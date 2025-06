Modelos gratuitos de guia de estilo Figma para criar designs consistentes

Fontes por toda parte, cores incompatíveis e botões que parecem seguir uma lógica misteriosa. A inconsistência no design surge mais rápido do que você imagina e, sem um sistema sólido, só tende a piorar.

É por isso que você precisa de um guia de estilo abrangente — uma única fonte de referência para tipografia, cores da marca, espaçamento e componentes da interface do usuário, que esteja alinhado com a voz da sua marca — para manter seus designs elegantes e profissionais.

Mas sejamos honestos: criar um do zero é demorado.

Felizmente, os modelos gratuitos de guia de estilo da marca Figma fazem o trabalho pesado por você. Essas estruturas pré-construídas ajudam a manter e criar um manual da marca de forma consistente em diversos projetos de design. Elas ajudam a focar na criatividade, em vez de refazer o básico.

Vamos explorar os melhores modelos gratuitos para você começar.

O que torna um modelo de guia de estilo Figma bom?

Um bom modelo de guia de estilo Figma fornece uma estrutura organizada para manter a consistência do design.

Inclui:

Tipografia : famílias de fontes, tamanhos, espessuras e alturas de linha definidos

Paleta de cores : cores primárias, secundárias e neutras com valores HEX/RGB

Componentes da interface do usuário : botões padronizados, elementos de formulário, ícones e outros recursos reutilizáveis

Espaçamento e grades : diretrizes claras para margens, preenchimento e alinhamento

Estados e interações : variações para hover, ativo, desativado e outros estados da interface do usuário

Elementos da marca: logotipos, ilustrações e outros ativos de identidade, se aplicável

Lembrete: Ao escolher os elementos para o seu próprio guia de estilo, é importante ter em mente a declaração de missão. Se a sua declaração de missão for forte e motivadora, como "Let's Do It" da Nike, então os elementos do seu design devem apoiá-la, em vez de se desviar dela.

📖 Leia também: Os melhores geradores de arte com IA

5 modelos gratuitos de guia de estilo Sigma

Abaixo estão cinco modelos gratuitos de guia de estilo Figma que oferecem diferentes níveis de detalhes e personalização:

1. Modelo de guia de estilo gratuito da RedSky Engineering

via Figma

Procurando um guia de estilo limpo e bem estruturado? O Modelo de Guia de Estilo Gratuito da RedSky Engineering abrange tipografia, paletas de cores, componentes de interface do usuário e espaçamento — tudo organizado de forma clara para referência rápida.

O layout simples facilita a atualização à medida que seu design evolui, tornando-o uma excelente opção para designers individuais e equipes. Ele oferece o equilíbrio certo entre estrutura e flexibilidade, garantindo que seu sistema de design permaneça coeso sem parecer rígido.

📌 Ideal para: Designers e equipes que precisam de um guia de estilo abrangente, mas fácil de manter.

2. Modelos de guia de estilo de interface do usuário por Yahiya Amiruddin

via Figma

Os modelos de guia de estilo de interface do usuário de Yahiya Amiruddin incluem diferentes formatos de guia de estilo para atender às diversas necessidades dos projetos. De tipografia e botões a elementos de formulário e sistemas de grade, a coleção oferece uma abordagem estruturada para a consistência do design.

Com várias opções de layout, você pode escolher o formato que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho. Além disso, é fácil compartilhar com desenvolvedores para transferências mais tranquilas.

📌 Ideal para: designers de UI/UX que gerenciam projetos complexos que exigem componentes reutilizáveis e regras de design claras.

💡 Dica profissional: Siga um guia de estilo consistente para manter a clareza e o profissionalismo em seus textos. Seja AP, Chicago ou regras personalizadas, a consistência é fundamental!

3. Guia de estilo simples | Tipografia, cor e sombra por Sagor Sur

via Figma

Às vezes, você não precisa de um sistema de design elaborado, apenas uma referência rápida para fontes, cores e sombras. O Guia de estilo simples | Modelo de tipografia, cor e sombra da Sagor Sur mantém as coisas mínimas, mas eficazes, concentrando-se nos elementos visuais essenciais, sem complexidade desnecessária.

📌 Ideal para: Freelancers e designers independentes que precisam de um guia de estilo simples para projetos de pequeno a médio porte.

💡Dica profissional: Procurando um mecanismo de criação de imagens e conteúdo que siga as diretrizes da sua marca e ofereça suporte a fluxos de trabalho completos? Experimente o ClickUp Brain!

4. Guia de estilo de logotipo de marca gratuito por Vishnuraj Pr

via Figma

A identidade da marca vai além das cores e fontes — envolve como logotipos, tipografia e elementos visuais funcionam juntos. O Guia de estilo de logotipo de marca gratuito da Vishnuraj Pr fornece uma estrutura clara para diretrizes de marca, garantindo consistência em ativos digitais e impressos.

5. Guia de estilo da Figma para a web e FLEGOs

via Figma

O modelo Figma Web Style Guide and FLEGOs é mais do que um guia de estilo — é um sistema de design modular. Com tipografia, cores, componentes de interface do usuário e elementos pré-construídos (FLEGOs), ele ajuda designers e desenvolvedores a trabalhar mais rápido, mantendo uma linguagem visual unificada.

Ele combina um guia de estilo tradicional com blocos de design reutilizáveis, tornando-o perfeito para projetos web escaláveis.

📌 Ideal para: Web designers e desenvolvedores que precisam de um guia de estilo e uma biblioteca de componentes de interface do usuário reutilizáveis.

👀 Você sabia? O AP Stylebook desaconselha o uso da vírgula de Oxford, enquanto o Chicago Manual of Style a recomenda para maior clareza. Sua escolha pode mudar o significado de uma frase!

Limitações do uso do Figma para um guia de estilo

O Figma é uma ferramenta de design poderosa, mas tem algumas desvantagens quando se trata de manter e dimensionar guias de estilo. Aqui estão algumas limitações a serem lembradas:

❌ Falta de controle de versão nativo: Embora o Figma rastreie as alterações, gerenciar diferentes versões do guia de estilo pode ser complicado, especialmente quando vários membros da equipe estão envolvidos. Ao contrário de sistemas de design dedicados, como Zeroheight ou Frontify, o Figma não oferece controle de versão integrado para briefings de design

❌ Aplicação limitada das regras de design: O Figma permite criar um guia de estilo, mas não impõe a consistência do design. Os membros da equipe ainda podem substituir estilos ou esquecer de seguir o guia, levando a inconsistências

❌ Desafiador para quem não é designer: desenvolvedores, profissionais de marketing e outras partes interessadas podem ter dificuldade em navegar por um guia de estilo baseado no Figma em comparação com plataformas que fornecem documentação estruturada com componentes interativos

❌ Preocupações com escalabilidade: gerenciar um guia de estilo exclusivamente no Figma pode se tornar uma tarefa difícil à medida que os projetos crescem. Sem integrações para atualizações automatizadas ou ferramentas de documentação estruturadas, manter tudo organizado requer esforço manual

📖 Leia também: As melhores integrações do Figma para melhorar seu fluxo de trabalho de design

Modelos alternativos de guia de estilo Figma

O Figma é uma ferramenta poderosa para criar guias de estilo, mas quando se trata de gerenciar uma marca inteira, o ClickUp , seu aplicativo completo para o trabalho, oferece uma solução mais abrangente e estruturada.

É uma boa alternativa ao Figma que permite às equipes criar e armazenar diretrizes de marca, gerenciar projetos de branding, colaborar entre departamentos e garantir a consistência em todos os ativos da marca.

Com o ClickUp para equipes de branding, as empresas obtêm um hub centralizado para armazenar logotipos, fontes, cores e outros elementos da marca.

Em vez de arquivos espalhados e PDFs desatualizados, o ClickUp garante que as diretrizes de branding estejam sempre acessíveis, atualizadas e padronizadas.

As equipes também podem automatizar fluxos de trabalho de aprovação, reduzindo atrasos e falhas de comunicação nas decisões de branding.

Gemma Kuenzi, diretora de arte da Kredo Inc., resume isso muito bem:

O ClickUp é a melhor coisa que já me aconteceu. Sou diretor de arte da Kredo Inc, empresa controladora de três subsidiárias. Gerencio uma equipe de designers, então o ClickUp me ajuda a gerenciar projetos, controlar o tempo, delegar tarefas e muito mais!

O ClickUp é a melhor coisa que já me aconteceu. Sou diretor de arte da Kredo Inc, empresa controladora de três subsidiárias. Gerencio uma equipe de designers, então o ClickUp me ajuda a gerenciar projetos, controlar o tempo, delegar tarefas e muito mais!

Unifique a identidade da sua marca com o ClickUp para equipes de branding, mantendo diretrizes, ativos e mensagens consistentes em todos os canais

Para equipes de design, o ClickUp para equipes criativas e de design oferece uma maneira mais integrada de gerenciar projetos. Ferramentas de colaboração em tempo real permitem que designers, profissionais de marketing e partes interessadas forneçam feedback, acompanhem alterações e iterem sem confusão.

Tarefas integradas e recursos de gerenciamento de marca, como cronogramas, dependências e controle de versão, garantem que os projetos de branding permaneçam dentro do prazo e evitam que ativos desatualizados sejam usados.

O ClickUp também se integra a ferramentas de design populares, como Figma e Adobe Creative Cloud, facilitando a conexão de fluxos de trabalho sem precisar alternar entre plataformas. Isso pode reduzir o tempo necessário para concluir solicitações de design em 33%!

Simplifique a colaboração e o gerenciamento de ativos com o ClickUp para equipes criativas e de design, garantindo fluxos de trabalho contínuos, desde a concepção até a execução

Além disso, o ClickUp oferece os seguintes modelos fantásticos para ajudar as equipes a gerenciar KPIs de branding, design e marketing com eficiência, garantindo consistência e colaboração em todos os projetos:

1. Modelo de guia de estilo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Estabeleça um guia de estilo estruturado e profissional com o modelo de guia de estilo ClickUp, mantendo todos os elementos da marca organizados

Uma identidade de marca forte requer mais do que apenas um logotipo e uma paleta de cores — ela precisa de um guia abrangente que garanta a consistência em todos os materiais digitais e impressos. O Modelo de Guia de Estilo ClickUp fornece uma estrutura organizada para documentar todos os aspectos da identidade visual da sua marca.

Com o formato de documento do ClickUp, as equipes podem atualizar e colaborar facilmente no guia de estilo em tempo real, eliminando a confusão que acompanha os arquivos de design estáticos.

Este modelo permite que você:

Defina a tipografia com opções de fontes, tamanhos e hierarquia

Especifique paletas de cores com valores HEX, RGB e CMYK para maior precisão

Defina diretrizes de uso do logotipo para espaçamento, posicionamento e variações

Padronize elementos da interface do usuário , como botões, ícones e componentes de formulários

Garanta a inclusão com padrões de acessibilidade

📌 Ideal para: Equipes de design e departamentos de marketing que procuram um guia de estilo de marca centralizado e fácil de manter, que possa ser adaptado à medida que a organização cresce.

2. O modelo de guia de estilo da marca ClickUp Create

Obtenha um modelo gratuito Crie um guia de marca detalhado e dinâmico com o modelo de guia de estilo do ClickUp, garantindo clareza e consistência em toda a sua equipe

Está construindo uma marca do zero? O ClickUp Create a Style Guide Template oferece uma abordagem estruturada para desenvolver uma identidade de marca coesa, orientando as equipes passo a passo ao longo do processo.

Diferente de um guia de estilo tradicional, este modelo foi projetado para ser um documento vivo, o que significa que as equipes podem refinar e atualizar continuamente seus elementos de branding à medida que seus negócios evoluem.

Este modelo ajuda as equipes a definir:

Missão e valores da marca: estabeleça os princípios fundamentais que moldam a identidade da sua marca

Diretrizes de tipografia e cores: Selecione fontes e paletas de cores que estejam alinhadas com a personalidade da sua marca

Tom e voz: Padronize a forma como a sua marca se comunica em diferentes plataformas

Imagens e iconografia: defina os elementos visuais que aumentam o reconhecimento da marca

📌 Ideal para: Startups, iniciativas de rebranding e equipes que estão criando um guia de estilo pela primeira vez.

🧠 Curiosidade: O primeiro guia de estilo conhecido data de 1893 — Rules for Compositors and Readers, de Horace Hart, usado pela Oxford University Press.

3. Modelo de guia de estilo do logotipo da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Padronize o uso do logotipo com o modelo de guia de estilo de logotipo do ClickUp, definindo diretrizes claras para tamanho, cor e posicionamento

Seu logotipo é o elemento mais reconhecível da sua marca, e o uso inconsistente pode enfraquecer o reconhecimento da marca. O Modelo de Guia de Estilo do Logotipo ClickUp garante que todas as equipes internas e parceiros externos usem seu logotipo de maneira correta e consistente.

Este modelo inclui:

Variações do logotipo principal e secundário: defina diferentes versões do seu logotipo (colorido, monocromático, apenas ícone, etc.)

Regras de espaçamento e alinhamento: defina diretrizes claras sobre zonas seguras e tamanhos mínimos para evitar distorções

Uso do fundo: especifique quais fundos funcionam melhor para o seu logotipo e como lidar com problemas de contraste

Modificações inaceitáveis: Documente o que NÃO deve ser feito com o seu logotipo (esticar, recolorir, adicionar efeitos, etc.)

📌 Ideal para: Equipes de branding, agências e empresas que precisam aplicar diretrizes rígidas de uso do logotipo em vários pontos de contato.

4. Modelo de guia de estilo do projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha a consistência entre projetos com o modelo de guia de estilo do ClickUp Project, alinhando a marca em várias iniciativas

Nem todo projeto de design requer um guia de estilo completo para a marca. Às vezes, as equipes precisam de um guia de estilo específico para o projeto para manter a consistência em uma campanha, produto ou experiência digital específica. O Modelo de Guia de Estilo do Projeto ClickUp ajuda as equipes a definir e seguir regras de design em um nível micro.

Principais recursos deste modelo:

Tipografia e paletas de cores personalizadas: defina regras de estilo exclusivas para o projeto sem afetar as diretrizes gerais da marca

Componentes e interações da interface do usuário: Padronize botões, ícones, campos de entrada e elementos de navegação para proporcionar experiências de usuário coesas

Diretrizes para imagens e mídia: defina parâmetros para fotografia, ilustrações e uso de multimídia

Seções de transferência para desenvolvedores: garanta uma colaboração perfeita entre designers e desenvolvedores com especificações e anotações claras

📌 Ideal para: Equipes de produto, agências e designers que trabalham em projetos de grande escala, onde a consistência é crucial, mas não são necessárias mudanças em toda a marca.

👀 Você sabia? O MLA Handbook já proibiu o uso do pronome singular "eles", mas a edição de 2016 o adotou oficialmente para incluir todos os gêneros.

5. Modelo de livro da marca ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Documente todos os aspectos da identidade da sua marca com o modelo de livro da marca ClickUp, que serve como uma referência abrangente para sua equipe

Um livro da marca é um guia abrangente que vai além dos elementos de design para incluir mensagens, posicionamento e narrativa da marca. O Modelo de Livro da Marca ClickUp oferece uma maneira estruturada de documentar todos os aspectos da identidade da sua marca em um só lugar.

Ao contrário dos livros de marca tradicionais, este modelo é interativo e pode ser atualizado continuamente para refletir as estratégias de marca em evolução. Dentro deste modelo, você encontrará seções para:

Missão, visão e valores da marca: defina o objetivo da sua marca e os princípios que a orientam

Diretrizes de identidade visual: Documente logotipos, tipografia, cores e elementos de design

Personalidade e tom de voz da marca: Descreva como sua marca se comunica e interage com seu público

Posicionamento no mercado: esclareça como sua marca se destaca da concorrência

📌 Ideal para: Empresas que precisam de um documento de referência completo para equipes internas, parceiros e partes interessadas.

6. Modelo de diretrizes de estilo da marca ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha a consistência da marca com o modelo de diretrizes de estilo da marca ClickUp, garantindo que todos os membros da equipe sigam os mesmos padrões

Uma diretriz de estilo de marca bem definida garante a consistência em todos os materiais de marketing, documentos internos e pontos de contato com o cliente. O Modelo de diretrizes de estilo da marca ClickUp fornece uma estrutura organizada para documentar e aplicar os principais elementos visuais e de comunicação da sua marca.

Ao contrário dos PDFs tradicionais ou dos arquivos Figma estáticos, este modelo é interativo e facilmente atualizável. Ele permite que as equipes colaborem em tempo real e mantenham as diretrizes de branding atualizadas.

Este modelo abrange:

Regras de tipografia : especifique famílias, tamanhos, espessuras e hierarquia das fontes

Paleta de cores : defina cores primárias, secundárias e de destaque com valores HEX, RGB e CMYK

Uso do logotipo : defina o posicionamento, o espaçamento e as variações adequados

Imagens e gráficos : defina padrões para fotografia, ícones, designs gráficos e ilustrações

Tom e voz da marca: garanta a consistência das mensagens em diferentes plataformas

📌 Ideal para: Equipes de marketing e design que precisam de um guia de estilo de marca centralizado e dinâmico que evolua com a empresa.

📮ClickUp Insight: Nossa pesquisa descobriu que os profissionais do conhecimento mantêm uma média de 6 conexões diárias no local de trabalho. Isso provavelmente envolve várias trocas de mensagens por e-mail, chat e ferramentas de gerenciamento de projetos. E se você pudesse reunir todas essas conversas em um só lugar? Com o ClickUp, você pode! É o aplicativo completo para o trabalho que combina projetos, conhecimento e chat em um só lugar, tudo com tecnologia de IA que ajuda você e sua equipe a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

7. O modelo de identidade da marca ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina a identidade visual central da sua marca com o modelo de identidade de marca ClickUp, mantendo os elementos essenciais acessíveis e bem documentados

A identidade da sua marca é mais do que apenas um logotipo — é a representação visual e emocional completa da sua empresa. O Modelo de identidade da marca ClickUp fornece um guia completo para estabelecer uma presença de marca forte e consistente.

Este modelo inclui seções para:

Defina os elementos essenciais da marca, incluindo missão, valores e traços de personalidade

Estabeleça variações do logotipo com designs primários, secundários e baseados em ícones

Defina regras claras para tipografia e esquemas de cores

Crie um tom e uma mensagem de marca consistentes para diferentes públicos

Apresente exemplos de aplicação com maquetes reais para mídia digital e impressa

📌 Ideal para: Empresas que estão construindo ou refinando sua identidade de marca, garantindo que todos os designs, comunicações e ativos de marketing estejam alinhados com sua visão.

8. O modelo de branding da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie todos os ativos e fluxos de trabalho de branding com o modelo de branding do ClickUp, facilitando a supervisão de vários elementos da marca em um só lugar

Criar uma marca forte envolve planejamento estratégico, design e comunicação. O Modelo de Branding ClickUp ajuda as equipes a estabelecer as bases para uma marca poderosa, definindo todos os principais elementos de branding em um único lugar organizado.

Este modelo abrange:

Estratégia e posicionamento da marca : defina o que diferencia a sua marca

Informações sobre o público-alvo : identifique os principais dados demográficos e perfis dos clientes

Visuais da marca : defina diretrizes para logotipos, tipografia e esquemas de cores

Estrutura de mensagens : crie narrativas e slogans consistentes para a marca

Roteiro de implementação: atribua tarefas de branding e prazos para execução

📌 Ideal para: Startups, empresas em crescimento e equipes de marketing que trabalham em uma estratégia de desenvolvimento de marca.

9. Modelo de plano de lançamento da marca ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje um lançamento de marca perfeito com o modelo de plano de lançamento de marca do ClickUp, que cobre todos os detalhes, desde mensagens até distribuição de ativos

Lançar uma marca — ou reformular uma já existente — requer planejamento e execução cuidadosos. O Modelo de Plano de Lançamento de Marca da ClickUp fornece um roteiro estruturado para organizar cada etapa da estreia da sua marca e garantir um lançamento bem-sucedido.

Este modelo inclui:

Lista de verificação de branding pré-lançamento : finalize logotipos, mensagens e ativos da marca

Estratégias de marketing e relações públicas : planeje anúncios, campanhas nas redes sociais e comunicados à imprensa

Coordenação das partes interessadas : atribua funções e prazos às equipes internas e aos parceiros externos

Avaliação pós-lançamento: acompanhe o desempenho da marca e a recepção do público

📌 Ideal para: Equipes de marketing, startups e empresas que estão se preparando para o lançamento de uma grande marca ou para uma campanha de rebranding.

10. Modelo de plano de rebranding da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Execute um processo de rebranding tranquilo com o modelo de plano de rebranding do ClickUp, garantindo uma transição bem estruturada sem perder detalhes importantes

A reformulação da marca é mais do que apenas uma atualização do logotipo — é uma reformulação estratégica que requer uma execução cuidadosa. O Modelo de Plano de Reformulação da Marca ClickUp fornece um guia passo a passo para gerenciar todo o processo, garantindo o alinhamento entre equipes, partes interessadas e expectativas dos clientes.

Este modelo ajuda as equipes a:

Avalie a percepção atual da marca : identifique lacunas e oportunidades de melhoria

Defina novos elementos de identidade da marca : logotipos, cores, tipografia e atualizações de mensagens

Planeje estratégias de implementação : coordene atualizações do site, transições nas redes sociais e campanhas de marketing

Gerencie a comunicação interna e externa : garanta que funcionários, parceiros e clientes estejam alinhados com a nova marca

Acompanhe o progresso e o feedback: monitore os marcos da reformulação da marca e a recepção do público

📌 Ideal para: Empresas que estão passando por uma grande reformulação da marca e precisam que todos os aspectos, desde o design até a mensagem, sejam executados com eficácia.

11. O modelo de gerenciamento de marca ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Supervisione o gerenciamento da marca de forma eficaz com o modelo de gerenciamento de marca ClickUp, mantendo todas as diretrizes, aprovações e atualizações sincronizadas

Uma marca é tão forte quanto sua execução consistente em todas as plataformas e pontos de contato. O Modelo de Gerenciamento de Marca ClickUp ajuda as equipes a manter a integridade da marca, fornecendo um hub centralizado para gerenciar tarefas, ativos e aprovações de branding.

Este modelo permite que as equipes:

Acompanhe as atualizações dos ativos da marca : mantenha uma biblioteca organizada de logotipos, fontes e arquivos de design

Padronize as diretrizes da marca : garanta que todos os departamentos e parceiros externos sigam as práticas corretas de branding

Monitore a consistência da marca : revise e aprove os materiais de marketing antes da publicação

Atribua tarefas de branding : defina responsabilidades para o calendário de conteúdo, atualizações de design e auditorias de marca

Avalie o impacto da marca: acompanhe os principais indicadores de desempenho para avaliar a eficácia da marca

📌 Ideal para: Equipes de marketing, gerentes de marca e agências responsáveis por manter e garantir a consistência da marca.

Crie e mantenha uma marca consistente com o ClickUp

Seja para criar uma marca do zero ou refinar uma já existente, esses modelos oferecem uma base sólida para tipografia, cores, logotipos e muito mais.

No entanto, criar um guia de estilo é apenas uma parte do gerenciamento de uma marca.

Você precisa de uma abordagem mais abrangente para organizar os ativos da marca, acelerar as aprovações e garantir o alinhamento entre as equipes. O ClickUp oferece uma variedade de modelos e ferramentas poderosas para o gerenciamento dos ativos da sua marca.

Na verdade, organizações líderes como a Trinetix transformaram as operações de design e reduziram as reuniões em 50% com o ClickUp.

Explore as soluções da ClickUp para o sucesso da sua marca a longo prazo. Uma grande marca não é apenas projetada; ela é gerenciada de forma eficaz. Inscreva-se agora na ClickUp!