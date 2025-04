Modelos gratuitos de rastreamento de hábitos para o Google Sheets

Imagine o seguinte: você está passando o dia e seguindo uma rotina sem nem mesmo perceber. Você prepara seu café matinal, folheia seu telefone e faz o mesmo percurso diariamente, muitas vezes no piloto automático.

Mas você sabia que até 43% de nossas ações diárias são assim, realizadas por hábito?

Agora, e se você pudesse direcionar intencionalmente essas hábitos diários para atingir suas metas - melhorar a saúde, aumentar a produtividade ou alcançar o crescimento pessoal? O rastreamento de hábitos é a chave para fazer essa mudança.

Uma das maneiras mais simples e eficazes de fazer isso é usar rastreadores de hábitos criados com o Google Sheets. Esses modelos flexíveis do Google Sheets podem ajudá-lo a monitorar o progresso, responsabilizar-se e transformar suas rotinas diárias em ações deliberadas que geram mudanças reais.

Vamos explorar os melhores modelos de rastreadores de hábitos do Google Sheets para ajudá-lo a assumir o controle de seus hábitos e aumentar a produtividade!

O que são modelos de rastreamento de hábitos?

Os modelos de rastreadores de hábitos são formatos pré-projetados para rastrear hábitos ou rotinas diárias. Eles ajudam os usuários a monitorar o progresso de metas como exercícios, leitura ou alimentação saudável.

Normalmente, esses modelos apresentam grades, listas ou gráficos em que os usuários podem marcar as tarefas concluídas e acompanhar os hábitos diariamente, semanalmente ou mensalmente.

Comumente usados em planejadores, bullet journals ou aplicativos, os modelos de rastreadores de hábitos oferecem uma maneira simples de acompanhar visualmente a consistência ao longo do tempo. Eles podem ser personalizados de acordo com as metas e preferências pessoais e estão disponíveis em folhas para impressão ou em formatos digitais.

Pronto para algumas ideias incríveis de rastreadores de hábitos?

O que faz um bom modelo de rastreador de hábitos?

Um bom modelo de rastreador de hábitos deve ser:

Personalizável: Deve permitir que você monitore uma variedade de hábitos, desde diários a semanais e mensais

Deve permitir que você monitore uma variedade de hábitos, desde diários a semanais e mensais Flexível: Deve ser adaptável a diferentes estilos de vida e preferências

Deve ser adaptável a diferentes estilos de vida e preferências Simples: Deve ser fácil de entender e usar, com instruções claras e um formato direto

Deve ser fácil de entender e usar, com instruções claras e um formato direto Visualmente atraente: Um modelo visualmente atraente pode ser mais motivador para o uso

Um modelo visualmente atraente pode ser mais motivador para o uso Motivador: Deve proporcionar uma sensação de realização e progresso

5 Modelos de controle de hábitos

Aqui estão cinco modelos eficazes de rastreador de hábitos do Google Sheets que atendem a diferentes necessidades para ajudá-lo a se manter organizado:

1. Modelo de rastreador de hábitos do Google Sheets por Hello Metrics

via Olá, métricas Este modelo de rastreador de hábitos do Google Sheets da Hello Metrics é perfeito para rastrear hábitos de forma limpa e organizada.

Alguns dos principais recursos desse modelo do Google Sheets incluem:

Interface limpa e organizada: Desfrute de uma interface livre de desordem projetada para simplificar o rastreamento de hábitos

Desfrute de uma interface livre de desordem projetada para simplificar o rastreamento de hábitos Flexibilidade personalizável: Adapte o modelo ao seu estilo de vida exclusivo, seja para monitorar hábitos diários, semanais ou mensais

Adapte o modelo ao seu estilo de vida exclusivo, seja para monitorar hábitos diários, semanais ou mensais Acompanhamento visual do progresso: Gráficos gerados automaticamente fornecem uma visão geral clara de sua consistência e das áreas a serem melhoradas

Gráficos gerados automaticamente fornecem uma visão geral clara de sua consistência e das áreas a serem melhoradas Atualizações sem esforço: Atualize rapidamente e codifique as colunas por cores para visualizar seu progresso em um relance

Atualize rapidamente e codifique as colunas por cores para visualizar seu progresso em um relance Solução escalonável: Independentemente de você estar monitorando um punhado de hábitos ou uma rotina abrangente, esse modelo versátil se adapta às suas necessidades

Ideal para: Qualquer pessoa que esteja procurando uma abordagem direta para o controle de hábitos

Faça o download deste modelo

2. Modelo de controle de hábitos da You Exec

via O usuário executa Se você é um profissional com uma agenda lotada, o Habit Tracker Template da You Exec foi criado para você. Ele permite que você rastreie vários hábitos de uma só vez, organizar o trabalho por prioridade e estabelecer prazos.

Você também pode codificar por cores as tarefas recorrentes para maior clareza. Visualize suas vitórias em tempo real com um gráfico e uma barra de progresso. Além disso, ele inclui seções para anotações e lembretes, de modo que tudo o que você precisa para se manter no caminho certo está bem à sua frente, mantendo seus objetivos pessoais e pessoais metas de produtividade em equilíbrio.

Ideal para: Qualquer pessoa que queira adotar uma abordagem mais estruturada e orientada por dados para monitorar hábitos e manter hábitos saudáveis

3. Modelo de rastreamento de hábitos do Google Sheets por Heysho

via Heysho Procurando algo simples e fácil de usar? Este modelo minimalista de rastreador de hábitos do Google Sheets da Heysho pode ser a opção perfeita. Com caixas de seleção para marcar o progresso diário, esse modelo de rastreador de hábitos diários permite que você veja rapidamente como está se mantendo fiel aos seus hábitos.

Ele rastreia seus hábitos ao longo de um mês e fornece uma porcentagem de conclusão para mostrar sua consistência geral. Você pode personalizá-lo facilmente para acompanhamento semanal, o que o torna uma opção flexível se você quiser algo básico, mas eficaz.

Ideal para: Aqueles que desejam uma maneira rápida e fácil de monitorar seus hábitos sem se sobrecarregar com recursos complexos

4. Modelo de rastreador de hábitos da Realistic Planner

via RealisticPlanner Se você quiser mais estrutura e motivação no acompanhamento de seus hábitos, este modelo de acompanhamento de hábitos da Realistic Planner oferece uma abordagem detalhada.

Você pode monitorar até 10 hábitos de uma só vez, com seções para definir metas, refletir sobre o seu progresso e até mesmo ler citações motivacionais. Não se trata apenas de marcar as tarefas de seu lista de verificação da rotina matinal trata-se de manter-se atento ao seu crescimento.

Este modelo é ideal se você estiver procurando um rastreador de hábitos mais reflexivo e orientado para metas que o manterá motivado ao longo do tempo.

Ideal para: Pessoas que desejam monitorar vários hábitos, definir metas detalhadas, refletir sobre seu progresso e fazer ajustes

5. Modelo de controle de hábitos semanais com anotações da Clockify

via Relógio Se você prefere uma abordagem minimalista para o acompanhamento de hábitos com um toque de reflexão pessoal, o modelo de acompanhamento semanal de hábitos do Clockify é a ferramenta perfeita para você.

Esse modelo gratuito também permite que você:

Acompanhar até sete hábitos por semana com facilidade

Usar a seção de notas dedicada para anotar observações e ajustes

Equilibre a simplicidade com a oportunidade de uma reflexão mais profunda

Monitore seus hábitos bons emaus hábitos sem complexidade desnecessária

Ideal para: Qualquer pessoa que queira uma maneira simples, porém eficaz, de monitorar seus hábitos semanais e refletir sobre seu progresso

Limitações do uso do Google Sheets para rastreamento de hábitos

O Planilhas Google é uma ferramenta popular para o monitoramento de hábitos devido à sua flexibilidade e acessibilidade. Ele permite que os usuários criem rastreadores personalizados com grades, fórmulas e gráficos, o que o torna uma opção atraente para aqueles que preferem uma abordagem "faça você mesmo" para o rastreamento de hábitos.

No entanto, embora seja conveniente e gratuita, há limitações que afetam sua eficácia em comparação com as ferramentas dedicadas aplicativos de controle de metas ou software.

Essas desvantagens incluem:

Entrada manual de dados : Você precisa inserir seu progresso manualmente, o que pode consumir muito tempo, especialmente se estiver monitorando vários hábitos

: Você precisa inserir seu progresso manualmente, o que pode consumir muito tempo, especialmente se estiver monitorando vários hábitos Falta de automação : Embora você possa configurar fórmulas, o Sheets não oferece automação integrada para o acompanhamento de hábitos, o que significa que não há lembretes, notificações ou atualizações em tempo real

: Embora você possa configurar fórmulas, o Sheets não oferece automação integrada para o acompanhamento de hábitos, o que significa que não há lembretes, notificações ou atualizações em tempo real Personalização visual limitada : O Planilhas Google oferece opções básicas de gráficos e cores, mas não oferece a personalização visual avançada de aplicativos dedicados como oaplicativos de rastreamento de hábitos ou software

: O Planilhas Google oferece opções básicas de gráficos e cores, mas não oferece a personalização visual avançada de aplicativos dedicados como oaplicativos de rastreamento de hábitos ou software Incompatibilidade com dispositivos móveis : Embora seja acessível em dispositivos móveis, a navegação no Google Sheets em telas menores pode ser complicada, tornando as atualizações rápidas de hábitos menos eficientes

: Embora seja acessível em dispositivos móveis, a navegação no Google Sheets em telas menores pode ser complicada, tornando as atualizações rápidas de hábitos menos eficientes Falta de insights analíticos : O Planilhas Google não fornece insights analíticos ou recomendações relacionadas a hábitos, que os aplicativos geralmente incluem para otimizar suas metas

: O Planilhas Google não fornece insights analíticos ou recomendações relacionadas a hábitos, que os aplicativos geralmente incluem para otimizar suas metas Limitações de colaboração : É possível compartilhar e colaborar no rastreamento de hábitos, mas o Planilhas não oferece recursos como rastreamento de hábitos em equipe ou rastreamento de metas compartilhadas de forma suave e integrada

: É possível compartilhar e colaborar no rastreamento de hábitos, mas o Planilhas não oferece recursos como rastreamento de hábitos em equipe ou rastreamento de metas compartilhadas de forma suave e integrada Ausência de recursos integrados de controle de metas: Não há suporte direto para sequências de hábitos,modelos de priorizaçãomarcos de progresso ou loops de hábitos, o que pode tornar o acompanhamento de metas de longo prazo menos envolvente

**Leia também Como otimizar sua vida com o empilhamento de hábitos

Modelos alternativos de rastreadores de hábitos

Se você estiver procurando por modelos poderosos de alternativas ao Google Sheets para rastrear hábitos, definir metas e organizar tarefas, ClickUp uma ferramenta de gerenciamento de tarefas, oferece uma variedade de modelos prontos que atendem a várias necessidades pessoais e profissionais.

Cada modelo é totalmente personalizável, integra-se ao sistema de gerenciamento de tarefas do ClickUp e inclui recursos avançados.

Esses recursos incluem configurações de prioridade, controle de progresso, controle de tempo, lembretes automatizados e ferramentas de progresso visual que tornam o controle de hábitos e a definição de metas mais eficazes e eficientes do que o Google Sheets tradicional.

Não posso dizer coisas boas o suficiente sobre ele. Entre a automação, os modelos e todos os diferentes tipos de controle e visualizações, não há como errar com o ClickUp._

Jodi Salice, Diretora de Criação da United Way Suncoast,

Veja a seguir uma visão detalhada de alguns desses modelos:

1. Modelo de rastreamento de hábitos pessoais do ClickUp

O modelo Modelo de rastreador de hábitos pessoais do ClickUp pode ajudá-lo a manter a consistência diária em vários hábitos pessoais.

Modelo de rastreador de hábitos pessoais do ClickUp

Este não é apenas um modelo; é o seu treinador de hábitos personalizado. Adapte-o às suas metas específicas, seja dominar o exercício diário, beber mais água, priorizar o sono, mergulhar em livros ou encontrar paz interior por meio da meditação.

Esse modelo permite que você:

Progresso visual: Acompanhe sua jornada com caixas de seleção intuitivas ou barras de progresso

Acompanhe sua jornada com caixas de seleção intuitivas ou barras de progresso Feedback em tempo real: Obter gratificação imediata à medida que você assinala as realizações diárias

Obter gratificação imediata à medida que você assinala as realizações diárias Visão geral semanal e mensal: Identifique tendências, identifique padrões e comemore suas vitórias

Identifique tendências, identifique padrões e comemore suas vitórias Lembretes suaves: Mantenha-se no caminho certo com notificações oportunas

Ideal para: Qualquer pessoa que queira uma ferramenta flexível e personalizável para ajudá-la a criar e manter hábitos positivos

2. O modelo de trabalho a fazer do ClickUp

Gerenciar uma lista cada vez maior de tarefas de trabalho pode parecer esmagador. O Modelo de trabalho a fazer do ClickUp simplifica o gerenciamento de tarefas, fornecendo ferramentas integradas de priorização, categorização de tarefas e controle de progresso.

Modelo ClickUp Work To Do

Este modelo permite:

Divisão granular de tarefas: Dividir projetos complexos em subtarefas gerenciáveis

Dividir projetos complexos em subtarefas gerenciáveis **Foco orientado por prazos: defina prazos claros e receba notificações oportunas para se manter no caminho certo

Organização baseada em prioridades: Priorize as tarefas de forma eficaz com um sistema de código de cores

Priorize as tarefas de forma eficaz com um sistema de código de cores Colaboração perfeita: Atribua tarefas aos membros da equipe e trabalhe em conjunto com eficiência

Atribua tarefas aos membros da equipe e trabalhe em conjunto com eficiência Integração de controle de tempo: Otimize o gerenciamento do tempo e a carga de trabalho, eliminando a necessidade de váriosaplicativos de planejamento digital ou sistemas manuais

Ideal para: Pessoas que trabalham remotamente e precisam de uma ferramenta para se manterem organizadas ou profissionais autônomos que precisam gerenciar vários clientes e projetos

3. Modelo do ClickUp Daily Things To Do

O modelo Modelo do ClickUp Daily Things To Do oferece uma maneira simples e eficaz de organizar suas responsabilidades diárias.

Modelo do ClickUp Daily Things To Do

Para aqueles que precisam de uma organização rápida e prática todos os dias, este modelo oferece a clareza e a estrutura necessárias para otimizar o tempo e realizar as tarefas com eficiência.

Com esse modelo, você pode categorizar as tarefas em grupos, como Pessoal, Trabalho ou Metas. Em seguida, priorize as tarefas com base na importância e na urgência. Os status personalizados (Aberto, Concluído) podem ajudar na priorização de tarefas, enquanto as ferramentas visuais, como gráficos e quadros, ajudam a visualizar o progresso com facilidade.

Ideal para: Pessoas que gostam de comemorar pequenas vitórias diárias em direção a seus objetivos

4. O modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp

Para aqueles que preferem linhas de tempo visuais, o ClickUp Calendar To Do List Template integra suas tarefas diretamente em uma visualização de calendário.

Modelo de lista de tarefas do ClickUp Calendar

Com sua interface visual clara e recursos poderosos, esse modelo permite que você:

Visualizar sua carga de trabalho: Ter uma visão panorâmica de sua agenda

Ter uma visão panorâmica de sua agenda Otimizar seu tempo: Priorizar tarefas e alocar o tempo de forma eficaz

Priorizar tarefas e alocar o tempo de forma eficaz Aumentar a produtividade: Manter-se organizado e em dia com os prazos

Alguns de seus principais recursos incluem:

Flexibilidade de arrastar e soltar: Reagende facilmente as tarefas simplesmente arrastando-as para uma nova data

Reagende facilmente as tarefas simplesmente arrastando-as para uma nova data Automação de tarefas recorrentes: Economize tempo e esforço automatizando tarefas repetitivas

Economize tempo e esforço automatizando tarefas repetitivas Integração entre calendários: Sincronize perfeitamente os calendários pessoais e de trabalho para obter uma visão unificada

Sincronize perfeitamente os calendários pessoais e de trabalho para obter uma visão unificada Rastreamento de dependência de tarefas: Gerencie projetos complexos com eficiência por meio de atualizações automáticas de tarefas

Ideal para: Qualquer pessoa que queira uma maneira visual e interativa de gerenciar suas tarefas e prazos

5. O modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp

Se você quiser se concentrar no crescimento pessoal, o Modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp pode ajudar a mapear sua jornada rumo ao autoaperfeiçoamento. Ele fornece uma estrutura para definir metas pessoais de longo prazo, dividindo-as em tarefas e marcos alcançáveis.

Modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp

Você pode usar este modelo para se concentrar na aquisição de habilidades, planos de autocuidado o objetivo pode ser o desenvolvimento da carreira, melhorias na saúde ou hobbies. Cada objetivo pode ser vinculado a um resultado mensurável, garantindo que você acompanhe o progresso real.

O modelo também permite que você revise e reflita sobre os marcos concluídos, proporcionando motivação para o crescimento contínuo.

Criado em Metas do ClickUp no ClickUp Goals, você pode monitorar metas de curto e longo prazo. Você pode atribuir a cada tarefa um nível de prioridade e acompanhar a porcentagem de progresso em relação a cada marco. Além disso, as barras de progresso visual do modelo ajudam você a ver quanto de cada meta está concluído, proporcionando uma sensação de realização que ajuda a manter a motivação ao longo do tempo.

Ideal para: Pessoas que desejam não apenas definir metas de desenvolvimento pessoal, mas também criar um plano claro e estruturado para alcançá-las

6. O modelo de agenda pessoal diária ClickUp para crianças

Organizar o dia de uma criança pode ser um desafio, especialmente quando se trata de equilibrar os trabalhos escolares, as tarefas e o tempo livre. O modelo Modelo de agenda pessoal diária do ClickUp para crianças oferece uma estrutura fácil de seguir que estabelece a programação do dia para que as crianças possam entender e seguir.

Modelo de agenda pessoal diária ClickUp para crianças

Este modelo personalizável foi criado para ajudá-lo a estruturar o dia do seu filho. Ele promove um equilíbrio entre aprendizado, brincadeiras e relaxamento.

Ele também ajuda seu filho a se desenvolver:

Habilidades de gerenciamento de tempo: Aprender a priorizar tarefas e alocar o tempo de forma eficaz

Aprender a priorizar tarefas e alocar o tempo de forma eficaz Autodisciplina: Desenvolver o hábito de seguir uma programação e concluir as tarefas no prazo

Desenvolver o hábito de seguir uma programação e concluir as tarefas no prazo Redução do estresse: Um dia bem estruturado pode levar a menos ansiedade e melhor concentração

Ideal para: Qualquer pessoa que queira ajudar as crianças a desenvolver um senso de estrutura e rotina em suas vidas diárias

7. O modelo de produtividade pessoal ClickUp

O modelo Modelo de produtividade pessoal ClickUp foi criado para maximizar sua eficiência, concentrando-se na priorização de tarefas e no acompanhamento do progresso. Ele o ajuda a dividir as tarefas em etapas gerenciáveis, definir prazos e categorizá-las com base na importância.

Ao contrário de outros modelos, este inclui métricas incorporadas para avaliar sua produtividade.

Modelo de produtividade pessoal ClickUp

Por exemplo, você pode acompanhar o tempo gasto em cada tarefa e compará-lo com o tempo estimado, o que o ajudará a melhorar suas habilidades de gerenciamento de tempo. Você também pode agrupar tarefas semelhantes, o que facilita a organização e evita a fadiga da troca de tarefas.

Esse modelo também se integra com Controle de tempo do ClickUp do ClickUp, fornecendo informações em tempo real sobre a eficiência do seu trabalho. Se estiver tentando melhorar sua produtividade geral, a combinação de gerenciamento de tempo, priorização de tarefas e rastreamento garante que você sempre se concentre no que é mais importante.

O design limpo e os fluxos de trabalho personalizáveis do modelo o tornam adaptável a qualquer sistema de produtividade, quer você esteja usando o Getting Things Done (GTD) ou a Técnica Pomodoro.

Ideal para: Qualquer pessoa que queira uma ferramenta abrangente e personalizável para ajudá-la a melhorar sua produtividade

8. O modelo de metas SMART do ClickUp

Definir metas é uma coisa, mas atingi-las é outra. A segunda exige uma estrutura sólida. O Modelo de metas SMART do ClickUp foi criado com base na metodologia SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), garantindo que cada meta seja clara e acionável.

Modelo de metas SMART do ClickUp

Este modelo solicita que você defina os detalhes específicos de cada meta, estabeleça resultados mensuráveis e atribua prazos. Você também pode dividir cada meta em tarefas menores e gerenciáveis e acompanhar seu progresso ao longo do tempo.

É útil para metas pessoais e profissionais, fornecendo uma abordagem estruturada para a definição de metas que aumenta a probabilidade de sucesso. O modelo também permite que você adicione notas de reflexão sobre cada meta, facilitando a avaliação se a meta foi realista ou se são necessários ajustes para objetivos futuros.

Outro recurso importante é a capacidade de vincular metas de longo prazo a tarefas de curto prazo, criando um caminho claro entre as ações cotidianas e a realização de marcos maiores.

Esse modelo garante que suas metas sejam bem definidas, atingíveis e motivadoras, alinhando todos os seus esforços com a estrutura SMART.

Ideal para: Pessoas que desejam se aprimorar em várias áreas de suas vidas

**Leia também 10 melhores aplicativos gratuitos de notas adesivas on-line

Rastreamento de hábitos facilitado: aproveitando o ClickUp para o sucesso

Quase metade de nossas ações é motivada por hábitos, e assumir o controle dessas rotinas pode levar a mudanças transformadoras em nossas vidas.

O Google Sheets, com sua acessibilidade e modelos personalizáveis, oferece uma maneira simples e eficaz de começar a monitorar esses hábitos e direcioná-los para suas metas.

Mas se você estiver procurando algo ainda mais robusto e rico em recursos, o ClickUp oferece uma plataforma multifuncional que leva o monitoramento de hábitos para o próximo nível.

Com recursos avançados, como lembretes, acompanhamento automatizado do progresso e colaboração em tempo real, o ClickUp supera o que o Google Sheets oferece. Ele foi projetado para ajudá-lo a gerenciar não apenas hábitos, mas projetos, metas e fluxos de trabalho inteiros.

Se você estiver pronto para elevar o nível do seu sistema de acompanhamento de hábitos, considere a possibilidade de doar ClickUp uma tentativa para uma experiência perfeita e integrada que apoia seu crescimento pessoal e profissional.