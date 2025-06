Modelos gratuitos de contratos de SEO para acordos profissionais

Você conquistou o cliente. As ligações foram ótimas. Eles estão animados, e você também. Mas antes que uma única palavra-chave seja rastreada ou um backlink seja obtido, há uma coisa entre você e o caos: o contrato.

O SEO já é repleto de ambiguidades — classificações mudam, algoritmos mudam e as expectativas são muitas vezes exageradas. É nesse momento que você precisa de um contrato claro e profissional para garantir que está no caminho certo.

Na verdade, um modelo de contrato de SEO juridicamente vinculativo define o tom, delimita o âmbito do trabalho e protege a sua reputação e receitas.

Para ajudá-lo a evitar o labirinto jurídico e se concentrar no que você faz de melhor, reunimos uma lista de modelos de contratos de SEO gratuitos. Prontos a usar, personalizáveis e criados para o trabalho com clientes reais.

O que são modelos de contrato de SEO?

Os modelos de contrato de SEO são documentos jurídicos pré-elaborados que descrevem o escopo, os resultados esperados, os prazos, as condições de pagamento e as responsabilidades entre um provedor de SEO e um cliente.

Esses modelos ajudam a formalizar a relação de trabalho e garantem que ambas as partes estejam alinhadas com as metas e objetivos de SEO desde o início.

Mais precisamente, um contrato de SEO bem elaborado e adequado também indica claramente quais serviços serão prestados (por exemplo, pesquisa de palavras-chave, otimização na página, criação de links), como os resultados serão medidos e quais são os prazos esperados.

20 modelos de contrato de SEO

Para tornar as parcerias com seus clientes mais tranquilas e seus serviços de SEO mais profissionais, veja agora esta lista selecionada de modelos de contratos de SEO gratuitos, prontos para uso com uma única personalização:

1. Modelo de contrato comercial ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie, assine e gerencie contratos de serviço com o modelo de contrato comercial da ClickUp

Para profissionais de marketing de produtos que lidam com vários entregáveis de clientes, os contratos geralmente ficam espalhados por threads de e-mail, documentos ou PDFs desatualizados. Isso retarda as entregas, confunde as expectativas e consome horas em revisões.

O modelo de contrato comercial da ClickUp resolve isso, oferecendo um espaço de trabalho claro e editável para redigir, gerenciar e armazenar contratos, do início até a assinatura. Ele inclui campos pré-preenchidos para nomes, termos, serviços, cláusulas de cancelamento e até mesmo acompanhamento de reconhecimento.

Todas as edições ficam visíveis, para que você não precise procurar em threads ou se preocupar com alterações perdidas. Você também pode usar o ClickUp Time Tracking para adicionar prazos e monitorar a conclusão do contrato.

✅ Ideal para: Proprietários de produtos que desejam uma maneira rápida e organizada de fechar contratos de serviço

📮 ClickUp Insight: 1 em cada 4 funcionários usa quatro ou mais ferramentas apenas para criar contexto no trabalho. Um detalhe importante pode estar escondido em um e-mail, expandido em uma conversa no Slack e documentado em uma ferramenta separada, forçando as equipes a perder tempo procurando informações em vez de realizar o trabalho. O ClickUp converge todo o seu fluxo de trabalho em uma plataforma unificada. Com recursos como Gerenciamento de Projetos por E-mail do ClickUp, Chat do ClickUp, Documentos do ClickUp e ClickUp Brain, tudo fica conectado, sincronizado e acessível instantaneamente. Diga adeus ao "trabalho sobre o trabalho" e recupere seu tempo produtivo. 💫 Resultados reais: As equipes conseguem recuperar mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que significa mais de 250 horas por ano por pessoa — eliminando processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

2. Modelo de contrato de serviços de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Defina o escopo, os prazos e as responsabilidades com o modelo de contrato de serviços de gerenciamento de projetos da ClickUp

O modelo de contrato de serviços de gerenciamento de projetos da ClickUp foi criado para equipes de gerenciamento de projetos que desejam estruturar contratos de serviços, definindo claramente quem faz o quê, quando e a que custo.

Dentro do modelo, você encontrará seções pré-criadas que detalham o escopo dos serviços, os resultados esperados e as responsabilidades, além de termos que abrangem pagamentos, responsabilidades e duração do contrato.

Os recursos da plataforma ClickUp aprimoram ainda mais a experiência. Use status personalizados para acompanhar o andamento de cada contrato, desde a versão preliminar até a aprovação final.

E com visualizações personalizadas, como lista, calendário e Gantt, você pode acompanhar cronogramas, visualizar tarefas e manter as partes interessadas alinhadas durante todo o ciclo de vida do projeto.

✅ Ideal para: Gerentes de projeto que lidam com trabalhos baseados em serviços para clientes com requisitos de entrega estruturados

📚 Bônus: Como encontrar clientes para sua empresa de consultoria

3. Modelo de contrato de trabalho ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie contratos de trabalho claros e profissionais com o modelo de contrato de trabalho da ClickUp

Quando as equipes de RH contratam redatores, analistas ou estrategistas para projetos contínuos de SEO, a rapidez e a estrutura são tão importantes quanto a habilidade.

O modelo de contrato de trabalho da ClickUp ajuda a documentar funções, remuneração, benefícios e termos de rescisão para que você possa se concentrar na contratação. E você não precisa ser um profissional da área jurídica para começar. Cada seção é pré-preenchida com espaços editáveis, facilitando a personalização para leads de conteúdo, especialistas em link building ou gerentes de SEO em tempo integral.

Use campos personalizados para organizar contratos por departamento ou tipo de contrato e acompanhe as edições em tempo real. E como as cópias assinadas são armazenadas no mesmo espaço de trabalho, tudo fica pronto para auditoria quando você precisar.

✅ Ideal para: Equipes de RH e recrutadores que precisam de formatos de contratos de trabalho repetíveis e editáveis

🔍 Você sabia? 65% dos usuários do Google clicam em pelo menos um resultado orgânico! Se você não está bem posicionado, está perdendo a maioria dos cliques (e dos clientes).

4. Modelo de revisão de contrato da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe, analise e gerencie contratos legais com mais eficiência com o modelo de revisão de contratos da ClickUp

O modelo de revisão de contratos da ClickUp foi criado para gerentes de contas e equipes operacionais que desejam uma maneira estruturada de gerenciar aprovações de contratos.

Dentro do modelo, você encontrará oito status personalizáveis, como Rascunho, Revisão interna e Execução, que mapeiam todas as etapas de um contrato. Você pode ainda incluir tudo, desde cláusulas de indenização até tipo de negócio e informações de contato.

E com várias visualizações, como Processo de revisão do contrato e Avaliações do cliente, você sempre saberá em que pé está cada acordo e quem é responsável por quê. Para quem gerencia fluxos de trabalho com muitos contratos, este modelo ajuda a destacar cláusulas, adicionar tarefas para revisões, consultar especialistas e encaminhar o documento para aprovação final.

Para otimizar ainda mais seus processos, considere usar um software de gerenciamento de contratos integrado para garantir a conformidade e a precisão.

✅ Ideal para: Gerentes de contas e líderes de operações que lidam com contratos entre clientes, fornecedores ou entregas de SEO

Às vezes, você não tem tempo para clicar em várias visualizações ou filtrar campos personalizados. É aí que você recorre ao ClickUp Brain. Basta perguntar: "Quem está trabalhando neste projeto?" e o Brain exibirá os detalhes mais relevantes em instantes!

Receba atualizações instantâneas sobre o status e detalhes sobre os responsáveis com o ClickUp Brain

5. Modelo de formulário de gerenciamento de contratos ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe facilmente os detalhes do contrato, prazos e atividades das partes interessadas com o modelo de gerenciamento de contratos do ClickUp

Quando você está gerenciando dezenas de contratos com fornecedores, solicitações de alterações ou revisões de SoW, a última coisa com que você quer se preocupar é perder uma atualização do status de um contrato. O modelo de gerenciamento de contratos do ClickUp ajuda as equipes jurídicas e de compras a acompanhar todas as etapas do ciclo de vida dos contratos em um só lugar.

Com status predefinidos, como "Rascunho", "Revisão" e "Aceito", você pode monitorar exatamente em que estágio cada contrato se encontra durante o processo de revisão de documentos. Também é incrivelmente simples classificar documentos por departamento, tipo de contrato ou data de assinatura.

Tudo está conectado por meio de visualizações dedicadas, como a Lista Principal de Contratos, Progresso do Contrato e Formulário de Solicitação de Contrato, ajudando você a passar da admissão à execução sem perder o controle.

Além disso, você pode acompanhar os cronogramas com os gráficos de Gantt do ClickUp e até mesmo automatizar notificações por e-mail para ciclos de revisão com as automações do ClickUp.

✅ Ideal para: Equipes jurídicas e gerentes de compras que lidam com grandes volumes de contratos ou acordos com fornecedores

Quer saber mais sobre as automações do ClickUp? Confira aqui!

Como uma pequena agência de marketing, adoro que o ClickUp tenha resolvido meu maior problema: automatizar os fluxos de trabalho de aprovação de clientes. Depois de lutar com o Notion por dois anos, a capacidade de configurar automações em segundos (que movem itens da visualização da equipe para a visualização do cliente) foi revolucionária. O ClickUp substituiu várias assinaturas (Loom, Slack e Notion) e, ao mesmo tempo, forneceu um sistema organizado com listas, pastas e documentos dedicados que não precisam ser criados do zero. Tudo parece naturalmente organizado, economizando horas que antes eram gastas apenas na manutenção do nosso espaço de trabalho e permitindo mais tempo para os projetos reais dos clientes.

6. Modelo de contrato de licitação ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Defina claramente o escopo, os preços e as condições de pagamento com o modelo de contrato de licitação da ClickUp

O modelo de contrato de licitação da ClickUp ajuda empreiteiros e consultores a redigir propostas profissionais fáceis de avaliar e aprovar. Ele inclui seções estruturadas para definir o escopo do projeto, cronograma, entregas e condições de pagamento, garantindo que as expectativas estejam alinhadas.

Este modelo vem pré-construído com campos essenciais do contrato, tais como cláusulas de rescisão, descrição do projeto e marcos de preços.

Ele também oferece visualizações detalhadas de cronogramas e serviços prestados, tornando-o especialmente útil para projetos de escopo fixo, como projetos únicos de SEO.

✅ Ideal para: Contratantes e consultores de negócios que apresentam propostas de projetos estruturadas

💡 Dica profissional: inclua um Incentivo à aceleração do contrato no seu modelo de contrato comercial, oferecendo um pequeno desconto (5-7%) para propostas assinadas em até 48 horas. Isso cria urgência sem desvalorizar seus serviços. Basta adicionar um campo de desconto condicional ao seu modelo, que ajusta automaticamente o preço com base na data de aceitação.

7. Modelo de proposta de campanha ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Apresente os objetivos, estratégias e insights do público da campanha com o modelo de proposta de campanha do ClickUp

O modelo de proposta de campanha da ClickUp oferece às equipes de marketing uma estrutura clara para apresentar seus processos e ideias de marketing com confiança. Ele ajuda você a definir os objetivos da campanha, identificar o público-alvo, listar os principais recursos e detalhar as estratégias de execução.

O modelo inclui seções para registrar informações do cliente e do preparador, cronogramas da campanha, pesquisas de apoio e metas de desempenho. É especialmente útil ao trabalhar com clientes recorrentes ou sob um contrato formal de SEO, onde as expectativas devem ser totalmente documentadas e mensuráveis.

Como está integrado ao ClickUp, a proposta pode ser facilmente conectada às suas tarefas em andamento, painéis de relatórios ou fluxos de trabalho de gerenciamento de clientes. Isso mantém todos sincronizados, desde o planejamento e aprovação até a execução final.

✅ Ideal para: Leads de marketing que criam propostas estruturadas e baseadas em dados para campanhas de clientes

💡 Dica profissional: Em vez de postagens aleatórias no blog, agrupe artigos relacionados em torno de uma página principal detalhada (chamada de clusters). Por exemplo, se você oferece serviços profissionais de SEO, sua página principal poderia ser sobre SEO e, em seguida, você teria de seis a oito postagens de apoio abordando áreas como análise da concorrência, otimização na página ou SEO local, todas com links para essa página principal.

8. Modelo de contrato de serviços ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Estabeleça termos, responsabilidades e expectativas claras com o modelo de contrato de serviços da ClickUp

O modelo de contrato de serviços da ClickUp ajuda a formalizar as relações de trabalho entre uma empresa e um prestador de serviços. Desde a remuneração até o escopo do trabalho, ele garante que ambas as partes estejam alinhadas sobre o que será entregue, como e quando.

É especialmente útil para contratos de serviços recorrentes, como contratos de design, projetos de consultoria ou serviços mensais de SEO, nos quais as funções e os resultados esperados precisam ser claramente definidos.

O modelo inclui seções para responsabilidades do contratado, cronogramas do projeto, termos de rescisão, condições de pagamento e cláusulas de indenização.

Você pode personalizar cada seção com detalhes específicos do cliente, seguindo um formato consistente que abrange todos os elementos essenciais, ajudando a evitar ambiguidades no futuro.

✅ Ideal para: Agências, consultores de negócios ou qualquer prestador de serviços que ofereça trabalho estruturado em vários projetos

9. Modelo de contrato de consultoria ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Defina expectativas, responsabilidades e resultados com o modelo de contrato de consultoria da ClickUp

O modelo de contrato de consultoria da ClickUp inclui os serviços a serem prestados, a estrutura de pagamento, os termos de confidencialidade, os limites de responsabilidade, os procedimentos de resolução de disputas e muito mais. Isso serve para garantir que pequenas empresas e profissionais autônomos estejam alinhados com seus clientes antes do início do trabalho.

Este modelo de consultoria é totalmente personalizável, permitindo que você defina claramente prazos, taxas, escopo e cláusulas de propriedade intelectual. Ele também abrange definições de status, como termos de contratante independente e obrigações de conformidade, ajudando a evitar mal-entendidos no futuro.

Este contrato, armazenado e gerenciado no ClickUp, passa a fazer parte do fluxo de trabalho do seu projeto maior. Você pode atribuir tarefas com base nele, acompanhar a aprovação do cliente, gerenciar notas jurídicas com o ClickUp Docs e manter tudo em um só lugar.

✅ Ideal para: Empresas boutique e profissionais autônomos que oferecem serviços especializados

10. Adendo ao modelo de contrato da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Modifique ou amplie facilmente os acordos existentes com o modelo de adendo ao contrato da ClickUp

Quando sua equipe precisa atualizar marcos de SEO ou adicionar novos resultados no meio do contrato, mesmo uma pequena alteração pode gerar uma série de e-mails indo e voltando. O modelo de adendo ao contrato da ClickUp oferece às equipes que lidam com clientes uma maneira simples de formalizar alterações, sem criar um contrato totalmente novo.

Projetado para gerentes de contas e equipes jurídicas, este modelo inclui campos estruturados para datas efetivas, partes envolvidas e detalhes de modificações. Ele também oferece seções claras para assinaturas, para que ambas as partes saibam exatamente o que foi alterado e quando.

Você pode até vincular cada adendo às tarefas ou documentos do ClickUp para manter as aprovações e atualizações em um fluxo centralizado.

✅ Ideal para: Gerentes de contas e equipes jurídicas que lidam com clientes recorrentes ou contratos de prestação de serviços

11. Modelo de colaboração para sucesso do cliente ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Alinhe equipes, simplifique a integração e melhore as transferências com o modelo de colaboração para sucesso do cliente da ClickUp

Quando um novo cliente assina o contrato, isso desencadeia uma série de ações. As equipes de integração precisam passar informações importantes, enquanto as equipes de sucesso são responsáveis pelos resultados comerciais a longo prazo. O modelo de colaboração para sucesso do cliente da ClickUp oferece às equipes uma visão compartilhada de todos os pontos de contato com o cliente, desde o início até a aprovação.

O modelo inclui um pipeline personalizável com etapas claras, como Novo Cliente, Agendamento, Reunião e Aprovado. Os campos personalizados ajudam você a registrar as responsabilidades do proprietário, as necessidades do cliente ou alertas.

E para equipes distribuídas, o ClickUp Chat mantém a comunicação contextualizada, para que as atualizações nunca fiquem perdidas em threads de e-mail.

✅ Ideal para: Gerentes de integração e equipes de sucesso do cliente que gerenciam a entrega pós-venda em várias contas

12. Modelo de gerenciamento de projetos de SEO da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie todo o seu pipeline de SEO em um só lugar com o modelo de gerenciamento de projetos de SEO da ClickUp

O modelo de gerenciamento de projetos de SEO da ClickUp organiza seu trabalho de SEO em fluxos de trabalho repetíveis e altamente claros. Ele vem pré-carregado com quatro listas: "Revisão de conteúdo", "Planos de ação", "Correções na página" e "Pesquisa de palavras-chave". Cada lista contém grupos de tarefas divididos por estágio, para que você possa acompanhar o que está em andamento, o que precisa ser revisado e o que está parado.

Você encontrará subtarefas detalhadas como "Criar posts no blog sobre a palavra-chave 6", "Atualizar meta descrições" e "Otimização de conversão" — todas elas podem ser classificadas por prioridade, status ou responsável. Se você oferece serviços de otimização de mecanismos de pesquisa para várias empresas, essa visualização economiza horas de troca de contexto.

O modelo é flexível o suficiente para dar suporte a fluxos de trabalho mais complexos, como análise de concorrentes de SEO, rastreamento de SERP e estratégia de palavras-chave. Se você tem uma empresa de SEO em crescimento, essa configuração permite dimensionar processos sem depender de soluções dispersas.

✅ Ideal para: Equipes de SEO que realizam campanhas para vários clientes ou trabalhos de otimização contínua

13. Modelo de roteiro de SEO da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Transforme sua estratégia de SEO em um roteiro prático e rastreável com o modelo de roteiro de SEO do ClickUp

O modelo de roteiro de SEO da ClickUp divide as metas gerais de SEO em tarefas estruturadas e mensuráveis em todas as etapas do funil. Você pode delinear tudo, desde a estratégia de palavras-chave e correções técnicas até o planejamento de conteúdo e divulgação de backlinks, tudo mapeado de acordo com cronogramas, prioridades e responsáveis.

O modelo inclui uma hierarquia integrada que organiza as tarefas de SEO em várias visualizações. Você encontrará campos predefinidos para acompanhar a prontidão do conteúdo, atualizações de metadados, dificuldade de palavras-chave e metas de classificação. É ideal para planejar o crescimento a longo prazo, mantendo os planos de marketing em dia.

Há também um sistema claro para acompanhar o progresso. Cada iniciativa pode ser vinculada a KPIs como impressões, CTR e classificações. Você pode monitorar atualizações, atribuir tarefas a redatores ou desenvolvedores e manter sua equipe alinhada sem perder de vista o panorama geral.

✅ Ideal para: Líderes e diretores de SEO que planejam esforços de crescimento orgânico trimestrais ou baseados em campanhas

Quando se trata de gerenciamento de projetos, esta plataforma é incrivelmente fácil de usar e entender. Os modelos pré-criados são ótimos, mas você também pode começar do zero e criar um espaço que funcione melhor para você/sua equipe! Eu uso esta plataforma diariamente e ela tem sido uma virada de jogo.

14. Modelo de relatório de SEO da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe os resultados, comprove o desempenho e alinhe sua equipe com o modelo de relatório de SEO da ClickUp

Os relatórios mensais de SEO não devem levar horas para serem elaborados nem exigir 12 abas para serem explicados. O modelo de relatório de SEO da ClickUp oferece às equipes de marketing e SEO um único local para acompanhar os esforços de marketing, juntamente com as campanhas que os impulsionaram.

Cada entrada do relatório captura métricas importantes, incluindo receita, tráfego do site, leads, taxas de conversão e palavras-chave com melhor desempenho. Para manter seu ciclo de relatórios em andamento, você pode agrupá-los por trimestre, marcá-los com rótulos personalizados e atribuir status de revisão.

O que torna essa configuração ainda mais útil é a estreita conexão entre os relatórios e a execução. Você pode vincular cada ponto de dados à campanha ou tarefa que o gerou, facilitando o foco em atividades com alto ROI.

✅ Ideal para: Equipes de marketing e gerentes de SEO que acompanham os resultados de campanhas entre clientes ou períodos de relatório

15. Modelo de contrato de SEO da PandaDoc

via PandaDoc

O Modelo de Contrato de SEO da PandaDoc foi criado para especialistas em SEO e equipes de marketing de desempenho que precisam definir resultados, prazos e condições de pagamento.

Inclui seções editáveis para propriedade dos resultados (como artigos, relatórios ou marcação de esquema), cronogramas de relatórios (semanal, quinzenal ou mensal) e cláusulas de rescisão, facilitando o gerenciamento das expectativas e evitando o aumento do escopo em projetos de SEO de longa duração.

✅ Ideal para: Especialistas em SEO e agências de marketing de desempenho de nicho que gerenciam vários contratos de SEO de pequeno a médio porte.

16. Modelo de contrato de SEO em PDF/Google Docs da SE Ranking

via SE Ranking

Feito sob medida para agências de SEO, este modelo de contrato de SEO em PDF/Google Doc da SE Ranking cobre tudo, desde o escopo do trabalho e os resultados esperados até as condições de pagamento, frequência dos relatórios e isenções de responsabilidade.

Quer você ofereça pesquisa de palavras-chave, criação de links ou auditorias técnicas, este modelo fornece um contrato personalizável e pronto para assinar em formato PDF ou Google Docs.

Se você estiver combinando isso com uma proposta, use ferramentas de gerenciamento de cotações para otimizar seus preços e revisite seu plano de aquisição para identificar oportunidades mais adequadas.

✅ Ideal para: Agências de SEO que desejam um contrato flexível e respaldado por advogados para formalizar o escopo, os resultados esperados e os termos do compromisso

17. Modelo de proposta de SEO em Word da Backlinko

via Backlinko

O modelo de proposta de SEO da Backlinko oferece uma estrutura completa para conduzir os clientes potenciais com confiança, desde a apresentação até o acordo. Inclui uma carta de apresentação profissional, uma descrição clara dos serviços e uma seção de contrato que você pode personalizar rapidamente.

O que diferencia este modelo é a facilidade com que você pode adaptá-lo a diferentes projetos de SEO, incluindo, entre outros, a oferta de auditorias, campanhas de link building ou estratégias contínuas de aquisição de clientes. Você pode baixá-lo como um documento do Word, Google Doc ou PDF, facilitando a edição e o compartilhamento em seu fluxo de trabalho.

✅ Ideal para: Freelancers e consultores de SEO que desejam apresentar propostas de forma consistente e converter leads

18. Modelo de contrato de SEO da Get Cone

via Get Cone

Este Modelo de Contrato de SEO da Get Cone foi projetado principalmente para agências especializadas em SEO. Ele abrange uma ampla variedade de tópicos, incluindo escopo, prazos, avaliações de desempenho, desembolsos e direitos de propriedade intelectual.

A estrutura é abrangente o suficiente para minimizar riscos, esclarecer responsabilidades mútuas e delinear áreas-chave, como pesquisa de palavras-chave, auditorias técnicas, otimização de conteúdo e construção de links.

Com cláusulas que abrangem força maior, não solicitação e períodos de aviso prévio, é ideal para contratos de SEO de longo prazo, onde a clareza de ambas as partes é importante.

✅ Ideal para: Agências e consultores de SEO que gerenciam contratos com clientes recorrentes ou de alto contato

19. Modelo de contrato de prestação de serviços de SEO da Many Requests

via Many Requests

Este Modelo de Contrato de Prestação de Serviços de SEO da Many Requests é ideal para prestadores de serviços de SEO que oferecem serviços contínuos e precisam definir expectativas claras com os clientes desde o início. Ele abrange cláusulas relacionadas a entregas, exclusões, prazos e cronogramas de pagamento, facilitando a prevenção de surpresas no meio do projeto.

Também inclui seções bem elaboradas sobre propriedade intelectual, confidencialidade, responsabilidade e resolução de disputas — aplicáveis a relações de SEO de longo prazo, nas quais as funções e responsabilidades precisam ser claramente definidas.

✅ Ideal para: Freelancers e agências de SEO que oferecem serviços contínuos e recorrentes de SEO mensalmente ou trimestralmente

20. Modelo de contrato de serviços de SEO da Legitt

via Legitt

O modelo de contrato de serviços de SEO da Legitt, criado para profissionais de SEO autônomos, inclui campos relacionados a auditorias de SEO, otimização de conteúdo, relatórios, remuneração e direitos de propriedade intelectual (PI).

Também aborda cláusulas mais detalhadas, como confidencialidade, resolução de disputas, indenização e limitação de responsabilidade.

Este modelo se destaca por sua rigorosa abordagem jurídica. É adequado para contratos de longo prazo ou de alto valor, nos quais a mitigação de riscos e a conformidade são imprescindíveis. Você pode adaptá-lo a diferentes escopos de SEO, estruturas de pagamento e jurisdições, tornando-o flexível, mas ao mesmo tempo irrefutável.

✅ Ideal para: Consultores de SEO independentes que lidam com campanhas de SEO complexas e multifásicas

O que torna um modelo de contrato de SEO bom?

Agora que exploramos vários modelos de contrato de SEO, como você seleciona o melhor para você?

Um bom modelo de contrato de SEO define as expectativas, protege ambas as partes e torna o desempenho mensurável.

Veja o que diferencia os bons dos genéricos:

Roteiro de SEO definido: um contrato sólido define o que significa sucesso em um roteiro de SEO — seja aumentar o tráfego orgânico em X%, atingir metas específicas de palavras-chave ou melhorar as pontuações do Core Web Vitals

Escopo detalhado do trabalho (SoW): O SoW deve especificar o que você entregará (por exemplo, auditorias técnicas de SEO, estratégia de conteúdo, construção de backlinks) e o que você não entregará (por exemplo, escrever posts para blogs ou corrigir bugs de desenvolvimento)

Prazos e entregas: Os melhores modelos dividem o trabalho em fases, com prazos para auditorias, correções na página, relatórios mensais e assim por diante. Isso torna o compromisso rastreável e dá a ambas as partes um ritmo a seguir

Relatórios claros e cadência de comunicação: Com que frequência vocês se reunirão? Quais métricas serão compartilhadas? Um bom contrato de SEO inclui uma seção sobre a frequência dos relatórios, as ferramentas utilizadas e os KPIs monitorados

Condições de pagamento e cláusulas de cancelamento: Um bom modelo de contrato de SEO tem uma estrutura de taxas, prazos de pagamento e um período de aviso prévio para cancelamento. Também descreve reembolsos, multas por atrasos nos pagamentos e o que acontece se o contrato for rescindido antecipadamente

Proteções legais e limitações de responsabilidade: Um contrato de SEO bem elaborado protege ambas as partes com cláusulas sobre confidencialidade, não divulgação e limites de responsabilidade (especialmente importante se você estiver lidando com dados confidenciais ou trabalhando com fornecedores terceirizados)

Simplifique todos os seus negócios de SEO com o ClickUp

Propostas de SEO? Enviadas.

Termos do cliente? Combinado.

Aumento do escopo? Não com você.

O ClickUp ajuda você a organizar todas as etapas do seu processo de SEO, desde o primeiro contrato até a entrega final, em um único espaço de trabalho. Use o ClickUp Docs para redigir e armazenar contratos, o ClickUp Boards para gerenciar trabalhos ativos de clientes e o ClickUp Chat para discutir cronogramas.

E se precisar acompanhar aprovações, pagamentos e quem está trabalhando em quê, confie no ClickUp Brain, nas automações e nas tarefas.

Para completar, use uma lista com mais de 1.000 modelos para dar início a tudo. Chega de páginas em branco. Chega de pânico perguntando "Onde está aquele documento?".

Experimente o ClickUp gratuitamente e transforme o caos do SEO em clareza pronta para o cliente.