Como criar um calendário de marketing por e-mail (+ modelo)

Você conhece aquelas marcas que parecem sempre enviar o e-mail certo na hora certa?

Um código de desconto logo antes do dia do pagamento. Um lembrete sobre aquele item que você deixou no carrinho. Um alerta de que o seu tamanho está novamente em estoque.

Isso não é sorte, é estratégia. Um calendário de marketing por e-mail ajuda você a planejar com antecedência, manter a consistência e enviar e-mails oportunos e relevantes.

Esta publicação no blog irá mostrar-lhe como criar um calendário de marketing por e-mail que mantém o seu público à espera de uma notificação. 💁

O que é um calendário de marketing por e-mail?

Um calendário de marketing por e-mail é uma ferramenta estratégica para planejar, organizar e programar campanhas por e-mail. Ele fornece uma visão geral clara dos próximos e-mails, garantindo consistência, relevância e entrega oportuna, ao mesmo tempo em que se alinha aos objetivos de marketing.

Um calendário de marketing por e-mail ajuda a:

Manter as campanhas organizadas: Oferece uma visão geral clara dos e-mails com antecedência para evitar o estresse de última hora

Manter a consistência: garante um fluxo constante de comunicação para manter o público envolvido

Otimização do desempenho: ajuda a acompanhar os resultados e refinar ajuda a acompanhar os resultados e refinar as estratégias de gerenciamento de e-mails para melhorar a eficácia dos e-mails

Melhorando a segmentação: Alinha os e-mails com os comportamentos dos clientes, datas importantes e tendências do setor

Aprimorando a colaboração: Cria visibilidade nas programações para que as equipes possam se coordenar de maneira eficaz

🧠 Curiosidade: O primeiro e-mail de marketing foi enviado em 1978 por Gary Thuerk para apenas 400 pessoas. Surpreendentemente, ele gerou incríveis US$ 13 milhões em vendas! Isso é o que se pode chamar de alto ROI antes da existência das leis contra spam.

⭐ Modelo em destaque Pare de lidar com planilhas e notas espalhadas — este modelo de plano de campanha da ClickUp reúne todo o fluxo de trabalho da sua campanha em um espaço claro e prático. Faça um brainstorming de ideias, planeje envios, atribua tarefas e acompanhe o progresso sem perder o ritmo. Com tudo organizado e visível, sua equipe pode planejar de forma mais inteligente, agir mais rapidamente e lançar campanhas que realmente dão resultado. Obtenha um modelo gratuito Otimize seus processos de campanha com este modelo de plano de campanha

Elementos-chave de um calendário de marketing por e-mail

A gestão improvisada de campanhas de e-mail é um caminho rápido para oportunidades perdidas. Um calendário sólido mantém tudo a funcionar sem problemas, para que cada e-mail atinja o seu objetivo.

Veja o que você deve incluir. 👇

Datas da campanha: defina datas específicas para cada e-mail para manter a consistência e evitar sobreposições. Por exemplo, uma promoção de feriado pode ser agendada com algumas semanas de antecedência para maximizar o engajamento

Temas de conteúdo: defina tópicos para cada e-mail, garantindo que eles estejam alinhados com as campanhas em andamento ou tendências sazonais. Uma marca de fitness pode se concentrar em “dicas de bem-estar para o Ano Novo” em janeiro e “rotinas de exercícios para o verão” em junho

Segmentos de público-alvo: identifique quais grupos de clientes receberão cada e-mail com base em dados demográficos, histórico de compras ou níveis de engajamento. Uma loja de moda poderia enviar ofertas exclusivas para clientes VIP e, ao mesmo tempo, promover liquidações para novos assinantes

Metas e objetivos: defina o que cada e-mail pretende alcançar, seja aumentar as inscrições, impulsionar as vendas ou direcionar o tráfego para uma página de destino. Um e-mail de convite para um webinar pode se concentrar em maximizar as inscrições, enquanto um e-mail de anúncio de produto tem como objetivo gerar pré-encomendas

Indicadores-chave de desempenho (KPIs): acompanhe métricas como taxas de abertura, taxas de cliques e conversões para medir o sucesso da campanha. Para uma campanha de reengajamento, é fundamental monitorar o número de assinantes inativos que começam a abrir e-mails novamente

Call to action (CTA): Certifique-se de que cada e-mail tenha uma CTA clara e atraente, seja “Compre agora”, “Baixe o guia” ou “Inscreva-se no webinar”. CTAs fortes impulsionam o engajamento e as conversões

Frequência e horário de envio: Determine com que frequência os e-mails devem ser enviados e a que horas do dia. Uma empresa B2B pode ter um melhor envolvimento pela manhã, enquanto uma marca de estilo de vida pode ter um melhor desempenho à noite

Plano de testes e otimização: Para refinar campanhas futuras, programe testes A/B para linhas de assunto, texto de e-mail ou CTAs. Testar diferentes ofertas de desconto pode revelar qual delas gera as maiores conversões

🤝 Lembrete amigável: A regra de “uma única CTA” é um mito. Embora sua principal chamada à ação deva se destacar, incluir vários links clicáveis (em diferentes formatos) aumenta as chances de engajamento e encerra um e-mail de maneira profissional.

Como criar um calendário de marketing por e-mail

Esqueça o caos dos e-mails de última hora.

Um calendário de marketing inteligente organiza tudo, ajuda você a se manter à frente e garante que todos os e-mails sejam entregues no prazo.

Vamos ver como criar um que funcione. ⚒️

Passo 1: Defina os objetivos da sua campanha

Cada e-mail deve ter um objetivo específico — enviar e-mails sem um objetivo claro leva a um baixo engajamento e esforço desperdiçado.

Aqui estão algumas metas de campanha que você pode explorar. 👀

Impulsionando as vendas: Planeje e-mails de lançamento de produtos, ofertas por tempo limitado e lembretes de carrinhos abandonados. Por exemplo, uma marca de beleza que está lançando um novo tom de batom pode enviar e-mails de teaser, um convite exclusivo para uma promoção VIP e um lembrete final antes do término da promoção.

Aumentando o engajamento: Programe boletins informativos, conteúdo interativo ou destaques da comunidade. Uma empresa de SaaS, por exemplo, pode enviar um e-mail mensal chamado “Hidden Gem” (Joia Escondida) apresentando um recurso subestimado com um tutorial rápido.

Lista de e-mails em crescimento: Configure campanhas de atração de leads, sequências de boas-vindas e incentivos de indicação. Um aplicativo de fitness poderia oferecer um plano alimentar gratuito de 7 dias para novos cadastrados e Configure campanhas de atração de leads, sequências de boas-vindas e incentivos de indicação. Um aplicativo de fitness poderia oferecer um plano alimentar gratuito de 7 dias para novos cadastrados e criar uma sequência de gotejamento apresentando programas de treino premium.

🔍 Você sabia? A lei CAN-SPAM de 2003 foi um trunfo para o marketing por e-mail. Ela obrigou os profissionais de marketing a agir de forma correta, sem mais assuntos enganosos ou envio de e-mails sem opção de cancelamento de inscrição (a menos que você goste de multas pesadas).

Um calendário de marketing por e-mail só é eficaz se as ferramentas que o suportam também o forem. Sem a plataforma certa, a automação, o agendamento e o acompanhamento dos e-mails tornam-se uma dor de cabeça.

Aqui está o que você deve considerar ao escolher uma ferramenta:

Recursos de segmentação: escolha uma ferramenta com marcação avançada para enviar e-mails personalizados com base no comportamento

Recursos de automação: Quer enviar campanhas de gotejamento, lembretes de carrinho abandonado ou acompanhamentos de eventos? Certifique-se de que a ferramenta tenha opções de automação robustas, não apenas agendamento básico

Escalabilidade: escolha uma ferramenta de marketing por e-mail com IA que suporte o aumento do volume de e-mails sem grandes aumentos de preço

Opções de teste A/B: Se melhorar as taxas de abertura e cliques é uma prioridade, escolha uma ferramenta com teste A/B integrado para que você possa experimentar facilmente linhas de assunto, conteúdo e CTAs

Flexibilidade de integração: Você usa um CRM, plataforma de comércio eletrônico ou ferramenta de análise? Procure uma ferramenta que sincronize perfeitamente com ferramentas externas para evitar transferências manuais de dados

Taxas de entrega: algumas ferramentas têm melhor colocação na caixa de entrada do que outras. Verifique se a ferramenta oferece testes de spam integrados, protocolos de autenticação e gerenciamento de reputação do remetente para evitar que os e-mails sejam perdidos na pasta de spam

📮 ClickUp Insight: 37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve alternar entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você obtém assistência de redação com tecnologia de IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, chats, documentos e muito mais, tudo isso mantendo o contexto de todo o seu espaço de trabalho.

Passo 3: Planeje o conteúdo e a programação

O timing é fundamental — e-mails consistentes e bem planejados aumentam o engajamento, enquanto envios aleatórios ou excessivos levam ao desengajamento.

Comece identificando datas importantes, como lançamentos de produtos, tendências sazonais e eventos do setor. Planejar com antecedência ajuda a criar campanhas oportunas e objetivas, em vez de correria de última hora. Por exemplo, se você estiver realizando uma promoção de fim de ano, comece com e-mails de teaser com semanas de antecedência, dê continuidade com lembretes e envie ofertas de última hora à medida que o prazo se aproxima.

Além disso, testar diferentes frequências de e-mail ajuda a encontrar o equilíbrio certo. Enviar e-mails com muita frequência pode sobrecarregar os assinantes, enquanto intervalos longos podem fazer com que eles percam o interesse.

Misturar tipos de conteúdo também melhora o engajamento. Em vez de enviar e-mails promocionais consecutivamente, alterne com boletins informativos, atualizações de produtos ou insights que agreguem valor. Por exemplo, uma marca de fitness pode enviar dicas de treino em uma semana e uma promoção de equipamentos na semana seguinte para manter o conteúdo atualizado.

💫 Os campos personalizados com tecnologia de IA do ClickUp tornam essa parte do processo fácil/simples!

Etapa 4: Configure a automação e os testes A/B

A automação simplifica o marketing por e-mail e lida com tarefas repetitivas, enquanto os testes A/B ajustam sua estratégia para obter melhores resultados.

Veja como aproveitar ambos para obter o máximo impacto:

E-mails de boas-vindas em piloto automático: um novo assinante deve receber instantaneamente uma série de boas-vindas apresentando a marca, oferecendo valor e definindo expectativas

E-mails acionados com base em ações: Um cliente abandonou o carrinho? Um e-mail de acompanhamento com um desconto pode trazê-lo de volta

Teste A/B linhas de assunto e conteúdo: Uma versão pode usar urgência, “Últimas horas: 20% de desconto!”, enquanto outra se concentra no valor, como “Oferta exclusiva aqui!”. Teste diferentes alternativas para decidir a melhor

Veja como você pode configurar gatilhos de automação personalizados no ClickUp com a ajuda da IA

💡 Dica profissional: A criação de perfis progressiva mantém seus formulários curtos e simples. Em vez de bombardear novos assinantes com perguntas intermináveis, colete dados ao longo do tempo com base nas interações. Menos atrito = mais inscrições.

Passo 5: Acompanhe as métricas e melhore o desempenho

Otimizar seu calendário de marketing significa medir continuamente os resultados e fazer melhorias baseadas em dados.

Veja em que se concentrar:

Monitore as taxas de abertura e cliques: Baixa taxa de abertura? Experimente alterar as linhas de assunto. Há cliques, mas nenhuma conversão? O conteúdo do e-mail ou a página de destino podem precisar de ajustes

Analise os padrões de engajamento: Encontre os melhores horários para enviar e-mails e ajuste-os com base nos horários em que os assinantes interagem mais

Fique atento às taxas de cancelamento de inscrição e rejeição: um aumento nas desistências pode significar que os e-mails são muito frequentes, irrelevantes ou não atendem às expectativas

🧠 Curiosidade: O marketing por e-mail foi otimizado para dispositivos móveis muito antes das redes sociais perceberem isso. Quando o primeiro iPhone foi lançado em 2007, os profissionais de marketing inteligentes rapidamente adaptaram os e-mails para que ficassem bem em telas pequenas, porque ninguém gosta de apertar e ampliar a tela.

Entre esforços de marketing por e-mail, reuniões estratégicas e planilhas intermináveis do Google Sheets, o potencial de marketing desaparece. Campanhas brilhantes ficam enterradas. Prazos se transformam em miragens distantes. A criatividade da sua equipe? Presa em um caos de fluxos de trabalho desconexos.

Existe uma salvação: ClickUp. 🤩

É o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Vamos explorar como este software de agendamento de tarefas pode ajudar. 💫

Crie conteúdo (e contexto) com o ClickUp Brain

Acesse vários modelos LLM, gere imagens, crie tarefas, pesquise na web em tempo real e muito mais com a IA do ClickUp

Campanhas de e-mail bem-sucedidas existem na convergência de estratégia, criatividade e velocidade. O ClickUp Brain ajuda com os três, reunindo insights em tempo real, gerando ideias e transformando-as em conteúdo pronto para uso.

Precisa pesquisar a concorrência antes de elaborar uma campanha? O Brain pode pesquisar na web, analisar o posicionamento e resumir as conclusões instantaneamente. A partir daí, ele pode gerar variações de texto, criar imagens ou adaptar mensagens para diferentes públicos — tudo isso com o apoio de vários LLMs entre os quais você pode alternar para obter os melhores resultados.

E como tudo fica dentro do ClickUp, o fluxo de trabalho permanece perfeito: a pesquisa se conecta às tarefas, os rascunhos criativos se vinculam ao seu plano de campanha e as aprovações fluem diretamente para o seu calendário. Com o Brain, você não cria apenas conteúdo, mas também campanhas mais inteligentes desde o início.

Mantenha-se dentro do prazo com um calendário integrado

As campanhas por e-mail seguem um cronograma rigoroso — boletins informativos, e-mails promocionais e sequências automatizadas devem ser enviados no prazo. Mas quando várias equipes estão envolvidas, atrasos podem facilmente ocorrer.

Organize todas as suas reuniões, prazos e compromissos em um só lugar com o Calendário ClickUp

O ClickUp Calendar mantém sua programação de marketing organizada, priorizando automaticamente as tarefas, bloqueando o tempo de foco e ajustando os prazos conforme necessário.

Veja a campanha da Black Friday, por exemplo: os profissionais de marketing podem planejar ofertas antecipadas, promoções de última hora e lembretes de carrinhos abandonados, tudo no aplicativo de calendário.

Com a capacidade de agendar blocos de tempo de foco automáticos e fluxos de trabalho de aprovação automatizados, todos os e-mails são preparados e agendados a tempo. Precisa encaixar uma promoção de última hora? Sem problema. A equipe pode ajustar as tarefas instantaneamente sem comprometer todo o plano.

A colaboração também permanece perfeita. As notas das reuniões são automaticamente capturadas, transcritas e vinculadas a tarefas relevantes, para que as principais atualizações, como finalizar criativos de anúncios ou ajustar o texto do e-mail, estejam sempre acessíveis.

💡 Dica profissional: A pontuação de leads não se limita às vendas. Atribua pontos por aberturas de e-mails, cliques em links e compras para identificar seus leads mais bem-sucedidos e enviar-lhes ofertas exclusivas.

Gerenciando campanhas de e-mail com Emails

Envie mensagens sem sair das tarefas usando o ClickUp Email

O ClickUp Email centraliza o gerenciamento de projetos por e-mail, permitindo que as equipes enviem e recebam e-mails, criem tarefas do ClickUp a partir de mensagens e automatizem acompanhamentos sem sair do fluxo de trabalho.

Suponha que uma empresa de SaaS esteja lançando um novo recurso e realizando uma campanha de e-mail gota a gota. O estrategista de conteúdo redige o primeiro e-mail no ClickUp e o envia ao líder de marketing para aprovação — tudo dentro da mesma plataforma.

Depois de aprovado, o ClickUp agenda o e-mail e cria uma tarefa de acompanhamento para analisar as métricas de engajamento. À medida que as respostas chegam, a ferramenta organiza tudo. Qualquer feedback importante pode ser convertido em tarefas com um clique, facilitando o acompanhamento das ações a serem realizadas.

Automatize e-mails de campanha e acompanhamentos com o ClickUp Automations

O ClickUp Automations simplifica ainda mais o processo. Quando o envio de um formulário sinaliza um alto interesse, você pode configurar gatilhos personalizados para e-mails de acompanhamento e criação de tarefas, para que a equipe de vendas possa entrar em contato com o cliente.

Todo o fluxo de trabalho — desde a elaboração e aprovações até o envio e acompanhamento — ocorre de forma integrada em uma única plataforma.

💡 Dica profissional: O conteúdo interativo aumenta o engajamento. Incorpore enquetes, questionários ou até mesmo pré-visualizações de produtos em realidade aumentada (RA) em seus e-mails para transformar leitores passivos em participantes ativos.

Planejando campanhas visualmente com o Views

Equipes diferentes precisam de perspectivas diferentes sobre os fluxos de trabalho de marketing por e-mail. Os redatores se concentram nos prazos, os designers precisam de um layout visual e os estrategistas analisam o cronograma geral da campanha. O ClickUp Views facilita a alternância entre perspectivas sem perder o contexto.

Planeje campanhas de e-mail usando várias visualizações do ClickUp

Digamos que uma empresa baseada em assinaturas esteja planejando uma campanha de reengajamento para usuários inativos. A equipe de marketing começa na Visualização de Lista do ClickUp, organizando tópicos de e-mail, CTAs e segmentos de público em um formato simples. A equipe de design muda para a Visualização de Quadro do ClickUp para acompanhar o progresso dos recursos visuais.

Quando a campanha está pronta para ser lançada, a equipe usa a Visualização de Calendário do ClickUp para confirmar as datas de envio. Independentemente da estrutura da campanha, todos os detalhes permanecem acessíveis de uma forma que faz sentido para cada equipe.

Conecte seu ecossistema de e-mail com integrações

Conecte-se a ferramentas digitais em seu fluxo de trabalho para campanhas mais tranquilas usando as integrações do ClickUp

Reengajar usuários inativos requer precisão e coordenação. Com as integrações do ClickUp, o que antes era um processo de várias etapas e propenso a erros se torna um sistema simplificado e inteligente.

Por exemplo, quando um e-mail de acompanhamento é agendado no ClickUp, o HubSpot instantaneamente coloca a comunicação na fila, garantindo a entrega oportuna. O ClickUp atualiza automaticamente o status das tarefas à medida que as respostas chegam, mantendo a equipe alinhada sem necessidade de inserção manual.

As métricas de engajamento, como taxas de abertura e respostas, são sincronizadas em tempo real, fornecendo às equipes informações imediatas sobre o desempenho. O resultado? Um fluxo de trabalho contínuo que elimina a necessidade de rastreamento manual e reduz as lacunas de comunicação.

👋🏾 Bônus: aqui está um tutorial em vídeo completo sobre a execução de campanhas da ClickUp!

Acelerando o desenvolvimento de campanhas com modelos

Começar do zero é coisa do passado. Os modelos do ClickUp oferecem estruturas de marketing por e-mail prontas para uso, proporcionando uma base sólida para suas campanhas.

Aqui estão algumas recomendações:

Modelo de marketing por e-mail do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito O modelo de marketing por e-mail do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a se manter organizado quando se trata de gerenciar suas campanhas por e-mail.

O modelo de marketing por e-mail do ClickUp oferece uma solução inteligente que vai além do gerenciamento básico de projetos. Ele oferece às equipes um espaço dedicado para planejar campanhas, programar mensagens e acompanhar métricas de sucesso.

Além disso, ele permite automatizar e-mails com gatilhos baseados no comportamento do usuário e enviar e-mails direcionados aos clientes certos no momento certo.

O modelo de calendário de e-mail oferece visões estratégicas que transformam a sua forma de trabalhar. Desde a Visão da Carga de Trabalho da Equipe, que esclarece as responsabilidades, até a Visão de Acompanhamento dos Resultados dos E-mails, que fornece insights detalhados sobre as campanhas, você terá uma ferramenta abrangente que o ajudará a ver todos os ângulos dos seus esforços de marketing.

Modelo de campanha de marketing por e-mail do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito O modelo de campanha de marketing por e-mail do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a planejar, gerenciar e acompanhar campanhas de marketing por e-mail.

O modelo de campanha de marketing por e-mail do ClickUp fornece um fluxo de trabalho estruturado para gerenciar campanhas de e-mail completas, do início ao fim. Ele ajuda as equipes a organizar listas de clientes potenciais, desenvolver conteúdo de e-mail, estabelecer processos de aprovação claros e definir prazos específicos para cada etapa da campanha.

O modelo rastreia métricas de marketing essenciais diretamente no ClickUp, permitindo que as equipes monitorem taxas de abertura, cliques e conversões em tempo real.

Analisando e otimizando seu calendário de marketing por e-mail

O sucesso do marketing por e-mail depende da sua capacidade de acompanhar, analisar e otimizar campanhas com precisão. Compreender o desempenho das campanhas não deve ser um jogo de adivinhação.

Os métodos tradicionais muitas vezes deixam os profissionais de marketing no escuro, mas o ClickUp fornece insights em tempo real que facilitam o acompanhamento do sucesso.

Visualize as tendências das campanhas de e-mail por meio de tabelas e gráficos nos painéis do ClickUp

Os painéis do ClickUp oferecem aos profissionais de marketing um conjunto de ferramentas poderoso para analisar o desempenho das campanhas e promover melhorias estratégicas. Com dados em tempo real sobre taxas de abertura e taxas de cliques, os profissionais de marketing obtêm feedback imediato sobre o desempenho das campanhas.

Se um e-mail tiver um desempenho abaixo do esperado, os painéis oferecem diagnósticos rápidos.

Você pode analisar instantaneamente o desempenho da linha de assunto, examinar o impacto do horário de envio, comparar as respostas do segmento de público e identificar pontos fracos do conteúdo.

Os painéis também transformam dados brutos em insights visuais. Um gráfico de linhas que acompanha as taxas de abertura ao longo dos meses pode revelar tendências — como e-mails enviados à tarde com desempenho superior aos enviados pela manhã —, ajudando você a ajustar sua estratégia para obter melhores resultados.

🤝 Lembrete amigável: Monitore também a receita por e-mail — uma campanha com menos cliques, mas mais compras é melhor do que uma com milhares de aberturas e zero conversões.

Melhores práticas para gerenciar seu calendário de marketing por e-mail

O marketing por e-mail é uma ferramenta poderosa, mas o sucesso depende da estratégia. Aqui estão algumas maneiras práticas de manter suas campanhas eficazes e envolventes. 🧰

📌 Audite sua lista

Uma lista de e-mails desorganizada pode prejudicar seu engajamento e a reputação da sua marca. A limpeza trimestral da lista deve ser uma parte imprescindível da sua rotina.

A segmentação é fundamental — identifique e remova assinantes inativos para manter suas métricas atualizadas. Além disso, considere criar critérios mais rigorosos para quem permanece na sua lista, como manter apenas assinantes que interagiram com seus e-mails nos últimos 3 a 6 meses.

Isso mantém suas próximas campanhas e mensagens de marketing direcionadas e garante um melhor desempenho ao longo do tempo.

📌 Transforme a conformidade em uma vantagem competitiva

Configure fluxos de trabalho automatizados que rastreiam e sinalizam quaisquer possíveis problemas de conformidade, como consentimento ausente ou opt-ins pouco claros. Dessa forma, você estará sempre à frente e em conformidade com as regulamentações.

Implemente sistemas para rastrear os registros de data e hora em que os assinantes dão seu consentimento, garantindo que você tenha uma documentação sólida. Isso mantém sua marca protegida contra multas e mostra ao seu público que você respeita a privacidade deles, construindo confiança e credibilidade ao longo do caminho.

📌 Incorpore pontos de atrito previsíveis ao seu processo

Espere o inesperado.

Configure listas de verificação pré-mortem de marketing por e-mail para identificar possíveis problemas em sua estratégia de e-mail, como preocupações com a capacidade de entrega ou baixo envolvimento com conteúdo específico. Antecipar obstáculos ajuda a criar planos de contingência diretamente em seu calendário.

Por exemplo, se um teste de linha de assunto mostrar baixas taxas de abertura, tenha um plano alternativo para um segundo e-mail com uma linha de assunto diferente pronto para ser enviado.

Seu calendário está chamando — ele quer o ClickUp

O sucesso do marketing por e-mail não acontece por acaso. É preciso estrutura, estratégia e as ferramentas certas para manter cada cronograma de marketing por e-mail focado, oportuno e eficaz.

Um calendário de marketing por e-mail fornece essa estrutura. Com o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, você obtém uma plataforma única para planejar, programar e gerenciar seu fluxo de trabalho sem as habituais idas e vindas ou ferramentas dispersas.

Quer criar uma estratégia de marketing por e-mail bem-sucedida? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp! ✅