as 15 melhores alternativas ao Buffer para gerenciamento de mídias sociais em 2025

Gerenciar mídias sociais não é fácil — entre atualizações constantes, demandas crescentes de engajamento e acompanhamento de desempenho, há muito o que fazer. É por isso que a ferramenta certa de gerenciamento de mídias sociais pode fazer toda a diferença.

O Buffer é uma ferramenta de agendamento de redes sociais popular pela sua capacidade de ajudar equipes de redes sociais a agendar publicações, gerenciar um calendário de conteúdo e manter o engajamento básico organizado. Mas, à medida que as estratégias sociais se tornam mais complexas, as análises básicas e a automação limitada do Buffer começam a ficar evidentes, especialmente nos planos de nível inferior.

A vantagem? Muitas alternativas ao Buffer oferecem recursos mais completos, fluxos de trabalho mais inteligentes e melhor custo-benefício.

Neste guia, exploraremos as 15 melhores alternativas ao Buffer e como otimizar seu fluxo de trabalho nas redes sociais com o ClickUp. Vamos começar! 🚀

5 limitações do Buffer que afetam os processos de gerenciamento de mídias sociais

📌 Antes de explorarmos as alternativas ao Buffer, vamos analisar mais detalhadamente por que o Buffer muitas vezes fica aquém das expectativas de equipes em crescimento e estratégias complexas:

Não há suporte para o perfil comercial do Google: Ao contrário de algumas plataformas de gerenciamento de redes sociais, o Buffer não oferece suporte ao Perfil Comercial do Google, o que torna o marketing local mais desafiador

Análise e relatórios básicos: Embora o Buffer ofereça análise de redes sociais, ele não possui análises aprofundadas para acompanhar o desempenho nas redes sociais, analisar a concorrência e o engajamento nas redes sociais

Sem ferramentas nativas de monitoramento de redes sociais: O monitoramento de redes sociais é essencial para acompanhar menções à marca, tendências e engajamento. O Buffer não possui recursos de monitoramento de redes sociais para insights mais profundos

A colaboração em equipe é restrita: Gerencia várias contas de redes sociais com uma equipe? Os planos mais básicos do Buffer restringem os membros da equipe, dificultando a colaboração entre equipes de marketing e agências

Automação e recursos de IA limitados: Outras Outras ferramentas de gerenciamento de redes sociais oferecem recursos avançados, como curadoria de conteúdo baseada em IA e planejamento de conteúdo visual — o Buffer fica aquém em automação

📮 ClickUp Insight: 37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve alternar entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você obtém assistência de redação com IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, chats, documentos e muito mais, tudo isso mantendo o contexto de todo o seu espaço de trabalho.

Alternativas ao Buffer em resumo

Antes de entrarmos em detalhes, aqui está um rápido resumo das principais alternativas ao Buffer:

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços ClickUp – Criação de conteúdo com inteligência artificial – Gerenciamento de tarefas – Agendamento e análise – Colaboração e integração Equipes que precisam de uma plataforma abrangente para gerenciamento de mídias sociais, criação de conteúdo e programação Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Hootsuite – Agendamento multiplataforma – Análise e relatórios – Monitoramento de redes sociais – Colaboração em equipe Equipes que gerenciam várias contas de redes sociais e analisam o desempenho nas redes sociais Profissional: a partir de US$ 149/mês por usuário Sprout Social – Agendamento e publicação – Análise avançada – Monitoramento de redes sociais – Caixa de entrada unificada para gerenciamento de mensagens Empresas que precisam de gerenciamento abrangente de mídias sociais e análises avançadas Padrão: a partir de US$ 199/mês por usuário SocialPilot – Agendamento econômico – Análise de desempenho das publicações – Curadoria de conteúdo e colaboração em equipe Pequenas empresas e freelancers que gerenciam publicações e conteúdo nas redes sociais Essenciais: a partir de US$ 30/mês por usuário Agorapulse – Caixa de entrada unificada para engajamento – Moderação automatizada – Monitoramento de mídias sociais – Relatórios detalhados Equipes focadas no engajamento, nas interações e na automação das redes sociais Gratuito para sempre; Padrão: a partir de US$ 79/mês por usuário CoSchedule – Calendário editorial – Recurso ReQueue para reciclar publicações – Integração com WordPress e HubSpot Empresas focadas em conteúdo que precisam de ferramentas de programação e marketing de conteúdo Gratuito para sempre; Calendário social: a partir de US$ 19/mês por usuário SocialBee – Programação de conteúdo com IA – Categorização de conteúdo – Análise de desempenho Empresas que precisam de assistência de IA para agendamento de conteúdo e manutenção de presença diversificada nas redes sociais Bootstrap: a partir de US$ 29/mês por usuário Mais tarde – Agendamento de conteúdo visual – Agendamento para Instagram, Pinterest e Facebook – Calendário com recurso de arrastar e soltar Equipes focadas em plataformas visuais como Instagram e Pinterest Gratuito para sempre; Starter: a partir de US$ 25/mês por usuário Zoho Social – Monitoramento em tempo real – Análise avançada – Agendamento em várias plataformas – Acompanhamento do desempenho Empresas orientadas por dados que desejam monitorar e acompanhar o desempenho nas redes sociais Gratuito para sempre; Padrão: a partir de US$ 15/mês por usuário Sendible – Gerenciamento de várias contas – Análise e relatórios – Sistema de gerenciamento de clientes Agências e freelancers que gerenciam vários perfis de clientes e contas de redes sociais Criador: a partir de US$ 29/mês por usuário Metricool – Análise de desempenho – Integração com o Google Analytics – Agendamento de publicações nas redes sociais Gerentes de redes sociais e profissionais de marketing focados em análises e acompanhamento do desempenho das publicações Gratuito para sempre; Starter: a partir de US$ 22/mês por usuário Loomly – Calendário de conteúdo – Sugestões de otimização de publicações – Integração com Canva e Unsplash Equipes com muito conteúdo que precisam de uma ferramenta intuitiva para criação e programação de conteúdo Base: a partir de US$ 42/mês para até 2 usuários HubSpot – Agendamento de mídias sociais – Integração com CRM – Ferramentas de monitoramento de mídias sociais – Análise de engajamento Empresas que utilizam o HubSpot para marketing integrado e gestão de relacionamento com o cliente Gratuito para sempre; Marketing Hub Starter: a partir de US$ 20/mês por licença Planable – Colaboração em equipe – Fluxos de trabalho para aprovação de conteúdo – Calendário de conteúdo – Gerenciamento visual de publicações Equipes que precisam de criação colaborativa de conteúdo e aprovação antes da publicação Gratuito para sempre; Básico: a partir de US$ 39/mês por usuário Tailwind – Upload de imagens em massa – Sugestões de hashtags – Análise de desempenho – Agendamento para Instagram e Pinterest Blogueiros, influenciadores e empresas focadas em conteúdo visual para Instagram e Pinterest Gratuito para sempre; Pro: a partir de US$ 24,99/mês por usuário

Aqui estão as 15 melhores ferramentas para ajudá-lo a otimizar o gerenciamento de suas redes sociais, aumentar o engajamento e impulsionar seu desempenho geral:

1. ClickUp (ideal para gerenciamento completo de mídias sociais e projetos)

Enquanto o Buffer se concentra apenas no agendamento e engajamento nas redes sociais, o ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho, onde toda a sua estratégia de redes sociais — desde o planejamento e a criação de conteúdo até a supervisão do agendamento e a análise de desempenho — convive com seus outros projetos de marketing. É ideal para equipes que precisam de um hub centralizado para gerenciar todo o fluxo de trabalho das redes sociais, não apenas as publicações.

Seja para planejar campanhas, criar conteúdo ou acompanhar o engajamento em várias plataformas, o ClickUp oferece tudo o que você precisa.

Adicione uma camada extra de eficiência com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain, a assistência de IA da plataforma, ajuda você com a criação de conteúdo, sugestões instantâneas de legendas, hashtags e publicações nas redes sociais voltadas para o engajamento.

Gere legendas para o Instagram, hashtags e ideias para publicações futuras usando o ClickUp Brain

Está com dificuldade para criar uma legenda para o Instagram ou pensar na sua próxima campanha no Facebook? O ClickUp Brain pode gerar sugestões baseadas em dados usando tendências de engajamento anteriores, para que você não precise adivinhar o que funciona.

Os gerentes de redes sociais também podem automatizar respostas, resumir os principais pontos da análise da concorrência e refinar o conteúdo com base em insights de desempenho, tudo em tempo real.

Como usuário do ClickUp Brain, você pode escolher o modelo de linguagem grande (LLM) que melhor se adapta à voz da sua marca, seja algo ousado e espirituoso ou profissional e conciso. Essa flexibilidade permite que você personalize a geração de conteúdo para se adequar a cada plataforma e segmento de público.

Além disso, com os agentes de IA do ClickUp, você pode automatizar fluxos de trabalho repetitivos e delegar tarefas rotineiras a agentes inteligentes que trabalham junto com sua equipe. Os agentes podem lidar com tudo, desde agendar postagens e monitorar o engajamento até gerar relatórios e apresentar insights acionáveis, liberando você para se concentrar na estratégia e na criatividade.

Planeje com mais inteligência com o Calendário ClickUp

Simplifique o agendamento com o ClickUp Calendar

O ClickUp Calendar ajuda equipes de mídia social a transformar ideias de conteúdo dispersas em um cronograma claro e prático. Com um simples arrastar e soltar, você pode mapear instantaneamente campanhas, visualizar postagens futuras, atribuir proprietários de conteúdo e ajustar cronogramas.

Você pode criar fluxos de trabalho reutilizáveis para diferentes plataformas, adicionar campos personalizados para hashtags, recursos de imagem ou segmentos de público e organizar todas as tarefas, desde o brainstorming até a revisão final, em um só lugar. Esteja você gerenciando uma campanha multicanal ou planejando um mês de conteúdo, a visualização do calendário mantém tudo alinhado.

O ClickUp também permite alternar entre várias visualizações — calendário, lista ou quadro — dependendo de como sua equipe prefere planejar. E com colaboração em tempo real, revisões de conteúdo e tarefas vinculadas, tudo integrado, você nunca perderá o controle do que está acontecendo ou quando.

Se você gerencia o quando e como do conteúdo, e não apenas publica, o ClickUp Calendar oferece a visibilidade e o controle que o Buffer não oferece.

Além disso, se você deseja sincronizar com o Google Agenda, o ClickUp torna isso muito fácil, mantendo suas tarefas de marketing sincronizadas e sua programação sob controle. Você nunca perderá nada, seja uma atualização no LinkedIn, um anúncio no X ou um Reel no Instagram.

Otimize a curadoria, a estratégia e o gerenciamento de conteúdo com o ClickUp Docs

O ClickUp Docs é o seu espaço de trabalho central para brainstorming, rascunhos e organização de conteúdo de redes sociais. Você pode coeditar documentos ao vivo, deixar comentários e até transformar texto em tarefas práticas, sem precisar trocar de ferramenta.

Colabore com equipes para obter feedback em tempo real ou coeditar com o ClickUp Docs

Elas ajudam você a traçar estratégias de conteúdo, armazenar diretrizes da marca e colaborar em briefings de marketing.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de redação de conteúdo para criar conteúdo mais rapidamente

Leve o gerenciamento de mídias sociais para o próximo nível com a ferramenta de marketing ClickUp

Com as soluções de marketing do ClickUp, você pode debater ideias, planejar e executar os programas de marketing da sua equipe — campanhas multicanais, eventos globais ou qualquer outra coisa — tudo em uma única plataforma de produtividade poderosa.

Além disso, o ClickUp Dashboards fornece um resumo das métricas de desempenho, e o ClickUp Automations elimina tarefas repetitivas.

Crie uma visão geral das suas atividades de marketing com o painel de controle de campanhas de marketing do ClickUp

Dessa forma, você terá as seguintes vantagens:

Otimize o planejamento e a execução de campanhas com fluxos de trabalho automatizados

Acompanhe o desempenho das redes sociais em tempo real com painéis personalizáveis

Economize tempo automatizando tarefas repetitivas, como agendamento e geração de relatórios

Colabore de forma integrada com sua equipe usando espaços de trabalho e tarefas compartilhados

Modelo de mídia social do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Simplifique o planejamento do seu conteúdo usando o modelo de mídia social do ClickUp

O modelo de mídia social do ClickUp ajuda a planejar, programar e acompanhar seu conteúdo em várias plataformas. Com um espaço de trabalho centralizado, as equipes podem colaborar de forma integrada, otimizar aprovações e garantir a consistência da marca em todas as publicações.

Da concepção do conteúdo ao acompanhamento do desempenho, este modelo simplifica o gerenciamento de mídias sociais com status personalizados, fluxos de trabalho automatizados e visualizações organizadas.

Principais recursos:

Acompanhe o progresso das publicações com status personalizados, como “Para aprovação” e “Em andamento”

Use o Formulário de sugestão de conteúdo para obter opiniões da equipe sobre ideias de conteúdo

Monitore curtidas, compartilhamentos e seguidores através dos painéis do ClickUp

Ideal para: Gerentes de redes sociais, equipes de marketing e criadores de conteúdo para otimizar o planejamento, as aprovações e as análises de conteúdo em um único espaço colaborativo.

💡 Dica bônus: Quer manter suas publicações nas redes sociais consistentes e envolventes? Use este modelo de cronograma de publicações nas redes sociais do ClickUp para planejar, programar e acompanhar o conteúdo sem esforço! 🚀

Principais recursos do ClickUp

Programe publicações, defina prazos e visualize campanhas usando o Calendário do ClickUp

Faça brainstorming, refine e otimize o conteúdo das redes sociais com o ClickUp Brain

Planeje estratégias de redes sociais e ideias de colaboração com os quadros brancos do ClickUp

Crie, edite e organize publicações nas redes sociais, legendas e documentos estratégicos com o ClickUp Docs

Discuta ideias de conteúdo, aprove publicações e receba feedback instantâneo da sua equipe usando o ClickUp Chat

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel não possui alguns recursos avançados disponíveis na versão para desktop

Não inclui recursos integrados de publicação de conteúdo

Pode parecer complicado para novos usuários devido à sua ampla gama de recursos e fluxos de trabalho personalizáveis

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

De acordo com uma avaliação de um usuário do G2:

Pessoalmente, gosto muito da visualização em quadro do ClickUp e do seu “Modo Eu”, pois me ajuda a ficar sempre a par de todas as minhas tarefas. Também posso personalizar facilmente as colunas para exibir apenas as que desejo, algo que adoro. Também aprecio seu recurso de automação (ClickUpBot). Por exemplo, se eu esquecer algumas tarefas de um sprint anterior, ele as adiciona automaticamente ao meu sprint atual. Ele também ajuda a automatizar as atualizações de status das tarefas. Além disso, o ClickUp oferece um excelente suporte. Há alguns dias, eu fiquei preso em alguns problemas, mas consegui encontrar soluções facilmente através do fórum.

Pessoalmente, gosto muito da visualização em quadro do ClickUp e do seu “Modo Eu”, pois me ajuda a ficar sempre a par de todas as minhas tarefas. Também posso personalizar facilmente as colunas para exibir apenas as que desejo, algo que adoro. Também aprecio seu recurso de automação (ClickUpBot). Por exemplo, se eu esquecer algumas tarefas de um sprint anterior, ele as adiciona automaticamente ao meu sprint atual. Ele também ajuda a automatizar as atualizações de status das tarefas. Além disso, o ClickUp oferece um excelente suporte. Há alguns dias, tive alguns problemas, mas consegui encontrar soluções facilmente através do fórum.

2. Hootsuite (ideal para agendar publicações em vários canais de redes sociais)

via Hootsuite

Concorrente de longa data do Buffer, o Hootsuite permite programar publicações com antecedência nas principais plataformas de redes sociais, como Facebook, Instagram, LinkedIn e X (anteriormente Twitter). Por exemplo, você pode programar publicações para serem publicadas durante os horários de pico de engajamento, aumentando a visibilidade.

Além disso, oferece análises de redes sociais para monitorar o desempenho, ajudando você a refinar sua estratégia de redes sociais. Isso permite que você acompanhe o engajamento e o alcance, facilitando a tomada de decisões baseadas em dados que impulsionam campanhas futuras e o desempenho geral.

Principais recursos do Hootsuite

Monitore os canais de mídia social em busca de menções à marca e palavras-chave

Analise o desempenho das redes sociais com análises abrangentes

Colabore com os membros da equipe usando ferramentas integradas

Limitações do Hootsuite

Não possui recursos de IA e otimização de conteúdo específica para a plataforma

Possui uma interface desatualizada e complicada, difícil de navegar

Preços do Hootsuite

Profissional: US$ 149/mês por usuário

Equipe: US$ 399/mês para até 3 usuários

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Hootsuite

G2: 4,2/5 (mais de 5100 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 3700 avaliações)

De acordo com uma avaliação de um usuário do G2:

O que mais gosto no Hootsuite é como ele simplifica fluxos de trabalho complexos nas redes sociais em um único espaço intuitivo. Aprecio particularmente os relatórios com marca branca — o que antes levava horas agora leva segundos, e os gráficos ficam elegantes e prontos para serem apresentados aos clientes. Mantendo-me focado e organizado, a combinação com o Canva e o Feedly também significa que posso lidar com o design e a curadoria de conteúdo a partir do mesmo painel.

O que mais gosto no Hootsuite é como ele simplifica fluxos de trabalho complexos nas redes sociais em um único espaço intuitivo. Aprecio particularmente os relatórios com marca branca — o que antes levava horas agora leva segundos, e os gráficos ficam elegantes e prontos para serem apresentados aos clientes. Mantendo-me focado e organizado, a combinação com o Canva e o Feedly também significa que posso lidar com o design e a curadoria de conteúdo a partir do mesmo painel.

➡️ Leia mais: Principais KPIs de marketing de conteúdo a serem acompanhados

3. Sprout Social (ideal para gerenciamento abrangente de mídias sociais)

via Sprout Social

Se você está procurando uma plataforma de nível empresarial que ofereça recursos de agendamento, análise e engajamento em uma única plataforma, experimente o Sprout Social. Ele permite que as empresas publiquem e agendem postagens em várias redes sociais. Ele também acompanha o desempenho com análises detalhadas e interage com o público usando uma caixa de entrada social unificada.

Além disso, o Sprout Social oferece ferramentas de monitoramento e engajamento nas redes sociais com inteligência artificial para ajudar as marcas a acompanhar as tendências e a opinião dos clientes.

Principais recursos do Sprout Social

Acompanhe menções à marca e tendências do setor com recursos de monitoramento de redes sociais com inteligência artificial

Gerencie mensagens em várias plataformas com uma caixa de entrada unificada

Tome decisões baseadas em dados com análises e relatórios avançados

Limitações do Sprout Social

O preço é mais alto em comparação com outras plataformas de gerenciamento de redes sociais

Os recursos de automação para otimização de publicações são limitados

Preços do Sprout Social

Padrão: US$ 199/mês por usuário

Profissional: US$ 299/mês por usuário

Avançado: US$ 399/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Sprout Social

G2: 4,4/5 (mais de 3800 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 590 avaliações)

De acordo com uma avaliação de um usuário do G2:

Adoro tudo no Sprout, tanto que insisti muito para que fosse adotado quando mudei do meu antigo emprego para o atual. A interface é muito fácil de usar, tem um visual muito bom e nos permite ter um serviço quase completo, incluindo o agendamento de publicações nas redes sociais. Uso todos os dias, várias vezes ao dia.

Adoro tudo no Sprout, tanto que insisti muito para que fosse adotado quando mudei do meu antigo emprego para o atual. A interface é muito fácil de usar, tem um visual muito bom e nos permite ter um serviço quase completo, incluindo o agendamento de publicações nas redes sociais. Uso várias vezes ao dia, todos os dias.

🔎 Você sabia? O primeiro tweet? Foi um simples “just setting up my twttr” (apenas configurando meu twttr), escrito por Jack Dorsey, cofundador da plataforma, em 2006. Essa mensagem despretensiosa marcou o nascimento de uma plataforma que revolucionaria a comunicação e se tornaria um marco do nosso mundo digital.

4. SocialPilot (ideal para agendamento de mídias sociais com orçamento limitado)

via SocialPilot

O SocialPilot é uma plataforma popular de gerenciamento de redes sociais, ideal para pequenas empresas e agências que gerenciam conteúdo nas principais plataformas de redes sociais. Ele permite que os usuários agendem e publiquem posts em várias redes sociais, colaborem com equipes e acessem análises para acompanhar o desempenho.

O SocialPilot também inclui um recurso de curadoria de conteúdo, ajudando os usuários a descobrir tópicos em alta e compartilhar conteúdo relevante com seu público.

Principais recursos do SocialPilot

Agende em massa para planejar e publicar conteúdo com antecedência

Avalie o desempenho de publicações individuais, hashtags e dados demográficos do público

Integre com ferramentas como Canva, Google Drive e Dropbox para melhorar a criação de conteúdo

Limitações do SocialPilot

Não suporta agendamento direto do Instagram Reels

Recursos limitados de engajamento podem impedir o crescimento da rede

Preços do SocialPilot

Essenciais: US$ 30/mês por usuário

Padrão: US$ 50/mês por usuário

Premium: US$ 100/mês por usuário

Ultimate: US$ 200/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do SocialPilot

G2: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 370 avaliações)

De acordo com uma avaliação de um usuário do G2:

O SocialPilot é uma ferramenta elegante e organizada que facilita muito para os gerentes de redes sociais criarem e editarem postagens para várias contas de redes sociais em todas as principais plataformas. Não tive quase nenhum problema ao trabalhar com o SocialPilot, o que facilita muito a minha vida! Se houver algum problema, o suporte ao cliente geralmente responde muito rápido! Eu uso o SocialPilot todos os dias para trabalhar, então sou muito grato por ter acesso a uma ferramenta tão fácil e organizada!

O SocialPilot é uma ferramenta elegante e organizada que facilita muito para os gerentes de redes sociais criarem e editarem postagens para várias contas em todas as principais plataformas. Não tive quase nenhum problema ao trabalhar com o SocialPilot, o que facilita muito a minha vida! Se houver algum problema, o suporte ao cliente costuma responder muito rapidamente! Uso o SocialPilot todos os dias no trabalho, então sou muito grato por ter acesso a uma ferramenta tão fácil e organizada!

5. Agorapulse (ideal para engajamento nas redes sociais e gerenciamento de caixa de entrada)

via Agorapulse

O Agorapulse concentra-se nas conversas e no envolvimento nas redes sociais, oferecendo uma caixa de entrada unificada para gerenciar comentários, mensagens e menções à marca em todas as plataformas. Também inclui ferramentas de publicação, monitoramento de redes sociais e relatórios detalhados para melhorar a estratégia de redes sociais.

Além disso, o Agorapulse oferece moderação automatizada da caixa de entrada para ajudar as empresas a gerenciar grandes volumes de interações com eficiência.

Principais recursos do Agorapulse

Gerencie as interações nas redes sociais com o recurso de caixa de entrada unificada

Acompanhe menções e tendências com recursos de monitoramento de redes sociais

Otimize o engajamento em grande escala com ferramentas de moderação automatizadas

Limitações do Agorapulse

Não suporta a publicação de Stories do Instagram ou publicações com várias fotos

As análises carecem da profundidade e granularidade necessárias para insights acionáveis

Preços do Agorapulse

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 99/mês por usuário

Profissional: US$ 149/mês por usuário

Avançado: US$ 199/mês/por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Agorapulse

G2: 4,5/5 (mais de 940 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

De acordo com uma avaliação de um usuário da Capterra:

Gosto da facilidade com que posso programar nossas publicações nas redes sociais, mas acho que a Agora precisa melhorar sua inteligência artificial. Faltam recursos que estão disponíveis em outras ferramentas de redes sociais.

Gosto da facilidade com que posso programar nossas publicações nas redes sociais, mas acho que a Agora precisa melhorar sua inteligência artificial. Faltam recursos que estão disponíveis em outras ferramentas de redes sociais.

💡 Dica profissional: Quer criar uma estratégia de conteúdo vencedora? Aprenda a criar um roteiro de marketing de conteúdo com exemplos e etapas para planejar e manter o foco: 📋 Elabore um plano de marketing de conteúdo personalizado para seus objetivos, seja ele reconhecimento da marca, participação no mercado ou retenção de clientes

⏳ Mergulhe fundo nas informações sobre o público, na percepção da marca e na análise da concorrência para ajustar sua estratégia

🎯 Defina metas realistas e mensuráveis e divida-as em tarefas com prioridades claras

📊 Organize tudo em um cronograma estruturado e, em seguida, revise e refine seu roteiro regularmente

6. CoSchedule (ideal para marketing de conteúdo e gerenciamento de calendário editorial)

via CoSchedule

O CoSchedule é uma ferramenta de IA para redes sociais focada em marketing de conteúdo que ajuda as equipes a planejar, criar e programar publicações, além de conteúdo para blogs e campanhas de marketing.

Ele possui um calendário editorial, automação de fluxo de trabalho e integrações com o WordPress e ferramentas de marketing. O recurso ReQueue do CoSchedule automatiza a programação das redes sociais, reciclando as publicações com melhor desempenho.

Principais recursos do CoSchedule

Planeje o conteúdo e programe-o com o calendário editorial

Recicle conteúdo de alto desempenho usando a automação do ReQueue

Integre-se perfeitamente com o WordPress, HubSpot e outras ferramentas de marketing

Limitações do CoSchedule

Foco principal em marketing de conteúdo em vez de engajamento nas redes sociais

Recursos avançados estão disponíveis em planos de preços mais elevados

Preços do CoSchedule

Gratuito para sempre

Calendário social: US$ 19/mês por usuário

Agency Calendar: US$ 49/mês por usuário

Calendário de conteúdo: Preços personalizados

Marketing Suite: Preços personalizados

Avaliações e comentários do CoSchedule

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

De acordo com uma avaliação de um usuário do G2:

O CoSchedule Marketing Suite me impressiona com seu arsenal completo de ferramentas de marketing, que funcionam em harmonia para simplificar o planejamento de campanhas, automatizar fluxos de trabalho, promover a colaboração e maximizar a eficácia do marketing, aumentando a eficiência e alcançando resultados excepcionais.

O CoSchedule Marketing Suite me impressiona com seu arsenal completo de ferramentas de marketing, que trabalham em harmonia para simplificar o planejamento de campanhas, automatizar fluxos de trabalho, promover a colaboração e maximizar a eficácia do marketing, aumentando a eficiência e alcançando resultados excepcionais.

💡 Bônus: Procurando a melhor maneira de otimizar suas campanhas de marketing? De automação a análise, essas ferramentas de software de gerenciamento de campanhas ajudarão você a otimizar fluxos de trabalho, acompanhar o desempenho e impulsionar o engajamento sem esforço.

7. SocialBee (ideal para gerenciamento de redes sociais com inteligência artificial)

via SocialBee

O SocialBee é uma ferramenta de agendamento de redes sociais baseada em IA que simplifica a criação de conteúdo, a categorização de publicações e o engajamento em várias plataformas de redes sociais. Seu recurso de categorização de conteúdo permite manter uma combinação equilibrada de publicações, garantindo uma presença diversificada e envolvente nas redes sociais.

Com essa ferramenta, você pode criar categorias para promoções, publicações em blogs e conteúdo gerado por usuários e programá-las de acordo para manter seu público envolvido.

Principais recursos do SocialBee

Automatize a programação de conteúdo para manter uma rotina consistente de publicações

Categorize o conteúdo para obter um feed de mídia social equilibrado e diversificado

Analise o desempenho com ferramentas avançadas de análise e relatórios

Limitações do SocialBee

o período de avaliação gratuita de 14 dias pode ser muito curto para explorar todos os recursos

Os usuários relataram falhas ocasionais na publicação e atrasos

Preços do SocialBee

Padrão Bootstrap : US$ 29/mês por usuário Acelerar: US$ 49/mês por usuário Pro: US$ 99/mês por usuário

Bootstrap : US$ 29/mês por usuário

Acelere: US$ 49/mês por usuário

Pro: US$ 99/mês por usuário

Agência Pro50 (Pequeno): US$ 179/mês por usuário Pro100 (Médio): US$ 329/mês por usuário Pro150 (Grande) : US$ 449/mês por usuário

Pro50 (Pequeno): US$ 179/mês por usuário

Pro100 (Médio): US$ 329/mês por usuário

Pro150 (Grande): US$ 449/mês por usuário

Bootstrap : US$ 29/mês por usuário

Acelere: US$ 49/mês por usuário

Pro: US$ 99/mês por usuário

Pro50 (Pequeno): US$ 179/mês por usuário

Pro100 (Médio): US$ 329/mês por usuário

Pro150 (Grande): US$ 449/mês por usuário

Avaliações e comentários do SocialBee

G2: 4,8/5 (mais de 430 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

Veja o que um usuário do G2 diz sobre essa ferramenta:

Gosto da possibilidade de publicar em várias plataformas a partir de um único lugar. O painel de controle avisa se você precisa fazer alterações para cumprir as regras de determinados canais.

Gosto da possibilidade de publicar em várias plataformas a partir de um único lugar. O painel de controle avisa se você precisa fazer alterações para cumprir as regras de determinados canais.

8. Later (ideal para agendamento de conteúdo visual)

via Mais tarde

O Later é uma das melhores alternativas ao Buffer e é conhecido pelas suas capacidades de planeamento de conteúdo visual, tornando-o ideal para plataformas como o Instagram. Com o seu calendário de conteúdo do tipo arrastar e soltar, pode facilmente agendar publicações nas redes sociais, mapeando visualmente o seu conteúdo.

Além disso, o Later oferece uma biblioteca de mídia onde você pode armazenar e organizar suas fotos e vídeos, simplificando seu processo de criação de conteúdo.

🔎 Você sabia? A primeira plataforma de mídia social se chamava SixDegrees e foi lançada em 1997! 😲 Ela permitia que os usuários se conectassem com amigos e familiares online. Era como uma versão superantiga das mídias sociais que conhecemos e amamos hoje! 🌐

Melhores recursos posteriores

Acesse recursos de gerenciamento de redes sociais, como a funcionalidade de arrastar e soltar, para planejar seu feed visualmente

Programe publicações em plataformas como Facebook, Instagram, LinkedIn e Pinterest

Analise o desempenho das publicações para otimizar o conteúdo futuro

Limitações posteriores

Oferece funcionalidade limitada para plataformas sociais além do Instagram

Não possui recursos avançados, como monitoramento de redes sociais e relatórios detalhados

Preços posteriores

Indivíduos e pequenas equipes Iniciante: US$ 25/mês Crescimento: US$ 45/mês Avançado: US$ 80/mês

Inicial: US$ 25/mês

Crescimento: US$ 45/mês

Avançado: US$ 80/mês

Agências e empresas Agência: US$ 200/mês Empresa: Preço personalizado

Agência: US$ 200/mês

Empresa: Preço personalizado

Inicial: US$ 25/mês

Crescimento: US$ 45/mês

Avançado: US$ 80/mês

Agência: US$ 200/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários posteriores

G2: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 390 avaliações)

De acordo com uma avaliação de um usuário do G2:

É fácil de usar e me ajuda a programar facilmente o conteúdo das redes sociais. A implementação foi fácil e o suporte ao cliente sempre me ajuda quando tenho dúvidas.

É fácil de usar e me ajuda a programar facilmente o conteúdo das redes sociais. A implementação foi fácil e o suporte ao cliente sempre me ajuda quando tenho dúvidas.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de calendário de conteúdo para redes sociais em Excel e Sheets

9. Zoho Social (ideal para acompanhar o desempenho nas redes sociais)

via Zoho Social

Parte do amplo pacote Zoho, o Zoho Social é uma plataforma abrangente de gerenciamento de redes sociais que oferece monitoramento em tempo real, permitindo que você acompanhe e interaja com seu público rapidamente. As análises avançadas da plataforma fornecem insights detalhados sobre o desempenho das suas redes sociais, ajudando você a refinar suas estratégias de gerenciamento de projetos de redes sociais.

A plataforma também oferece suporte ao agendamento em várias plataformas de mídia social, garantindo que seu conteúdo chegue ao público certo na hora certa.

Principais recursos do Zoho Social

Monitore menções nas redes sociais em tempo real

Programe publicações em várias plataformas sem esforço

Gere relatórios personalizáveis para acompanhar o desempenho

Limitações do Zoho Social

Limita o upload de vídeos no YouTube a um tamanho máximo de arquivo de 5 GB

Restringe a colaboração, permitindo apenas um membro da equipe por conta

Preços do Zoho Social

Para empresas Gratuito para sempre Padrão: US$ 15/mês por usuário Profissional: US$ 40/mês por usuário Premium: US$ 65/mês para até 3 membros da equipe

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 15/mês por usuário

Profissional: US$ 40/mês por usuário

Premium: US$ 65/mês para até 3 membros da equipe

Para agências Agência: US$ 320/mês para até 5 membros da equipe Agência Plus: US$ 460/mês para até 5 membros da equipe

Agência: US$ 320/mês para até 5 membros da equipe

Agency Plus: US$ 460/mês para até 5 membros da equipe

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 15/mês por usuário

Profissional: US$ 40/mês por usuário

Premium: US$ 65/mês para até 3 membros da equipe

Agência: US$ 320/mês para até 5 membros da equipe

Agency Plus: US$ 460/mês para até 5 membros da equipe

Avaliações e comentários do Zoho Social

G2: 4,6/5 (mais de 2600 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3000 avaliações)

Veja o que um usuário da Capterra diz sobre essa ferramenta:

Gosto da forma como o Zoho Social permite utilizar diferentes redes sociais num único local e programar as minhas publicações de acordo com o horário pretendido. O relatório ajuda-me a ver o desempenho das minhas publicações, para que eu possa saber onde posso melhorar.

Gosto da forma como o Zoho Social permite utilizar diferentes redes sociais num único local e programar as minhas publicações de acordo com o horário pretendido. O relatório ajuda-me a ver o desempenho das minhas publicações, para que eu possa saber onde posso melhorar.

💡 Dica profissional: Quer potencializar seu marketing de conteúdo com IA? Aprenda a usar IA em marketing de conteúdo e transforme sua estratégia: ✨Gere novas ideias de conteúdo analisando tópicos em alta e insights de palavras-chave

📝 Crie esboços detalhados para blogs em segundos usando ferramentas com inteligência artificial, como o ClickUp Brain

🎯 Resuma e refine o conteúdo sem esforço — adeus, jargões, olá, clareza!

📈 Otimize estratégias de SEO com pesquisa de palavras-chave baseada em IA e análise da concorrência

💡 Amplie a produção de conteúdo com automação, mantendo o toque humano intacto

10. Sendible (ideal para gerenciar vários clientes)

via Sendible

O Sendible foi projetado especificamente para agências e equipes que gerenciam vários perfis de clientes. Seu sistema de gerenciamento de clientes permite que os membros da equipe redijam posts que você pode revisar e aprovar, garantindo qualidade consistente em todos os canais de mídia social.

O Sendible também fornece análises detalhadas e relatórios para otimizar o gerenciamento de mídias sociais para pequenas empresas.

Principais recursos do Sendible

Gerencie várias contas sociais a partir de um único painel

Programe publicações em várias plataformas para manter a consistência

Monitore menções à marca para se manter atualizado sobre as conversas

Limitações do Sendible

Os custos podem ser elevados para empresas menores

Alguns usuários relatam falhas ao fazer upload ou editar arquivos de imagem grandes

Preços do Sendible

Criador: US$ 29/mês por usuário

Traction: US$ 89/mês para até 4 usuários

Escala: US$ 199/mês para até 7 usuários

Avançado : US$ 299/mês para até 20 usuários

Empresa: US$ 750/mês para até 80 usuários

Avaliações e comentários do Sendible

G2: 4,5/5 (mais de 880 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 130 avaliações)

De acordo com uma avaliação de um usuário do G2:

É uma das formas mais econômicas de programar publicações em várias plataformas. Muito mais acessível do que alguns concorrentes. Eu uso diariamente no meu local de trabalho atual, porque também usei o Sendible no meu último emprego. No geral, é uma plataforma confiável e eficiente. O atendimento ao cliente sempre foi muito rápido em me responder.

É uma das formas mais econômicas de programar publicações em várias plataformas. Muito mais acessível do que alguns concorrentes. Eu uso diariamente no meu local de trabalho atual, porque também usei o Sendible no meu último emprego. No geral, é uma plataforma confiável e eficiente. O atendimento ao cliente sempre foi muito rápido em me responder.

➡️ Leia também: As melhores ferramentas de gerenciamento de mídias sociais para agências

11. Metricool (ideal para análises abrangentes de publicações)

via Metricool

O Metricool se concentra em consolidar análises de mídias sociais de plataformas de mídias sociais, sites (via Google Analytics) e plataformas de anúncios online (Google/Facebook Ads) em um único painel para acompanhamento holístico do desempenho.

Você pode programar publicações para várias plataformas sociais e usar análises detalhadas de redes sociais para refinar sua estratégia. Essa ferramenta é ideal para gerentes de redes sociais e profissionais de marketing que desejam otimizar seus esforços nas redes sociais.

Principais recursos do Metricool

Analise métricas de desempenho para refinar sua estratégia de redes sociais

Monitore menções à marca para se manter informado sobre as conversas do público

Gere relatórios personalizáveis para mostrar seus esforços nas redes sociais

Limitações do Metricool

Carece de recursos robustos de curadoria de conteúdo

Restringe os modelos de relatórios a planos de nível superior

Preços do Metricool

Gratuito para sempre

Inicial : US$ 22/mês por usuário

Avançado : US$ 54/mês por usuário

Personalizado: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Metricool

G2 : 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

De acordo com uma avaliação de um usuário do G2:

O recurso Planner facilita o agendamento de publicações em vários canais de redes sociais. As análises fornecem informações essenciais e a caixa de entrada integrada permite que você veja e responda a todas as interações em um só lugar. É fácil configurar conexões com todas as suas contas e, uma vez vinculadas, elas são mantidas facilmente.

O recurso Planner facilita o agendamento de publicações em vários canais de redes sociais. As análises fornecem informações essenciais e a caixa de entrada integrada permite que você veja e responda a todas as interações em um só lugar. É fácil configurar conexões com todas as suas contas e, uma vez vinculadas, elas são mantidas facilmente.

💡 Dica bônus: Curioso para saber como as melhores equipes de marketing se mantêm organizadas e eficientes? 🤔 Veja como a equipe de marketing da ClickUp usa o ClickUp para otimizar campanhas, definir metas SMART e acompanhar o progresso, tudo em um só lugar! Todas as iniciativas são estruturadas para obter o máximo impacto, desde a organização de fluxos de trabalho no Spaces até a obtenção de insights em tempo real com o ClickUp Views.

12. Loomly (ideal para criação de conteúdo e agendamento em massa)

via Loomly

O Loomly é uma plataforma de gerenciamento de redes sociais fácil de usar que auxilia na criação e programação de conteúdo. Sua visualização intuitiva em calendário permite planejar e organizar postagens em vários canais de redes sociais, tornando-o uma das melhores alternativas ao Buffer.

Por exemplo, você pode criar um rascunho do conteúdo da semana, receber dicas de otimização e agendar publicações para garantir um engajamento consistente.

Melhores recursos do Loomly

Planeje e programe publicações com um calendário de conteúdo visual

Receba ideias e inspiração para melhorar sua estratégia de conteúdo

Integre com ferramentas como Canva e Unsplash para criação de conteúdo

Limitações do Loomly

A análise carece de profundidade para avaliar o desempenho do conteúdo

Os calendários e as contas ocasionalmente se desconectam sem aviso prévio

Preços do Loomly

Base : US$ 42/mês para até 2 usuários

Padrão : US$ 80/mês para até 6 usuários

Avançado : US$ 175/mês para até 14 usuários

Premium: US$ 369/mês para até 30 usuários

Avaliações e comentários do Loomly

G2 : 4,6/5 (mais de 1.700 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

Veja o que um usuário diz sobre a ferramenta:

Experimentei algumas plataformas diferentes de agendamento de redes sociais e fiquei impressionado com o Loomly. É muito fácil de usar se você estiver procurando algo simples. Você também pode editar a mídia dentro da plataforma se não estiver totalmente satisfeito. Se necessário, também é possível enviar para aprovação.

Experimentei algumas plataformas diferentes de agendamento de redes sociais e fiquei impressionado com o Loomly. É muito fácil de usar se você estiver procurando algo simples. Você também pode editar a mídia dentro da plataforma se não estiver do seu agrado. Se necessário, você também pode enviar para aprovação.

13. HubSpot (ideal para soluções integradas de marketing)

via HubSpot

O HubSpot, parte de seu Marketing Hub mais amplo, é outra alternativa ao Buffer que permite monitorar interações, agendar publicações e analisar o desempenho nas redes sociais. Por exemplo, você pode acompanhar menções à sua marca, agendar conteúdo para horários de pico de engajamento e avaliar quais publicações geram mais tráfego.

Esta ferramenta de agendamento de redes sociais beneficia as empresas que procuram alinhar os seus esforços nas redes sociais com estratégias de marketing mais amplas.

Melhores recursos do HubSpot

Integre dados de redes sociais com CRM para obter insights mais detalhados sobre os clientes

Colabore com os membros da equipe usando ferramentas integradas

Utilize o monitoramento de redes sociais para se manter atualizado sobre menções à sua marca

Limitações do HubSpot

Limita os uploads a 100 MB por arquivo, com um limite de 500 MB para vários arquivos

Conjunto extenso de recursos com uma curva de aprendizado íngreme

Preços do HubSpot

Gratuito para sempre

Marketing Hub Starter : US$ 20/mês por licença

Plataforma para clientes iniciantes : US$ 20/mês por licença

Marketing Hub Professional: US$ 890/mês para até 3 usuários

Marketing Hub Enterprise: US$ 3.650/mês para até 5 usuários

Avaliações e comentários da HubSpot

G2 : 4,4/5 (mais de 12.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 6.000 avaliações)

Veja o que um usuário diz sobre o Hubspot:

O Hubspot é muito fácil de usar, especialmente em comparação com outras ferramentas como Salesforce/Pardot. Adoro o fato de ser uma ferramenta completa e de ter todos os dados à mão. Isso facilita a segmentação ao realizar ações de marketing. Também é muito fácil de implementar e, se necessário, há várias maneiras de entrar em contato com a equipe de suporte ao cliente.

O Hubspot é muito fácil de usar, especialmente em comparação com outras ferramentas como Salesforce/Pardot. Adoro o fato de ser uma ferramenta completa e de ter todos os dados à mão. Isso facilita a segmentação ao realizar ações de marketing. Também é muito fácil de implementar e, se necessário, há várias maneiras de entrar em contato com a equipe de suporte ao cliente.

14. Planable (ideal para colaboração em equipe e aprovação de conteúdo)

via Planable

Com o Planable, você pode acessar um espaço de trabalho visual onde você e sua equipe podem criar, revisar e aprovar conteúdos antes de publicá-los. Esboce posts, reúna feedback e finalize conteúdos em conjunto.

Esta ferramenta de curadoria de conteúdo é perfeita para equipes de marketing que desejam melhorar seu fluxo de trabalho e garantir a qualidade do conteúdo em várias plataformas de redes sociais.

Melhores recursos do Planable

Crie e programe publicações com um calendário de conteúdo fácil de usar

Gerencie vários clientes ou marcas com espaços de trabalho dedicados

Integre com ferramentas como o Canva para criar conteúdo de forma integrada

Limitações do Planable

O plano gratuito limita a publicação em redes sociais a um total de 50 posts

Os uploads de vídeo estão restritos a um tamanho máximo de arquivo de 1 GB

Preços planificáveis

Gratuito para sempre

Básico: US$ 39/mês por usuário

Pro: US$ 59/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários planificáveis

G2: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

De acordo com uma avaliação de um usuário do G2:

O Planable tem sido o mais confiável de todos os softwares de agendamento de redes sociais que testamos e já o utilizamos há alguns anos. Sempre sentimos que outras plataformas deixavam a desejar em pelo menos um recurso essencial de que precisávamos e, finalmente, não tivemos esse problema com o Planable. O suporte é rápido e confiável.

O Planable tem sido o mais confiável de todos os softwares de agendamento de redes sociais que testamos e já o utilizamos há alguns anos. Sempre sentimos que outras plataformas deixavam a desejar em pelo menos um recurso essencial de que precisávamos e, finalmente, não tivemos esse problema com o Planable. O suporte é rápido e confiável.

💡 Bônus: Está com dificuldades para otimizar seu processo de mídia social? Estas práticas recomendadas para criar um fluxo de trabalho eficaz nas mídias sociais ajudarão você a se manter organizado e aumentar a eficiência!

15. Tailwind (ideal para upload em massa de imagens e sugestões de hashtags)

via Tailwind

A Tailwind é especializada em programação de conteúdo visual, especialmente para o Pinterest e o Instagram, tornando-a uma ótima opção para criadores focados em plataformas visuais. Ela oferece recursos como upload de imagens em lote, calendário de arrastar e soltar e sugestões de hashtags para um gerenciamento eficaz das redes sociais.

Como alternativa adequada ao Buffer, o Tailwind é ideal para blogueiros, influenciadores e empresas focadas em plataformas visuais para aumentar sua presença nas redes sociais.

Principais recursos do Tailwind

Crie legendas e designs envolventes, simplificando a criação de conteúdo

Acesse análises detalhadas para monitorar o desempenho

Receba recomendações de hashtags relevantes para obter o máximo engajamento

Limitações do Tailwind

Concentrar-se no Pinterest e no Instagram limita a utilidade em outras plataformas

O preço elevado torna-o menos adequado para pequenas empresas

Preços do Tailwind

Gratuito para sempre

Pro: US$ 24,99/mês por usuário

Avançado: US$ 49,99/mês para até 2 contas

Máximo: US$ 99,99/mês para até 3 contas

Avaliações e comentários do Tailwind

G2: 4,3/5 (mais de 130 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

De acordo com uma avaliação de um usuário do G2:

O Tailwind se destaca na otimização do agendamento de conteúdo em plataformas como Pinterest e Instagram. O recurso SmartSchedule é particularmente impressionante, selecionando automaticamente os melhores horários para postar com base no engajamento do público. Também gosto do Tailwind Create, que simplifica o processo de geração de posts visualmente atraentes, economizando meu tempo em tarefas de design. O Tribes do Tailwind oferece uma maneira única de se conectar com usuários com interesses semelhantes e expandir o alcance por meio do compartilhamento de conteúdo impulsionado pela comunidade.

O Tailwind se destaca na otimização do agendamento de conteúdo em plataformas como Pinterest e Instagram. O recurso SmartSchedule é particularmente impressionante, selecionando automaticamente os melhores horários para publicar com base no engajamento do público. Também gosto do Tailwind Create, que simplifica o processo de geração de publicações visualmente atraentes, economizando meu tempo em tarefas de design. O Tribes do Tailwind oferece uma maneira única de se conectar com usuários com interesses semelhantes e expandir o alcance por meio do compartilhamento de conteúdo impulsionado pela comunidade.

Otimize seus fluxos de trabalho de mídia social e marketing com o ClickUp!

Otimizar seu fluxo de trabalho nas redes sociais é fundamental para manter a consistência, aumentar o engajamento e gerar resultados.

As 15 alternativas ao Buffer que apresentamos oferecem ferramentas poderosas de agendamento, colaboração e análise, mas a gestão das redes sociais é mais do que apenas publicar conteúdo.

É necessário um planejamento estratégico, trabalho em equipe integrado, criação de conteúdo, aprovações e acompanhamento de desempenho alinhados com seus objetivos gerais de marketing. É aí que o ClickUp se destaca.

O ClickUp reúne todo o seu fluxo de trabalho de redes sociais em uma única plataforma: planeje campanhas no Docs, gerencie tarefas, faça brainstorming com IA e visualize agendas na visualização de calendário. Tudo fica em um só lugar e conectado às suas iniciativas de marketing mais amplas.

Pronto para otimizar todo o seu fluxo de trabalho de marketing, não apenas o agendamento?

Cadastre-se no ClickUp e gerencie sua estratégia de redes sociais com clareza e controle. 📈