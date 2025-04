13 melhores alternativas ao Nozbe para 2025

O Nozbe é reconhecido há muito tempo por seu design intuitivo e alinhamento com a metodologia Getting Things Done (GTD), tornando o gerenciamento de tarefas simples para indivíduos e equipes.

Embora seja um gerenciador de tarefas sólido, às vezes você precisa de mais - melhor colaboração, automação avançada ou apenas uma nova abordagem à produtividade. Ter campos personalizáveis para gerenciar melhor as tarefas também não é ruim.

A boa notícia? Há muitas alternativas poderosas que podem ajudá-lo a manter-se organizado, aumentar a eficiência e manter sua equipe em sincronia. Mais boas notícias ainda? Ao contrário do Nozbe, muitas dessas ferramentas oferecem versões gratuitas generosas com um número maior de projetos e assentos para um gerenciamento de tarefas bem-sucedido.

Se você está procurando um planejador de tarefas em equipe repleto de recursos ou uma ferramenta de gerenciamento de tarefas móvel simples e sem complicações, minha equipe e eu reunimos as melhores alternativas ao Nozbe para atender às suas necessidades. Vamos dar uma olhada!

resumo de 60 segundos Aqui está um resumo rápido das principais alternativas ao Nozbe: : Melhor para gerenciamento colaborativo de tarefas e projetos com tecnologia de IA ClickUp: Melhor para gerenciamento colaborativo de tarefas e projetos com tecnologia de IA

Trello: Melhor para gerenciamento visual de projetos com um sistema simples de arrastar e soltar

Todoist: Melhor para organização de tarefas pessoais e de equipe

Microsoft To Do: O melhor para o gerenciamento contínuo de tarefas no ecossistema da Microsoft

nTask: Melhor para gerenciamento de projetos ágeis e colaboração em equipe

TickTick: Melhor para produtividade pessoal e agendamento de tarefas

Basecamp: Melhor para comunicação de equipe centralizada em tempo real e painéis de organização de projetos unificados

Evernote: Melhor para fazer anotações e gerenciar informações

Google Tasks: Melhor para integração sem atritos com o Google Workspace

Asana: Melhor para colaboração em equipe e gerenciamento de fluxo de trabalho

Notion: Melhor para espaço de trabalho e gerenciamento de conhecimento tudo-em-um

O melhor para gerenciamento de tarefas pessoais no Mac e no iOS

O melhor para o gerenciamento simples de tarefas entre plataformas

Fato curioso: O Efeito Zeigarnik sugere que as tarefas inacabadas ficam mais gravadas em nosso cérebro do que as concluídas. É por isso que riscar coisas de uma lista de afazeres é tão satisfatório - dá à nossa mente um fechamento!

O que você deve procurar nas alternativas ao Nozbe?

Imagine que você esteja liderando uma equipe dinâmica de freelancers que trabalham em vários projetos de clientes. Você tem usado o Nozbe como um software de gerenciamento de tarefas e equipes, mas, à medida que seus projetos se tornam mais complexos, você percebe a necessidade de uma ferramenta que ofereça recursos avançados para manter sua equipe organizada.

Veja como você pode avaliar as alternativas do Nozbe para seus processos de negócios em constante evolução:

Gerenciamento avançado de tarefas e colaboração: O Nozbe não tem a capacidade de criar tarefas que acionem automaticamente a próxima etapa de um fluxo de trabalho. Se isso for importante para você, escolha plataformas com dependências de tarefas e automações que suportem fluxos de trabalho personalizados

Acessibilidade em várias plataformas: Garanta o acesso contínuo em todos os dispositivos para gerenciar tarefas sem interrupções, seja no escritório ou em trânsito

Interface amigável: Opte por ferramentas intuitivas que simplificam o esboço de projetos e o ajudam a acompanhar as tarefas, reduzindo a curva de aprendizado e aumentando a produtividade

Personalização e flexibilidade: Selecione um software com modelos personalizáveis e campos de tarefas que se adaptarão a fluxos de trabalho exclusivos e aumentarão a eficiência. Sugestões inteligentes e personalizadas são a cereja do bolo

Relatórios e análises : A ferramenta fornece percepções detalhadas sobre produtividade, progresso de tarefas e carga de trabalho? Você pode gerar relatórios personalizados para acompanhar o desempenho e os prazos? Esses são itens obrigatórios em uma ferramenta robusta de gerenciamento de tarefas

Recursos de integração: Procure plataformas que se integrem às ferramentas essenciais que você usa, como o Google Agenda, simplificando o gerenciamento de tarefas e agendas

Preço e escalabilidade: Verifique se a ferramenta oferece um plano gratuito com recursos suficientes para que você possa testá-la antes de se comprometer. Os planos pagos são econômicos em comparação com o Nozbe? Ele pode ser escalonado com a sua equipe à medida que suas necessidades aumentam?

Ao considerar esses fatores, você poderá abandonar vários aplicativos de calendário e encontrar uma alternativa ao Nozbe que atenda às suas necessidades de gerenciamento de tarefas e projetos.

Você sabia? Dividir tarefas maiores em subtarefas menores e gerenciáveis - conhecido como task chunking - pode aumentar o foco e reduzir a sobrecarga.

13 melhores alternativas ao Nozbe

Se você deseja simplificar a comunicação no local de trabalho, lidar com vários projetos sem complicações ou evitar a interrupção do seu fluxo de trabalho atual, eu selecionei as 13 melhores alternativas ao Nozbe. Espero que elas o ajudem a gerenciar tarefas com eficiência e a manter o andamento dos seus projetos sem problemas.

1. ClickUp (melhor para gerenciamento colaborativo de tarefas e projetos com tecnologia de IA)

Comece a usar o ClickUp gratuitamente Planeje, monitore e gerencie seu trabalho com o ClickUp

Não importa quantas ferramentas eu experimentei para obter um fluxo de trabalho eficiente, sempre faltava alguma coisa - até que mudei para o ClickUp, o aplicativo para tudo no trabalho. Ele traz a automação, a pesquisa e o gerenciamento flexível de tarefas com tecnologia de IA de última geração em um único espaço. Agora, posso lidar facilmente com fluxos de trabalho complexos, gerenciando meus documentos, projetos e comunicação de equipe juntos.

Assista ao vídeo para saber como a IA do ClickUp torna a automação de tarefas mais simples.

Com o ClickUp Tasks, você pode criar tarefas facilmente, atribuí-las a membros da equipe e definir quatro prioridades diferentes com sinalizadores de prioridade.

ClickUp Insight: Acha que sua lista de tarefas está funcionando? Pense de novo. Nossa pesquisa mostra que 76% dos profissionais usam seu próprio sistema de priorização para o gerenciamento de tarefas. No entanto, pesquisas recentes confirmam que 65% dos trabalhadores tendem a se concentrar em vitórias fáceis em detrimento de tarefas de alto valor sem uma priorização eficaz. O ClickUp Task Priorities transforma a maneira como você visualiza e lida com projetos complexos, destacando facilmente as tarefas críticas. Com os fluxos de trabalho alimentados por IA e os sinalizadores de prioridade personalizados do ClickUp, você sempre saberá o que fazer primeiro.

Os campos personalizados no ClickUp permitem que você personalize as tarefas com pontos de dados específicos relevantes para seus projetos - adicione detalhes como datas de vencimento, responsáveis, estágios e outras informações para manter o contexto.

O agendamento de tarefas também é fácil, com o recurso abrangente de tarefas do ClickUp. Divida grandes projetos em subtarefas gerenciáveis, vincule tarefas relacionadas usando dependências e monitore o progresso com acompanhamento contínuo dentro de painéis personalizados.

Atribua e gerencie as tarefas de suas equipes usando o ClickUp Tasks

O ClickUp for Project Management oferece um conjunto completo de ferramentas para lidar até mesmo com os fluxos de trabalho mais complexos.

Defina os objetivos do projeto com as metas do ClickUp e estabeleça marcos para comemorar o sucesso. Defina datas de início e de vencimento com calendários personalizados de gerenciamento de projetos e aloque blocos de tempo específicos para aumentar a produtividade. Visualize o progresso com quadros Kanban, gráficos de Gantt e visualizações de linha do tempo.

Essa estruturação mantém minha equipe organizada, simplifica o gerenciamento de prazos e nos ajuda não apenas a atingir, mas a superar nossas metas.

Acompanhe os OKRs da sua equipe em um só lugar e mantenha-os alinhados com o ClickUp for Project Management

Pronto para otimizar seu fluxo de trabalho? Comece com o modelo de gerenciamento de tarefas ClickUp.

Ele oferece fluxos de trabalho pré-criados para rastreamento de tarefas e definição de metas, e até mesmo um calendário de planejamento de projetos - perfeito para economizar tempo e manter-se organizado.

Obter modelo gratuito Torne sua equipe eficiente com o modelo de gerenciamento de tarefas ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Use o ClickUp Automations para automatizar tarefas recorrentes e definir lembretes para ficar em dia com os prazos

Alterne entre as visualizações List View, Board View, Gantt View e Calendar View para um acompanhamento flexível do projeto com ClickUp Views personalizados

Receba sugestões inteligentes para gerenciar seu dia e melhorar a eficiência do fluxo de trabalho com o ClickUp Brain , o assistente de IA nativo do ClickUp. Ele também gera resumos de tarefas e de atividades para que você esteja sempre ciente do progresso feito

Acompanhe as horas faturáveis e a produtividade da equipe diretamente nas tarefas usando o recurso integrado ClickUp Time Tracking

Co-crie e edite documentos, compartilhe comentários e feedback em tempo real e mantenha-se alinhado com o Live Collaboration no ClickUp

Envie mensagens instantâneas para indivíduos ou grupos sem sair do ClickUp, usando o ClickUp Chat . Converta mensagens em tarefas acionáveis ou vincule conversas a tarefas existentes para obter um contexto melhor

Limitações do ClickUp

Recursos abrangentes podem sobrecarregar os iniciantes e criar uma curva de aprendizado acentuada

Personalizar o ClickUp para corresponder a fluxos de trabalho específicos pode ser demorado na primeira vez

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Negócios : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Eu estava procurando uma plataforma de gerenciamento de projetos e encontrei a melhor. Logo de cara, senti que o ClickUp poderia resolver todos os nossos problemas e criar soluções prontas para nos beneficiar de maneiras que eu nem sequer havia imaginado.

Eu estava procurando uma plataforma de gerenciamento de projetos e encontrei a melhor. Logo de cara, senti que o ClickUp poderia resolver todos os nossos problemas e criar soluções prontas para nos beneficiar de maneiras que eu nem sequer havia imaginado.

2. Trello (melhor para gerenciamento visual de projetos com um sistema simples de arrastar e soltar)

via Trello

O Trello é ótimo para organizar visualmente projetos complexos. Posso arrastar e soltar cartões de tarefas entre colunas como To-do, Doing e Done em tempo real, o que facilita o acompanhamento e a comunicação do progresso.

O Trello ajuda as equipes a manter o controle dos prazos com datas de vencimento, listas de verificação e rótulos codificados por cores que podem ser adicionados a cada cartão de tarefa.

Precisa de um ponto de partida? Os modelos de quadro do Trello tornam rápida e fácil a configuração de fluxos de trabalho para marketing, lançamentos de produtos e projetos pessoais.

Melhores recursos do Trello

Use quadros Kanban para simplificar o mapeamento de tarefas, o gerenciamento do fluxo de trabalho e a colaboração em equipe

Automatize tarefas de rotina com regras e acionadores personalizados por meio do Butler Automations

Expanda a funcionalidade com integrações como Slack, Google Drive e mais Power-Ups

Atribua tarefas, adicione comentários e anexe arquivos a cartões para o gerenciamento colaborativo de tarefas

Gerencie projetos de qualquer lugar com o aplicativo móvel de fácil acesso do Trello

Limitações do Trello

Não possui ferramentas nativas de controle de tempo e relatórios avançados

Os quadros podem ficar sobrecarregados com muitas tarefas

O acesso a recursos avançados por meio de Power-Ups pode aumentar significativamente os custos

Preços do Trello

Gratuito para sempre

Padrão : uS$ 6/mês por usuário

Premium : $12. 50/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Trello

G2: 4. 4/5 (mais de 13.000 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 23.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello?

Gosto da sincronização baseada na Web, que me permite acessar e atualizar meus quadros facilmente de qualquer dispositivo.

Gosto da sincronização baseada na Web, que me permite acessar e atualizar meus quadros facilmente de qualquer dispositivo.

3. Todoist (melhor para organização de tarefas pessoais e de equipe)

via Todoist

Sempre que você precisar organizar sua mente e se concentrar nas prioridades, o Todoist é um companheiro confiável. Ao colaborar em projetos de equipe, ele mantém tudo bem organizado em um só lugar.

Automatize tarefas de rotina, como relatórios semanais ou check-ins diários com datas de vencimento recorrentes. Além disso, as integrações com ferramentas como o Google Calendar e o Slack facilitam a sincronização de suas tarefas e atualizações de progresso entre plataformas.

Melhores recursos do Todoist

Capture instantaneamente tarefas com entrada de linguagem natural

Organize as tarefas por contexto, prioridade ou projeto usando rótulos e filtros

Gamifique a produtividade com pontos e sequências por meio de seu sistema de carma

Aproveite a acessibilidade entre plataformas com aplicativos para Web, dispositivos móveis e desktop

Limitações do Todoist

Não é ideal para fluxos de trabalho de projetos complexos

Requer integrações de terceiros para controle de tempo

Falta de ferramentas avançadas de colaboração para equipes grandes

Preços do Todoist

Para iniciantes: Gratuito

Profissional: US$ 2,50/usuário por mês

Negócios: US$ 8/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Todoist

G2: 4. 4/5 (mais de 800 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 2.000 avaliações)

📖 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Todoist

4. Microsoft To Do (melhor para gerenciamento de tarefas contínuo no ecossistema da Microsoft)

via Microsoft To Do

Quando eu trabalhava com ferramentas da Microsoft, o Microsoft To Do era útil como uma ferramenta de gerenciamento de projetos. Sua forte integração com o Outlook e o Microsoft 365 tornou o gerenciamento de tarefas e e-mails perfeito.

Eu o utilizei para converter e-mails sinalizados em tarefas, definir datas de vencimento e organizar projetos para foco diário. As listas inteligentes do aplicativo categorizam automaticamente as tarefas e os anexos de arquivos permitem que você mantenha os documentos relacionados na ponta dos dedos.

Melhores recursos do Microsoft To Do

Sincronize tarefas com o Outlook e o Teams com a integração do Microsoft 365

Concentre-se nas prioridades diárias com listas de tarefas personalizadas

Acesse tarefas facilmente na Web, no desktop e em dispositivos móveis

Limitações do Microsoft To Do

Ao contrário de muitas ferramentas de gerenciamento de projetos, ele não possui recursos avançados e automações

Requer integrações para controle de tempo

Preços do Microsoft To Do

Gratuito com a conta da Microsoft

Incluído na assinatura do Microsoft 365

Avaliações e resenhas do Microsoft To Do

G2: 4. 4/5 (mais de 80 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft To Do?

Adoro o Microsoft To-Do por sua integração perfeita de recursos de gerenciamento de tarefas e colaboração, que aprimoram sem esforço meu fluxo de trabalho de design e dão um toque criativo à organização de tarefas.

Adoro o Microsoft To-Do por sua integração perfeita de recursos de gerenciamento de tarefas e colaboração, que aprimoram sem esforço meu fluxo de trabalho de design e dão um toque criativo à organização de tarefas.

5. nTask (melhor para gerenciamento de projetos ágeis e colaboração em equipe)

via nTask

Gerenciar vários projetos com fluxos de trabalho Agile pode ser um desafio, mas o nTask facilita isso com ferramentas dedicadas de gerenciamento de tarefas e planejamento de projetos. Eu o utilizei para otimizar a comunicação e as atribuições da equipe, definir prioridades e acompanhar o progresso - tudo em um espaço de trabalho centralizado.

Defina relações de tarefas para garantir a precisão do fluxo de trabalho e gerencie as dependências de tarefas enquanto agenda, organiza e documenta reuniões diretamente na plataforma.

melhores recursos do nTask

Use quadros Kanban e gráficos de Gantt para um controle de projeto simplificado

Identifique e gerencie os possíveis riscos do projeto em tempo real usando o rastreamento de riscos e problemas

Monitore o progresso das tarefas e gerencie as horas faturáveis sem o controle de tempo de terceiros

limitações do nTask

Menos integrações de terceiros em comparação com os concorrentes

Pode parecer desatualizado para alguns usuários

Atrasos ocasionais e desempenho mais lento em dispositivos móveis

preços do nTask

Premium: $4/mês por usuário

Empresas: $12/mês por usuário

Enterprise: Entre em contato para obter preços

avaliações e resenhas do nTask

Capturar : 4. 2/5 (mais de 100 avaliações)

G2: Não há avaliações suficientes

6. TickTick (melhor para produtividade pessoal e agendamento de tarefas)

via TickTick

Equilibrar as metas pessoais e as tarefas diárias pode ser uma tarefa árdua, mas o TickTick simplifica isso com o gerenciamento intuitivo de tarefas e a programação inteligente. Ele organiza listas de tarefas, define lembretes e gerencia tarefas recorrentes sem esforço.

Com a integração com o calendário, posso visualizar as tarefas junto com os eventos, o que é útil para um melhor gerenciamento do tempo. As tags personalizadas e os níveis de prioridade me ajudam a categorizar e priorizar as tarefas, garantindo que nada seja esquecido.

Melhores recursos do TickTick

Reprograme facilmente as tarefas com sugestões inteligentes usando o agendamento inteligente

Mantenha-se no fluxo com cronômetros de foco incorporados, como o cronômetro Pomodoro

Crie hábitos positivos e acompanhe o progresso com o rastreador de hábitos

Sincronize tarefas com calendários para um melhor gerenciamento do tempo

Limitações do TickTick

Não possui controle de tempo integrado para tarefas

Mais adequado para uso pessoal do que para colaboração em equipe

Preços do TickTick

Gratuito

Premium: $35. 99/ano

Avaliações e resenhas do TickTick

G2: 4. 6/5 (mais de 100 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TickTick?

O TickTick oferece funcionalidade na Web e tem um conjunto completo de aplicativos para desktop e dispositivos móveis, proporcionando flexibilidade para os usuários gerenciarem tarefas em diferentes dispositivos.

O TickTick oferece funcionalidade na Web e tem um conjunto completo de aplicativos para desktop e dispositivos móveis, proporcionando flexibilidade para os usuários gerenciarem tarefas em diferentes dispositivos.

7. Basecamp (melhor para comunicação de equipe centralizada em tempo real e painéis de organização de projetos unificados)

via Basecamp

O gerenciamento de vários projetos com comunicação dispersa pode gerar confusão e perda de prazos. O Basecamp centraliza a colaboração da equipe ao combinar gerenciamento de tarefas, mensagens em tempo real e compartilhamento de arquivos em um espaço de trabalho unificado.

As listas de tarefas do Basecamp facilitam a atribuição de tarefas, a definição de datas de vencimento e o acompanhamento do progresso. Elas são especialmente úteis para manter as equipes remotas conectadas e os projetos em andamento sem a necessidade de check-ins constantes.

Melhores recursos do Basecamp

Organize e atribua tarefas com prazos usando listas de tarefas

Centralize as discussões e atualizações do projeto com quadros de mensagens

Comunique-se por meio do bate-papo campfire integrado para troca de mensagens em tempo real com a equipe

Armazene e compartilhe arquivos de projeto em um só lugar com o recurso de documentos e arquivos

Reúna atualizações da equipe sem microgerenciamento, usando check-ins automáticos

Limitações do Basecamp

Menos opções de personalização para criar seus próprios fluxos de trabalho

Pode ser caro para equipes pequenas que precisam apenas de recursos básicos de gerenciamento de tarefas

Preços do Basecamp

Gratuito

Mais: $15/mês por usuário

Pro: $349/mês por organização

Avaliações e resenhas do Basecamp

G2: 4. 1/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capítulo: 4. 3/5 (mais de 14.000 avaliações)

8. Evernote (melhor para fazer anotações e gerenciar informações)

via Evernote

Equilibrar o gerenciamento de tarefas com a tomada de notas detalhadas pode ser um desafio, especialmente para projetos complexos e colaborativos. O Evernote simplifica isso ao mesclar o registro de anotações com a organização perfeita de tarefas.

É útil para capturar ideias, organizar pesquisas e planejar tarefas diárias em um só lugar. Com listas de tarefas incorporadas, datas de vencimento e priorização, posso manter o controle sem precisar trocar de aplicativo.

Melhores recursos do Evernote

Integre tarefas em notas para um gerenciamento de projetos perfeito

Anexe arquivos, grave notas de áudio e recorte páginas da Web

Acesse notas e tarefas em todos os dispositivos

Digitalize documentos em papel e cartões de visita usando OCR

Limitações do Evernote

O plano básico tem restrições de armazenamento e recursos

Não é ideal para gerenciar projetos de grande escala

Usuários relatam atrasos na sincronização entre dispositivos

Preços do Evernote

Gratuito

Premium: US$ 7,99 por usuário/mês

Avaliações e resenhas do Evernote

G2: 4. 4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 8.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Evernote?

O Evernote é útil porque você pode personalizar sua organização de acordo com suas necessidades e o tipo de trabalho que está fazendo.

O Evernote é útil porque você pode personalizar sua organização de acordo com suas necessidades e o tipo de trabalho que está fazendo.

9. Google Tasks (melhor para integração sem atritos com o Google Workspace)

via Google Tasks

Costumo voltar ao Google Tasks quando preciso de uma maneira simples e intuitiva de gerenciar tarefas pessoais diretamente no meu ecossistema do Google. Ele se integra bem ao Gmail e ao Google Agenda, facilitando a transformação de e-mails em tarefas e o gerenciamento de prazos no conforto da minha caixa de entrada.

Essa conexão simplifica o gerenciamento diário de tarefas e me mantém organizado. Ela também me permite criar listas de tarefas, definir datas de vencimento e organizar tarefas com subtarefas.

Melhores recursos do Google Tasks

Transforme e-mails em tarefas e visualize os prazos em seu calendário

Divida tarefas grandes em etapas menores e gerenciáveis usando subtarefas e listas

Gerencie tarefas em qualquer lugar com o aplicativo móvel Google Tasks

Aproveite o design minimalista para um gerenciamento de tarefas sem distrações

Limitações do Google Tasks

Não possui ferramentas robustas de gerenciamento de projetos

Não é ideal para o gerenciamento de tarefas em equipe, pois não possui ferramentas de colaboração

Personalização limitada para organizar fluxos de trabalho complexos

Preços do Google Tasks

Gratuito: Incluído com uma conta do Google

📖 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Google Tasks

10. Asana (melhor para colaboração em equipe e gerenciamento de fluxo de trabalho)

via Asana

O Asana é uma boa opção para gerenciar vários projetos com equipes multifuncionais. Sua interface intuitiva e fluxos de trabalho estruturados simplificam a delegação de tarefas, o acompanhamento de projetos, a colaboração em equipe e o gerenciamento da carga de trabalho.

Os fluxos de trabalho personalizáveis da Asana se adaptam a qualquer tamanho de equipe ou complexidade de projeto, mantendo todos alinhados e responsáveis.

Melhores recursos da Asana

Configure dependências de tarefas ou tarefas que dependem de outras tarefas para aumentar a eficiência

Escolha entre os modos de exibição Lista, Quadro, Linha do tempo e Calendário para obter uma visão geral do projeto

Automatize tarefas repetitivas para aumentar a eficiência

Integre-se às ferramentas que você usa todos os dias, como Slack, Google Drive e Zoom

Limitações da Asana

Falta um repositório geral de arquivos para cada projeto

Os recursos mais avançados de gerenciamento de projetos estão disponíveis apenas nos planos premium

O excesso de notificações pode causar distração

Preços da Asana

Plano gratuito

Inicial: $10. 99/mês por usuário

Avançado: $24. 99/mês por usuário

Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas da Asana

G2: 4. 4/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 13.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Asana?

Eu costumava usar listas de tarefas em papel e usar a Asana ainda me dá a satisfação de verificar as tarefas concluídas, mas torna tudo mais simplificado e eficiente.

Eu costumava usar listas de tarefas em papel e usar a Asana ainda me dá a satisfação de verificar as tarefas concluídas, mas torna tudo mais simplificado e eficiente.

11. Notion (melhor para espaço de trabalho e gerenciamento de conhecimento tudo em um)

via Notion

Conhecido por suas páginas aninhadas, o Notion tornou-se uma das minhas soluções preferidas quando precisei de um espaço para organizar meus planos de projeto e notas de reunião (antes de mudar para o ClickUp). Sua flexibilidade me permite criar fluxos de trabalho personalizados, wikis, bancos de dados de tarefas e documentos colaborativos - tudo em um só lugar.

O Notion simplifica a alternância entre anotações pessoais e projetos complexos sem a necessidade de várias ferramentas. Quer você esteja acompanhando o progresso com quadros Kanban, delineando cronogramas de projetos ou compartilhando documentos da equipe, o Notion se adapta perfeitamente ao seu fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Notion

Acesse uma biblioteca de modelos predefinidos para listas de tarefas, gerenciamento de projetos e anotações

Personalize as páginas com uma interface de arrastar e soltar e blocos de conteúdo modulares

Conecte-se instantaneamente com ferramentas como Slack, Google Drive e Trello

Compartilhe páginas, comente em tempo real e colabore sem esforço

Limitações do Notion

As amplas opções de personalização podem sobrecarregar os novos usuários

Funcionalidade limitada quando off-line

Não possui automação avançada do fluxo de trabalho em comparação com ferramentas dedicadas

Preços do Notion

Gratuito

Mais: $22/mês por usuário

Empresas: $28/mês por usuário

Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Notion

G2: 4. 7/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 2.000 avaliações)

12. Things (melhor para gerenciamento de tarefas pessoais no Mac e iOS)

via Things

Para quem está profundamente integrado ao ecossistema da Apple, o Things pode ser um excelente gerenciador de tarefas para manter a organização em seu Mac, iPhone e iPad.

Seu design limpo e minimalista torna incrivelmente intuitivo capturar ideias, planejar projetos e gerenciar tarefas diárias sem se sentir sobrecarregado. Adoro como ele se integra perfeitamente aos recursos nativos da Apple, como o Reminders e o Calendar.

Os melhores recursos

Sincronize entre Mac, iPhone, iPad e Apple Watch sem complicações

Adicione tarefas com datas de vencimento usando a entrada de linguagem natural

Organize projetos em etapas claras com títulos e listas de verificação

Priorize seu trabalho com as visualizações Hoje e Próximas, usando os modos de foco

Limitações do Things

Não disponível para usuários do Windows ou Android

Projetado para o gerenciamento de tarefas pessoais, não para projetos de equipe

Preços do Things

Mac: US$ 49,99 (compra única)

iPhone e Apple Watch: US$ 9,99 (compra única)

iPad: US$ 19,99 (compra única)

Vision Pro: US$ 29,99 (compra única)

Avaliações e resenhas de coisas

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 100 avaliações)

G2: Não há avaliações suficientes

13. Any. do (melhor para gerenciamento simples de tarefas em várias plataformas)

Quando você precisa de um gerenciador de tarefas simples e sem frescuras que funcione em todos os dispositivos, o Any.do é o ideal. Sua simplicidade o torna perfeito para gerenciar tarefas diárias sem se deixar levar por recursos complexos.

Recomendo começar o dia com o recurso Moment, revisando e planejando tarefas para manter o controle. O Any. do é sincronizado sem problemas em plataformas móveis, de desktop e da Web, facilitando o acompanhamento do progresso das tarefas em qualquer dispositivo que você esteja usando.

Melhores recursos do Any. do

Priorize as tarefas diárias com uma experiência de planejamento guiada

Sincronização entre iOS, Android, Web e desktop

Defina lembretes recorrentes diários, semanais ou personalizados para ficar em dia com as tarefas

Adicione tarefas e crie vários lembretes rapidamente usando comandos de voz

Limitações do Any. do

Não possui recursos robustos de gerenciamento de projetos para fluxos de trabalho complexos

Alguns recursos essenciais estão bloqueados no plano premium

Os recursos de colaboração em equipe são mínimos em comparação com outras ferramentas

Preços do Any. do

Pessoal: Gratuito

Premium: US$ 7,99/mês por usuário

Equipes: $7. 99/usuário/mês por mês

Avaliações e resenhas do Any. do

G2: 4. 2/5 (mais de 100 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 100 avaliações)

ClickUp - a melhor alternativa ao Nozbe que você poderia pedir

Do apelo visual do Trello aos recursos de integração perfeita do Google Tasks, exploramos as 13 melhores alternativas ao Nozbe, cada uma oferecendo recursos exclusivos que atendem a diferentes necessidades.

No entanto, após uma pesquisa minuciosa e experiência pessoal, acredito que o ClickUp é a melhor alternativa ao Nozbe. Graças aos seus recursos alimentados por IA, recursos colaborativos e opções personalizáveis, ele equilibra perfeitamente a simplicidade e a potência.

Se você está procurando um sistema completo que se adapte aos seus fluxos de trabalho e aprimore a colaboração da sua equipe, recomendo o ClickUp. Com seus amplos recursos e interface amigável, você estará bem equipado para enfrentar qualquer projeto com confiança.

Não espere - registre-se no ClickUp hoje mesmo!