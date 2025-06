os 10 melhores gravadores de tela com IA em 2025: um guia profissional

À medida que a IA remodela a forma como trabalhamos, vivemos e nos divertimos, não é surpresa que ela também esteja impulsionando muitas de nossas soluções tecnológicas, tornando ferramentas de alta tecnologia, como gravadores de tela com IA, itens indispensáveis.

Essas ferramentas poderosas estão revolucionando a criação de conteúdo em todos os setores, permitindo que profissionais apresentem apresentações, discursos e tutoriais nítidos e claros com eficiência.

Esses gravadores são revolucionários, com recursos avançados de IA que aprimoram a qualidade de vídeo e áudio, otimizam a edição e simplificam o compartilhamento.

Vamos explorar o que torna um gravador de tela com IA excelente e descobrir as melhores ferramentas de gravação de tela que lideram o mercado em 2024.

O que você deve procurar em gravadores de tela com IA?

Selecionar o gravador de tela com IA certo é fundamental para capturar conteúdo e transformar o desempenho e o engajamento desse conteúdo.

Considere estes aspectos essenciais para garantir que você escolha uma ferramenta poderosa:

Qualidade da gravação: Opte por gravações de vídeo em alta resolução para garantir que seus recursos visuais sejam tão atraentes quanto o seu conteúdo

Recursos de IA: Procure recursos avançados que possam melhorar a qualidade do vídeo e reduzir o tempo de edição, como transcrição em tempo real, edição inteligente e destaques automatizados

Facilidade de uso: Selecione um gravador com uma interface intuitiva que simplifique o processo de gravação, economizando tempo e esforço

Integração: Certifique-se de que o gravador se integra facilmente com outras ferramentas e plataformas que você usa regularmente, melhorando seu fluxo de trabalho

Confiabilidade: escolha um software conhecido por sua estabilidade para evitar interrupções durante gravações importantes e fornecer guias passo a passo

Suporte: Priorize um excelente suporte ao cliente para garantir que a ajuda esteja disponível sempre que você encontrar problemas

Pesquisamos o mercado e compilamos uma lista das 10 melhores ferramentas para gravação de tela em 2024. Cada ferramenta é excelente à sua maneira, e você só precisa escolher a que melhor atende às suas necessidades.

Os 10 melhores gravadores de tela com IA para usar

Com esta lista de 10 gravadores de tela com IA, você pode encontrar uma ferramenta que atenda às suas necessidades específicas, seja para criar tutoriais detalhados, gravar reuniões ou fornecer suporte de TI seguro.

1. ClickUp

Use o ClickUp Clips para gravar mensagens de vídeo, transcrever vídeos e compartilhar instruções com sua equipe de projeto

Uma potência em produtividade e gerenciamento de projetos, o ClickUp vai além do gerenciamento básico de tarefas e acompanhamento do progresso. A plataforma oferece um conjunto holístico de ferramentas de produtividade e colaboração com IA para criadores de conteúdo e equipes de projeto.

Um desses recursos atraentes para criadores de conteúdo dinâmico é o ClickUp Clips.

Perfeito para quando o texto não é suficiente, o Clips transmite informações complexas de forma rápida e clara com instruções visuais ou atualizações rápidas. Você pode digitalizar os destaques do Clip, clicar nos marcadores de tempo para pular pelo vídeo e copiar trechos para usar onde precisar.

Transcreva todos os clipes com IA para que você possa verificar os destaques dos clipes

Além de gravar imagens de tela com alta qualidade, aqui estão mais alguns motivos pelos quais essa ferramenta é uma ótima escolha:

Compartilhamento instantâneo: com o ClickUp Clips, você pode criar e compartilhar vídeos instantaneamente. Não é necessário alternar entre aplicativos ou baixar e enviar arquivos.

Adicionar contexto: Colaborar com sua equipe em ambientes remotos ou híbridos pode representar um desafio. Mas com o ClickUp Clips, você pode compartilhar suas ideias, examinar planilhas, solucionar bugs e otimizar a tomada de decisões.

Aja: Transforme qualquer clipe em tarefas acionáveis dentro da plataforma sem perder o contexto. Poucas outras ferramentas de gravação de tela com IA oferecem esse recurso.

AI Insights: Com a magia da IA do ClickUp Brain, você recebe instantaneamente gravações de tela totalmente transcritas. Analise destaques, pule para partes específicas, extraia trechos de texto — o ClickUp Brain acelera seu trabalho.

Mantenha-se organizado: O Clips Hub permite que você acompanhe todas as suas gravações de tela, facilitando a localização, classificação e gerenciamento dos seus vídeos.

Seja para esclarecer detalhes de um projeto, demonstrar um processo ou fornecer feedback, o Clips garante que sua mensagem seja vista e compreendida sem as idas e vindas dos métodos tradicionais de comunicação.

Melhores recursos do ClickUp

Gravação e compartilhamento de tela em tempo real dentro das tarefas

Incorpore clipes facilmente em tarefas, comentários e documentos

Edite vídeos diretamente na plataforma

Comente momentos específicos dentro de um clipe para discussões e feedback sobre a gravação

Transcreva gravações de tela automaticamente e instantaneamente

Limitações do ClickUp

Há uma curva de aprendizado um pouco íngreme para novos usuários devido ao seu amplo conjunto de recursos

A precisão da transcrição pode variar de acordo com a qualidade do áudio

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : US$ 7/usuário por mês

Negócios : US$ 12/usuário por mês

Empresas : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Zoom

via Zoom

O Zoom é o software de videoconferência e compartilhamento de tela mais popular, mas também possui um recurso avançado de gravação de tela baseado em IA, conhecido como Smart Recording.

Esta ferramenta traz o Zoom AI Companion para gravações na nuvem, aprimorando a experiência do usuário ao organizar as gravações em capítulos inteligentes e resumir os principais pontos com destaques e itens de ação.

O recurso de gravação inteligente é particularmente valioso para sessões longas, como palestras ou reuniões em toda a empresa. Ele ajuda a segmentar e simplificar o processo de revisão, facilitando a compreensão e a ação sobre conteúdos importantes.

Melhores recursos do Zoom

​​Acesse análises detalhadas sobre a dinâmica das reuniões, como velocidade da fala, proporção entre fala e escuta e uso de palavras de preenchimento

Transcreva vídeos automaticamente com a gravação inteligente com IA

Grave faixas de áudio separadas para cada participante

Limitações do Zoom

A versão gratuita tem um limite de 40 minutos para reuniões

Consome muitos recursos do sistema durante as gravações

Preços do Zoom

Básico : Gratuito

Pro : US$ 14,99/mês por usuário

Negócios : US$ 21,99/mês por usuário

Business Plus: Preço personalizado

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Zoom:

G2 : 4,6/5 (mais de 50.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 13.000 avaliações)

3. Camtasia

via Camtasia

O Camtasia, conhecido por seus recursos de edição de vídeo, é mais comumente usado para criar vídeos instrutivos para engajamento e educação. Este gravador de tela irá ajudá-lo em tarefas semelhantes.

Aprimorado pelo seu assistente de IA, Camtasia Rev, o software oferece recursos avançados, como redução de ruído, nivelamento de áudio e sugestões de edição inteligentes que otimizam o impacto do vídeo.

Além disso, o Camtasia suporta elementos interativos, como questionários e links clicáveis, tornando-o ideal para produzir conteúdo de e-learning atraente.

Melhores recursos do Camtasia

Melhore seus vídeos com um conjunto robusto de ferramentas de edição de vídeo

Gerencie todos os aspectos da produção de vídeo — desde o corte e a edição até a adição de transições e anotações — diretamente na ferramenta

Use a linha do tempo com várias faixas para projetos complexos

Limitações do Camtasia

Custo mais elevado em comparação com algumas outras opções

Pode consumir muitos recursos em sistemas mais antigos

Preços do Camtasia

Licença individual: US$ 179,88 (anual)

Licença perpétua: US$ 299,99

Avaliações e comentários sobre o Camtasia

G2: 4,6/5 (mais de 1200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

4. TeamViewer

via TeamViewer

O TeamViewer, uma ferramenta de acesso remoto e suporte, oferece uma ferramenta de gravação de tela projetada para aprimorar o suporte de TI e a eficiência operacional. Você também pode usá-la para criar vídeos de treinamento.

Como a ferramenta captura toda a sessão e a tela inteira, ela é ideal para documentar processos e criar registros de suporte detalhados que ajudam a diagnosticar problemas e treinar a equipe.

Melhores recursos do TeamViewer

Grave sessões controladas remotamente para fins de solução de problemas e treinamento

Obtenha altos padrões de segurança e conformidade

Limitações do TeamViewer

Projetado principalmente para suporte de TI, menos para uso geral

Funcionalidade limitada de IA para gravação de tela

Preços do TeamViewer

Usuário único : US$ 50,90/mês

Multi-usuário : US$ 102,90/mês

Equipes: US$ 206,90/mês

Avaliações e comentários sobre o TeamViewer

G2 : 4,4/5 (mais de 3.000 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

5. Vidyard

via Vidyard

A Vidyard oferece uma ferramenta de gravação de tela versátil e gratuita, sem marca d'água, feita sob medida para comunicação empresarial e criação de conteúdo.

Com este gravador de tela, os usuários podem se manter organizados e focados com notas do locutor na tela e otimizar seus vídeos cortando segmentos indesejados.

A Vidyard também oferece ferramentas de acompanhamento do desempenho dos vídeos, como contagem de visualizações e notificações quando alguém assiste ao seu vídeo, o que é valioso para estratégias de marketing e vendas.

Mais recentemente, a Vidyard lançou os Avatares de IA e os argumentos de venda gerados por IA, dois recursos que permitem às equipes de vendas gerar mensagens de vídeo em grande escala.

Melhores recursos do Vidyard

Capture imagens de qualquer lugar da tela do computador, tornando-o ideal para tutoriais, demonstrações e apresentações

Obtenha transcrição e legenda automáticas de vídeos

Junte vídeos — combine várias gravações em um único vídeo perfeito

Integre-se a uma variedade de ferramentas de marketing diferentes

Limitações do Vidyard

A ferramenta é mais focada em equipes de marketing e vendas, não para uso geral

Ao contrário de várias alternativas ao Vidyard, os recursos de IA estão disponíveis apenas para conteúdo focado em vendas

Preços do Vidyard

Gratuito

Pro : US$ 29/mês

Mais : US$ 89/mês

Negócios: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Vidyard

G2: 4,5/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

6. Veed. io

Com o Veed.io, os usuários podem escolher como exibir a imagem da câmera lado a lado com o conteúdo da tela ou como uma sobreposição na tela.

Outros recursos incluem a ferramenta Magic Cut, que pode editar automaticamente clipes para destacar partes importantes da gravação; um rastreador ocular da webcam para corrigir movimentos oculares; um removedor de fundo para organizar o espaço visual antes de iniciar a gravação; e ferramentas de limpeza de áudio que removem palavras de preenchimento para melhorar a clareza da apresentação.

O Veed.io também foi projetado para facilitar a comunicação em equipe. Ele permite que os usuários gravem e compartilhem vários tipos de conteúdo, como mensagens, explicações e apresentações, reduzindo potencialmente a necessidade de reuniões ao vivo.

A plataforma oferece suporte a funções colaborativas, permitindo que equipes compartilhem, comentem e revisem vídeos online de forma colaborativa. Isso pode melhorar a produtividade e o envolvimento da equipe.

Melhores recursos do Veed.io

Selecione diferentes layouts para gravações, com opções para apenas vídeo, apenas áudio ou ambos

Edite vídeos com recursos de edição integrados com IA

Compartilhe vídeos e colabore com outras pessoas para editar

Limitações do Veed.io

Requer uma conexão estável com a internet

Recursos offline limitados

Preços do Veed.io

Gratuito

Básico: US$ 18/usuário por mês

Pro: US$ 30/usuário por mês

Negócios: US$ 59/usuário por mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre Veed.io

G2 : 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 3,4/5 (mais de 50 avaliações)

7. Calipio

via Calipio

A Calipio oferece um gravador de tela com IA simples e sem complicações, feito para um ambiente digital que se preocupa com a privacidade. Além disso, a Calipio oferece opções de compartilhamento sem complicações. Os usuários podem compartilhar facilmente suas gravações por meio de um link, permitindo acesso instantâneo em todas as plataformas, incluindo dispositivos móveis.

O serviço também inclui armazenamento gratuito na nuvem, para que os usuários possam acessar seus arquivos de vídeo a qualquer hora e em qualquer lugar, sem usar espaço no disco rígido local.

Melhores recursos do Calipio

Acesse a ferramenta a partir de praticamente qualquer dispositivo e sistema operacional com a ferramenta baseada em navegador e sem instalação da Calipio

Garanta a privacidade e a segurança com criptografia de ponta a ponta e controle de acesso

Limitações do Calipio

Ferramentas de edição limitadas em comparação com outras opções

Altamente dependentes da qualidade da conexão com a internet

Recursos limitados de IA para criadores

Preços da Calipio

Inicial: €5/mês

Profissional: €10/mês

Negócios: €20/mês

Avaliações e comentários sobre Calipio:

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

8. Snagit

via Snagit

O Snagit é um software de captura de tela com recursos projetados para ajudar profissionais a capturar imagens das telas de seus computadores, incluindo áreas que exigem rolagem.

O Snagit possui o recurso Smart Move, que reconhece automaticamente e permite o ajuste de elementos em capturas de tela. Ele também possui um recurso de reconhecimento de texto que permite aos usuários editar o texto dentro das imagens, ajustando a fonte, o tamanho e a cor.

Melhores recursos do Snagit

Converta capturas de tela detalhadas em gráficos simples com um único clique

Acesse a função Biblioteca, que ajuda a organizar o conteúdo capturado em todos os dispositivos

Use filtros e funções de classificação para pesquisar imagens e vídeos por data, tipo de arquivo e aplicativo

Mantenha a biblioteca de vídeos organizada com uma interface de usuário inteligente e tags personalizadas

Limitações do Snagit

Carece de alguns dos recursos avançados de IA dos concorrentes

O modelo de compra única pode não ter atualizações contínuas

Preços do Snagit

Licença padrão: US$ 45,99 (compra única)

Avaliações e comentários sobre o Snagit:

G2: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

9. Loom

via Loom

O Loom é uma ferramenta versátil de gravação de tela que suporta vários dispositivos, incluindo macOS, Windows, iOS e Android.

A plataforma oferece vários recursos fáceis de usar, como edição no navegador e em aplicativos móveis, a capacidade de incorporar vídeos para aumentar a visibilidade e legendas ocultas para melhorar a acessibilidade.

O Loom também oferece opções de tela cheia e tamanho personalizado para capturas de tela, além de ferramentas para desenhar e fazer anotações para enfatizar pontos críticos durante uma apresentação.

Melhores recursos do Loom

Capture a tela e o áudio, tornando-o uma opção conveniente para uma variedade de necessidades de gravação e legendagem

Compartilhe gravações por meio de um link instantâneo, facilitando a distribuição rápida e direta

Obtenha qualidade de vídeo de até 720p, com opções de upgrade para gravações com resolução mais alta

Limitações do Loom

Mais adequados para comunicação assíncrona do que apresentações ao vivo

Recursos básicos de edição

Preços do Loom

Inicial: Grátis

Negócios: US$ 12,50/usuário por mês (cobrado anualmente)

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Loom:

G2 : 4,7/5 (mais de 1800 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 420 avaliações)

10. Otter. ai

Otter. ai é uma ferramenta de gravação e transcrição baseada em IA que permite aos usuários gravar áudio, importar arquivos e gerar transcrições com recursos como geração de palavras-chave e identificação de locutores.

Disponível como aplicativo web, extensão do Chrome e aplicativo móvel, o Otter.ai se integra a plataformas como Zoom, Google Meet e Microsoft Teams.

O Otter.ai fornece transcrição em tempo real, identificando os interlocutores durante as conversas, o que ajuda a capturar com precisão as reuniões.

Embora a transcrição seja geralmente confiável, podem ocorrer pequenos erros devido a vários fatores de áudio, mas a IA melhora com o tempo.

Melhores recursos do Otter.ai

Obtenha precisão superior na transcrição de voz

Transcreva gravações em tempo real

Integre-se a várias plataformas de comunicação

Limitações do Otter.ai

Mais focados na transcrição do que na gravação de tela

Ao contrário das alternativas ao Otter.ai, oferece funcionalidades limitadas de edição de vídeo

Preços do Otter.ai

Básico: Gratuito

Pro: US$ 16,99/usuário por mês

Negócios: US$ 30/usuário por mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre Otter.ai:

G2: 4,2/5 (mais de 170 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

Descubra o seu potencial profissional com gravadores de tela com IA

O gravador de tela com IA é seu aliado de nível superior na era digital. Se você deseja economizar tempo, gerar ideias ou fazer uploads sem complicações para o YouTube, basta apertar o botão vermelho e deixar a mágica acontecer.

A escolha deste ano, ClickUp, possui recursos inteligentes, incluindo ferramentas com IA que transformam tarefas diárias em experiências de comunicação poderosas.

Além de apenas gravar e editar, o ClickUp amplifica sua produtividade e aprimora seu trabalho em todas as apresentações e projetos.

Adote essas inovações e veja como elas elevam seu trabalho, simplificam a colaboração e permitem que você obtenha resultados excepcionais em um mundo competitivo.

Deixe que os gravadores de tela com IA redefinam sua narrativa profissional em 2024. Pronto para ver a diferença? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!