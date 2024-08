15 exemplos de maus hábitos que prejudicam sua produtividade

Isenção de responsabilidade: _Este artigo tem o objetivo de fornecer informações sobre ferramentas e estratégias de produtividade. Não se destina a substituir a orientação médica profissional, o diagnóstico ou o tratamento de qualquer outra condição de saúde física ou mental

Você já foi pego em uma espiral de procrastinação, com tarefas se acumulando como um jogo interminável de Tetris? É como fazer malabarismo com as responsabilidades, mas sempre que você acha que as dominou, uma nova distração o faz voltar à estaca zero.

Mas não são apenas as distrações tentadoras ou a lista interminável de tarefas que causam o caos. Hábitos ruins - como falta de higiene, procrastinação, falta de gerenciamento de tempo e o tempo infinito na tela podem se infiltrar e piorar tudo.

Esses hábitos não apenas atrapalham seu fluxo de trabalho; eles podem drenar sua energia, atrapalhar seu foco e sobrecarregá-lo. Eles também criam um ciclo vicioso - à medida que sua produtividade cai, os níveis de estresse aumentam, tornando ainda mais difícil escapar do ciclo. Eles também criam um ciclo vicioso - à medida que sua produtividade cai, os níveis de estresse aumentam, tornando ainda mais difícil escapar do ciclo.

Vamos discutir os maus hábitos comuns que afetam sua vida diária e descobrir estratégias práticas para se livrar deles e voltar aos trilhos.

15 exemplos de maus hábitos comuns

Um mau hábito é um comportamento repetitivo que afeta negativamente sua vida, sua saúde ou seus relacionamentos. É uma ação ou um padrão que você acha difícil de abandonar, mesmo sabendo que é prejudicial.

Para melhor compreensão, agrupamos os 15 exemplos comuns de maus hábitos em 6 categorias distintas. Cada área visa a um comportamento diferente, ajudando-o a identificar e combater seus hábitos com mais eficácia.

Maus hábitos pessoais

1. Criticar a si mesmo constantemente

Você dedicou horas a um projeto e chegou a hora de clicar em "enviar" Mas então aquela voz irritante em sua cabeça começa a sussurrar: "Será que está bom o suficiente? E se eles não gostarem?"

Você se pega checando duas vezes e depois três vezes. De repente, o prazo está se aproximando e você está preso em um ciclo de dúvidas sobre si mesmo.

Todos nós temos um crítico interno que se concentra em todas as suas falhas, fazendo com que você questione suas escolhas. Esse medo da imperfeição faz com que você evite riscos, fuja de novos desafios e jogue pelo seguro. Além disso, você perde oportunidades e tem seu crescimento prejudicado.

2. Passar muito tempo em telas

Ficar rolando sem pensar em aplicativos de mídia social, como YouTube ou Instagram, é outro mau hábito que pode acabar com sua produtividade.

A rolagem interminável e as notificações constantes fazem com que suas horas desapareçam e o deixam improdutivo. E quando você fica grudado na tela antes de dormir, você se prepara para ter uma noite de sono difícil, deixando-o grogado e com dificuldades para se concentrar no dia seguinte.

Você também pode se sentir inadequado e ansioso ao se comparar com os destaques dos outros. Além disso, isso afeta sua saúde física, causando cansaço visual e má postura.

**Comece aos poucos Reduza o uso da mídia social em cinco minutos diários. Reduzir o tempo de tela do Instagram de 1,5 hora para 20 minutos por dia pode ser uma meta difícil de atingir, considerando o quanto as mídias sociais são viciantes. Em vez disso, tente reduzir seu tempo de tela em cinco minutos todos os dias. Isso o ajudará a atingir um limite saudável de tempo de tela.

Maus hábitos profissionais

3. Lidar com tarefas fáceis primeiro

Lidar com tarefas simples primeiro pode ser tentador porque elas são rápidas e dão uma sensação de realização. No entanto, isso geralmente atrasa trabalhos mais críticos que precisam de seu foco e energia completos.

Por exemplo, você pode começar o dia respondendo a e-mails ou organizando sua mesa -pequenas tarefas que não fazem seus projetos importantes avançarem. Quando chegar ao trabalho complexo e de alta prioridade, você pode estar com pouca energia e tempo, o que dificulta a conclusão eficaz das tarefas.

Esse hábito de trabalho leva a prazos atrasados e projetos inacabados, pois os mais fáceis e menos impactantes ofuscam as tarefas essenciais.

4. Procrastinação de tarefas importantes

Adiar tarefas e responsabilidades até o último minuto é um dos maus hábitos mais comuns que geralmente leva a um trabalho apressado e a resultados abaixo do esperado. O que parece ser ganhar algum tempo extra geralmente acaba em uma confusão estressante.

Por exemplo, digamos que você tenha uma apresentação importante para fazer amanhã. Em vez de começar cedo, você fica assistindo ao seu programa favorito. Antes que você perceba, já é meia-noite. E agora, você está correndo contra o relógio para montar o produto final.

O resultado? Você acaba com uma apresentação sem brilho que prejudica sua reputação e eficácia. Isso também pode minar a confiança dos clientes e das partes interessadas e fazer com que você não pareça confiável.

5. Negligenciar a priorização de tarefas

A má priorização de tarefas geralmente leva à perda de prazos e à ineficiência. Isso também o deixa sobrecarregado e com dificuldades para fazer as coisas com eficiência.

Imagine o seguinte: Você está lançando uma nova campanha de marketing, mas, em vez de definir a estratégia de anúncios e a segmentação do público-alvo, você se preocupa em ajustar o esquema de cores do seu site.

Enquanto se concentra em aperfeiçoar os detalhes do design, você perde a oportunidade de criar uma mensagem de campanha poderosa e otimizar seus gastos com anúncios. Como resultado, sua campanha não atinge o objetivo e não tem o desempenho que deveria ter.

Em última análise, não se trata apenas de perder um prazo - trata-se de desperdiçar recursos e deixar escapar oportunidades cruciais.

Use Prioridades de tarefas do ClickUp do ClickUp para marcar prioridades em cada tarefa. Isso o ajudará a visualizar no que está trabalhando e não apenas a buscar vitórias rápidas. Também é possível definir uma automação para enviar alertas para as tarefas de alta prioridade, para que você as mantenha em vista.

Coloque seus itens de alta prioridade na bandeja de tarefas para melhor visibilidade usando as prioridades de tarefas do ClickUp

6. Comprometer-se demais

Assumir muitos projetos ao mesmo tempo pode ser um tiro pela culatra, levando ao esgotamento e à diminuição da produtividade. Quando você se compromete demais, está esgotando demais sua energia e atenção, e é difícil ter um bom desempenho em qualquer coisa.

Por exemplo, concordar em assumir responsabilidades adicionais no trabalho enquanto faz malabarismos com uma agenda lotada pode afetar a qualidade do seu trabalho e prejudicar sua reputação profissional. A pressão constante também pode afetar sua saúde mental, aumentando a ansiedade e reduzindo sua satisfação no trabalho.

Além disso, isso pode prejudicar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e prejudicar os relacionamentos pessoais, reduzindo o tempo para si mesmo e para os entes queridos.

7. Não conseguir estabelecer metas

Você já se sentiu como se estivesse andando em círculos no trabalho? Isso geralmente é o resultado de não não definir metas claras e alcançáveis . Sem metas, você está dirigindo sem um mapa - não tem ideia de para onde está indo ou como chegar lá.

Por exemplo, se você não conseguir definir metas específicas para um projeto, acabará gastando tempo em tarefas desnecessárias ou sendo desviado por distrações. Isso dificulta a avaliação de seu progresso e desperdiça tempo e recursos.

Você também pode sentir que está trabalhando duro sem nenhuma realização, o que pode acabar com o seu entusiasmo e deixá-lo frustrado.

Hábitos ruins de comunicação e relacionamento

8. Interromper os outros

Interromper as pessoas com frequência durante as conversas é outro mau hábito comum que pode prejudicar a comunicação eficaz. Quando você interrompe seus colegas de equipe, não está apenas sendo rude, está deixando de entender os pontos de vista deles.

Isso pode levar a mal-entendidos, fazendo com que você aja com base em informações incompletas ou decisões que não se alinham com as metas da equipe. Além disso, os membros da equipe podem se sentir desvalorizados, frustrados e menos propensos a participar e contribuir com as discussões, dificultando a colaboração.

Com o tempo, essa comunicação ineficaz pode reduzir a produtividade da equipe e criar tensões desnecessárias nas relações de trabalho.

9. Demonstrar falta de empatia

Imagine o seguinte: Um membro da equipe tem dificuldades com tarefas e prazos e pede apoio. Em vez de reconhecer os sentimentos dele, você diz: "Todos estão ocupados. Apenas administre isso como todos nós."

Desconsiderar a luta dele não melhorará a situação. Na verdade, isso fará com que ele se sinta ignorado e sem apoio, diminuirá seu moral e prejudicará o trabalho em equipe.

Quando as pessoas não se sentem valorizadas, é menos provável que compartilhem suas ideias, o que leva a conflitos maiores no futuro. Pior ainda, elas podem procurar outro emprego com um ambiente mais favorável, colocando em risco o sucesso geral do projeto.

Hábitos de entretenimento e tecnologia que distraem

10. Lidar com várias tarefas ao mesmo tempo

A multitarefa pode parecer uma maneira eficiente de lidar com uma agenda lotada, mas geralmente é contraproducente. Quando você está fazendo malabarismos com tarefas - como responder a e-mails enquanto escreve um relatório detalhado - isso significa que você não está totalmente concentrado em nada, o que leva a erros e a um progresso mais lento.

Por exemplo, se você estiver trabalhando em um projeto complexo e for constantemente interrompido por notificações de mídias sociais, a qualidade do seu trabalho pode ser prejudicada porque você não está dedicando tempo ou energia mental suficientes a cada tarefa. Além disso, isso leva a mais erros e ainda mais tempo gasto para corrigi-los.

Em resumo, a multitarefa pode fazer com que você se sinta ocupado, mas geralmente resulta em menor produtividade e trabalho menos eficaz.

Nosso cérebro tem dois sistemas para alternar tarefas: um decide o que fazer em seguida e o outro ajusta nosso foco mental. Embora isso nos permita realizar multitarefas sem esforço, a alternância frequente de tarefas pode prejudicar significativamente a produtividade. De fato, bloqueios mentais decorrentes da alternância de tarefas podem desperdiçar até 40% de nosso tempo produtivo.

11. Assistir a programas de TV em excesso

Passar horas assistindo a programas de TV e filmes pode facilmente afastá-lo de atividades produtivas, como ler, conectar-se com pessoas queridas ou cuidar de si mesmo.

É fácil se distrair e perder a noção do tempo, o que não apenas deixa seu dia de lado, mas também pode deixá-lo mentalmente esgotado e sem motivação.

Por exemplo, se você passar o fim de semana inteiro assistindo a uma série de TV ou jogando jogos on-line, a segunda-feira pode ser difícil. Em vez de se sentir rejuvenescido, você começa a semana sentindo-se lento e sobrecarregado - como se estivesse se preparando para uma queda de produtividade desde o início.

Maus hábitos relacionados à saúde

12. Pular refeições ou comer grandes quantidades de lixo ou alimentos altamente processados

Evitar refeições, especialmente o café da manhã, é outro mau hábito que pode prejudicar sua energia e seu foco.

Seu corpo passou a noite em jejum e está faminto por combustível. Ao evitar o café da manhã ou atrasar a primeira refeição, você está pedindo ao seu corpo que funcione em vazio. Isso pode fazer com que você se sinta lento, irritado e com a sensação de que está se arrastando durante o dia.

Além disso, comer junk food pode parecer tentador e lhe dar um rápido pico de energia. No entanto, eles estão repletos de açúcar e gorduras prejudiciais à saúde, que podem deixá-lo esgotado e sem foco ao longo do dia. Manter-se atento é difícil quando seu cérebro não está recebendo os nutrientes necessários para funcionar da melhor forma possível.

13. Perder o sono e os exercícios

Se você está sempre indo para a cama em horários aleatórios ou se revirando a noite toda, isso prejudica sua saúde física e mental e diminui sua produtividade.

Pense nisso: se você não está dormindo o suficiente, seu cérebro não está tendo tempo para se recarregar. Você pode acabar tendo dificuldade para se concentrar e esquecer coisas com mais frequência. E, nesse ciclo vicioso, você não se sente motivado a se exercitar ou até mesmo a fazer uma caminhada.

A falta de sono e de uma rotina saudável de exercícios físicos pode aumentar os níveis de estresse, afetando o bem-estar, os relacionamentos e o desempenho no trabalho. Além disso, a privação crônica de sono pode aumentar o risco de depressão, pressão alta e doenças cardíacas.

💡Dica do profissional: Cuide de sua saúde com micro-hábitos . Comece aos poucos e seja consistente. Faça uma caminhada de 5 minutos após cada refeição. E faça um treino de 15 minutos em casa a qualquer hora do dia que seja conveniente para você.

Maus hábitos relacionados a medicamentos

14. Praticando a polifarmácia

Confiar em medicamentos prescritos por um profissional de saúde qualificado pode ser uma maneira eficaz de superar problemas de saúde. Mas usá-los sem consultar um médico pode levar a efeitos colaterais físicos e mentais graves.

O autodiagnóstico e o uso de medicamentos que não foram prescritos ou recomendados por um profissional de saúde para você podem causar uma série de consequências negativas. Com o tempo, eles também podem diminuir seu desempenho no trabalho e seu bem-estar geral

Se sua mente e seu corpo ficarem presos em um estado constante de enfrentamento dos efeitos e dos efeitos colaterais, será mais difícil se concentrar nas tarefas e permanecer produtivo.

15. Negligenciar os horários dos medicamentos

Deixar de tomar doses ou tomar medicamentos em horários errados pode desequilibrar o seu corpo e levar à piora dos sintomas, especialmente no caso de doenças crônicas. Isso, por sua vez, pode causar surtos e aumentar o desconforto, afetando a produtividade e o bem-estar geral.

Mas o impacto não é apenas físico.

A medicação inconsistente também pode causar problemas de saúde mental, deixando-o estressado. Isso pode alterar seu humor, suas motivações e até mesmo a forma como você interage com os outros - acrescentando mais complicações à sua vida diária.

5 maneiras eficazes de quebrar maus hábitos

Com esses hábitos ruins que prejudicam a produtividade em mente, aqui estão algumas maneiras de se livrar deles e aumentar sua eficiência.

1. Estabeleça metas realistas

Você já tentou abandonar um mau hábito de uma só vez, mas acabou voltando a ele em pouco tempo? Todos nós já passamos por isso.

O truque não é ir de 0 a 100 da noite para o dia - está em definir metas claras, específicas e alcançáveis que se mantenham. Quando estiver tendo dificuldades com a consistência ou a motivação, tente começar com micro-hábitos.

via James Clear Por exemplo, procure ler um livro por 15 minutos todos os dias. Use esse tempo como uma dica para reduzir seu tempo de tela. Da mesma forma, se quiser parar de fazer várias tarefas no trabalho, dedique apenas 20 minutos a uma tarefa antes de fazer uma pausa e se concentrar em outra coisa.

Essas mudanças pequenas e gerenciáveis são mais fáceis de serem seguidas e ajudam você a construir hábitos de trabalho eficazes . Cada pequena vitória aumenta sua confiança e o mantém no caminho certo para mudanças mais significativas.

Para monitorar essas metas, Metas do ClickUp é sua opção preferida. Ele permite que você divida grandes objetivos em tarefas e marcos menores, defina prazos e acompanhe suas realizações diárias em tempo real.

Defina objetivos e organize metas em pastas com o ClickUp Goals

Independentemente de você estar medindo o progresso em números, tarefas, moeda ou simples verdadeiro/falso, o ClickUp visualiza exatamente o quanto você está próximo de suas metas. Além disso, as datas de início e de vencimento de cada tarefa o ajudam a se manter no caminho certo.

Leia mais: 10 melhores aplicativos de monitoramento de metas para 2024 (gratuitos e pagos)

2. Priorize o relaxamento e o sono

O estresse pode desencadear velhos hábitos ruins, e a falta de sono prejudica a capacidade do seu cérebro de aderir a hábitos novos e mais saudáveis. É por isso que uma mente relaxada e um corpo descansado são fundamentais para fazer mudanças duradouras.

Comece com uma respiração profunda - apenas alguns minutos por dia podem ser surpreendentemente relaxantes. A meditação também pode fazer maravilhas para acalmar sua mente. O relaxamento muscular progressivo, que envolve tensionar e depois relaxar diferentes grupos musculares, é outra maneira eficaz de aliviar a tensão.

Além disso, procure dormir de sete a nove horas de sono de qualidade todas as noites. Para melhorar a qualidade do sono, estabeleça uma rotina relaxante para a hora de dormir, evite telas antes de dormir e mantenha seu quarto fresco e escuro. Além disso, um sono que nutre a alma rotina matinal define um tom positivo para o dia e apoia bons hábitos.

Para se manter no caminho certo, use A visualização do calendário do ClickUp **para definir cronogramas específicos para sua rotina de dormir ou práticas de relaxamento

Visualize e gerencie sem esforço sua programação de relaxamento e sono com o Calendar View do ClickUp

Por exemplo, bloqueie o horário das 20h00 às 20h30 para relaxar e das 22h00 às 22h30 para ler antes de dormir. Se os planos mudarem, arraste e solte esses intervalos de tempo para ajustá-los à sua agenda.

Adicionalmente, personalizável **Lembretes do ClickUp alertá-lo em todos os seus dispositivos. Por exemplo, defina um lembrete em seu telefone para iniciar sua rotina de relaxamento às 20h ou receba um alerta no desktop às 22h para lembrá-lo de desligar as telas e ir para a cama.

Esse recurso ajuda a aumentar sua autodisciplina garantindo que você permaneça no caminho certo e nunca perca um dia.

Configure o ClickUp Reminders para notificações, conversas ou comentários para uma equipe ou para você mesmo

3. Substitua um hábito ruim por um bom

Identifique o que está desencadeando seu mau hábito - estresse, tédio ou toda a sua rotina matinal. Em seguida, escolha um hábito positivo para substituí-lo.

Por exemplo, se estiver tentando parar de comer junk food, escolha opções mais saudáveis, como fatias de maçã ou um punhado de nozes. Ou reduza as sessões de trabalho até tarde da noite com uma rotina noturna relaxante, como ler um livro ou passar tempo com pessoas queridas.

Da mesma forma, se a conversa interna negativa estiver surgindo após tarefas desafiadoras, use afirmações positivas ou um exercício rápido de gratidão para mudar as coisas.

A ideia é começar aos poucos e integrar gradualmente novos hábitos em sua rotina para que essas mudanças se mantenham:

Apoie-se em sua família e amigos para obter apoio - eles podem oferecer incentivo e mantê-lo responsável

Mantenha um diário ou useaplicativos de planejamento diário para acompanhar seu progresso e ajustar suas estratégias conforme necessário

Experimenteempilhamento de hábitos. Por exemplo, dedique 15 minutos a uma tarefa prioritária após ler seu primeiro e-mail todas as manhãs. Isso vincula a verificação do e-mail à realização de um trabalho importante, reduzindo a navegação sem objetivo

Para simplificar o rastreamento de seus hábitos, experimente **Modelo de rastreamento de hábitos pessoais do ClickUp .

Modelo de rastreamento de hábitos pessoais do ClickUp

Ele permite que você:

Defina metas e acompanhe seu progresso para dominar novos hábitos - seja ir à academia, dormir o suficiente ou manter-se hidratado

Acompanhar as cargas de trabalho em relação às suas metas diárias

Veja resultados em tempo real, visualize suas vitórias e identifique áreas de melhoria - para que você saiba exatamente onde se concentrar

4. Use aplicativos de rastreamento de hábitos

A luta para abandonar os maus hábitos é real, mas acompanhar seu progresso transforma esses pequenos passos em realizações significativas. É aí que entra o aplicativos de controle de hábitos são muito úteis.

Os aplicativos de rastreamento de hábitos permitem que você registre suas atividades diárias e veja a consistência com que adere aos seus novos hábitos. Esse feedback visual o lembra constantemente do quanto você avançou e por que vale a pena insistir nos momentos desafiadores.

Além disso, ver esses números e gráficos pode fazer com que todo o processo pareça menos árduo e mais um jogo em que você ganha.

Em suma, esses aplicativos agem como seu líder de torcida pessoal, sempre o incentivando com lembretes que dizem: _"Ei, você está indo muito bem!

Um lembrete do aplicativo ClickUp

O ClickUp é uma excelente ferramenta de desenvolvimento de hábitos, oferecendo uma abordagem diferenciada para o rastreamento de hábitos e ajudando-o a encontrar maneiras de aumentar a produtividade . Com seu conjunto abrangente de recursos, você pode:

Criar um diário de acompanhamento de hábitos emDocumentos do ClickUp para registrar suas reflexões, progresso e desafios. Por exemplo, mantenha um registro diário de seus exercícios ou planos de refeições para revisar e ajustar sua abordagem com facilidade

Adicione páginas aninhadas para registrar seus pensamentos com o ClickUp Docs

Divida novos hábitos em subtarefas para torná-los mais gerenciáveis usandoTarefas do ClickUp. Para aprimorar a escuta ativa nas reuniões, divida a preparação da reunião em tarefas menores, como "criar anotações de escuta", "resumir os pontos principais", "fazer perguntas esclarecedoras" e "refletir sobre o feedback"

Crie projetos com tarefas hierárquicas, subtarefas e listas de verificação para acompanhar o progresso por meio do ClickUp Tasks

Monitore o tempo que você gasta em cada hábito, como escrever um diário ou aprender um novo software, com oRastreamento de tempo do ClickUp. Isso o ajuda a avaliar seu compromisso e ajustar sua programação conforme necessário

Use o controle de tempo no ClickUp para ver exatamente quanto tempo é gasto em cada tarefa

Personalize seuPainel de controle do ClickUp com widgets para monitorar o progresso em tarefas relacionadas a hábitos, como sessões de exercícios concluídas, acompanhamento de clientes ou cronogramas de leitura. Obtenha informações valiosas sobre como está progredindo e mantenha-se motivado

Rastreie o progresso em tempo real da formação de hábitos com os ClickUp Dashboards

Além disso, o ClickUp tem vários modelos de rastreadores de hábitos para ajudá-lo a monitorar facilmente seus hábitos, gerenciar tarefas de trabalho, planejar seu dia, equilibrar atividades familiares e definir metas de carreira.

