os 13 melhores softwares de gravação de chamadas para empresas e equipes em 2025

Um software de gravação de chamadas confiável pode ser um divisor de águas, seja para fechar negócios, coletar feedback de clientes ou garantir o alinhamento da equipe. Mas, com tantas opções de ferramentas disponíveis, como escolher a certa para as necessidades da sua empresa?

Selecionamos os 13 melhores softwares de gravação de chamadas para ajudá-lo a encontrar uma solução que equilibre conformidade, qualidade e usabilidade.

Vamos descobrir o software de gravação de chamadas de voz para transformar a forma como sua equipe se comunica este ano.

⏰ Resumo de 60 segundos Precisa de uma solução de gravação de chamadas, mas não sabe por onde começar? Aqui está uma rápida análise das 13 melhores opções de software de gravação de chamadas e o que elas fazem de melhor: : Ideal para integrar gravações de chamadas com tarefas, coaching e colaboração ClickUp: Ideal para integrar gravações de chamadas com tarefas, coaching e colaboração Gong: Ideal para insights de vendas com inteligência artificial e acompanhamento de negócios Aircall: Ideal para gravação de chamadas baseada em nuvem e integração com CRM Talkdesk: Ideal para gravação de chamadas com IA em centrais de atendimento RingCentral: Ideal para comunicações unificadas e gravação de chamadas escalável Dialpad: Ideal para transcrição em tempo real e análise de chamadas com tecnologia de IA The Rev Call Recorder: Ideal para gravação gratuita de chamadas com transcrições precisas TapeACall: Ideal para gravar chamadas em smartphones com armazenamento ilimitado All Call Recorder: Ideal para gravações flexíveis e opções de formatos de áudio no Android Cube Call Recorder: Ideal para gravar chamadas VoIP e celulares em Android e iPhone Google Voice: Ideal para gravação de chamadas VoIP simples e econômicas Call Master: Ideal para gravação de chamadas com bloqueio de spam integrado Call Recorder Automatic: Ideal para gravação de chamadas com as mãos livres e bloqueio de spam

O que você deve procurar em um software de gravação de chamadas?

Antes de explorarmos as principais ferramentas de gravação de chamadas, vamos determinar o que torna um software de gravação de chamadas bom.

📌 Aqui está uma lista dos principais recursos que seu software de gravação de chamadas deve ter:

Gravação automática de chamadas: Capture chamadas recebidas e realizadas sem perder nada

Backup na nuvem para armazenamento ilimitado: Nunca perca uma conversa importante com armazenamento seguro e escalável

Registros de chamadas para rastreamento organizado: Acesse registros de data e hora, identificação de chamadas e duração das chamadas rapidamente

Pesquisa inteligente para acesso rápido: Encontre chamadas telefônicas gravadas específicas usando palavras-chave, datas ou informações do chamador

Integração com CRM para um fluxo de trabalho contínuo: sincronize gravações de chamadas diretamente nos perfis dos clientes

Compatibilidade com VoIP e sistemas telefônicos para maior flexibilidade: Funciona em telefones fixos, aplicativos VoIP e dispositivos móveis

Criptografia de dados para segurança: Proteja chamadas de vendas e informações comerciais confidenciais

Recursos de conformidade para proteção jurídica: Fique em conformidade com as regulamentações GDPR, HIPAA e CCPA

Transcrição de chamadas para facilitar a análise: Converta gravações de chamadas de voz em texto pesquisável

Monitoramento em tempo real para coaching: ajude as equipes de vendas a ajustar sua abordagem em chamadas ao vivo

O melhor software de gravação de chamadas

Se você deseja aprimorar o treinamento, garantir a conformidade ou melhorar o atendimento ao cliente, as ferramentas certas de gravação de chamadas podem ajudá-lo a capturar conversas cruciais sem esforço.

Vamos explorar algumas das melhores opções de software de gravação de chamadas disponíveis para elevar sua estratégia de comunicação!

1. ClickUp (Ideal para integrar gravações de chamadas com tarefas, coaching e colaboração)

Capture todos os detalhes — o AI Notetaker da ClickUp anota automaticamente ideias, itens de ação e notas de reuniões instantaneamente

Embora muitas empresas afirmem ser soluções "tudo em um", elas na verdade apenas agrupam módulos independentes. Você ainda vê interfaces, logins ou silos de dados diferentes. É aqui que o ClickUp muda a narrativa, sendo o verdadeiro aplicativo completo para o trabalho.

O ClickUp integra gravações de chamadas, tarefas, automação com inteligência artificial e ferramentas de colaboração em uma única plataforma, facilitando o trabalho em equipe em uma interface unificada.

ClickUp AI Notetaker

Todos nós já passamos por isso: vasculhar freneticamente e-mails intermináveis, atas de reuniões e notas adesivas aleatórias para encontrar aquele detalhe crucial da reunião da semana passada

Mas com o ClickUp AI Notetaker, você pode dizer adeus a esse caos. Com transcrições automáticas, resumos e itens de ação alimentados por IA, todas as chamadas são capturadas e organizadas sem esforço — sem mais suposições, sem mais confusão — apenas notas cristalinas, sempre ao seu alcance.

O ClickUp AI Notetaker pode criar tarefas automaticamente a partir das discussões da sua reunião ou compartilhar o resumo diretamente no chat da sua equipe. Dessa forma, todos ficam alinhados e nada fica esquecido.

📋 Veja o que o ClickUp AI Notetaker faz por você:

✅ Grava e transcreve automaticamente reuniões

✅ Cria resumos de reuniões com pontos-chave e ações a serem tomadas

✅ Captura gravações de áudio completas para referência

✅ Lista os participantes e organiza notas no ClickUp Docs

✅ Permite pesquisar transcrições para encontrar detalhes importantes instantaneamente

✅ Funciona com Zoom, Google Meet e Teams para uma integração perfeita

✅ Sincroniza com a visualização do calendário do ClickUp para participar automaticamente e fazer anotações

ClickUp Clips

Todos nós já passamos por isso: escrever e-mails intermináveis ou participar de mais uma reunião apenas para explicar algo que poderia ter sido mostrado em segundos. A comunicação no trabalho está falha, mas o ClickUp Clips resolve isso. 🏆

Com o ClickUp Clips, você pode gravar, editar e compartilhar chamadas de voz e vídeo, tornando a comunicação mais rápida, clara e eficiente. Chega de confusão, chega de mensagens indo e voltando — basta clicar em gravar, explicar visualmente e enviar.

Grave chamadas, faça gravações de tela e garanta uma comunicação perfeita com opções de edição, compartilhamento e download com o ClickUp Clips

📹 Veja o que o ClickUp Clips faz por você:

✅ Grave chamadas de voz, chamadas de vídeo e gravações de tela para obter clareza instantânea✅ Incorpore clipes diretamente no ClickUp Docs e no ClickUp Chat — mantendo a comunicação simplificada✅ Edite, compartilhe e baixe clipes sem esforço✅ Transcreva automaticamente com o ClickUp Brain , com registros de data e hora para facilitar a pesquisa✅ Converta Clips em tarefas com ClickUp Tasks —para que nada se perca na tradução✅ Sincronize com o ClickUp Docs para obter explicações detalhadas e orientações passo a passo

💡 Dica profissional: todos os clipes enviados no ClickUp Chat são incorporados automaticamente para acesso rápido — sem necessidade de procurar em links ou e-mails!

O ClickUp também se integra perfeitamente a mais de 1.000 aplicativos, incluindo Google Meet, Zoom, Microsoft Teams e outros softwares de VoIP e conferência, garantindo um fluxo de trabalho tranquilo, sem a necessidade de alternar entre plataformas.

Ao combinar esses recursos, o ClickUp se torna um hub central para gerenciar todos os aspectos de suas chamadas e reuniões:

Armazene notas de reuniões, gravações e itens de ação em um só lugar

Colabore com sua equipe em acompanhamentos e próximas etapas

Use os recursos robustos de gerenciamento de tarefas do ClickUp para garantir a responsabilidade e o progresso

Como atesta Ray Chan, vice-presidente de TI do San Diego Padres,

Ao usar o ClickUp, conseguimos nos manter conectados e ter visibilidade do que está acontecendo em toda a organização.

Ao usar o ClickUp, conseguimos nos manter conectados e ter visibilidade do que está acontecendo em toda a organização.

Melhores recursos do ClickUp

Capture e compartilhe: grave treinamentos e demonstrações da equipe para coaching e compartilhamento de conhecimento

Transcrição com tecnologia de IA: Transcreva gravações de chamadas de voz com resumos inteligentes com o ClickUp Brain

Colaboração contextual: Adicione comentários com data e hora nos Clips para facilitar a consulta

Informações úteis: Crie tarefas a partir de gravações para transformar momentos importantes em ações

Extensão do Chrome para produtividade: controle o tempo, crie tarefas e faça capturas de tela no navegador com controle o tempo, crie tarefas e faça capturas de tela no navegador com a extensão do Chrome da ClickUp

Documentação visual com ClickUp Docs: incorpore gravações de vídeo diretamente no ClickUp Docs para explicações ou demonstrações fáceis

Grave e incorpore clipes nas tarefas do ClickUp: capture e anexe gravações de chamadas de voz ou gravações de tela às tarefas do ClickUp, mantendo todas as informações relevantes em um só lugar

Limitações do ClickUp

Pode ser complicado para alguns usuários devido aos seus recursos extensos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Negócios: US$ 12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

ClickUp AI Notetaker: Adicione a qualquer plano pago por apenas US$ 6/mês por usuário

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 diz:

O que mais gosto no ClickUp é como ele substitui várias ferramentas em um só lugar. Não é mais necessário alternar entre vários aplicativos. Ele oferece um número incomparável de recursos em comparação com outros softwares.

O que mais gosto no ClickUp é como ele substitui várias ferramentas em um só lugar. Não é mais necessário alternar entre vários aplicativos. Ele oferece um número incomparável de recursos em comparação com outros softwares.

🔮 Informação importante: O ClickUp Meetings mantém tudo em um só lugar — notas, agendas de reuniões e itens de ação — para que sua equipe sempre saiba o que fazer a seguir. Chega de procurar em documentos espalhados ou esquecer de fazer o acompanhamento! Com anotações, listas de verificação e comentários atribuídos com tecnologia de IA, todas as reuniões ficam organizadas, prontas para ação e fáceis de revisar. 🚀

2. Gong (Ideal para insights de vendas com inteligência artificial e acompanhamento de negócios)

Via Gong

O Gong é um software avançado de gravação de chamadas que grava, transcreve e analisa automaticamente chamadas de vendas para fornecer insights acionáveis.

Usando IA, o Gong identifica o sentimento do cliente, os principais tópicos e as objeções, e ajuda as equipes de vendas a melhorar suas apresentações e fechar negócios.

O Gong também se integra a CRMs, plataformas de conferência web e e-mail, garantindo que todas as interações com os clientes sejam capturadas e analisadas para uma melhor tomada de decisão.

Principais recursos do Gong

Converta chamadas recebidas e realizadas em texto com pesquisa por palavras-chave

Detecte os principais tópicos, objeções e sentimentos dos clientes para melhorar as estratégias de vendas

Integre gravações de chamadas com componentes de CRM para acompanhar negócios de forma integrada e obter visibilidade total do pipeline de vendas.

Identifique padrões em várias chamadas para refinar o treinamento de vendas e as mensagens

Destaque momentos críticos nas chamadas para facilitar a consulta e o acompanhamento

Forneça feedback baseado em dados para melhorar o desempenho individual de vendas

Limitações do Gong

Interrupções nas chamadas ou falhas de áudio podem afetar a precisão da transcrição

Capacidade limitada para exportar grandes conjuntos de dados para uso externo

Suporta gravações de até 7 horas, exigindo que reuniões mais longas sejam divididas

Preços do Gong

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Gong

G2: 4,8/5 (mais de 6000 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Gong?

De acordo com este usuário do G2:

O Gong me permite manter o foco e o envolvimento em todas as minhas reuniões, pois toma todas as notas por mim. É extremamente benéfico, pois me permite ouvir ativamente meus clientes e descobrir seus verdadeiros pontos fracos, o que gera negócios para mim.

O Gong me permite manter o foco e o envolvimento em todas as minhas reuniões, pois toma todas as notas por mim. É extremamente benéfico, pois me permite ouvir ativamente meus clientes e descobrir seus verdadeiros pontos fracos, o que gera negócios para mim.

🌟 Curiosidade: Embora as centrais telefônicas (operadas por atendentes) datem do final do século XIX, o conceito de um "call center" dedicado é frequentemente atribuído à década de 1960. A Birmingham Press and Mail, no Reino Unido, é frequentemente citada por instalar um dos primeiros sistemas comerciais conhecidos que encaminhava as chamadas dos clientes para agentes designados.

3. Aircall (Melhor para gravação de chamadas baseada em nuvem e integração com CRM)

Via Aircall

O Aircall é um software de gerenciamento de chamadas projetado para empresas que desejam capturar e armazenar chamadas recebidas e realizadas pela plataforma.

Essa ferramenta ajuda as equipes a melhorar o atendimento ao cliente, o desempenho de vendas e a garantia de qualidade, fornecendo um registro confiável das interações com os clientes. Ela também pode ser usada como um software de gerenciamento de contatos, graças aos seus recursos que ajudam as empresas a gerenciar suas operações internas de central de atendimento dentro de sua plataforma em nuvem.

Principais recursos do Aircall

Grave e acesse chamadas recebidas e realizadas através de um número de telefone Aircall

Personalize as configurações de gravação para capturar chamadas específicas ou gravar automaticamente todas as conversas

Avalie o desempenho dos funcionários e ofereça treinamento direcionado usando gravações de chamadas

Obtenha informações valiosas sobre os clientes ao analisar as interações para entender as necessidades e os pontos fracos dos clientes

Garanta a conformidade com as regulamentações do setor, mantendo registros e registros precisos de chamadas

Limitações do Aircall

Chamadas com duração superior a 4 horas não serão salvas

As chamadas internas entre usuários do Aircall não são gravadas

Preços do Aircall

Essencial: US$ 40/mês por usuário

Profissional: US$ 70/mês por usuário

Personalizado: Entre em contato para obter preços

Avaliações e comentários sobre o Aircall

G2: 4,3/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Aircall?

É isso que um usuário da Capterra diz sobre o Aircall:

Usamos o Aircall e sua integração com o HubSpot em nossa equipe remota, e funciona muito, muito bem. Tudo é registrado automaticamente e podemos até mesmo criar fluxos de trabalho com base em algumas regras do Aircall.

Usamos o Aircall e sua integração com o HubSpot em nossa equipe remota, e funciona muito, muito bem. Tudo é registrado automaticamente e podemos até mesmo criar fluxos de trabalho com base em algumas regras do Aircall.

💡 Dica profissional: acompanhe facilmente as chamadas recebidas e realizadas com estes 10 modelos gratuitos de registro de chamadas telefônicas

Via Talkdesk

O Talkdesk é um software de gravação de chamadas projetado para equipes de suporte ao cliente e centrais de atendimento para capturar e armazenar chamadas telefônicas entre agentes e clientes.

Com recursos como insights baseados em IA e monitoramento de chamadas em tempo real, o Talkdesk aprimora coletivamente a experiência do cliente e o controle de qualidade em ambientes com alto volume de chamadas.

Principais recursos do Talkdesk

Defina parâmetros de gravação personalizáveis para controlar quando as chamadas são gravadas e por quanto tempo

Revise chamadas com ferramentas de gerenciamento de qualidade, incluindo notas com registro de data e hora para análise detalhada

Monitore chamadas em tempo real com controle de gravação ao vivo e opções de pausa/retomar

Escolha opções de armazenamento flexíveis para gerenciar políticas de retenção e espaço de armazenamento

Use insights baseados em IA para gerar resumos de conversas, detectar o sentimento do cliente e sugerir artigos de conhecimento relevantes

Limitações do Talkdesk

Chamadas com silêncio prolongado não serão gravadas

Por padrão, as transferências de chamadas continuam sendo gravadas, mas as configurações podem ser ajustadas

A gravação de chamadas entre agentes requer configuração administrativa

Preços do Talkdesk

Financial Services Experience Cloud for Banking Edition: US$ 225/mês por usuário

Financial Services Experience Cloud para Seguros: US$ 225/mês por usuário

Healthcare Experience Cloud for Providers Edition: US$ 225/mês por usuário

Retail Experience Cloud Edition: US$ 225/mês por usuário

CX Cloud Government Edition: US$ 225/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Talkdesk

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Talkdesk?

De acordo com este usuário do G2:

Gosto da facilidade de uso do Talkdesk, é muito fácil de entender e apresentar a novos agentes. Utilizamos o Talkdesk todos os dias para fazer e receber chamadas com clientes, por isso é importante para nós ter um software que funcione bem.

Gosto da facilidade de uso do Talkdesk, é muito fácil de entender e apresentar a novos agentes. Utilizamos o Talkdesk todos os dias para fazer e receber chamadas com clientes, por isso é importante para nós ter um software que funcione bem.

🌟 Curiosidade: Há uma máxima bem conhecida no treinamento de atendimento ao cliente: "Os clientes podem ouvir um sorriso". Pesquisas sobre qualidade de voz mostram que sorrir altera o tom da voz (um efeito perceptível no tom e na ressonância). Isso ajuda a transmitir simpatia e cordialidade, mesmo que o cliente não possa ver você.

5. RingCentral (Ideal para comunicações unificadas e gravação de chamadas escalável)

Via RingCentral

Procurar entre uma infinidade de aplicativos de comunicação pode tirar muito tempo do trabalho real, especialmente para um representante de vendas. Isso é resolvido pelo RingCentral.

O RingCentral é um software de gravação de chamadas projetado para empresas que precisam de uma plataforma de comunicação centralizada para gerenciar chamadas telefônicas, chamadas de vendas e interações com clientes.

Este software oferece gravação automática e sob demanda de chamadas, tornando-o uma opção flexível para equipes de vendas, suporte ao cliente e gerentes de negócios.

Principais recursos do RingCentral

Habilite a gravação automática de chamadas para chamadas recebidas e realizadas, com opções de gravação sob demanda

Armazene gravações de forma eficiente com grande capacidade de armazenamento e configurações de retenção personalizáveis

Personalize notificações de áudio para informar aos chamadores quando uma gravação começar

Aproveite a análise alimentada por IA para resumir chamadas, transcrever e rastrear palavras-chave

Integre-se perfeitamente com plataformas de CRM como Salesforce e HubSpot para um melhor registro de chamadas e insights sobre os clientes

Garanta o armazenamento seguro na nuvem através do sistema telefônico nativo da RingCentral, que está em conformidade com a HIPAA, o GDPR e outras regulamentações do setor

Limitações do RingCentral

Limites máximos de armazenamento por conta, que podem esgotar-se rapidamente com volumes elevados de chamadas

Exclusão automática de gravações com base no tempo, mesmo que a capacidade de armazenamento não seja atingida

Armazenamento ilimitado disponível apenas em planos superiores

Preços da RingCentral

Básico: US$ 30/mês por usuário

Avançado: US$ 35/mês por usuário

Ultra: US$ 45/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o RingCentral

G2: 4,0/5 (mais de 140 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 230 avaliações)

📮 ClickUp Insight: As empresas prosperam com um sistema centralizado, mas sem ele, acompanhamentos e decisões importantes muitas vezes se perdem entre várias ferramentas. Pesquisas mostram que 43% dos trabalhadores enviam apenas 0 a 10 mensagens por dia, o que pode significar que eles estão tendo conversas mais focadas e significativas ou enfrentando dificuldades com a comunicação dispersa em diferentes plataformas. É aqui que uma plataforma de produtividade completa como o ClickUp se torna crucial, ajudando as equipes a centralizar conversas, gravações, atualizações de projetos e compartilhamento de conhecimento em um único espaço de trabalho.

6. Dialpad (ideal para transcrição em tempo real e análise de chamadas com tecnologia de IA)

Via Dialpad

Uma reunião perdida pode significar semanas de atrasos no seu trabalho. Esse problema é resolvido pelo Dialpad.

O Dialpad é um software de gravação e transcrição de chamadas que se destaca pela sua funcionalidade de pesquisa inteligente, que combina bem com os seus resumos alimentados por IA. Esta funcionalidade garante que as empresas possam rever as chamadas de forma eficiente e extrair informações importantes que podem ser utilizadas para melhorar a qualidade das chamadas.

O Dialpad é especialmente ideal para equipes de vendas e representantes de atendimento ao cliente e ajuda a melhorar o atendimento ao cliente, o treinamento e o acompanhamento do desempenho.

Principais recursos do Dialpad

Transcreva chamadas em tempo real para capturar chamadas recebidas e realizadas no momento em que ocorrem

Gere resumos de chamadas com tecnologia de IA para destacar pontos-chave e analisar a opinião dos clientes

Pause automaticamente as gravações para evitar a captura de detalhes de cartões de crédito ou dados confidenciais

Pesquise e filtre gravações para localizar rapidamente chamadas telefônicas específicas com base em palavras-chave e critérios

Marque e categorize chamadas para facilitar a organização e a análise detalhada das chamadas

Integre com plataformas de CRM para vincular gravações de chamadas a dados de clientes e melhorar o acompanhamento de vendas e suporte ao cliente

Limitações do Dialpad

A gravação automática de chamadas não está disponível no plano Standard básico e deve ser iniciada manualmente

O controle de acesso restringe as gravações dos trainees apenas aos administradores e instrutores

Não há gravação de vídeo ou tela nas reuniões do Dialpad; apenas o áudio das linhas PSTN é capturado

Preços do Dialpad

Padrão: US$ 27/mês por usuário

Pro: US$ 35/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Dialpad

G2: 4,4/5 (mais de 1.800 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Dialpad?

Um usuário do G2 diz:

Adoro a simplicidade e a facilidade de uso que tornam o Dialpad mais fácil do que um telefone fixo normal de escritório. É fácil navegar pelo aplicativo e explorar todos os recursos, e você pode transferir suas chamadas para qualquer lugar do seu escritório/organização sem complicações ou etapas extras.

Adoro a simplicidade e a facilidade de uso que tornam o Dialpad mais fácil do que um telefone fixo normal de escritório. É fácil navegar pelo aplicativo e explorar todos os recursos, e você pode transferir suas chamadas para qualquer lugar do escritório/organização sem complicações ou etapas extras.

🔮 Informação importante: As gravações de chamadas são ótimas, mas às vezes ver é tão importante quanto ouvir — combine-as com os 15 melhores softwares de gravação de tela sem marca d'água para obter um contexto completo!

7. TapeACall (Ideal para gravar chamadas em smartphones com armazenamento ilimitado)

Via TapeACall

O TapeACall é um aplicativo de gravação de chamadas projetado para usuários de smartphones que precisam gravar chamadas recebidas e realizadas sem esforço

Este aplicativo garante que nenhum detalhe importante das chamadas telefônicas seja perdido, tornando-o um software de gravação de chamadas adequado para uma infinidade de usos — reuniões de negócios, chamadas de vendas, entrevistas, documentação jurídica ou registros pessoais.

Principais recursos do TapeACall

Grave chamadas recebidas e realizadas sem limites e sem restrições de armazenamento

Transcreva chamadas telefônicas gravadas automaticamente com alta precisão

Integre com plataformas de armazenamento em nuvem como Google Drive, Dropbox e Evernote

Compartilhe gravações instantaneamente por e-mail, SMS e redes sociais

Sincronize entre dispositivos de forma integrada para transferências de gravações sem esforço

Limitações do TapeACall

Requer suporte para chamadas a três para mesclar e gravar chamadas

Versão gratuita limitada, permitindo a reprodução apenas dos primeiros 60 segundos de uma gravação

Preços do TapeACall

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o TapeACall

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

Leia também: 10 modelos gratuitos de notas de reunião para fazer atas melhores

8. O Rev Call Recorder (o melhor para gravação gratuita de chamadas com transcrições precisas)

Via The Rev Call Recorder

O Rev Call Recorder é um aplicativo de gravação de chamadas projetado para usuários do iPhone que precisam de um gravador de chamadas gratuito e ilimitado com opção de transcrição de alta precisão.

Quer esteja a gravar argumentos de venda, entrevistas ou chamadas comerciais, o Rev Call Recorder garante que capta cada palavra e pode solicitar transcrições precisas quando necessário.

Os melhores recursos do Rev Call Recorder

Grave chamadas recebidas e realizadas sem limites e sem taxas ocultas

Capture áudio de alta qualidade ou importe arquivos externos, como memos de voz

Transcreva chamadas telefônicas gravadas com 99% de precisão (serviço pago)

Organize as gravações em pastas e compartilhe-as em vários canais

Integre com Dropbox, SMS e e-mail para facilitar o gerenciamento de arquivos

Limitações do Rev Call Recorder

Suporta apenas chamadas feitas nos EUA e no Canadá

Requer o upload manual das gravações para transcrição, uma vez que o aplicativo não transcreve automaticamente

Preços do Rev Call Recorder

Plano gratuito

Básico: US$ 14,99/mês por usuário

Pro: US$ 34,99/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Rev Call Recorder

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

Leia também: 10 melhores exemplos de software de CRM e seus casos de uso para aumentar a produtividade

9. All Call Recorder (ideal para gravações flexíveis e opções de formatos de áudio no Android)

Via All Call Recorder

O All Call Recorder é um aplicativo de gravação de chamadas para dispositivos Android que permite aos usuários gravar, salvar e gerenciar chamadas telefônicas com configurações personalizáveis.

Isso é especialmente útil se você precisa fazer backup de suas conversas, treinar sua equipe de vendas ou melhorar a qualidade das chamadas.

Além disso, o All Call Recorder oferece vários formatos de gravação, serviços de transcrição e opções de compartilhamento para maior flexibilidade.

Melhores recursos do All Call Recorder

Grave chamadas com base no número, contato ou contatos selecionados

Suporte a vários formatos de gravação, incluindo MP3, M4A, OGG, WAV, AMR, 3GP, FLAC e MP4

Transcreva gravações com um serviço gratuito de transcrição em inglês

Compartilhe partes específicas de chamadas telefônicas gravadas

Transfira gravações entre dispositivos

Filtre as chamadas com uma lista branca para selecionar quais chamadas serão gravadas

Ajuste a qualidade do áudio para otimizar o armazenamento e a clareza

Todas as limitações do All Call Recorder

Alguns aplicativos de terceiros podem bloquear o funcionamento do gravador de chamadas, exigindo a inclusão manual na lista de permissões

Preços do All Call Recorder

Gratuito

Preços personalizados

Todas as avaliações e comentários sobre o All Call Recorder

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Você sabia? 67% dos profissionais afirmam que as reuniões virtuais são tão produtivas quanto as presenciais, mas somente quando são bem estruturadas! Domine a etiqueta das reuniões virtuais com estas 10 práticas recomendadas para manter suas chamadas eficientes e envolventes.

10. Cube Call Recorder (ideal para gravar chamadas VoIP e telefônicas em Android e iPhone)

Via Cube Call Recorder

O Cube Call Recorder (Cube ACR) é um aplicativo de gravação de chamadas que permite aos usuários gravar chamadas telefônicas e conversas VoIP em dispositivos Android e iPhone. Este aplicativo funciona bem para capturar chamadas em softwares como WhatsApp, Skype e outras ferramentas VoIP populares.

O Cube ACR também oferece gravação de áudio de alta qualidade, backup em nuvem e recursos avançados de segurança aos usuários.

Principais recursos do Cube Call Recorder

Faça backup das gravações no Google Drive ou por e-mail para armazenamento seguro

Geotaggeie chamadas gravadas para rastrear onde as conversas ocorreram (somente Android)

Limpe automaticamente gravações antigas para liberar espaço de armazenamento sem esforço

Gravações seguras com bloqueio por PIN, TouchID ou FaceID para maior privacidade

Agite para marcar pontos importantes da conversa para facilitar a consulta (somente Android)

Limitações do Cube Call Recorder

Problemas de gravação unilateral, em que apenas a voz de uma das partes é gravada, exigindo ajustes na fonte de áudio

Podem ser aplicados limites de duração de gravação com base nas configurações do aplicativo, o que pode interromper chamadas mais longas

Preços do Cube Call Recorder

Gratuito

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Cube Call Recorder

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🌟 Curiosidade: As primeiras gravações de chamadas envolviam fitas magnéticas e conexões físicas em centrais telefônicas. Nos anos 1960 e 1970, empresas e órgãos governamentais começaram a adotar a gravação em bobinas para garantir a qualidade e a segurança. Os sistemas digitais de gravação de chamadas atuais devem sua origem a esses primeiros dispositivos analógicos.

11. Google Voice (ideal para gravação de chamadas VoIP simples e econômicas)

Através do Google Voice

O Google Voice é um serviço de VoIP que oferece recursos básicos de software de gravação de chamadas para empresas que procuram uma solução acessível e fácil de usar.

Para atender a diferentes necessidades, o Google Voice está disponível para desktop e dispositivos móveis. O Google Voice oferece gravação de chamadas, rastreamento do histórico de chamadas, correio de voz, SMS e encaminhamento de chamadas.

Principais recursos do Google Voice

Grave chamadas recebidas e realizadas

Armazene o histórico de chamadas, incluindo data, hora, duração e detalhes do chamador

Forneça um anúncio de voz quando a gravação começar

Pare a gravação pressionando 4 novamente ou encerrando a chamada

Limitações do Google Voice

A gravação de chamadas não está disponível em todos os países ou regiões

Apenas chamadas recebidas podem ser gravadas

Preços do Google Voice

Business Starter: US$ 7/mês por usuário

Padrão empresarial: US$ 14/mês por usuário

Business Plus: US$ 22/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Google Voice

G2: 4,1/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Voice?

De acordo com este usuário da Capterra:

Eu uso o Google Voice para minha linha telefônica comercial, é muito prático e sempre foi gratuito! Posso acessá-lo em vários telefones ou no meu laptop, então nunca perco uma chamada ou mensagem de texto dos clientes.

Eu uso o Google Voice para minha linha telefônica comercial, é muito prático e sempre foi gratuito! Posso acessá-lo em vários telefones ou no meu laptop, então nunca perco uma chamada ou mensagem de texto dos clientes.

Leia também: 8 modelos gratuitos de lista de contatos no Excel e ClickUp

12. Call Master (ideal para gravação de chamadas com bloqueio de spam integrado)

via CallMaster

Ao combinar a gravação automática de chamadas com um bloqueador de chamadas, o Call Master garante que os usuários possam capturar conversas importantes enquanto filtram chamadas indesejadas.

O Call Master é especialmente útil para novos usuários, graças à sua interface fácil de usar e recursos como integração com a lista de contatos, que tornam a gravação de chamadas um processo relativamente simples.

Principais recursos do Call Master

Grave chamadas recebidas e realizadas sem necessidade de ativação manual

Bloqueie spam e números indesejados para reduzir chamadas incômodas

Navegue por uma interface fácil de usar para acessar rapidamente as gravações

Integre com listas de contatos para identificação perfeita do chamador

Limitações do Call Master

Pode não funcionar de maneira ideal em determinados modelos de telefone, resultando em baixa qualidade de gravação

Podem ser aplicadas limitações de armazenamento, dependendo do plano

Preços do Call Master

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Call Master

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🌟 Curiosidade: embora muitas pessoas ainda prefiram a interação humana por telefone, os chatbots e assistentes virtuais baseados em IA estão cada vez mais lidando com o suporte de primeira linha. De acordo com a Gartner, até 2027, cerca de 25% das operações de atendimento ao cliente poderão contar com assistentes virtuais (VCAs) para gerenciar solicitações de rotina, liberando os agentes humanos para tarefas mais complexas.

13. Call Recorder Automatic (Ideal para gravação de chamadas com mãos livres e bloqueio de spam)

via Call Recorder Automatic

O Call Recorder Automatic é uma ferramenta rica em recursos que oferece funcionalidades como identificação de chamadas, bloqueio de spam e suporte a vários idiomas para usuários que precisam de gravação automática de chamadas sem esforço adicional.

Seja para salvar conversas comerciais, revisar chamadas de vendas ou arquivar discussões importantes, o Call Recorder Automatic permite armazenar, organizar e compartilhar gravações com facilidade.

Call Recorder Automatic: melhores recursos

Organize e faça backup das gravações por nome ou data

Crie uma lista de números a ignorar para excluir automaticamente determinados números da gravação

Bloqueie spam e chamadas indesejadas

Reproduza e compartilhe gravações dentro do aplicativo

Grave chamadas VoIP no Android e crie memos de voz no iPhone

Acesse o aplicativo em vários idiomas, incluindo inglês, árabe, hindi e italiano

Gravador de chamadas Limitações automáticas

O espaço de armazenamento pode se tornar um problema, pois as gravações são armazenadas na memória interna do telefone

Restrições legais podem exigir que todas as partes sejam informadas antes da gravação de uma conversa

A compatibilidade dos dispositivos varia, e alguns telefones podem não suportar a gravação nativa de chamadas

Call Recorder Preços automáticos

Preços personalizados

Gravador de chamadas Classificações e avaliações automáticas

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

Aqui estão mais algumas opções de software de gravação de chamadas que não entraram na nossa lista dos melhores, mas são ótimas opções para integração com CRM, equipes de vendas e proprietários de pequenas empresas:

8×8 Contact Center: Um software de gravação de chamadas baseado em nuvem com análise impulsionada por IA, detecção de sentimentos e armazenamento pronto para conformidade para interações perfeitas com os clientes

CallRail: Uma solução de rastreamento e gravação de chamadas projetada para equipes de marketing e vendas, com inteligência de conversação e identificação de palavras-chave para melhorar o gerenciamento de leads

Vonage Business Communications: Um sistema telefônico baseado em VoIP com gravação de chamadas integrada, oferecendo transcrições, sincronização com CRM e recursos de gerenciamento de chamadas para aprimorar as operações comerciais

Clique. Ligue. Feche. Repita. O ClickUp torna tudo isso muito fácil!

de acordo com um estudo da Deloitte, 75% das conversas no local de trabalho serão gravadas e analisadas para revelar informações valiosas e mitigar riscos. Isso não é apenas uma tendência, é o futuro da tomada de decisões mais inteligentes.

É exatamente por isso que o software de gravação de chamadas certo é uma necessidade competitiva. E o ClickUp atende a essa necessidade, reunindo tudo em uma plataforma totalmente integrada e alimentada por IA, para que você não fique preso a memorandos frenéticos sobre o que um cliente realmente disse.

Com gravação automática de chamadas, transcrições pesquisáveis, integrações perfeitas com CRM e análises inteligentes, o ClickUp facilita a captura, organização e ação em todas as chamadas importantes, sem interromper seu fluxo de trabalho.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e experimente a diferença!