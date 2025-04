As 10 principais alternativas ao Apploye para controle de horas em 2025

Ferramentas de controle de tempo-você as ama, odeia ou as tolera porque é necessário. Se você está lendo isto, é provável que o Apploye não esteja mais sendo suficiente para você.

Talvez sua equipe precise de recursos melhores, preços mais flexíveis ou algo que faça com que o controle de horas não pareça um trabalho de tempo integral.

A boa notícia? Existem opções melhores, e reunimos as melhores alternativas do Apploye para ajudá-lo a encontrar a opção perfeita para a sua equipe. Pronto para controlar o tempo como um profissional?

resumo de 60 segundos Aqui estão as 10 melhores alternativas ao Apploye: 1. ClickUp (Melhor para controle de tempo e gerenciamento de tarefas tudo em um) 2. Time Doctor (Melhor para monitoramento de funcionários) 3. Hubstaff (Melhor para controle de produtividade de equipes) 4. Toggl Track (Melhor para controle de tempo simples) 5. RescueTime (Melhor para insights de produtividade automatizados) 6. Clockify (Melhor para controle de tempo gratuito) 7. Connecteam (Melhor para gerenciamento da força de trabalho) 8. Buddy Punch (Melhor para registro de ponto de funcionários) 9. Aplicativo de planilha de horas do Office 365 (melhor para planilhas de horas integradas) 10. ClockShark (Melhor para controle de operações de campo)

O que você deve procurar nas alternativas ao Apploye?

As melhores alternativas do Apploye se integram ao seu fluxo de trabalho com tanta facilidade que você mal percebe que elas estão lá. Elas monitoram o tempo, geram insights e lidam com todas as coisas administrativas chatas sem fazer barulho.

Veja aqui o que você deve manter em sua lista de desejos:

Controle automático e manual: Inicie o cronômetro sem pensar duas vezes ou registre as horas manualmente quando estiver se sentindo à moda antiga

Capturas de tela e controle de atividades: Mantenha o controle da produtividade sem fazer com que as pessoas se sintam como se estivessem em um episódio do Big Brother

Relatórios de uso de aplicativos e URLs: Veja quais aplicativos e sites estão realmente ajudando no trabalho e quais são apenas ferramentas elaboradas de procrastinação

Relatórios detalhados e painéis de controle personalizáveis: Transforme dados brutos em insights que você pode realmente usar, não apenas em números bonitos

Folha de pagamento e faturamento: Pague as equipes com precisão e fature os clientes sem precisar de uma calculadora

Agendamento e integrações: Atribua turnos, planeje projetos e conecte-se com aplicativos como Slack, Asana ou QuickBooks

As 10 melhores alternativas ao Apploye

Embora o Apploye ofereça um conjunto sólido de recursos, ele pode não ser o software de controle de tempo perfeito para todos. Muitas alternativas podem atender às suas necessidades, quer você precise de melhores relatórios, integrações mais profundas ou uma experiência mais fácil de usar.

Para ajudá-lo a escolher, aqui estão as 10 melhores alternativas ao Apploye que oferecem recursos poderosos de controle de tempo, monitoramento de funcionários e gerenciamento de produtividade. 👀

1. ClickUp (melhor para controle de tempo e gerenciamento de tarefas tudo em um)

Antes mesmo de pensar em mudar de software de controle de tempo, talvez a verdadeira questão seja: Você precisa apenas de um rastreador de tempo ou de uma ferramenta que reúna tudo?

Hoje em dia, o trabalho está espalhado por um milhão de aplicativos: um para tarefas, um para documentos, um para controle de tempo e, de alguma forma, nenhum deles realmente se comunica entre si.

O ClickUp corrige essa bagunça com o aplicativo completo - uma plataforma única em que Tarefas, Documentos, Bate-papo e, sim, Controle de Ponto, tudo fica sob o mesmo teto. *

Com o controle de horas integrado, as equipes podem registrar horas, monitorar cargas de trabalho e obter insights em tempo real - seja para avaliar o uso em um mês do usuário ou para planejar o trimestre - tudo na mesma plataforma.

Controle de tempo do projeto ClickUp

Organize o tempo registrado, adicione notas e gerencie o faturamento preciso com o ClickUp Project Time Tracking

Mas não se preocupe; os recursos específicos de controle de tempo também estão equipados com tudo o que você precisa para manter as coisas sob controle.

O Project Time Tracking do ClickUp permite que seus funcionários registrem horas de qualquer lugar - desktop, celular ou até mesmo um navegador da Web com sua extensão gratuita do Chrome.

Seja acompanhando o tempo em tempo real ou adicionando-o manualmente mais tarde, cada entrada é vinculada diretamente a uma tarefa do ClickUp, garantindo registros precisos sem o incômodo de alternar entre aplicativos.

Precisa alternar entre tarefas? Seu temporizador global permite que você inicie e interrompa o monitoramento em todos os dispositivos, mantendo tudo sincronizado.

Digamos que um designer esteja trabalhando em um projeto de um cliente. Ele pode iniciar o cronômetro enquanto desenha, pausar para uma reunião e adicionar anotações para explicar o que foi feito sem precisar fazer malabarismos com diferentes aplicativos. Eles podem até mesmo marcar o tempo como faturável, categorizar as horas com etiquetas e gerar relatórios personalizados para ver como o tempo real se compara às estimativas. Essa é uma ótima maneira de controlar com precisão o tempo gasto em tarefas e projetos.

No entanto, o controle do tempo é apenas uma parte da equação; saber quanto tempo as tarefas devem levar é igualmente importante.

Estimativas do ClickUp

É aí que entra o ClickUp Time Estimates.

Em vez de adivinhar quanto tempo um projeto pode levar, as equipes podem definir cronogramas realistas, dividir as estimativas de tempo para tarefas e subtarefas individuais e comparar o tempo real gasto com as previsões para um melhor planejamento no futuro.

Preveja e defina expectativas para criar cronogramas claros e gerenciar a carga de trabalho da equipe com o ClickUp Time Estimates

Digamos que uma equipe de marketing esteja trabalhando no lançamento de um produto. O designer estima cinco horas para os gráficos e o redator planeja três horas para o conteúdo. Com o ClickUp Time Estimates, você pode adicioná-los à linha do tempo total do projeto para ter uma visão clara dos prazos.

Depois que as estimativas de tempo são definidas, a próxima etapa é manter os projetos dentro do cronograma. É aqui que você pode confiar no ClickUp Dates and Time.

Use datas de vencimento para adicionar prazos às tarefas do ClickUp Tasks e seja notificado quando as tarefas estiverem vencidas

Atribua datas de vencimento às tarefas, defina datas de início para ajudar os membros da equipe a se concentrarem no que está por vir e receba notificações quando os prazos estiverem se aproximando ou vencidos.

Não precisa mais ficar se debatendo para determinar o que deve ser feito ou o que deve vir primeiro.

Por exemplo, se uma equipe de produto se prepara para um lançamento, ela pode definir marcos para as principais fases - design, desenvolvimento, testes e marketing. Esses marcos aparecem na visualização da linha do tempo do ClickUp, mantendo tudo organizado. Precisa ajustar as linhas do tempo? Basta arrastar e soltar as tarefas em uma visualização mensal, semanal ou diária para reatribuir as cargas de trabalho.

Precisa ajustar as linhas do tempo? Basta arrastar e soltar as tarefas em uma visualização mensal, semanal ou diária para reatribuir as cargas de trabalho.

Modelo de planilha de horas do ClickUp Services

Obter um modelo gratuito Gerencie tarefas baseadas em serviços com o modelo de planilha de horas do ClickUp Services

Está sobrecarregado com o controle de tempo, custos e recursos para cada serviço prestado por seus funcionários? O modelo de planilha de horas de serviços do ClickUp ajuda a monitorar as horas de serviço e o tempo faturável, medir o uso de recursos em vários projetos, alocar recursos facilmente e lidar com o controle de presença sem planilhas manuais.

Ele vem com tabelas e gráficos práticos para ajudá-lo a visualizar o progresso, de modo que as equipes possam analisar seus processos em tempo real. Além disso, ele se integra a aplicativos importantes, como PayPal e Strike, para manter tudo conectado!

O modelo de controle de horas é uma ótima maneira de avaliar a eficácia do seu programa de treinamento e determinar se os funcionários estão fazendo horas extras.

Melhores recursos do ClickUp

Analise a visão geral em tempo real dos cronogramas de projetos, prazos futuros e cargas de trabalho da equipe para acompanhar o progresso, identificar atrasos e tomar decisões informadas com os ClickUp Dashboards

Obtenha uma visão clara da capacidade de cada membro da equipe para equilibrar as cargas de trabalho, evitar o esgotamento e garantir a distribuição precisa das tarefas com o ClickUp Workload View

Integre-se a ferramentas como o Toggl ou o Harvest para extrair as horas registradas e ter uma visão completa de onde o tempo é gasto com as integrações do ClickUp

Veja as horas registradas por dia, semana ou mês para ter uma visão clara da produtividade. Com opções de filtragem e uma visão geral de alto nível da equipe, você pode identificar gargalos, melhorar o planejamento e ficar em dia com os prazos com os relatórios e folhas de ponto do ClickUp

Limitações do ClickUp

O extenso conjunto de recursos pode ser esmagador para iniciantes

Preços do ClickUp

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (9.000+ avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 3.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação do G2 diz,

É flexível, o que significa que você pode configurá-lo da maneira que precisar, tornando-o adequado para qualquer equipe: equipes técnicas como TI, marketing, equipes criativas etc... Revolucionou a maneira como nossas equipes se comunicam e acompanham nosso trabalho porque agora não usamos sistemas diferentes para acompanhar as atualizações de campanhas e atividades. Apenas fazemos login diariamente (ou melhor, de hora em hora!) no ClickUp e verificamos as atualizações diretamente no cartão de tarefas... O suporte da equipe do ClickUp é fantástico... Eles têm uma página de solicitação de recursos em que você pode fazer solicitações e votar positivamente nas solicitações de outras pessoas, e isso não é apenas para exibição. Muitas das solicitações que votei a favor no passado foram de fato implementadas.

É flexível, o que significa que você pode configurá-lo da maneira que precisar, tornando-o adequado para qualquer equipe: equipes técnicas como TI, marketing, equipes criativas etc... Revolucionou a maneira como nossas equipes se comunicam e acompanham nosso trabalho porque agora não usamos sistemas diferentes para acompanhar as atualizações de campanhas e atividades. Apenas fazemos login diariamente (ou melhor, de hora em hora!) no ClickUp e verificamos as atualizações diretamente no cartão de tarefas... O suporte da equipe do ClickUp é fantástico... Eles têm uma página de solicitação de recursos em que você pode fazer solicitações e votar positivamente nas solicitações de outras pessoas, e isso não é apenas para exibição. Muitas das solicitações que votei a favor no passado foram de fato implementadas.

Lembrete amigável: Certifique-se de compartilhar o motivo do controle de ponto com seus funcionários e obter o consentimento deles. É útil reenquadrar o controle como uma ferramenta para melhor alocação do trabalho e redução do esgotamento. Em vez de se concentrar no monitoramento de horas, ajude os funcionários a usar as ferramentas de monitoramento para o autoaperfeiçoamento, mostrando-lhes onde podem reduzir tarefas repetitivas, aumentar a eficiência e obter um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional

2. Time Doctor (melhor para monitoramento de funcionários)

via Time Doctor

Se você estiver gerenciando uma equipe remota ou híbrida e precisar de insights profundos sobre como o tempo é gasto, o Time Doctor tem o que você precisa. Ele rastreia automaticamente a atividade dos funcionários, monitora o uso de aplicativos e sites e até mesmo faz capturas de tela em intervalos (com opções de privacidade, é claro).

A melhor parte? Você obtém relatórios detalhados para identificar onde o tempo está sendo perdido, para que possa otimizar os fluxos de trabalho em vez de ficar apenas olhando o relógio. Acesse relatórios de linha do tempo, relatórios da Web e de aplicativos, horas rastreadas, resumos de atividades e relatórios de projetos e tarefas para analisar a produtividade.

Melhores recursos do Time Doctor

Monitore a produtividade com capturas de tela, rastreamento de atividades e categoria de uso da Web/aplicativos

Automatize a folha de pagamento com relatórios baseados em CSV gerados a partir das horas registradas

Gerencie turnos, licenças e presença com seu recurso de agendamento

Limitações do Time Doctor

Quando você define um intervalo de datas para um conjunto de dados, ele muda se você escolher outro funcionário ou tarefa, o que leva a resultados imprecisos

Preços do Time Doctor

Básico: $8/mês por usuário

Padrão: US$ 14/mês por usuário

Premium: $20/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Time Doctor

G2: 4. 4/5 (mais de 400 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Time Doctor?

Uma avaliação do G2 diz,

Como qualquer aplicativo, ele tem seus problemas. Às vezes, a barra de atividades pausa enquanto o monitoramento é executado em segundo plano ou é ativado automaticamente mesmo quando não estou trabalhando. Não chega a ser um obstáculo, mas é um pouco frustrante. Ainda assim, é a melhor ferramenta de controle de tempo que encontramos, e a usamos todos os dias! Só espero que eles ajustem essas pequenas peculiaridades.

Como qualquer aplicativo, ele tem seus problemas. Às vezes, a barra de atividades pausa enquanto o monitoramento é executado em segundo plano ou é ativado automaticamente mesmo quando não estou trabalhando. Não chega a ser um obstáculo, mas é um pouco frustrante. Ainda assim, é a melhor ferramenta de controle de tempo que encontramos, e a usamos todos os dias! Só espero que eles ajustem essas pequenas peculiaridades.

3. Hubstaff (melhor para controle de produtividade de equipes)

via Hubstaff

O Hubstaff não se trata apenas de controle de tempo; é um software de monitoramento de funcionários focado em aumentar a eficiência. Quer você esteja gerenciando funcionários remotos, equipes de campo ou funcionários no escritório, seu rastreamento GPS integrado, integração de folha de pagamento e fluxos de trabalho automatizados facilitam a vida.

Melhores recursos do Hubstaff

Capture as telas dos funcionários em intervalos definidos com informações confidenciais borradas para maior privacidade

Detecte o tempo ocioso e interrompa automaticamente o controle para garantir que as planilhas de horas reflitam o trabalho ativo

Use a delimitação geográfica para iniciar ou interromper o controle de horas quando os funcionários entrarem ou saírem dos locais de trabalho

Limitações do Hubstaff

Ele interrompe o controle após um determinado período, e você não pode fazer o downgrade da sua conta se precisar

Preços do Hubstaff

Iniciante: $7/mês por usuário

Crescimento: $9/mês por usuário

Equipe: $12/mês por usuário

Enterprise: $12/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Hubstaff

G2 : 4. 5/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capturar: 4. 6/5 (mais de 1.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Hubstaff?

Uma análise da Capterra diz,

É uma ferramenta útil de controle de tempo, com fácil integração com outras ferramentas ou softwares, como o Google Chrome. É muito fácil de usar no trabalho diário de equipes e organizações. Tem uma interface amigável, o que facilita o controle do tempo e do progresso para os funcionários e a gerência. O suporte ao cliente também é bom. O preço é um pouco caro em comparação com seus concorrentes. Fora isso, é um bom software.

É uma ferramenta útil de controle de tempo, com fácil integração com outras ferramentas ou softwares, como o Google Chrome. É muito fácil de usar no trabalho diário de equipes e organizações. Tem uma interface amigável, facilitando o controle do tempo e do progresso para funcionários e gerentes. O suporte ao cliente também é bom. O preço é um pouco caro em comparação com seus concorrentes. Fora isso, é um bom software.

você sabia? O "buddy punching", em que um funcionário marca o ponto para outro, é uma forma comum de roubo de tempo que pode passar despercebida sem o devido controle.

4. Toggl Track (melhor para controle de tempo simples)

via Toggl Track

Não é fã de painéis complicados? O Toggl Track mantém as coisas simples e revigorantes. Com apenas alguns cliques, você pode começar a monitorar seu tempo, seja trabalhando sozinho ou gerenciando uma equipe. Ele também se integra a ferramentas de gerenciamento de projetos, aumentando a eficiência do fluxo de trabalho.

Os recursos de relatório do Toggl Track fornecem informações sobre a alocação de tempo, auxiliando no planejamento de projetos e no gerenciamento de recursos. Permita que seus funcionários marquem suas entradas de tempo como faturáveis ou não faturáveis, facilitando o cálculo das faturas dos clientes e o controle da receita.

Melhores recursos do Toggl Track

Registre as horas de trabalho sem acesso à Internet usando o acompanhamento de tempo off-line

Aumente o foco e a produtividade com um cronômetro Pomodoro integrado

Comece a rastrear tarefas instantaneamente com o rastreamento de tempo por código QR

Limitações do Toggl Track

Categorias e projetos limitados para assinantes gratuitos e o plug-in do Chrome às vezes apresenta falhas

Preços do Toggl Track

Plano gratuito: Disponível para até 5 usuários

Inicial: $10/mês por usuário

Premium: US$ 20/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Toggl Track

G2: 4. 6/5 (mais de 1.500 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 2.500 avaliações)

fato divertido: O registro mais antigo de controle de tempo para cumprir responsabilidades de trabalho remonta a 1772 a.C. e ao Código de Hamurabi, com a primeira referência a salários.

5. RescueTime (melhor para insights de produtividade automatizados)

Via Rescue Time

Não quer que seus funcionários registrem as horas manualmente? O RescueTime faz o trabalho para você. Ele é executado em segundo plano, rastreando os aplicativos e sites que sua equipe usa para fornecer uma análise honesta de onde vai o tempo de cada um.

Se os seus funcionários gastam muito tempo com distrações, o aplicativo de relógio de ponto envia alertas e oferece ferramentas de foco para ajudá-los a gerenciar o tempo sem acompanhamento constante.

Melhores recursos do RescueTime

Categorize as atividades por níveis de produtividade para identificar padrões de trabalho e melhorar o foco

Bloqueie sites e aplicativos que causam distração com as Focus Sessions, completas com cronômetros personalizados e integração com o Spotify Premium

Defina metas de produtividade personalizadas e receba alertas quando você passar muito tempo em atividades não relacionadas ao trabalho

Limitações do RescueTime

Os usuários relatam que desejam uma melhor integração entre o aplicativo móvel e o aplicativo para Windows

Preços do RescueTime

Lite: Gratuito

Premium: $12/mês por usuário

Avaliações e resenhas do RescueTime

G2: 4. 2/5 (mais de 90 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o RescueTime?

Uma avaliação do G2 diz,

Sou um amante de computadores e celulares e uso esse dispositivo por 2 ou 3 horas de uso contínuo, mas com a ajuda do Rescue Time posso monitorar meu tempo em todos os aplicativos e também na categoria do tipo de software que estou usando e definir uma meta para uma semana. Todo fim de semana, recebo um e-mail adequado sobre como utilizei meu tempo na semana anterior e dou dicas para a semana seguinte... Acho que se você precisa monitorar todos os seus dispositivos, instale o software em todos os dispositivos, caso contrário, eles não fornecerão relatórios adequados.

Sou um amante de computadores e celulares e uso esse dispositivo por 2 ou 3 horas de uso contínuo, mas com a ajuda do Rescue Time posso monitorar meu tempo em todos os aplicativos e também na categoria do tipo de software que estou usando e definir uma meta para uma semana. Todo fim de semana, recebo um e-mail adequado sobre como utilizei meu tempo na semana anterior e dou dicas para a semana seguinte... Acho que se você precisa monitorar todos os seus dispositivos, instale o software em todos os dispositivos, caso contrário, eles não fornecerão relatórios adequados.

você sabia? O tamanho do mercado global de software de controle de ponto foi avaliado em US$ 6,08 milhões em 2023 e atingiu US$ 5,75 bilhões em 2024. A projeção é que atinja US$ 25,48 bilhões até 2032, crescendo a um CAGR de 17,26% durante o período de previsão de 2023-2032.

6. Clockify (melhor para controle de tempo gratuito)

Via Clockify

Se você tem um orçamento limitado, mas ainda assim precisa de um controle de tempo eficiente, o Clockify é uma opção óbvia. Ele é totalmente gratuito para um número ilimitado de usuários e projetos, o que o torna uma opção para pequenas empresas e freelancers.

A melhor parte? Ele se adapta à sua equipe, integra-se a ferramentas populares de gerenciamento de projetos e fornece relatórios personalizáveis para ajudá-lo a se manter produtivo. Você também pode monitorar a localização dos funcionários durante a marcação de ponto, garantindo transparência e eficiência em ambientes remotos ou de trabalho de campo com o rastreamento GPS.

Melhores recursos do Clockify

Sincronize os calendários do Google e do Outlook para visualizar o tempo registrado e otimizar a programação com as integrações do Clockify

Controle o tempo no desktop, no celular, em extensões de navegador ou em espaços de trabalho compartilhados usando o Kiosk Mode

Registre automaticamente o tempo gasto em aplicativos, sites e documentos para criar planilhas de horas com o auto tracker

Limitações do Clockify

O aplicativo móvel leva tempo para sincronizar, deixando os usuários frustrados ao alternar entre dispositivos, e oferece opções limitadas de personalização para os recursos de relatório

Preços do Clockify

Gratuito para sempre

Básico : $4. 99/mês por usuário

Padrão : $6. 99/mês por usuário

Profissional: uS$ 9,99/mês por usuário

Empresa : $14. 99/mês por usuário

Suíte de produtividade: US$ 15,99/mês por usuário

Classificações e resenhas do Clockify

G2: 4. 5/5 (mais de 170 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 9.000 avaliações)

📖 Leia também: Lembretes de planilha de horas para manter sua equipe no caminho certo

7. Connecteam (melhor para gerenciamento da força de trabalho)

Via Con necteam

Para empresas que lidam com várias equipes, turnos e locais de trabalho, o Connecteam é uma boa opção. Os funcionários podem usar o aplicativo de entrada e saída de seus telefones, o GPS garante que eles estejam no local certo e os fluxos de trabalho personalizáveis mantêm as operações funcionando sem problemas.

Participe de conversas individuais e em grupo com chats em equipe totalmente pesquisáveis e anexos. Você também pode moderar conversas, ativar recibos de leitura e impedir o salvamento de mensagens. Quer você esteja gerenciando equipes de campo, pessoal de varejo ou trabalhadores remotos, o Connecteam facilita o agendamento e a comunicação.

Melhores recursos do Connecteam

Automatize o planejamento de turnos e acompanhe planilhas de horas automatizadas com auto-agendamento baseado na disponibilidade e nas preferências dos funcionários

Aumente o envolvimento com pesquisas personalizadas com resultados em tempo real, respostas anônimas e reconhecimento dos colegas

Organize documentos importantes em uma plataforma centralizada, defina permissões de arquivos e acompanhe o acesso

Limitações do Connecteam

Não é possível padronizar os períodos de pagamento (datas de início e término) de forma permanente ou automática e não é possível reduzir o número de notificações enviadas por padrão

Preços do Connecteam

Plano gratuito: Até 10 usuários

Basic: $35/mês (até 30 usuários)

Avançado: US$ 59/mês (até 30 usuários)

Especialista: $119/mês (até 30 usuários)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Connecteam

G2: 4. 6/5 (mais de 2.200 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Connecteam?

Uma avaliação do G2 diz,

Até agora, com a implementação do connecteam em nosso agendamento diário e na comunicação da equipe, vimos um aumento significativo no tempo disponível e ainda menos dor de cabeça para descobrir quem está disponível ou não. Agora não é mais necessário ficar trocando mensagens ou telefonando. Adorei! Gostaria de ver várias entradas de datas na programação e definir a duração do trabalho ao longo dos dias, em vez de criá-las para dias individuais, uma de cada vez, se o trabalho for recorrente até ser concluído.

Até agora, com a implementação do connecteam em nosso agendamento diário e na comunicação da equipe, observamos um aumento significativo no tempo disponível e ainda menos dor de cabeça para descobrir quem está disponível ou não. Agora não é mais necessário ficar trocando mensagens ou telefonando. Adorei! Gostaria de ver várias entradas de datas na programação e definir a duração do trabalho ao longo dos dias, em vez de criá-las para dias individuais, uma de cada vez, se o trabalho for recorrente até ser concluído.

Alerta de fatos! 80% das empresas monitoram a presença no escritório, sendo que 62% utilizam crachás e 50% dependem do rastreamento por Wi-Fi.

8. Buddy Punch (melhor para registro de ponto de funcionários)

Via Buddy Punch

Precisa de uma maneira simples de controlar as horas dos funcionários? O Buddy Punch faz exatamente isso sem complexidade desnecessária. Os funcionários podem bater ponto em seus telefones ou desktops, enquanto o rastreamento por GPS e o reconhecimento facial evitam o roubo de horas.

Você também pode configurar bloqueios de dispositivos e restrições de endereço IP para uma marcação de ponto segura. Além do controle de horas, o Buddy Punch oferece ferramentas para gerenciar as folgas pagas e não pagas sem a necessidade de cálculos manuais ou planilhas. O sistema calcula automaticamente o tempo acumulado de férias, doença e tempo devido, simplificando o processo para funcionários e gerentes.

Melhores recursos do Buddy Punch

Gerencie programações, troque turnos e monitore solicitações de folga com um calendário integrado

Automatize a folha de pagamento com a integração do QuickBooks Online e gere relatórios personalizados sobre horas extras e custos de trabalho

Apague automaticamente o ponto dos funcionários com a marcação automática de ponto

Limitações do Buddy Punch

Os usuários reclamam que é difícil marcar um funcionário como não comparecimento e que não é possível aprovar folgas no calendário se você for um administrador

Preços do Buddy Punch

Padrão: US$ 5,49/mês por usuário

Profissional: US$ 6,99/mês por usuário

Enterprise: $11. 99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Buddy Punch

G2: 4. 8/5 (mais de 250 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 1.000 avaliações)

Leia também: As melhores alternativas e concorrentes do Clockify

9. Aplicativo de planilha de horas do Office 365 (melhor para planilhas de horas integradas)

Via Microsoft

Já está usando o ecossistema da Microsoft? O aplicativo Timesheet do Office 365 facilita o controle das horas de trabalho.

Você pode registrar o tempo diretamente no pacote Office, automatizar aprovações e sincronizar dados no SharePoint, Outlook e muito mais. Personalize as planilhas de horas para atender às necessidades específicas da empresa usando planilhas de horas personalizáveis. Se a sua equipe usa o ecossistema da Microsoft, esse aplicativo se encaixa perfeitamente, sem necessidade de curva de aprendizado adicional.

Melhores recursos do Office 365 Timesheet App

Simplifique o gerenciamento de timesheet com o Approval Workflow para aprovações mais rápidas

Obtenha insights sobre produtividade e custos de projetos com relatórios e análises avançados

Mantenha-se atualizado com notificações por e-mail sobre aprovações, rejeições e envios

Limitações do aplicativo Office 365 Timesheet

É caro em comparação com seus concorrentes, pois você precisa comprar o pacote completo do Office 365 para acessá-lo

Preços do aplicativo de planilha de horas do Office 365

Teste gratuito

Avaliações e opiniões sobre o Office 365 Timesheet App

G2: NA

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o aplicativo Office 365 Timesheet?

Uma análise da Capterra diz,

O aplicativo simplifica o controle de horas, permite que eu compartilhe facilmente as informações com meus colegas e todos os funcionários... eu... não há nada para não gostar, talvez o preço seja um pouco alto se você renovar anualmente, mas se você comprar para o resto da vida será muito bom e economizará dinheiro.

O aplicativo simplifica o controle de horas, permite que eu compartilhe facilmente as informações com meus colegas e todos os funcionários... eu... não há nada para não gostar, talvez o preço seja um pouco alto se você renovar anualmente, mas se você comprar para o resto da vida será muito bom e economizará dinheiro.

Alerta de fatos! O roubo de tempo - quando os funcionários são pagos por tempo que não trabalharam - custa bilhões de dólares às empresas todos os anos em perda de produtividade.

10. ClockShark (melhor para controle de operações de campo)

Via Clockshark

Para empresas que dependem de equipes móveis, como construção, paisagismo ou serviços de entrega, o ClockShark garante um controle preciso do tempo em qualquer lugar.

Os funcionários podem entrar e sair de qualquer lugar, enquanto o rastreamento por GPS mantém você atualizado sobre a localização deles. Além disso, suas integrações de relatórios e folha de pagamento tornam o trabalho de back-office muito mais fácil.

Melhores recursos do ClockShark

Acabe com a marcação de ponto com a captura de fotos para verificar a presença dos funcionários durante as entradas e saídas

Atribua tarefas, defina prazos e faça upload de documentos com gerenciamento personalizável de tarefas e trabalhos

Controle o tempo e as despesas por trabalho e gere relatórios detalhados sobre o comparecimento às reuniões e os custos do trabalho

Limitações do ClockShark

Os funcionários não podem registrar pausas curtas (2-10 minutos)

Ele não registra automaticamente a entrada/saída dos funcionários com base em sua chegada ou saída de uma área geográfica definida

Preços do ClockShark

Padrão: US$ 40/mês por usuário

Profissional: US$ 60/mês por usuário

Classificações e resenhas do ClockShark

G2: 4. 6/5 (mais de 300 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 1.900 avaliações)

fato divertido: Muito antes dos relógios, os antigos egípcios usavam relógios de água ou tigelas com pequenos orifícios que pingavam água em um ritmo constante para controlar os turnos de trabalho. Porque até 3.500 anos atrás, tempo era dinheiro!

O tempo está correndo - atualize para o ClickUp hoje mesmo!

Com tantas ferramentas poderosas de controle de tempo disponíveis, encontrar a opção certa se resume ao que funciona melhor para o seu fluxo de trabalho. Se você precisa de relatórios avançados, rastreamento por GPS ou um simples cronômetro para registrar suas horas, há uma solução que atende às suas necessidades.

Mas por que parar apenas no controle de horas?

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, vai além do controle de tempo básico para oferecer aos usuários recursos avançados e uma plataforma completa de gerenciamento de trabalho.

Ele reúne projetos, tarefas e comunicação em um só lugar, enquanto monitora o tempo, define estimativas e analisa relatórios.

Então, o que está esperando? Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo!