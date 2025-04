Os 10 principais geradores de análise SWOT para experimentar em 2025

O lançamento de um novo produto, a inovação de produtos existentes ou a expansão para novos mercados são decisões fundamentais que podem moldar a trajetória de sua empresa. Para os novos empreendedores, essas escolhas muitas vezes parecem ser como entrar em um território desconhecido - e por um bom motivo.

você sabia? Estudos mostram que até 90% das startups geralmente fracassam devido ao planejamento estratégico deficiente e ao desalinhamento com as demandas do mercado. 😮‍💨

Uma maneira comprovada de reduzir esses riscos é realizar uma análise SWOT. Essa estrutura de planejamento estratégico - com foco em pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças - ajuda os empreendedores a identificar os fatores internos e externos que influenciam seu sucesso.

Mas, sejamos honestos - a análise SWOT pode ser complicada sem as ferramentas ou a experiência certas.

É por isso que reunimos os melhores geradores de análise SWOT para ajudar a simplificar o processo. Ferramentas como o ClickUp facilitam o processo com IA incorporada, painéis e modelos personalizáveis, transformando o planejamento estratégico em algo que você pode realmente colocar em prática.

Continue lendo para saber mais. 📖

O que você deve procurar em um gerador de análise SWOT?

Uma ferramenta eficaz de análise SWOT o ajuda a avaliar quatro áreas principais: pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Ela também fornece um diagrama visual, facilitando a identificação de padrões e a compreensão do que está impulsionando ou retendo seus negócios.

Veja o que você deve procurar em um gerador de análise SWOT:

Facilidade de uso: Facilidade de uso: Escolha uma ferramenta de análise SWOT com uma interface intuitiva, fácil de navegar e com uma curva de aprendizado mínima

Elementos visuais: Procure ferramentas que suportem gráficos, notas adesivas, imagens e modelos editáveis

Personalização: Certifique-se de que a ferramenta permita ajustar layouts, categorias e elementos visuais para atender às suas necessidades

Recursos de colaboração: Obtenha geradores de SWOT que permitem colaborar com os membros da sua equipe em tempo real

Assistência de IA: Opte por um gerador de análise SWOT que seja alimentado por IA para identificar cada força, fraqueza, oportunidade e ameaça com precisão

Os 10 melhores geradores de análise SWOT para usar

Aqui estão os 10 principais geradores de análise SWOT que podem otimizar seu planejamento estratégico e ajudá-lo a tomar decisões de negócios bem informadas:

1. ClickUp (melhor para gerenciar análises SWOT juntamente com projetos e tarefas de equipe)

O ClickUp é mais do que apenas uma ferramenta SWOT - é o aplicativo completo para o trabalho. Suas ferramentas inovadoras baseadas em IA também permitem o gerenciamento contínuo de projetos, combinando planejamento estratégico com execução em uma única plataforma.

Vamos conferir alguns de seus recursos em detalhes:

Automatize a entrada de dados SWOT com os campos personalizados do ClickUp

Automatize a identificação e a categorização de SWOT com ClickUp Custom Fields

Toda análise SWOT começa com a obtenção de dados - e é nisso que os campos personalizados do ClickUp ajudam.

Com esse recurso, você pode adicionar instantaneamente pontos de dados a cada tarefa, documento, recurso etc. e categorizar as informações em pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. e categorizar as informações em pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Ele também os analisa em seu nome para garantir que nenhum dado irrelevante seja incluído no diagrama de análise SWOT.

Defina metas mensuráveis vinculadas às suas percepções SWOT

Com o ClickUp Goals, você pode criar e definir OKRs para cada iniciativa e usar sua análise SWOT para acompanhar seu desempenho

Quando a análise SWOT estiver concluída, use o ClickUp Goals para definir OKRs (Objectives and Key Results) e acompanhar de perto o sucesso deles. Sua interface unificada permite que você gerencie todos os seus KPIs em um só lugar - de ameaças externas a oportunidades potenciais.

Dessa forma, ele

Mantém a sua equipe alinhada com metas mensuráveis vinculadas diretamente à sua análise SWOT

Fornece acompanhamento do progresso em tempo real para insights acionáveis e tomada de decisões informadas

Integra-se perfeitamente a tarefas e projetos para agilizar as estratégias de execução

Melhora a responsabilidade com propriedade e prazos claros para cada objetivo

Monitore seu progresso visualmente com os ClickUp Dashboards

Visualize os principais insights rapidamente com os ClickUp Dashboards, usando exibições personalizáveis adaptadas ao fluxo de trabalho da sua equipe

Depois que seus SWOTs estiverem prontos e seus OKRs definidos, é hora de obter insights abrangentes usando os ClickUp Dashboards.

Com uma variedade de gráficos visualmente atraentes e tabelas fáceis de entender, ele permite que você monitore o desempenho da análise SWOT sem esforço. Escolha entre mais de 15 opções de visualização para personalizar sua experiência e garantir que os dados sejam apresentados da maneira mais adequada para sua equipe.

Transforme ideias em estratégia com os quadros brancos ClickUp

Colabore com sua equipe nos quadros brancos ClickUp para transformar insights em planos acionáveis

Com todos os seus dados organizados e acessíveis, vá além usando os ClickUp Whiteboards para o planejamento estratégico colaborativo com sua equipe. Ele oferece um espaço visual flexível para fazer brainstorming, esboçar ideias e refinar sua estratégia em tempo real.

A integração perfeita com o ClickUp Tasks pode transformar seus insights em listas de tarefas acionáveis. Essa integração mantém todos alinhados e garante que as principais tarefas permaneçam no caminho certo, facilitando a execução eficaz de sua estratégia. Desde o mapeamento de iniciativas até a atribuição de responsabilidades, as ferramentas colaborativas do ClickUp ajudam você a se manter organizado e a avançar mais rapidamente.

*use o ClickUp Brain para dar o pontapé inicial em sua análise SWOT

Análise SWOT usando o ClickUp Brain

Não sabe por onde começar com sua análise SWOT? O ClickUp Brain pode ajudá-lo a se livrar do problema.

Em vez de ficar olhando para uma página em branco, você pode fazer perguntas simples como: "Quais são os pontos fortes do nosso recente lançamento de produto?" ou "Quais são os riscos que devemos considerar antes de esta campanha ir ao ar?" O ClickUp Brain extrai informações do seu espaço de trabalho real - como tarefas, documentos, comentários e metas - para que os insights sejam baseados no que sua equipe já está trabalhando.

É uma ótima maneira de obter uma nova perspectiva ou preencher quaisquer lacunas que possam ter passado despercebidas. Esteja você se preparando para uma sessão de estratégia ou apenas explorando ideias, essa abordagem baseada em IA o ajuda a esboçar rapidamente os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças, sem pensar demais.

Pense nisso como um companheiro de brainstorming que já está atualizado.

Crie SWOTs rapidamente com modelos prontos

Além disso, o ClickUp oferece uma ampla variedade de modelos gratuitos de análise SWOT que ajudam a simplificar o processo de criação e organização de suas avaliações. Esses modelos gratuitos de análise SWOT permitem que você insira facilmente seus pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças sem começar do zero.

Obter modelo gratuito Crie projetos abrangentes de análise SWOT pessoal e formal do zero com o modelo de análise SWOT pessoal do ClickUp

O modelo de análise SWOT pessoal do ClickUp permite que você aprimore os pontos fortes operacionais de sua organização, aproveite as oportunidades, aborde os pontos fracos e reduza as ameaças.

Ela permite que você avalie seus pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, esclarecendo as principais áreas de crescimento profissional. Com esse modelo, você pode criar estratégias acionáveis para acelerar o progresso em direção às suas metas.

Dessa forma, ele

Mantém você informado sobre seus pontos fortes e fracos

Alerta você sobre qualquer ameaça ou oportunidade com antecedência

Acelera seu processo de desenvolvimento pessoal

Dica profissional: Procurando uma maneira fácil e acessível de iniciar sua análise sem precisar de ferramentas extras? Use modelos gratuitos de análise SWOT no Google Docs. Esses modelos personalizáveis podem ser compartilhados sem problemas com a sua equipe para uma contribuição colaborativa.

Melhores recursos do ClickUp

Automatize as atualizações recorrentes da análise SWOT e simplifique os fluxos de trabalho com o ClickUp Automations

Reúna percepções das partes interessadas rapidamente com o ClickUp Forms , transformando-as em itens acionáveis

Organize e armazene todos os resultados de sua análise SWOT sem esforço usando o ClickUp Docs

Colabore em tempo real usando o ClickUp Chat para discutir percepções SWOT e tomar decisões mais rápidas e alinhadas

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem enfrentar uma pequena curva de aprendizado devido à variedade de ferramentas e recursos

Preço do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

Negócios: $12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Os usuários adoram o ClickUp por vários motivos. Mas este usuário o adora especificamente por sua abrangência:

Nossa experiência com o ClickUp tem sido graciosa e produtiva. Ele nos ajudou a trabalhar melhor em nossos projetos, permitindo-nos reunir e consolidar todos os nossos recursos de projeto. O ClickUp também nos une, oferecendo um excelente espaço de colaboração para trabalharmos juntos em nossos projetos compartilhados.

2. Feedough (melhor para gerar análises SWOT para iniciantes)

via Feedough

O Feedough é uma ferramenta popular de análise SWOT conhecida por seus recursos profissionais e interface amigável para iniciantes. Apesar de sua simplicidade, ele permite que os usuários realizem análises aprofundadas.

Responda a algumas perguntas-chave e o Feedough fornecerá informações específicas e perspicazes. Isso não é tudo - ao contrário da maioria das ferramentas mencionadas na lista, você também pode usar o Feedough para realizar uma análise SWOT para avaliar os pontos fortes pessoais, o risco de custo do projeto etc.

Melhores recursos do Feedough

Gere análises SWOT personalizadas com modelos fáceis de entender

Acesse insights orientados por dados em tempo real para aprimorar a tomada de decisões

Salve e atualize análises SWOT para referência contínua

Colabore com os membros da equipe e outras partes interessadas compartilhando os resultados da análise

Limitações de alimentação

A ferramenta oferece opções de personalização limitadas, restringindo a personalização profunda

Não há recursos avançados de design para criar SWOTs visualmente atraentes

Preço justo

Gratuito para sempre

Avaliações e resenhas suficientes

G2: Avaliações insuficientes

Capítulos: Não há comentários suficientes

3. MyMap. AI (a melhor para criar diagramas SWOT detalhados e visualmente atraentes com tecnologia de IA)

Outra ferramenta gratuita, o gerador de análise SWOT do MyMap.AI, é popular para criar análises SWOT visuais.

Insira os detalhes do seu negócio - também conhecido como principais pontos fortes, pontos fracos, riscos potenciais e oportunidades - e essa ferramenta de planejamento estratégico gera uma matriz 2×2 fácil de interpretar, destacando os quatro elementos SWOT em um formato prático. Isso ajuda na identificação precoce de riscos.

MyMap. AI

Gere análises SWOT profissionais com assistência de IA

Use ferramentas intuitivas para editar o conteúdo e refinar as análises com facilidade

Exporte e compartilhe os resultados da análise como PNGs ou via URL

Utilize os recursos de pesquisa na Web para reunir dados relevantes

MyMap. Limitações de IA

A personalização limitada restringe os ajustes sob medida

Preços do MyMap. Preços de IA

Gratuito para sempre

MyMap. AI ratings and reviews

G2: Avaliações insuficientes

Capítulos: Não há comentários suficientes

4. Canva (melhor para projetar gráficos SWOT personalizados com modelos e gráficos)

via Canva

A plataforma de design intuitiva do Canva facilita a criação de diagramas SWOT de alta qualidade.

Sua interface amigável permite incorporar facilmente gráficos, tabelas, notas adesivas, fotos e muito mais para criar sua análise SWOT personalizada. Além disso, se você é novo na análise SWOT, o Canva oferece modelos e exemplos personalizados para ajudá-lo a começar rapidamente.

Melhores recursos do Canva

Crie análises SWOT usando uma ampla variedade de modelos personalizáveis

Exporte designs em vários formatos, incluindo PDF, PNG e JPEG

Utilize a funcionalidade de arrastar e soltar para facilitar a personalização do design

Integre-se a outras ferramentas e plataformas para obter um fluxo de trabalho contínuo

Limitações do Canva

A assistência da IA é mínima, limitando a capacidade da ferramenta de fornecer insights detalhados

O acesso aos principais recursos avançados só está disponível por meio de planos pagos

Preços do Canva

Gratuito para sempre

Canva Pro: $12,99/mês

Canva Teams: $14. 99/mês por pessoa

Canva Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Canva

G2: 4. 7/5 (mais de 4.300 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 12.200 avaliações)

Embora existam vários motivos pelos quais os usuários gostam do Canva, este usuário está exclusivamente admirado com sua simplicidade e facilidade de uso:

O que mais gosto no Canva é sua simplicidade e versatilidade. Ele é tão fácil de usar que até mesmo os iniciantes podem usar o programa, e sua biblioteca de modelos, gráficos e fontes é imensa para uma infinidade de projetos. Independentemente de você estar criando um design para uma apresentação de negócios, um post para mídia social ou materiais de marketing, o Canva garante que o design seja rápido e voltado para as pessoas, sem a necessidade de que o design gráfico seja uma habilidade bastante avançada.

5. Creately (melhor para sessões colaborativas de brainstorming SWOT com equipes remotas)

via Creately

O gerador de análise SWOT da Creately é profissional e orientado para o visual. No entanto, o recurso de destaque real da ferramenta é sua capacidade de colaboração.

Com o Creately, você pode trabalhar com sua equipe para criar diagramas de análise SWOT e fazer brainstorming de estratégias eficazes em tempo real. Além disso, o Creately também permite que você realize outras análises de negócios úteis, como a análise SOAR, que se concentra em pontos fortes, oportunidades, aspirações e resultados, oferecendo uma abordagem diferente para o planejamento estratégico.

Os melhores recursos

Crie análises SWOT com uma variedade de modelos personalizáveis

Acesse uma vasta biblioteca de formas, conectores e elementos de design

Integre-se a ferramentas populares como Google Drive e Slack

Exporte diagramas em vários formatos, incluindo SVG, PDF e PNG

Limitações reais

O aplicativo móvel oferece funcionalidade limitada

Os usuários precisam de um plano pago para desbloquear os recursos premium de geração de diagramas SWOT

Preços muito bons

Pessoal: $8/mês

Equipe: US$ 8/mês por usuário

Negócios: $149/mês

Empresa: Preços personalizados

Classificações e resenhas críticas

G2: 4. 4/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 200 avaliações)

Os modelos personalizáveis do Creately são um sucesso - acredite neste usuário:

A interface do Creately é intuitiva, o que facilita a criação de diagramas e conteúdo visual até mesmo para iniciantes. Adoro os vários modelos que o Creately oferece, o que me poupa muito tempo. Outra coisa que adoro é a integração com diferentes ferramentas.

6. Voilà (melhor para transformar dados em visuais SWOT interativos)

via Voilà

Voilà é um gerador de análise SWOT gratuito que transforma seus dados em insights poderosos rapidamente! Insira os detalhes de sua empresa, como pontos fortes, pontos fracos etc., e ele gerará uma análise SWOT. e ele gera uma análise SWOT em poucos minutos.

Você também tem a opção de alterar o idioma e a tonalidade do conteúdo. Isso a torna ideal para equipes de marketing.

Melhores recursos do Voilà

Personalize os recursos visuais com uma variedade de opções de design e temas

Compartilhe visuais interativos facilmente por meio de links ou códigos incorporados

Colabore com os membros da equipe por meio de projetos compartilhados

Integre-se a várias fontes de dados para uma importação perfeita

Limitações de Voilà

A funcionalidade off-line limitada dificulta a usabilidade em áreas de baixa conectividade

A ferramenta não possui uma ampla gama de modelos específicos de SWOT

Preços de Voilà

Gratuito para sempre

Prêmio: US$ 8/mês

Última: $24/mês

Avaliações e resenhas do Voilà

G2: Avaliações insuficientes

Capítulos: Não há comentários suficientes

Dica profissional: Está se perguntando como realizar uma análise SWOT no gerenciamento de projetos? Aqui estão algumas dicas a serem seguidas: divida as metas do projeto para identificar os pontos fortes e fracos

use insights orientados por dados para identificar oportunidades de crescimento

⚠️ Analise os possíveis riscos e ameaças para se preparar para os desafios

colabore com sua equipe para refinar as estratégias e garantir o alinhamento

via Lucidchart

Procurando aplicativos especializados na criação de gráficos detalhados de análise SWOT? O Lucidchart é a sua resposta!

Essa ferramenta on-line considera fatores externos e internos para visualizar os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças e as oportunidades de sua empresa. Basta escolher um exemplo/modelo de análise SWOT pronto e começar.

Além disso, como o Lucidchart também é altamente colaborativo, você pode convidar sua equipe para o quadro branco e desenvolver estratégias em conjunto.

Melhores recursos do Lucidchart

Utilize a vinculação de dados para conectar diagramas com fontes de dados em tempo real

Acesse recursos avançados, como formatação condicional para visuais orientados por dados

Use o editor intuitivo de arrastar e soltar para facilitar a criação de diagramas

Integre-se a ferramentas como o Google Workspace e o Microsoft Office

Limitações do Lucidchart

A curva de aprendizado acentuada da ferramenta pode atrasar a adoção rápida por novos usuários

Os recursos avançados estão protegidos por um acesso pago

Preços do Lucidchart

Gratuito para sempre

Individual: $9/mês

Equipe: $10/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Lucidchart

G2: Avaliações insuficientes

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 2.100 avaliações)

Ao analisar as avaliações on-line do Lucidchart, notamos que muitos usuários gostam dele especificamente por sua versatilidade - esse feedback comprova isso:

O Lucidchart é o meu software preferido para criar todas as formas de diagramas de processos - fluxogramas, modelos de produtos e similares.

8. EdrawMax (melhor para criar diagramas SWOT avançados com modelos personalizáveis)

via EdrawMax

O EdrawMax se destaca por seu recurso de IA para gerar análises SWOT detalhadas a partir de informações básicas. Forneça detalhes fundamentais sobre os fatores internos e externos de seu ambiente de negócios e a IA cuidará da análise, fornecendo uma matriz SWOT abrangente.

Além disso, a análise SWOT gerada pela ferramenta é visualmente atraente, com diagramas, quadros, gráficos e outros elementos pictóricos, facilitando a interpretação e a apresentação eficaz das descobertas.

Melhores recursos do EdrawMax

Acesse uma interface limpa e fácil de usar, adequada para iniciantes

Crie análises SWOT com modelos e símbolos predefinidos

Utilize vários formatos de arquivo para exportação, incluindo Word, Excel e PowerPoint

Integre-se a ferramentas como Dropbox, Google Drive e OneDrive

Limitações do EdrawMax

A ferramenta não possui recursos de colaboração em tempo real

Os recursos avançados estão protegidos por um modelo de assinatura paga

Preços do EdrawMax

Planos de assinatura: US$ 45,99/ano

Plano vitalício: US$245/ano

Plano de pacote vitalício: $312/ano

Para equipes: $595/ano

Para empresas: Preços personalizados

Para estudantes: $99/ano

Para educadores: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do EdrawMax

G2: 4. 3/5 (mais de 60 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 200 avaliações)

O EdrawMax é altamente admirado pelos usuários por sua facilidade de uso e vasta biblioteca de modelos. Esta análise resume isso com precisão:

Aplicativo fácil de usar, com muitas formas e modelos para escolher. Muito fácil de instalar e atualizar.

9. IvyPanda (melhor para criar análises SWOT acadêmicas)

via IvyPanda

O próximo da lista é o IvyPanda. Principalmente um centro de recursos para estudantes, a plataforma também oferece uma ferramenta gratuita de análise de projetos para a análise SWOT.

Essa ferramenta permite uma análise e avaliação objetivas de sua empresa, abrangendo todos os fatores internos e externos. Ela é fácil de usar, intuitiva e personalizável, permitindo ajustar layouts, cores e muito mais. Você também pode exportar sua análise em vários formatos, incluindo DOCX, PDF e PNG.

Melhores recursos do IvyPanda

Gere análises SWOT usando ferramentas com tecnologia de IA

Utilize instruções guiadas para garantir uma análise estruturada e completa

Acesse exemplos relevantes para orientar os usuários durante o processo de análise

Obtenha ferramentas acadêmicas adicionais, como geradores de ensaios e estudos de caso

Limitações do IvyPanda

Os usuários não podem personalizar as análises SWOT devido às opções limitadas de personalização

Ele não oferece integração com ferramentas externas, o que limita sua funcionalidade para determinadas empresas

Preços da IvyPanda

Gratuito para sempre

Avaliações e resenhas do IvyPanda

G2: Avaliações insuficientes

Capítulos: Não há comentários suficientes

10. Upmetrics (melhor para criar gráficos SWOT para startups e pequenas empresas)

via Upmetrics

A Upmetrics é uma ferramenta popular para gerar análises SWOT, especialmente se você pretende identificar pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças ao formular estratégias acionáveis.

Sua estrutura simples, porém abrangente, é adequada para pequenas empresas e startups que buscam uma análise aprofundada da concorrência.

Melhores recursos do Upmetrics

Colabore em tempo real com os membros da equipe na estratégia de negócios

Exporte diagramas SWOT em vários formatos

Utilize ferramentas adicionais, como previsão financeira e definição de metas

Integre a análise SWOT aos planos de negócios com perfeição

Limitações da Upmetrics

Os usuários precisam de um plano pago para acessar todos os recursos

A funcionalidade off-line limitada dificulta o uso em qualquer lugar

Preços da Upmetrics

Iniciante: $9/mês

Premium: $19/mês

Profissional: US$ 49/mês

Avaliações e resenhas da Upmetrics

G2: 4. 8/5 (mais de 20 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 60 avaliações)

O Upmetrics é particularmente popular entre os usuários por sua navegação perfeita - esta análise é excelente:

Fácil e rápido de navegar, e o resultado final é bem formatado para ser compartilhado com outras pessoas.

Menção especial às ferramentas geradoras de análise SWOT: DesignCap : É uma ferramenta direta para gerar diagramas de análise SWOT personalizáveis, com ênfase na simplicidade e na flexibilidade

Visme : Essa ferramenta é popular por criar análises SWOT elegantes e visualmente polidas com uma variedade de opções de design para elevar sua apresentação

Venngage: Essa plataforma pode transformar a análise SWOT em infográficos atraentes, perfeitos para apresentações visualmente envolventes

