistentes digitais sofisticados que transformam a forma como as empresas interagem com os clientes. Essas ferramentas avançadas utilizam o processamento de linguagem natural (NLP) e o aprendizado de máquina (ML) para lidar com consultas complexas dos clientes.

Eles foram criados para entender o contexto, aprender com as interações e melhorar com o tempo.

As ferramentas de agentes de IA podem funcionar em vários canais, como chat, e-mail e help desks, oferecendo respostas mais rápidas aos clientes e mantendo tudo organizado do seu lado.

🧠 Curiosidade: No final da década de 1960, Shakey, o robô, surgiu como o primeiro robô móvel de uso geral capaz de raciocinar sobre suas ações. Desenvolvido pela SRI International, Shakey preparou o terreno para os futuros agentes de IA.

O que você deve procurar em agentes de IA para atendimento ao cliente?

Os representantes de suporte querem ferramentas que resolvam as frustrações do mundo real sem criar novos aborrecimentos. Porque a única coisa que eles não têm é tempo para explicar o mesmo contexto ou contextos recorrentes repetidamente.

Aqui está o que mais importa em um agente de atendimento ao cliente com IA:

Configuração intuitiva: Comece a usar em poucas horas com o mínimo de treinamento, permitindo que os representantes se concentrem em ajudar os clientes

Respostas sensíveis ao contexto: Percebe o tom, a gíria ou a urgência do cliente, elaborando respostas que parecem calorosas e humanas

Consistência entre plataformas: fornece respostas uniformes no WhatsApp, e-mail, X ou SMS, garantindo uma experiência coesa para o cliente

Transferência suave de agentes: transfere bate-papos para agentes humanos com contexto completo, para que os clientes não precisem reiniciar sua história

Tom alinhado à marca: Personaliza respostas para refletir o posicionamento da sua empresa, de peculiar a profissional, para maior autenticidade

Informações instantâneas sobre desempenho: mostra aos agentes de suporte estatísticas em tempo real, como taxas de resolução, aumentando a confiança e a eficiência

Desempenho máximo confiável: Gerencia picos como vendas de fim de ano sem lentidão e longos tempos de espera, mantendo os clientes satisfeitos

Os melhores agentes de IA para atendimento ao cliente

Essas ferramentas de atendimento ao cliente com IA podem ajudar a aumentar a satisfação dos clientes com respostas imediatas às suas dúvidas. Vamos explorar cada ferramenta em detalhes. 👇

1. ClickUp (ideal para acompanhamento de tarefas de suporte e automação de fluxo de trabalho)

Otimize o suporte com os agentes de piloto automático de IA do ClickUp Configure o Agente de Respostas Automáticas do ClickUp para extrair dados de tarefas e responder a perguntas

O ClickUp reúne todas as partes móveis do atendimento ao cliente em um único sistema.

É o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Agentes Autopilot da ClickUp

Use os agentes de IA do ClickUp para automatizar tarefas, responder perguntas e realizar mais tarefas

Use os Autopilot Agents do ClickUp para fornecer atualizações sem precisar procurar os líderes das equipes

Comece com os agentes ClickUp Autopilot. Esses fluxos de trabalho com IA agem de acordo com os gatilhos que você definir.

Digamos que alguém envie uma mensagem perguntando quem está lidando com um reembolso para uma conta específica. O Agente de Respostas Automáticas verifica seu espaço de trabalho, encontra a tarefa e responde com o nome do responsável e um link para o tópico ativo.

Agentes Autopilot personalizados da ClickUp

Crie um agente autopilot personalizado do ClickUp para acionar ações com base em palavras-chave ou canais específicos

Se o seu fluxo de trabalho precisar de algo mais específico, você pode usar o construtor sem código para criar um Agente Autopilot Personalizado do ClickUp.

O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado, também oferece suporte durante a construção. Use-o para redigir prompts, refinar ações ou sugerir ferramentas com base no seu fluxo de trabalho.

Suponha que você tenha um canal de suporte ao parceiro para contas VIP. Você pode criar um agente de IA que monitore esse canal, seja acionado apenas quando a mensagem mencionar “violação de dados” ou “problema de acesso” e, em seguida, crie uma tarefa na sua lista “Escalações empresariais”, anexe a mensagem original e a atribua à sua equipe de segurança.

Gerenciamento de tarefas no ClickUp

Depois que seus agentes estiverem em ação, o restante do fluxo de trabalho ainda precisará de estrutura. O software de gerenciamento de projetos para atendimento ao cliente da ClickUp oferece uma configuração de espaço de trabalho dedicada para classificar tickets, atribuir responsáveis, acompanhar o progresso e revelar insights.

Comece com o ClickUp Tasks para converter cada problema do cliente em uma ação. Em seguida, aprimore essas tarefas com os campos personalizados do ClickUp para categorizar e priorizar com eficácia. Campos como “Tipo de problema”, “Segmento de cliente”, “Canal” e “Urgência” permitem que sua equipe filtre e resolva os tickets com eficiência.

Implemente as automações do ClickUp para manter o ritmo em seus processos de suporte. Ele pode classificar, priorizar e atribuir tickets para você em um instante. Se uma tarefa permanecer no status “Bloqueada” por mais de dois dias, uma automação pode notificar o líder da equipe, escalar a questão e publicar uma atualização no canal de comunicação relevante.

Para agilizar a configuração, o modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente do ClickUp oferece um espaço de trabalho pronto para uso.

Obtenha um modelo gratuito Crie um espaço de trabalho completo de suporte usando o modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente do ClickUp

Este modelo de atendimento ao cliente inclui campos personalizados pré-construídos, como “Tipo de problema”, “Status de conclusão”, “E-mail de contato do solicitante” e “Índice de satisfação do cliente”. Além disso, ele possui uma visualização de formulário pré-construída para otimizar o recebimento de tickets, garantindo que sua equipe possa gerenciar as solicitações dos clientes com eficiência.

E para equipes que desejam se aprofundar em questões recorrentes, o modelo de declaração de problema do cliente do ClickUp é inestimável.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

A flexibilidade é poderosa, mas novos usuários podem precisar de tempo para navegar pelas configurações personalizadas e pelas definições do espaço de trabalho

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.230 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.460 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Este comentário do Reddit diz tudo:

O ClickUp Brain me poupa muito tempo, sinceramente. Sei que existem ferramentas de IA com um nível gratuito bastante eficiente, mas a troca constante entre abas é cansativa. E, sinceramente, quando estou concentrado no trabalho, essa é a última coisa que quero fazer. Eu uso a IA principalmente para escrever, já que trabalho com conteúdo. Ela também edita o que eu escrevo (incrível!).

O ClickUp Brain me poupa muito tempo, sinceramente. Sei que existem ferramentas de IA com um nível gratuito bastante eficiente, mas a troca constante entre abas é cansativa. E, sinceramente, quando estou concentrado no trabalho, essa é a última coisa que quero fazer. Uso a IA principalmente para escrever, já que trabalho com conteúdo. Ela também edita o que escrevo (incrível!).

📮 ClickUp Insight: Apenas 10% dos participantes da nossa pesquisa usam regularmente ferramentas de automação e buscam ativamente novas oportunidades de automação. Isso destaca uma importante alavanca inexplorada para a produtividade — a maioria das equipes ainda depende de trabalho manual que poderia ser simplificado ou eliminado. Os agentes de IA do ClickUp facilitam a criação de fluxos de trabalho automatizados, mesmo que você nunca tenha usado automação antes. Com modelos plug-and-play e comandos baseados em linguagem natural, a automação de tarefas se torna acessível a todos na equipe! 💫 Resultados reais: A QubicaAMF reduziu o tempo de geração de relatórios em 40% usando os painéis dinâmicos e gráficos automatizados do ClickUp, transformando horas de trabalho manual em insights em tempo real.

2. Intercom Fin (Melhor para resolução de consultas baseadas em conhecimento)

via Intercom Fin

O Intercom Fin usa modelos de linguagem avançados, como o GPT-4, para entender as perguntas dos clientes além da simples correspondência de palavras-chave. Ele se conecta à sua documentação existente, tornando a implementação relativamente rápida.

Você notará como ele ajusta seu tom com base no contexto da conversa: profissional ao discutir questões técnicas, compreensivo ao lidar com reclamações. Muitas equipes gostam da forma como ele identifica padrões de resolução para detectar lacunas nos materiais de suporte.

Se você já usa outras ferramentas da Intercom, o Fin se encaixa perfeitamente no seu fluxo de trabalho existente.

Melhores recursos do Intercom Fin

Configure fluxos de trabalho personalizados que acionam ações específicas quando os clientes mencionam determinados produtos ou problemas

Verifique o desempenho da IA por meio de análises que mostram resoluções bem-sucedidas em comparação com escalações

Inclua o feedback dos clientes no processo de aprendizagem para melhorar as interações futuras

Veja transcrições de conversas com pontos-chave destacados para entender rapidamente as preocupações dos clientes

Limitações do Intercom Fin

Funciona apenas dentro do ecossistema Intercom, o que limita as opções se você usar outras plataformas

Tem dificuldade com questões altamente técnicas ou especializadas do setor

Precisa de atualizações regulares de conteúdo para se manter preciso à medida que suas ofertas mudam

Preços do Intercom Fin

avaliação gratuita por 14 dias

Essencial: US$ 39/mês por licença

Avançado: US$ 99/mês por licença

Especialista: US$ 139/mês por licença

Fin AI Agent: US$ 0,99 por resolução (o preço se aplica a todos os planos e integrações)

Avaliações e comentários da Intercom Fin

G2: 4,5/5 (mais de 3.380 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.115 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Intercom Fin?

Esta avaliação chamou nossa atenção:

À primeira vista, é uma solução de IA super fácil que realmente não requer muita configuração. No entanto, depois de passar pela configuração inicial, ela começa a parecer limitada rapidamente.

À primeira vista, é uma solução de IA super fácil que realmente não requer muita configuração. No entanto, depois de passar pela configuração inicial, ela começa a parecer limitada rapidamente.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de mapa da jornada do cliente

3. Ada Support (ideal para atendimento multilíngue em empresas)

via Ada Support

O Ada Support lida com conversas em vários idiomas sem a necessidade de configurações separadas para cada um. Ele categoriza automaticamente as perguntas recebidas e as envia para módulos de IA especializados em diferentes tópicos.

Muitas grandes organizações utilizam esse sistema porque ele pode se expandir em mercados globais sem exigir aumentos proporcionais de pessoal. Sua conformidade com normas de segurança o torna adequado para setores com regras rígidas de tratamento de dados, como bancos e saúde.

Melhores recursos do Ada Support

Vincule o sistema ao banco de dados do seu produto para que as respostas incluam informações atualizadas sobre estoque e especificações

Divida as conversas com os clientes com base em níveis de valor, oferecendo diferentes níveis de serviço automaticamente

Envie mensagens proativas acionadas por marcos da conta ou prazos típicos de problemas

Gere relatórios personalizados sobre tipos de resolução para ajudar a identificar problemas com produtos antes que eles causem picos de tickets

Limitações do Ada Support

A configuração normalmente leva de 4 a 6 semanas e requer equipe técnica dedicada

A estrutura de preços torna isso impraticável para empresas com volumes de suporte mais baixos

Às vezes, ele fornece respostas menos precisas ao extrair informações de vários tópicos de conhecimento personalizados

Preços do Ada Support

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Ada Support

G2: 4,6/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Ada Support?

Uma perspectiva que vale a pena notar:

O ADA é fácil de usar e fácil de entender como o sistema funciona. A maneira de configurar as respostas automatizadas também é fácil, pois as opções, como caixa de texto, vídeos e imagens, podem ser arrastadas e soltas no fluxo de bate-papo, além das ações disponíveis que fazem o fluxo de bate-papo funcionar corretamente.

O ADA é fácil de usar e fácil de entender como o sistema funciona. A maneira de configurar as respostas automatizadas também é fácil, pois as opções, como caixa de texto, vídeos e imagens, podem ser arrastadas e soltas no fluxo de bate-papo, além das ações disponíveis que fazem o fluxo de bate-papo funcionar corretamente.

🧠 Curiosidade: A KPMG descobriu que, para cada R$ 1 que as empresas investem em IA, elas obtêm um retorno médio de R$ 3,5. Uma pequena, mas impressionante, porcentagem de 5% das empresas relatam um retorno de até R$ 8.

4. Kustomer (melhor para priorização de suporte com base no sentimento)

via Kustomer

O Kustomer opera como parte de uma plataforma de CRM, em vez de um chatbot independente. Ele interpreta as mensagens dos clientes para detectar emoções como frustração ou urgência. Essa percepção emocional ajuda a priorizar conversas que precisam de atenção imediata, muitas vezes evitando que os problemas se agravem.

Você pode apreciar como ele leva em consideração o histórico do cliente para respostas contextualmente adequadas, em vez de tratar cada mensagem isoladamente. Essa abordagem reduz a repetição para clientes recorrentes e facilita o suporte personalizado.

Melhores recursos do Kustomer

Agende acompanhamentos automaticamente com base no tipo de problema, sem gerenciamento manual do calendário

Aplique diferentes estratégias de conversação ou gestão de clientes com base no sentimento ou humor detectado do cliente

Exiba o histórico de compras relevante quando os clientes mencionarem produtos específicos

Gere sugestões de resposta que incluem detalhes da conta, como tipo de assinatura

Limitações do Kustomer

As taxas de automação do fluxo de trabalho de IA podem ser consideradas mais baixas do que algumas concorrentes

Os recursos de voz não são tão avançados quanto as funções baseadas em texto

Requer a adoção da plataforma completa de CRM da Kustomer, em vez da integração com seus sistemas atuais

Oferece menos opções de idiomas em comparação com soluções multilíngues especializadas

Preços da Kustomer

Empresa: US$ 89/mês por usuário

Ultimate: US$ 139/mês por usuário

Complementos de IA

Agentes de IA para clientes: $0,60 por conversa envolvida

Agentes de IA para representantes: US$ 40/mês por usuário

Avaliações e comentários da Kustomer

G2: 4,4/5 (mais de 430 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 75 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Kustomer?

Um usuário compartilhou este feedback:

Adoro o fato de o Kustomer ser tão elegante e bem projetado. Não é pesado nem difícil de usar. É realmente simplificado. Os relatórios são excelentes, muito detalhados, não apenas para os clientes, mas também para sua equipe. Ele também funciona muito bem no acompanhamento do desempenho e da produtividade da equipe.

Adoro o fato de o Kustomer ser tão elegante e bem projetado. Não é complicado nem difícil de usar. É realmente simplificado. Os relatórios são excelentes, muito detalhados, não apenas para os clientes, mas também para sua equipe. Ele também funciona muito bem no acompanhamento do desempenho e da produtividade da equipe.

5. Zendesk AI (ideal para o tratamento de conversas baseadas em dados)

via Zendesk

A IA da Zendesk se baseia em padrões de bilhões de interações de suporte para categorizar automaticamente as mensagens recebidas e atribuí-las às filas apropriadas. O software de helpdesk se concentra na linguagem do atendimento ao cliente, em vez de conversas gerais, ajudando a reconhecer os termos do setor que seus clientes usam.

Ele combina automação voltada para o cliente com ferramentas de assistência ao agente para aprimorar os dois lados da experiência de suporte. Essa abordagem geralmente resulta em transições mais suaves quando questões complexas exigem conhecimento humano.

Melhores recursos da IA da Zendesk

Examine os padrões de conversação para encontrar pontos em comum em que os clientes abandonam as soluções automatizadas

Recomende as próximas ações aos agentes com base em tickets históricos semelhantes e suas resoluções

Detecte o idioma automaticamente e alterne o idioma da resposta sem a seleção do cliente

Limitações da IA do Zendesk

Precisa de dados substanciais de interações anteriores para ter um desempenho ideal

Torna-se mais complexo integrar com sistemas que não sejam do Zendesk

A interface muda com frequência, criando obstáculos ocasionais de aprendizagem

O desempenho varia entre diferentes idiomas, de acordo com alguns usuários

Preços da IA da Zendesk

Teste gratuito

Suite Team: US$ 55/mês por agente (cobrado anualmente)

Suite Growth: US$ 89/mês por agente (cobrado anualmente)

Suite Professional: US$ 115/mês por agente (cobrado anualmente)

Suite Enterprise: Preço personalizado

Complemento de IA

IA avançada: $50/mês por agente (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre a IA da Zendesk

G2: 4,3/5 (mais de 6.200 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 4.040 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a IA do Zendesk?

Uma avaliação do G2 coloca desta forma:

Gosto dos recursos de IA. Posso escrever uma resposta e o ZD pode torná-la mais amigável, mais elaborada, mais formal. É ótimo. Além disso, a equipe do Zendesk é sempre super prestativa e excelente.

Gosto dos recursos de IA. Posso escrever uma resposta e o ZD pode torná-la mais amigável, mais elaborada, mais formal. É ótimo. Além disso, a equipe do Zendesk é sempre super prestativa e excelente.

🔍 Você sabia? A Deloitte relata que 15% dos centros de contato já estão usando IA generativa para acelerar a autenticação do cliente, simplificar soluções e gerar resumos automatizados de chamadas e acompanhamentos.

6. Drift AI (ideal para interações com clientes voltadas para vendas)

via Salesloft

O Drift by Salesloft aborda as conversas de suporte com consciência de vendas, reconhecendo quando as interações de atendimento ao cliente podem revelar oportunidades de vendas.

Este software de sucesso do cliente se conecta a ferramentas de marketing para adicionar contexto, observando se alguém que está conversando visualizou anteriormente páginas de preços ou abandonou um carrinho. A perspectiva de vendas torna o Drift particularmente útil para empresas de SaaS e assinaturas, onde possibilidades de upgrade geralmente surgem durante as interações de suporte.

Além disso, suas análises rastreiam métricas de conversão juntamente com medidas tradicionais de suporte para maior eficiência.

Melhores recursos da Drift AI

Identifique oportunidades de vendas adicionais durante conversas de suporte com base em padrões de uso

Agende reuniões diretamente nos calendários de vendas quando as conversas indicarem interesse de compra

Monitore as fontes de conversas para ver quais canais de marketing geram necessidades de suporte

Crie diferentes caminhos de conversa para clientes potenciais e clientes existentes

Limitações da IA da Drift

As funções de suporte não são tão robustas quanto suas capacidades de vendas

As análises enfatizam as métricas de conversão em detrimento dos indicadores tradicionais de desempenho do suporte

Configurar fluxos de conversação personalizados exige mais trabalho manual do que algumas alternativas

Preços da Drift AI

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Drift AI

G2: 4,4/5 (mais de 1.250 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 195 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Drift AI?

De acordo com um avaliador:

Adoro a forma como o Drift se parece com uma conversa quando falo com um potencial cliente. Ele me ajuda a capturar leads extras todos os meses e oferece uma solução fácil de navegar para que os representantes de vendas agendem reuniões e pré-qualifiquem leads. Adoro como ele se integra facilmente ao Gmail, o que o torna muito mais simplificado e não apenas mais uma plataforma que preciso equilibrar em meu conjunto de tecnologias. Verifico o Drift todos os dias, e ele tem sido um ótimo recurso para mim em um ano desafiador de vendas!

Adoro a forma como o Drift se sente conversacional ao falar com um potencial cliente. Ele me ajuda a capturar esses leads extras todos os meses e fornece uma solução fácil de navegar para os representantes de vendas agendarem reuniões e pré-qualificarem os leads. Adoro como ele se integra facilmente ao Gmail, o que o torna muito mais simplificado e não apenas mais uma plataforma que preciso equilibrar em meu conjunto de tecnologias. Verifico o Drift todos os dias, e ele tem sido um ótimo recurso para mim em um ano desafiador de vendas!

7. Tidio Lyro (ideal para pequenas empresas com recursos limitados)

via Tidio

O Lyro da Tidio reduz a complexidade técnica, concentrando-se na configuração rápida para pequenas empresas. Ele lida com cerca de 70% das perguntas comuns dos clientes sem a necessidade de dados de treinamento extensivos.

As conversas fluem entre canais como chat ao vivo, WhatsApp, Instagram e Messenger sem perder o contexto. Essa conectividade ajuda equipes pequenas a gerenciar várias plataformas de comunicação de IA simultaneamente.

Melhor ainda? O sistema combina Claude (Anthropic AI) e modelos internos para equilibrar desempenho e eficiência de custos. O Tidio prioriza resultados práticos em vez de opções de personalização complexas.

Melhores recursos do Tidio Lyro

Comece com modelos de fluxo de trabalho para tipos comuns de negócios para aprimorar o suporte ao cliente com IA

Transfira conversas entre IA e agentes ao vivo sem fazer com que os clientes repitam informações

Conecte catálogos de produtos para que a IA possa consultar itens específicos por nome e características

Configure cobertura após o expediente para perguntas básicas quando sua equipe não estiver disponível

Limitações do Tidio Lyro

Há menos recursos empresariais disponíveis

É capaz de lidar com um volume menor de conversas simultâneas do que as soluções empresariais

Personalização avançada limitada em comparação com plataformas voltadas para desenvolvedores

Preços do Tidio Lyro

7 dias de teste gratuito

Lyro AI Agent: $39/mês

Fluxos: US$ 29/mês

Avaliações e comentários do Tidio Lyro

G2: 4,7/5 (mais de 1.730 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 465 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tidio Lyro?

Um revisor do G2 resumiu assim:

O Tidio tornou incrivelmente fácil gerenciar o chat ao vivo, automatizar perguntas comuns com o Lyro e encaminhar conversas para nossa equipe de suporte. A interface é limpa e intuitiva, e a capacidade de conectá-la a plataformas como WooCommerce e Klaviyo é uma grande vantagem. Também apreciamos a flexibilidade de lidar com os fluxos de suporte e marketing dentro da mesma ferramenta.

O Tidio tornou incrivelmente fácil gerenciar o chat ao vivo, automatizar perguntas comuns com o Lyro e encaminhar conversas para nossa equipe de suporte. A interface é limpa e intuitiva, e a capacidade de conectá-la a plataformas como WooCommerce e Klaviyo é uma grande vantagem. Também apreciamos a flexibilidade de lidar com os fluxos de suporte e marketing dentro da mesma ferramenta.

🔍 Você sabia? Estudos demonstraram que os agentes de IA podem desenvolver espontaneamente convenções de comunicação semelhantes às humanas ao interagir em grupos. Esse comportamento reflete a evolução da linguagem humana e destaca a complexa dinâmica social que a IA pode exibir.

8. Freshdesk Freddy AI (ideal para implantação rápida sem conhecimento técnico)

via Freshdesk

O Freshdesk Freddy AI reduz o tempo de implementação ao se conectar aos seus materiais existentes, em vez de exigir um treinamento manual extenso. Ele lida com aproximadamente 45% das solicitações de suporte de forma independente.

O agente de IA também possui recursos de atendimento proativo que identificam possíveis problemas antes que os clientes os relatem. Essa abordagem preventiva pode reduzir o volume de tickets ao longo do tempo. A estratégia da Freddy AI se concentra em determinar quando a assistência humana faz mais sentido, em vez de forçar a automação de tarefas em todos os casos.

Melhores recursos da IA Freshdesk Freddy

Carregue documentos de ajuda existentes automaticamente, em vez de reconstruir manualmente as bases de conhecimento do atendimento ao cliente

Analise os tickets de suporte comuns para sugerir novos conteúdos de ajuda que possam evitar problemas futuros

Compare o desempenho entre agentes de IA e humanos em métricas de resolução

Limitações da IA do Freshdesk Freddy

Ramificação de conversas menos sofisticada do que algumas plataformas conversacionais

Requer a infraestrutura Freshdesk em vez de funcionar como uma solução independente

Às vezes, apresenta inconsistências na interpretação da base de conhecimento, de acordo com alguns usuários

Preços do Freshdesk Freddy AI

Plano gratuito (para até dois agentes)

Crescimento: US$ 18/mês por agente

Pro: US$ 59/mês por agente

Pro + AI Copilot: US$ 94/mês por agente

Empresa: US$ 95/mês por agente

Avaliações e comentários sobre o Freshdesk Freddy AI

G2: 4,4/5 (mais de 3.505 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (3.385 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Freshdesk Freddy AI?

Veja o que este avaliador do G2 tem a dizer:

Aprecio a interface do Freshdesk e os poderosos recursos de automação que simplificam nosso trabalho de suporte ao cliente e gerenciamento de tickets relacionados ao suporte de pagamento. O Freddy melhora nossas respostas e as respostas pré-definidas economizam tempo. O suporte multicanal do Freshdesk permite uma comunicação perfeita por e-mail, chat e mídias sociais, garantindo um atendimento ao cliente consistente.

Aprecio a interface do Freshdesk e os poderosos recursos de automação que simplificam nosso trabalho de suporte ao cliente e gerenciamento de tickets relacionados ao suporte de pagamento. O Freddy melhora nossas respostas e as respostas pré-definidas economizam tempo. O suporte multicanal do Freshdesk permite uma comunicação perfeita por e-mail, chat e mídias sociais, garantindo um atendimento ao cliente consistente.

🔍 Você sabia? A maioria das equipes acompanha de perto seus agentes de IA, com 55,4% contando com ferramentas de rastreamento ou observabilidade e 44% tendo barreiras de proteção em vigor. Avaliações offline e online também são comuns.

Repense o atendimento ao cliente com os agentes de IA do ClickUp

Escolher o agente de IA certo significa saber o que realmente melhora o dia a dia da sua equipe. A velocidade por si só não resolve muito se sua equipe ainda precisa buscar atualizações, reescrever as mesmas respostas ou tem dificuldade para encontrar o contexto.

O ClickUp ajuda você com ambos: agentes que agem e um espaço de trabalho que mantém tudo conectado.

Modelos, automação, atualizações em tempo real e agentes de IA para atendimento ao cliente que agem de acordo com seus termos. Desde a atribuição do responsável certo até a apresentação do contexto adequado, todos os recursos são criados para aprimorar o suporte sem atrasar sua equipe.

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo! ✅

Perguntas frequentes

Sim, a IA é amplamente utilizada no atendimento ao cliente atualmente. As empresas implantam a IA na forma de chatbots, assistentes virtuais e sistemas automatizados de emissão de tickets para gerenciar consultas rotineiras, como rastreamento de pedidos, problemas com contas e perguntas frequentes. A IA também pode analisar o sentimento do cliente para detectar frustração ou urgência e encaminhar as questões ao agente humano certo. Além de reagir às necessidades dos clientes, a IA está sendo cada vez mais usada de forma proativa, prevendo os problemas dos clientes antes que eles surjam e oferecendo soluções personalizadas. O resultado é um serviço mais rápido, disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, custos reduzidos e mais tempo para os agentes humanos se concentrarem em casos complexos ou emocionalmente sensíveis.

Não existe uma única IA “melhor” para atendimento ao cliente, porque a escolha certa depende do tamanho da empresa, do setor, do tipo de interação com o cliente e do orçamento. As empresas normalmente avaliam as ferramentas de IA com base na compreensão da linguagem natural, integração com sistemas existentes, como CRMs, suporte multicanal, opções de personalização e segurança. Alguns dos principais players incluem plataformas empresariais como Salesforce, Microsoft e Google, bem como fornecedores especializados em IA conversacional focados em chatbots e voice bots. A melhor solução geralmente é aquela que equilibra a automação com uma transferência suave para agentes humanos, ao mesmo tempo em que se encaixa perfeitamente no ecossistema de suporte da empresa.

Na teoria da inteligência artificial, um “agente” refere-se a um sistema que percebe seu ambiente e toma medidas para atingir objetivos. Os cinco tipos clássicos são: agentes reflexos simples, que respondem apenas às entradas atuais; agentes reflexos baseados em modelos, que mantêm um estado interno para lidar com situações parcialmente observáveis; agentes baseados em objetivos, que planejam ações para atingir objetivos definidos; agentes baseados em utilidade, que comparam resultados possíveis e escolhem aquele que maximiza o valor; e agentes de aprendizagem, que melhoram seu desempenho ao longo do tempo, aprendendo com dados e feedback. Embora sejam categorias teóricas, elas fornecem a base para muitas aplicações práticas de IA, incluindo bots de atendimento ao cliente e assistentes virtuais.

Muitas empresas conhecidas integraram a IA em suas estratégias de atendimento ao cliente. Por exemplo, a Verizon usa IA generativa para prever por que os clientes estão ligando e encaminhá-los de forma mais eficaz, enquanto a assistente virtual Erica do Bank of America ajuda os clientes com tarefas bancárias por meio de voz e chat.