Produtividade multifatorial: Definição, importância e como medir

Sua equipe está trabalhando duro, mas a produtividade parece estar presa em areia movediça. Você está contratando, treinando e substituindo funcionários mais rápido do que consegue dizer porta giratória!

Não é nenhuma surpresa, considerando que as taxas de rotatividade de funcionários aumentaram 20% após a pandemia.

É aí que a Produtividade Multifatorial (MFP) pode ser sua aliada. Ao contrário das medidas básicas de produtividade que analisam apenas a produção por hora, a MFP vai mais fundo.

Ela informa até que ponto sua empresa está transformando vários insumos, como mão de obra, capital e tecnologia, em resultados tangíveis.

Portanto, se você está cansado de trabalhar mais sem obter melhores resultados, é hora de decifrar o código da MFP. Deixe-nos explicá-lo para você. Além disso, temos uma ferramenta de gerenciamento de recursos de bônus para ajudá-lo a maximizar a eficiência!

resumo de 60 segundos A produtividade multifatorial (MFP) mede a eficiência com que as empresas transformam mão de obra, capital e tecnologia em resultados

Diferentemente das métricas básicas de produtividade, a MFP considera os insumos de mão de obra e capital para revelar ganhos reais de eficiência operacional

Calcule a MFP usando Produção total/insumos combinados (mão de obra, materiais, energia, capital)

O rastreamento da MFP ajuda as empresas a fazer investimentos mais inteligentes e otimizar os recursos

Os desafios comuns incluem a medição de fatores intangíveis, como inovação e níveis de habilidade

A automação, os insights de IA e os fluxos de trabalho mais inteligentes podem melhorar significativamente a MFP

Processos manuais e ferramentas desconectadas tornam as equipes mais lentas, reduzindo o crescimento da produtividade

O ClickUp automatiza tarefas, monitora o desempenho e centraliza o trabalho para aumentar a eficiência

O que é produtividade multifatorial?

A produtividade multifatorial é uma medida de desempenho econômico que compara a quantidade de resultados com os insumos combinados usados para produzi-los.

Esses insumos podem incluir mão de obra, capital, energia, materiais e até mesmo serviços adquiridos - proporcionando uma visão mais completa da eficiência.

Ao contrário do cálculo da produtividade da mão de obra, que analisa apenas a produção por trabalhador ou por hora, a MFP considera muito mais. Ela considera como os diferentes recursos, inclusive a mão de obra, trabalham juntos para gerar resultados.

Uma empresa pode produzir mais, mas será que isso se deve a melhores equipamentos, processos mais inteligentes ou mais horas de trabalho? A MFP ajuda a responder a essa pergunta.

Ao rastrear todas as partes móveis, a MFP oferece uma visão mais clara do que está realmente impulsionando a produtividade - e o que está apenas adicionando ruído.

Por que as empresas devem monitorar a produtividade multifatorial

Medir a MFP não é apenas uma estatística para economistas e nerds - é um plano de jogo para o crescimento econômico. Veja por que isso é importante:

Identifique o que realmente está funcionando: Uma produção maior é ótima, mas será que ela vem de processos melhores, tecnologia mais inteligente ou apenas de mais horas de trabalho? A MFP ajuda a separar os ganhos reais da agitação insustentável

Faça melhores investimentos : Está pensando em atualizar equipamentos ou contratar mais funcionários? O MFP mostra se os seus recursos atuais estão cumprindo seu papel antes que você invista dinheiro na solução errada

Mantenha-se competitivo : Se o seu setor está crescendo, mas sua MFP está estagnada, isso é um sinal de alerta. O rastreamento desse indicador ajuda as empresas a otimizar sua eficiência e a acompanhar os melhores do mercado

Trabalhe de forma mais inteligente, não apenas com mais afinco: Mais esforço nem sempre significa melhores resultados. O MFP ajuda as empresas a se concentrarem em melhorias que geram aumentos de produtividade duradouros, não apenas ganhos de curto prazo

fato divertido: Embora o termo Produtividade multifatorial não existisse durante a Revolução Industrial, seus princípios já estavam em vigor. Quando os motores a vapor substituíram o trabalho manual nas fábricas, a produção disparou - sem a necessidade de adicionar mais trabalhadores. Esse é um primeiro vislumbre de como a tecnologia mais inteligente e os melhores processos podem aumentar a produtividade - até mais do que a contratação de mais mão de obra!

Fatores que influenciam a produtividade multifatorial

Está convencido das vantagens de calcular a MFP? Chegou a hora de analisar o que de fato move o ponteiro da métrica. Como o MFP mede a eficiência com que os insumos se transformam em resultados, qualquer coisa que afete esses insumos ou como eles interagem pode alterar a pontuação final.

Alguns fatores-chave incluem:

Adoção de tecnologia : As ferramentas digitais não apenas facilitam o trabalho, mas também aumentam a produtividade. Os dados da OCDE mostram que um aumento de 10 pontos percentuais nas empresas que usam banda larga de alta velocidade leva a um : As ferramentas digitais não apenas facilitam o trabalho, mas também aumentam a produtividade. Os dados da OCDE mostram que um aumento de 10 pontos percentuais nas empresas que usam banda larga de alta velocidade leva a um aumento de 1,4% na MFP após um ano e de 3,9% após três anos nos países da UE

Habilidades da força de trabalho : Como os insumos de mão de obra são uma parte fundamental da MFP, o nível de qualificação dos trabalhadores influencia diretamente a produtividade. Trabalhadores qualificados maximizam o resultado do capital e da tecnologia, enquanto a falta de habilidades reduz a produtividade

Investimento de capital : A MFP reflete a eficiência com que os insumos geram resultados, e a qualidade do capital é importante. O maquinário e a infraestrutura avançados aumentam a eficiência, enquanto equipamentos obsoletos limitam os ganhos de produtividade

Inovação e P&D : Investir em pesquisa e desenvolvimento não significa apenas manter-se na vanguarda - ele proporciona retornos sólidos. Em 31 estudos com resultados significativos, : Investir em pesquisa e desenvolvimento não significa apenas manter-se na vanguarda - ele proporciona retornos sólidos. Em 31 estudos com resultados significativos, a taxa média de retorno privado para P&D foi de 28,3%, com uma variação de 7 a 69% e um desvio padrão de 13 pontos percentuais

Ambiente político e setorial: As condições externas moldam as operações comerciais, a concorrência no mercado e as políticas de apoio estimulam a inovação. Em contrapartida, regulamentações e barreiras restritivas impedem o crescimento da produtividade

Cada elemento desta lista afeta as métricas que entram nos cálculos da MFP, tornando-os alavancas cruciais para a melhoria.

Como medir a produtividade multifatorial

As empresas e os economistas contam com uma combinação de métricas importantes, métodos inteligentes e algumas habilidades de detetive para entender o que impulsiona a eficiência.

Em sua essência, a MFP é calculada usando:

Produtividade multifatorial = Produção total / Insumos combinados (custos unitários de mão de obra + material + energia + capital + diversos)

*Mas como as empresas realmente a monitoram?

As métricas que importam

As empresas precisam primeiro reunir essas métricas de produtividade para medir a MFP:

Produção total : Pode ser o número de produtos fabricados, serviços prestados ou receita obtida

Insumos combinados: Não apenas custos unitários de mão de obra, mas também serviços de capital (equipamentos, tecnologia), energia, materiais e serviços adquiridos

exemplo de MFP em ação

Digamos que uma empresa de manufatura produza 10.000 smartphones em um mês. Para produzi-los, ela usa:

Mão de obra: 500 horas de trabalho

Material: Componentes no valor de US$ 100.000

Energia: US$ 5.000 em eletricidade

Capital físico: US$ 50.000 em custos de fábrica e máquinas

Total de insumos combinados = $155.000 + 500 horas de trabalho = 155.500

Agora, calculando a MFP inicial:

MFP = 10.000/155.500 ≈ 0. 0643

Depois de melhorar a automação, a empresa produz 12.000 smartphones usando os mesmos recursos. O novo MFP é:

MFP = 12.000/155.500 ≈ 0,0772

Como a MFP aumentou de 0,0643 para 0,0772, isso significa que a empresa está produzindo mais sem aumentar a mão de obra ou os custos - prova clara de maior eficiência!

Como as empresas e os economistas medem a MFP

Não seria ótimo se você pudesse saber por que sua empresa está produzindo mais do que antes? É aí que entram esses diferentes métodos de rastreamento de MFP:

A contabilidade do crescimento ajuda a separar a eficiência real da simples aplicação de mais recursos (porque trabalhar duas vezes mais não é o mesmo que trabalhar de forma mais inteligente)

A análise baseada em índices acompanha as tendências de MFP ao longo do tempo, identificando se as melhorias estão realmente se mantendo

Os benchmarks do setor permitem que as empresas vejam como estão em relação aos concorrentes - porque ninguém quer ser o jogador mais lento do jogo

A combinação desses métodos proporciona uma visão muito mais clara do que realmente está impulsionando a produtividade. Mas medir a MFP nem sempre é fácil.

Os desafios de fazer isso corretamente

Medir a MFP nem sempre é uma tarefa fácil. Alguns insumos, como horas de trabalho ou custos de materiais, são fáceis de rastrear. Mas e quanto à inovação ou às habilidades dos funcionários? Não é possível quantificar exatamente a criatividade ou a experiência.

Depois, há as curvas externas - colisões de mercado, problemas na cadeia de suprimentos ou até mesmo progresso tecnológico repentino que aumentam os números da produtividade.

E não vamos nos esquecer do tempo de espera. Um software ou automação recém-adquirido pode aumentar muito a eficiência, mas o impacto nem sempre é imediato.

você sabia que funcionários desengajados custam à economia dos Estados Unidos a impressionante quantia de US$ 1,9 trilhão em perda de produtividade por ano? Se fatores como o moral podem drenar a eficiência nessa escala, imagine como é complicado medir tudo o que afeta o MFP!

Leia também: Como medir a produtividade no local de trabalho

Estratégias para melhorar a produtividade multifatorial

Mais horas nem sempre significam mais resultados. A eficiência real vem de sistemas mais inovadores, equipes capacitadas e melhor gerenciamento de recursos. Veja como as empresas podem fazer mais com o que têm:

Quando os funcionários estão presos à atualização de planilhas, à busca de aprovações ou ao gerenciamento de tarefas em uma dúzia de aplicativos, a produtividade diminui.

É aqui que ferramentas como o ClickUp, o aplicativo tudo para o trabalho, podem salvar o dia.

Insight do ClickUp: A mudança de contexto está corroendo silenciosamente a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho são causadas por malabarismos com plataformas, gerenciamento de e-mails e pulos entre reuniões. E se você pudesse eliminar essas interrupções dispendiosas? O ClickUp une seus fluxos de trabalho (e o bate-papo) em uma plataforma única e simplificada. Inicie e gerencie suas tarefas no bate-papo, nos documentos, nos quadros brancos e muito mais, enquanto os recursos com tecnologia de IA mantêm o contexto conectado, pesquisável e gerenciável!

Com o gerenciamento de tarefas, a colaboração em tempo real e a automação do fluxo de trabalho, as empresas podem manter os projetos em andamento sem desperdiçar esforços em trabalhos administrativos repetitivos. Vamos explorar como:

Automatize tarefas repetitivas com o ClickUp Automations

As tarefas de rotina não devem consumir o tempo de sua equipe. O ClickUp Automations cuida do trabalho pesado para que você possa se concentrar em seu trabalho principal. Seja atribuindo tarefas, atualizando status ou enviando e-mails, o ClickUp faz tudo isso - automaticamente.

Use o ClickUp Automations para lidar com as coisas tediosas enquanto você se concentra no que requer sua atenção

Veja o que você pode fazer com as automações do ClickUp:

Criador de automação de IA : Descreva o que você precisa e a IA criará a automação para você

Mais de 100 modelos : Automatize instantaneamente tarefas, comentários, status e muito mais

Atribuidores dinâmicos : Atribua trabalho às pessoas certas automaticamente

Atalhos de projeto : Adicione automaticamente responsáveis/observadores às tarefas

Automação de e-mail : Envie atualizações sem mexer um dedo

Registros de auditoria : Acompanhe todas as alterações de automação

Integrações: Sincronização com HubSpot, GitHub, Twilio e muito mais

você sabia que 7 em cada 10 empresas já automatizaram pelo menos um processo importante e 4 em cada 10 têm funções dedicadas à automação?

Leia também: Exemplos e modelos de automação de processos de negócios

Veja o panorama geral com os ClickUp Dashboards

Monitorar a produtividade é uma coisa; entendê-la em tempo real é outra. Os ClickUp Dashboards transformam seu trabalho em um centro de comando visual, permitindo que você acompanhe tarefas, prazos, cargas de trabalho e métricas importantes em um piscar de olhos.

Transforme dados em ação - crie seu ClickUp Dashboard perfeito hoje mesmo

Seja gerenciando uma equipe, executando sprints ou monitorando horas faturáveis, os painéis facilitam o controle de tudo sem o caos das planilhas. Além disso, eles facilitam muito os processos diários de revisão da produtividade!

Desde visões gerais de vendas e campanhas de marketing até produtividade pessoal e percepções de CRM, o ClickUp permite que você personalize os Dashboards de acordo com seu fluxo de trabalho.

Dica profissional: Precisa de respostas instantâneas? Use o AI Insights para examinar cada Dashboard em seu espaço de trabalho ClickUp e fornecer as principais conclusões em segundos. Dessa forma, você pode se concentrar nas decisões, não em vasculhar os dados!

Aprimore as habilidades e o treinamento da força de trabalho

Funcionários qualificados são tão importantes quanto a tecnologia de ponta. Uma empresa pode ter as melhores ferramentas, mas sem o treinamento adequado, elas não serão usadas em todo o seu potencial.

Para manter o crescimento da produtividade, as empresas precisam de:

Programas contínuos de treinamento de funcionários que abrangem habilidades técnicas, melhorias de processos e conhecimento específico da função

Oportunidades de microaprendizagem por meio de software de treinamento que utiliza lições curtas e envolventes que ajudam os funcionários a aprimorar suas habilidades sem interromper o trabalho

Iniciativas de treinamento cruzado que ajudam os funcionários a lidar com várias funções e a se adaptar às necessidades comerciais em constante mudança

Além do treinamento formal, a promoção de uma cultura de aprendizado contínuo é fundamental.

Incentivar os funcionários a explorar novas habilidades, experimentar métodos de trabalho melhores e compartilhar conhecimentos ajuda as empresas a aumentar a produtividade sem precisar contratar mais pessoas constantemente.

Otimize a alocação de recursos

Mais recursos nem sempre significam mais resultados. Às vezes, trata-se de usar o que você tem de forma mais eficaz. Muitas vezes, as empresas desperdiçam dinheiro com ferramentas subutilizadas, orçamentos mal alocados ou fluxos de trabalho ineficientes sem perceber.

O ClickUp Brain pode ajudá-lo a tomar decisões inteligentes usando os insights certos. Ele conecta tarefas, documentos e pessoas em um espaço de trabalho alimentado por IA. Dessa forma, as equipes passam menos tempo pesquisando e mais tempo fazendo.

Use o ClickUp Brain para obter respostas instantâneas sobre status de tarefas, insights de documentos e atualizações de equipes

Veja como o ClickUp Brain ajuda você a trabalhar de forma mais inteligente:

Conectar : Conecte o Google Drive, o GitHub, o Salesforce e muito mais para um compartilhamento de conhecimento perfeito

Ask : Obtenha respostas instantâneas sobre tarefas, documentos e atualizações da equipe; chega de vasculhar arquivos

Construir : Automatize resumos de projetos, atualizações de progresso e stand-ups em tempo real

Write: Use um assistente de redação com tecnologia de IA para verificação ortográfica, respostas rápidas, modelos e transcrições

fato interessante: Estudos mostram que a IA pode aumentar a produtividade em até 40%, o que a torna indispensável para a eficiência pessoal e profissional!

Otimize os fluxos de trabalho com metodologias enxutas e ágeis

O gerenciamento de projetos tradicional pode ser rígido e lento. As metodologias Lean e Agile concentram-se na flexibilidade, na melhoria contínua e na eliminação de ineficiências. Assim, elas ajudam as equipes a se moverem mais rapidamente, mantendo a qualidade.

O pacote ClickUp Project Management foi projetado para equipes ágeis e enxutas. Facilita o planejamento, o acompanhamento e a otimização dos fluxos de trabalho, tudo em uma única plataforma conectada - não é mais necessário alternar entre ferramentas ou lutar com planilhas desatualizadas.

Pare de fazer malabarismos com várias ferramentas e gerencie todo o ciclo de vida do projeto em um só lugar com o pacote ClickUp Project Management

Veja como o ClickUp simplifica o gerenciamento de projetos:

Tarefas do ClickUp : Aproveite ao máximo os inúmeros modelos de listas de tarefas para organizar o trabalho com prioridades, datas de vencimento, dependências e listas de verificação : Aproveite ao máximo os inúmeros modelos de listas de tarefas para organizar o trabalho com prioridades, datas de vencimento, dependências e listas de verificação

Fluxos de trabalho com tecnologia de IA : Automatize atualizações de rotina, criação de tarefas e controle de progresso

Gerenciamento de sprints : Planeje sprints, acompanhe a velocidade e analise gráficos de burndown em tempo real

Gráficos de Gantt : Visualize as dependências, os prazos e os marcos do projeto em uma única exibição interativa : Visualize as dependências, os prazos e os marcos do projeto em uma única exibição interativa

ClickUp Docs: Colabore em ideias, transforme o brainstorming em itens de ação e centralize a documentação : Colabore em ideias, transforme o brainstorming em itens de ação e centralize a documentação

Ferramentas desconectadas tornam as equipes mais lentas. O ClickUp reúne tudo em um só lugar, para que as equipes ágeis e enxutas possam se concentrar em entregar seu melhor trabalho mais rapidamente.

Leia também: Modelos gratuitos de produtividade (gráficos, relatórios e planilhas)

Incentivar a colaboração e a comunicação

A transparência é a espinha dorsal de uma equipe produtiva. Quando as informações fluem livremente, as decisões são tomadas com mais rapidez e o trabalho se desenvolve com mais facilidade. Não somos apenas nós; 70% dos funcionários acreditam que uma melhor colaboração poderia economizar tempo e aumentar a produtividade.

As ferramentas certas não apenas conectam a colaboração no local de trabalho; elas mantêm as equipes em sincronia, eliminando o caos das intermináveis cadeias de e-mail e mensagens dispersas.

Converse onde o trabalho acontece com o ClickUp Chat

As mensagens e o trabalho não devem viver em aplicativos separados. O ClickUp Chat combina conversas com tarefas, documentos e projetos, para que nada se perca na tradução. Não importa se você está atribuindo tarefas, compartilhando atualizações ou sincronizando prioridades, tudo fica conectado em um só lugar.

Transforme mensagens em tarefas com um clique usando o ClickUp Chat e mantenha o trabalho em andamento sem esforço

Veja como você pode manter sua equipe em movimento com o ClickUp Chat:

Transforme mensagens em tarefas : Converta qualquer bate-papo em uma tarefa acionável em um clique

Os tópicos permanecem em sincronia : Vincule discussões diretamente a tarefas para que as conversas não se percam

Atualizações com tecnologia de IA : Resuma os bate-papos e mostre as principais conclusões instantaneamente, aproveitando ao máximo a IA para a produtividade

Chamadas de voz e vídeo : Participe de chamadas com resumos automáticos e itens de ação

Canais personalizáveis: Organize os bate-papos por equipe, projeto ou tópico para discussões estruturadas

Veja o que nosso cliente, Charles F., compartilhou sobre sua experiência com o ClickUp:

O ClickUp nos permite reunir todos os nossos projetos em um único lugar com facilidade. Em cada projeto, pode haver problemas ou obstáculos a serem superados pela equipe, mas o ClickUp permite que nos comuniquemos rapidamente com as pessoas que precisamos alcançar. As automações nos permitiram usar um processo muito desatualizado e demorado para fazê-lo fluir com mais rapidez e precisão.

O ClickUp nos permite reunir todos os nossos projetos em um único lugar com facilidade. Em cada projeto, pode haver problemas ou obstáculos a serem superados pela equipe, mas o ClickUp permite que nos comuniquemos rapidamente com as pessoas que precisamos alcançar. As automações nos permitiram usar um processo muito desatualizado e demorado para fazê-lo fluir com mais rapidez e precisão.

Trabalhe de forma mais inteligente, não mais árdua com o ClickUp

Trabalhar de forma mais inteligente - e não por mais tempo - é a maneira mais infalível de aumentar a produtividade multifatorial. As empresas podem obter mais com o mesmo esforço, otimizando os recursos, adotando a IA, simplificando os fluxos de trabalho e promovendo a colaboração.

As ferramentas certas fazem toda a diferença, e é aí que o ClickUp supera a concorrência.

Da automação aos insights baseados em IA, o ClickUp ajuda as equipes a eliminar ineficiências e a se concentrar no trabalho de alto impacto. Não há mais malabarismo com várias plataformas ou perda de tempo com tarefas repetitivas, apenas uma maneira mais inteligente de aumentar a produtividade da empresa.

Pronto para ver o MFP em ação e transformar a maneira como sua equipe trabalha?