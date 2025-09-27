Os 10 melhores gravadores de voz com IA para transcrição e criação de conteúdo

Você já teve uma ideia brilhante, mas a perdeu antes de conseguir anotá-la? Ou tem dificuldade em acompanhar as anotações de reuniões ou sessões de brainstorming?

Os gravadores de voz com IA tiram você facilmente dessa rotina.

Os gravadores de voz com IA fazem mais do que apenas gravar sua voz — eles geram transcrições, organizam o conteúdo, melhoram a clareza do áudio e se integram aos seus fluxos de trabalho. Seja você um criador de conteúdo, estudante ou profissional de negócios em busca de opções, temos 10 ferramentas de gravação de voz com IA que simplificam sua vida. ✨

⏰ Resumo de 60 segundos Aqui estão alguns dos melhores gravadores de voz com IA do mercado: ClickUp (Melhor ferramenta de criação de conteúdo e gerenciamento de fluxos de trabalho com IA)

Otter.ai (Ideal para transcrição em tempo real de reuniões online/offline)

Descript (Ideal para edição abrangente de áudio e vídeo)

Movavi (Ideal para vídeos de treinamento e tutoriais)

Rev Voice Recorder (Ideal para transcrições feitas por humanos)

Temi (Ideal para transcrições rápidas e acessíveis)

Krisp (Ideal para cancelamento de ruído e comunicação nítida)

Smart Voice Recorder (Ideal para gravações de áudio de alta qualidade)

Say&Go (Ideal para notas de voz rápidas em qualquer lugar)

Notta (Ideal para transcrição e documentação em tempo real)

O que você deve procurar em um gravador de voz com IA?

Ao escolher uma ferramenta de gravação de áudio com IA, procure os seguintes recursos:

Transcrição precisa com IA : opte por uma ferramenta de gravação que também funcione como : opte por uma ferramenta de gravação que também funcione como ferramenta de transcrição com IA , oferecendo transcrições em tempo real ou quase instantâneas com alta precisão, especialmente durante a gravação de reuniões com vários participantes

Cancelamento de ruído : escolha um gravador que remova ruídos de fundo indesejados para melhorar a qualidade do áudio. Isso é particularmente útil se você fizer gravações em ambientes movimentados ou ao ar livre

Formatos de arquivo personalizáveis : Para garantir a compatibilidade com várias plataformas, escolha uma ferramenta de gravação de voz com IA que possa salvar e exportar arquivos de áudio e transcrição em diferentes formatos, como MP3, WAV, TXT, Docx, etc.

Integração com a nuvem : um aplicativo de gravação de voz que faz backup de todas as suas gravações e transcrições na nuvem é muito útil. É ainda melhor se ele sincronizar automaticamente para torná-las acessíveis em todos os dispositivos

Transcrições pesquisáveis : Quer economizar tempo ao revisar transcrições? Procure ferramentas de gravação de áudio que gerem transcrições pesquisáveis. Elas permitirão que você faça pesquisas por palavra-chave no texto

Suporte multilíngue : opte por uma ferramenta de gravação de áudio com IA que ofereça suporte a vários idiomas e traduções. Isso é útil quando você tem uma equipe ou uma clientela global

Controle de velocidade de reprodução: Se você quiser acelerar ou desacelerar trechos de áudio ao revisar gravações longas, escolha uma ferramenta de gravação de voz com IA que tenha o recurso de controle de velocidade de reprodução

Os 10 melhores gravadores de voz com IA

Aqui está nossa lista dos 10 melhores gravadores de voz com IA que você precisa experimentar:

1. ClickUp (Melhor solução de criação de conteúdo e gerenciamento de fluxos de trabalho com IA)

Grave áudio e vídeo no ClickUp Grave sua tela, vídeo da webcam e áudio sem esforço usando o ClickUp Clips

O ClickUp é um aplicativo multifuncional e poderoso para o trabalho, que também funciona como um software versátil de comunicação empresarial com tecnologia de IA. Seja para criação de conteúdo ou colaboração, o ClickUp atende a todas as suas necessidades.

Se você precisa de um gravador de voz com IA, o ClickUp Clips permite gravar, salvar e compartilhar áudio e vídeo. Você também pode usar os Clipes de Voz nos comentários das tarefas para enviar arquivos de áudio para sua equipe, dentro ou fora do ClickUp. Basta clicar no botão de gravação e deixar que o ClickUp cuide do resto.

Registre suas ideias, compartilhe atualizações ou crie tutoriais completos sobre produtos usando o gravador de tela Clips. Assista a este breve vídeo explicativo para aprender a usar!

Para complementar o Clips, você também conta com o ClickUp Brain, a IA nativa do ClickUp. Ele transcreve gravações de voz e vídeo automaticamente para que seu público possa analisar o conteúdo mais rapidamente.

Transcreva áudio e vídeos em tempo real com o ClickUp Brain

Ele também gera um resumo caso você precise extrair pontos-chave das transcrições.

Com o ClickUp Brain MAX, o aplicativo independente para desktop da ClickUp, a transcrição ganha um novo patamar! O recurso de conversão de voz em texto do Brain MAX transforma a maneira como você trabalha, permitindo que você expresse seus pensamentos, ideias ou instruções verbalmente, em vez de digitá-los. Seja para registrar notas de reuniões, criar listas de tarefas, redigir e-mails ou debater ideias para projetos, basta falar, e o Brain MAX transcreverá e organizará suas palavras instantaneamente.

Todas essas funcionalidades, somadas à facilidade de uso do ClickUp, fazem dele uma das melhores ferramentas de gravação de voz com IA do mercado.

Obtenha notas de reunião, transcrições e resumos automatizados com o ClickUp AI Notetaker

Além desses recursos, o AI Notetaker do ClickUp é o companheiro perfeito para suas reuniões. Ele gera transcrições claras e pesquisáveis em tempo real e destaca os principais pontos, decisões e itens de ação em suas notas de reunião. Com sua integração nativa às suas tarefas e fluxos de trabalho, você pode transformar insights em ação sem perder tempo.

Os melhores recursos do ClickUp

Use o ClickUp Brain para pesquisar informações específicas nas transcrições e obter insights úteis a partir do conteúdo do seu espaço de trabalho

Grave, salve e compartilhe vídeos com as partes interessadas usando o ClickUp Clips. Crie um repositório centralizado de vídeos usando o Clips Hub

Anexe clipes e gravações de voz às tarefas no ClickUp para manter e melhorar o contexto

Acesse modelos personalizáveis para gerenciar roteiros de narração e cronogramas de produção

📮 ClickUp Insight: Descobrimos recentemente que cerca de 33% dos profissionais do conhecimento enviam mensagens para 1 a 3 pessoas diariamente para obter o contexto de que precisam. Mas e se você tivesse todas as informações documentadas e prontamente disponíveis? Com o Gerenciador de Conhecimento com IA do ClickUp Brain ao seu lado, a troca de contexto passa a ser coisa do passado. Basta fazer a pergunta diretamente do seu espaço de trabalho, e o ClickUp Brain irá buscar as informações do seu espaço de trabalho e/ou de aplicativos de terceiros conectados!

Limitações do ClickUp

Uma curva de aprendizado íngreme para quem não tem familiaridade com tecnologia

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Organizar o trabalho e a carga de trabalho não era fácil antes. O CU tem me ajudado a organizar nossas ideias e a carga de trabalho, distribuir tarefas entre as pessoas, manter os arquivos em um único lugar e compartilhar qualquer coisa de qualquer lugar com qualquer pessoa. Os recursos de gravação de tela ajudam muito como substituto do Loom.

Organizar o trabalho e a carga de trabalho não era fácil antes. O CU tem me ajudado a organizar nossas ideias e a carga de trabalho, distribuir tarefas entre as pessoas, manter os arquivos em um único lugar e compartilhar qualquer coisa de qualquer lugar com qualquer pessoa. Os recursos de gravação de tela ajudam muito como substituto do Loom.

📚 Leitura adicional: As melhores ferramentas de criação de conteúdo com IA para marketing de conteúdo

2. Otter.ai (Ideal para transcrição em tempo real de reuniões online/offline)

O Otter.ai é um software avançado de conversão de voz em texto e uma ferramenta de gravação de voz com tecnologia de IA. Ele grava, transcreve e resume conversas automaticamente em tempo real, tornando-se uma solução essencial para gravar reuniões, palestras e entrevistas.

A plataforma se integra perfeitamente ao Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, permitindo a transcrição automática de reuniões virtuais com identificação do locutor, marcas de tempo e destaque de palavras-chave. Usando IA, o Otter.ai garante que os usuários possam facilmente pesquisar, editar e compartilhar transcrições, tornando a tomada de notas mais eficiente e prática.

Confira estas alternativas ao Otter.ai!

Principais recursos do Otter.ai

Gere transcrições automáticas durante conversas ao vivo ou por meio da reprodução de áudio

Comente e edite transcrições em tempo real por meio de recursos de colaboração

Personalize a plataforma com vocabulário específico do setor, garantindo maior precisão nas transcrições

Use o Otter Pilot, o assistente de IA da Otter, para obter insights instantâneos

Limitações do Otter.ai

O modo de gravação requer uma conexão à Internet estável e contínua para a transcrição ao vivo

A precisão é limitada para arquivos de áudio com sotaques ou ruído de fundo

Preços do Otter.ai

Básico

Pro : US$ 16,99/mês por usuário

Empresas : US$ 30/mês por usuário

Empresas: Entre em contato para saber os preços

Avaliações e comentários sobre o Otter.ai

G2 : 4,4/5 (mais de 280 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

💡Dica profissional: Registre seus pensamentos instantaneamente com a tecnologia de conversão de voz em texto. Um aplicativo confiável de conversão de voz em texto permite que você grave ideias na hora, garantindo que nenhuma ideia brilhante se perca. É perfeito para brainstorming, anotações e produtividade em qualquer lugar!

3. Descript (Ideal para edição abrangente de áudio e vídeo)

via Descript

O Descript é uma inovadora ferramenta de edição de áudio e vídeo baseada em IA que combina edição avançada com recursos fáceis de usar, tornando-o a ferramenta de IA ideal para podcasters e criadores de conteúdo. É nada menos que um estúdio profissional onde os usuários podem gravar ou enviar arquivos de mídia, e o Descript transcreve automaticamente os arquivos de áudio em texto, permitindo uma edição intuitiva baseada em texto.

Sua tecnologia Regenerate permite criar narrações realistas, enquanto a transcrição automática simplifica o fluxo de trabalho para criadores que trabalham com podcasts, vídeos ou apresentações.

Além disso, a IA do Descript melhora a qualidade do áudio reduzindo o ruído de fundo e aumentando a clareza, produzindo um som de nível profissional.

Principais recursos do Descript

Detecta e exclui automaticamente palavras de preenchimento, eliminando disfluências como “hum” e “uh” das gravações

Grave e edite vídeos usando os recursos integrados de gravação de tela

Crie audiogramas para promover podcasts ou trechos de áudio nas redes sociais

Colabore com equipes compartilhando projetos e feedback diretamente no aplicativo

Limitações do Descript

Ocasionalmente, podem ocorrer erros na sincronização de áudio durante a edição de vídeo

Uma curva de aprendizado íngreme para iniciantes que não estão familiarizados com edição avançada de áudio

Preços do Descript

Gratuito

Hobbyist : US$ 19 por pessoa/mês

Creator : US$ 35 por pessoa/mês

Empresas : US$ 50 por pessoa/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Descript

G2 : 4,6/5 (mais de 770 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 170 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Descript?

O Descript é uma revolução para quem quer otimizar seu processo de edição de áudio e vídeo – especialmente para iniciantes. Ele possui ótimos recursos, como transcrição automática, gravação de tela e edição baseada em texto.

O Descript é uma revolução para quem quer otimizar seu processo de edição de áudio e vídeo – especialmente para iniciantes. Ele possui ótimos recursos, como transcrição automática, gravação de tela e edição baseada em texto.

🔎 Você sabia? Existem mais de 546 milhões de ouvintes de podcasts em todo o mundo!

4. Movavi (Ideal para vídeos de treinamento e tutoriais)

via Movavi

Seja para desenvolver apresentações corporativas ou guias de instruções e tutoriais em vídeo, o pacote de software multimídia da Movavi permite que você crie conteúdos sofisticados e envolventes.

O Movavi oferece recursos robustos de gravação e edição de voz com tecnologia de IA, voltados tanto para usuários iniciantes quanto para profissionais. Sua interface intuitiva permite que os usuários gravem, editem e aprimorem faixas de áudio com facilidade, tornando-o ideal para a criação de narrações, podcasts e outros projetos de áudio.

E mais? O gravador de tela permite capturar e adicionar atividades na tela por meio de ferramentas de edição, como anotações, efeitos e transições. Os recursos baseados em IA do software, como remoção de ruídos e eliminação de fundo, garantem uma saída de áudio de alta qualidade, minimizando sons indesejados e distrações.

Principais recursos do Movavi

Sincronize o áudio com objetos em movimento nos seus vídeos

Insira legendas e legendas ocultas em seus vídeos para aumentar a acessibilidade

Use a gravação de tela integrada para capturar instantaneamente a atividade na tela

Acesse modelos prontos para uso para uma produção rápida de vídeos

Limitações do Movavi

Mais focado em edição de vídeo do que em gravação de áudio

Marca d'água nas exportações da versão de avaliação gratuita, a menos que você atualize para planos pagos

Preços da Movavi

Editor de vídeo : US$ 19,95

Video Editor Plus : US$ 222,95

Video Suite Plus : US$ 250,95

Ilimitado : US$ 849,15

Licença Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Movavi

G2 : 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1.050 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Movavi?

Ele ajuda a converter arquivos de áudio e vídeo, oferece muitas opções de conversão e o preço é muito bom para um software tão bom. A clareza é excelente.

Ele ajuda a converter arquivos de áudio e vídeo, oferece muitas opções de conversão e o preço é muito bom para um software tão bom. A clareza é excelente.

5. Rev Voice Recorder (Ideal para transcrições feitas por humanos)

via Rev

Procurando mais do que apenas mais um gravador de voz? Que tal um que combine áudio e gravação de voz de alta qualidade com transcrições com até 99% de precisão?

O Rev Voice Recorder é um aplicativo com suporte de IA projetado para permitir que você grave áudio com nitidez, filtrando ruídos de fundo indesejados, e ofereça serviços de transcrição em tempo real, tanto por humanos quanto por software.

Ele suporta diferentes formatos de áudio, o que aumenta sua versatilidade. Além disso, sua interface intuitiva garante uma navegação fluida, permitindo que os usuários gravem, editem e compartilhem arquivos de áudio sem esforço.

Principais recursos do Rev Voice Recorder

Integre-se a várias plataformas, facilitando o compartilhamento e a colaboração entre dispositivos

Escolha entre transcrições geradas por IA e por humanos

Organize suas gravações com recursos avançados de gerenciamento de arquivos

Compartilhe e edite as gravações para otimizar o áudio antes da transcrição

Limitações do Rev Voice Recorder

Pode ter dificuldade em transcrever com precisão falantes com sotaques ou dialetos marcantes, o que pode levar a possíveis erros

Não possui ferramentas de colaboração integradas para compartilhar feedback

Preços do Rev Voice Recorder

O gravador online é gratuito. As tarifas de transcrição são as seguintes:

Transcrição humana : US$ 1,99 por minuto

Transcrição por IA: US$ 0,25 por minuto

Avaliações e comentários sobre o Rev Voice Recorder

G2 : 4,7/5 (mais de 310 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

🧠 Curiosidade: Em média, um transcritor digita incríveis 50 palavras por minuto!

6. Temi (Ideal para transcrições rápidas e acessíveis)

via Temi

O Temi é uma ferramenta de transcrição baseada em IA que converte facilmente áudio e vídeo em texto. Curiosamente, sua empresa controladora é a Rev. A plataforma prioriza a precisão aliada à acessibilidade, tornando-a uma excelente ferramenta para quem precisa de transcrições confiáveis para complementar suas estratégias de comunicação.

Gere, edite e exporte transcrições rapidamente; destaque momentos importantes; ou converta conteúdo de áudio/vídeo em texto usando o Temi.

O melhor recurso do Temi

Obtenha transcrições rápidas com IA em apenas 5 minutos para a maioria dos arquivos

Aproveite a identificação de falantes para uma categorização mais clara das conversas em ambientes de grupo

Trabalhe com transcrições editáveis usando ferramentas integradas para correção, personalização e resumo

Adicione marcas de tempo para facilitar a navegação pelas transcrições

Limitações do Temi

O desempenho diminui em clipes de áudio que contêm ruído de fundo ou sotaques marcantes

Não oferece suporte à colaboração em equipe

Preços do Temi

Gratuito nos primeiros 45 minutos, depois US$ 0,25 por minuto de áudio

Avaliações e comentários do Temi

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

➡️ Leia mais: Os melhores geradores de vídeo com IA para criar conteúdos impressionantes

7. Krisp (Ideal para cancelamento de ruído e comunicação nítida)

via Krisp

Se você já desejou que suas reuniões online não soassem como um canteiro de obras ou uma orquestra em uma cafeteria, o Krisp é a solução com inteligência artificial que mantém seu áudio nítido e sem distrações.

Sua tecnologia avançada de cancelamento de ruído garante um áudio nítido, filtrando sons indesejados tanto do fluxo de entrada quanto do de saída. Assim, a comunicação ocorre conforme planejado, e seu conteúdo de áudio (como podcasts ou palestras) soa limpo e profissional, independentemente do ambiente.

Além do cancelamento de ruído, o Krisp oferece um assistente de reuniões com IA que fornece transcrição em tempo real e gravações automatizadas de reuniões. As gravações e transcrições são facilmente acessíveis e compartilháveis, promovendo uma colaboração eficiente e ajudando os membros da equipe a acessar informações importantes com facilidade.

Principais recursos do Krisp

Ajuste e neutralize sotaques em tempo real para uma comunicação mais clara entre pessoas com diferentes origens linguísticas

Integre-se perfeitamente a várias plataformas de comunicação, incluindo Zoom, Microsoft Teams e Slack

Silencie o ruído dos outros participantes durante as reuniões para aumentar o foco

Use análises para monitorar o desempenho das reuniões e o tempo de fala

Limitações do Krisp

O excesso de processamento pode prejudicar a qualidade do áudio

Depende de uma conexão à Internet estável e contínua para o cancelamento de ruído em tempo real

Preços do Krisp

Gratuito

Pro : US$ 16

Empresas: US$ 30

Avaliações e comentários sobre o Krisp

G2 : 4,7/5 (mais de 560 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Krisp?

Como gerente de projetos, sempre tive dificuldade em redigir atas detalhadas das reuniões. Eu odeio isso! Por isso, acabei deixando de fazê-las completamente… (sim, sou culpado, pois é uma prática terrível). Mas o KRISP mudou tudo! (literalmente) Agora estou voltando a redigir atas nas minhas reuniões de projeto… Agora só preciso revisar os detalhes do texto que o KRISP gerou e enviá-lo para a equipe e para o cliente.

Como gerente de projetos, sempre tive dificuldade em redigir atas detalhadas das reuniões. Eu odeio isso! Por isso, acabei deixando de fazê-las completamente… (sim, sou culpado, pois é uma prática terrível). Mas o KRISP mudou tudo! (literalmente) Agora estou voltando a redigir atas nas minhas reuniões de projeto… Agora só preciso revisar os detalhes do texto que o KRISP gerou e enviá-lo para a equipe e para o cliente.

8. Smart Voice Recorder (Ideal para gravação de áudio de alta qualidade)

via Smart Voice Recorder

O Smart Voice Recorder é um aplicativo simples, mas eficaz, para gravar áudio de alta qualidade no seu smartphone Android. Ele foi projetado para gravações em qualquer lugar e facilita a gravação de conversas, palestras e notas.

O aplicativo possui um recurso intuitivo de “pulo automático” que elimina silêncios e grava apenas o áudio relevante. O Smart Voice Recorder também permite exportar arquivos de áudio em diferentes formatos, dependendo das suas necessidades.

Principais recursos do Smart Voice Recorder

Grave longas sessões de áudio sem interrupções

Detecte e pule silêncios automaticamente para economizar espaço de armazenamento

Exiba o espectro de áudio em tempo real para um monitoramento mais preciso

Nomeie e organize arquivos de forma eficaz para uma recuperação rápida

Limitações do Smart Voice Recorder

Os anúncios na versão gratuita prejudicam a experiência do usuário

Não possui recursos de cancelamento de ruído, o que o torna inadequado para ambientes barulhentos

Preços do Smart Voice Recorder

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o Smart Voice Recorder

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Say&Go (Ideal para notas de voz rápidas em qualquer lugar)

O Say&Go é um aplicativo intuitivo para gravação de notas de voz que permite capturar facilmente ideias, lembretes e tarefas, mesmo quando você está em movimento.

Registre pensamentos e ideias rapidamente, sem precisar digitar manualmente. Seu design minimalista permite que você se concentre na tarefa sem distrações.

Melhor recurso do Say&Go

Grave breves notas de voz com um único toque para iniciar a gravação

Defina lembretes para notas específicas para manter o controle de suas tarefas

Organize suas anotações por tags para filtrar e recuperar rapidamente

Ative a gravação sem usar as mãos usando configurações personalizáveis

Limitações do Say&Go

Adequado apenas para notas de voz curtas e lembretes, não foi projetado para sessões longas

Não possui recursos avançados como transcrição e edição

Preços do Say&Go

Pagamento único de US$ 2,99

Avaliações e comentários do Say&Go

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

➡️ Leia mais: Os melhores gravadores de tela com IA: um guia profissional

10. Notta (Ideal para transcrição e documentação em tempo real)

via Notta

O Notta é uma ferramenta de transcrição baseada em IA que converte fala em texto com precisão excepcionalmente alta. Ele oferece suporte a vários idiomas e se integra a plataformas populares de reuniões, como o Zoom.

No entanto, o Notta realmente se destaca por sua capacidade de gerar transcrições em tempo real, mantendo as pessoas informadas sobre os últimos desenvolvimentos em qualquer discussão. Use-o como uma ferramenta de IA para documentação, a fim de manter todos alinhados, melhorar a colaboração e otimizar a tomada de notas.

Melhor recurso do Notta

Trabalhe com vários idiomas (58, para ser mais preciso) e aproveite a usabilidade global

Obtenha resumos gerados por IA, que condensam transcrições extensas em visões gerais concisas

Exporte o arquivo de texto em diferentes formatos, incluindo PDF e TXT

Sincronize entre vários dispositivos usando tecnologia em nuvem

Limitações do Notta

Depende de uma conexão ativa à Internet para transcrições em tempo real

Erros ocasionais nas transcrições envolvendo sotaques complexos

Preços do Notta

Gratuito

Pro : US$ 14,99/mês

Empresarial : US$ 27,99/mês

Empresarial: Personalizado

Avaliações e comentários sobre o Notta

G2 : 4,5/5 (mais de 140 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notta?

Transcrição de excelente qualidade. O inglês britânico é bem captado. E parece que o modelo faz algumas passagens para entender o contexto e retranscrever. Graças a essa funcionalidade, a qualidade do resultado é relativamente alta em comparação com outras transcrições.

Transcrição de excelente qualidade. O inglês britânico é bem captado. E parece que o modelo faz algumas passagens para entender o contexto e retranscrever. Graças a essa funcionalidade, a qualidade do resultado é relativamente alta em comparação com outras transcrições.

Se você estiver procurando por ferramentas mais especializadas para casos de uso específicos, aqui estão algumas recomendações adicionais: Trint (Ideal para transcrição de mídia com IA para jornalistas, pesquisadores e criadores de conteúdo)

Fireflies.ai (Ideal como assistente de reuniões com IA que grava, transcreve e resume automaticamente as discussões)

Speechmatics (Ideal para reconhecimento e transcrição de voz por IA em tempo real e com precisão)

Talkatoo (Ideal para gravação de voz com IA voltada para veterinários)

Dê voz aos seus projetos com o ClickUp

Os gravadores de voz com IA são excelentes para capturar, transcrever e gerenciar áudio. Seja para criar conteúdo de áudio ou anotar pontos-chave durante uma reunião, a lista acima ajudará você a encontrar a ferramenta de gravação de voz certa. Seja qual for a sua escolha, você economizará tempo, aumentará a produtividade e melhorará a comunicação.

Mas se você escolher o ClickUp, terá muito mais do que apenas um gravador de voz. O ClickUp AI Notetaker transcreve e organiza automaticamente, além de ajudar você a colocar em prática as discussões das reuniões

O ClickUp Clips permite gravar, compartilhar e incorporar gravações de tela com áudio instantaneamente

O ClickUp Brain resume conversas, extrai pontos-chave e até responde a perguntas sobre suas anotações, para que você nunca precise vasculhar gravações longas

Ao contrário dos gravadores de voz com IA independentes, o ClickUp reúne tudo em uma única plataforma — para que suas gravações, anotações e transcrições se integrem perfeitamente às suas tarefas, documentos, cronogramas de projetos e ferramentas de colaboração em equipe. Chega de ficar pulando de um aplicativo para outro!

Seja você um profissional autônomo ou parte de uma equipe, cadastre-se no ClickUp para experimentar o máximo de produtividade do início ao fim.