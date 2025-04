10 melhores softwares de CRM para hipotecas para otimizar seus negócios em 2025

Você trabalhou arduamente para fechar aquela hipoteca - então, por que o seu principal cliente foi para um concorrente?

Simples: Você não fez o acompanhamento e não manteve o relacionamento.

A verdade brutal é que os agentes de crédito que não cuidam dos clientes existentes perdem negócios repetidos e indicações. Mas aqui está a solução: um poderoso sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para hipotecas

74% das empresas afirmam que o software de CRM fortalece o relacionamento com o cliente ao tornar os dados do cliente mais acessíveis.

O setor de hipotecas já é complexo o suficiente sem que sua pilha de tecnologia o atrapalhe. O sistema de CRM para hipotecas correto automatiza os acompanhamentos, centraliza os dados e mantém os negócios em andamento.

Portanto, esteja você comparando CRMs específicos, como HubSpot vs. Monday, ou procurando uma terceira solução completa, esta postagem do blog mostrará as melhores plataformas de software de CRM para hipotecas para ajudar a transformar mutuários ocasionais em clientes permanentes.

Antes de mergulharmos em nossas principais opções de software de CRM para hipotecas, vamos discutir o que separa o trigo do joio. O sistema de CRM ideal deve ser mais do que apenas uma planilha glorificada. Aqui está o que importa:

Painéis personalizáveis: Opte por uma plataforma que permita personalizar painéis para acompanhar as principais métricas, fornecendo insights em tempo real para decisões orientadas por dados. Um agente de empréstimos, um processador e um gerente de filial se preocupam com métricas diferentes. Os painéis personalizados permitem que cada pessoa se concentre em seus KPIs - sem distrações, apenas insights acionáveis

Integrações: Escolha uma ferramenta que se conecte ao seu Sistema de Originação de Empréstimos [LOS] e às ferramentas do setor de hipotecas. Quando o CRM se integra ao LOS, todos os dados do mutuário, atualizações de status do empréstimo e comunicações são centralizados. Com a integração, você pode acionar fluxos de trabalho automatizados com base em eventos do LOS. Por exemplo, quando o status de um empréstimo muda para "aprovado", seu CRM pode enviar automaticamente e-mails personalizados da próxima etapa ou atualizar listas de tarefas internas

Gerenciamento de leads: Escolha um CRM que capture leads de várias fontes, nutra-os com automação e rastreie clientes e parceiros de indicação em um só lugar para aumentar as conversões

Pronto para transformar oportunidades perdidas em mais empréstimos? Você precisa de uma opção de CRM que o ajude a simplificar os fluxos de trabalho, a gerar negócios repetidos e a manter a conformidade.

Vamos analisar 10 das melhores soluções de CRM para hipotecas do mercado, destacando seus principais pontos fortes e fracos para ajudá-lo a tomar uma decisão informada.

Melhore o relacionamento com seus clientes e feche mais negócios com o ClickUp

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, combina o melhor do gerenciamento de projetos com soluções de CRM para criar um centro de comando unificado para o seu processo de hipoteca e, portanto, é o número um da nossa lista!

Seja para rastrear leads, gerenciar pipelines ou coordenar com sua equipe, o ClickUp for Real Estate Teams oferece controle total sobre seu fluxo de trabalho. Ele é flexível e altamente personalizável para equipes multifuncionais para um gerenciamento intuitivo de leads.

O gerenciamento de clientes, solicitações de empréstimos e tarefas de equipe pode ser desgastante, e não há dois sistemas iguais. Mas com o ClickUp, você pode personalizar tudo. Os Status de Tarefas Personalizadas e os Campos Personalizados do ClickUp se ajustam ao seu pipeline hipotecário exclusivo para rastrear tipos de empréstimos, pontuações de crédito, fontes de leads e muito mais - sem estruturas rígidas, apenas um CRM que funciona como você.

O ClickUp também oferece várias exibições para ajudar a visualizar seu processo. Independentemente de você preferir a Visualização de lista, a Visualização de quadro, a Visualização de Gantt ou a Visualização de tabela, é possível rastrear solicitações, gerenciar a comunicação com o cliente e supervisionar campanhas de marketing da forma que melhor lhe convier.

Deseja enviar listagens para seu cliente? O ClickUp tem tudo o que você precisa. Com o ClickUp Map View, você pode mapear todas as suas listagens para que seus clientes possam ver suas localizações exatas. Você também pode codificá-los por cores de acordo com a faixa de preço e criar modelos para uso posterior.

📮 Insight do ClickUp: As equipes de baixo desempenho têm 4 vezes mais probabilidade de lidar com mais de 15 ferramentas, enquanto as equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma?

Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papo e chamadas em uma única plataforma, completa com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que importa, enquanto a IA cuida do resto.