Resumo do livro: Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes

Embora sua definição de sucesso possa ser totalmente diferente da de qualquer outra pessoa, os ingredientes do sucesso podem ser resumidos em sete hábitos transformadores. Essa é a premissa central do livro de autoaperfeiçoamento mais vendido de Stephen R. Covey, Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. 📕

O livro, escrito há mais de 30 anos, incentiva os leitores a mudar sua perspectiva do mundo por meio de uma mudança de paradigma. Em seguida, ao aderir a sete hábitos, eles podem aumentar sua eficácia pessoal e profissional e atingir suas metas.

Com 432 páginas, Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes é um pouco mais longo do que a maioria dos livros de autoajuda. Portanto, se estiver procurando um resumo prático e útil dos pontos mais importantes do livro, sua busca termina aqui.

via Amazon

Resumo dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes em um relance

Em seu livro, Stephen Covey explica que o caráter de uma pessoa, e não a personalidade, determina sua eficácia pessoal e interpessoal. Ele define o caráter como a convergência de dois traços fundamentais: integridade e maturidade.

**Integridade

Uma pessoa com integridade é aquela cujo comportamento e ações estão estreitamente alinhados com seus princípios e valores fundamentais.

**Maturidade

Maturidade é a capacidade de um indivíduo de defender suas convicções profundas e, ao mesmo tempo, compreender e respeitar as crenças dos outros. Uma pessoa madura é capaz de lidar com situações, mesmo as que geram conflitos, com paciência, graça e uma perspectiva de longo prazo.

O livro apresenta o conceito de "Ética do Caráter", que incentiva os leitores a desenvolverem o caráter por meio da integridade e da maturidade, em vez de se concentrarem no comportamento externo.

Isso se deve ao fato de que esses processos internos, que envolvem profunda introspecção e reflexão, são a chave para alcançar o verdadeiro sucesso e a eficácia.

Em seguida, Covey descreve sete hábitos que podem nos ajudar a desenvolver e fortalecer nosso caráter:

**Hábito 1: Ser proativo

Dizem que o segredo da serenidade é concentrar-se no que você pode controlar e liberar o que não pode. Portanto, assuma a responsabilidade por sua vida e comprometa-se a melhorá-la de forma proativa.

Quando obstáculos externos surgirem em seu caminho, não deixe que eles o impeçam. Em vez disso, vá fundo, recorra à sua força de caráter e reaja com integridade e maturidade. É isso que as pessoas proativas e os indivíduos bem-sucedidos fazem.

**Hábito 2: Começar com o fim em mente

Estabeleça metas claras para si mesmo. O que deseja realizar em sua vida, tanto profissional quanto pessoalmente? Em seguida, ao planejar e conduzir sua vida, certifique-se de nunca perder de vista esses objetivos finais, de modo que cada ação, seja ela grande ou pequena, seja projetada para impulsioná-lo para mais perto de suas metas. Por fim, em sua jornada rumo à realização, deixe que seus valores fundamentais o guiem. 🌄

**Hábito 3: Colocar as primeiras coisas em primeiro lugar

Aprenda a priorizar. Use seus objetivos finais para determinar em quais áreas deve se concentrar imediatamente e quais podem ser deixadas para depois. Em seguida, faça dessas prioridades uma parte regular de sua agenda 📆.

Às vezes, isso significa dizer "não" a certas coisas. Mas sua integridade exige que você se mantenha fiel aos seus princípios orientadores, portanto, não pense que dizer "não" é ruim. Organizar sua vida dessa forma lhe dará maior controle sobre suas atividades e permitirá que você se autogerencie para obter o máximo de eficácia.

**Hábito 4: Pensar em ganhos mútuos

O livro nos incentiva a praticar a filosofia do ganha-ganha. Isso significa que devemos buscar soluções mutuamente benéficas para todos os envolvidos em nossas interações 🤝.

E se você cultivar uma mentalidade de abundância (em oposição a uma mentalidade de escassez), saberá que há mais do que o suficiente de tudo para todos. Quando todas as partes envolvidas podem sair de uma situação sentindo que ganharam, a vida se torna um ato de cooperação em vez de uma competição. Isso, por sua vez, promove o objetivo da interdependência.

**Hábito 5: Procure primeiro entender, depois ser entendido

Esse hábito tem a ver com o desenvolvimento de excelentes habilidades de comunicação - uma característica essencial para uma vida eficaz e plena. Aborde todas as situações com a intenção de primeiro compreendê-las. Isso significa praticar a escuta ativa e a empatia e ouvir o ponto de vista da outra pessoa sem julgamentos.

Feito isso, transmita sua perspectiva. Você pode descobrir que suas ideias terão mais credibilidade porque você dedicou um tempo para compreender profundamente todos os lados da situação. Esse hábito ajuda a promover um ambiente de confiança e abertura em todos os seus relacionamentos interpessoais.

**Hábito 6: Sinergizar

A sinergia, em sua forma mais verdadeira, é a essência da liderança inspirada. O livro "Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes"_ defende essa verdade fundamental. Quando uma equipe de indivíduos diversos trabalha em sinergia, valorizando as diferenças de cada um, seus pontos fortes e ideias são ampliados e fortalecidos.

Isso resume o antigo princípio de que o todo é sempre maior do que a soma de suas partes. Onde quer que você vá, tente criar um ambiente de alta sinergia em que as pessoas compartilhem suas diferenças e tragam para a mesa o que têm de autêntico. A obtenção de sinergia em suas equipes pode transformá-las em fontes de criatividade e desempenho que o ajudarão a obter os resultados desejados.

**Hábito 7: Afiar a serra

Renovar, atualizar, reequilibrar. Embarque em um ciclo de aprendizado e aprimoramento contínuos em sua vida nas seguintes dimensões:

Saúde física: Dê ao seu corpo o cuidado de que ele precisa, exercitando-se regularmente, alimentando-o com alimentos nutritivos e dormindo o suficiente 💪

Saúde social/emocional: Viva uma vida de serviço, empatia, sinergia e segurança. Passe tempo com pessoas com as quais você se importa e que se importam com você. Isso o ajudará a construir uma vida significativa ♥️

Saúde espiritual: Priorize atividades que exijam pensamento e reflexão profundos, como meditação, estudo e comprometimento 🙏

Saúde mental: Alimente e exercite sua mente. Reserve um tempo para aprender coisas novas, escrever, ler etc. Isso manterá suas faculdades mentais em boa forma à medida que você evolui 🧑‍🎓

Esperamos que este resumo de Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes tenha inspirado você e tenha ressoado com algumas de suas crenças. Continue lendo se estiver pronto para transformar seus hábitos e obter sucesso duradouro.

Principais conclusões de Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes de Stephen Covey

A implementação dos sete hábitos pode ajudá-lo a aumentar sua eficácia como pessoa, como testemunham os milhões de fãs do livro.

Aqui estão as principais lições que Covey enfatiza para seus leitores:

Gerencie bem o seu tempo Gerenciamento do tempo não se trata realmente de gerenciar o tempo. Trata-se de gerenciar a si mesmo. Planeje, defina metas e revise-as regularmente para manter-se adaptável e voltado para o futuro.

Seja responsável por suas ações

Assuma o controle de sua vida e de suas decisões. A maneira como você responde às situações, mesmo que pareçam injustas ou inesperadas, determina o curso de sua vida.

Reconheça seus preconceitos

Não há duas pessoas que vejam uma situação da mesma forma. Sua perspectiva é simplesmente a visão que você está condicionado a ter. Reconheça que a realidade de outra pessoa é tão válida para ela quanto a sua é para você.

Comece pequeno

As grandes mudanças são precedidas por mudanças pequenas e consistentes. As vitórias públicas, que fazem com que você seja elogiado nas mídias sociais, geralmente são construídas com base em pequenas vitórias privadas. Portanto, mude sua perspectiva para refletir isso e, em seguida, dedique tempo à criação de hábitos que agreguem valor à sua vida. Essa é a única maneira de obter os resultados que você busca

Invista em você mesmo

Faça disso um hábito

priorizar sua saúde física, mental, espiritual e emocional. Ela é seu maior patrimônio e a ferramenta mais poderosa para construir a vida que você deseja.

Popular Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes Citações

O livro está repleto de frases que podem ser citadas. E como foi escrito em um estilo prático e altamente acessível, os trechos do livro não precisam de mais explicações. Aqui estão algumas das que mais se destacam para serem lembradas quando as coisas ficarem difíceis.

"A maioria das pessoas não escuta com a intenção de entender; elas escutam com a intenção de responder

"Organize e execute de acordo com as prioridades."

"Por meio da imaginação, podemos visualizar os mundos incriados de potencial que estão dentro de nós."_

"Nosso comportamento é uma função de nossas decisões, não de nossas condições."_

"Depois que as pessoas experimentam a verdadeira sinergia, elas nunca mais são as mesmas."_

"Uma consciência cada vez mais educada nos impulsionará pelo caminho da liberdade pessoal, da segurança, da sabedoria e do poder."_

