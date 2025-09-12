As 10 melhores alternativas ao Granola AI para conferir em 2026

O Granola AI é um bloco de notas com inteligência artificial projetado para aumentar a produtividade em reuniões, combinando notas digitadas pelo usuário com transcrições geradas por IA. Ele cria resumos personalizados, fornece contexto e prioriza a privacidade, evitando bots intrusivos.

Apesar de seus pontos fortes, o Granola AI tem limitações. Alguns usuários relatam problemas com o reconhecimento de voz, a falta de gravação de vídeo e o suporte limitado à plataforma (atualmente, apenas para Mac). Outros consideram a curva de aprendizado para novos recursos íngreme, e a ausência de aplicativos móveis restringe o uso em qualquer lugar.

Se você também está enfrentando problemas semelhantes e quer trocar o Granola, já fizemos o trabalho preliminar. Neste guia, discutiremos as 10 principais alternativas ao Granola AI para tornar suas reuniões mais produtivas.

⏰ Resumo de 60 segundos Aqui está uma rápida visão geral das 10 principais alternativas ao Granola AI: ClickUp : Ideal para anotações e reuniões completas Ideal para anotações e reuniões completas Fathom: Ideal para insights automatizados sobre reuniões e integração com CRM Otter.ai: Ideal para transcrição em tempo real e análise de várias reuniões MeetGeek.ai: Ideal para extrair itens de ação das notas de reunião Avoma: Ideal para inteligência de vendas e análise de conversas tl;dv: Ideal para traduzir notas de reuniões em vários idiomas Wudpecker: Ideal para assistência ilimitada em reuniões em tempo real Chorus.ai: Ideal para analisar interações com clientes Krisp: Ideal para cancelamento de ruído com IA e transcrição ao vivo Fireflies.ai: A melhor opção para transcrição segura de reuniões

O que você deve procurar nas alternativas ao Granola AI?

Ao procurar alternativas ao Granola AI, é importante se concentrar em recursos que realmente aumentem sua produtividade e se adaptem ao seu fluxo de trabalho. Aqui está o que você deve levar em consideração ao escolher aplicativos para anotações:

📌 Facilidade de uso: procure um aplicativo que pareça intuitivo desde o início. Uma interface limpa e uma navegação simples para registrar notas podem fazer toda a diferença

📌 Sincronização confiável entre dispositivos: Suas anotações devem estar acessíveis em qualquer lugar — celular, laptop ou tablet. Garanta que o aplicativo sincronize perfeitamente, sem perder dados ou causar atrasos

📌 Pesquisa e organização eficientes: Um bom aplicativo de anotações com IA deve ajudar você a encontrar notas rapidamente. Procure por marcação inteligente, pesquisa avançada com filtros e sistemas de pastas que mantenham tudo organizado

📌 Privacidade e segurança: Escolha um aplicativo com criptografia robusta e políticas de privacidade claras para manter seus dados seguros

📌 Opções de personalização: Cada pessoa trabalha de maneira diferente e usa ferramentas distintas de colaboração e comunicação no ambiente de trabalho. A melhor alternativa ao Granola AI deve permitir que você personalize modelos ou fluxos de trabalho de acordo com suas necessidades pessoais

As 10 melhores alternativas ao Granola AI

Não há necessidade de se contentar com as limitações do Granola AI Notetaker; aqui estão algumas alternativas ao Granola AI:

1. ClickUp (Melhor software para anotações e reuniões tudo-em-um)

Simplifique seu fluxo de trabalho com o ClickUp Brain Torne as notas e transcrições de reuniões pesquisáveis com o ClickUp Brain

Está tendo que lidar com vários aplicativos diferentes para reuniões, anotações e tarefas? Isso resulta em ineficiência, perda de produtividade e informações dispersas.

O ClickUp, o aplicativo que faz de tudo para o trabalho, combina anotações, gerenciamento de tarefas e colaboração em equipe — tudo com tecnologia de IA.

Notetaker com IA do ClickUp

O AI Notetaker do ClickUp atua como seu assistente pessoal de reuniões com inteligência artificial, que captura, resume e organiza discussões com facilidade. Ele registra atas de reuniões , extrai insights importantes e cria listas de tarefas práticas.

A melhor parte é que ele se integra perfeitamente ao Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, tornando-se seu melhor companheiro para reuniões.

Automatize a geração de transcrições, resumos e itens de ação com o AI Notetaker do ClickUp

ClickUp Docs

E mais? Você recebe a gravação completa da reunião e a transcrição para poder revisar sua chamada a qualquer momento e ter acesso ao contexto detalhado! Todas as gravações e anotações são armazenadas de forma organizada nos ClickUp Docs privados, onde você pode marcar, formatar e compartilhá-las conforme necessário.

Com o ClickUp Docs, você pode:

Formate as notas para melhorar a legibilidade

Use links bidirecionais para conectar notas a tarefas

Colabore com sua equipe em tempo real

Resuma textos, corrija sua gramática e melhore seu tom com recursos de IA integrados

Gerencie gravações, notas e resumos de reuniões no ClickUp Docs

ClickUp Brain

Combine isso com o ClickUp Brain, o assistente de IA que leva a tomada de notas a outro nível. Ele pode resumir longas transcrições de reuniões em pontos de ação concisos, gerar tarefas e subtarefas a partir das notas de reunião, reformatar notas para melhorar a estrutura e a clareza e até mesmo traduzir notas de reunião.

Esses recursos avançados, combinados com a colaboração por IA, transformam suas anotações de reuniões em insights práticos que impulsionam a produtividade.

Um bônus extra ✨? Os usuários do ClickUp Brain podem escolher entre vários modelos externos de IA, incluindo Claude e GPT-4o, diretamente do seu Espaço de Trabalho do ClickUp!

Modelos de reuniões

Tomar notas é uma coisa — organizá-las de forma eficaz é outra. O ClickUp oferece uma variedade de modelos, incluindo o Modelo de Notas de Reunião do ClickUp, para ajudá-lo a gerenciar agendas de reuniões, registrar atas de reuniões e documentar ações de acompanhamento.

Baixe o modelo gratuito Mantenha suas agendas, principais conclusões e acompanhamentos bem organizados usando o modelo de notas de reunião do ClickUp

Com o ClickUp, suas reuniões, anotações e ideias ficam sempre organizadas e acessíveis, facilitando a transformação de ideias em ações.

Principais recursos do ClickUp

Realize reuniões, defina agendas, faça anotações e atribua tarefas — tudo com o ClickUp Meetings . Chega de alternar entre aplicativos para acompanhar o que foi discutido e o que precisa ser feito

Converse, discuta tarefas, compartilhe atualizações e colabore em tempo real sem perder o controle de detalhes importantes. Ao contrário das mensagens dispersas em outros aplicativos, o ClickUp Chat mantém tudo vinculado aos seus projetos

Transforme as discussões das reuniões em tarefas concretas com prazos, responsáveis e prioridades. Com o ClickUp Tasks , cada ação é acompanhada, para que nada seja esquecido

Anote ideias importantes, lembretes e tarefas sem interromper seu fluxo de trabalho com o ClickUp Notepad

Limitações do ClickUp

A curva de aprendizado é íngreme devido à ampla gama de recursos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Tem sido incrível ver quanto tempo economizamos nas reuniões desde que mudamos para o ClickUp. O que antes levava três horas por semana para o planejamento de eventos e atualizações agora leva pouco mais de uma hora. As equipes envolvidas agora têm mais tempo para se concentrar em prioridades de marketing mais importantes.

Tem sido incrível ver quanto tempo economizamos nas reuniões desde que mudamos para o ClickUp. O que antes levava três horas por semana para o planejamento de eventos e atualizações agora leva pouco mais de uma hora. As equipes envolvidas agora têm mais tempo para se concentrar em prioridades de marketing mais importantes.

💟 Bônus: Procurando uma alternativa mais inteligente ao Granola AI? Conheça o Brain MAX — seu assistente de desktop com inteligência artificial que vai além da automação básica. Com o Brain MAX, você tem acesso a vários modelos de IA (LLMs) líderes de mercado para tudo, desde a elaboração de documentos e brainstorming de ideias até o gerenciamento de projetos e a pesquisa em todos os seus aplicativos. Basta expressar seus pensamentos, e o Brain MAX os captura, organiza e age sobre eles instantaneamente. Chega de ter que lidar com várias ferramentas ou perder as melhores oportunidades de IA — o Brain MAX unifica tudo, oferecendo produtividade com foco na voz e inteligência avançada na ponta dos seus dedos.

2. Fathom (Ideal para insights automatizados de reuniões e integração com CRM)

via Fathom

O Fathom grava e transcreve todas as reuniões de equipe e chamadas de descoberta em um único lugar. Isso permite que as equipes de vendas analisem as chamadas e identifiquem as melhores mensagens de vendas ou descubram quais membros da equipe precisam de mais treinamento.

Você pode integrá-lo diretamente a CRMs e plataformas de documentação como Google Docs, Notion e Asana para garantir uma automação ininterrupta do fluxo de trabalho. Além disso, com recursos como transcrição ao vivo, suporte a vários idiomas e downloads instantâneos de reuniões, o Fathom elimina a necessidade de anotações manuais, tornando a análise pós-reunião mais rápida e precisa.

Conheça os melhores recursos do Fathom

Acesse transcrições precisas e estruturadas imediatamente durante as chamadas

Identifique e categorize os principais pontos, decisões e tarefas, reduzindo a necessidade de acompanhamentos manuais

Compartilhe facilmente o resumo da chamada da equipe de vendas para a equipe de sucesso do cliente

Compreenda as limitações

Os resumos de reuniões gerados às vezes são imprecisos ou incompletos, o que pode levar a possíveis mal-entendidos

O Fathom está disponível apenas com o Zoom

Preços do Fathom

Padrão: US$ 29/mês

Pro: US$ 39/mês

Avaliações e comentários sobre o Fathom:

G2: 5/5 (mais de 4.500 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fathom?

As ações a serem tomadas após a reunião são valiosas. O recurso “Ask Fathom” também é incrível. Fazer perguntas como “Quais foram as três principais razões pelas quais Michael não gostaria de seguir em frente com a minha solução” é fantástico.

As ações a serem tomadas após a reunião são valiosas. O recurso “Ask Fathom” também é incrível. Fazer perguntas como “Quais foram as três principais razões pelas quais Michael não gostaria de seguir em frente com a minha solução” é fantástico.

📖 Leia mais: As melhores alternativas ao Fathom AI para anotações com IA

🧠 Você sabia? O mercado de anotações com IA está disparando! Avaliado em US$ 450 milhões em 2023, ele deve ultrapassar US$ 2,3 bilhões até 2033, com uma impressionante taxa de crescimento anual de 18,7%.

3. Otter.ai (Ideal para transcrição em tempo real e análise de várias reuniões)

O Otter.ai, uma poderosa plataforma de transcrição baseada em IA, converte fala em texto em tempo real. Ele processa áudio de reuniões virtuais, aplica processamento de linguagem natural (NLP) para estruturar transcrições e permite a colaboração em tempo real com destaques, comentários e marcas de tempo.

Você pode integrar o Otter.ai a calendários, automatizar resumos de reuniões e consultar transcrições anteriores usando seu chatbot de IA. Ao oferecer suporte à análise de várias reuniões, vocabulário personalizado e gravações simultâneas, o Otter.ai se torna uma ferramenta poderosa para equipes que lidam com entradas complexas de usuários.

Principais recursos do Otter.ai

Capture conteúdo falado instantaneamente com o mecanismo de transcrição em tempo real do Otter.ai

Extraia insights de várias reuniões simultaneamente. Pesquise transcrições com consultas baseadas em IA para identificar padrões e discussões importantes

Treine o Otter.ai para reconhecer jargões específicos do setor, siglas e terminologia da empresa

Peça ao chatbot de IA da Otter resumos instantâneos, decisões ou itens de ação de reuniões anteriores

Limitações do Otter.ai

Requer um mínimo de 10 licenças para integração com CRM, o que o torna menos adequado para equipes menores

Grava apenas áudio; a gravação de vídeo está disponível apenas no plano Enterprise

Oferece suporte à transcrição em tempo real principalmente em inglês, com suporte limitado para outros idiomas

Preços do Otter.ai

Gratuito

Pro: US$ 16,99/mês

Empresas: US$ 30/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Otter.ai

G2 : 4,3/5 (290 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter.ai?

O que mais gosto no Otter é que posso dedicar toda a minha atenção às pessoas com quem estou falando ao telefone, sem precisar ficar tomando notas o tempo todo. As conversas ficam mais fluidas, posso fazer mais perguntas e descobrir muito mais informações, pois sei que o Otter vai tomar notas e gravar uma transcrição de áudio.

O que mais gosto no Otter é que posso dedicar toda a minha atenção às pessoas com quem estou falando ao telefone, sem precisar ficar tomando notas o tempo todo. As conversas ficam mais fluidas, posso fazer mais perguntas e descobrir muito mais informações, pois sei que o Otter vai tomar notas e gravar uma transcrição de áudio.

4. MeetGeek.ai (Ideal para extrair itens de ação de notas de reuniões)

via MeetGeek

O MeetGeek.ai participa autonomamente de reuniões agendadas, captura discussões com reconhecimento de fala de alta precisão e gera resumos estruturados. Ele é equipado com detecção de itens de ação em tempo real e transcrições pesquisáveis para recuperação rápida de insights importantes.

Ele tem a capacidade de traduzir transcrições em mais de 30 idiomas e integra-se a plataformas como Zoom, Microsoft Teams e Google Meet. Também pode ajudar gerentes de projeto a automatizar fluxos de trabalho, integrando inteligência de reuniões a CRMs e sistemas de gerenciamento de tarefas.

Principais recursos do MeetGeek.ai

Converta fala em transcrições precisas e com marcação de tempo sem precisar clicar em “Gravar”

O processamento baseado em IA garante alta qualidade de transcrição em mais de 30 idiomas suportados

Pule para qualquer parte da discussão sem precisar avançar manualmente pelos arquivos de vídeo

Limitações do MeetGeek.ai

As gravações e transcrições de reuniões não podem ser exportadas como PDFs, o que limita a flexibilidade de formatos

A ausência de organização em pastas (lista de reprodução) significa que os usuários não podem categorizar ou agrupar reuniões, dificultando o gerenciamento de conteúdo

Preços do MeetGeek.ai

Gratuito

Pro: US$ 19/mês

Empresas: US$ 39/mês

Empresarial: US$ 59/mês

Avaliações e comentários do Miro

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o MeetGeek.ai?

Adoro não precisar fazer anotações, tomar notas e nem mesmo tentar descobrir o que perdi, porque mesmo que eu não esteja presente na reunião, o MeekGeek estará lá por mim e resumirá tudo nos mínimos detalhes! Fica ainda melhor quando você consegue saber exatamente em que ponto da gravação pode encontrar um tópico específico. É muuuito bom! Mantém você organizado e sempre à frente!

Adoro não precisar fazer anotações, tomar notas e nem mesmo tentar descobrir o que perdi, porque mesmo que eu não esteja presente na reunião, o MeekGeek estará lá por mim e resumirá tudo nos mínimos detalhes! Fica ainda melhor quando você consegue saber exatamente em que parte da gravação pode encontrar um tópico específico. É muuuito bom! Mantém você organizado e sempre à frente!

💡Dica profissional: Algumas ferramentas de IA permitem que você organize suas anotações com prompts personalizados. Experimente definir lembretes para prazos, marcar decisões ou solicitar resumos por tópico para obter insights mais focados.

5. Avoma (Ideal para inteligência de vendas e análise de conversas)

via Avoma

Avoma significa “A Very Organized Meeting Assistant” (Um assistente de reuniões muito organizado), capaz de processar e analisar suas conversas de vendas com eficiência. É uma plataforma de inteligência de receita baseada em IA, projetada para previsões em tempo real e gerenciamento de negócios. Ao utilizar o aprendizado de máquina, a Avoma atribui pontuações de saúde dos negócios, monitora mudanças no pipeline e automatiza atualizações de CRM.

O Avoma também acompanha metodologias de vendas e prevê resultados de receita com base em dados de conversas. Com seu copiloto alimentado por IA, suas equipes de vendas podem eliminar suposições, mitigar riscos de negócios e refinar a precisão das previsões sem intervenção manual.

Principais recursos do Avoma

Detecte padrões em ligações de vendas, e-mails e reuniões para avaliar a saúde dos negócios

Registre e documente todas as interações de vendas em tempo real

Atualiza registros de CRM com notas de reuniões, decisões importantes e itens de ação, garantindo que as equipes trabalhem com os dados mais recentes

Limitações do Avoma

O processo para acessar trechos específicos de chamadas é complicado, exigindo uma busca manual nas listas de reprodução sem uma opção de download direto

O anotador de IA ocasionalmente demora para entrar nas reuniões e pode identificar erroneamente os participantes, afetando a precisão das transcrições

Preços do Avoma

AI Meeting Assistant: US$ 29/mês

Conversation Intelligence: US$ 69/mês

Revenue Intelligence: US$ 99/mês

Avaliações e comentários sobre o Avoma

G2: 4,6/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Avoma?

É muito fácil de usar. Configurá-lo com o Zoom e outros sistemas de videochamadas é muito fácil. Além de gravar a conversa, ele faz um resumo e permite que você leia a transcrição. Eu uso pelo menos três vezes por semana. É um salva-vidas!

É muito fácil de usar. Configurá-lo com o Zoom e outros sistemas de videochamadas é muito fácil. Além de gravar a conversa, ele faz um resumo e permite que você leia a transcrição. Eu uso pelo menos três vezes por semana. É um salva-vidas!

6. tl;dv (Ideal para traduzir notas de reuniões em vários idiomas)

O tl;dv é um aplicativo de anotações com inteligência artificial desenvolvido para equipes que precisam de mais do que apenas transcrições. Ele grava, transcreve e extrai insights importantes de reuniões, integrando-se perfeitamente a CRMs, sistemas de tickets e mais de 5.000 ferramentas.

O tl;dv oferece suporte à gravação de reuniões no Google Meet, Zoom e Microsoft Teams. Além disso, ele atualiza automaticamente os campos do CRM e envia itens de ação para ferramentas como Jira e Slack. Ideal para equipes de vendas de pequenas e médias empresas, o tl;dv também atende equipes de produto, engenharia e sucesso do cliente com suporte multilíngue, recursos de segurança e ferramentas de coaching.

Resumo: principais recursos

Detecte falantes automaticamente, resuma discussões e categorize insights para consulta rápida

Sincronize insights de chamadas diretamente em campos de CRM como Salesforce e HubSpot, eliminando a entrada manual de dados e mantendo os registros atualizados

Marque momentos importantes nas reuniões com registros de data e hora e marque os membros da equipe, notificando-os instantaneamente por e-mail com links diretos para reprodução

Reúna insights de várias reuniões de uma só vez com relatórios programados enviados diretamente para sua caixa de entrada

Limitações do tl;dv

O aplicativo móvel é menos intuitivo do que a versão para desktop, o que dificulta o uso em qualquer lugar

A transcrição em tempo real não está disponível, limitando o acesso imediato ao conteúdo da reunião

tl;dv preços

Gratuito

Pro: US$ 29/mês

Empresas: US$ 98/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do tl;dv

G2: 4,7/5 (mais de 330 avaliações)

Capterra: Não há avaliações disponíveis

O que os usuários reais estão dizendo sobre o tl;dv?

O tl;dv é a melhor ferramenta que já usei para gravar conversas em francês, destacando-se mesmo com fala rápida e áudio de baixa qualidade ao capturar a discussão com precisão. É incrível para revisar pontos-chave por meio de resumos com marcação de tempo, oferece modelos personalizáveis para compartilhar insights relevantes e possui uma interface fácil de usar com tutoriais úteis. Além disso, a opção de organizar as gravações por projeto mantém tudo organizado.

O tl;dv é a melhor ferramenta que já usei para gravar conversas em francês, destacando-se mesmo com fala rápida e áudio de baixa qualidade ao capturar a discussão com precisão. É incrível para revisar pontos-chave por meio de resumos com marcação de tempo, oferece modelos personalizáveis para compartilhar insights relevantes e possui uma interface fácil de usar com tutoriais úteis. Além disso, a opção de organizar as gravações por projeto mantém tudo organizado.

📮ClickUp Insight: De acordo com nossa pesquisa sobre eficácia de reuniões, quase 40% dos entrevistados participam de 4 a mais de 8 reuniões por semana, com cada reunião durando até uma hora. Isso se traduz em uma quantidade impressionante de tempo coletivo dedicado a reuniões em toda a sua organização. E se você pudesse recuperar esse tempo? O AI Notetaker integrado do ClickUp pode ajudar a aumentar a produtividade em até 30% por meio de resumos instantâneos de reuniões — enquanto o ClickUp Brain auxilia na criação automatizada de tarefas e na otimização de fluxos de trabalho — transformando horas de reuniões em insights práticos.

7. Wudpecker (Ideal para assistência ilimitada em reuniões em tempo real)

O Wudpecker é um assistente de reuniões com IA que utiliza processamento avançado de linguagem natural e tecnologia GPT-3 para extrair insights e itens de ação das reuniões, além de redigir e-mails de acompanhamento.

Um recurso de destaque é o sistema de consultas baseado em IA, que permite fazer perguntas durante a reunião e obter respostas em tempo real, contextualmente relevantes. Além disso, a gravação multiplataforma do Wudpecker, que funciona tanto para discussões virtuais quanto presenciais, sem depender de bots.

Principais recursos do Wudpecker

Extraia insights importantes, ações a serem tomadas e decisões das reuniões sem a necessidade de revisão manual

Faça perguntas em tempo real durante as reuniões e obtenha respostas instantâneas e contextualizadas

Grave reuniões ilimitadas sem restrições de armazenamento ou tempo em todos os dispositivos

Integre-se ao Slack, Notion, HubSpot e muito mais para manter suas anotações onde você precisa delas

Limitações do Wudpecker

As transcrições geralmente contêm erros de digitação, atribuições incorretas e outras falhas, exigindo revisão manual antes de serem compartilhadas

Não há opção para excluir o anotador de reuniões recorrentes específicas, exigindo intervenção manual a cada vez

Preços do Wudpecker

Gratuito

Mais: US$ 19/mês

Pro: US$ 32/mês

Avaliações e comentários do Wudpecker

Não há avaliações suficientes

8. Chorus.ai (Ideal para analisar interações com clientes)

via Zoom Marketplace

O Chorus.ai, da ZoomInfo, é uma plataforma de inteligência de conversação que ajuda as empresas a melhorar o desempenho de vendas por meio da análise das interações com os clientes. Ele grava, transcreve e analisa conversas em tempo real. O resultado? Um aumento no pipeline e na receita.

A plataforma participa de reuniões online, mesmo as não agendadas, e captura tanto o áudio quanto o compartilhamento de tela. Ela usa IA para identificar pontos-chave da discussão, como preços ou objeções, e se integra perfeitamente a ferramentas como Salesforce e Zoom para fornecer insights úteis para equipes de vendas.

Principais recursos do Chorus.ai

Acesse transcrições precisas das chamadas imediatamente após as reuniões, facilitando a atualização de CRMs ou o envio de e-mails de acompanhamento

Destaque riscos, oportunidades e tópicos críticos, como próximos passos ou objeções, durante as conversas

Acompanhe as interações com os clientes, o feedback positivo e as frases de compromisso para ajudar as equipes a fechar negócios mais rapidamente e alinhar as ações com as metas de vendas

Limitações do Chorus.ai

Pode levar várias horas/dias para que a gravação seja enviada

Os resumos de reuniões podem deixar de fora detalhes importantes

Preços do Chorus.ai

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Chorus.ai

G2: 4,5/5 (mais de 2.960 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Chorus.ai?

O Chorus me permite extrair trechos de seções importantes das reuniões com os clientes e enviá-los diretamente a eles. Ele também tem sido de grande ajuda na organização dos detalhes das reuniões em um formato fácil de ler e tem sido inestimável para a tomada de notas.

O Chorus me permite extrair trechos de seções importantes das reuniões com os clientes e enviá-los diretamente a eles. Ele também tem sido de grande ajuda na organização dos detalhes das reuniões em um formato fácil de ler e tem sido inestimável para a tomada de notas.

9. Krisp (Ideal para cancelamento de ruído com IA e transcrição em tempo real)

via Krisp

Se o ruído de fundo durante as reuniões é sua maior preocupação, o Krisp é a solução. O Krisp é um assistente de reuniões com inteligência artificial, projetado para melhorar a qualidade do áudio e automatizar a tomada de notas. Ao contrário das ferramentas de transcrição comuns, ele oferece cancelamento de ruído em tempo real por IA, localização de sotaques e interpretação ao vivo por IA.

O recurso de anotações por IA sem bot do Krisp permite que os usuários gerem resumos e itens de ação sem adicionar um participante extra às suas chamadas.

Principais recursos do Krisp

Remova ruídos de fundo, como cliques de teclado ou conversas em cafés, em tempo real, garantindo um áudio cristalino

Traduza conversas faladas em mais de 20 idiomas onde quer que esteja, eliminando a necessidade de intérpretes humanos

Converta sotaques em seis vozes geradas por IA, melhorando a comunicação em equipes globais e as interações com os clientes

Acesse transcrições em tempo real com supressão automática de informações de identificação pessoal (PII), tornando-as seguras e compatíveis com plataformas UCaaS e CCaaS

Limitações do Krisp

Usuários individuais consideraram o recurso de remoção de ruído de fundo incompatível com dispositivos Bluetooth e outros fones de ouvido

Computadores com processadores menos potentes têm reclamado da lentidão do sistema

Preços do Krisp

Gratuito

Pro: US$ 8/mês

Plano Empresarial: US$ 15/mês

Avaliações e comentários sobre o Krisp

G2: 4,7/5 (560 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Krisp?

Adoro como ele pode ser facilmente integrado a qualquer plataforma de videoconferência. É fácil de usar e conta com um ótimo suporte ao cliente também. Eu realmente recomendaria este software para uso diário no seu local de trabalho. Ele pode deixar seu sistema um pouco lento se você não tiver um bom processador.

Adoro como ele pode ser facilmente integrado a qualquer plataforma de videoconferência. É fácil de usar e conta com um ótimo suporte ao cliente também. Eu realmente recomendaria este software para uso diário no seu local de trabalho. Ele pode deixar seu sistema um pouco lento se você não tiver um bom processador.

🙂 Curiosidade: A NASA lidera a lista de clientes da Krisp, ao lado de outros grandes nomes como Sony e Atlassian.

10. Fireflies.ai (Ideal para transcrição segura de reuniões)

via Fireflies

O Fireflies.ai é um popular assistente de reuniões baseado em IA que permite transcrever, resumir e analisar conversas com alta precisão. Ele captura reuniões em plataformas como Zoom, Google Meet e MS Teams, transformando as discussões em uma base de conhecimento estruturada e pesquisável.

E mais? Você conta com um assistente baseado no ChatGPT que gera e-mails de acompanhamento, tarefas e resumos sob demanda, aumentando a produtividade pós-reunião. O Fireflies também atende aos padrões de segurança corporativa com criptografia de ponta a ponta, certificação SOC 2 Tipo 2 e conformidade com HIPAA/GDPR, garantindo o manuseio seguro dos dados. Além disso, com integrações em mais de 50 aplicativos de negócios, você pode automatizar fluxos de trabalho de reuniões sem esforço manual.

Principais recursos do Fireflies.ai

Localize momentos específicos em reuniões com uma função de pesquisa que analisa transcrições e áudio em toda a sua biblioteca

Adicione termos específicos do setor ao dicionário da IA para obter transcrições e resumos mais precisos

Envie notas de reuniões, itens de ação e resumos diretamente para CRMs como o Salesforce, reduzindo a entrada manual de dados

Transcreva reuniões em mais de 100 idiomas com mais de 95% de precisão de transcrição

Limitações do Fireflies.ai

Alguns usuários relatam que faltam insights detalhados de IA em várias reuniões, o que dificulta uma análise abrangente

O plano gratuito tem recursos limitados, não oferece gravação nem armazenamento de vídeo, e alguns usuários consideram irritante a participação dos bots nas reuniões

Preços do Fireflies.ai

Gratuito

Pro: US$ 18/mês

Empresas: US$ 29/mês

Enterprise: US$ 39/mês

Avaliações e comentários sobre o Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fireflies.ai?

Adoro o fato de o Fireflies me dar liberdade para ser um ouvinte ativo e participante nas reuniões que ele grava e transcreve. Não estou mais preso à minha caneta e ao meu caderno. Também gosto do fato de que, se eu perder uma reunião, posso ler o resumo e a transcrição para saber o que realmente aconteceu. A implementação e integração em nossas reuniões foram perfeitas, e todos no nosso escritório acabam usando a ferramenta várias vezes por semana.

Adoro o fato de o Fireflies me dar liberdade para ser um ouvinte ativo e participante nas reuniões que ele grava e transcreve. Não estou mais preso à minha caneta e ao meu caderno. Também gosto do fato de que, se eu perder uma reunião, posso ler o resumo e a transcrição para saber o que realmente aconteceu. A implementação e integração em nossas reuniões foram perfeitas, e todos no nosso escritório acabam usando a ferramenta várias vezes por semana.

💡Dica profissional: Configure palavras-chave e gatilhos personalizados no seu bloco de notas com IA para sinalizar pontos críticos. Por exemplo, se você costuma acompanhar prazos, configure a IA para destacar frases como “prazo até”, “prazo final” ou “data de envio”.

Aumente a produtividade das reuniões com o registrador de notas com IA do ClickUp

Tomar notas enquanto se mantém concentrado é difícil, e perder detalhes importantes pode atrasar seu trabalho. Se você não gosta do Avoma, há muitas alternativas. No entanto, se você está procurando uma ferramenta completa para gravação de reuniões com IA, gerenciamento de tarefas e colaboração em equipe, experimente o ClickUp.

O AI Notetaker do ClickUp participa automaticamente de suas reuniões, ouve e captura os pontos essenciais — para que você não precise fazer isso. Você não precisa mais vasculhar anotações desorganizadas ou perder o controle das tarefas pendentes. Em vez disso, você recebe resumos claros e estruturados que mantêm você por dentro de tudo.

Com o ClickUp, você pode se concentrar na conversa enquanto a IA faz o trabalho pesado. Cadastre-se no ClickUp e mude a maneira como você toma notas em uma reunião.