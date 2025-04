13 melhores soluções de comunicação empresarial em 2025

A comunicação deficiente é uma das maiores ameaças ao sucesso dos negócios. 14% das empresas perderam clientes por causa disso e 8% perderam funcionários!

Resumindo, se a sua plataforma de comunicação empresarial não for eficaz, até mesmo a melhor estratégia será insuficiente, especialmente se você tiver uma equipe remota.

Portanto, aqui estão as 13 melhores ferramentas de comunicação externa e interna para uma empresa e seus principais recursos.

Resumo de 60 segundos Está com dificuldades para colaborar com suas equipes e clientes de forma eficaz? Confira as melhores soluções de comunicação empresarial projetadas especificamente para fins corporativos: : Melhor para gerenciamento colaborativo de projetos e tarefas ClickUp: Melhor para gerenciamento colaborativo de projetos e tarefas

Slack: Melhor para mensagens e colaboração em tempo real com a equipe

Zoom: Melhor para videoconferências de alta qualidade e reuniões virtuais

Microsoft Teams: Melhor para comunicação integrada no Microsoft 365

Trello: Melhor para gerenciamento visual de projetos e controle de tarefas

Segunda-feira. com: Melhor para personalizar fluxos de trabalho de vendas e aprimorar a colaboração da equipe

Google Workspace : Melhor para colaboração de documentos e e-mail com base na nuvem

Asana : Melhor para gerenciamento estruturado de tarefas e projetos

Workplace da Meta : Melhor para comunicação e colaboração em toda a empresa

Cisco Webex: O melhor para videoconferências de nível empresarial e segurança

Dialpad: O melhor para telefone comercial e mensagens com tecnologia de IA

GoToConnect: O melhor para VoIP e videoconferência tudo-em-um

Grasshopper: Melhor para pequenas empresas que precisam de um sistema telefônico virtual

O que você deve procurar em uma solução de comunicação empresarial?

Em um mar de opções, pode ser difícil encontrar a melhor solução de comunicação empresarial que atenda às suas necessidades. Felizmente, alguns atributos e recursos principais determinam a eficiência de uma ferramenta de comunicação. Por exemplo:

👉🏻 Facilidade de uso: Escolha uma ferramenta de comunicação empresarial que tenha uma interface simples e intuitiva. Certifique-se de que ela não tenha curva de aprendizado para que qualquer pessoa da organização possa se adaptar facilmente a ela

👉🏻 Recursos de colaboração: Procure uma ferramenta de comunicação que permita que você e os membros da equipe colaborem em formatos versáteis, como mensagens instantâneas, chamadas de vídeo, bate-papo em grupo etc. Isso aumenta a capacidade de comunicação

👉🏻 Personalização: Escolha uma solução de comunicação interna adaptada às necessidades exclusivas da sua equipe. Para começar, você deve ser capaz de definir preferências de notificação, configurar canais e grupos etc.

👉🏻 Recursos de segurança: Certifique-se de que sua ferramenta de comunicação interna seja segura. Procure recursos como criptografia de ponta a ponta, autenticação de dois fatores, conformidade com regulamentos de privacidade como o GDPR e assim por diante

👉🏻 Recursos de integração: Escolha uma ferramenta de comunicação que se integre às ferramentas e ao software existentes em seu fluxo de trabalho. Isso garante o mínimo de interrupções e aumenta a produtividade

As 13 melhores soluções de comunicação empresarial

Aqui estão as 13 principais ferramentas de colaboração e comunicação que você pode usar para otimizar a comunicação e as operações comerciais:

1. ClickUp (melhor para gerenciamento colaborativo de projetos e tarefas)

Embora a maioria das ferramentas da lista ajude apenas a aprimorar a comunicação, o ClickUp vai além. Como o aplicativo tudo para o trabalho, ele unifica o gerenciamento de projetos e a comunicação para que sua equipe possa maximizar a eficiência das tarefas, garantindo uma coordenação consistente.

ClickUp Chat (para uma comunicação perfeita)

O ClickUp Chat é uma ferramenta poderosa para melhorar a comunicação da equipe, reduzir silos e aumentar a produtividade geral. Os chats são integrados diretamente a tarefas, documentos e projetos, garantindo que as discussões estejam sempre vinculadas ao trabalho relevante. Isso elimina a necessidade de alternar entre ferramentas e mantém a comunicação focada.

Com o ClickUp Chat, as equipes podem se comunicar instantaneamente, compartilhar atualizações e resolver problemas rapidamente, promovendo um ambiente colaborativo.

📮 ClickUp Insight: Quase 20% dos participantes de nossa pesquisa enviam mais de 50 mensagens instantâneas diariamente. Esse alto volume pode indicar que a equipe está constantemente agitada com trocas rápidas - ótimo para a velocidade, mas também propício para a sobrecarga de comunicação. Com as ferramentas de colaboração integradas do ClickUp, como o ClickUp Chat e o ClickUp Assign Comments, suas conversas estão sempre vinculadas às tarefas certas, aumentando a visibilidade e reduzindo a necessidade de acompanhamentos desnecessários.

O recurso ClickUp Assign Comments cria instantaneamente tarefas a partir de mensagens e as atribui aos membros da equipe. Isso agiliza a comunicação, prioriza as atividades e define claramente as responsabilidades de todos.

ClickUp Docs (para compartilhar ideias e feedback)

Colabore com sua equipe em tempo real no ClickUp Docs

Outro poderoso recurso de colaboração é o ClickUp Docs. Com recursos de edição em tempo real, ele permite que todos na equipe façam um brainstorming coletivo de ideias de projetos, sugiram alterações e criem briefs.

Dessa forma, você terá indicações de todos os membros da sua equipe e todos se sentirão incluídos em cada projeto.

Além disso, a ClickUp Collaboration Detection o notifica sempre que um membro da equipe faz edições, adiciona um comentário ou atribui/reatribui uma tarefa, mantendo todos informados!

Quadros brancos e mapas mentais do ClickUp (para colaboração em projetos)

Crie planos de projetos visuais e mapas mentais nos quadros brancos ClickUp

Com os quadros brancos ClickUp, crie planos de projetos visuais e conecte-os ao restante do seu fluxo de trabalho.

Com um simples construtor de arrastar e soltar, eles permitem que você e sua equipe compartilhem ideias sem esforço e as transformem em realidade. Você também pode criar tarefas, atribuí-las a membros da equipe e obter atualizações oportunas.

Os mapas mentais do ClickUp são úteis quando a fase de execução do projeto entra em ação. Eles oferecem uma visão clara e visual de todo o projeto, garantindo a eficiência do trabalho em equipe, a coordenação de recursos e o gerenciamento da carga de trabalho.

Clipes ClickUp (para comunicação assíncrona clara)

O ClickUp Clips é ideal para colaboração remota. Ele permite criar e compartilhar gravações de tela de documentos, tarefas e bate-papos com sua equipe. Ele também gera transcrições automatizadas de cada clipe - com registros de data e hora e trechos adequados - que você pode converter em tarefas, resumos etc. Isso garante a clareza e a eficácia da comunicação.

ClickUp Brain (para tudo!)

Embora haja muitos recursos de colaboração no pacote do ClickUp, o que está no centro de tudo é o ClickUp Brain.

O ClickUp Brain conecta você a tudo no aplicativo - de documentos a pessoas. Assim, você pode facilmente recuperar e compartilhar informações, criar e atribuir tarefas, enviar e receber atualizações e muito mais. E isso não é tudo: o ClickUp Brain também resume conversas longas, aumentando a velocidade e a eficácia da comunicação.

Modelos ClickUp (para aumentar a eficiência da comunicação)

A ampla variedade de modelos personalizáveis do ClickUp é outra USP significativa.

Embora existam centenas desses recursos gratuitos na plataforma, o melhor para aumentar a eficiência da comunicação é o modelo de quadro branco do plano de comunicação do ClickUp.

Obter modelo gratuito Simplifique sua comunicação interna e externa com o modelo de quadro branco do Plano de Comunicação ClickUp

O modelo de quadro branco de plano de comunicação do ClickUp permite mapear estruturas de mensagens, configurar canais de comunicação e alinhar os membros da equipe para o compartilhamento de conhecimento.

Isso ajuda a gerenciar fluxos de trabalho, acompanhar o envolvimento e garantir que todas as comunicações sejam claras, oportunas e consistentes. Ao reunir tudo em um só lugar, ajuda a impulsionar a colaboração e a melhorar a eficiência geral da comunicação, tanto dentro quanto fora da organização.

Dica profissional: Quer organizar as atividades da sua equipe com facilidade? É fácil com o Modelo de Matriz de Reunião e Comunicação de Equipe do ClickUp. Com esse modelo, você pode: Atribua funções e responsabilidades para cada projeto ou tarefa

Estabeleça diretrizes para check-ins ou stand-ups regulares

Desenvolva uma linha do tempo para os próximos projetos ou tarefas

Melhores recursos do ClickUp

Atribua tarefas, defina prioridades e acompanhe o progresso em tempo real com o ClickUp Tasks

Use o ClickUp Automations para otimizar os fluxos de trabalho e eliminar o trabalho manual

Classifique prioridades e gerencie fluxos de trabalho para organizar tarefas de forma eficiente com o ClickUp Views

Defina objetivos claros e acompanhe resultados mensuráveis com o ClickUp Goals para colaborar de forma eficaz

Crie relatórios personalizáveis e monitore a eficiência da equipe com o ClickUp Dashboards

Limitações do ClickUp

Os novos usuários podem achar a ferramenta esmagadora devido aos seus muitos recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

Empresarial: $12/mês por usuário

Enterprise: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Veja o que Alfred Titus, gerente de suporte administrativo da Brighten A Soul Foundation, tem a dizer sobre o ClickUp:

Para qualquer organização que esteja lutando para gerenciar seus projetos, o ClickUp ajudará na colaboração de tarefas. Com esse software, as pessoas podem acompanhar os itens da lista de tarefas a fazer e trabalhar nessas tarefas dentro do prazo estipulado. Ele também ajuda a equipe de gerenciamento de projetos a acompanhar o progresso geral dos projetos para garantir o cumprimento dos prazos.

2. Slack (melhor para mensagens e colaboração em tempo real com a equipe)

via Slack

O Slack é uma ferramenta de comunicação profissional popular para bate-papos em grupo e mensagens instantâneas. É ideal para grandes empresas e organizações com várias equipes e departamentos.

Com o Slack, você pode criar canais individuais para organizar a comunicação da equipe. Ele também permite pesquisas rápidas em mensagens anteriores com opções avançadas de filtragem para reduzir a desordem.

Outro aspecto em que o Slack se destaca é a segurança. A plataforma protege as conversas com criptografia de nível empresarial, minimizando o risco de violações de dados.

Melhores recursos do Slack

Permite que as equipes organizem as conversas em canais dedicados para discussões estruturadas

Oferece suporte ao compartilhamento de arquivos com visualizações prévias e rastreamento de versões

Oferece chamadas de voz e vídeo diretamente no aplicativo

Limitações do Slack

Sobrecarrega os usuários com notificações excessivas em espaços de trabalho ativos

Não possui gerenciamento de tarefas integrado, exigindo ferramentas de terceiros

Preços reduzidos

Gratuito para sempre

Pro: US$ 8,75/mês por usuário

Business+: $15/mês por usuário

Enterprise Grid: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Slack

G2: 4. 5/5 (33.900+ avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (23.600+ avaliações)

Trivia: Os e-mails continuam sendo a ferramenta de comunicação mais eficaz para uma empresa, com 18% dos profissionais do conhecimento preferindo-os a outros! 📧

3. Zoom (melhor para videoconferências e reuniões virtuais de alta qualidade)

via Zoom

O Zoom dispensa apresentações. Essa ferramenta de videoconferência tomou o mundo de assalto durante a pandemia da COVID-19 e, desde então, tornou-se um software de comunicação empresarial de referência para equipes virtuais.

O Zoom suporta reuniões de áudio e vídeo HD de alta qualidade para até 1.000 participantes. Você também pode gerar transcrições automáticas e precisas para cada reunião on-line hospedada na plataforma. A melhor parte? A intuitividade e a interface amigável da ferramenta.

Melhores recursos do Zoom

Permite o compartilhamento de tela com opções de anotação e controle remoto

Aumente o envolvimento dos funcionários com enquetes, reações e levantamento de mãos virtual

Protege as reuniões com proteção por senha e salas de espera

Limitações de zoom

Define um limite de tempo de 40 minutos para reuniões de grupo no plano gratuito

Apresenta preocupações com a privacidade devido a vulnerabilidades de segurança anteriores

Preço do zoom

Básico: Gratuito

Profissional: US$ 15,99/mês por usuário

Empresarial: $21,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Zoom

G2: 4. 5/5 (mais de 56.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 14.100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre Zoom ?

São os recursos de local de trabalho do Zoom que atraem como videoconferências fáceis de usar com boas opções de integração com outros aplicativos de negócios. São soluções dimensionáveis para aprimorar a colaboração e garantir uma comunicação tranquila entre os membros de uma pequena equipe e de grandes empresas.

4. Microsoft Teams (melhor para comunicação integrada no Microsoft 365)

via Microsoft Teams

Outra das melhores soluções de comunicação de software é o Microsoft Teams. Essa ferramenta de comunicação de equipe hospeda reuniões de vídeo interativas com legendas e gravações em tempo real.

Além disso, você pode fazer e receber chamadas telefônicas, conversar com os membros da sua equipe e criar espaços compartilhados. A plataforma também apresenta fortes medidas de segurança, com conformidade em nível empresarial e autenticação multifator para proteção de dados.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Fornece um hub de comunicação centralizado com bate-papo persistente, compartilhamento de arquivos e chamadas

Permite a colaboração em tempo real em documentos com os aplicativos do Microsoft 365

Oferece suporte ao acesso de convidados externos para colaboração entre empresas

Limitações do Microsoft Teams

Complica a organização de arquivos em comparação com soluções autônomas de armazenamento em nuvem

Requer uma assinatura do Microsoft 365 para funcionalidade completa

Preços do Microsoft Teams

Gratuito para sempre

Microsoft 365 Personal: US$ 6,99/mês

Microsoft 365 Family: $9,99/mês

Microsoft Teams Essential: $4/mês por usuário

Microsoft 365 Business Basic: $6/mês por usuário

Microsoft 365 Business Standard: $12. 50/mês por usuário

Microsoft 365 Business Premium: $22/mês por usuário

Classificações e análises do Microsoft Teams

G2: 4. 4/5 (mais de 15.800 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 9.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Teams ??

No geral, tenho uma boa experiência com o Teams, nós o usamos com uma equipe de mais de 100 pessoas e ele nos oferece a plataforma de que precisamos para nos comunicar e colaborar bem.

Fato curioso: Cerca de 55% da comunicação é não verbal, ou seja, gestos, postura e expressões faciais dizem mais do que palavras. 🙎🏻

5. Trello (melhor para gerenciamento visual de projetos e controle de tarefas)

via Trello

Embora o Trello não seja uma ferramenta de comunicação tradicional, ele pode ajudar você e sua equipe a colaborar em projetos com mais eficiência. O software organiza visualmente as tarefas com quadros Kanban, automatiza tarefas recorrentes e oferece modelos para padronizar processos.

Além disso, a interface compatível com dispositivos móveis facilita ainda mais o acesso à plataforma e o trabalho em qualquer lugar.

Melhores recursos do Trello

Oferece suporte à colaboração com comentários, menções e anexos de arquivos

Personaliza quadros com etiquetas, listas de verificação e datas de vencimento

Oferece visualizações de linha do tempo e calendário para melhorar o planejamento

Limitações do Trello

Carece de análises e relatórios avançados para obter insights orientados por dados

Oferece funcionalidade off-line mínima em comparação com os concorrentes

Preços do Trello

Gratuito

Padrão: $5/mês por usuário

Premium: $10/mês por usuário

Enterprise: $17. 50/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Trello

G2: 4. 4/5 (mais de 13.600 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 23.400 avaliações)

6. Monday. com (melhor para personalizar fluxos de trabalho de vendas e aprimorar a colaboração da equipe)

A solução de gerenciamento de relacionamento com o cliente da Monday. com tem recursos sólidos para equipes de vendas que enfrentam dificuldades com o gerenciamento de pipeline e a colaboração. Com um painel interativo, ela permite visualizar e acompanhar o desempenho das vendas.

Ele também permite que você gerencie leads em todo o pipeline para garantir a nutrição adequada. Além disso, ele permite a colaboração da equipe com comentários, atribuições de tarefas e compartilhamento de arquivos. O aplicativo móvel é outro profissional que ajuda a lidar instantaneamente com tarefas críticas de CRM.

Melhores recursos do Monday.com

Centraliza os dados do cliente para facilitar o acesso e a organização

Personaliza os fluxos de trabalho de acordo com seu processo de vendas e pipeline

Automatiza tarefas repetitivas, como acompanhamentos e tratativas de progresso

Limitações do Monday.com

Não possui recursos avançados de relatórios e análises

Pode ter uma curva de aprendizado acentuada para novos usuários

Preços de segunda-feira. com

Gratuito

Básico: $12/mês por assento

Padrão: US$ 14/mês por assento

Pro: $24/mês por assento

Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Monday.com

G2: 4. 7/5 (12.800+ avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 5.400 avaliações)

7. Google Workspace (melhor para colaboração de documentos e e-mail com base na nuvem)

via Google Workspace

O Google Workspace é um pacote de produtividade e colaboração empresarial. Ele conta com várias ferramentas de comunicação que otimizam todas as facetas da interação empresarial - de interna a externa. Algumas delas são o Gmail ( para e-mails ), o Google Meet (para videoconferências) e o Google Chat (para bate-papo em grupo).

A plataforma protege dados cruciais com verificação em duas etapas e criptografia forte. Além disso, a novíssima integração de IA tornou o gerenciamento da comunicação ainda mais eficiente do que antes.

Melhores recursos do Google Workspace

Fornece ferramentas integradas para e-mail, armazenamento de arquivos e colaboração de documentos

Permite a colaboração em tempo real no Google Docs, Sheets e Slides

Permite videoconferências via Google Meet com legendas ao vivo e compartilhamento de tela

Limitações do Google Workspace

Não possui ferramentas avançadas de gerenciamento de projetos

Complica o controle de versão e a organização de arquivos

Preços do Google Workspace

Business Starter: $7/mês por usuário

Business Standard: $14/mês por usuário

Business Plus: $22/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Classificações e análises do Google Workspace

G2: 4. 6/5 (42.700+ avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 17.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre Google Workspace ?

A melhor parte é que ele inclui as suítes necessárias para comunicações, armazenamento de arquivos, gerenciamento de tempo e tarefas, controles de segurança e muito mais. Podemos gerenciar nosso trabalho pelo Google Workspace em qualquer local.

8. Asana (melhor para gerenciamento estruturado de tarefas e projetos)

via Asana

Procurando um software de gerenciamento de projetos que também contenha amplos recursos de colaboração? O Asana pode lhe interessar.

Ele aumenta a colaboração da equipe acompanhando o progresso do projeto, automatizando atribuições de tarefas e lembretes e gerando relatórios de desempenho. Além disso, converse com colegas de equipe, receba notificações automatizadas e personalize sua caixa de entrada, como um aplicativo de mensagens comerciais comum.

Melhores recursos da Asana

Melhora a colaboração da equipe com comentários de tarefas e anexos de arquivos

Oferece suporte ao acesso de convidados para equipes multifuncionais e colaborações com parceiros externos

Protege dados confidenciais com configurações robustas de permissão e criptografia de dados

Limitações da Asana

Limita as opções de personalização para planos de nível inferior

Requer uma curva de aprendizado para iniciantes no gerenciamento de projetos

Preços da Asana

Pessoal: Gratuito

Inicial: $10. 99/mês por usuário

Avançado: $24. 99/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Asana

G2: 4. 4/5 (mais de 10.800 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 13.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Asana ?

Tenho usado a Asana tanto no lado da agência para gerenciar o trabalho do cliente quanto no lado pessoal para gerenciar meu próprio trabalho individual. A Asana mantém as coisas simples, é muito fácil de integrar com outras ferramentas e é visualmente muito atraente.

9. Workplace da Meta (melhor para comunicação e colaboração em toda a empresa)

via Workplace from Meta

O Workplace da Meta é uma plataforma de comunicação empresarial projetada para melhorar a colaboração da equipe. Ele oferece mensagens em tempo real, chamadas de voz e vídeo e grupos de toda a empresa para uma comunicação simplificada.

Com uma interface familiar no estilo de mídia social, ele permite atualizações rápidas, transmissões de vídeo ao vivo e integrações perfeitas com ferramentas de trabalho populares. No entanto, observe que a ferramenta está pronta para ser descontinuada a partir de 1º de junho de 2026.

Melhores recursos do Workplace from Meta

Compartilhe atualizações e colabore facilmente com uma interface familiar semelhante à do Facebook

Transmita vídeo ao vivo para reuniões com todas as equipes e atualizações importantes da empresa

Acesse insights sobre o local de trabalho com análises sobre o envolvimento e as tendências de comunicação

Limitações do local de trabalho da Meta

Não possui recursos integrados de gerenciamento de tarefas e projetos

Pode ser complicado para equipes não familiarizadas com uma interface no estilo de mídia social

Local de trabalho da Meta pricing

Plano principal: US$ 4/mês por pessoa

Complementos: US$ 2/mês por pessoa (para administração e suporte aprimorados); US$ 2/mês por pessoa (para enterprise live)

Classificações e resenhas do Meta sobre o local de trabalho

G2: 4/5 (mais de 1.700 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 1.300 avaliações)

10. Cisco Webex (melhor para reuniões de vídeo de nível empresarial e segurança)

via Cisco Webex

O Cisco Webex é um software de comunicação empresarial abrangente que se destaca em videoconferências com áudio/vídeo de alta qualidade e automatização do agendamento de reuniões e lembretes.

Para melhorar a comunicação da equipe, o Webex oferece criptografia de ponta a ponta e protocolos de segurança avançados. Além disso, ele oferece soluções de call center e contact center baseadas em nuvem para empresas.

Melhores recursos do Cisco Webex

Oferece videoconferência de nível empresarial para até 1.000 participantes

Permite o compartilhamento de tela e a colaboração em tempo real em arquivos durante as reuniões

Oferece suporte a ferramentas interativas, como enquetes, perguntas e respostas, quadro branco e reações a reuniões

Limitações do Cisco Webex

Consome uma largura de banda significativa

Limita os recursos de colaboração para usuários sem planos premium

Preços do Cisco Webex

Webex Grátis

Webex Meet: $14. 50/mês por usuário

Webex Suite: US$ 25/mês por usuário

Webex Enterprise: Preços personalizados

Classificações e análises do Cisco Webex

G2: 4. 3/5 (mais de 19.900 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 7.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre Cisco Webex ?

Usamos o Webex em nossa organização para nos comunicarmos com nossos colegas. Ele nos ajuda a organizar e criar tarefas e a nos conectarmos uns com os outros com facilidade.

11. Dialpad (melhor para telefone comercial e mensagens com tecnologia de IA)

via Dialpad

O Dialpad é um aplicativo de comunicação com clientes empresariais, mais adequado para equipes que lidam com consultas de clientes. Além disso, você pode usá-lo para aprimorar a comunicação interna.

Com o Dialpad, você pode personalizar e priorizar as notificações de chamadas, mensagens e correios de voz. A melhor parte? O Dialpad mantém o trabalho em equipe tranquilo e seguro com espaços compartilhados, criptografia e autenticação multifator. Segurança em primeiro lugar, colaboração em segundo!

Melhores recursos do Dialpad

Oferece chamadas de voz e vídeo baseadas na nuvem com mensagens de equipe

Permite análises em tempo real para insights sobre o desempenho e a qualidade das chamadas

Oferece suporte a videoconferências ilimitadas com até 100 participantes

Limitações do teclado de discagem

Requer uma conexão com a Internet para a funcionalidade completa

Pode ter dificuldades com a qualidade da chamada em redes de baixa largura de banda

Preços do Dialpad

Dialpad Connect

Padrão: $27/mês por usuário

Profissional: $35/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Reuniões com o Dialpad

Gratuito

Empresarial: $20/mês por usuário

Suporte ao teclado de discagem

Essenciais: $95/mês por usuário

Avançado: $135/mês por usuário

Premium: US$ 170/mês por usuário

Venda de Dialpad

Essenciais: US$ 49/mês por usuário

Avançado: US$ 110/mês por usuário

Premium: US$ 170/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Dialpad

G2: 4. 4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capítulo: 4. 2/5 (mais de 500 avaliações)

12. GoToConnect (melhor para VoIP e videoconferência tudo-em-um)

via GoToConnect

O GoToConnect é uma ferramenta de comunicação versátil que oferece voz, vídeo e mensagens baseadas na nuvem para empresas. Ele suporta mensagens diretas e videoconferências com até 250 participantes e recursos de compartilhamento de tela.

O GoToConnect facilita a comunicação remota com seu aplicativo fácil de usar e o roteamento automatizado de chamadas para proporcionar experiências tranquilas aos clientes. Além disso, seus poderosos recursos ajudam as empresas a centralizar o conhecimento e melhorar a colaboração da equipe.

Melhores recursos do GoToConnect

Permite o encaminhamento de chamadas, correio de voz para correio de voz e triagem de chamadas para aumentar a produtividade

Rastreia métricas de chamadas e fornece insights valiosos para melhorar o desempenho

Oferece suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, para solução de problemas e assistência

Limitações doGoToConnect

Cobra taxas mais altas para determinados recursos avançados e escalabilidade

Tem um processo de configuração complexo

Preços do GoToConnect

Sistema telefônico: $29/mês

Connect CX: $37/mês

Contact Center: $86/mês

Avaliações e resenhas do GoToConnect

G2: 4. 4/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o GoToConnect?

O GoTo Connect é bom e funciona sem gastar muito. Eu diria a outra pessoa que está começando um negócio que ela deveria dar uma olhada no Connect.

Dica profissional: Uma conexão ruim leva a atrasos, vozes robóticas e telas congeladas. Portanto, use uma conexão com fio ou sente-se perto do roteador Wi-Fi para que suas reuniões on-line sejam perfeitas. 😎

13. Grasshopper (melhor para pequenas empresas que precisam de um sistema telefônico virtual)

via Grasshopper

O Grasshopper é uma poderosa ferramenta de colaboração para pequenas empresas, ideal para um sistema telefônico virtual profissional. Ele permite que você configure saudações personalizadas e música de espera, tornando suas interações telefônicas mais refinadas.

É possível encaminhar chamadas para qualquer dispositivo, garantindo que você nunca perca uma mensagem importante. Ele também oferece transcrição de correio de voz, facilitando o gerenciamento de mensagens. Além disso, o Grasshopper permite a triagem e o roteamento de chamadas para melhorar a experiência do cliente.

Melhores recursos do Grasshopper

Permite extensões ilimitadas para um sistema de comunicação empresarial personalizado

Rastreia a atividade de chamadas com análises e relatórios avançados

Oferece suporte a números gratuitos para aumentar a credibilidade da empresa

Limitações do Grasshopper

Requer acesso à Internet para aplicativos móveis e de desktop

Tem integrações limitadas em comparação com outras ferramentas de comunicação

Preços do Grasshopper

True Solo: $14/mês

Solo Plus: $25/mês

Pequenas empresas: US$ 80/mês

Avaliações e resenhas do Grasshopper

G2: 4/5 (150 avaliações)

Capítulo: 4. 3/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Grasshopper ?

Sistema telefônico unificado. Somos uma empresa de serviços móveis, e isso nos permite que os técnicos continuem usando seus próprios telefones e personalizem nossa programação de plantão.

Menções especiais Jive: Oferece suporte a VoIP baseado em nuvem e comunicações unificadas

Smarp: Transforma a defesa dos funcionários e as comunicações internas

Clariti: Otimiza a colaboração em equipe orientada por contexto e as mensagens comerciais

Simplifique a comunicação e aumente a produtividade com o ClickUp

A comunicação eficaz é essencial para um trabalho em equipe tranquilo e uma interação eficiente com o cliente. Seja para colaborar com os membros da equipe, compartilhar notícias da empresa ou coletar feedback dos clientes, ela afeta todas as partes da sua empresa.

No entanto, a maioria das ferramentas no mercado não possui o conjunto certo de recursos para atender totalmente a essas necessidades. É aí que o ClickUp se destaca.

Uma poderosa solução de comunicação empresarial interna, que simplifica os fluxos de trabalho, aprimora a colaboração da equipe e garante que as interações ocorram sem problemas.

