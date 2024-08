10 modelos gratuitos de rastreadores de hábitos no Google Sheets e no ClickUp

A maioria de nós sabe o que deve fazer para construir uma vida equilibrada. É mais ou menos assim:

Exercitar-se regularmente. Trocar junk food por refeições saudáveis feitas em casa. Beber água. Dormir o suficiente. Restringir nosso tempo nas mídias sociais. Passar mais tempo com os entes queridos. Continuar aprendendo e crescendo. 🌻

Mas será que sempre fazemos essas coisas?

Hummm ... nem tanto. Apesar das melhores intenções, manter o controle dos bons hábitos pode ser mais difícil do que parece, e os maus hábitos voltam rapidamente.

É aí que os modelos de rastreadores de hábitos são úteis. Quando você monitora os hábitos, é mais fácil gerenciá-los. Antes que você perceba, seus novos hábitos se tornaram - ousamos dizer? - habituais, de modo que você não precisa mais pensar neles. 🤩

Vamos ver como um modelo de rastreador de hábitos pode ajudá-lo a desenvolver e manter esses hábitos hábitos saudáveis . Em seguida, compartilharemos algumas ideias de rastreadores de hábitos para ajudá-lo a atingir suas metas, um passo de cada vez.

O que é um modelo de rastreador de hábitos?

Um modelo de rastreador de hábitos ajuda você a definir metas e, em seguida, dividi-las em pequenas ações que você pode realizar regularmente para obter mudanças positivas.

Os rastreadores de hábitos ajudam a criar impulso, lembrando-o das ações a serem tomadas todos os dias. Um pouco como aplicativos de controle de metas eles fornecem um instantâneo visual do seu progresso, acompanham seu desempenho e o ajudam a se reajustar rapidamente se você sair do caminho.

Eles o motivam a continuar até que esses hábitos novos e positivos estejam enraizados em sua rotina diária - o que pode levar um pouco mais de tempo do que os 21 dias geralmente aceitos .

Você pode usar um modelo de rastreador de hábitos semanal para definir metas para uma semana, um rastreador de hábitos de 30 dias para apoiar a definição de metas para um mês inteiro ou um rastreador de hábitos anual para um ano inteiro - ou mais.

Vá em frente e aplique modelos de rastreadores de hábitos a projetos de autocuidado, como aumentar a ingestão de água, tomar seus suplementos diários ou fazer intervalos regulares durante o dia de trabalho. Ou use-os para ajudar você a priorizar seu trabalho economizar para as férias dos sonhos ou reservar um tempo para finalmente escrever aquele livro, algumas páginas de cada vez. 📚

Não importa como você o aplique, usar um rastreador de hábitos para gerenciar tarefas é um dos métodos mais eficazes de gerenciamento de tarefas produtivas que você pode fazer .

O que faz um bom modelo de rastreador de hábitos?

O melhor aplicativos de rastreamento de hábitos e modelos têm algumas coisas em comum:

São simples e fáceis de usar

O formato deles funciona para você - seja uma tabela bem projetada com datas, um mini rastreador de hábitos para guardar na bolsa ou na carteira, um rastreador de hábitos de bullet journal com cores diferentes para metas diferentes ou um rastreador de hábitos circular que flui de um dia para o outro

Eles permitem que você marque os itens à medida que os realiza, seja eletronicamente ou em um planejador imprimível, para que você tenha uma sensação diária de realização ✅

Eles ajudam comgerenciamento de prioridades para que você sempre se concentre no que é mais importante

Eles funcionam junto com qualquer outroplanejadores digitais que você esteja usando paragerenciar sua carga de trabalho ## 10 modelos de rastreadores de hábitos para usar em 2024

Não importa qual seja a sua meta, há um modelo de rastreador de hábitos para você. Talvez você tenha estabelecido um desafio de 30 dias para ligar para um novo cliente em potencial todos os dias durante um mês. Ou talvez esteja trabalhando para atingir uma meta de longo prazo, como se preparar para correr uma maratona. (Para isso, talvez seja melhor usar um rastreador de hábitos de 100 dias.) 🏃

Muitos modelos de rastreadores de hábitos agora são digitais. Mas se você preferir trabalhar com uma cópia impressa, procure um dos modelos de rastreadores de hábitos para impressão gratuitos disponíveis on-line - e fique à vontade para adicionar adesivos motivacionais à medida que for trabalhando.

Vamos dar uma olhada em algumas das melhores opções disponíveis on-line atualmente.

1. Modelo de rastreador de hábitos pessoais ClickUp

Coloque em prática novos hábitos saudáveis, um passo de cada vez, com o ClickUp Personal Habit Tracker Template

O modelo Rastreador de hábitos pessoais ClickUp é um modelo gratuito de rastreador de hábitos que o ajuda a controlar suas atividades diárias, apoiando hábitos saudáveis à medida que você trabalha para atingir suas metas.

Comece usando um Documento ClickUp ou Notas adesivas em um quadro branco ClickUp para identificar suas metas. Em seguida, faça um brainstorming dos hábitos que você precisa implementar para atingi-los. Se não tiver certeza de quais são suas verdadeiras prioridades, uma modelo de priorização pode ajudá-lo a esclarecer isso.

Crie uma tarefa para cada hábito que deseja monitorar, que pode ser qualquer coisa, desde "meditar por 10 minutos todos os dias" até "estudar três vezes por semana" Defina um cronograma para cada uma delas usando Marcos para que você tenha mini-objetivos para alcançar e use os campos personalizados para tarefas menores e regulares, como ler 15 páginas ou caminhar 10 mil passos por dia.🚶

Use os campos de status Aberto e Concluído e a Barra de Progresso para ficar de olho no seu desempenho em tarefas individuais. Em seguida, decida como deseja monitorar seu progresso geral - escolha entre uma Tabela ou uma exibição de lista. Faça o download deste modelo

2. Modelo de trabalho a fazer do ClickUp

Cumpra com sucesso todas as obrigações futuras com o modelo ClickUp Work To Do

O modelo Modelo de trabalho a fazer do ClickUp ajuda você a realizar suas tarefas de forma rápida, eficiente e na ordem certa, criando bons hábitos que o levam aos seus objetivos. 🌈

Este modelo de planejador divide cada grande tarefa em subtarefas menores e mais gerenciáveis, cada uma com sua data de vencimento. Ele ajuda a priorizar suas tarefas para que você esteja sempre trabalhando nas tarefas mais importantes primeiro e permite que você organize tudo usando um modelo de planejamento flexível Quadro Kanban . E se houver mais alguém envolvido, você pode atribuir tarefas a outras pessoas usando Automações do ClickUp .

Categorize suas tarefas com campos personalizados, como Tipo de Tarefa, Frequência e Notas Importantes, e acompanhe o progresso usando status personalizados como A Fazer, Em Andamento, Concluído ou Cancelado.

Você pode ver todas as suas tarefas na visualização da lista de tarefas. Use o modelo como um planejador semanal no Weekly Visualização do calendário ou use-o como um modelo de rastreador de hábitos mensal na visualização Monthly Calendar. Faça o download deste modelo

3. Modelo do ClickUp Daily Things To Do

Este modelo clássico do ClickUp Daily Things To Do facilita o controle de tarefas e seu progresso

O modelo Modelo do ClickUp Daily Things To Do é um rastreador de hábitos diários - porque os hábitos diários o ajudam a atingir metas de longo prazo.

Use listas de verificação e campos personalizados como Categorias, Carga de trabalho e Progresso para garantir que nada seja esquecido todos os dias. Classifique os itens da lista de tarefas por data de vencimento e priorize-os para que você saiba no que deve se concentrar primeiro.

Esse modelo simples de rastreador de hábitos também permite que você marque os itens à medida que os realiza. Depois, você pode ocultá-los - ou deixá-los abertos e visíveis, se preferir. Ver suas tarefas concluídas com frequência lhe dá uma sensação de realização. ✅

A visualização do quadro mostra rapidamente o que ainda precisa ser feito e o que já foi concluído, para que você sempre saiba onde está no quadro geral. Faça o download deste modelo

4. Modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp

Veja todas as suas tarefas para cada dia no modelo de lista de tarefas do ClickUp Calendar

O modelo Modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp funciona especialmente bem quando você está fazendo malabarismos com várias tarefas e não sabe bem por onde começar. Esse modelo gratuito de rastreador de hábitos mostra todas as suas tarefas em um formato de linha do tempo para que você possa visualizar facilmente o que precisa fazer.

Depois, quando estiver pronto para começar, você poderá se aprofundar nos detalhes de qualquer tarefa. Atributos personalizados, como categoria, função, recursos e nível de produtividade, mostram exatamente com o que você está trabalhando e o que precisa realizar.

Também é possível organizar suas tarefas por alguns desses atributos, inclusive Categoria e Função, para que você possa trabalhar em tarefas semelhantes em conjunto, se desejar. Em seguida, basta alterar o status de Aberto para Concluído quando terminar.

Você pode usar esse modelo como um rastreador de hábitos diário, semanal ou mensal, dependendo da antecedência com que prefere planejar. 🗓️ Faça o download deste modelo

5. Modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp

Use este modelo para ajudá-lo a listar e visualizar seu plano de crescimento

O desenvolvimento pessoal contínuo é uma parte importante do crescimento como pessoa e de sua carreira. Realize seu potencial compreendendo seus pontos fortes e suas áreas de aprimoramento e, em seguida, planeje avançar em direção à melhor versão de si mesmo.

O Modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp ajuda você a fazer exatamente isso. É um rastreador de metas pessoais e profissionais e um planejador de projetos que o ajuda a definir metas e organize suas tarefas, levando em conta os possíveis obstáculos. Em seguida, você pode medir seu progresso em direção a essas metas.

Vários status de tarefas, como Off Track (fora do caminho), On Track (no caminho) e Goal Met (meta atingida), mantêm você concentrado e motivado. E atributos personalizados, como a capacidade de escolher um Parceiro de Responsabilidade, definir Metas Diárias Mínimas e comemorar Vitórias e Conquistas, mantêm você em movimento. 🏆

A visualização do quadro de PD por trimestre mostra a você plano de desenvolvimento pessoal para cada três meses. Você também pode medir seus níveis de satisfação para cada tarefa selecionando um número de corações em cinco para o campo personalizado "How Happy Are You With Your Progress? Faça o download deste modelo

6. Modelo de agenda pessoal diária ClickUp para crianças

Crie uma rotina e uma estrutura desde o início com o modelo de agenda pessoal diária do ClickUp para crianças

"Você escovou os dentes/fez a cama/fez a lição de casa?" Todos os pais reconhecem esses tipos de tarefas diárias e como às vezes pode ser difícil fazer com que os filhos as cumpram. Estabeleça bons hábitos desde cedo e torne as coisas mais fáceis para você (e seus filhos) com o Agenda pessoal diária ClickUp para crianças .

Originalmente projetado para crianças que estão aprendendo em casa, esse modelo de rastreador de hábitos pode ser facilmente adaptado para desenvolver bons hábitos também para crianças que frequentam a escola. É uma ferramenta visual e amigável para crianças que fornece estrutura e mostra exatamente o que elas precisam fazer todos os dias e quando - fornecendo lembretes úteis, se necessário.

Com blocos de tempo para a lição de casa, tempo com a família e atividades divertidas, criando um bom equilíbrio, isso os mantém produtivos e felizes, e você pode adicionar quaisquer tarefas extras que eles precisem fazer - como escovar os dentes ou arrumar a cama. 🛏️

Ele funciona até mesmo como um rastreador de humor e incentiva uma interação mais pessoal com campos personalizados como "Como foi o seu dia?", "O que o fez sorrir hoje?" e "Há algo sobre o qual você queira conversar em particular?" Faça o download deste modelo

7. Modelo de produtividade pessoal ClickUp

Use o ClickUp para produtividade pessoal com este modelo

Diga adeus ao excesso de trabalho e organize sua vida com Modelo de produtividade pessoal do ClickUp .

Defina suas metas de longo prazo e, em seguida, programe tarefas menores para ajudá-lo a alcançá-las. Priorize o seu dia, desde a meditação matinal até as reuniões e o planejamento das refeições, de acordo com o que é mais importante para você, para manter o foco e a motivação.

Altere as tarefas de To Do (A fazer) para Complete (Concluído) à medida que as realiza - ou use status personalizados mais específicos, como Meals Planned (Refeições planejadas), Buy at Meat Market (Comprar no mercado de carnes) e Made It! para acompanhar cada etapa. Use o aplicativo de controle de tempo para ver exatamente quanto tempo você gasta em uma tarefa e um Gráfico de Gantt para ver o quão longe você está de concluí-lo. Assim, você pode decidir onde precisa ajustar seu plano.

Esse modelo gratuito de rastreador de hábitos também o ajuda a definir tarefas recorrentes. Por exemplo, defina uma tarefa para se lembrar de fazer pausas regulares ao longo do dia para se manter produtivo. 💪 Faça o download deste modelo

8. Modelo de metas SMART do ClickUp

Use o modelo de Metas SMART do ClickUp para organizá-las em um sistema gerenciável que dê suporte à sua abordagem diária de definição e alcance de metas

As melhores metas são as metas SMART, ou seja, específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado.

As Modelo de metas SMART do ClickUp ajuda você a ter clareza sobre todos os elementos de suas metas e, ao mesmo tempo, a dividi-las em partes muito mais gerenciáveis. Com marcos menores a serem atingidos, é mais fácil manter a motivação e o foco.

O modelo também o incentiva a pensar mais profundamente sobre suas metas e a identificar os possíveis obstáculos que possam surgir. Por exemplo, campos personalizados como "Por que estou definindo essa meta agora?" e "Você tem as habilidades necessárias para atingir essa meta?", bem como "Quantidade de esforço necessário", fazem você pensar e garantir que está definindo as metas certas no momento certo. 🚦

Status úteis como "Off Track" (fora do caminho), "On Track" (no caminho) e "Crushing" (esmagando) permitem que você saiba como está se saindo e o alertam se precisar tomar alguma medida corretiva para chegar onde deseja. Faça o download deste modelo

9. Modelo de planilha do Google Sheets Habit Tracker da Hellometrics

via Hellometrics O modelo de rastreador de hábitos do Google Sheets foi criado para ajudar os proprietários de empresas ou blogueiros a controlar as tarefas recorrentes, mas qualquer pessoa pode usá-lo para criar bons hábitos.

Gerencie sua rotina de trabalho definindo tarefas a serem realizadas em horários específicos, por exemplo, diariamente, uma ou duas vezes por semana ou uma vez por mês. Você pode personalizar o modelo para atender às suas necessidades específicas.

Em seguida, marque as tarefas que foram concluídas. Ao marcá-las, você obtém um belo visual que lhe dá uma sensação de realização. E se quiser ver um resumo, a guia Progresso informa quantas vezes você fez cada tarefa - mantendo a realidade caso você esteja se esquivando. 👀 Faça o download deste modelo

10. Modelo de planilha do Google Sheets Habit Tracker por Template.net

via Template.net Este modelo de rastreador de hábitos do Google Sheets é um documento simples e fácil de usar que permite listar suas tarefas - ou os hábitos nos quais você deseja trabalhar - juntamente com uma data e hora de vencimento. Você pode especificar o rastreador de hábitos semanal ou mensal como se fosse uma tarefa recorrente e, em seguida, alterar o status de Incompleto para Concluído quando estiver concluído.

É necessário pagar por uma assinatura do Template.net para poder fazer o download desse modelo de rastreador de hábitos no formato do Planilhas Google ou do Excel. Mas, depois de fazer o download, ele é editável e pode ser impresso, o que o ajudará a manter a responsabilidade consigo mesmo. 📝 Faça o download deste modelo

Alcance suas metas com modelos de rastreamento de hábitos que funcionam para você

Todo mundo precisa de algo pelo qual se esforçar, seja sucesso na carreira, boa saúde, sustentabilidade financeira - ou alguma combinação disso. No entanto, atingir esses tipos de metas não acontece da noite para o dia. Eles são o resultado de bons hábitos realizados repetidamente, mesmo quando a vida atrapalha.

Ferramentas como modelos de rastreadores de hábitos nos ajudam a ter clareza sobre o que estamos tentando alcançar e nos lembram todos os dias do que precisamos fazer para chegar lá. Elas nos mantêm concentrados apesar das distrações. Quando podemos ver nosso progresso com clareza, isso nos motiva a continuar. 🙌

Os modelos de rastreadores de hábitos gratuitos do ClickUp são alguns dos melhores disponíveis on-line. Como todos os modelos do ClickUp, eles são fáceis de usar, podem ser personalizados de acordo com suas necessidades e ajudam a agilizar seu fluxo de trabalho como nunca antes. Registre-se no ClickUp gratuitamente e tenha acesso à nossa ampla variedade de modelos de rastreadores de hábitos e muito mais. Gerenciar seus negócios - e sua vida - nunca foi tão fácil.