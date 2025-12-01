As 8 melhores ferramentas de monitoramento de hábitos com IA em 2026

🟗️ Dia 1: Você começa com as melhores intenções. Beber mais água, ir à academia e meditar antes de dormir.

Mas, de alguma forma, seus novos hábitos desaparecem misteriosamente no terceiro dia. Isso acontece até com os melhores de nós.

Não se preocupe; há uma maneira de sair desse ciclo de procrastinação e listas de tarefas abandonadas.

Conheça os aplicativos de monitoramento de hábitos: sua arma secreta contra o esquecimento, a falta de motivação e a clássica desculpa “Vou começar na segunda-feira”. Eles transformam o autodesenvolvimento em um jogo, mantendo você responsável de maneiras que sua força de vontade sozinha simplesmente não consegue.

Pronto para finalmente manter seus objetivos? Aqui estão as melhores ferramentas de monitoramento de hábitos para mantê-lo no caminho certo e tornar isso divertido!

Aqui está um resumo rápido das 8 melhores ferramentas de monitoramento de hábitos com IA:

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços ClickUp Gerenciamento de metas/tarefas com IA, tarefas recorrentes, rastreadores de hábitos personalizados com o assistente de IA do ClickUp Todos os tipos de freelancers, pequenas equipes e empresas que desejam gerenciamento de metas e tarefas com tecnologia de IA Plano gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas HabitNow Agendamento flexível, lembretes e alarmes personalizados, notas diárias Pessoas que buscam um acompanhamento de hábitos simples e flexível Plano gratuito disponível. Planos pagos a partir de US$ 9,99 (vitalício) Estilo de vida Acompanhamento de sequências, feedback semanal/mensal, tags personalizadas, gráficos e tabelas de tendências, anotações para entradas, modo para daltônicos Freelancers que apreciam uma interface simples e insights sobre o comportamento Plano gratuito disponível. Planos pagos a partir de US$ 4,99 Habitica Monitoramento de hábitos com elementos de jogos (avatares, recompensas, penalidades), desafios comunitários Pessoas e grupos que desejam gamificar o acompanhamento de hábitos Plano gratuito disponível. Planos pagos a partir de US$ 9 Habitify Monitoramento do humor, empilhamento de hábitos, sincronização com o Apple Health/Google Fit, temporizador de concentração, Empreendedores individuais que buscam coaching e acompanhamento de hábitos orientado pela comunidade Plano gratuito disponível. Planos pagos a partir de US$ 2,49 Streaks Monitoramento baseado em sequências (até 24 hábitos, temas e ícones personalizáveis, sincronização com o Apple Health) Ganhando impulso por meio de sequências Não há plano gratuito. Os planos pagos custam a partir de US$ 5,99 (vitalício) Coach.me Serviços de coaching pessoal, perguntas e respostas da comunidade e suporte, comemorações de marcos importantes Pessoas altamente motivadas que buscam orientação e um acompanhamento de hábitos orientado pela comunidade Plano gratuito disponível. Planos pagos a partir de US$ 87 Reclaim.ai Agendamento de hábitos baseado em IA, integração e sincronização com o calendário, análises sobre alocação de tempo Empreendedores individuais que desejam agendamento e produtividade orientados por IA Plano gratuito disponível. Planos pagos a partir de US$ 8

Embora seja fácil começar um hábito, mantê-lo a longo prazo é difícil. Um aplicativo de monitoramento de hábitos ajuda você a se manter responsável, oferecendo uma maneira fácil de registrar e acompanhar suas atividades diárias.

Desde o crescimento pessoal até rotinas de autocuidado e tudo mais, essas ferramentas ajudam você a manter a consistência na sua jornada de formação de hábitos com lembretes, insights e motivação.

Veja o que você encontrará:

Insights baseados em IA : procure ferramentas que analisem seu progresso, identifiquem padrões e ofereçam insights baseados em dados para ajudá-lo a entender o que está funcionando e o que precisa ser melhorado ✅

Acompanhamento de metas : Escolha um aplicativo que ajude você a dividir grandes metas em objetivos mais fáceis de alcançar, tornando o sucesso a longo prazo com melhoria contínua mais viável ✅

Recursos de sequências e motivação : Escolha um aplicativo de monitoramento de hábitos com acompanhamento de sequências, elementos de gamificação e lembretes motivacionais para mantê-lo envolvido e motivado em relação a um hábito específico ✅

Personalização : Escolha um rastreador de hábitos que permita categorias personalizadas, agendamento flexível e painéis personalizados para atender às suas necessidades ✅

Interface intuitiva : invista em um aplicativo intuitivo que utilize painéis, gráficos, listas, cronômetros etc. para tornar o acompanhamento de hábitos divertido e fácil ✅

Segurança de dados: Escolha uma ferramenta de criação de hábitos que armazene seus dados com segurança, com opções de backup e criptografia ✅

📚 Leia mais: Como usar a IA para aumentar a produtividade (casos de uso e ferramentas)

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento de metas e tarefas com inteligência artificial)

“Se você escolher o comportamento certo e sequenciá-lo corretamente, não precisará se motivar para que ele cresça. Isso acontecerá naturalmente, como uma boa semente plantada no lugar certo. ” – BJ Fogg, cientista social americano

Crie um rastreador de hábitos personalizado com lembretes usando o ClickUp Brain

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de tarefas e metas, chat, documentos e muito mais. Veja como o ClickUp ajuda você a estabelecer pequenos hábitos na ordem certa. Vamos conferir.

💜 Metas do ClickUp

Então, quando manter os hábitos parece uma batalha difícil, o ClickUp Goals permite que você comece dividindo-os em tarefas simples e alcançáveis chamadas “Metas”.

Essas metas podem ser personalizadas para se adequarem a diferentes tipos de hábitos:

Metas numéricas : Ideal para hábitos quantificáveis, como “Ler quatro livros por mês.”​

Metas financeiras : Perfeito para metas financeiras como “Reduzir as despesas mensais para US$ 100.”

Metas do tipo Verdadeiro/Falso: Úteis para tarefas do tipo sim/não do dia, como “Dedique de 5 a 10 minutos todas as manhãs para revisar as tarefas e definir prioridades. ”

Mantenha-se no caminho certo com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso com o ClickUp Goals

💜 ClickUp Brain

Não sabe quais hábitos criar? O ClickUp Brain pode sugerir ideias com base em seus objetivos.

Use o brainstorming com IA para gerar uma lista de hábitos em potencial com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain se torna seu coach de produtividade e um assistente pessoal com inteligência artificial, ajudando você a registrar e organizar informações para hábitos ilimitados e a criar tarefas e lembretes para aumentar a consistência.

As poderosas redes neurais do Brain também geram resumos baseados em IA do seu progresso e relatórios de sequências de hábitos, tornando o ClickUp um dos melhores aplicativos de monitoramento de hábitos.

E isso não é tudo! Com um agente ClickUp Custom Autopilot, você pode personalizar, automatizar e otimizar seu processo de monitoramento de hábitos. Ele pode:

Use os Agentes Autopilot personalizados do ClickUp para personalizar seu monitoramento de hábitos por IA

Isso pode:

Crie automaticamente tarefas recorrentes para hábitos diários, semanais ou personalizados.

Envie lembretes e notificações para se manter motivado.

Acompanhe seu progresso atualizando status ou campos personalizados com base em suas atividades.

Gere relatórios ou resumos de suas sequências de hábitos e taxas de conclusão.

Sugira melhorias ou dicas motivacionais usando insights de IA.

Ao utilizar um agente de piloto automático, você pode se concentrar mais na criação de hábitos e menos no acompanhamento manual, tornando sua jornada de formação de hábitos mais tranquila e eficaz.

💜 Tarefas do ClickUp

Para hábitos diários como se exercitar, ler ou praticar mindfulness, as Tarefas Recorrentes do ClickUp eliminam a necessidade de criar manualmente a mesma tarefa repetidamente, garantindo que você nunca perca o ritmo.

Programe uma tarefa para se repetir com qualquer frequência, como diariamente ou quinzenalmente, ou quando seu status mudar, com as Tarefas Recorrentes do ClickUp

Este recurso ajuda você a:

Decida com que frequência a tarefa deve ser repetida — diariamente, semanalmente ou em dias específicos

Especifique quando a recorrência deve começar e, se aplicável, terminar

Escolha se a próxima ocorrência será criada após a conclusão da atual ou em um horário fixo

💜 Modelo de Rastreador de Hábitos Pessoais

Pronto para dar um passo à frente na criação de seus hábitos? Experimente o modelo de rastreador de hábitos pessoais do ClickUp.

Baixe o modelo gratuito Mantenha-se organizado e crie rotinas produtivas com o modelo de monitor de hábitos pessoais do ClickUp

Com este modelo, é fácil:

Liste seus hábitos e atualize-os diariamente com check-ins para acompanhar o progresso, reflexões ou ajustes usando o ClickUp Docs , e compartilhe com um amigo, coach ou equipe para obter apoio

Marque os principais pontos de progresso e conquistas nos Marcos do ClickUp para manter o ritmo do seu desenvolvimento pessoal

Atualize automaticamente seu registro de hábitos com regras “se-então” e gatilhos usando as automações do ClickUp

Os melhores recursos do ClickUp

Tags personalizadas : adicione : adicione campos personalizados para registrar detalhes adicionais sobre sua jornada de hábitos, como duração ou notas sobre cada sessão de hábito

Visão geral do progresso : Crie um : Crie um painel no ClickUp para visualizar e acompanhar o progresso ao longo do tempo, proporcionando motivação e insights sobre sua consistência

Lembretes e notificações: ative : ative os lembretes do ClickUp para suas tarefas recorrentes a fim de receber notificações, garantindo que você não se esqueça de seus hábitos em meio a uma agenda lotada no seu aplicativo de agendamento

Limitações do ClickUp

O amplo conjunto de recursos pode ser um pouco assustador para novos usuários

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação do G2 afirma:

O que mais gosto no ClickUp é como ele substitui várias ferramentas em um único lugar. Chega de alternar entre vários aplicativos. Ele oferece um número incomparável de recursos em comparação com outros softwares.

O que mais gosto no ClickUp é como ele substitui várias ferramentas em um único lugar. Chega de alternar entre vários aplicativos. Ele oferece um número incomparável de recursos em comparação com outros softwares.

📚 Leia mais: Modelos gratuitos de produtividade no Excel e no ClickUp

2. HabitNow (Ideal para organizar hábitos e tarefas em um só lugar)

via HabitNow

O HabitNow combina o acompanhamento de metas e o planejamento para ajudá-lo a organizar hábitos e rotinas diárias de forma eficaz. Você pode definir e personalizar hábitos com metas diárias, semanais ou mensais e organizá-los em várias categorias e listas.

Um sistema de agendamento flexível, lembretes e alarmes personalizáveis e uma funcionalidade de cronômetro ajudam a aumentar o foco durante as tarefas, e gráficos e estatísticas detalhados tornam o acompanhamento do progresso rápido e sem esforço.

Principais recursos do HabitNow

Marcadores de consistência : crie sequências de sucesso para se motivar e documente sua jornada com anotações diárias para uma melhoria contínua

Personalização : Personalize sua experiência com predefinições de intervalos de temporizador, temas e ícones personalizados

Gerenciamento de tarefas: adicione tarefas recorrentes, lembretes e listas de verificação para tarefas mais amplas, como compras, tarefas domésticas, trabalho etc.

Limitações do HabitNow

Não permite converter metas baseadas em números em metas do tipo sim/não para o mesmo hábito

Ele não permite que os usuários classifiquem os hábitos com base na hora do dia

Preços do HabitNow

Gratuito

Vitalício: US$ 9,99

Avaliações e comentários do HabitNow

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

📌 Experimente isto: A “Regra dos Dois Minutos” é uma ótima dica de produtividade que facilita criar e manter uma rotina. Torne cada novo hábito tão fácil que leve menos de 2 minutos para começar. Em vez de se comprometer com 20 minutos de meditação por dia, comece com 2 minutos de reflexão consciente.

3. Way of Life (Ideal para monitorar e criar hábitos com uma interface simples)

via Way of Life

O Way of Life ajuda você a criar rotinas matinais positivas, abandonar maus hábitos e compreender seus padrões de comportamento ao longo do tempo. Com sua interface simples, mas eficaz, você pode se desafiar a manter sequências ininterruptas e receber feedback semanal e mensal sobre seus hábitos por meio do quadro de resultados integrado.

O aplicativo de acompanhamento de metas também ajuda a registrar pensamentos, reflexões ou observações, permitindo que você anexe notas rápidas a cada registro de hábito. O modo para daltônicos garante uma experiência mais acessível e intuitiva para todos.

Principais recursos do Way of Life

Etiquetas personalizadas : agrupe e gerencie todos os seus hábitos de forma eficiente usando etiquetas personalizáveis, facilitando o acompanhamento de diferentes áreas da sua vida

Informações sobre o progresso : analise seus hábitos ao longo do tempo com gráficos de pizza, gráficos de barras e linhas de tendência para visualizar o progresso e identificar padrões

Lembretes e agendamento: Mantenha-se no caminho certo com lembretes flexíveis que permitem agendar alertas com mensagens personalizadas

Limitações do estilo de vida

Adquirir o plano premium é a única maneira de monitorar hábitos ilimitados e arquivar aqueles que você não precisa mais, mas deseja salvar

Não possui recursos avançados de gerenciamento de tarefas e tempo

Preços do Way of Life

Gratuito

Premium: A partir de US$ 4,99

Avaliações e comentários sobre o Way of Life

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Way of Life?

Uma avaliação na Apple Store diz:

Tenho usado isso de forma muito consistente há alguns anos, e isso teve um impacto positivo enorme na minha vida. Ter uma maneira realmente rápida e fácil de registrar meus padrões e comportamentos todos os dias me permite estar mais consciente e responsável por mim mesmo.

Tenho usado isso de forma muito consistente há alguns anos, e isso teve um impacto positivo enorme na minha vida. Ter uma maneira realmente rápida e fácil de registrar meus padrões e comportamentos todos os dias me permite estar mais consciente e responsável por mim mesmo.

4. Habitica (Ideal para gamificar o acompanhamento de hábitos)

via Habitica

O Habitica combina metodologias tradicionais de monitoramento de hábitos com elementos de jogos interativos para tornar o monitoramento divertido, envolvente e altamente motivador.

Ele permite que você defina tanto hábitos positivos (por exemplo, “Fazer uma refeição saudável”) quanto hábitos negativos (por exemplo, “Pular o exercício”). Praticar hábitos positivos lhe rende recompensas no jogo, enquanto ceder aos hábitos negativos resulta em penalidades.

“Tarefas diárias” são tarefas recorrentes que você deseja concluir diariamente, algumas vezes por semana ou mensalmente, e “Tarefas pendentes” são tarefas únicas com prazos de conclusão que ajudam você a ganhar recompensas ao concluí-las.

Os melhores recursos do Habitica

Gamificação : Participe de jogos de RPG, avatares, recompensas personalizadas, sequências, escalas de dificuldade etc., para fazer com que o autodesenvolvimento pareça uma aventura

Desafios da comunidade : Compita com amigos e desconhecidos em objetivos comuns e ganhe recompensas especiais

Quadro de tarefas compartilhado: Aumente a responsabilidade trabalhando nas tarefas com os membros do seu grupo em um quadro compartilhado

Limitações do Habitica

A seção “Tarefas” não permite que você crie uma lista e, em seguida, adicione tarefas a ela

Alguns usuários consideraram que os muitos pop-ups e anúncios no jogo prejudicam a experiência do usuário

Preços do Habitica

Gratuito

Plano em grupo: US$ 9/mês + US$ 3 por membro adicional/mês

Avaliações e comentários sobre o Habitica

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Habitica?

Uma avaliação na Apple Store diz :

Como o Habitica é um jogo altamente personalizável, você pode realmente gamificar seus hábitos e tarefas para se adequar ao seu próprio nível de criatividade, utilitarismo, minimalismo e envolvimento com a comunidade.

Como o Habitica é um jogo altamente personalizável, você pode realmente gamificar seus hábitos e tarefas para se adequar ao seu próprio nível de criatividade, utilitarismo, minimalismo e envolvimento com a comunidade.

📌Leia também: Modelos gratuitos de rastreadores de hábitos para o Google Sheets

5. Habitify (Ideal para monitorar hábitos em uma interface minimalista)

via Habitify

O Habitify é um planejador digital que permite definir hábitos alinhados com seus objetivos, como meditação diária, beber mais água ou ler todas as noites, e organizá-los em rotinas matinais, vespertinas e noturnas para uma abordagem clara e estruturada do acompanhamento de hábitos.

Lembretes personalizados ajudam você a se manter focado, e as notificações se adaptam à sua agenda e preferências, enviando lembretes na hora certa. O aplicativo também se integra ao Apple Health e ao Google Fit para ajudar a monitorar suas metas de condicionamento físico e bem-estar em vários dispositivos.

Principais recursos do Habitify

Temporizador de concentração : dedique toda a sua atenção às tarefas de alta prioridade com temporizadores integrados que tornam o gerenciamento de tarefas mais eficiente

Monitoramento do humor : Monitore sentimentos e emoções para identificar gatilhos e padrões que afetam seu progresso, aumentando a autoconsciência e ajudando você a tomar melhores decisões

Empilhamento de hábitos : integre novos hábitos à sua rotina diária, vinculando-os a hábitos já existentes e criando lembretes personalizados

Limitações do Habitify

O aplicativo de monitoramento de hábitos não permite o monitoramento baseado em porcentagem, o que é útil para hábitos em que o progresso não é binário ou baseado em contagem

Alguns usuários relatam que o aplicativo pode ficar lento às vezes

Preços do Habitify

Gratuito

Premium : US$ 2,49/mês

Vitalício: US$ 59,99

Avaliações e comentários sobre o Habitify

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Habitify?

Uma avaliação no Google Play diz:

A interface é simples e intuitiva, facilitando a adição e o monitoramento de hábitos sem esforço. O que diferencia o Habitify de outros aplicativos de monitoramento de hábitos são suas análises detalhadas, que fornecem dados valiosos sobre meu progresso e hábitos ao longo do tempo.

A interface é simples e intuitiva, facilitando a adição e o monitoramento de hábitos sem esforço. O que diferencia o Habitify de outros aplicativos de monitoramento de hábitos são suas análises detalhadas, que fornecem dados valiosos sobre meu progresso e hábitos ao longo do tempo.

Leia mais: Modelos gratuitos de planos de autocuidado

6. Streaks (Ideal para criar impulso com um rastreador de hábitos baseado em sequências)

via Streaks

Com o Streaks, você pode monitorar até 24 hábitos e manter-se motivado com informações detalhadas, como estatísticas de hábitos, duração das sequências e taxas de conclusão. Para personalizar seu espaço, você pode escolher entre 78 temas de cores diferentes e mais de 600 ícones de tarefas.

Ele sincroniza todos os seus dispositivos Apple e se integra ao Apple Health para monitorar automaticamente passos, sono e exercícios.

Os melhores recursos do Streaks

Anotações diárias : Registre seu progresso ou reflita sobre desafios, conquistas, crescimento pessoal e melhorias

Tarefas cronometradas : use os intervalos de tempo integrados para monitorar hábitos que exigem uma duração específica, como meditação, alongamento ou leitura

Tarefas compartilhadas: compartilhe hábitos com outros usuários do Streaks para incentivar o trabalho em equipe e a motivação, perfeito para manter a responsabilidade mútua

Limitações do Streaks

Disponível apenas em dispositivos Apple, ao contrário de outros aplicativos de monitoramento de hábitos que podem ser acessados em vários dispositivos

É preciso experimentar bastante o aplicativo para entender como ele funciona, mesmo com a seção de ajuda

Preços do Streaks

Vitalício: US$ 5,99

Avaliações e comentários do Streaks

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

👀 Procurando inspiração? Aqui estão alguns exemplos de bons hábitos que podem ajudar a criar rotinas saudáveis e abrir caminho para conquistas de longo prazo.

📮 ClickUp Insight: Saúde e boa forma são as principais metas pessoais dos participantes da nossa pesquisa, mas 38% admitem que não acompanham o progresso de forma consistente. 🤦Essa é uma grande lacuna entre intenção e ação! O ClickUp pode ajudar você a melhorar sua rotina de exercícios com seus modelos dedicados de rastreador de hábitos e tarefas recorrentes. Imagine criar essas rotinas sem esforço, registrar cada treino e manter essa sequência de meditação ininterrupta. 💫 Resultados reais: os usuários do ClickUp relatam um aumento de 200% na produtividade — porque manter o foco começa com a visualização do progresso.

7. Coach.me (Ideal para monitorar hábitos com coaching integrado e apoio da comunidade)

Ao combinar um robusto rastreador de hábitos com acesso a uma comunidade solidária e coaching profissional, o Coach.me oferece várias opções de ajuda personalizada em produtividade, condicionamento físico, liderança e muito mais.

Você pode seguir amigos para torcer por eles e acompanhar o progresso deles, ou apoiar outras pessoas que estão trabalhando nos mesmos hábitos que você por meio de um feed global de atividades. Cada hábito tem uma seção de perguntas e respostas onde você pode fazer ou responder perguntas e compartilhar experiências.

Principais recursos do Coach.me

Coaching pessoal : receba orientação e apoio personalizados de coaches profissionais que o ajudarão a superar desafios e a manter o compromisso com seus objetivos

Reforço positivo: Receba incentivo por meio de recursos como comemorações de marcos alcançados e aplausos da comunidade, que servem para motivar e reforçar comportamentos positivos orientados por hábitos

Apoio da comunidade: Interaja com uma comunidade de pessoas com interesses semelhantes, que servirá como sua rede de apoio para compartilhar experiências e oferecer responsabilidade

Limitações do Coach.me

Alguns usuários relataram que a interface pode ser lenta às vezes e difícil de navegar

Preços do Coach.me

Gratuito

Coaching individual de hábitos: a partir de US$ 25 por semana

Avaliações e comentários do Coach.me

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Coach.me?

Uma avaliação na Apple Store diz:

Gosto desse aplicativo – ele é simples e tem funcionado para mim na criação e no acompanhamento de hábitos. É ótimo ter um lembrete diário das tarefas a fazer, onde posso me sentir bem ao marcá-las como concluídas, não importa quão pequenas elas sejam.

Gosto desse aplicativo – ele é simples e tem funcionado para mim na criação e no acompanhamento de hábitos. É ótimo ter um lembrete diário das tarefas a fazer, onde posso me sentir bem ao marcá-las como concluídas, não importa quão pequenas elas sejam.

8. Reclaim.ai (Ideal para agendamento de hábitos baseado em IA)

Uma ferramenta de calendário com inteligência artificial projetada para ajudá-lo a definir metas e monitorar hábitos, o Reclaim.ai integra suas rotinas ao seu calendário atual. Depois de identificar os hábitos que deseja estabelecer, o assistente de IA encontra automaticamente os melhores horários em seu calendário para agendar hábitos de desenvolvimento profissional e pessoal, garantindo que eles se encaixem perfeitamente em seus compromissos existentes.

Você também pode ajustar configurações como frequência, duração e intervalos de tempo preferidos para um hábito específico e automatizar o agendamento de tarefas e lembretes relacionados.

Principais recursos do Reclaim.ai

Agendamento personalizado : use “Reservas de tempo flexíveis” e “Janelas de tempo inteligentes” para reprogramar hábitos conforme necessário e se adaptar às mudanças na sua agenda

Análise : Obtenha insights sobre a alocação do seu tempo e o cumprimento dos hábitos planejados, as taxas de conclusão dos hábitos e o progresso geral em direção às metas pessoais

Prioridades de hábitos: atribua níveis de prioridade, variando de Crítico (P1) a Baixo (P4), para garantir que os hábitos de maior prioridade sejam agendados antes dos de menor prioridade

Limitações do Reclaim.ai

Alguns usuários relataram que a interface do telefone é difícil de usar

Às vezes, ele sobrecarrega a agenda com tarefas, e olhar para o calendário parece algo opressivo

Preços do Reclaim.ai

Lite : Grátis

Starter : US$ 8 por licença/mês

Empresas : US$ 12 por licença/mês

Enterprise: US$ 18 por licença/mês

Avaliações e comentários sobre o Reclaim.ai

G2 : 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Reclaim.ai?

Uma avaliação do G2 afirma:

O Reclaim oferece o controle necessário para que você possa instruir seu mecanismo a agendar suas tarefas da maneira correta. Ele está perfeitamente integrado ao ClickUp e ao Google, permitindo que você gerencie suas tarefas de qualquer lugar.

O Reclaim oferece o controle necessário para que você possa instruir seu mecanismo a agendar suas tarefas da maneira correta. Ele está perfeitamente integrado ao ClickUp e ao Google, permitindo que você gerencie suas tarefas de qualquer lugar.

Crie hábitos duradouros com o ClickUp

Criar hábitos melhores e mantê-los não precisa ser uma luta, especialmente quando você tem as ferramentas certas para criar e monitorar hábitos, que o ajudam a se manter responsável.

Com os recursos baseados em IA do ClickUp, o acompanhamento de hábitos se torna fácil, automatizado e totalmente personalizável para se adequar ao seu estilo de vida.

Seja para tentar meditar diariamente, ser mais produtivo no trabalho ou desenvolver uma rotina de exercícios consistente, o ClickUp ajuda você a criar e manter hábitos.

Cadastre-se gratuitamente no ClickUp e comece a criar rotinas que levam ao sucesso a longo prazo.