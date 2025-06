Modelos gratuitos de manuais de negócios para otimizar as operações

Já sentiu que sua equipe está trabalhando duro, mas não está totalmente alinhada? Prazos são perdidos, tarefas são esquecidas e todos estão fora de sincronia. Isso é o que acontece quando não há um plano de ação claro.

Um modelo de manual de estratégias de negócios eficaz ajuda você a resolver isso.

Isso dá estrutura à sua equipe, mantém todos alinhados e traz foco ao frenesi, esteja você criando uma estratégia de vendas ou simplificando todo o seu fluxo de trabalho.

Startups, equipes em crescimento e até mesmo empresas estabelecidas — todos se beneficiam.

Pronto para gerenciar sua empresa com mais rigor? Obtenha esses modelos gratuitos de manuais de negócios da ClickUp e comece a construir uma empresa mais organizada e eficiente hoje mesmo.

O que são modelos de manuais de estratégia empresarial?

Um modelo de manual de estratégia de negócios é a base para criar um manual da empresa que define como os diferentes departamentos operam. Para líderes empresariais focados em melhorar sua estratégia de negócios, esses modelos oferecem estruturas que documentam procedimentos operacionais padrão essenciais entre as equipes.

Os modelos de manual corporativo reduzem o tempo de treinamento, eliminam suposições e ajudam as equipes a manter o foco nos indicadores-chave de desempenho (KPIs).

Eles facilitam a expansão e mantêm sua estratégia de negócios nos trilhos.

👀 Você sabia? A implementação de um manual de estratégias de negócios pode reduzir o tempo de integração dos funcionários em 50% a 70%, permitindo que os novos contratados atinjam a produtividade total em 4 a 8 semanas, em vez de 3 a 6 meses.

O que torna um modelo de manual de estratégias de negócios bom?

Um manual de estratégias de negócios bem-sucedido é claro, organizado e criado para crescer junto com a visão da sua empresa. Ele documenta como cada departamento funciona — vendas, operações, RH ou marketing —, fornecendo às equipes um plano confiável para alinhamento e execução.

A estrutura certa garante clareza, consistência e adaptabilidade em todas as fases do crescimento. Veja o que você deve procurar:

Metas e objetivos claros que definem a direção de cada equipe

Definição de funções e responsabilidades da equipe para eliminar confusão e sobreposições

SOPs (procedimentos operacionais padrão) passo a passo para otimizar as tarefas diárias

Ferramentas e pilhas de tecnologia utilizadas em todos os departamentos para uma execução tranquila

Indicadores-chave de desempenho (KPIs) para acompanhar o progresso e otimizar os resultados

20 modelos de manuais de estratégia empresarial

1. Modelo de manual de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Simplifique o planejamento e a execução de projetos com este modelo de manual de gerenciamento de projetos ClickUp

O modelo de manual de gerenciamento de projetos ClickUp é uma estrutura essencial para líderes empresariais que gerenciam projetos complexos. Esse modelo ajuda a otimizar as operações, fornecendo um sistema estruturado para organizar tarefas, definir responsabilidades e acompanhar o progresso em um único local centralizado.

Ao documentar os fluxos de trabalho, você cria processos repetíveis que garantem que os novos membros da equipe possam se adaptar rapidamente à abordagem da sua empresa em relação ao gerenciamento de projetos. Com recursos que ajudam a visualizar cronogramas e prioridades, as equipes podem se manter alinhadas com a estratégia de negócios mais ampla e os objetivos da empresa.

Ele também inclui status e campos personalizados para orçamentos, entregas e similares, facilitando o gerenciamento das responsabilidades do trabalho e dos indicadores-chave de desempenho (KPIs) em um piscar de olhos.

💡 Como isso ajuda você a expandir:

Crie um sistema repetível para gerenciar projetos complexos

Reduz a falta de comunicação entre departamentos e partes interessadas

Acelere a integração de novos funcionários com fluxos de tarefas claros

Mantenha as equipes alinhadas com cronogramas, prioridades e objetivos do projeto

Aumenta a visibilidade do progresso usando painéis e visualizações de linha do tempo

📌 Ideal para: Proprietários de empresas e líderes de equipes que gerenciam projetos multifásicos e desejam um processo de execução de projetos escalável e repetível.

2. Modelo de manual de implementação do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Garanta implementações tranquilas e o alinhamento da equipe com este modelo de manual de implementação do ClickUp

O modelo de manual de implementação do ClickUp foi projetado para simplificar e otimizar o processo de lançamento de novos produtos, sistemas ou iniciativas. Desde o delineamento de metas até a atribuição de funções e o acompanhamento da execução, este modelo fornece um roteiro claro para orientar as equipes em todas as etapas da implementação.

Proprietários e gerentes de empresas podem usar este manual para eliminar processos manuais, padronizar a execução de tarefas e alinhar equipes multifuncionais. Com Docs, gráficos de Gantt e painéis integrados, você tem visibilidade completa do que precisa ser feito, quem é responsável e como o progresso está sendo acompanhado.

Ele também vem com campos e visualizações personalizáveis, permitindo que você adapte fluxos de trabalho automatizados para integração de clientes, lançamentos internos ou implementações de novos sistemas.

💡 Como isso ajuda você a expandir:

Oferece etapas de implementação centralizadas para lançamentos repetíveis e eficientes

Facilita a atribuição de responsabilidades e o acompanhamento de cronogramas

Melhora a colaboração entre departamentos e partes interessadas

Reduza atrasos com acompanhamento do progresso em tempo real e alertas de tarefas

Ajuda a identificar riscos e necessidades de recursos antes que se tornem gargalos

📌 Ideal para: Líderes de equipe e gerentes de operações responsáveis pelo lançamento de produtos, integração de clientes ou implementação de sistemas internos que precisam de uma estrutura de implementação clara e escalável.

3. Modelo de procedimentos operacionais padrão da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Documente instruções passo a passo que os novos membros da equipe podem seguir com o modelo de procedimentos operacionais padrão do ClickUp

Em vez de começar do zero, use o modelo de procedimentos operacionais padrão da ClickUp, que fornece uma estrutura sólida para a criação, revisão e atualizações contínuas de SOPs.

Gerentes e líderes de equipe podem usar este manual para padronizar funções comerciais essenciais. Documente instruções passo a passo para tarefas e fluxos de trabalho recorrentes, facilitando a manutenção da consistência, a melhoria da eficiência e o treinamento de novos funcionários.

Os documentos, campos personalizados e fluxos de trabalho integrados garantem que todos os membros da equipe entendam suas funções e responsabilidades. Você também pode atribuir tarefas, coletar feedback e monitorar a eficácia dos SOPs com o acompanhamento visual do progresso e as ferramentas de automação do ClickUp.

💡 Como isso ajuda você a expandir:

Garante a consistência na execução de tarefas entre departamentos

Reduza o tempo de integração com SOPs claros e reutilizáveis

Minimize erros ao descrever instruções passo a passo

Melhora a colaboração com fluxos de trabalho compartilhados e feedback da equipe

Facilita a atualização dos processos à medida que sua empresa evolui

📌 Ideal para: Gerentes de operações, líderes de RH e supervisores de equipe que desejam documentar fluxos de trabalho e manter padrões de alta qualidade à medida que a empresa cresce.

4. Modelo de SOP para organizações sem fins lucrativos da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha-se organizado e em conformidade com este modelo de SOP para organizações sem fins lucrativos da ClickUp, projetado para equipes orientadas para missões

O modelo de SOP para organizações sem fins lucrativos da ClickUp foi criado para ajudar equipes sem fins lucrativos a se manterem organizadas, em conformidade e alinhadas, especialmente ao lidar com vários programas, parceiros e voluntários.

Desde o gerenciamento de doadores até a integração de voluntários e relatórios de subsídios, este modelo permite que você planeje procedimentos passo a passo, atribua responsabilidades por tarefas e colabore entre equipes. Você também terá acesso aos documentos, quadros, visualizações personalizadas e ferramentas de automação que economizam tempo do ClickUp.

💡 Como isso ajuda você a expandir:

Simplifique as operações sem fins lucrativos com listas de verificação SOP prontas para uso

Melhora o treinamento de novos voluntários e funcionários

Garante a execução consistente de tarefas em todos os programas

Reduz a confusão e os erros por meio de uma documentação clara

Ajuda a manter a conformidade e a preparação para auditorias

📌 Ideal para: Gestores de organizações sem fins lucrativos, diretores de programas e líderes de operações que precisam de uma maneira confiável e repetível de documentar e gerenciar procedimentos diários.

💡 Dica profissional: Usar qualquer um desses modelos gratuitos de SOP pode ajudar sua equipe a criar fluxos de trabalho consistentes e escaláveis sem precisar começar do zero. É uma maneira inteligente de economizar tempo e estar sempre pronto para auditorias, enquanto se concentra no que mais importa: sua missão.

5. Modelo de SOP de RH da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie um manual completo de recursos humanos com o modelo de SOP de RH da ClickUp

O modelo de SOP de RH da ClickUp é uma solução completa para equipes de RH que buscam padronizar as operações e manter a conformidade. Seja para gerenciar integração, recrutamento, treinamento ou desligamento, este modelo oferece um hub central para documentar e executar todos os processos de RH de forma clara e consistente.

Isso ajuda você a criar uma estrutura repetível para todas as funções de RH, reduzindo o tempo de treinamento, melhorando a coordenação da equipe e garantindo a conformidade regulatória. Com os documentos, automações, gráficos de Gantt e painéis integrados do ClickUp, seu departamento de RH pode funcionar como um relógio.

💡 Como isso ajuda você a expandir:

Crie um espaço centralizado para todos os SOPs de RH

Acompanha o recrutamento, a integração, o treinamento e as avaliações em um único fluxo de trabalho

Aumenta a visibilidade e a responsabilidade com atribuições de tarefas e atualizações de status

Ajuda a garantir a conformidade com as políticas e uma experiência consistente para os funcionários

Economize tempo em tarefas repetitivas de RH com automação e lembretes

📌 Ideal para: gerentes de RH, líderes de operações e equipes de pessoas que precisam de processos de RH estruturados e escaláveis.

6. Modelo de guia de estratégia de vendas da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie e execute estratégias de vendas vencedoras usando este modelo de guia de estratégia de vendas do ClickUp

O modelo de guia de estratégia de vendas da ClickUp oferece à sua equipe a estrutura necessária para criar um plano de vendas vencedor desde o início.

Esteja você lançando um novo produto, entrando em um novo mercado ou apenas aprimorando seus esforços atuais, este modelo de manual de vendas ajuda você a definir metas, definir seu processo e acompanhar cada movimento com precisão.

Desde o mapeamento do seu cliente ideal até a atribuição de itens de ação e o acompanhamento de KPIs, este fluxo de trabalho completo baseado em documentos mantém sua equipe focada e alinhada, para que você possa dedicar menos tempo ao planejamento e mais tempo à conclusão das tarefas.

💡 Como isso ajuda você a expandir:

Descreve todas as etapas da sua estratégia de vendas, desde a definição de metas até a execução

Ajuda a identificar metas, definir cronogramas e definir métricas de sucesso

Organize as melhores práticas e táticas em um documento centralizado e editável

Mantenha as equipes responsáveis com atribuições de tarefas, atualizações e acompanhamento em tempo real

Oferece visibilidade total do desempenho com painéis e acompanhamento de metas

📌 Ideal para: Gerentes de vendas, líderes de desenvolvimento de negócios e fundadores que estão construindo um processo de vendas escalável.

📮 Insight do ClickUp: O ClickUp descobriu que 47% das reuniões duram uma hora ou mais. Mas todo esse tempo é realmente necessário? Apenas 12% dos nossos entrevistados classificam suas reuniões como altamente eficazes. Acompanhar métricas como itens de ação gerados, taxas de acompanhamento e resultados pode revelar se reuniões mais longas realmente agregam valor. As ferramentas de gerenciamento de reuniões do ClickUp podem ajudar nisso! Capture facilmente itens de ação durante as discussões com o AI Notetaker, converta-os em tarefas rastreáveis e monitore as taxas de conclusão — tudo em um espaço de trabalho unificado. Veja quais reuniões realmente geram resultados e quais estão apenas roubando tempo do dia da sua equipe!

7. Modelo de SOP de contabilidade da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha os processos financeiros consistentes e prontos para auditoria com este modelo de SOP de contabilidade da ClickUp

O modelo de SOP de contabilidade da ClickUp oferece à sua equipe financeira um sistema sólido e repetível para gerenciar todos os processos, desde faturamento e folha de pagamento até auditorias e conformidade. Em vez de lidar com planilhas, listas de verificação e notas espalhadas, você obtém um fluxo de trabalho centralizado que mantém tudo organizado, claro e responsável.

Como um dos geradores de SOP mais práticos disponíveis, este modelo facilita o mapeamento de procedimentos financeiros, a atribuição de tarefas e a atualização da sua equipe em tempo real, para que você esteja sempre pronto para auditorias.

💡 Como isso ajuda você a expandir:

Define procedimentos financeiros com clareza e consistência

Mantenha todos alinhados com atualizações em tempo real e automações

Reduza o tempo gasto em tarefas repetitivas com fluxos de trabalho padronizados

Fornece uma trilha de auditoria completa para conformidade e relatórios

Personalize para se adequar a processos como declaração de impostos, folha de pagamento, faturamento e reconciliação

📌 Ideal para: Contadores, guardadores de livros, líderes financeiros e gerentes de operações que desejam simplificar a documentação de SOP.

8. Modelo de SOP para restaurantes da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Execute operações mais tranquilas em seu restaurante com este modelo de SOP para restaurantes da ClickUp

O modelo de SOP para restaurantes da ClickUp é a sua ferramenta essencial para gerir um restaurante eficiente e sem complicações, onde a consistência é o ingrediente secreto. Quer esteja a gerir o serviço de atendimento ao cliente ou as operações na cozinha, este modelo ajuda a padronizar todas as tarefas, para que a sua equipa saiba sempre exatamente o que fazer e como fazê-lo.

Desde a integração de novos membros da equipe até a garantia da segurança alimentar e um atendimento ao cliente de primeira linha, este modelo mantém suas operações organizadas e sua equipe alinhada.

💡 Como isso ajuda você a expandir:

Centraliza todos os procedimentos em um documento de fácil acesso

Ajuda a manter a consistência do serviço entre turnos e locais

Reduz erros e falhas de comunicação com instruções claras

Aumente a satisfação do cliente simplificando todos os pontos de contato

Oferece ferramentas integradas para acompanhar tarefas, atribuir funções e monitorar a qualidade

📌 Ideal para: Gerentes, proprietários e líderes operacionais de restaurantes que desejam ampliar o sucesso com processos repetíveis e confiáveis.

9. Modelo de plano de registro do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Alinhe sua equipe às metas e cronogramas do projeto com o modelo de plano de registro do ClickUp

O modelo de plano de registro do ClickUp é uma maneira poderosa de alinhar toda a sua equipe em torno de uma visão compartilhada do projeto. É perfeito para documentar metas importantes, definir cronogramas e manter todos alinhados, independentemente da complexidade do seu projeto.

Como parte de uma estratégia mais ampla de documentação de processos, este modelo ajuda as equipes a capturar fluxos de trabalho críticos, esclarecer responsabilidades e criar uma fonte confiável de informações que evolui com o seu projeto.

Desde a identificação de prioridades até o acompanhamento de marcos e ajustes em tempo real, ele oferece tudo o que você precisa para planejar de forma inteligente e manter a responsabilidade.

💡 Como isso ajuda você a expandir:

Crie um roteiro claro e centralizado que todos possam seguir

Ajuda a evitar atrasos, definindo responsabilidades e prazos

Facilita a comunicação de atualizações com as partes interessadas

Campos, visualizações e automações personalizáveis para visibilidade completa

📌 Ideal para: Gerentes de projeto, equipes multifuncionais e fundadores de startups que precisam de uma direção clara e um sistema confiável para acompanhar a execução.

10. Modelo de processo da empresa ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Defina e melhore seus fluxos de trabalho internos com este modelo de processo da ClickUp Company

O modelo de processo da ClickUp Company é sua ferramenta essencial para documentar, organizar e padronizar fluxos de trabalho internos. Seja para integrar novos funcionários, refinar procedimentos da equipe ou simplesmente tentar criar consistência entre departamentos, este documento pronto para uso facilita a centralização de todos os seus processos.

💡 Como isso ajuda você a expandir:

Mantém toda a documentação do processo em um só lugar

Simplifique a integração com listas de verificação e modelos

Facilita a atualização e o compartilhamento de procedimentos

Oferece visualizações personalizadas, automações e colaboração em tempo real

Ideal para equipes de operações, RH e chefes de departamento

📌 Ideal para: Empresas que desejam construir uma base de conhecimento interna sólida e reduzir as suposições operacionais.

👀 Você sabia? As organizações que se concentram em melhorias nos processos de negócios observam um aumento de até 30% na produtividade.

11. Modelo de processo da equipe de marketing da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize campanhas e conteúdos sem esforço com este modelo de processo para equipes de marketing da ClickUp

O modelo de processo da equipe de marketing da ClickUp ajuda você a criar um centro centralizado para seus esforços de marketing. Ele permite visualizar fluxos de trabalho, alinhar sua equipe e cumprir seus prazos com confiança.

Embora tenha sido projetado para operações de marketing, a mesma abordagem estruturada pode ser valiosa ao gerenciar políticas e procedimentos de TI, onde clareza e consistência são importantes.

💡 Como isso ajuda você a expandir:

Organize todos os processos de marketing e SOPs em um único documento simplificado

Ajuda na integração da equipe e na transferência de conhecimento

Simplifica a colaboração entre equipes de conteúdo, design, SEO e PPC

Inclui visualizações personalizadas, painéis, automações e dependências de tarefas

📌 Ideal para: Equipes de marketing que desejam funcionar como uma máquina bem lubrificada, sem perder a flexibilidade criativa.

12. Modelo de lista de verificação de controle interno da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Fortaleça a conformidade e o gerenciamento de riscos com este modelo de lista de verificação de controle interno da ClickUp

Os controles internos são a espinha dorsal de uma organização confiável, em conformidade e bem administrada. Seja para mitigar riscos financeiros, manter-se pronto para auditorias ou melhorar a prestação de contas, uma abordagem estruturada é imprescindível.

O modelo de lista de verificação de controle interno da ClickUp ajuda a simplificar a complexidade, oferecendo uma estrutura pronta para uso para identificar riscos, atribuir responsabilidades e monitorar o progresso, tudo em um só lugar. Este modelo traz tranquilidade a todos os departamentos, desde finanças e RH até operações e conformidade.

💡 Como isso ajuda você a expandir:

Divide sistemas de controle complexos em tarefas gerenciáveis

Acompanha áreas de risco, progresso e responsabilidade em tempo real

Oferece visibilidade completa com campos personalizados, status e relatórios

Automatize revisões regulares com lembretes e fluxos de trabalho integrados

Oferece suporte a equipes de auditoria, diretores de conformidade e líderes de operações com ferramentas personalizadas

📌 Ideal para: Organizações que desejam fortalecer a responsabilidade, reduzir riscos e manter um padrão consistente de controle em todas as funções.

13. Modelo de processos e procedimentos da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Documente processos passo a passo com clareza usando este modelo de processos e procedimentos do ClickUp

Processos padronizados são a espinha dorsal de equipes eficientes. Procedimentos claros mantêm todos alinhados e produtivos, seja na integração de novos funcionários, no lançamento de produtos ou no atendimento ao cliente.

O modelo de processos e procedimentos da ClickUp é a sua solução completa para documentar, gerenciar e refinar os fluxos de trabalho da equipe. Ele ajuda as equipes a definir cada etapa de um processo, atribuir responsabilidades e acompanhar o progresso, tudo em um espaço de trabalho visual e fácil de usar.

Este modelo é especialmente útil para equipes em crescimento, organizações que priorizam o trabalho remoto ou qualquer pessoa cansada de procurar documentos de processos enterrados em threads de e-mail ou pastas do drive.

💡 Como isso ajuda você a expandir:

Centraliza todos os processos e instruções passo a passo em um só lugar

Mantenha as equipes alinhadas com ferramentas visuais, como quadros Kanban e fluxogramas

Reduza o tempo de treinamento com guias de introdução integrados

Inclui campos personalizados e status para acompanhar a conclusão, revisões e aprovações

Mantenha tudo organizado por etapa, prioridade ou envolvimento das partes interessadas

📌 Ideal para: equipes de operações, departamentos de RH, gerentes ou qualquer pessoa que esteja criando fluxos de trabalho repetíveis e escaláveis.

O ClickUp transformou a forma como nossa equipe trabalha, fornecendo uma fonte única de informações que alinha nossa equipe e garante que permaneçamos focados em nossos objetivos. O uso de modelos, automações e a configuração adequada de nossos fluxos de trabalho foram um divisor de águas em termos de eficiência e comunicação.

14. Modelo de políticas e procedimentos do manual do funcionário da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie um manual do funcionário claro e acessível com este modelo de políticas e procedimentos do ClickUp Handbook

O modelo de manual do funcionário, políticas e procedimentos da ClickUp ajuda equipes de RH e proprietários de empresas a redigir, atualizar e gerenciar documentação abrangente, tudo em um único espaço colaborativo.

Desde a descrição dos benefícios até a definição de diretrizes de comportamento, este modelo garante que suas políticas sejam claras, compatíveis e fáceis de acessar. Este modelo mantém tudo centralizado e com controle de versão, para que sua equipe sempre tenha as informações mais atualizadas.

💡 Como isso ajuda você a expandir:

Organize todos os documentos importantes de RH em um único local centralizado e pesquisável

Permite escrever, editar e colaborar em tempo real com o Docs integrado

Mantém a consistência e a conformidade com tarefas recorrentes de revisão de políticas

Acompanhe o progresso, as aprovações e as atualizações usando status e campos personalizados

Oferece suporte a brainstorming, pesquisa jurídica e fluxos de trabalho de redação em um só lugar

📌 Ideal para: gerentes de RH, líderes de operações, proprietários de pequenas empresas ou qualquer equipe que esteja desenvolvendo sua infraestrutura de operações de pessoal.

15. Modelo de lista de verificação de integração do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Dê as boas-vindas aos novos funcionários com facilidade usando este modelo de lista de verificação de integração do ClickUp

Receber novos funcionários não precisa ser uma tarefa difícil. Seja para integrar uma pessoa ou uma equipe inteira, o modelo de lista de verificação de integração do ClickUp ajuda você a simplificar o processo e garantir que nenhum detalhe seja esquecido.

Este modelo pronto para uso orienta você em todas as etapas, desde a configuração de TI até as apresentações da equipe, para que os novos funcionários se sintam apoiados e preparados para o sucesso desde o primeiro dia. Atribua tarefas, acompanhe o progresso e mantenha tudo centralizado em um espaço de trabalho organizado.

💡 Como isso ajuda você a expandir:

Oferece uma lista de verificação integrada para garantir uma experiência consistente para todas as funções

Inclui tarefas atribuíveis com cronogramas para manter as equipes organizadas e dentro do prazo

Utiliza campos personalizados para capturar detalhes importantes, como cargo, data de início e departamento

Oferece acompanhamento visual do progresso com visualizações de calendário, quadro e lista

Permite uma fácil colaboração entre RH, TI e líderes de departamento

📌 Ideal para: equipes de RH, gerentes de contratação, equipes remotas ou startups em rápido crescimento que desejam expandir seus processos de integração sem caos.

16. Modelo de lista de verificação de projetos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha sua equipe alinhada e as tarefas em dia com este modelo de lista de verificação de projetos do ClickUp

Independentemente do tamanho do seu projeto, uma lista de verificação detalhada é sua melhor aliada para manter o foco e evitar correria de última hora. O modelo de lista de verificação de projetos do ClickUp oferece uma estrutura pronta para uso para organizar tarefas, definir prazos, atribuir responsáveis e manter toda a sua equipe alinhada, do início ao fim.

Assim como os modelos de políticas da empresa ajudam a manter a consistência entre os departamentos, esta lista de verificação garante que todas as tarefas recebam a atenção necessária, sem que nada seja esquecido. Este modelo é especialmente útil para gerentes de projeto que lidam com vários resultados ou equipes que desejam permanecer ágeis enquanto atingem seus objetivos.

💡 Como isso ajuda você a expandir:

Divida projetos complexos em etapas práticas e rastreáveis

Atribui responsabilidades e prazos para eliminar confusões

Visualizações e painéis em tempo real ajudam a monitorar o progresso rapidamente

Dependências de tarefas integradas, status personalizados e rótulos de prioridade simplificam a execução

Funciona muito bem com as visualizações Lista, Calendário e Gantt para um planejamento flexível

📌 Ideal para: gerentes de projeto, líderes de equipe, equipes multifuncionais ou qualquer pessoa que queira transformar uma lista de tarefas confusa em um plano de projeto bem organizado.

17. Modelo de diretrizes da marca ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha a consistência da marca com este modelo de diretrizes de marca ClickUp fácil de personalizar

A consistência da marca é fundamental para construir confiança e reconhecimento. Esteja você lançando uma nova marca ou renovando sua identidade atual, o modelo de diretrizes de marca da ClickUp oferece um espaço fácil de usar para definir e organizar todos os elementos da sua marca, desde logotipos e fontes até tom de voz e estilos visuais.

Faz parte de uma categoria crescente de modelos de diretrizes de marca que simplificam o alinhamento criativo e facilitam a expansão dos ativos da marca entre equipes, plataformas e campanhas. Com colaboração em tempo real integrada, é uma solução inteligente para agências, departamentos de marketing ou startups prontas para construir uma marca de destaque.

💡 Como isso ajuda você a expandir:

Centraliza os ativos e a documentação da marca em um único local acessível

Oferece um layout visual com facilidade de arrastar e soltar usando quadros brancos

Permite feedback em tempo real, atualizações e colaboração entre equipes de diferentes áreas

Simplifica o compartilhamento com designers, equipes de conteúdo e fornecedores externos

Mantém os elementos da marca alinhados em todos os canais e campanhas

📌 Ideal para: equipes de marketing, gerentes de marca, agências de criação ou qualquer empresa que precise manter a identidade da marca nítida e consistente.

18. Modelo de diretrizes de redação da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Garanta mensagens claras e consistentes com o modelo de diretrizes de redação da ClickUp

A consistência é fundamental na redação, seja na elaboração de posts para blogs, textos de produtos ou documentação interna. O modelo de diretrizes de redação do ClickUp ajuda sua equipe a manter a consistência, definindo claramente o tom, a voz, a formatação e as regras gramaticais em todos os tipos de conteúdo.

Este modelo de documento pronto para uso facilita a definição e o gerenciamento do estilo de redação da sua marca em um único espaço colaborativo. Produza textos claros e coerentes sempre!

💡 Como isso ajuda você a expandir:

Padroniza o tom, a linguagem e a formatação entre os redatores

Oferece um documento compartilhado e editável para colaboração em tempo real

Ótimo para integrar novos redatores e freelancers rapidamente

Reduz as rodadas de edição, deixando as expectativas claras desde o início

Ajuda a criar uma voz consistente em canais como blogs, redes sociais e e-mail

📌 Ideal para: equipes de marketing, criadores de conteúdo, editores ou qualquer pessoa responsável pela comunicação escrita.

19. Modelo de estratégia de entrada no mercado da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje e execute lançamentos de produtos poderosos com este modelo de estratégia de entrada no mercado da ClickUp

O modelo de estratégia de entrada no mercado da ClickUp ajuda as equipes a criar estratégias de lançamento bem pensadas, estruturadas e escaláveis. Esteja você lançando um novo produto SaaS ou uma linha de produtos físicos, este modelo oferece as ferramentas para organizar todas as etapas do lançamento.

E assim como uma política empresarial sólida pode orientar as decisões internas, um plano de entrada no mercado forte garante que todas as ações externas estejam alinhadas com a sua marca e os seus objetivos. Com visualizações integradas para planejamento, acompanhamento e execução, você passará da estratégia ao lançamento com mais rapidez e precisão.

💡 Como isso ajuda você a expandir:

Divide os planos de GTM em tarefas gerenciáveis e acionáveis

Facilita a colaboração com cronogramas e atualizações compartilhados

Garante o alinhamento entre as equipes de marketing, vendas e produtos

Ajuda a identificar públicos-alvo, canais e posicionamento

Mantenha as metas de lançamento visíveis e rastreáveis em tempo real

📌 Ideal para: Profissionais de marketing de produtos, fundadores de startups, equipes de vendas e qualquer pessoa que esteja planejando o lançamento de um produto.

20. Modelo de plano de gerenciamento de mudanças da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Navegue pelas mudanças organizacionais com facilidade com o modelo de plano de gerenciamento de mudanças da ClickUp

Gerenciar mudanças em uma organização não é tarefa fácil; requer planejamento cuidadoso, comunicação clara e colaboração entre diferentes áreas. O modelo de plano de gerenciamento de mudanças da ClickUp oferece um espaço de trabalho estruturado para orientar sua equipe em todas as etapas, desde o definimento de metas até o acompanhamento da adoção e do feedback.

Esteja você atualizando processos internos ou lançando uma transformação em toda a empresa, este modelo ajuda a alinhar as partes interessadas, documentar planos de ação e minimizar interrupções, mantendo sua iniciativa de mudança no caminho certo.

💡 Como isso ajuda você a expandir:

Fornece um roteiro claro para gerenciar mudanças organizacionais

Centralize planos, documentos e comunicações em um só lugar

Ajuda a acompanhar marcos importantes, riscos e feedback das partes interessadas

Facilita a atribuição de responsabilidades e o acompanhamento do progresso

Oferece suporte para uma adoção mais rápida e transições mais tranquilas com visibilidade e estrutura

📌 Ideal para: equipes de RH, gerentes de operações, líderes de projetos e organizações em processo de mudança ou reestruturação.

Assuma o controle das suas operações com os modelos de manual de negócios da ClickUp

O trabalho hoje está desorganizado. 60% do nosso tempo é gasto compartilhando, procurando e atualizando informações em diferentes ferramentas.

Nossos projetos, documentação e comunicação estão espalhados por ferramentas desconectadas que prejudicam a produtividade. O ClickUp resolve esse problema com o aplicativo completo para o trabalho que combina projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar, tudo com a tecnologia da IA de trabalho mais coesa do mundo.

Hoje, mais de 3 milhões de equipes usam o ClickUp para trabalhar mais rápido com fluxos de trabalho mais eficientes, conhecimento centralizado e chat focado que elimina distrações e libera a produtividade organizacional.

Veja o que Jessie Whitman, diretora sênior de eventos da Convene, tem a dizer

Para mim, a maior mudança com o ClickUp foram os modelos personalizáveis e a possibilidade de trazer essa consistência para todas as nossas propriedades em qualquer região, para que a experiência do cliente seja a mesma, independentemente do local da Convene que ele visitar.

Com os modelos prontos para uso do ClickUp, você não precisa começar do zero. Escolha entre modelos de manuais de negócios criados por especialistas para gerenciamento de projetos de vendas, operações ou marketing e personalize-os para atender às necessidades da sua equipe.

Além disso, o ClickUp oferece mais do que modelos — é uma plataforma completa para criar, atribuir, automatizar e otimizar todos os processos.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp e veja sua empresa prosperar!