Trello vs. Slack: Qual ferramenta é melhor para a colaboração em equipe?

Quando se trata de colaboração em equipe, o Trello e o Slack são frequentemente comparados, mas eles abordam problemas completamente diferentes.

O Trello é uma ferramenta estruturada de gerenciamento de projetos projetada para rastrear tarefas. Seus quadros no estilo Kanban, fluxos de trabalho personalizáveis e automação fazem dele uma boa opção para gerenciar atribuições de tarefas e o progresso do projeto.

Por outro lado, se o maior desafio da sua equipe for a comunicação dispersa - atualizações perdidas, intermináveis linhas de e-mail ou respostas lentas - o Slack mantém todos os bate-papos em um só lugar, garantindo uma tomada de decisão rápida e um melhor alinhamento da equipe.

Mas aqui está o verdadeiro debate: O Trello pode substituir o Slack para colaboração? O Slack pode funcionar como uma ferramenta de gerenciamento de projetos? Ou sua equipe precisa de uma alternativa melhor do que Slack vs. Trello? Porque nós temos um ás na manga - ClickUp! Saiba mais neste blog!

resumo de 60 segundos Não tem certeza se o Trello vs. Slack é a melhor opção para a sua equipe? Aqui está uma comparação rápida para ajudá-lo a decidir. Recurso Trello Slack Objetivo Gerenciamento visual de projetos com quadros Kanban e controle de tarefas Comunicação e colaboração em tempo real por meio de canais e mensagens Pontos fortes Fluxos de trabalho personalizáveis, dependências de tarefas e organização visual Canais organizados, mensagens diretas e integrações com mais de 2.000 aplicativos Limitações Recursos limitados de comunicação em tempo real Recursos básicos de gerenciamento de tarefas Melhor caso de uso Equipes que precisam de gerenciamento estruturado de tarefas e projetos Equipes que priorizam a comunicação e a colaboração instantâneas

O que é o Trello?

via Trello

O Trello é uma ferramenta visual de gerenciamento de projetos que ajuda as equipes a organizar tarefas, acompanhar o progresso e colaborar de forma integrada. Com base na metodologia Kanban, ele usa quadros, listas e cartões para estruturar fluxos de trabalho, para que você sempre saiba quem está trabalhando em quê e o que está por vir.

você sabia que equipes altamente engajadas apresentam uma lucratividade 21% maior, ressaltando os benefícios financeiros de promover uma forte colaboração e engajamento?

Recursos do Trello

Se a sua equipe se destaca pela organização visual e fluxos de trabalho estruturados, o Trello transforma tarefas dispersas em um plano claro e acionável. Aqui está o que o torna um favorito:

Recurso nº 1: Gerenciamento visual de projetos com flexibilidade

via Trello

O Trello oferece fluxos de trabalho personalizáveis, tornando-o adequado para várias necessidades, desde campanhas de marketing e desenvolvimento de produtos até a integração de RH.

As equipes podem visualizar seus projetos em vários formatos, como Timeline, Calendário, Tabela e Mapa, o que lhes permite acompanhar os prazos e as cargas de trabalho com eficiência.

Listas de verificação avançadas e dependências de tarefas ajudam a dividir os projetos em etapas menores e gerenciáveis, garantindo que nada seja esquecido.

Recurso nº 2: Personalização e otimização do fluxo de trabalho

via Trello

O Trello oferece modelos prontos que simplificam a configuração de projetos recorrentes, para que as equipes possam começar a trabalhar imediatamente. As tarefas podem ser categorizadas com rótulos e filtros, facilitando o acompanhamento do progresso com base em responsáveis, datas de vencimento ou níveis de prioridade.

dica profissional: Utilize a ferramenta de automação integrada do Trello, Butler, para automatizar tarefas repetitivas, como atribuir datas de vencimento e mover cartões entre listas, simplificando seu fluxo de trabalho e economizando tempo valioso.

Recurso nº 3: Colaboração e acessibilidade

via Trello

A colaboração é fácil com os quadros do Trello. As equipes podem convidar clientes, freelancers ou parceiros externos para quadros específicos, garantindo o acesso controlado às informações e mantendo a privacidade de projetos confidenciais.

As visualizações e os painéis do espaço de trabalho oferecem uma visão geral de alto nível do status do projeto e da distribuição da carga de trabalho, facilitando o gerenciamento de várias iniciativas ao mesmo tempo.

Mesmo quando off-line, os usuários podem continuar trabalhando, e o Trello sincronizará suas atualizações assim que se reconectar à Internet.

você sabia que a mudança de contexto pode reduzir a produtividade em até 40%? O Trello minimiza as distrações mantendo tudo em um só lugar!

Recurso nº 4: integrações e mobilidade

via Trello

O Trello se integra perfeitamente a ferramentas populares como Slack, Google Drive, Jira e outras, permitindo que as equipes centralizem seu fluxo de trabalho em diferentes plataformas.

Seja em uma mesa ou em trânsito, os aplicativos móveis e de desktop do Trello para iOS, Android, Mac e Windows garantem a produtividade a qualquer hora e em qualquer lugar.

Preços do Trello

Gratuito

Padrão: US$ 6/mês por usuário

Premium: US$ 12,50/mês por usuário

Empresa: US$ 17,50/mês por usuário

Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Trello

O que é o Slack?

O Slack é uma plataforma de comunicação de equipe projetada para substituir tópicos de e-mail desordenados e conversas dispersas por mensagens organizadas e em tempo real. Ele funciona como um hub central onde as equipes podem conversar, compartilhar arquivos, colaborar em projetos e integrar-se a outras ferramentas.

via Slack

Recursos do Slack

Se a sua equipe se destaca pela comunicação instantânea e pela colaboração contínua, o Slack é o espaço de trabalho digital que mantém conversas, arquivos e ferramentas em um só lugar.

Aqui estão todos os recursos, prós e contras que fazem dele a melhor opção para as equipes:

Recurso nº 1: Comunicação e colaboração simplificadas

via Slack

O Slack mantém as conversas da equipe organizadas com canais, que podem ser criados para equipes, projetos ou tópicos específicos. Os canais podem ser públicos para discussões em toda a empresa ou privados para assuntos confidenciais.

Além dos canais, as mensagens diretas e em grupo permitem uma comunicação instantânea e sem e-mail, enquanto as conversas encadeadas mantêm as discussões focadas e sem confusão.

Precisa conversar cara a cara? Chamadas de áudio e vídeo, incluindo compartilhamento de tela, permitem que você se conecte rapidamente com colegas de equipe.

Dica profissional: A implementação de convenções de nomenclatura claras para os canais do Slack, como prefixar os canais de projetos com "proj-" ou os canais de equipes com "team-", pode melhorar a organização e facilitar a navegação e a localização de discussões relevantes para os membros da equipe.

Recurso nº 2: produtividade aprimorada e compartilhamento de arquivos

A colaboração vai além das mensagens - o Slack facilita o compartilhamento de arquivos, imagens e vídeos diretamente nas conversas. Com o compartilhamento de arquivos e colaboração, as equipes podem fazer upload de documentos, comentá-los e até mesmo integrá-los a ferramentas como o Google Drive e o Dropbox.

Além disso, as mensagens fixadas e os marcadores garantem que links, arquivos ou discussões importantes estejam sempre ao seu alcance. Ao pesquisar mensagens passadas ou arquivos compartilhados, a poderosa pesquisa e os filtros do Slack ajudam você a encontrar exatamente o que precisa em segundos.

Recurso nº 3: automação e integrações inteligentes

Leve seu fluxo de trabalho para o próximo nível com automação de fluxo de trabalho e bots. Use o Criador de fluxo de trabalho do Slack para automatizar tarefas repetitivas, definir lembretes ou coletar aprovações, enquanto bots como o Slackbot lidam com perguntas frequentes e automatizam respostas.

via Slack

Precisa se integrar a outras ferramentas? O Slack oferece suporte a mais de 2.000 integrações de aplicativos, incluindo Trello, Zoom, Google Drive, Jira, ClickUp e Salesforce, garantindo que sua equipe permaneça sincronizada sem trocar de plataforma.

Recurso nº 4: Notificações personalizadas e colaboração rápida

Mantenha o controle de suas notificações com alertas personalizados e o modo não perturbe, que permite personalizar as notificações com base em palavras-chave, menções ou canais específicos e silenciar os alertas durante sessões de trabalho intensas.

Para discussões rápidas, o Huddles oferece uma maneira fácil de iniciar bate-papos de áudio improvisados em qualquer canal ou DM. Se você trabalha com parceiros externos, o Slack Connect permite uma colaboração perfeita com clientes, fornecedores ou partes interessadas, mantendo as conversas internas privadas.

Recurso nº 5: Envolvimento e personalização

O Slack não se trata apenas de eficiência - ele também torna a comunicação divertida e envolvente. Com as reações de emoji, os usuários podem confirmar as mensagens sem enviar respostas adicionais, mantendo os canais organizados e adicionando um toque pessoal.

Preços do Slack

Gratuito

Padrão: US$ 6,67/mês por usuário ativo

Mais: $12. 50/mês por usuário ativo

Empresa: Preços personalizados

Trello vs. Slack: Recursos comparados

O Trello simplifica o acompanhamento de projetos com um fluxo de trabalho visual, enquanto o Slack se destaca pela comunicação e coordenação em tempo real. Sua equipe pode preferir um ou ambos.

Vamos comparar seus recursos para encontrar a melhor opção.

Recurso Trello Slack ClickUp Gerenciamento de tarefas sim não Sim + Fluxos de trabalho personalizáveis Bate-papo da equipe não sim Sim + Bate-papo e comentários integrados Colaboração em vídeo não sim Sim + gravações de tela e reuniões Automação e IA básico básico IA e automação avançadas Múltiplas visualizações de projeto limitado não Sim (Kanban, Gantt, Calendário, Lista, etc.) Compartilhamento de arquivos e documentos básico sim Sim + Documentos e armazenamento integrados

Recurso nº 1: gerenciamento e organização de tarefas

O Trello foi projetado para o gerenciamento de projetos e tarefas, oferecendo quadros Kanban, cartões de tarefas, datas de vencimento, listas de verificação, etiquetas e automação. Embora o Slack seja excelente em comunicação, sua funcionalidade de gerenciamento de tarefas e projetos é limitada a lembretes e mensagens fixadas.

🏆 Vencedor: Se o gerenciamento estruturado do trabalho for sua prioridade, o Trello assume a liderança.

Recurso nº 2: Comunicação e colaboração

O Slack domina com canais organizados, mensagens diretas, conversas encadeadas, huddles e chamadas de vídeo/áudio. Embora o Trello ofereça suporte a recursos básicos de comunicação em cartões de tarefas, ele não foi criado para discussões rápidas e contínuas.

Vencedor: O Slack é o claro vencedor aqui por sua abordagem de conversação mais profunda.

Recurso nº 3: integrações e automação

Ambas as ferramentas se integram a aplicativos como Google Drive, Jira, ClickUp e Zoom. A automação Butler do Trello simplifica o gerenciamento de tarefas, enquanto o Workflow Builder do Slack automatiza a comunicação.

É um empate! Você pode priorizar o acompanhamento do progresso das tarefas com o Trello ou a eficiência do fluxo de trabalho com o Slack.

Recurso nº 4: facilidade de uso e experiência do usuário

A interface intuitiva de arrastar e soltar do Trello torna-o fácil de usar por qualquer pessoa. Embora o Slack seja simples, pode se tornar sobrecarregado com muitos canais e notificações. O Trello mantém as coisas estruturadas, garantindo que até mesmo projetos complexos permaneçam visualmente organizados.

🏆 Vencedor: O Trello é o claro vencedor aqui. As tabelas formam a base de sua plataforma, tornando as atualizações de tarefas muito mais fáceis do que no Slack.

Recurso nº 5: compartilhamento de arquivos e gerenciamento de documentos

O Slack facilita o compartilhamento de arquivos, imagens e documentos em tempo real, com integrações diretas a serviços de armazenamento em nuvem como o Google Drive e o Dropbox. No Trello, os anexos são limitados aos cartões de tarefas, o que o torna menos eficiente para equipes que trocam arquivos com frequência.

🏆 Vencedor: Se o compartilhamento de arquivos for uma parte importante do seu fluxo de trabalho, o Slack é a melhor escolha.

Recurso nº 6: controles de segurança e privacidade

Ambas as ferramentas oferecem fortes recursos de segurança, incluindo autenticação de dois fatores (2FA), criptografia e conformidade com padrões do setor como SOC 2, GDPR e HIPAA.

É um empate! Se a segurança for uma prioridade, qualquer uma das ferramentas manterá seus dados protegidos.

Recurso nº 7: Acessibilidade móvel e remota

O Slack foi projetado para equipes que precisam ficar conectadas a qualquer hora, em qualquer lugar. Com sua interface de usuário compatível com dispositivos móveis, casos de uso, notificações e recursos de chamadas de voz/vídeo, as equipes remotas podem trabalhar sem problemas.

O aplicativo móvel do Trello é ótimo para o gerenciamento de tarefas, mas não oferece o mesmo nível de interação em tempo real.

Vencedor: Para equipes remotas, o Slack é a melhor opção. Com Huddles e tópicos, é muito mais fácil encontrar informações contextuais no Slack do que no Trello.

Recurso nº 8: preço e acessibilidade

O plano gratuito do Trello é rico em recursos, oferecendo quadros ilimitados, cartões de tarefas e automação básica. No entanto, se sua equipe crescer, talvez você precise de um plano que ofereça suporte a usuários ilimitados.

A versão gratuita do Slack tem limites de mensagens (apenas os últimos 90 dias de mensagens são acessíveis), o que pode ser restritivo para equipes que precisam de um histórico de mensagens ilimitado.

🏆 Vencedor: O Trello é a opção mais econômica com valor de longo prazo.

Em última análise, o Trello e o Slack têm finalidades diferentes. Muitas equipes usam o Trello para rastreamento de tarefas e o Slack para comunicação, o que os torna uma combinação poderosa.

Trello vs. Slack no Reddit

As discussões no Reddit deixam uma coisa clara: o Trello e o Slack não estão na mesma categoria. Mas isso não impediu que as equipes tentassem usar um no lugar do outro.

O Trello se destaca como uma ferramenta de gerenciamento de projetos, oferecendo às equipes uma maneira visual de acompanhar o trabalho com quadros Kanban, listas e automação. É a favorita para equipes pequenas e usuários individuais, mas muitos Redditors apontam que ela tem dificuldades com a complexidade à medida que as equipes aumentam.

...O Trello é ótimo para projetos pessoais e pequenos/equipes pequenas. Você pode adicionar automação e integrações suficientes para "dar conta do recado" em projetos de médio a grande porte. Mas projetos mais sérios precisam de sistemas melhores...

...O Trello é ótimo para projetos pessoais e pequenos/equipes pequenas. Você pode adicionar automação e integrações suficientes para "dar conta do recado" em projetos de médio a grande porte. Mas projetos mais sérios precisam de sistemas melhores...

O Slack, por outro lado, foi criado para comunicação, não para gerenciamento de tarefas.

Embora alguns usuários confiem nas integrações do Slack para manter os fluxos de trabalho em andamento, muitos concordam que tentar gerenciar projetos diretamente no Slack leva ao caos - as tarefas ficam enterradas nos tópicos de mensagens e as atualizações importantes desaparecem na rolagem.

O Slack NÃO é uma ferramenta de PM. (E, a propósito, eu adoro o Slack e tento fazer quase tudo por meio de aplicativos personalizados do Slack).

O Slack NÃO é uma ferramenta de PM. (E, a propósito, eu adoro o Slack e tento fazer quase tudo por meio de aplicativos personalizados do Slack).

*Então, qual deles vence? De acordo com os Redditors, depende.

Se você precisa de fluxos de trabalho estruturados, o Trello é a melhor escolha. Se a comunicação em tempo real for sua prioridade, o Slack assume a liderança. Mas para as equipes que buscam o melhor dos dois mundos, muitos sugerem combinar o Trello com o Slack - ou, melhor ainda, mudar do Trello e do Slack para uma ferramenta completa como o ClickUp, que elimina a necessidade de ambos.

Veja o que um Redditor diz,

Depois de usar várias ferramentas de PM, acho que o ClickUp é definitivamente o mais robusto e pode lidar com fluxos de trabalho complicados devido às diferentes formas de combinação.

Depois de usar várias ferramentas de PM, acho que o ClickUp é definitivamente o mais robusto e pode lidar com fluxos de trabalho complicados devido às diferentes formas de combinação.

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao Trello vs. Slack

Por que escolher entre o Trello e o Slack quando você pode ter o melhor dos dois mundos - e muito mais - em um software de gerenciamento de projetos tudo em um?

O ClickUp não é apenas mais uma ferramenta de gerenciamento de projetos ou um aplicativo de bate-papo; é o aplicativo completo para o trabalho que combina Tarefas, Documentos, Bate-papo, Reuniões, Automação e colaboração com IA em um único lugar.

Com o ClickUp, não há necessidade de ferramentas separadas - sua equipe pode gerenciar projetos, comunicar-se em tempo real e automatizar fluxos de trabalho sem precisar fazer malabarismos com vários aplicativos.

Derek Clements, gerente de marketing do BankGloucester, resume isso perfeitamente:

O ClickUp é uma ferramenta fantástica para organizar tarefas e prioridades, colaboração em equipe e gerenciamento de dados. A flexibilidade de espaços e listas faz com que ele se adapte a praticamente qualquer setor.

O ClickUp é uma ferramenta fantástica para organizar tarefas e prioridades, colaboração em equipe e gerenciamento de dados. A flexibilidade de espaços e listas faz com que ele se adapte a praticamente qualquer setor.

ClickUp's One Up #1: Mais do que apenas mensagens

Esqueça a necessidade de alternar entre o Slack para discussões e o Trello para tarefas. O Chat do ClickUp permite que as equipes se comuniquem em tempo real, mantendo as conversas organizadas por projeto ou tópico.

Comunique-se em tempo real com sua equipe usando o ClickUp Chat

Além disso, com o recurso Atribuir Comentários do ClickUp, as discussões não se perdem - transforme qualquer comentário em um item de ação com uma data de vencimento, para que nada seja perdido.

Converse, atribua e feche tarefas no ClickUp Chat usando o Assign Comments

o que torna o ClickUp único ?

Chat, mas com contexto - as discussões permanecem vinculadas às tarefas

Conversas acionáveis - transforme mensagens em tarefas

Sem limites de mensagens - ao contrário do plano gratuito do Slack, o ClickUp permite que você mantenha todo o seu histórico de bate-papo

Insight do ClickUp: Cerca de 41% dos profissionais preferem mensagens instantâneas para a comunicação da equipe. Embora ofereça trocas rápidas e eficientes, as mensagens geralmente são espalhadas por vários canais, tópicos ou mensagens diretas, dificultando a recuperação de informações posteriormente. Com uma solução integrada como o ClickUp Chat, seus tópicos de bate-papo são mapeados para projetos e tarefas específicos, mantendo suas conversas no contexto e prontamente disponíveis.

ClickUp's One Up #2: Gerenciamento avançado de projetos

Os quadros Kanban do Trello são ótimos, mas o ClickUp é melhor que o Trello, pois leva o gerenciamento de projetos a outro nível.

Com várias exibições, incluindo Lista, Linha do tempo, Gantt e Mapas mentais, a solução ClickUp Project Management se adapta à forma como sua equipe trabalha melhor. Gerencie facilmente tarefas, fluxos de trabalho e dependências, mantendo a comunicação no mesmo lugar.

Mantenha cada entrega no caminho certo com o ClickUp Project Management

*as Tarefas ClickUp trazem ainda mais flexibilidade - Estados personalizados, prioridades, tarefas recorrentes e dependências garantem que cada projeto permaneça no caminho certo. Com subtarefas aninhadas, listas de verificação e automação, as equipes podem dividir o trabalho complexo sem perder de vista o panorama geral.

Na verdade, a Diggs, uma empresa inovadora de produtos para animais de estimação de Long Island City, Nova York, melhorou muito o acompanhamento de projetos e a colaboração da equipe com o ClickUp.

Divida o trabalho de forma clara com o ClickUp Tasks

📌 Por que o ClickUp supera o Trello e o Slack?

Capture e compartilhe insights instantaneamente com o ClickUp Clips

Precisa explicar uma tarefa rapidamente? Em vez de digitar mensagens longas no Slack ou adicionar detalhes aos cartões do Trello, grave um clipe de tela com o ClickUp Clips ou participe do ClickUp Meetings diretamente do seu espaço de trabalho.

Isso elimina a necessidade de ferramentas de vídeo separadas e mantém tudo vinculado às suas tarefas.

Faça chamadas mais tranquilas e mais focadas com o ClickUp Meetings

ClickUp's One Up #4: Integração perfeita com o Slack - se você ainda precisar dela

Já está usando o Slack? Com a integração do ClickUp com o Slack, você pode criar tarefas, definir lembretes e atualizar o trabalho diretamente do Slack - não é necessário trocar de aplicativo.

No entanto, com o Chat incorporado do ClickUp, muitas equipes acham que não precisam do Slack.

dica profissional: O feedback regular dos colegas e os check-ins podem aumentar a colaboração e a satisfação dos funcionários, já que 89% dos líderes de RH concordam que essas práticas são fundamentais para resultados bem-sucedidos.

Sincronize conversas e tarefas com a integração do Slack do ClickUp

ClickUp's One Up #5: Colaboração baseada em IA

O ClickUp não é apenas um híbrido Trello-Slack - é mais inteligente.

Com o ClickUp Brain, você obtém um assistente alimentado por IA que ajuda a automatizar tarefas, resumir atualizações e otimizar fluxos de trabalho, tornando a colaboração mais rápida e eficiente.

Tome decisões mais inteligentes e mais rápidas com o ClickUp Brain

Hoje em dia, o trabalho está quebrado. Nossos projetos, conhecimento e comunicação estão espalhados por ferramentas desconectadas que nos deixam mais lentos.

O ClickUp corrige isso com o aplicativo tudo para o trabalho, que combina projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente. Com várias exibições, como Kanban, Lista, Gantt e Calendário, as equipes têm a flexibilidade de que precisam.

O Chat, Docs e Whiteboards integrados mantêm as conversas e o conteúdo vinculados às tarefas, eliminando a troca de aplicativos. A automação com IA reduz o trabalho manual, enquanto as ferramentas de colaboração em vídeo substituem aplicativos de terceiros.

Além disso, com integrações profundas em mais de 1.000 plataformas, o ClickUp garante um fluxo de trabalho perfeito - ajudando as equipes a trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil. Se a sua equipe está cansada da sobrecarga de aplicativos, é hora de fazer um upgrade.

Inscreva-se gratuitamente hoje mesmo e experimente a verdadeira colaboração tudo em um.