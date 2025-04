ClickUp vs Lucidchart: Qual é a melhor ferramenta de diagramas para equipes?

Já tentou explicar uma ideia complexa por e-mail, mas sua equipe a interpretou mal? Sim, isso pode ser frustrante.

Algumas ideias precisam de recursos visuais, seja para mapear um fluxo de trabalho, estruturar um projeto ou dar sentido a processos emaranhados. É por isso que existem fluxogramas, mapas mentais e diagramas. Eles transformam a confusão em clareza.

Mas a questão é a seguinte: você deve optar por um software de gerenciamento de projetos completo que também faça diagramas? Ou escolher uma ferramenta de diagramação especializada que faça uma coisa excepcionalmente bem?

O ClickUp e o Lucidchart são dois gigantes em seu próprio espaço. Um é uma potência de produtividade, o outro é um gênio da diagramação.

Mas qual deles realmente o ajuda a atingir os principais marcos ao otimizar seu fluxo de trabalho? Vamos descobrir.

O que é o ClickUp?

O ClickUp é o aplicativo para trabalho projetado para simplificar o gerenciamento de tarefas, a colaboração e a visualização do fluxo de trabalho. Seja você um gerente de projeto, designer ou líder de equipe, ele ajuda a centralizar o trabalho, automatizar tarefas e aumentar a eficiência da equipe - tudo em um único espaço de trabalho.

Com automação de IA e edição em tempo real, o ClickUp permite que você gerencie tudo, desde tarefas diárias até projetos empresariais. Também é totalmente personalizável, dando à sua equipe a flexibilidade para trabalhar do seu jeito.

Chega de fazer malabarismos com várias plataformas. O ClickUp reúne tudo para que você possa priorizar tarefas, gerenciar recursos com eficiência e fazer as coisas com mais rapidez!

Recursos do ClickUp

O ClickUp oferece ferramentas de visualização poderosas para mapear ideias em poucos segundos, transformando a maneira como você faz brainstorming, planeja e gerencia o trabalho e os recursos. Da ideação visual aos insights alimentados por IA, o ClickUp ajuda as equipes a se manterem produtivas e alinhadas.

Vamos explorar alguns dos principais recursos que diferenciam o ClickUp.

Recurso nº 1: quadros brancos do ClickUp

Esboce ideias, estruture estratégias e execute projetos com perfeição com o ClickUp Whiteboards

Os quadros brancos ClickUp oferecem às equipes uma tela infinita na qual podem fazer brainstorming, traçar estratégias e planejar fluxos de trabalho visualmente. Ao contrário das ferramentas de diagramação estática, eles se vinculam diretamente a tarefas, documentos e metas, eliminando a necessidade de alternar entre ferramentas.

Veja por que ele se destaca:

Crie wireframes, fluxogramas ou mapas de processos com a simplicidade de arrastar e soltar

Personalize quadros, desenhe livremente e adicione notas para um melhor contexto

Colabore em tempo real com colegas de equipe usando edição ao vivo, comentários e mídia incorporada

Converta elementos do quadro branco em tarefas acionáveis, preenchendo a lacuna entre o brainstorming e a execução

Use IA para gerar imagens no quadro branco com base em suas instruções

Recurso nº 2: Mapas mentais do ClickUp

Organize seus pensamentos e agilize seu trabalho com o ClickUp Mind Maps

Os Mapas Mentais do ClickUp trazem clareza a ideias complexas. Eles o ajudam a organizar pensamentos, delinear processos e conectar conceitos relacionados visualmente. Seja na criação de uma estratégia ou no detalhamento de um projeto, o Mind Maps mantém tudo estruturado e sob controle.

Se você precisar de um início rápido, use o modelo de mapa mental simples do ClickUp. Ele ajuda você a criar diagramas estruturados ou de forma livre com facilidade. Projetado para brainstorming estruturado e planejamento estratégico, ele permite que as equipes gerem, refinem e compartilhem instantaneamente roteiros visuais.

Com o ClickUp Mind Maps, você pode:

Crie mapas mentais baseados em tarefas para estruturar fluxos de trabalho criativos diretamente das tarefas existentes do ClickUp

Use mapas mentais baseados em nós para fazer um brainstorming livre de ideias antes de convertê-las em tarefas

Arraste, solte e reorganize os nós sem esforço para refinar a estrutura do projeto

Personalize cores, formas e conectores para obter uma representação visual clara

Edite e refine em tempo real com total colaboração da equipe

Recurso nº 3: ClickUp Brain

Trabalhe de forma mais inteligente, não mais difícil, e experimente o poder do ClickUp Brain

O ClickUp Brain é um assistente alimentado por IA que consolida o conhecimento, automatiza tarefas recorrentes e fornece percepções instantâneas. Ao integrar a IA em tarefas, documentos e conversas, o ClickUp Brain elimina o esforço manual e aprimora a tomada de decisões.

Veja o que você pode fazer com ele:

Conecte ferramentas externas como Google Drive, GitHub e Salesforce para acesso unificado ao conhecimento

Receba percepções imediatas e contextuais sobre tarefas, atividades da equipe e status do projeto sem precisar fazer buscas manuais

Economize tempo com resumos e relatórios gerados por IA

Use IA para gerar respostas no tom certo sem esforço

Use o ClickUp Brain como seu parceiro de treinamento, escritor e gerente de conhecimento confiável

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Empresarial: $12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 5/mês por usuário

Classificações e análises do ClickUp:

G2: 4. 7/5. 0 (mais de 10.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5. 0 (mais de 4.300 avaliações)

O que é o Lucidchart?

via Lucidchart

O Lucidchart é uma plataforma on-line de diagramação e visualização que ajuda as equipes a criar fluxogramas, diagramas de rede, organogramas ou fluxos de trabalho criativos. De sessões de brainstorming a diagramas técnicos, o Lucidchart oferece modelos pré-criados e uma vasta biblioteca de formas, facilitando a visualização de dados.

Projetado para equipes de todos os tamanhos, ele permite a colaboração em tempo real, permitindo que vários usuários trabalhem no mesmo documento simultaneamente.

Profissionais de todos os setores - desde departamentos de TI e engenharia até marketing e vendas. Use-o para otimizar fluxos de trabalho, melhorar a tomada de decisões e a segurança e aumentar a produtividade da equipe.

Recursos do Lucidchart

O Lucidchart foi criado para equipes que precisam de ferramentas de diagramação intuitivas. Ele simplifica conceitos complexos com recursos visuais dinâmicos, facilitando a colaboração. Aqui estão alguns recursos de destaque:

Recurso nº 1: Diagramas

via Lucidchart

O Lucidchart permite criar, personalizar e compartilhar diagramas profissionais sem complicações. Seus modelos inteligentes se ajustam conforme você trabalha, ajudando-o a criar facilmente diagramas UML, gráficos BPMN, modelos ERD e diagramas de rede.

A formatação condicional e a vinculação de dados dão vida aos diagramas, atualizando automaticamente os recursos visuais com base nas alterações de dados.

A geração automática permite que você transforme marcações de texto em diagramas estruturados em poucos segundos. Quando terminar, exporte os diagramas em vários formatos ou publique-os com acesso controlado.

Recurso nº 2: Biblioteca abrangente

via Lucidchart

O Lucidchart oferece uma extensa biblioteca de formas e ícones para vários setores, incluindo negócios, design e engenharia.

Seus símbolos são padronizados para mapeamento de processos, wireframing e modelagem de banco de dados. A função de pesquisa permite que os usuários localizem rapidamente o elemento visual perfeito.

Precisa de mais personalização? Você pode importar SVGs e imagens personalizadas para criar diagramas exclusivos. Seja para projetar fluxogramas ou plantas técnicas, o Lucidchart garante que seus recursos visuais sejam precisos, detalhados e altamente adaptáveis.

Recurso nº 3: Modo de apresentação

via Lucidchart

Evite as etapas extras de criação de slides - o Lucidchart transforma diagramas em apresentações instantaneamente. Destaque seções importantes, navegue por estruturas complexas e envolva as partes interessadas sem precisar mudar para outra ferramenta.

A transição perfeita do diagrama para a apresentação mantém seu foco na comunicação. Esteja você lançando um projeto ou liderando uma reunião, o modo de apresentação garante que seus recursos visuais permaneçam interativos e impactantes.

Preços do Lucidchart

Gratuito

Individual: $9/mês por usuário

Equipe: $10/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Lucidchart:

G2: 4. 5/5. 0 (mais de 6.100 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5. 0 (mais de 2.100 avaliações)

ClickUp vs. Lucidchart: Comparação de recursos

Antes de nos aprofundarmos, vamos começar com um rápido resumo de como o ClickUp e o Lucidchart se comparam! 👀

Recursos ClickUp Lucidchart Melhor para Gerenciamento de trabalho e projetos Diagramação profissional Gerenciamento de tarefas e projetos Status personalizados, dependências, suporte a Agile/Waterfall Não é um recurso essencial Ferramentas de colaboração Bate-papo integrado, edição em tempo real, comentários atribuídos Edição compartilhada em tempo real, comentários, histórico de versões Visibilidade e rastreamento de projetos Visualizações personalizadas, metas, painéis em tempo real Visuais orientados por dados com atualizações ao vivo Amigável à integração Conecta-se a mais de 1.000 aplicativos Sincroniza com o Google Drive, Microsoft 365, etc. Documentação e gerenciamento de conhecimento Wikis, bases de conhecimento, SOPs no ClickUp Docs Não é um recurso essencial Diagramação e recursos visuais Quadros brancos, mapas mentais Fluxogramas, UML, ERD, diagramas técnicos Modelos e automação Fluxos de trabalho personalizados, automação Modelos inteligentes, diagramas gerados automaticamente Experiência do usuário Organização com código de cores e arrastar e soltar Ampla biblioteca de formas, opções de exportação fáceis Ferramentas de apresentação Não é um recurso essencial Modo de apresentação integrado Preços e acessibilidade Versão gratuita, níveis pagos econômicos Vários níveis de preços, suporte multiplataforma Compatibilidade entre plataformas Compatibilidade com a Web, desktop e dispositivos móveis Compatibilidade com a Web, desktop e dispositivos móveis

À primeira vista, o ClickUp parece ideal para tarefas orientadas à equipe e gerenciamento de projetos, enquanto o Lucidchart é especializado em diagramação visual. Vamos comparar seus recursos!

1. Gerenciamento de tarefas

Crie planilhas de horas detalhadas e monitore as horas em todas as tarefas sem esforço com o ClickUp

Em sua essência, o ClickUp foi criado para o gerenciamento avançado de tarefas. Ele permite dividir os projetos em tarefas, subtarefas e listas de verificação - mantendo tudo estruturado. Com campos personalizados, estatutos e automação, você tem controle total sobre os fluxos de trabalho e a produtividade.

Isso ajuda você:

Atribua vários proprietários e acompanhe o progresso com sinalizadores de prioridade, observadores e datas de vencimento

Colabore de forma integrada com comentários de tarefas, comentários atribuídos e @menções

Alterne entre as visualizações de Lista, Quadro, Gantt e Calendário para um acompanhamento flexível das tarefas

Monitore o tempo gasto em cada tarefa com o controle de tempo integrado

Pesquise em todos os espaços de trabalho com o ClickUp Connected Search para acesso instantâneo a tarefas e arquivos

veja o que Thomas Clifford, gerente de produto da TravelLocal, tem a dizer sobre o ClickUp,

Usamos o ClickUp para todo o nosso gerenciamento de projetos e tarefas, bem como uma base de conhecimento. Ele também foi adotado para monitorar e atualizar nossa estrutura de OKR e vários outros casos de uso, inclusive fluxogramas, formulários de solicitação de férias e fluxos de trabalho. É ótimo poder atender a tudo isso em um único produto, pois as coisas podem ser interligadas com muita facilidade.

Usamos o ClickUp para todo o nosso gerenciamento de projetos e tarefas, bem como uma base de conhecimento. Ele também foi adotado para monitorar e atualizar nossa estrutura de OKR e vários outros casos de uso, inclusive fluxogramas, formulários de solicitação de férias e fluxos de trabalho. É ótimo poder atender a tudo isso em um único produto, pois as coisas podem ser interligadas com muita facilidade.

Embora o Lucidchart seja principalmente uma ferramenta de colaboração visual, ele oferece algumas funcionalidades para organizar fluxos de trabalho. Ele ajuda as equipes a visualizar tarefas, mapear dependências e alinhar metas de projetos por meio de fluxogramas e diagramas.

via Lucidchart

Com o Lucidchart, você pode:

Crie fluxos de tarefas e diagramas de processos para maior clareza

Atribua tarefas em diagramas usando notas adesivas e comentários

Acompanhe o progresso com listas de tarefas básicas dentro de documentos compartilhados

Colabore em tempo real com menções e espaços de trabalho compartilhados

Qual ferramenta é melhor para o gerenciamento de tarefas? Se você estiver procurando um sistema de gerenciamento de tarefas repleto de recursos, o ClickUp é o vencedor absoluto. Ele oferece fluxos de trabalho estruturados, automação e acompanhamento em tempo real, o que o torna perfeito para gerenciar tarefas cotidianas e grandes projetos. Embora o Lucidchart seja excelente em termos de visualização, ele não oferece recursos essenciais de execução e controle de tarefas.

2. Visualização de fluxo de trabalho

Organize as tarefas por status no ClickUp Kanban Board View e mantenha os projetos em andamento

O ClickUp oferece um sistema dinâmico de visualização de fluxo de trabalho, ajudando as equipes a acompanhar o progresso, identificar gargalos e aumentar a eficiência. Com várias visualizações e colaboração em tempo real, você tem uma visão clara dos projetos do início ao fim. O ClickUp permite que você:

Visualize o progresso da tarefa usando quadros Kanban com funcionalidade de arrastar e soltar

Planeje cronogramas de forma eficiente com a visualização de gráfico de Gantt para acompanhar dependências e prazos

Obtenha informações com os painéis do ClickUp que apresentam gráficos em tempo real e relatórios personalizados

Vincule tarefas a bate-papos, documentos e quadros brancos para mostrar relacionamentos e garantir uma execução tranquila

caso em questão: A QubicaAMF reduziu o tempo de geração de relatórios em 40% com o ClickUp Dashboards, transformando dados complexos em percepções claras e acionáveis.

via Lucidchart

O Lucidchart é especializado em mapeamento de fluxo de trabalho e criação de diagramas. Ele ajuda as equipes a projetar processos e ilustrar dependências. Com o Lucidchart, você pode:

Crie fluxogramas e mapas de processos detalhados com um construtor de arrastar e soltar fácil de usar

Acompanhe as alterações com o histórico de revisões para monitorar as atualizações do fluxo de trabalho

Personalize diagramas com bibliotecas de formas, cores e camadas

Qual ferramenta se destaca na visualização de fluxos de trabalho? O ClickUp assume a liderança. Ele combina a visualização do fluxo de trabalho com a execução de tarefas, garantindo que os projetos avancem com eficiência. O Lucidchart se destaca no mapeamento de processos, mas deixa a desejar no rastreamento em tempo real e na automação de fluxo de trabalho orientada por IA, tornando o ClickUp a melhor opção para visualização de fluxo de trabalho com foco em tarefas.

3. Colaboração

Colabore ao vivo, deixe comentários e crie documentos sem alternar entre guias usando o ClickUp

O ClickUp oferece um poderoso hub de colaboração que mantém as equipes conectadas em tempo real. Com o ClickUp Chat integrado, a colaboração em documentos e a comunicação baseada em tarefas, ele simplifica discussões, feedback e atualizações de projetos - tudo em uma única plataforma.

Você pode:

Trabalhe no ClickUp Docs simultaneamente com sua equipe

Atribua comentários a membros específicos da equipe para que a propriedade da tarefa fique clara e a ação seja mais rápida

Use o ClickUp Clips para gravar e compartilhar vídeos para instruções visuais

Envie e receba e-mails diretamente no ClickUp Tasks

Faça provas e anotações em PDFs, imagens e vídeos para obter feedback preciso

via Lucidchart

O Lucidchart concentra-se na diagramação baseada em equipe. Ele permite que vários usuários co-editem e refinem fluxos de trabalho visuais em tempo real. Com o Lucidchart, você pode:

Comente diretamente em elementos específicos do diagrama para obter feedback direcionado

Use o histórico de versões para rastrear alterações e restaurar edições anteriores

Compartilhe diagramas com permissões personalizadas para acesso controlado

Qual ferramenta promove melhor colaboração? O ClickUp é a melhor opção para colaboração de equipe de ponta a ponta. Ele integra o gerenciamento de projetos com a colaboração, tornando-o um espaço de trabalho completo para as equipes. Embora o Lucidchart seja ótimo para colaboração visual, ele não tem a profundidade necessária para gerenciar projetos complexos.

4. Integrações

Conecte o ClickUp com suas ferramentas favoritas para obter um espaço de trabalho unificado

O ClickUp oferece amplos recursos de integração, permitindo que você se conecte a mais de 1.000 aplicativos. Essa flexibilidade mantém seus fluxos de trabalho unificados, eliminando o incômodo de fazer malabarismos com várias ferramentas. Sua API aberta permite que você crie integrações personalizadas para garantir que sua pilha de tecnologia funcione exatamente como você precisa. O ClickUp permite que você:

Integre com o Google Drive, Slack e Microsoft Teams para uma comunicação e compartilhamento de arquivos perfeitos

Automatize tarefas usando o Zapier para conectar-se a milhares de aplicativos de terceiros

Sincronize com o GitHub, Bitbucket e GitLab para acompanhar o desenvolvimento em tempo real

Vincule ferramentas de CRM como HubSpot e Salesforce para centralizar os dados dos clientes

Conecte-se com ferramentas de controle de tempo como o Toggl e o Harvest para obter registros de trabalho precisos

via Lucidchart

O Lucidchart oferece integrações baseadas em diagramas para conectar recursos visuais com ferramentas de produtividade. Ele se integra bem ao Google Workspace, Microsoft e Atlassian, ajudando as equipes a incorporar diagramas em seus fluxos de trabalho. Com o Lucidchart, você pode:

Exporte diagramas para o Confluence e o Jira para documentação de projetos

Use a integração do Salesforce para visualizar os fluxos de trabalho dos clientes

Conecte-se ao AWS e ao Azure para diagramação de arquitetura em nuvem

Qual ferramenta vence a batalha da integração? Se você procura integrações poderosas e completas, o ClickUp é o campeão incontestável. Ele se conecta com mais ferramentas e oferece uma automação mais profunda. O Lucidchart se integra bem com ferramentas de documentação, mas não tem a amplitude de integrações que o ClickUp oferece para o gerenciamento completo de projetos.

5. Preços

A reta final - como o ClickUp ou o Lucidchart moldará seu resultado final?

Qual ferramenta vence a disputa por preços? O Lucidchart oferece diagramação robusta, mas é basicamente isso. Você está pagando por essa única função. O ClickUp, por outro lado, oferece diagramação e gerenciamento abrangente de projetos, acompanhamento de tarefas e colaboração - tudo em uma única assinatura.

Caso em questão: A RevPartners reduziu os custos em 50% ao substituir três outros softwares pela plataforma completa do ClickUp - mais recursos e segurança de desempenho, metade do custo

ClickUp vs. Lucidchart no Reddit

Exploramos o Reddit para reunir percepções de usuários sobre o ClickUp e o Lucidchart. Ambas as plataformas têm seus defensores, com preferências que variam de acordo com fluxos de trabalho e necessidades individuais.

Um usuário do Reddit elogiou os recursos abrangentes do ClickUp, afirmando:

Eu adoro o ClickUp! Já usei muitas ferramentas para gerenciar meus fluxos de trabalho de projetos e outras coisas, mas nada atendeu tão bem às minhas necessidades quanto o ClickUp. Ele tem tudo o que você precisa (sendo o aplicativo ideal para o trabalho) e atende a todas as suas necessidades pessoais e profissionais. Meus favoritos são os modelos (o que há para não amar!) e o Docs. Cara, como eu gosto de formatar lá. Então, sim, definitivamente sugiro mudar para o ClickUp.

Eu adoro o ClickUp! Já usei muitas ferramentas para gerenciar meus fluxos de trabalho de projetos e outras coisas, mas nada atendeu tão bem às minhas necessidades quanto o ClickUp. Ele tem tudo o que você precisa (sendo o aplicativo ideal para o trabalho) e atende a todas as suas necessidades pessoais e profissionais. Meus favoritos são os modelos (o que há para não amar!) e o Docs. Cara, como eu gosto de formatar lá. Então, sim, definitivamente sugiro mudar para o ClickUp.

No entanto, alguns usuários do site acham que o ClickUp pode ser melhor. Um usuário mencionou:

O Clickup é um produto incrível. No cômputo geral, ele tem o melhor conjunto de recursos entre todos os suspeitos usuais (por exemplo, Wrike, Asana, Monday, etc.). Infelizmente, ele precisa de mais trabalho em permissões e bate-papo, mas acredito que o Clickup esteja trabalhando nisso (ou, pelo menos, eles estão loucos se não estiverem).

O Clickup é um produto incrível. No cômputo geral, ele tem o melhor conjunto de recursos entre todos os suspeitos usuais (por exemplo, Wrike, Asana, Monday, etc.). Infelizmente, ele precisa de mais trabalho em permissões e bate-papo, mas acredito que o Clickup esteja trabalhando nisso (ou, pelo menos, eles estão loucos se não estiverem).

Por outro lado, o Lucidchart recebe elogios por seus recursos de design intuitivo. Um usuário compartilhou:

Eu mesmo sou fã do Lucid Chart. Ele realmente me ajudou a contribuir para algumas conquistas, pois pude diagramar as coisas rapidamente e criar uma imagem que o cliente entende. Para mim, o Lucid sempre foi mais rápido do que o Visio ou o PowerPoint.

Eu mesmo sou fã do Lucid Chart. Ele realmente me ajudou a contribuir para algumas conquistas, pois pude diagramar as coisas rapidamente e criar uma imagem que o cliente entende. Para mim, o Lucid sempre foi mais rápido do que o Visio ou o PowerPoint.

No entanto, alguns usuários acham que o preço do Lucidchart é uma preocupação. Um usuário observou:

Uso o lucidchart para criar fluxogramas e diagramas há anos, mas gostaria de mudar para algo de código aberto/hospedado por conta própria porque A. custa US$ 100 por ano, B. não tenho ideia de quão privado ele realmente é e C. eles bagunçaram meu faturamento e me cobraram a mais duas vezes (tive que devolver o dinheiro na primeira vez). Seria ideal se eu pudesse hospedá-lo em um servidor e usá-lo por meio de um navegador da Web, mas até mesmo um aplicativo local seria bom, desde que seja compatível com Windows e Linux.

Uso o lucidchart para criar fluxogramas e diagramas há anos, mas gostaria de mudar para algo de código aberto/hospedado por conta própria porque A. custa US$ 100 por ano, B. não tenho ideia de quão privado ele realmente é e C. eles bagunçaram meu faturamento e me cobraram a mais duas vezes (tive que devolver o dinheiro na primeira vez). Seria ideal se eu pudesse hospedá-lo em um servidor e usá-lo por meio de um navegador da Web, mas até mesmo um aplicativo local seria bom, desde que seja compatível com Windows e Linux.

Quem é o melhor campeão de diagramação - ClickUp ou Lucidchart?

Tanto o ClickUp quanto o Lucidchart oferecem recursos avançados de diagramação e visualização, mas quando se trata de funcionalidade geral, o ClickUp leva a melhor.

O Lucidchart é excelente para diagramar e criar fluxogramas. Sua interface intuitiva de arrastar e soltar simplifica a visualização de processos. No entanto, o Lucidchart continua sendo uma ferramenta autônoma que requer integrações para se conectar a outras plataformas de gerenciamento de projetos.

O ClickUp combina diagramação com gerenciamento eficaz de projetos, permitindo que as equipes planejem, acompanhem e executem projetos - tudo em um só lugar. Com quadros brancos, mapas mentais e automação alimentada por IA, o ClickUp permite que você faça brainstorming, organize fluxos de trabalho e transforme ideias em ação.

Para equipes que buscam mais do que apenas diagramas, o ClickUp é claramente o vencedor. 🏆

