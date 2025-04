As 10 principais alternativas ao Orangescrum para gerenciamento de projetos em 2025

Cada equipe tem sua maneira de fazer as coisas. Algumas aderem a fluxos de trabalho estruturados, enquanto outras precisam de espaço para ajustar e personalizar à medida que avançam.

Se o Orangescrum parecer um pouco limitado ou se você estiver procurando uma solução mais personalizada e econômica, não faltam opções.

As ferramentas de gerenciamento de projetos de código aberto permitem que você molde seu espaço de trabalho da maneira que desejar, seja por meio de uma personalização mais profunda, melhores integrações ou controle total da configuração.

Se isso parece ser o que você precisa, aqui estão as alternativas ao Orangescrum que vale a pena explorar. 📝

O que você deve procurar nas alternativas ao Orangescrum?

A ferramenta certa deve simplificar os fluxos de trabalho, aprimorar a colaboração e oferecer suporte à escalabilidade.

Aqui estão os recursos do software de gerenciamento de projetos que devem ser priorizados:

Processo de integração simples: Uma interface intuitiva garante que as equipes possam começar a usar a ferramenta sem treinamento extensivo

Gerenciamento flexível de tarefas: Fluxos de trabalho personalizados, dependências de tarefas e várias exibições permitem que as equipes organizem os projetos do seu jeito

Funcionalidade escalável: Uma empresa em crescimento precisa de um software que se adapte a cargas de trabalho crescentes, equipes maiores e processos mais complexos

Colaboração contínua: Mensagens incorporadas, atualizações em tempo real e compartilhamento de arquivos mantêm as equipes alinhadas sem depender de ferramentas de comunicação dispersas

Integrações robustas: Uma ferramenta que se conecta a aplicativos existentes, como Slack, Google Drive e plataformas de CRM, elimina os desafios de gerenciamento de projetos, como a troca constante de contexto

Automação que economiza tempo: Atribuições de tarefas automatizadas, atualizações de status e fluxos de trabalho recorrentes para o gerenciamento de despesas eliminam o trabalho manual repetitivo e aumentam a eficiência

As 10 melhores alternativas ao Orangescrum

Às vezes, uma plataforma de gerenciamento de projetos diferente pode fazer com que o trabalho pareça mais organizado e sem esforço. Se estiver considerando outras opções, há muitas alternativas excelentes que oferecem uma nova maneira de planejar e colaborar. Aqui estão algumas que vale a pena explorar. 👀

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos e colaboração de trabalho tudo-em-um)

Hoje em dia, o trabalho está quebrado. Nossos projetos, conhecimento e comunicação estão espalhados por ferramentas desconectadas que nos atrasam.

O ClickUp corrige isso com o aplicativo completo para trabalho, que combina projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

A maioria das ferramentas de gerenciamento de projetos se limita a rastrear tarefas. A solução de gerenciamento de projetos do ClickUp vai além, criando um espaço de trabalho totalmente conectado onde as equipes podem gerenciar projetos, colaborar em tempo real e automatizar o trabalho repetitivo.

Cérebro ClickUp

Automatize resumos e atualizações de projetos com o ClickUp Brain

No centro dessa experiência está o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado que transforma informações dispersas em insights instantâneos. O rastreamento de atualizações de projetos, a resposta a perguntas e a automação de trabalhos repetitivos acontecem em segundos.

Suponha que uma equipe de desenvolvimento de produtos esteja gerenciando uma versão de software. O ClickUp Brain examina tarefas, comentários e documentos para gerar uma atualização estruturada destacando os recursos concluídos, as aprovações pendentes e os próximos prazos. As partes interessadas obtêm uma visão clara do progresso sem precisar esperar por uma reunião.

Obtenha respostas instantâneas de todo o seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain

Um gerente de projeto que esteja analisando uma solicitação de um cliente pode precisar verificar se um feedback semelhante já foi abordado anteriormente. O ClickUp Brain faz buscas em todo o espaço de trabalho, incluindo conversas de bate-papo, tarefas anteriores e arquivos compartilhados, para trazer à tona discussões relevantes. Sem idas e vindas, sem perda de tempo.

Chat do ClickUp

Mantenha as discussões conectadas com o ClickUp Chat

O ClickUp Chat traz as conversas para o espaço de trabalho, mantendo a comunicação e as tarefas em um só lugar. Cada espaço, pasta e lista tem seu próprio bate-papo, para que o trabalho permaneça organizado.

As atualizações perdidas também não são um problema. O Catch Me Up, com tecnologia de IA, resume as principais conversas para que um membro da equipe que esteja voltando de férias possa ver rapidamente as decisões importantes. Isso torna o ClickUp diferente de outras alternativas do Orangescrum.

Além da comunicação perfeita, a organização eficiente do trabalho é igualmente importante. O ClickUp Tasks ajuda as equipes a manter o controle dos projetos com prioridades, dependências e status personalizados que se adaptam a qualquer fluxo de trabalho.

Visualizações do ClickUp

Mas manter o controle das tarefas é apenas metade da batalha - ter a perspectiva certa faz toda a diferença. O ClickUp Views permite que as equipes alternem entre Lista, Quadro, Gantt e Calendário, garantindo que sempre tenham a visão mais clara do trabalho.

Manter os projetos em andamento com eficiência geralmente significa reduzir o trabalho repetitivo, e é aí que entra o ClickUp Automation.

Atualizações de rotina, alterações de status e notificações acontecem automaticamente para que as equipes possam se concentrar nas tarefas que realmente exigem sua atenção.

Suponha que uma equipe de marketing esteja gerenciando aprovações de conteúdo. Quando um redator envia um rascunho, o Automation atribui imediatamente a revisão a um editor, move a tarefa para "Em revisão" e notifica a pessoa certa. Depois que o editor aprova o conteúdo, o sistema atualiza o status, alerta a equipe de publicação e agenda o conteúdo.

Modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

Obter modelo gratuito Configure fluxos de trabalho estruturados rapidamente com o modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

Para as equipes que estão mudando do Orangescrum, o ClickUp Project Management Template oferece um ponto de partida estruturado. Ele apresenta fluxos de trabalho que podem ser adaptados a diferentes setores, ajudando as equipes a começar a trabalhar mais rapidamente do que as alternativas do ClickUp.

Melhores recursos do ClickUp

Personalize seu fluxo de trabalho: Crie Crie painéis ClickUp em tempo real para acompanhar o progresso do projeto, a carga de trabalho da equipe e as principais métricas - tudo em um só lugar

Crie e colabore perfeitamente: Transforme anotações, wikis e planos de projeto em Transforme anotações, wikis e planos de projeto em ClickUp Docs organizados que se vinculam diretamente às tarefas

Visualize e mapeie ideias: Use Use os quadros brancos do ClickUp para fazer brainstorming, esboçar fluxos de trabalho e converter conceitos em tarefas práticas

Registre o tempo sem esforço: Registre as horas manualmente ou inicie um cronômetro diretamente de qualquer tarefa com o Registre as horas manualmente ou inicie um cronômetro diretamente de qualquer tarefa com o ClickUp Time Tracking para manter o cronograma

Conecte suas ferramentas favoritas: Integre o ClickUp com os aplicativos que você usa diariamente, mantendo os fluxos de trabalho tranquilos e reduzindo a troca de contexto

Limitações do ClickUp

A ampla gama de recursos do ClickUp pode levar algum tempo para ser totalmente explorada e adotada

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Empresarial: $12/mês por usuário

Enterprise: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. OpenProject (melhor para gerenciamento de projetos de código aberto)

via OpenProject

O OpenProject oferece uma experiência abrangente de gerenciamento de projetos, mantendo sua natureza de código aberto. Essa plataforma oferece suporte a metodologias ágeis por meio de quadros Scrum e Kanban, visualizações de linha do tempo para agendamento e recursos robustos de documentação.

As equipes apreciam a estrutura de preços transparente, as opções de auto-hospedagem e o desenvolvimento ativo da comunidade. O OpenProject se destaca em projetos complexos com ferramentas integradas de controle de tempo, relatórios de custos e gerenciamento de reuniões que satisfazem os requisitos da empresa sem o preço da empresa.

Melhores recursos do OpenProject

Crie fluxos de trabalho personalizados que correspondam exatamente aos seus processos de negócios e adapte-os à medida que sua equipe evolui

Acompanhe o tempo diretamente em relação às tarefas e gere relatórios detalhados para manter o faturamento e a alocação de recursos precisos

Hospedagem própria em seus próprios servidores para total propriedade e conformidade com requisitos rigorosos de segurança de dados

Configure permissões de usuário detalhadas para controlar os níveis de acesso entre as equipes e manter a segurança das informações

Integre-se a vários aplicativos de terceiros por meio da API REST para criar um ecossistema de fluxo de trabalho conectado

Limitações do OpenProject

A interface parece ultrapassada em comparação com as alternativas modernas

Funcionalidade móvel limitada

Alguns usuários relatam problemas de desempenho em projetos maiores

Preços do OpenProject

Comunidade: Grátis

Básico: US$ 7,25/mês por usuário

Profissional: $13. 50/mês por usuário

Premium: US$ 19,50/mês por usuário

Avaliações e críticas do OpenProject

G2: 3. 8/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 170 avaliações)

3. Monday. com (Melhor para gerenciamento visual de projetos)

O Monday. com transforma o gerenciamento de projetos em uma experiência visual com sua interface colorida e personalizável. Ele se destaca por meio de quadros intuitivos que se adaptam a praticamente qualquer fluxo de trabalho, tornando os projetos com muitos dados imediatamente compreensíveis.

As equipes que fazem a transição do Orangescrum geralmente apreciam a simplicidade de arrastar e soltar do Monday. com e a forma como ele torna os dados do projeto mais acessíveis a todos, não apenas aos gerentes de projeto. A natureza visual significa menos tempo explicando o status e mais tempo fazendo progresso.

Melhores recursos do Monday.com

Automatize tarefas de rotina com automações sem código que são acionadas com base em alterações de status, datas ou outras condições

Visualize cronogramas de projetos por meio de várias exibições, como gráficos de Gantt, calendários e quadros Kanban

Conecte-se a mais de 200 ferramentas e serviços externos para manter um hub de fluxo de trabalho centralizado para todos os seus processos de negócios

Crie painéis de controle personalizados que compilam métricas em tempo real de vários projetos para obter visibilidade instantânea do desempenho geral

Limitações do Monday.com

A interface pode ficar desordenada com muitos quadros

Algumas automações exigem planos de nível superior

Ele envolve uma curva de aprendizado para personalizações complexas

Preço de segunda-feira. com

Gratuito (limitado a dois usuários)

Básico: US$ 12/mês por usuário

Padrão: US$ 14/mês por usuário

Pro: US$ 24/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Classificações e análises do Monday.com

G2: 4. 7/5 (12.870+ avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 5.385 avaliações)

4. Trello (melhor para fluxos de trabalho Kanban simples)

via Atlassian

Você apreciará a abordagem direta do Trello para o gerenciamento de projetos com uma interface intuitiva e baseada em cartões.

Essa ferramenta é excelente para visualizar o progresso do trabalho por meio de quadros personalizáveis em que os cartões se movem pelas colunas que representam diferentes estágios. É possível anexar arquivos, adicionar listas de verificação, definir datas de vencimento e atribuir membros da equipe diretamente aos cartões. O Trello se destaca por sua simplicidade e, ao mesmo tempo, oferece uma profundidade surpreendente com Power-Ups que ampliam a funcionalidade sem complicar a interface.

Melhores recursos do Trello

Crie quadros personalizáveis com etiquetas codificadas por cores que ajudam a categorizar e priorizar itens de trabalho em um piscar de olhos

Adicione automação por meio do Butler para mover automaticamente cartões, atribuir membros ou definir datas de vencimento com base em gatilhos definidos por você

Crie modelos de cartões com listas de verificação e campos predefinidos para padronizar tarefas recorrentes em sua equipe

Acesse seus quadros com facilidade em desktops e dispositivos móveis para gerenciar projetos independentemente do local

Limitações do Trello

Recursos limitados de relatórios e análises

Ele pode se tornar pesado para projetos complexos e de vários estágios

A versão básica não possui recursos avançados de fluxo de trabalho

Dificuldade de gerenciar dependências entre tarefas

Preços do Trello

Grátis

Padrão: US$ 6/mês por usuário

Premium: US$ 12,50/mês por usuário

Enterprise: US$ 17,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do Trello

G2: 4. 4/5 (13.670+ avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (23.435+ avaliações)

5. Asana (melhor para automação de fluxo de trabalho)

via Asana

A Asana coloca ordem no caos da equipe com um gerenciamento de tarefas prático. Essa plataforma é excelente para dividir projetos complexos em partes gerenciáveis com dependências, subtarefas e campos personalizados.

Você pode visualizar o trabalho em vários modos de exibição, incluindo listas, quadros, linhas do tempo e calendários. A Asana tem recursos robustos de automação que eliminam o trabalho repetitivo e reduzem as atualizações manuais. Ela mantém uma interface limpa e oferece profundidade para equipes que precisam coordenar fluxos de trabalho complexos entre departamentos.

Melhores recursos do Asana

Crie fluxos de trabalho personalizados com regras que atribuem tarefas automaticamente, alteram o status e notificam os membros da equipe com base em acionadores

Visualize as dependências e os cronogramas do projeto com a visualização de linha do tempo no estilo Gantt para identificar possíveis gargalos

Crie formulários que convertam os envios diretamente em tarefas acionáveis atribuídas aos membros certos da equipe

Crie campos e modelos personalizados que padronizem a coleta de informações em todos os seus projetos

Acompanhe metas e objetivos vinculados diretamente às tarefas contribuintes para manter o alinhamento com as prioridades estratégicas

Limitações do Asana

A versão gratuita limita o tamanho da equipe a 10 membros

Alguns usuários relatam sobrecarga de notificações

Somente uma pessoa pode ser designada por tarefa, limitando a colaboração

Requer integrações de terceiros para o controle de tempo

Preços do Asana

Pessoal: Gratuito

Inicial: $13. 49/mês por usuário

Avançado: $30. 49/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Enterprise+: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Asana

G2: 4. 4/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 12.000 avaliações)

6. Wrike (melhor para gerenciamento de recursos empresariais)

via Wrike

O Wrike traz estrutura para projetos de rápida movimentação com um layout elegante de três painéis que mantém portfólios, projetos e tarefas de fácil acesso. As equipes podem personalizar os fluxos de trabalho com formulários de solicitação, etapas de aprovação e atualizações automatizadas que reduzem o trabalho manual.

As visualizações de carga de trabalho em tempo real facilitam o planejamento de recursos, garantindo que ninguém fique sobrecarregado e que os prazos sejam cumpridos. E com a segurança de nível empresarial, os dados permanecem bloqueados sem interferir na flexibilidade da equipe.

Melhores recursos do Wrike

Crie formulários de solicitação personalizados que reúnam exatamente as informações necessárias e encaminhem automaticamente o trabalho para as equipes apropriadas

Visualize as cargas de trabalho da equipe em todos os projetos com gráficos interativos que ajudam a equilibrar os recursos e evitar o esgotamento

Gere relatórios personalizáveis com dados em tempo real que acompanham as métricas de desempenho em vários projetos simultaneamente

Limitações do Wrike

Seus recursos de controle de tempo e agendamento são limitados

A ferramenta pode ser lenta para carregar, principalmente ao fazer upload ou download de arquivos

As análises do Wrike informam que a ferramenta é oferecida a um preço mais alto do que muitos concorrentes

Preços do Wrike

Grátis

Equipe: US$ 10/mês por usuário

Empresas: $25/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Pináculo: Preços personalizados

Avaliações e análises do Wrike

G2: 4. 2/5 (3.760+ avaliações)

Capterra: 4. 3/5 (2.770+ avaliações)

7. Smartsheet (melhor para usuários avançados de planilhas)

via Smartsheet

O uso do Smartsheet para gerenciamento de projetos preenche a lacuna entre as planilhas tradicionais e as modernas plataformas de PM. Essa ferramenta apresenta uma interface de grade familiar que evolui com poderosos recursos de colaboração, regras de automação e opções de visualização.

Ele torna os fluxos de trabalho mais suaves do que nunca. Configure a lógica condicional, os caminhos de aprovação e os alertas automatizados, para que as coisas andem sem um milhão de acompanhamentos. Os painéis reúnem tudo, transformando números intermináveis em percepções acionáveis.

Melhores recursos da planilha

Compartilhe planilhas com participantes internos e externos, defina permissões e acompanhe as alterações com um histórico de versões detalhado

Crie fluxos de trabalho de aprovação automatizados que encaminhem documentos para as partes interessadas com base em condições predefinidas

Crie relatórios entre planilhas que compilam informações de vários projetos em painéis executivos abrangentes

Limitações da planilha de resumo

Apesar de sua aparência de planilha, o Smartsheet não oferece a possibilidade de ter várias guias em uma única planilha, o que limita a organização dos dados

Alguns usuários consideram os recursos de relatório do Smartsheet inadequados para a análise de dados

Preços da planilha

Grátis

Pro: US$ 12/mês por usuário

Empresarial: $24/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Gerenciamento avançado de trabalho: Preços personalizados

Classificações e análises da planilha de resumo

G2: 4. 4/5 (mais de 19.080 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (3.420+ avaliações)

8. Notion (melhor para documentação conectada)

via Notion

O Notion combina gerenciamento de projetos com recursos robustos de documentação em um espaço de trabalho personalizável. Ele cria conexões entre suas tarefas, notas, wikis e bancos de dados para que você possa criar sistemas personalizados em que as informações fluam naturalmente.

O sistema de blocos flexível da ferramenta se adapta a praticamente qualquer fluxo de trabalho, mantendo a simplicidade visual. No entanto, quando você compara o Notion com o ClickUp, o ClickUp oferece um espaço de trabalho mais completo com recursos integrados de automação e colaboração em equipe.

Melhores recursos do Notion

Crie bancos de dados interconectados que relacionam projetos, tarefas, membros da equipe e recursos com poderosas opções de filtragem

Crie páginas modelo com estruturas padronizadas que garantam a consistência entre projetos e departamentos

Conecte informações relacionadas por meio de backlinks e relações que mantêm o contexto em todo o seu espaço de trabalho

Incorpore conteúdo de outras ferramentas diretamente em suas páginas, incluindo arquivos, vídeos e elementos interativos

Limitações de movimento

Ele pode exigir um tempo de configuração significativo para otimizar os fluxos de trabalho

A ferramenta não possui recursos avançados de gerenciamento de projetos, como gráficos de Gantt

As configurações de permissão são menos granulares do que as ferramentas especializadas

Preços de noções

Grátis

Mais: US$ 12/mês por usuário

Empresarial: US$ 18/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Notion AI: US$ 10/mês por usuário

Avaliações e resenhas da Notion

G2: 4. 6/5 (6.060+ avaliações)

Capterra: 4. 7/5 (2.480+ avaliações)

9. Basecamp (melhor para coordenação direta da equipe)

via Basecamp

O Basecamp adota uma abordagem diferente e inovadora para o gerenciamento de projetos, com seus preços com tudo incluído e interface simplificada. Essa plataforma organiza o trabalho em projetos distintos, contendo seis ferramentas principais: quadros de mensagens, tarefas, cronogramas, documentos, bate-papo e check-ins automáticos.

Você pode eliminar a fragmentação do uso de vários aplicativos ao centralizar a comunicação e o gerenciamento de tarefas. Isso facilita a definição de limites claros entre os projetos e a visibilidade entre as equipes.

Melhores recursos do Basecamp

Programe check-ins automáticos que reúnem atualizações da equipe sobre tópicos específicos sem a necessidade de reuniões

Defina limites claros de trabalho com notificações de horário comercial que respeitem o tempo pessoal dos membros da equipe

Organize as discussões em quadros de mensagens focados que mantêm as conversas contextualizadas e pesquisáveis

Armazene e versione todos os documentos do projeto em um local central acessível a todos com as permissões apropriadas

Limitações do Basecamp

Falta de recursos avançados, como gráficos de Gantt ou controle de tempo

As avaliações do Basecamp sugerem que ele oferece personalização limitada em comparação com outras plataformas

Sem ferramentas integradas de relatórios ou análises

Estrutura de permissões do tipo tudo ou nada

Preços do Basecamp

Grátis

Mais: US$ 15/mês por usuário

Pro Unlimited: $299/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e críticas do Basecamp

G2: 4. 1/5 (5.320+ avaliações)

Capterra: 4. 3/5 (14.480+ avaliações)

10. Jira (melhor para equipes de desenvolvimento ágil)

via Atlassian

O Jira oferece gerenciamento de projetos especializado para desenvolvimento de software com foco em metodologias ágeis. Ele é excelente no rastreamento de problemas, bugs e solicitações de recursos por meio de fluxos de trabalho personalizáveis que correspondem aos processos da sua equipe.

Você pode planejar sprints, visualizar o trabalho em andamento e gerar relatórios detalhados sobre a velocidade da equipe. O Jira se destaca por suas amplas opções de integração com ferramentas de desenvolvimento e adaptabilidade a diversas estruturas ágeis.

Melhores recursos do Jira

Configure fluxos de trabalho personalizados que correspondam precisamente ao seu processo de desenvolvimento com transições e validações automatizadas

Acompanhe o progresso do desenvolvimento por meio de quadros interativos que visualizam o status do trabalho em sprints e versões

Gere gráficos de velocidade e relatórios de burndown que ajudam as equipes a melhorar a precisão das estimativas ao longo do tempo

Crie épicos que organizam histórias e tarefas relacionadas em iniciativas maiores alinhadas aos objetivos estratégicos

Crie tipos de problemas personalizados com campos específicos que capturam exatamente as informações necessárias para diferentes itens de trabalho

Limitações do Jira

As equipes muito focadas em testes podem achar que os recursos nativos do Jira são insuficientes, exigindo a integração com ferramentas de teste dedicadas

Pode parecer esmagador para o simples acompanhamento de projetos se você comparar o Jira e o ClickUp

A instalação e a configuração exigem um investimento de tempo significativo

Preços do Jira

Grátis

Padrão: US$ 7,53/mês por usuário

Premium: US$ 13,53/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Classificações e análises do Jira

G2: 4. 3/5 (6.270+ avaliações)

Capterra: 4. 4/5 (mais de 15.100 avaliações)

Você sabia? O relatório State of Project Management da Welltone constatou que 47% dos projetos são, em sua maioria ou sempre, liderados por gerentes de projeto profissionais.

