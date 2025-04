Como criar um sistema eficaz de captação de clientes?

Administrar um negócio bem-sucedido não se trata apenas de prestar serviços incríveis - trata-se de garantir que novos clientes continuem chegando enquanto você está ocupado fazendo o trabalho que ama.

Se você é freelancer, consultor ou proprietário de uma pequena empresa, provavelmente já sentiu a pressão de fazer malabarismos com tudo: marketing, apresentação de propostas, entrega de projetos e comunicação com o cliente. Em algumas semanas, sua caixa de entrada está repleta de contatos. Outras vezes? Nem um único ping!

É aí que entra o Sistema de captação de clientes. Pense nele como seu parceiro silencioso, que trabalha em segundo plano para atrair clientes, fazer o acompanhamento e fazer com que os negócios avancem... mesmo quando você estiver ocupado com o trabalho do cliente ou desfrutando de um café na terça-feira ☕.

Este blog explica exatamente como criar um sistema - desde a identificação de seus clientes ideais até a automatização de acompanhamentos e o controle do que está funcionando (e do que não está).

vamos nos aprofundar e transformar sua "busca por clientes" em um processo repetível, confiável e talvez até divertido.

Resumo de 60 segundos Um Sistema de Obtenção de Clientes é um processo repetível, passo a passo, projetado para atrair e converter novos clientes de forma consistente - sem começar do zero todas as vezes

Abrange tudo, desde a captura de leads, o alcance e o estímulo até o tratamento e a integração de propostas. O segredo? Materiais de marketing sólidos, uma presença on-line sólida e uma pilha de tecnologia confiável para alimentar todo o processo

Comece identificando seu cliente ideal e, em seguida, crie um fluxo de trabalho de alcance simplificado e acompanhe continuamente as conversões para ajustar seus esforços

Com ferramentas como ClickUp CRM, ClickUp Automations e o ClickUp Sales Pipeline Template, você pode gerenciar a comunicação com o cliente, os estágios de vendas e os acompanhamentos - tudo em um só lugar

O que é um sistema de captação de clientes?

Um Sistema de captação de clientes é um método estruturado, passo a passo, para atrair clientes, engajá-los e convertê-los em clientes pagantes. Pense nele como uma máquina de aquisição de clientes - uma vez configurado, ele funciona sem problemas em segundo plano enquanto você se concentra em fazer seu melhor trabalho.

A beleza de um Sistema de Obtenção de Clientes é que ele transforma a aquisição de clientes de um esforço de acerto ou erro em um processo previsível e repetível. Quer esteja trabalhando com clientes existentes ou clientes potenciais, esse sistema garante que as etapas para convertê-los sejam claras e simplificadas.

Não se trata de uma fórmula única para todos. Seu sistema deve refletir suas ofertas de serviços, o setor e os problemas específicos que seu público-alvo está tentando resolver.

📌 Exemplo: se você trabalha com marketing, talvez se concentre muito em plataformas de mídia social e contato por e-mail, ao passo que, se trabalha com consultoria, sua abordagem pode se basear mais em eventos de networking e parcerias.

você sabia? Apenas 27% dos leads são contatados por um representante de vendas. são muitas oportunidades perdidas - a menos que você tenha um sistema implantado. Uma combinação de conscientização, práticas recomendadas e tecnologia pode mudar isso!

Por que você precisa de um sistema de captação de clientes

Sem um sistema, a aquisição de clientes parece uma adivinhação. Em um mês, você está arrasando, no outro, está enviando e-mails frios para estranhos no LinkedIn.

Veja por que um Sistema de captação de clientes é essencial para sua empresa:

Controle seus esforços de marketing : Com um sistema implementado, você decide quando e como atender os clientes , em vez de depender de qualquer coisa que apareça em seu caminho

Consistência na obtenção de clientes : Quando você tem um sistema que pode ser repetido, deixa de depender apenas do boca a boca ou de projetos de curto prazo. Você pode atrair clientes de forma consistente por meio de alcance e conteúdo intencionais

Dimensione seus negócios de forma previsível : Independentemente de você querer crescer lenta ou rapidamente, um sistema de captação de clientes permite que você defina metas e acompanhe seu progresso sem se preocupar com os períodos de baixa nos negócios

Reduzir a sobrecarga : Você sempre saberá qual é o próximo passo, seja o acompanhamento de uma proposta ou o envio de um novo lead magnet

Concentre-se no que importa: O sistema o ajuda a gerenciar as interações com os clientes de forma mais tranquila e a passar menos tempo se preocupando em como encontrar mais clientes

Em resumo, é o molho secreto por trás de todo negócio bem-sucedido.

📊 Você sabia? As empresas que fazem o acompanhamento dos leads em 5 minutos têm 21 vezes mais chances de convertê-los em clientes pagantes. O motivo é simples: quando um lead entra em contato, ele está pensando ativamente em uma solução. Eles querem respostas agora, não horas depois. um sistema de captação de clientes com acompanhamento automatizado pode tornar isso fácil.

Como criar seu sistema de captação de clientes

Então, como você constrói seu próprio sistema que funciona? Tudo se resume a três etapas simples:

1. Identifique seu cliente ideal

Antes mesmo de pensar em divulgação, você precisa ter clareza sobre quem é o seu cliente ideal. Caso contrário, você perderá tempo perseguindo clientes potenciais que não são adequados.

Pergunte a si mesmo:

Quem é seu público-alvo? Eles são proprietários de pequenas empresas, fundadores de startups ou executivos ocupados?

Que problema você está resolvendo para eles? Seja melhorando a presença deles nas mídias sociais ou otimizando o fluxo de trabalho, seja claro sobre como o seu serviço aborda os pontos problemáticos deles.

Onde eles passam o tempo on-line? Eles são ativos no LinkedIn, Instagram ou Facebook? Eles seguem blogs específicos do setor ou participam de webinars?

Depois de ter essa clareza, você poderá começar a criar seu plano de divulgação e adaptar suas mensagens.

dica profissional: Use o modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp para criar um mapa visual da jornada do cliente, desde a conscientização até a compra.

2. Configure um fluxo de trabalho de divulgação

Agora é hora de começar a entrar em contato com os leads. Em vez de improvisar, crie um processo de contato estruturado.

Veja aqui como configurá-lo:

Primeiro contato : Envie sua primeira mensagem de contato por e-mail, LinkedIn ou outra plataforma. Personalize-a para mostrar que você entende os desafios do cliente

Acompanhamentos : Continue acompanhando, mas não seja insistente. Configure lembretes para acompanhamentos em intervalos específicos

Conteúdo: Compartilhe publicações de blog, guias ou estudos de caso relevantes com os leads como parte do processo de nutrição

dica de profissional: Crie tarefas recorrentes para cada etapa de contato e automatize os e-mails de acompanhamento usando o ClickUp Automations. Isso garante que você não perca nenhum ponto de contato crucial em suas interações com o cliente.

3. Acompanhe suas conversões e otimize

Quando você começar a ver resultados, não fique parado. Acompanhe suas métricas de conversão para descobrir o que está funcionando e o que precisa ser melhorado.

Veja o que deve ser monitorado:

Taxa de conversão de leads : Quantos leads realmente se convertem em clientes pagantes?

Taxas de abertura de e-mail : Seus e-mails de contato estão sendo abertos? Se não estiverem, ajuste suas linhas de assunto

Taxa de aceitação de propostas: Quantas propostas estão sendo aceitas? Acompanhe seus negócios e veja onde os clientes potenciais estão caindo

Os ClickUp Dashboards fornecem insights em tempo real sobre o desempenho de seus negócios, visualizando as principais métricas. Você pode acompanhar as taxas de conversão, monitorar os estágios do negócio e medir a eficácia das campanhas de marketing. Com widgets personalizáveis, os Dashboards oferecem uma visão centralizada para tomar decisões baseadas em dados sem esforço.

Personalize relatórios perfeitos para visualizar os resultados de seus esforços de marketing com o ClickUp Dashboards

É evidente que as ferramentas certas são essenciais em todas as etapas do desenvolvimento de seu sistema de captação de clientes.

as empresas que automatizam o gerenciamento de leads observam um aumento de 10% ou mais na receita em apenas 6 a 9 meses. A automação de marketing não apenas aumenta a eficiência e economiza recursos. Ela gera resultados.

Ter as ferramentas certas pode ser um divisor de águas na criação de um sistema de captação de clientes bem-sucedido. Essas ferramentas precisam automatizar os processos, ajudar a gerenciar as interações com os clientes de forma eficiente e fornecer uma visão geral clara da posição de cada cliente em seu pipeline.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, é a única ferramenta de que você precisa para lidar com tudo, desde a geração de leads até a integração e a comunicação com o cliente. Ele combina gerenciamento de projetos, documentos e comunicação de equipe, tudo em uma única plataforma, acelerada pela pesquisa e automação de IA de última geração.

O ClickUp Sales o ajudará a otimizar seus fluxos de trabalho, gerenciar pipelines e rastrear negócios com eficiência. Ele oferece recursos como gerenciamento de tarefas, integrações de CRM e painéis personalizáveis para aumentar a produtividade e fechar negócios mais rapidamente.

Veja como os recursos do ClickUp se alinham a cada etapa de seu processo de aquisição de clientes e gerenciamento de leads .

1. CRM e gerenciamento de pipeline de clientes

No centro de seu Sistema de Obtenção de Clientes está um sólido sistema de CRM (Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente). Com o ClickUp CRM, você pode acompanhar cada interação com o cliente, armazenar detalhes importantes do cliente e garantir que nada seja esquecido.

o ClickUp CRM permite que você:

Armazene as informações dos clientes : Mantenha registros detalhados de detalhes de contato , informações da empresa e interações com clientes em um só lugar

Gerencie seu pipeline : Organize seus clientes em estágios com base no estágio em que se encontram no : Organize seus clientes em estágios com base no estágio em que se encontram no processo de vendas . Crie status de tarefas personalizadas como "Lead", "Em contato", "Proposta enviada", "Contrato assinado" e muito mais

Comunicação com o cliente: Acompanhe toda a comunicação com o cliente de dentro do CRM. Anexe e-mails, notas e até mesmo comentários diretamente às tarefas ou aos projetos do cliente. Isso cria um único fio condutor de comunicação, garantindo que todos da sua equipe permaneçam alinhados

Com o ClickUp, você também pode automatizar tarefas no CRM. Defina lembretes para acompanhamentos, agende reuniões ou até mesmo acione ações como o envio de um e-mail quando um lead atingir um determinado estágio em seu pipeline.

Você também pode acompanhar todos os seus clientes e leads do início ao fim usando o modelo de pipeline de vendas do ClickUp. Ele foi projetado para otimizar seu processo de vendas, organizando leads, acompanhando os estágios do negócio e gerenciando as interações com o cliente. Ele fornece uma estrutura estruturada para visualizar seu pipeline de vendas, priorizar oportunidades e fechar negócios com eficiência.

Obter modelo gratuito Veja sem esforço todo o seu funil de vendas em uma visão clara com o modelo de pipeline de vendas do ClickUp

2. Gerenciamento de tarefas e planejamento de projetos

Depois de capturar e nutrir seus leads, gerenciar projetos e tarefas de clientes com eficiência é fundamental para agregar valor. O ClickUp se destaca quando se trata de gerenciamento de projetos e rastreamento de tarefas.

Mantenha o controle de seus projetos organizando as tarefas com o ClickUp Views - escolha entre Lista, Tabela ou Quadro para visualizar tudo com clareza

Com o ClickUp, você pode:

Crie modelos de projetos : Configure modelos de projeto para diferentes tipos de compromissos com o cliente - seja uma nova campanha de marketing, lançamento de produto ou suporte contínuo ao cliente. Esses modelos podem incluir tarefas como criação de conteúdo, preparação de propostas e revisões de clientes

Visualizações de tarefas personalizadas : O ClickUp oferece várias visualizações, como Lista , Quadro , Calendário e Gantt , para acompanhar as tarefas de uma forma que se adapte ao seu fluxo de trabalho. Para projetos de clientes, o : O ClickUp oferece várias visualizações, como, para acompanhar as tarefas de uma forma que se adapte ao seu fluxo de trabalho. Para projetos de clientes, o Board View é especialmente útil porque permite que você veja visualmente o que precisa ser feito e onde as tarefas estão

Automação de tarefas: Você pode automatizar a criação de tarefas com base no status do lead ou configurar tarefas recorrentes para comunicações contínuas com o cliente. Isso garante que você nunca seja pego de surpresa e que todos os acompanhamentos sejam programados e monitorados

3. Gerenciamento de documentos e colaboração

Os projetos de clientes geralmente exigem colaboração, compartilhamento de documentos, propostas e outros ativos. Os recursos Docs e Gestão do Conhecimento do ClickUp permitem que você trabalhe de forma integrada com sua equipe e clientes.

Use o ClickUp Docs como um editor de documentos colaborativo completo com tarefas, IA, incorporações e colaboração em equipe em tempo real

Aqui está o que você pode fazer:

ClickUp Docs : Use o ClickUp Docs para criar propostas, contratos, materiais de integração e outros documentos voltados para o cliente diretamente na plataforma. Os documentos são totalmente integrados às suas tarefas, para que você possa criar listas de verificação, incorporar mídia e acompanhar os marcos do projeto enquanto colabora nos documentos : Use opara criar propostas, contratos, materiais de integração e outros documentos voltados para o cliente diretamente na plataforma. Os documentos são totalmente integrados às suas tarefas, para que você possa criar listas de verificação, incorporar mídia e acompanhar os marcos do projeto enquanto colabora nos documentos

Anexos de arquivos : Anexe arquivos diretamente a tarefas, projetos ou perfis de clientes para que você e sua equipe sempre tenham acesso fácil a recursos importantes, como contratos, designs ou atualizações de projetos

Colaboração em tempo real: Vários membros da equipe podem trabalhar no ClickUp Docs simultaneamente, facilitando o brainstorming, a edição e a finalização de propostas ou planos de marketing em tempo real. Você também pode deixar comentários diretamente no documento para agilizar o feedback

📮ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por bate-papos, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e rastrear decisões, os insights comerciais críticos se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca precisará se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de bate-papo, comentários de tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

Com essas ferramentas, você nunca mais precisará fazer malabarismos com várias plataformas para gerenciar arquivos ou comunicações com clientes. O ClickUp mantém tudo em um só lugar, o que simplifica a colaboração e garante que sua equipe tenha acesso rápido a tudo o que precisa para prestar um serviço excelente.

4. Captura de leads e automação do contato com o cliente

Em um sistema de captação de clientes, capturar e nutrir leads é vital. Felizmente, o ClickUp automatiza grande parte desse processo, facilitando o contato com clientes potenciais e mantendo seu pipeline cheio.

Seja mais produtivo com atalhos de projeto e automações de fluxo de trabalho no ClickUp

As automações do ClickUp ajudam você a otimizar o alcance e a nutrir os leads:

Automatize o rastreamento de leads : Depois que um lead é capturado por meio de formulários ou outros métodos, você pode automatizar a atribuição de tarefas e acompanhamentos. Por exemplo, se um lead enviar um formulário em seu site, o ClickUp poderá criar automaticamente uma tarefa em seu pipeline e atribuí-la ao membro apropriado da equipe para acompanhamento

Notificações de tarefas : Configure lembretes automáticos para e-mails de acompanhamento ou chamadas quando um lead atingir um estágio específico em seu pipeline. Você também pode definir lembretes para clientes existentes para garantir que você nunca perca check-ins importantes ou prazos de projetos

Automação de e-mail: O ClickUp pode se integrar ao seu sistema de e-mail para automatizar sequências de alcance, acompanhamentos e campanhas de nutrição. Por exemplo, depois de enviar uma proposta, o ClickUp pode programar um e-mail automático de acompanhamento para o cliente, lembrando-o de revisar e assinar o contrato

Esse nível de automação ajuda você a se manter organizado, economiza seu tempo e garante que seus leads sejam alimentados de forma consistente.

5. Comunicação e colaboração com o cliente

A comunicação eficaz com os clientes é fundamental. As ferramentas de comunicação do ClickUp garantem que você possa ficar por dentro de cada interação, seja um e-mail casual ou uma atualização detalhada do projeto.

Com o ClickUp, você pode:

Comentários internos e externos : Use comentários de tarefas para se comunicar diretamente com sua equipe ou clientes. Você pode marcar clientes, colegas ou partes interessadas para mantê-los informados e fazer perguntas diretamente sobre tarefas ou projetos específicos

Portais voltados para o cliente : Para os clientes que precisam acompanhar o progresso, você pode configurar espaços compartilhados onde os clientes podem visualizar atualizações, tarefas e cronogramas do projeto. Você pode controlar o nível de acesso para manter a privacidade e evitar o compartilhamento excessivo

Chat integrado: O ClickUp Chat permite que você se comunique em tempo real sem precisar de uma plataforma de mensagens separada

Esse sistema de comunicação abrangente mantém tudo organizado, desde perguntas rápidas até feedbacks detalhados, ajudando-o a manter-se responsivo às interações dos clientes.

6. Controle de tempo e relatórios

Entender para onde vai o seu tempo e acompanhar o tempo gasto em projetos de clientes é essencial para o faturamento preciso e a alocação de recursos.

Veja para onde está indo o seu tempo - e quanto está economizando com os recursos do ClickUp Time Tracking

O ClickUp Time Tracking permite que você:

Registre o tempo : Você pode registrar o tempo manualmente ou usar o rastreador de tempo integrado do ClickUp para controlar quanto tempo gasta em cada projeto ou tarefa do cliente. Isso é particularmente útil para faturamento por hora ou estimativas de projeto

Relatórios detalhados : Os Dashboards do ClickUp fornecem uma visão geral das principais métricas, como o tempo gasto em cada tarefa, o progresso da conclusão do projeto e o desempenho da aquisição de clientes. Você também pode acompanhar quantos novos leads gerou e quais esforços de divulgação estão trazendo mais clientes

Relatórios personalizados: Crie relatórios personalizados que mostrem o desempenho de seus esforços de comunicação e aquisição de clientes. Identifique quais canais (mídia social, e-mail, etc.) estão trazendo os clientes mais valiosos, para que você possa dobrar o trabalho

7. Integração de clientes

A integração de clientes é crucial para definir o tom de seu relacionamento. Com o ClickUp, você pode garantir um processo de integração perfeito e profissional.

Os recursos do ClickUp para integração incluem:

Fluxos de trabalho automatizados : Depois que um cliente assina um contrato, o ClickUp pode automatizar a criação de um novo projeto ou lista de tarefas para esse cliente. Você também pode definir lembretes para reuniões iniciais, envio de documentos ou início de projetos

Modelos de integração : Use os modelos do ClickUp para integração de clientes, incluindo listas de verificação para todos os documentos e etapas que precisam ser concluídos. Isso ajuda a garantir que nada seja esquecido

Portais de clientes: Compartilhe recursos, cronogramas e tarefas de integração específicos do cliente por meio dos espaços compartilhados do ClickUp ou Docs, dando aos clientes uma visibilidade clara do processo

Esses recursos ajudam a criar uma experiência de integração profissional e tranquila para novos clientes, assegurando que eles se sintam confiantes em sua capacidade de entrega.

A seguir, vamos entender o que faz um sistema sólido de captação de clientes?

dica profissional: Use o modelo de integração de clientes do ClickUp para garantir transferências tranquilas e construir relacionamentos desde o primeiro dia.

Principais componentes de um sistema eficaz de captação de clientes

Para obter clientes de forma consistente, você precisa de um sistema que abranja todo o processo, desde a captura de leads até o fechamento de negócios. Aqui estão os principais componentes de um sistema eficaz:

Processo de captura de leads

O primeiro passo para qualquer Sistema de obtenção de clientes bem-sucedido é garantir que seu público saiba como entrar em contato com você.

Seu processo de captura de leads inclui:

Ímãs de leads : Crie conteúdo que seu público considere valioso (como recursos gratuitos, guias, modelos ou webinars). Use-os para trocar detalhes de contato e iniciar o processo de nutrição

Páginas de destino : Certifique-se de que seu website explique claramente suas ofertas de serviços com uma simples chamada para ação. Não deixe os visitantes se perguntando o que fazer em seguida - direcione-os para agendar uma ligação ou fazer o download do seu ímã de leads

Formulários: Capture leads fornecendo formulários simples em seu website, por meio de mídias sociais ou no final de publicações em blogs. Não complique demais; mantenha a facilidade para que seu público expresse interesse

Dica profissional: Otimize seu ímã de leads adaptando-o para resolver um problema específico do seu público-alvo e combine-o com uma página de destino de alta conversão que apresente uma única e clara chamada para ação (por exemplo, "Faça o download agora" ou "Obtenha seu guia gratuito"). Teste diferentes títulos e recursos visuais para aumentar as conversões e garanta que seu formulário solicite o mínimo de informações (por exemplo, nome e e-mail) para reduzir o atrito e aumentar as inscrições.

✉️ Divulgação e nutrição

Depois de captar leads, é hora de fazer o acompanhamento e construir relacionamentos. Não se limite a lançar e nutrir.

Veja como fazer isso:

Sequências de e-mail : Configure sequências de e-mail automatizadas para guiar os clientes potenciais pela jornada do cliente. Concentre-se em fornecer valor em suas mensagens - use estudos de caso, depoimentos e conteúdo educacional

Mídia social : Interaja com seus leads em plataformas de mídia social . Compartilhe insights, responda a perguntas e participe de conversas onde seu público-alvo se encontra

Mensagens personalizadas: Envie mensagens personalizadas com base nos pontos problemáticos dos clientes potenciais. Seja por e-mail ou por mensagens diretas, mostrar que você entende as necessidades deles é muito importante

Seja consistente em seu contato. Crie confiança compartilhando informações valiosas e oferecendo conteúdo gratuito que resolva os problemas deles. À medida que você alimenta os leads, certifique-se de personalizar suas mensagens para que elas não pareçam apenas mais um e-mail com spam.

dica profissional: Elabore uma sequência de nutrição de e-mails que combine conteúdo de valor (por exemplo, uma dica rápida ou um estudo de caso) com sutis chamadas para ação e segmente seus clientes potenciais com base em seus interesses ou comportamentos para enviar mensagens altamente personalizadas. Use as mídias sociais para reforçar seus e-mails, compartilhando conteúdo semelhante e interagindo diretamente com os leads em comentários ou mensagens diretas para criar confiança e manter sua marca em destaque.

Proposta e pipeline de fechamento

Agora que você já aqueceu seus leads, é hora de fechar negócios. Mas a maneira como você lida com essa parte é crucial.

Uma proposta eficaz e um pipeline de fechamento devem incluir:

Modelos de proposta : Simplifique seu processo usando modelos de propostas para enviar ofertas rapidamente sem reinventar a roda todas as vezes.

Estrutura de preços : Seja transparente quanto às suas tarifas e garanta que o cliente em potencial entenda o valor que está recebendo. Se estiver oferecendo descontos ou termos flexíveis, deixe isso claro.

Esclarecer as próximas etapas: A proposta deve incluir as próximas etapas, como o agendamento de uma reunião, a revisão do contrato ou a confirmação de detalhes. Isso ajuda o cliente a saber o que esperar em seguida.

dica profissional: Crie um modelo de proposta visualmente atraente e específico para o cliente que destaque sua proposta de valor exclusiva e inclua uma estrutura de preços clara e escalonada para atender a diferentes orçamentos. Incorpore um vídeo curto ou uma nota personalizada na proposta para criar confiança e inclua uma próxima etapa única e acionável (por exemplo, "Marque uma chamada de 15 minutos para finalizar") com um link de agendamento direto para reduzir o atrito e acelerar o processo de fechamento.

ClickUp, sua solução completa para obter clientes

Um Sistema de captação de clientes é sua chave para a consistência e o crescimento. Ao estabelecer um processo simplificado de captura de leads, alcance e nutrição, você nunca mais terá de se preocupar em encontrar clientes. E com as ferramentas certas, como o ClickUp, você pode gerenciar todo o processo sem ter que fazer malabarismos com muitos aplicativos ou planilhas.

O ClickUp oferece uma solução abrangente e completa para criar e gerenciar seu Sistema de Captação de Clientes. Com recursos que abrangem tudo, desde a captura de leads até a comunicação, o controle de tempo e a integração de clientes, o ClickUp facilita a otimização de seus esforços de aquisição e retenção de clientes.

O ClickUp não só cuida do seu CRM e do gerenciamento de projetos, mas também fornece ferramentas de automação poderosas para economizar seu tempo e eliminar tarefas tediosas. Você pode acompanhar cada estágio do ciclo de vida do cliente, garantindo que nada seja esquecido, e pode se concentrar no que realmente importa: criar relacionamentos e prestar um serviço excelente.

Comece a usar o ClickUp hoje mesmo e comece a criar um Sistema de Obtenção de Clientes que realmente funcione!