Como usar o NotebookLM para alunos

Os alunos retêm apenas 10% do que leem, 20% do que ouvem e até 90% do que fazem parte ativamente.

Os alunos retêm apenas 10% do que leem, 20% do que ouvem e até 90% do que fazem parte ativamente.

Quantas vezes você já saiu de uma aula ou sala de aula e esqueceu completamente o que foi discutido assim que passou pela porta?

Para muitos, reter as informações da sala de aula depende muito das anotações que você faz sobre o que aprende. Como suas anotações são tão importantes, certamente você gostaria de garantir que elas sejam da melhor qualidade possível, não é mesmo?

O NotebookLM compartilha dessa ideia. É uma poderosa ferramenta de anotações com IA que redefine a forma como os alunos interagem com os materiais didáticos.

Ao contrário das ferramentas convencionais, ele não se limita a armazenar anotações. O NotebookLM é seu assistente de pesquisa personalizado com IA que aumenta a produtividade por meio de uma abordagem colaborativa e interativa às estratégias de anotação, promovendo o pensamento crítico e uma compreensão mais profunda.

Explicamos como usar o NotebookLM para que os alunos pensem criticamente, explorem ideias e avancem em seu aprendizado.

⏰ Resumo: NotebookLM para alunos 1. O que é o NotebookLM?O NotebookLM é a ferramenta de anotações com IA do Google que analisa seus próprios documentos para criar um assistente de pesquisa personalizado, baseado exclusivamente nas fontes que você enviar. 2. Como o NotebookLM ajuda os alunos?Ele resume leituras, responde a perguntas com citações, organiza materiais de estudo e gera resultados estruturados, como guias de estudo, cronogramas e perguntas frequentes. 3. O que diferencia o NotebookLM dos aplicativos tradicionais de anotações? Ao contrário dos aplicativos comuns, o NotebookLM permite que você faça perguntas em linguagem natural sobre suas anotações, crie um quadro de recados para ideias-chave e até mesmo gere podcasts com tecnologia de IA que explicam conceitos. 4. Quais são as limitações do NotebookLM?Ele pode deixar passar nuances em materiais complexos, apresenta problemas ocasionais de precisão, pode incentivar uma dependência excessiva da IA e ainda carece de total estabilidade, pois é experimental. 5. Qual é uma alternativa mais robusta ao NotebookLM para fluxos de trabalho acadêmicos completos? O ClickUp oferece o Docs, o Notepad e o ClickUp Brain para resumos com IA, citações e gestão do conhecimento — tudo em um único espaço de trabalho, tornando-o mais versátil do que o NotebookLM.

O que é o NotebookLM e como ele funciona para os alunos?

Originalmente conhecido como Project Tailwind, o NotebookLM do Google é um aplicativo baseado em IA que utiliza o modelo de linguagem PaLM 2 do Google.

Inicialmente projetado para alunos, rapidamente se mostrou uma ferramenta valiosa para um leque mais amplo de usuários. Agora, sob o nome de NotebookLM, está ampliando seu alcance.

O “LM” em NotebookLM significa modelo de linguagem. Essa ferramenta permite que os usuários baseiem a IA em suas próprias anotações e fontes.

Isso limita o conhecimento da IA aos dados que você fornece, criando um assistente personalizado que está familiarizado com as informações com as quais você está trabalhando.

Não se trata apenas de uma ferramenta de IA para alunos — pense nela como um assistente de pesquisa virtual projetado para auxiliar todo o seu processo de pesquisa.

Em essência, o NotebookLM ajuda você a organizar pesquisas, analisar informações e gerar novas ideias com base em suas descobertas. Ele foi desenvolvido para tornar seu fluxo de trabalho mais eficiente e criativo.

via NotebookLM

Ao contrário dos chatbots comuns, ele se concentra nas anotações e fontes que você já possui. Ele funciona como um colaborador virtual, analisando textos para proporcionar uma compreensão mais profunda dos materiais relevantes do curso.

Ele resume os pontos principais, explica conceitos complexos e até ajuda você a identificar conexões entre diferentes pesquisas e sugerir ideias relacionadas.

Quais recursos tornam o NotebookLM útil para os alunos fazerem anotações?

O NotebookLM ajuda os alunos a ir além da simples anotação passiva, transformando seus próprios materiais em ferramentas de estudo interativas e apoiadas por IA.

O Guia do Notebook resume automaticamente as fontes e sugere perguntas a serem exploradas

O sistema de perguntas e respostas em linguagem natural responde às perguntas com citações de seus documentos

O Pinboard salva citações importantes, anotações e trechos para consulta rápida

A geração de podcasts transforma anotações em resumos em áudio com formato de conversa

Formatos estruturados criam guias de estudo, perguntas frequentes, cronogramas e esboços

O NotebookLM está repleto de recursos úteis projetados para aprimorar sua experiência de aprendizagem. Veja aqui um resumo rápido:

1. Recurso nº 1: O Guia do Notebook

Ao enviar anotações de aula (ou outros documentos) para o NotebookLM, você será recebido por um painel chamado “Guia do Notebook”. Esse painel contém todas as ferramentas úteis de que você precisa para dar início ao seu trabalho.

via NotebookLM

Primeiro, você verá um resumo automático do seu documento. Você também encontrará sugestões de perguntas personalizadas com base no conteúdo que você enviou. Se estiver procurando uma visão geral rápida, você pode usar os botões para gerar documentos comuns, como índices ou documentos informativos.

🠠Curiosidade: o NotebookLM também oferece aos usuários a opção de criar um podcast personalizado com base em seus materiais de referência. Falamos sobre isso 🔜

2. Recurso nº 2: Fazer perguntas

Um dos recursos mais interessantes do NotebookLM é sua capacidade de responder a perguntas em linguagem natural sobre seus documentos.

Você pode fazer perguntas de três maneiras.

Selecione uma das perguntas sugeridas no lado direito da tela ou digite sua própria pergunta na barra na parte inferior.

Como alternativa, clique no botão “Ver bate-papo” no canto inferior esquerdo e comece a digitar na interface de bate-papo. Quando você faz uma pergunta, o NotebookLM responde e mostra citações com números que referenciam as fontes em ovais cinza.

Passar o mouse ou clicar nesses números revela o local específico no documento onde a resposta se encontra.

3. Recurso nº 3: Quadro de recados

via NotebookLM

O NotebookLM inclui um “Quadro de recados” para salvar citações importantes, trechos ou textos de sua pesquisa. Você pode facilmente colar informações essenciais ou adicionar suas próprias anotações.

Isso ajuda você a acompanhar detalhes importantes e a identificar conexões entre as várias partes da sua pesquisa. É como ter seu próprio quadro de referência organizado, para acesso rápido.

Leia também: Os melhores aplicativos gratuitos de notas adesivas online

4. Recurso nº 4: Criação de podcasts

Uma característica de destaque do NotebookLM é a capacidade de criar podcasts personalizados. Não se trata apenas de um simples software de conversão de texto em fala. Na verdade, ele gera uma conversa entre duas vozes de IA discutindo os pontos-chave do seu documento.

Pense nisso como ouvir um podcast que se aprofunda no conteúdo que você enviou. As vozes são naturais e surpreendentemente expressivas.

Você pode gerar um podcast clicando no botão “Gerar” na seção Visão geral de áudio. Em poucos minutos, você terá uma conversa com duração de 6 a 15 minutos (ou, às vezes, até 30 minutos).

O podcast não abordará todos os detalhes, mas se concentrará nas partes mais importantes do seu documento.

Embora esse recurso ainda esteja em fase de desenvolvimento (como anedotas pessoais aleatórias ou intervalos comerciais falsos), ele está melhorando rapidamente e oferece uma maneira divertida e envolvente de revisar seu conteúdo.

5. Recurso nº 5: Formatos estruturados

via NotebookLM

O NotebookLM também se destaca por ajudar você a organizar suas pesquisas em formatos estruturados. Seja para criar uma seção de perguntas frequentes, um guia de estudo, um índice ou uma linha do tempo, o Guia do Notebook facilita a organização de suas anotações.

Você pode escolher entre botões predefinidos que criam esses formatos diretamente no seu caderno, ajudando você a manter o controle sobre sua pesquisa e a manter tudo bem organizado.

Com esses recursos, o NotebookLM transforma seu processo de pesquisa em uma experiência organizada, interativa e eficiente.

O NotebookLM é gratuito para alunos?

O NotebookLM ainda está em fase experimental e está disponível gratuitamente.

Isso o torna uma excelente opção para alunos, pesquisadores preocupados com o orçamento ou qualquer pessoa interessada em explorar ferramentas de pesquisa baseadas em IA.

Como os alunos podem usar o NotebookLM para estudar e pesquisar?

O NotebookLM oferece suporte a todo o fluxo de trabalho acadêmico — desde a organização de anotações até a preparação para provas —, transformando materiais estáticos em ferramentas de estudo interativas.

Carregue e organize anotações de aulas, PDFs e livros didáticos em cadernos pesquisáveis

Gere resumos precisos baseados exclusivamente nos materiais que você enviou

Faça perguntas contextuais e receba respostas citadas para redações e pesquisas

Registre ideias e citações usando o Pinboard para projetos de longo prazo

Colabore com grupos de estudo compartilhando fontes e anotações

Crie planos de estudo personalizados usando programas de estudos, prazos e prioridades

Crie recursos de revisão estruturados, como guias de estudo, cronogramas e perguntas frequentes

Gerenciar trabalhos de curso, tarefas e pesquisas pode, às vezes, parecer uma tarefa difícil para os alunos. O NotebookLM, com seus recursos baseados em IA, pode ser uma ferramenta inestimável para organizar sua vida acadêmica e aumentar a produtividade.

Essa ferramenta ajuda a tornar seu trabalho mais fácil e melhor, desde resumir conteúdos até colaborar com grupos de estudo. Vamos ver algumas maneiras práticas de usar o NotebookLM

Organize anotações e materiais de estudo

Um dos maiores desafios que os alunos enfrentam é manter seus materiais de estudo organizados. O NotebookLM funciona como um software de gerenciamento de pesquisa, permitindo que você envie documentos, anotações e livros didáticos diretamente para a plataforma.

👀 Você sabia? Depois de fazer o upload, o NotebookLM não apenas armazena seus materiais, mas cria uma estrutura interativa e acessível para eles. A ferramenta categoriza documentos automaticamente, indexa-os por tópicos-chave e até mesmo marca seções com base na relevância.

Usando o sistema de gestão de conhecimento integrado, você pode pesquisar e recuperar documentos ou anotações com facilidade por palavras-chave, datas ou temas específicos, mantendo um fluxo de trabalho limpo e organizado.

Você também pode criar pastas aninhadas para categorizar materiais por curso ou disciplina, garantindo que suas anotações sejam agrupadas de forma lógica.

Esse recurso inclui a opção de acompanhar o histórico de versões de cada documento. Se você está constantemente editando e revisando suas anotações de aula, o NotebookLM salva cada alteração, facilitando a reversão para uma versão anterior ou o acompanhamento da evolução do seu entendimento.

👀 Você sabia? Pesquisas mostram que a música clássica, em particular, pode melhorar o desempenho cognitivo e ajudar a reter informações melhor do que o ruído branco ou a ausência de música. Então, da próxima vez que você estiver estudando para uma prova, coloque algumas músicas clássicas ou ambientais para aumentar sua concentração!

Resuma o conteúdo

Todos nós já passamos por isso: copiar um texto no ChatGPT e pedir um resumo rápido. É uma ferramenta útil, mas os resultados podem estar um pouco errados.

O ChatGPT às vezes se afasta do conteúdo original, misturando ideias de outras fontes. Quanto mais a conversa avança, mais ele se desvia do assunto.

É aí que o NotebookLM entra em cena.

Quando você carrega seus documentos — sejam eles PDFs, Google Docs ou arquivos de texto — o NotebookLM mantém o foco total no seu material

A IA dedica tempo para compreender o conteúdo específico do seu documento e baseia suas respostas inteiramente nisso

Isso significa que você obterá resumos e insights muito mais precisos e relevantes. Você pode ter certeza de que as respostas vêm diretamente dos materiais do curso que você enviou, e não de algum banco de dados geral de conhecimento

Você pode personalizar o tamanho do resumo, escolhendo entre uma breve visão geral ou um resumo mais detalhado

Além disso, você pode utilizar os recursos de processamento de linguagem natural (NLP) do NotebookLM para identificar temas críticos em diferentes documentos. Isso permite que você compreenda rapidamente os pontos principais de várias leituras e determine como os diferentes recursos se relacionam.

Por exemplo, se você estiver estudando uma teoria específica, o NotebookLM pode extrair todas as referências relevantes de vários artigos, ajudando-o a sintetizar o conteúdo e a construir uma compreensão abrangente de conceitos complexos.

🧠 Curiosidade: Técnicas de aprendizagem ativa, como autoavaliação, autoexplicação e resumo, podem ser muito mais eficazes do que a leitura passiva, como reler e reescrever anotações.

Sessão interativa de perguntas e respostas

Você pode frequentemente ficar confuso com termos, conceitos ou ideias específicos. O NotebookLM permite que você interaja com seus materiais de pesquisa de uma forma mais intuitiva do que as ferramentas tradicionais de anotação.

Você pode digitar perguntas em linguagem natural — como “O que essa teoria significa?” ou “Como isso se relaciona com X?” — e a IA responde com respostas específicas com base no texto que você enviou.

A capacidade da ferramenta de indicar a fonte da resposta torna-a ainda mais poderosa, oferecendo transparência e ajudando você a verificar as informações.

Cada resposta inclui marcadores de citação (pequenos números em ovais cinza), sobre os quais você pode passar o mouse para ver a parte exata do documento referenciado.

Esse recurso é especialmente útil para disciplinas com grande volume de pesquisa ou para a redação de ensaios ou trabalhos que exijam evidências específicas de fontes.

Acompanhe ideias e pesquisas

Acompanhar e organizar suas ideias é essencial quando se lida com várias tarefas ou projetos ao mesmo tempo. O recurso Pinboard do NotebookLM permite que você salve trechos de texto, citações ou até mesmo suas próprias anotações, facilitando a consulta de informações importantes.

Esta ferramenta de recorte de texto funciona como seu assistente de pesquisa pessoal, ajudando você a coletar ideias-chave, dados ou inspiração que, de outra forma, poderiam passar despercebidos.

Você também pode marcar cada trecho com palavras-chave para referência futura. Por exemplo, se estiver trabalhando em um artigo sobre ciências ambientais, você pode marcar várias fontes com termos como “mudança climática”, “sustentabilidade” ou “política energética”.

À medida que sua pesquisa avança, essas tags permitem que você recupere e conecte rapidamente informações relevantes.

🧠 Curiosidade: A IA do NotebookLM sugere materiais relacionados com base no que você salvou. Por exemplo, se você salvar uma citação ou seção específica de um artigo de economia, o NotebookLM pode sugerir artigos, revistas ou livros didáticos relacionados ao tema. Isso cria um ecossistema de pesquisa interconectado, economizando tempo e esforço ao mesmo tempo em que oferece insights mais profundos.

Colabore com grupos de estudo

Sessões de estudo em grupo podem ser difíceis de coordenar, especialmente quando se trabalha com grandes quantidades de material. Os recursos de colaboração do NotebookLM permitem um trabalho em equipe harmonioso entre os alunos e oferecem uma plataforma centralizada para pesquisas em grupo.

Você pode compartilhar seus documentos ou resumos enviados com colegas de estudo, permitindo que todos tenham acesso às mesmas informações em tempo real. O acompanhamento de alterações e contribuições torna esse processo de colaboração ainda mais eficaz.

Se vocês estiverem trabalhando juntos em um projeto, o NotebookLM permite deixar comentários em seções do documento ou sobre questões que precisem de esclarecimento. É um espaço compartilhado para brainstorming, discussão e refinamento de ideias, tudo isso mantendo a conversa organizada.

Você também pode dividir a carga de trabalho — atribuindo seções específicas de estudo ou materiais de referência relevantes a diferentes membros do grupo — sem se preocupar com falhas de comunicação ou sobreposição de tarefas.

Planos de estudo personalizados

Criar um cronograma de estudos que funcione para você costuma ser um desafio, mas o NotebookLM pode ajudá-lo a assumir o controle de sua jornada acadêmica.

A plataforma permite que você envie programas de estudos, tarefas e datas de provas, e ela usará seus recursos de IA para criar planos de estudo personalizados com base em seus objetivos.

O sistema pode priorizar tarefas com base na urgência, sugerir blocos de estudo para cada matéria e até mesmo lembrá-lo de revisar os pontos-chave regularmente.

Ao integrar sua carga horária e prazos, o NotebookLM garante que você se mantenha organizado sem o estresse de gerenciar tudo manualmente.

Além disso, a IA se adapta ao seu progresso: à medida que você conclui tarefas ou blocos de estudo, ela atualiza automaticamente seu plano, oferecendo ajustes em tempo real para mantê-lo no caminho certo.

Leia também: Os melhores softwares de gerenciamento de documentos para se organizar

Prepare-se para provas e exames

Ao se preparar para as provas, as ferramentas de formatação estruturada do NotebookLM são muito úteis. Você pode criar guias de estudo, cartões de memória ou até mesmo linhas do tempo diretamente a partir de suas anotações, permitindo que você organize sua revisão de forma mais eficiente.

A ferramenta ajuda a dividir tópicos complexos em seções de estudo mais fáceis de lidar, garantindo que você se concentre nas áreas mais importantes.

Por exemplo, o NotebookLM pode gerar automaticamente uma linha do tempo a partir de suas anotações sobre eventos importantes, caso você esteja estudando para uma prova de história. Você pode então usar isso para visualizar as progressões históricas, facilitando a memorização e a revisão dos fatos.

Além disso, a IA pode gerar perguntas frequentes com base no seu material de estudo, permitindo que você teste seus conhecimentos sobre os conceitos mais importantes.

Com sua capacidade de oferecer estratégias de estudo personalizadas e organizar anotações em formatos estruturados, o NotebookLM se torna um poderoso assistente de estudos, transformando a maneira como você se prepara para provas e exames.

Quais são os benefícios de usar o NotebookLM para estudar?

O NotebookLM oferece várias vantagens importantes para impulsionar seus esforços de pesquisa e anotação. Os principais benefícios incluem:

Organização simplificada: Mantenha todas as suas anotações, PDFs e outros materiais em um só lugar. A IA extrai os pontos-chave, para que você acesse rapidamente o que é importante

Melhor análise: Faça perguntas mais profundas e descubra conexões entre os tópicos. Isso ajuda a identificar padrões e temas-chave em seus estudos

Base de conhecimento para consulta rápida: À medida que você carrega mais documentos, o NotebookLM cria uma base de conhecimento personalizada. Basta pedir à IA para localizar o que você precisa e acessar as informações em segundos

Impulso criativo: Precisa de ajuda para fazer um brainstorming ou esboçar um plano? O NotebookLM gera resumos e ideias que podem estimular sua criatividade, ajudando você a concluir tarefas mais rapidamente

Economia de tempo: Automatize tarefas repetitivas , como gerenciar citações ou resumir conteúdos. Isso deixa mais tempo para o pensamento crítico e a compreensão do material

Informações e sugestões em tempo real: À medida que você trabalha em suas anotações ou pesquisas, a IA do NotebookLM oferece conselhos úteis sobre os próximos passos — seja quando você precisar de esclarecimentos sobre um tópico específico ou estiver buscando novos ângulos para explorar

👀 Você sabia? Durante os primeiros anos de vida, o cérebro forma 1 milhão de novas conexões neurais a cada segundo. Essa constante remodelação ajuda você a aprender tudo, desde a linguagem até a resolução de problemas complexos. Isso é chamado de neuroplasticidade — a capacidade do seu cérebro de se adaptar e mudar.

Quais são as limitações do NotebookLM para os alunos?

Embora o NotebookLM ofereça excelentes recursos, há alguns desafios que os alunos podem enfrentar. Compreender esses desafios pode ajudá-lo a utilizar a ferramenta de forma mais eficaz:

Curva de aprendizado: Como qualquer ferramenta nova, há uma certa curva de aprendizado. Alguns alunos podem levar algum tempo para descobrir como fazer upload e organizar seus materiais de forma eficiente, especialmente se não estiverem familiarizados com ferramentas baseadas em IA

Compreensão contextual: Embora o NotebookLM seja excelente na extração de pontos-chave, ele pode ter dificuldade com conteúdos altamente específicos ou complexos. Por exemplo, em disciplinas de nicho, a IA pode nem sempre captar a profundidade ou as nuances que você procura

Dependência excessiva da IA: Depender demais de resumos gerados por IA pode levar à preguiça de compreender o conteúdo por conta própria. É fácil deixar que a ferramenta faça o trabalho, mas isso pode prejudicar sua capacidade de se aprofundar no material

Problemas técnicos: Embora o NotebookLM seja geralmente confiável, podem ocorrer problemas técnicos ocasionais, como dificuldades no envio de documentos ou inconsistências nas respostas da IA

Precisão dos resumos: Embora a IA seja capaz de resumir textos, ela pode deixar de incluir alguns detalhes importantes ou interpretar ideias complexas de forma simplificada. É essencial verificar o resultado, especialmente no caso de trabalhos ou provas

Lembre-se desses pontos críticos e não hesite em combinar os recursos do NotebookLM com sua análise original para obter o máximo de eficiência!

Quais são as melhores alternativas ao NotebookLM para fluxos de trabalho acadêmicos completos?

O ClickUp vai além da simples tomada de notas, conectando pesquisa, redação, tarefas e assistência por IA em um único sistema.

Embora o NotebookLM seja uma ótima ferramenta, outras alternativas — incluindo aquelas para ferramentas populares como o OneNote — podem atender às suas necessidades de anotações e pesquisa.

📌 Por exemplo, o Bear é um aplicativo minimalista de anotações que ajuda você a registrar ideias rápidas ou esboçar redações detalhadas. Ele não depende tanto da IA quanto o NotebookLM, mas é conhecido por sua estrutura simples e organizada.

O Bear é uma ótima opção para alunos que precisam de uma maneira fácil de categorizar anotações, gerenciar listas de tarefas e criar esboços.

📌 Da mesma forma, o Mendeley é uma excelente opção para alunos que precisam de uma ferramenta voltada para o gerenciamento de referências. Embora não ofereça o mesmo nível de insights baseados em IA que o NotebookLM, ele é excelente para gerenciar trabalhos de pesquisa e acompanhar referências acadêmicas.

No entanto, se você está procurando uma ferramenta de IA completa para escrever e fazer anotações, vale a pena conferir o ClickUp.

Centralize suas anotações no ClickUp Docs Armazene suas anotações, conteúdos de referência e materiais de estudo diretamente no ClickUp Docs para facilitar o acesso

Com conteúdos e materiais de estudo espalhados por tantas plataformas, é fácil perder a produtividade. É aí que o Software de Gerenciamento de Projetos para Estudantes da ClickUp se torna útil.

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat — tudo impulsionado por IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente. Hoje, mais de dois milhões de equipes confiam no ClickUp para otimizar seus fluxos de trabalho, centralizar o conhecimento e eliminar distrações. O resultado? Trabalho mais rápido, colaboração mais inteligente e um aumento significativo na produtividade organizacional.

Mas o que faz do ClickUp um dos melhores aplicativos de anotações com IA para alunos? Entre as centenas de recursos fáceis de usar do ClickUp, recomendamos começar com estes três (totalmente gratuitos!) recursos para anotações e gerenciamento de informações: Docs, ClickUp Brain e Notepad!

ClickUp Docs

O ClickUp Docs organiza suas anotações, tarefas e materiais de estudo em um só lugar. Você pode conectar tudo facilmente usando o recurso “Relações” do ClickUp, uma funcionalidade prática que integra seu trabalho sem complicações.

Você também pode ativar o Modo Foco no Docs para ajudar a se concentrar em um bloco de texto por vez, o que é ideal para sessões de estudo intensivo.

Se você gosta de personalizar seus materiais de estudo, pode facilmente adicionar uma imagem de capa personalizada do seu desktop, do Unsplash ou da galeria.

As respostas em threads permitem que você atribua itens de ação diretamente nas suas anotações, garantindo que nenhuma tarefa seja perdida.

Use modelos prontos do ClickUp para criar uma biblioteca digital estruturada para organizar informações

O ClickUp também facilita a visualização de relações e links em todo o seu documento, ajudando você a acompanhar ideias e conceitos de forma mais eficaz.

Por fim, você pode acessar modelos de anotações na barra lateral, incluindo o modelo da Base de Conhecimento do ClickUp, para organizar rapidamente seus materiais de estudo e anotações.

🧠 Curiosidade: A técnica Pomodoro é um método de gerenciamento de tempo que envolve trabalhar em intervalos focados de 25 minutos, seguidos por breves pausas. Ela ajuda a manter a concentração e a evitar o esgotamento, sendo ótima para manter o foco durante sessões de estudo prolongadas.

ClickUp Brain

Desperte sua criatividade com um companheiro virtual de brainstorming no ClickUp Brain

Se você deseja impulsionar sua produtividade acadêmica, o ClickUp Brain é a solução ideal. Como uma ferramenta de pesquisa e anotação baseada em IA, ela simplifica seu fluxo de trabalho, organiza informações e oferece suporte a tarefas criativas e acadêmicas — tudo em uma única plataforma.

Pense nisso como seu assistente digital feito sob medida para as demandas da vida estudantil.

📮ClickUp Insight: 37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve alternar entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você obtém assistência à redação com tecnologia de IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, chats, documentos e muito mais — tudo isso mantendo o contexto de todo o seu espaço de trabalho.

Veja o que destaca o ClickUp Brain:

Web Clipper na Extensão do ClickUp para o Chrome : Reúna materiais de pesquisa sem esforço, recortando conteúdo diretamente de páginas da web, salvando e organizando trechos para seus projetos com apenas um clique Reúna materiais de pesquisa sem esforço, recortando conteúdo diretamente de páginas da web, salvando e organizando trechos para seus projetos com apenas um clique

Salve sites diretamente nas Tarefas ou nos Documentos do ClickUp usando a extensão do Chrome para poder acessá-los rapidamente mais tarde

Resumos para pesquisas simplificadas: Está tendo dificuldade com notas intermináveis? Use o ClickUp Brain para gerar automaticamente resumos concisos de pesquisas. Acesse esses resumos instantaneamente com recursos como o Gerenciador de Conhecimento com IA e Está tendo dificuldade com notas intermináveis? Use o ClickUp Brain para gerar automaticamente resumos concisos de pesquisas. Acesse esses resumos instantaneamente com recursos como o Gerenciador de Conhecimento com IA e os Campos Personalizados com IA

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Desde a organização de suas pesquisas até a elaboração de trabalhos bem elaborados, o ClickUp Brain é mais do que uma ferramenta — é o seu parceiro acadêmico.

Você também pode explorar o ClickUp Brain e o ClickUp Connected AI para ver como eles podem aprimorar sua jornada de aprendizagem!

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Com o ClickUp Notepad, você pode anotar rapidamente ideias, fazer anotações de estudo ou até mesmo planejar seu próximo projeto.

Faça anotações facilmente no Bloco de Notas do ClickUp

Basta abrir uma anotação e expandi-la para ocupar toda a tela, proporcionando um espaço de escrita ininterrupto para você se concentrar. Em seguida, você pode acompanhar seu progresso visualizando e revertendo alterações no histórico da anotação, garantindo que nunca perca nenhum detalhe importante.

Quando chegar a hora de organizar seu trabalho, o ClickUp permite que você imprima suas anotações em um formato visualmente atraente. A função de pesquisa facilita a localização de qualquer palavra-chave em suas anotações, economizando seu tempo ao consultar informações específicas.

Além disso, você pode aprimorar suas anotações usando os comandos /Slash, que oferecem opções avançadas de edição para ajudar a formatar seu conteúdo exatamente como você deseja.

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À medida que a IA avança, ela está remodelando a maneira como alunos e estudantes abordam a pesquisa, a tomada de notas e até mesmo a criatividade. Desde a organização de notas de reuniões até a análise de pesquisas complexas, as ferramentas de IA tornam o aprendizado mais personalizado, preditivo e acessível.

Uma ferramenta que lidera essa mudança é o NotebookLM, que combina insights baseados em IA, resumos fáceis de documentos e até mesmo resumos em áudio no estilo podcast.

No entanto, apesar de seus recursos avançados, o NotebookLM ainda está em fase experimental e pode, às vezes, ter dificuldade com consultas complexas ou altamente técnicas.

Para simplificar ainda mais sua rotina de estudos, o ClickUp oferece recursos baseados em IA que vão além da simples anotação. Com ferramentas para organizar tarefas, gerenciar projetos e acompanhar prazos, o ClickUp pode ajudar você a manter tudo sob controle.

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