Modelos gratuitos de listas de verificação para novas contratações para uma integração perfeita dos funcionários

Dar as boas-vindas a um novo funcionário é um marco emocionante, mas também pode ser um desafio para as equipes de RH e gerentes. Etapas importantes entre a papelada, o treinamento e as apresentações podem ser facilmente esquecidas, levando à confusão ou ao desengajamento dos funcionários.

Um modelo de lista de verificação para novas contratações mantém tudo em dia, garantindo uma experiência tranquila e acolhedora desde o primeiro dia.

Quer você esteja integrando novos funcionários no escritório, remotamente ou em grande escala, uma lista de verificação estruturada economiza tempo e mantém a consistência. Fique por aqui enquanto exploramos os melhores modelos gratuitos de listas de verificação para novas contratações da ClickUp (e muito mais) para simplificar e padronizar a integração.

🔎 Você sabia? De acordo com a Gallup, apenas 29% dos funcionários se sentem totalmente preparados para ter sucesso em sua nova função após a integração. Um processo de contratação bem estruturado preenche essa lacuna, fornecendo aos novos contratados expectativas claras, recursos e suporte.

14 modelos de listas de verificação para novas contratações

Como profissional de RH ou gerente de contratação, encontrar o modelo certo de lista de verificação para novas contratações pode fazer toda a diferença na padronização do seu processo de integração. Para ajudá-lo a escolher o mais adequado, reunimos 14 dos melhores modelos com seus recursos de destaque e casos de uso ideais.

1. Modelo de lista de verificação de integração da ClickUp

Ofereça aos seus funcionários uma experiência de integração perfeita com o modelo de lista de verificação de integração da ClickUp

O modelo de lista de verificação de integração da ClickUp ajuda as equipes de RH a simplificar a contratação de funcionários, acompanhando tarefas, prazos e marcos importantes. Este modelo baseado em tarefas possui recursos personalizáveis para uma experiência de integração tranquila e eficiente.

O modelo fornece aos novos funcionários todas as informações necessárias para começarem a trabalhar imediatamente e reduz o tempo necessário para que eles se adaptem. Sejamos honestos: ninguém quer que seu primeiro dia pareça uma sala de fuga sem pistas!

⚒️ Principais recursos

Status personalizados para monitorar o progresso da integração, para que todas as etapas sejam concluídas dentro do prazo

Tenha acesso a nove campos personalizados para armazenar detalhes essenciais dos funcionários, como cargo, data de início e departamento, para uma melhor organização

Use várias opções de visualização, incluindo Calendário para definir prazos e Quadro para acompanhar o progresso visual, tornando as listas de verificação de integração mais estruturadas com o ClickUp

🎯 Ideal para: Organizações que procuram uma lista de verificação de integração baseada em tarefas pronta a utilizar para gerir contratações em grande escala.

💡 Dica profissional: Abandone as planilhas confusas e opte por uma lista de verificação interativa de integração que mantém tudo organizado em um só lugar. Os modelos de integração da ClickUp permitem atribuir tarefas, acompanhar o progresso e colaborar sem esforço, para que os novos funcionários se sintam apoiados desde o primeiro dia. Por que reinventar a roda quando você pode simplesmente usar a ClickUp? 📋✨

2. Modelo de lista de integração de novos funcionários da ClickUp

Acompanhe o processo de integração de novos funcionários com o modelo de lista de integração de novos funcionários do ClickUp

Projetado para iniciantes, o modelo de lista de integração de novos funcionários da ClickUp garante que todos os novos funcionários estejam bem preparados antes do primeiro dia de trabalho. O próximo modelo é perfeito para refinar seu processo de integração de novos funcionários com uma lista de verificação estruturada e fácil de seguir.

Ele tem uma subcategoria pronta para uso para você começar em segundos e ajudar você a se manter organizado sem esforço. Além disso, a estrutura garante uma experiência de integração consistente para todos os novos funcionários, garantindo que nenhuma etapa crucial seja perdida.

📮 Insight do ClickUp: Quando os sistemas falham, os funcionários ficam criativos, mas isso nem sempre é bom. 17% dos funcionários dependem de soluções alternativas pessoais, como salvar e-mails, fazer capturas de tela ou tomar notas meticulosamente para acompanhar o trabalho. Enquanto isso, 20% dos funcionários não conseguem encontrar o que precisam e recorrem a colegas, interrompendo o tempo de concentração de ambas as partes. Com o ClickUp, você pode transformar e-mails em tarefas rastreáveis, vincular chats a tarefas, obter respostas da IA e muito mais em um único espaço de trabalho! 💫 Resultados reais: equipes como a QubicaAMF recuperaram mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que equivale a mais de 250 horas por ano por pessoa — ao eliminar processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

⚒️ Principais recursos

Aumente a produtividade com três visualizações personalizadas, Lista, Documento e Quadro, para gerenciar tarefas no formato que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho

Monitore o progresso de forma clara com duas opções de status (Aberto e Concluído) para manter a integração dentro do prazo

Fique por dentro de cada etapa com os três campos personalizados (Responsável pela tarefa, % de conclusão e Fase de integração)

🎯 Ideal para: equipes de RH e gerentes que precisam de uma lista de verificação simples, mas eficaz, para ajudar na transição tranquila dos novos funcionários.

💡 Dica profissional: Quer tornar a integração gratificante em vez de opressiva? Use a plataforma de gerenciamento de RH ClickUp para obter visualizações personalizáveis, modelos prontos para uso e tarefas rastreáveis. A solução permite que você: Crie um centro de informações dos funcionários com todos os documentos, detalhes de interação e muito mais em um só lugar

Acompanhe o status de cada candidato para ver em que ponto eles se encontram no cronograma de contratação

Defina lembretes para entrevistas e sessões de treinamento para que todos estejam presentes em eventos importantes

3. Modelo de lista de verificação para contratação da ClickUp

Contrate de forma mais inteligente com o modelo de lista de verificação para contratação da ClickUp, que inclui campos personalizados e várias visualizações

Encontre o talento certo mais rapidamente com o modelo de lista de verificação para contratação da ClickUp, que foi criado para manter todas as etapas do processo de contratação de funcionários em dia. Este modelo fácil de usar ajuda você a definir as expectativas de contratação, criar fluxos de trabalho estruturados e priorizar as tarefas de recrutamento. Ele inclui pontos essenciais da lista de verificação e permite que você adicione etapas personalizadas conforme necessário.

Chega de e-mails perdidos, documentos esquecidos ou correria de última hora — um sistema de integração de funcionários bem estruturado e infalível que mantém tudo em dia.

⚒️ Principais recursos

Acompanhe o progresso da sua contratação em cada etapa com uma opção de status personalizada

Categorize os status de contratação com campos personalizados para melhorar o gerenciamento de tarefas

Acesse as visualizações de lista, Gantt e calendário para ajudar as equipes a visualizar o pipeline de contratações

Facilite a colaboração com recursos como subtarefas aninhadas, vários responsáveis e rótulos de prioridade

🎯 Ideal para: Para equipes que desejam padronizar seu processo de recrutamento, este modelo garante que nada seja esquecido, desde a elaboração das descrições de cargos até a integração final.

4. Modelo de plano de 30-60-90 dias da ClickUp

Assuma o controle dos seus primeiros 90 dias com o modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp

Começar uma nova função ou assumir uma posição de liderança pode ser um pouco assustador, mas um plano bem estruturado faz toda a diferença.

O modelo de plano de 30-60-90 dias da ClickUp ajuda os novos funcionários e os funcionários recém-promovidos a definir objetivos claros, acompanhar o progresso e manter-se alinhados com a missão da empresa.

O modelo permite definir objetivos pessoais e comerciais para manter o processo de contratação em dia. Obtenha um plano prático e cultive rapidamente o relacionamento com seus funcionários.

⚒️ Principais recursos

Facilita o estabelecimento de metas em três fases críticas: 30, 60 e 90 dias

Ajuda os usuários a definir marcos, dividir metas em etapas viáveis e definir prazos

Inclui etapas específicas e campos de responsabilidade para definir claramente as responsabilidades e expectativas

🎯 Ideal para: Profissionais que estão assumindo novas funções e cargos seniores ou de liderança.

💡 Dica profissional: Aprenda a criar um plano eficaz de 30-60-90 dias para integração. Prepare seus novos funcionários para o sucesso com um roteiro estruturado que os orientará durante os primeiros três meses!

5. Modelo de integração de funcionários da ClickUp

Facilite o acompanhamento da semana de integração com a Lista de Verificação de Integração de Funcionários da ClickUp

Integrar novos funcionários vai além da mera burocracia. O modelo de lista de verificação para integração de funcionários da ClickUp ajuda a integrar os novos funcionários à cultura da empresa desde o primeiro dia.

Neste modelo, as empresas podem definir os objetivos da posição e as metas gerais da empresa para proporcionar clareza desde o início. Também podem estruturar uma lista de verificação de metas semanais para uma transição suave dos funcionários.

Este modelo para novas contratações ajuda os profissionais de RH a gerenciar tarefas de integração sem esforço, com listas de verificação claras e fluxos de trabalho de comunicação estruturados.

⚒️ Principais recursos

Permita o acompanhamento do progresso em tempo real e a resolução proativa de problemas com status personalizados, como Pronto para revisão e Ajuda necessária

Alinhe as tarefas com os cronogramas da empresa para um processo de integração estruturado com o campo Semana de integração

Mantenha materiais essenciais, como o manual do funcionário e as políticas, facilmente acessíveis em um só lugar com a visualização Doc

🎯 Ideal para: Ideal para profissionais de RH e gerentes de contratação que precisam de uma solução estruturada de integração com acompanhamento do progresso integrado.

🔎 Você sabia? Apenas 37% das empresas garantem que sua integração dure mais de um mês. Mas muitas organizações têm um processo de integração mais longo ou até mais curto. Parece que há um certo debate sobre o prazo ideal!

6. Modelo de plano de ação para funcionários da ClickUp

Use o modelo de plano de ação para funcionários da ClickUp para definir metas e fornecer feedback em tempo real

Pense em um plano de ação para funcionários como seu GPS para o sucesso, pois, sem ele, você estará apenas dirigindo em círculos, esperando chegar ao lugar certo! O modelo de plano de ação para funcionários da ClickUp garante que as metas dos funcionários estejam alinhadas com os objetivos da empresa.

Também é fácil monitorar o progresso, corrigir o rumo quando necessário e fornecer feedback em tempo real como um profissional.

Chega de suposições ou verificações intermináveis! Ele ajuda os gerentes a eliminar a confusão, definindo metas claras de integração, acompanhando o progresso e medindo o desempenho em um espaço organizado.

⚒️ Principais recursos

Permita que os gerentes criem planos de ação estruturados, categorizem tarefas, atribuam prazos e colaborem com as partes interessadas

Use recursos de acompanhamento integrados para ajudar os profissionais de RH a medir o impacto das metas e refinar as estratégias conforme necessário

Receba notificações automáticas e atualizações em tempo real para manter as equipes focadas e produtivas

🎯 Ideal para: Gerentes, equipes de RH e líderes de equipe que desejam estar em sintonia e trabalhar em conjunto para atingir os objetivos da empresa.

7. Modelo de integração remota da ClickUp

Simplifique o processo de contratação remota com o modelo de integração remota da ClickUp

Contratar funcionários remotos pode ser um desafio sem a estrutura e os recursos certos. O modelo de integração remota da ClickUp simplifica o processo, mantendo tudo (tarefas, recursos e acompanhamento do progresso) em um só lugar.

Não deixe seus novos funcionários se sentirem perdidos no ciberespaço. Ajude-os a ter sucesso com uma experiência de integração organizada e sem estresse.

⚒️ Principais recursos

Organize detalhes essenciais com campos personalizados, como Categoria, Solicitante e Tipo de tarefa

Obtenha acesso fácil a informações importantes com o Manual do Funcionário, a Visualização em Lista e o Guia de Modelos

Otimize as tarefas com recursos integrados de gerenciamento de projetos (controle de tempo, dependências de tarefas, e-mails automáticos etc.)

🎯 Ideal para: equipes de RH e gerentes que desejam criar uma experiência de integração estruturada e digital. Perfeito para funcionários híbridos e remotos.

🔎 Você sabia? Quase 63% dos funcionários remotos sentem que não recebem treinamento suficiente durante a integração. Ainda mais preocupante, 36% consideraram o processo de integração totalmente confuso.

8. Lista de treinamento da ClickUp para modelo de integração

Garanta um início tranquilo para os novos funcionários com o modelo de lista de treinamento para integração da ClickUp

Integrar novos funcionários não deve ser uma tarefa complicada. O modelo de lista de treinamento para integração da ClickUp traz o poder dos recursos visuais para o seu processo de contratação, simplificando-o!

Isso garante que todos os novos funcionários recebam o treinamento adequado sem se sentirem sobrecarregados com o processo de integração.

Este modelo ajuda você a organizar tópicos essenciais de treinamento, acompanhar o progresso dos novos funcionários e manter todos os recursos em um único local acessível. Um funcionário confiante e bem treinado é um funcionário produtivo.

⚒️ Principais recursos

Monitore a conclusão e os campos personalizados para categorizar detalhes importantes com ferramentas integradas, como status personalizados

Acesse várias visualizações (lista, Gantt e calendário) para uma melhor visualização de todo o processo

Faça um brainstorming de tópicos para o treinamento dos funcionários para garantir que você aborde tudo, desde as políticas da empresa até o conhecimento do produto

🎯 Ideal para: Profissionais e gerentes de RH que desejam padronizar a integração para que os funcionários tenham acesso a uma solução de treinamento adequada para equipes presenciais, remotas ou híbridas.

💡 Dica profissional: Os gerentes de RH têm muito trabalho e terminar todas as tarefas no prazo pode ser caótico. É aí que as ferramentas de IA para Recursos Humanos se tornam úteis. Elas cuidam de tudo, desde a integração de funcionários e o acompanhamento de candidatos até o desempenho e o engajamento dos funcionários!

9. Modelo geral de integração da ClickUp

Comece a integração de funcionários com o modelo de integração geral de funcionários do ClickUp, ideal para iniciantes

O modelo geral de integração de funcionários da ClickUp simplifica o processo de contratação para pequenas e médias empresas.

É um modelo fácil de usar, pronto para uso, que elimina especulações sobre planos de integração e ajuda as equipes de RH e os gerentes a acompanhar o treinamento e os principais marcos com eficiência.

Por ser um modelo geral, empresas de diversos setores, como startups de tecnologia, varejo, saúde, finanças etc., podem personalizá-lo facilmente para atender às suas necessidades específicas de integração.

⚒️ Principais recursos

Veja as datas de vencimento e as prioridades de todos os funcionários envolvidos na contratação para manter tudo dentro do prazo

Campos personalizados, como Fase de integração, Departamento e Tipo de atividade, garantem que nenhum detalhe seja esquecido

Use o modelo para integração remota e presencial de funcionários

🎯 Ideal para: Pequenas e médias empresas e equipes em rápido crescimento que buscam um processo de contratação sistemático.

🤔 É novo na integração no ClickUp? Este modelo tem tudo o que você precisa! Ele destaca cursos e recursos direcionados para ajudar sua equipe a se familiarizar de forma rápida e integrada. 🚀

10. Modelo simples de lista de verificação para integração da Template.net

O modelo de lista de verificação simples para integração facilita o acompanhamento das tarefas e cria um processo estruturado para dar as boas-vindas aos novos funcionários.

As quatro seções deste modelo abrangem todas as etapas da integração: pré-integração e ligações de boas-vindas, preparação interna e configuração, apresentações no primeiro dia e treinamento contínuo e avaliações de desempenho.

É fácil de usar, totalmente personalizável e está disponível em vários formatos de arquivo (Microsoft Word, PDF, Google Docs, Apple Pages) para atender a diferentes necessidades.

⚒️ Principais recursos

Navegue pelo design uniforme para realizar as tarefas com rapidez e facilidade

Use o modelo moderno e altamente adaptável para atender às necessidades de vários setores

Crie listas de verificação digitais e físicas, facilitando o acompanhamento pelas equipes

🎯 Ideal para: Pequenas empresas com contratações menos frequentes que precisam de um design simples.

11. Modelo de lista de verificação de integração e acompanhamento do progresso da Template.net

A lista de verificação de integração e o modelo de acompanhamento do progresso fornecem um roteiro claro para o primeiro mês. O modelo está dividido em três seções, cada uma com diferentes atividades, tarefas e prazos respectivos.

As empresas podem personalizar este modelo adicionando o logotipo da empresa, endereço de e-mail, site, número de telefone e endereço do escritório. A melhor parte é que ele é abrangente e pode ser editado online.

⚒️ Principais recursos

Use a seção de orientação da primeira semana, com detalhes sobre a visão geral da empresa e apresentações da equipe para uma sessão de treinamento inicial

Passe para a próxima seção da segunda semana para abordar o treinamento sobre produtos, a orientação e as apresentações de projetos

Conclua com a seção final com avaliações de desempenho, feedback e uma revisão da integração com o RH

🎯 Ideal para: Empresas que contratam com frequência e organizações que buscam melhorar sua experiência de contratação com feedback e documentação detalhados.

12. Modelo de formulário de lista de verificação de integração da Template.net

Começar um novo emprego envolve muitas etapas, e acompanhá-las todas é difícil. Para evitar confusão, este Formulário de Lista de Verificação de Integração ajuda os funcionários e o RH a manterem-se em sintonia.

A seção superior do modelo é dedicada às informações do funcionário, enquanto a seção seguinte lista todas as etapas da integração. Edite-o online, preencha os dados da sua organização e salve-o! Está tudo pronto.

⚒️ Principais recursos

Liste as etapas essenciais da integração, como assinar a carta de oferta, enviar detalhes da folha de pagamento e configurar o acesso para uma integração tranquila

Acompanhe o progresso, adicione notas e confirme quando as tarefas principais forem concluídas

Preencha as tarefas da primeira semana e os comentários para personalizar o modelo para diferentes funções

🎯 Ideal para: RH, gerentes de contratação e líderes de equipe que desejam uma maneira estruturada, mas flexível, de orientar os novos funcionários durante seus primeiros dias.

13. Modelo de lista de verificação para integração de desenvolvedores da Template.net

Você é uma empresa de tecnologia que contrata com frequência? Começar uma função de desenvolvedor significa que os funcionários devem receber treinamento extensivo sobre ferramentas, fluxos de trabalho e padrões de codificação para garantir uma transição tranquila.

O modelo de lista de verificação para integração de desenvolvedores foi criado especificamente para profissionais de tecnologia. Ele começa com itens essenciais pré-integração, como revisão de documentos de integração, envio de formulários de RH e configuração de uma estação de trabalho com os softwares e ferramentas necessários.

⚒️ Principais recursos

Abrir a cultura da empresa, apresentações da equipe e acesso aos canais de comunicação interna para uma sessão de treinamento inicial abrangente

Ajude os novos funcionários a configurar sistemas de controle de versão e obter acesso a repositórios com a seção de configuração do ambiente

Utilize revisões de documentação e orientações sobre o código para ajudar os novos funcionários a compreenderem completamente a base de código

🎯 Ideal para: Organizações e equipes de tecnologia que procuram uma lista de verificação que abranja diferentes partes da integração de um desenvolvedor.

14. Modelo de processo de integração de clientes da Template.net

Esta lista de verificação do processo de integração de clientes é essencial para empresas de contabilidade. Ela garante um início tranquilo, ajudando você a reunir detalhes cruciais, como informações de contato, estrutura comercial e registros financeiros, para que nada seja esquecido.

Com este modelo, você pode se concentrar em construir relacionamentos sólidos com os clientes, em vez de ficar atrás de papelada.

⚒️ Principais recursos

Finalize o contrato de prestação de serviços, defina os termos do serviço e as medidas de confidencialidade e configure um acesso seguro ao portal do cliente

Use a seção abrangente de feedback para melhorar a experiência de contratação

Crie um esboço claro das próximas etapas para serviços contínuos de gestão financeira e consultoria para economizar tempo

🎯 Ideal para: Pequenas e médias empresas de contabilidade para integração de clientes.

O que são modelos de listas de verificação para novas contratações?

Os modelos de lista de verificação para novas contratações são documentos estruturados que descrevem as tarefas e etapas essenciais para a integração de novos funcionários. Esses modelos ajudam gerentes de contratação, proprietários de empresas e líderes de equipe a otimizar os processos de RH para uma transição tranquila dos novos contratados.

Esses modelos abrangem a documentação pré-contratação, programas de integração, cronogramas de treinamento da primeira semana e tudo o mais.

Uma lista de verificação de integração de funcionários bem elaborada inclui seções para tarefas administrativas, configuração de TI, requisitos de conformidade, introdução à cultura da empresa e treinamento específico para cada função. A melhor parte é que a maioria dessas listas de verificação pode ser personalizada de acordo com o tamanho da empresa, o setor e se os funcionários trabalham remotamente ou no escritório.

Um modelo de lista de verificação para novas contratações irá:

Padronize a integração para que todos os novos funcionários tenham a mesma experiência

Reduza a carga de trabalho administrativo organizando as tarefas de contratação em um formato estruturado

Melhore o envolvimento dos funcionários, tornando a integração mais tranquila e acolhedora

Acelere a produtividade ajudando os novos funcionários a se adaptarem rapidamente às suas funções

O que torna um modelo de lista de verificação para novas contratações bom?

Um bom modelo de lista de verificação para integração de novos funcionários funciona como uma lista de tarefas — clara, abrangente e adaptável a diferentes funções e ambientes de trabalho. Seu objetivo é garantir que nada seja esquecido.

A seguir estão os principais elementos de uma lista de verificação eficaz:

Estrutura lógica: as tarefas devem ser organizadas em uma sequência passo a passo, abrangendo a pré-integração, os itens essenciais para o primeiro dia e os marcos de longo prazo do emprego

Opções de personalização: O modelo deve ser flexível para se adaptar a diferentes funções, departamentos e funcionários remotos ou presenciais

Conformidade e documentação: Deve incluir seções para formulários legais, políticas da empresa, informações sobre benefícios, documentos fiscais e protocolos de segurança

Configuração tecnológica: abrange requisitos de TI, como configuração de e-mail, acesso ao sistema e instalação de software, para que os funcionários possam começar a trabalhar sem atrasos

Integração à cultura da empresa: inclui etapas para apresentar aos novos funcionários a missão, os valores, a liderança e as expectativas do local de trabalho

Trabalhe de forma mais inteligente com os modelos do ClickUp O ClickUp tem um modelo para tudo: planejamento de projetos, notas de reuniões, acompanhamento de campanhas, funis de vendas, entre outros. Esses modelos prontos para uso ajudam você a pular a configuração e começar a agir imediatamente. Personalize-os para se adequar ao fluxo de trabalho da sua equipe e economize horas todas as semanas.

Torne a integração de funcionários perfeita com os modelos ClickUp

Uma lista de verificação sólida para integração de novos funcionários é fundamental para um processo eficaz que ajude os novos funcionários a começarem com o pé direito. Um plano de integração bem elaborado, apoiado por dicas práticas, torna a transição menos difícil.

Os modelos de lista de verificação para novas contratações melhoram significativamente o seu processo de integração. Seja qual for o modelo que você escolher, lembre-se de que você está estabelecendo uma base para o sucesso a longo prazo dos funcionários.

Torne o gerenciamento de novas contratações mais fácil com os modelos de RH e recrutamento do ClickUp. Mantenha os projetos em dia, colabore de forma eficaz e construa uma equipe vencedora em um único espaço de trabalho poderoso.