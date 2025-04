Os melhores modelos de listas de tarefas do OneNote para todas as suas necessidades

Você usa o Microsoft OneNote para criar listas de tarefas? Mais de 15.000 empresas e indivíduos confiam nesse aplicativo de anotações para manter o cronograma.

Embora o aplicativo OneNote seja uma opção sólida, ele tem algumas limitações. A galeria de modelos do OneNote oferece modelos básicos de anotações para você começar, mas os melhores geralmente têm um preço alto.

Mas não se preocupe - nós temos tudo o que você precisa!

Leia este blog enquanto analisamos os melhores modelos gratuitos de listas de tarefas do OneNote e as melhores alternativas do ClickUp que gerenciam suas tarefas com mais eficiência.

Introdução ao OneNote para gerenciamento de tarefas

Uma ferramenta poderosa do pacote Office 365, o Microsoft OneNote é um bloco de notas digital que permite aos usuários criar e organizar anotações. Alguns de seus principais recursos incluem:

Escrita: Os usuários podem escrever diários, fazer anotações, esboçar ilustrações, criar Os usuários podem escrever diários, fazer anotações, esboçar ilustrações, criar listas de tarefas e muito mais

Edição: O MS OneNote também oferece recursos básicos de edição de notas, como destaque, anotação etc.

Integração de IA: A nova integração do Copilot permite que os usuários usem prompts para redigir notas de reunião, gerar ideias, criar listas e muito mais

Transcrição de voz: O recurso de transcrição de voz permite que os usuários transformem palavras faladas em anotações, revisem rascunhos e assim por diante

Para usar o Microsoft OneNote, você precisa de uma conta Microsoft. Embora seja uma ferramenta gratuita, o acesso a recursos premium requer uma assinatura paga do Microsoft 365.

O que faz um bom modelo de lista de tarefas?

Aqui estão alguns atributos que tornam um modelo de lista de tarefas eficaz e funcional:

Clareza: Escolha um modelo com uma estrutura clara e direta. Você deve ser capaz de organizar as tarefas com base em diferentes categorias de projeto, como trabalho, pessoal etc. Isso melhora o foco, ajudando você a executar cada tarefa no prazo

Personalização: Escolha um modelo que você possa personalizar. Certifique-se de que ele permita que você edite, adicione ou exclua linhas e colunas de acordo com as alterações em sua agenda

Apelo visual: Escolha um modelo que ofereça suporte a elementos visuais como gráficos, quadros, tabelas etc. Isso torna o modelo visualmente atraente e melhora sua usabilidade

Capacidade de acompanhamento do progresso: Procure um modelo que permita acompanhar o progresso de cada tarefa individualmente. Elementos como Procure um modelo que permita acompanhar o progresso de cada tarefa individualmente. Elementos como listas de verificação e barras de porcentagem ajudam muito a mantê-lo alinhado com o status de uma tarefa

Recursos de priorização de tarefas: Selecione um modelo que permita priorizar tarefas com base em urgência, importância, relevância etc. Dessa forma, você pode garantir que nenhuma de suas tarefas de alta prioridade seja perdida

Modelos gratuitos de listas de tarefas do OneNote para download

Confira estes sete modelos gratuitos de listas de tarefas do OneNote que ajudam você a se manter organizado:

1. Modelo de calendário mensal e anual do OneNote da CalendarLabs

via CalendarLabs

O Modelo de calendário mensal e anual do OneNote da CalendarLabs é uma ferramenta simples para organizar tarefas e afazeres. Como um calendário mensal tradicional, ele contabiliza dias úteis, finais de semana e feriados, para que você possa planejar suas tarefas, projetos de negócios ou férias sem consultar o calendário.

Abaixo das datas, você pode adicionar notas pessoais, marcar eventos e muito mais para manter tudo em um só lugar. O documento pode ser baixado em dois formatos de arquivo: OneNote e PDF.

Veja por que você vai adorar

Organize datas importantes, eventos e lembretes sem esforço

Acesse o modelo em todos os dispositivos para ficar em dia com os planos em qualquer lugar

Acompanhe metas e marcos com um formato claro e visual

Ideal para: Profissionais que precisam de um calendário simples e personalizável para planejar tarefas, projetos e feriados.

2. Modelo de planejador semanal do OneNote da CalendarLabs

via CalendarLabs

Se precisar de um modelo de calendário para ajudá-lo a planejar eventos semanais, o OneNote Weekly Planner Template da CalendarLabs é um ótimo recurso. Ele apresenta um layout limpo - a primeira linha tem três colunas e a segunda tem quatro, cada uma dedicada a um dia da semana.

Cada coluna tem espaço suficiente para você anotar suas tarefas, planejar seus projetos ou registrar seu dia. O modelo também é altamente adaptável - você pode baixá-lo como um arquivo do OneNote, PDF ou imagem.

Veja por que você vai adorar

Planeje sua semana com um layout estruturado

Agende tarefas e compromissos em detalhes para um melhor gerenciamento do tempo

Ajuste o modelo para acomodar suas preferências de fluxo de trabalho

Ideal para: Organizadores de eventos e gerentes de projeto que desejam um modelo limpo e adaptável para planejamento semanal.

3. Modelo de tarefas semanais da OneNote Gem

via OneNote Gem

O próximo é o Modelo de tarefas semanais do OneNote Gem. Esse documento funciona como um rastreador abrangente de suas tarefas escolares. Mesmo que você seja um funcionário corporativo, pode usar esse modelo para listar seus projetos semanais para uma melhor colaboração.

Comece adicionando detalhes e, em seguida, liste suas tarefas e afazeres semanais. Para melhor acessibilidade, incorpore recursos adicionais, como anotações de reuniões, documentos, arquivos de imagem, etc.

Veja por que você vai adorar

Categorize as tarefas por assuntos ou prazos para manter-se organizado

Atualize facilmente os detalhes da tarefa à medida que os planos mudam

Compartilhe o progresso com os membros da equipe ou colegas de classe sem problemas

Ideal para: Estudantes e profissionais que procuram um rastreador detalhado para gerenciar tarefas semanais, projetos e anotações de reuniões.

4. Modelo de lista de coisas a fazer do OneNote Gem

via OneNote Gem

Muitas pessoas acham desafiador gerenciar as tarefas do escritório e os afazeres pessoais. No entanto, o Things-To-Do List Template do OneNote Gem torna isso mais fácil. Esse modelo cria listas de tarefas combinadas para que você tenha uma visão completa de todas as suas tarefas pessoais e relacionadas ao escritório em um só lugar.

Seja uma ligação telefônica importante ou uma ida ao supermercado de última hora, ele permite que você anote todas as responsabilidades. Os carimbos de data e hora garantem que você esteja sempre atualizado.

Veja por que você vai adorar

Defina prazos e lembretes para conclusão em tempo hábil

Gerencie várias tarefas sem esforço com um layout limpo

Integre atividades relacionadas a grupos para manter a clareza em seu fluxo de trabalho

Ideal para: Pessoas ocupadas que buscam um modelo abrangente para supervisionar tarefas pessoais e profissionais.

5. Modelo de lista de anotações/ tarefas do OneNote Gem

via OneNote Gem

Outro recurso gratuito, o Modelo de Notas/Lista de Tarefas do OneNote Gem, é um documento básico para o gerenciamento de tarefas diárias. Como uma lista de tarefas comum, ele contém linhas para registrar e marcar suas tarefas quando terminar.

Digamos que você e sua equipe estejam envolvidos em um projeto em grupo. Esse modelo é útil para listar tarefas, recursos e muito mais. Ele também é muito flexível. Portanto, se você tiver preenchido todas as linhas em um único dia, crie uma nova página e pronto.

Veja por que você vai adorar

Combine a tomada de notas e o gerenciamento de tarefas em um único local conveniente

Organize as tarefas junto com as anotações para um melhor contexto

Analise o progresso com uma estrutura de lista de verificação simplificada

Ideal para: Equipes e indivíduos que precisam de um modelo flexível e direto para o controle de tarefas diárias.

6. Modelo do OneCalendar da Onetastic

via Onetastic

Está procurando um modelo de calendário que faça mais do que registrar tarefas? Dê uma olhada no Modelo OneCalendar da Onetastic. Esse documento não é um modelo básico - é uma ferramenta autônoma que fornece uma visualização de calendário em tempo real do seu OneNote.

Ele registra a nota que você criou em uma data e permite expandi-la e visualizá-la. Você também pode alternar e pesquisar por meses, dias e semanas para verificar toda a sua agenda. O modelo está disponível para download em dispositivos Windows, Mac, iOS e Android.

Veja por que você vai adorar

Integre suas tarefas e eventos em um calendário centralizado

Acompanhe as programações diárias, semanais e mensais em uma única exibição

Sincronize perfeitamente com seu OneNote para obter atualizações consistentes

Ideal para: Usuários que desejam um calendário dinâmico e pesquisável para acompanhar e gerenciar notas com eficiência.

7. Modelo de lista de tarefas do OneNote por Notegram

via Notegram

Por fim, o Modelo de lista de tarefas do OneNote da Notegram é um documento simples que ajuda você a categorizar as tarefas com base na urgência.

Depois de inserir a tarefa, você pode classificá-la como algo que pode ser adiado (mais tarde, em espera ou esta semana) ou algo que precisa de ação imediata (hoje). Dessa forma, você pode acompanhar todas as suas tarefas urgentes sem complicações.

Veja por que você vai adorar

Organize sua lista de tarefas com um formato limpo e fácil de usar

Gerencie a carga de trabalho com eficiência agrupando itens relacionados

Atualize os status das tarefas para ficar por dentro do progresso

Ideal para: Pessoas que desejam categorizar e priorizar tarefas urgentes e não urgentes sem esforço.

Limitações do uso do OneNote para listas de tarefas e gerenciamento de tarefas

Os modelos de lista de tarefas do OneNote são ideais para iniciantes. Mas se suas necessidades forem um pouco avançadas, prepare-se para se sentir desapontado - eis o motivo:

Funcionalidade básica: Os modelos gratuitos do OneNote não oferecem recursos avançados, como priorização de tarefas ou controle de progresso. Eles permitem apenas que você crie, organize e salve listas de tarefas

Não há automação: Os modelos do OneNote não são automatizados. Portanto, você terá que inserir e lidar com cada tarefa sozinho

Não há recursos visuais de gerenciamento de tarefas: Os modelos do OneNote, especialmente os gratuitos, não têm recursos visuais de gerenciamento de tarefas. Isso significa que não há quadros Kanban ou gráficos de Gantt para visualizar projetos e fluxos de trabalho

Opções de colaboração limitadas: Embora você possa compartilhar esses modelos de página com outra pessoa, não há espaço para colaboração em tempo real. Isso significa que sua equipe não poderá acompanhar as alterações que você fizer na lista

Falta de integrações essenciais: Os modelos do OneNote não se integram a ferramentas e softwares essenciais de produtividade, como Google Calendar, Microsoft Planner etc. Isso dificulta o processo geral Os modelos do OneNote não se integram a ferramentas e softwares essenciais de produtividade, como Google Calendar, Microsoft Planner etc. Isso dificulta o processo geral de gerenciamento de tarefas

Modelos alternativos de listas de tarefas do OneNote

O OneNote e seus modelos têm suas desvantagens. Então, por que se contentar com menos? Mude para o ClickUp - o aplicativo completo para o trabalho! Com o ClickUp Notepad, você pode parar de alternar entre o software de gerenciamento de projetos e o aplicativo de lista de tarefas.

Uma alternativa incrível ao OneNote, que permite criar e organizar listas de verificação e listas de tarefas, permitindo que você gerencie seus projetos e anotações em um só lugar.

Veja o que Alfred Titus, da Brighten A Soul Foundation, tem a dizer sobre o ClickUp:

Para qualquer organização que esteja lutando para gerenciar seus projetos, o ClickUp ajudará na colaboração de tarefas. Com esse software, as pessoas podem manter o controle dos itens da lista de tarefas e trabalhar nessas tarefas dentro do prazo estipulado. Ele também ajuda a equipe de gerenciamento de projetos a acompanhar o progresso geral dos projetos para garantir que os prazos sejam cumpridos.

Vamos dar uma olhada nos melhores modelos de lista de tarefas que o ajudarão a manter o controle de todas as suas tarefas:

1. Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Baixar este modelo Crie listas simples e práticas para tarefas cotidianas com o modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Quando você pensa em um modelo de lista de tarefas, vem à sua mente uma lista de verificação chata? Esse não é o modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp. Embora o documento pareça comum no início, ele tem vários recursos inteligentes.

Com os Status Personalizados, vá além da definição e priorização de tarefas, pois você também pode acompanhar o progresso delas. Com os campos personalizados, classifique-as em diferentes atributos, como categoria, dependências, status etc. Além disso, adicione notas pessoais, receba lembretes automáticos, use o contador de sequências para monitorar sua consistência e muito mais.

Veja por que você vai adorar

Organize seu dia com facilidade, listando prioridades, compromissos e tarefas

Acompanhe seu progresso sem esforço com indicadores visuais para tarefas concluídas

Simplifique o planejamento diário usando um layout limpo e intuitivo

Ideal para: Indivíduos que buscam um modelo para supervisionar as tarefas pessoais e profissionais diárias.

2. Modelo de lista de tarefas do ClickUp Calendar

Baixar este modelo Registre e acompanhe todas as suas tarefas pessoais e profissionais no modelo de lista de tarefas do ClickUp Calendar

Registrar suas tarefas diárias em um aplicativo de calendário básico pode consumir muito tempo. Portanto, em vez disso, use o modelo de lista de tarefas do ClickUp Calendar. Ele é personalizável, fácil de usar para iniciantes e permite que você mantenha o controle de todas as tarefas em andamento.

Com os status personalizados, marque e priorize várias tarefas em uma única data e acompanhe cada uma individualmente. Outro aspecto impressionante desse modelo é o recurso de codificação por cores. Seja uma reunião de escritório ou uma tarefa de supermercado, registre todos os tipos de tarefas - escolha uma cor diferente para cada categoria.

O modelo oferece cinco visualizações de tarefas distintas e recursos integrados de controle de tempo. Ele registra suas tarefas e horas de trabalho, criando um instantâneo completo do seu mês.

Veja por que você vai adorar

Visualize prazos e compromissos em uma visualização de calendário

Gerencie tarefas sobrepostas de forma eficiente com os recursos de arrastar e soltar

Personalize as agendas para refletir suas prioridades pessoais ou da equipe

Ideal para: Profissionais que buscam um modelo de calendário mensal para agendar e acompanhar tarefas em várias categorias.

Aninhe todo o trabalho para que você tenha subtarefas para todas as suas tarefas

Use o recurso fácil de arrastar e soltar para editar sua lista como quiser

Aninhe todo o trabalho para que você tenha subtarefas para todas as suas tarefas

Use o recurso fácil de arrastar e soltar para editar sua lista como quiser A melhor parte? Você pode usar os modelos de lista de verificação do ClickUp, que permitem atribuir comentários que podem ser resolvidos à medida que você os completa, como em uma lista de verificação!

3. Modelo de lista de tarefas do ClickUp

Baixar este modelo Visualize suas tarefas diárias, semanais e mensais de uma só vez com o modelo de tarefas do ClickUp Work

O modelo de lista de tarefas do ClickUp Work é um recurso útil para multitarefas. Ele permite que você planeje toda a sua agenda criando listas de tarefas para um dia, uma semana ou um mês!

Inicie um menu suspenso, liste as tarefas juntamente com seus detalhes e atualize seus status assim que elas forem concluídas. Se você precisar acompanhar o progresso de uma tarefa específica, use os status personalizados ou a opção de pesquisa integrada fornecida no modelo.

Você também pode incorporar quadros Kanban e gráficos de Gantt para visualizar tudo!

Veja por que você vai adorar

Priorize tarefas essenciais para garantir a conclusão em tempo hábil

Simplifique a colaboração compartilhando atualizações de trabalho com sua equipe

Rastreie prazos e marcos com perfeição para metas relacionadas ao trabalho

Ideal para: Funcionários e gerentes que buscam um modelo estruturado para lidar com tarefas diárias, semanais e mensais.

4. Modelo de lista de atividades do ClickUp

Baixar este modelo Use o modelo de lista de atividades do ClickUp para dividir um projeto em atividades menores e executá-lo metodicamente

Se estiver trabalhando em um projeto que requer várias etapas, obtenha o modelo de lista de atividades do ClickUp. Esse recurso tem recursos que simplificam o processo do início ao fim. Como uma lista de verificação tradicional, ele permite que você liste todas as tarefas envolvidas em um projeto e seus prazos previstos.

Com os campos personalizados, categorize as tarefas com base no tipo, urgência, cronograma etc. Os sólidos recursos de gerenciamento de projetos permitem atribuir tarefas aos membros da sua equipe e incorporar IA para automatizar tarefas repetitivas.

Veja por que você vai adorar

Planeje atividades de forma abrangente para eventos pessoais ou de equipe

Gerencie cronogramas de forma eficaz com lembretes integrados

Acompanhe seu progresso visualmente para ficar em dia com as tarefas

Ideal para: Gerentes de projeto que buscam um modelo para dividir projetos complexos em tarefas práticas.

5. Modelo de lista de verificação de mudança do ClickUp

Baixar este modelo Planeje uma jornada de mudança que seja abrangente, organizada e adaptável com o modelo de lista de verificação de mudança do ClickUp

Está se mudando para um novo lugar? Deixe que o modelo de lista de verificação de mudança do ClickUp o ajude a planejar a experiência de mudança mais perfeita.

Com esse recurso gratuito, você pode criar uma lista de verificação completa, passo a passo, de tudo o que deve ser feito antes, durante e depois da mudança. Isso inclui encontrar as melhores empresas de mudança e embalagem nas proximidades, preparar os pacotes, limpar o local, etc.

Depois de descobrir todas as tarefas, deixe que os campos personalizados assumam o controle para categorizá-las. Com as visualizações personalizadas, visualize e revise todo o processo e, por fim, use os status personalizados para marcá-las na lista depois de concluídas.

Veja por que você vai adorar

Acompanhe detalhes essenciais como embalagem, programação e desembalagem

Personalize a lista para atender às suas necessidades específicas de mudança

Gerencie prazos para tarefas importantes, como transferências de serviços públicos

Ideal para: Indivíduos que buscam um recurso para planejar e organizar uma mudança para um novo local.

6. Modelo de lista de pendências do ClickUp

Baixar este modelo Faça com que cada sonho conte e se torne realidade com um planejamento eficaz usando o Modelo de Lista de Desejos do ClickUp

Fazer uma lista de desejos é muito divertido até que você não consiga manter o controle de suas metas. Mas é aí que entra o modelo de lista de desejos do ClickUp.

Este modelo é fácil de usar e personalizar. Ele cria uma lista consolidada de tudo o que você pretende realizar, seja grande ou pequeno. No entanto, seu valor real está em sua capacidade de visualização. Esse modelo mapeia as etapas para tornar seus sonhos realidade.

Comece com um planejamento eficaz. Use os campos personalizados para definir os atributos de uma meta, como destino, orçamento, pessoas envolvidas, etc. Em seguida, passe para a execução. O controle de tempo permite que você atribua uma data de vencimento a cada meta e acompanhe seu progresso com os Status Personalizados.

Veja por que você vai adorar

Registre e priorize suas metas de vida pessoal em um só lugar

Personalize o layout para aspirações de longo ou curto prazo

Visualize as realizações e mantenha-se motivado para concluir mais

Ideal para: Pessoas que estabelecem metas e buscam um modelo para acompanhar e alcançar aspirações pessoais.

7. Modelo do ClickUp Getting Things Done

Baixar este modelo Chega de planejamento desejado - coloque as coisas em andamento com o modelo ClickUp Getting Things Done

Outro recurso gratuito, o ClickUp Getting Things Done Template, foi projetado profissionalmente para preencher a lacuna entre seus planos e a execução. Baseado na popular metodologia Getting Things Done de David Allen, ele permite que você organize sistematicamente suas tarefas, dividindo-as em itens de ação menores.

Se isso parece muito trabalhoso, não se preocupe - o modelo também prioriza de forma inteligente cada tarefa para que você saiba em quais delas deve se concentrar.

Veja por que você vai adorar

Organize tarefas sistematicamente com base no método GTD

Simplifique o foco categorizando as tarefas em contextos acionáveis

Priorize as próximas ações para manter o ritmo dos projetos

Ideal para: Pessoas que buscam um recurso para seguir o método GTD de organização e priorização de tarefas.

8. Modelo de lista de verificação semanal do ClickUp

Baixar este modelo Verifique suas tarefas semanais como um profissional com o modelo de lista de verificação semanal do ClickUp

Precisa criar uma agenda semanal para sua equipe? Não precisa mais procurar - obtenha o modelo de lista de verificação semanal do ClickUp! Esse modelo de anotação é tão fácil de usar quanto de criar.

Basta listar suas tarefas, atribuir datas de vencimento e marcá-las quando concluídas. Isso permite que você defina a urgência de cada item da lista.

Digamos que você tenha uma reunião importante com um cliente na terça-feira. Registre essa tarefa na lista de verificação e marque-a como "alta prioridade". "Dessa forma, sua equipe pode ver facilmente quais tarefas devem ser preparadas sem precisar procurar em toda a lista.

Veja por que você vai adorar

Acompanhe o progresso de tarefas semanais recorrentes ou únicas

Gerencie as cargas de trabalho alocando tarefas para dias específicos

Personalize o modelo de acordo com suas necessidades pessoais ou profissionais

Ideal para: Equipes e indivíduos que buscam um modelo para criar uma agenda semanal estruturada.

9. Modelo de lista de verificação de SEO do ClickUp

Baixar este modelo Torne o SEO um processo descomplicado com o modelo de lista de verificação de SEO do ClickUp

Seja uma parte do conteúdo ou todo o seu site, é necessário garantir a compatibilidade com SEO em todos os pontos de contato digitais. Use o modelo de lista de verificação de SEO do ClickUp para fazer isso.

Mesmo que você não seja um especialista, este modelo o ajuda a aumentar seus esforços de SEO como se fosse um. Ele organiza ordenadamente todos os dados importantes de SEO em diferentes categorias para determinar convenientemente as lacunas.

Isso também ajuda a rastrear KPIs, medir o desempenho do link-building e otimizar o conteúdo. Você também pode colaborar com sua equipe ou usar os recursos de IA integrados do modelo.

Veja por que você vai adorar

Acompanhe etapas essenciais, como pesquisa de palavras-chave e meta-descrições

Otimize o desempenho integrando ferramentas e análises

Personalize a lista para campanhas ou metas específicas de SEO

Ideal para: Criadores de conteúdo e proprietários de sites que buscam um recurso para otimização de SEO.

10. Modelo de lista de verificação de contratação do ClickUp

Baixar este modelo Use o modelo de lista de verificação de contratação do ClickUp para criar uma lista de verificação de contratação fácil de seguir para sua organização

Procurando um modelo para otimizar seu processo de contratação? O modelo de lista de verificação de contratação do ClickUp é a resposta. Ele permite que você crie uma lista abrangente que divide seu processo de contratação em tarefas pequenas e acionáveis.

Além disso, o modelo também permite que você acompanhe e gerencie todo o processo de contratação. Portanto, acompanhe todos os detalhes no próprio modelo, quer você queira ver se um candidato apresentou os documentos necessários ou em que estágio a contratação se encontra atualmente.

Bônus? Você também pode salvar suas personalizações para criar uma lista de verificação de contratação padrão para sua empresa.

Veja por que você vai adorar

Simplifique o processo de contratação listando todas as tarefas de recrutamento

Personalize as etapas para diferentes funções e necessidades de contratação

Mantenha-se em conformidade, incluindo todas as verificações obrigatórias de contratação

Ideal para: Recrutadores que buscam um modelo para gerenciar fluxos de trabalho de contratação e acompanhar o progresso dos candidatos.

11. Modelo de lista de verificação de projetos do ClickUp

Baixar este modelo Use o modelo de lista de verificação de projetos do ClickUp para lidar com cada projeto com a devida diligência e nunca mais perder nenhuma etapa importante

Se você e sua equipe temem planejar seu próximo projeto do zero, o modelo de lista de verificação de projeto do ClickUp é excelente. Esse modelo visualiza todo o seu projeto em pequenas etapas, permitindo que você o execute com mais eficiência.

Com recursos como status personalizados e visualizações personalizadas, crie e organize tarefas, categorize-as e defina fluxos de trabalho com diferentes visualizações. Além disso, adicione informações da equipe, atribua tarefas e comente no documento para colaborar com outras pessoas envolvidas no projeto.

Veja por que você vai adorar

Acompanhe o progresso em estágios como planejamento, execução e revisão

Ajuste tarefas e prazos para se alinhar às necessidades do projeto

Colabore em tempo real compartilhando atualizações com os membros da equipe

Ideal para: Equipes que buscam um recurso para coordenar e executar projetos de várias etapas.

12. Modelo de lista de verificação de férias do ClickUp

Baixar este modelo Planeje férias perfeitas em pouco tempo com o modelo de lista de verificação de férias do ClickUp

Seja uma viagem de fim de semana ou uma escapada de um mês, planeje cada passeio com o modelo de lista de verificação de férias do ClickUp. Esse documento o ajuda a criar uma lista de verificação que organiza os itens essenciais das férias para garantir que você não se esqueça de nada importante.

Além disso, ele também é altamente colaborativo. Portanto, convide seus amigos e familiares e delegue tarefas para tornar sua lista impecavelmente abrangente.

Veja por que você vai adorar

Acompanhe detalhes importantes, como reservas, documentos e programações

Personalize a lista para se adequar a tipos de férias ou preferências específicas

Gerencie cronogramas para garantir que tudo esteja pronto antes da partida

Ideal para: Viajantes que buscam um recurso para planejar e organizar suas viagens com eficiência.

13. Modelo de lista de verificação de aposentadoria do ClickUp

Baixar este modelo Use o modelo de lista de verificação de aposentadoria do ClickUp para planejar sua aposentadoria de forma inteligente

Ao planejar a aposentadoria, muita coisa precisa ser considerada. Portanto, use o modelo de lista de verificação de aposentadoria do ClickUp para começar. Esse modelo fornece uma lista exaustiva destacando todas as tarefas e afazeres essenciais a serem cumpridos para uma transição tranquila da vida profissional para a aposentadoria.

Por exemplo, definir metas de aposentadoria, criar um fundo de aposentadoria, pesquisar opções de assistência médica, etc. Isso garante que você esteja pronto para entrar na próxima fase de sua vida.

Veja por que você vai adorar

Acompanhe marcos como papelada, economias e planejamento de estilo de vida

Gerencie cronogramas para garantir uma transição tranquila para a aposentadoria

Fique livre de estresse mantendo todos os planos de aposentadoria em ordem

Ideal para: Indivíduos que buscam um modelo de lista de tarefas para se preparar para uma transição tranquila para a aposentadoria.

Mude para as listas de tarefas do OneNote - gerencie as tarefas de forma mais eficaz com o ClickUp!

Os modelos de lista de tarefas do OneNote são uma escolha popular. Eles oferecem um ponto de partida sólido para quem está começando a criar listas de verificação e exigem uma estrutura básica.

No entanto, se você estiver procurando algo mais sofisticado, esses modelos podem parecer limitados. Seu design é básico, eles não oferecem suporte à colaboração e, o mais importante, não há espaço para automação de IA.

Mas é aqui que o ClickUp se destaca. O aplicativo ideal para o trabalho, os modelos de lista de tarefas do ClickUp são inovadores, ricos em recursos, personalizáveis e fáceis de usar para iniciantes.

Portanto, não espere - para obter mais detalhes, confira o ClickUp ou inscreva-se aqui para uma avaliação gratuita!