11 modelos gratuitos de itens de ação para aumentar a produtividade

Você liga seu laptop ou computador de trabalho pela manhã e é imediatamente inundado por mensagens e tarefas, cada uma exigindo que você as resolva primeiro.

Se esse cenário o deixa ansioso ou lhe parece muito familiar, você não está sozinho. 71% dos líderes organizacionais afirmam sentir uma pressão constante dos executivos para aumentar a produtividade.

É por isso que você precisa se dar itens de ação . Não se trata apenas de tarefas, mas de etapas claramente definidas, projetadas para levar seus projetos adiante. Ao dividir as metas em uma estrutura lista de prioridades você pode manter o foco e fazer as coisas.

Reunimos 11 modelos gratuitos de itens de ação para ajudar você e sua equipe priorizar tarefas e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade.

O que são modelos de itens de ação?

Os modelos de itens de ação são formatos pré-projetados para documentar, atribuir e rastrear tarefas ou etapas acionáveis de maneira consistente e organizada.

Eles podem ser usados para várias finalidades, desde a criação de uma simples lista de tarefas até uma complexa plano de projeto . Esses modelos normalmente incluem campos como descrição da tarefa, responsável, prioridade, data de vencimento, status e quaisquer notas ou contexto relevantes.

Com esses modelos, você pode facilitar o gerenciamento de tarefas fornecendo uma estrutura padronizada, facilitando a delegação de responsabilidades, o monitoramento do progresso e a garantia de responsabilidade.

Eles estão disponíveis em vários formatos, como, por exemplo, um aplicativo de lista de tarefas conectado a um software de gerenciamento de projetos.

O que faz um bom modelo de item de ação?

Um bom modelo de item de ação deve fazer mais do que apenas organizar tarefas. Você pode usá-lo para tornar seu fluxo de trabalho mais suave e eficiente.

Aqui estão cinco recursos principais que você deve procurar em um modelo gratuito de itens de ação para garantir que você se mantenha no caminho certo e atinja suas metas:

Divisão clara das tarefas: Um modelo de qualidade oferece espaço para dividir as tarefas em etapas específicas e acionáveis. Tarefas vagas como "Trabalhar no relatório" são substituídas por ações concretas como "Compilar dados para o relatório de vendas do quarto trimestre

Seções de prioridade: Nem todas as tarefas têm o mesmo peso, e boasmodelos de listas de tarefas refletem isso. Com seções designadas para um nível de prioridade, você pode identificar facilmente quais tarefas precisam de atenção imediata e quais podem esperar

Rastreamento de prazos: Os prazos são cruciais para a prestação de contas emodelos de gerenciamento de tarefas com campos de data de vencimento integrados ajudam você a gerenciar cronogramas sem esforço

Acompanhamento do progresso: Os modelos que incluem indicadores de status facilitam o monitoramento do seu progresso, mantendo-o motivado com uma visão geral clara do que foi realizado

Campos de colaboração da equipe: Para projetos de equipe, procure modelos com campos para atribuir tarefas, adicionar comentários ou rastrear colaboradores. Isso garante que ninguém fique no escuro

No entanto, não basta apenas conhecer as características de um bom modelo de item de ação. uma rápida pesquisa no Google lhe dará muitas opções, então como escolher o melhor para você?

Simples: basta dar uma olhada na lista abaixo, na qual selecionamos 11 dos melhores modelos para vários requisitos.

11 Modelos de itens de ação

Não seria ótimo ter uma única plataforma que trouxesse tudo o que você precisa para o trabalho em um só lugar - documentos, tarefas, bate-papo, integrações e até mesmo modelos pré-criados? É exatamente isso que o ClickUp entrega.

Com mais de 1.000 modelos para qualquer caso de uso e setor, você não precisa fazer nada do zero, eliminando a adivinhação na organização de suas tarefas.

Brandon Fitch, Diretor de Desenvolvimento de Produtos da Flyin' Miata, é um feliz usuário do ClickUp, explica a utilidade do ClickUp como ele é:

Usamos o ClickUp basicamente como uma lista de tarefas sofisticada. Ele é especialmente útil para processos de várias etapas que realizamos repetidamente e que envolvem várias pessoas diferentes. Criamos um modelo para esse processo, o que ajuda a garantir que não deixemos passar nada e facilita a comunicação (automática) entre as pessoas quando elas podem realizar suas tarefas.

Brandon Fitch, diretor de desenvolvimento de produtos da Flyin' Miata

Vamos examinar nossas 11 principais opções de modelos de itens de ação para você, uma a uma.

1. O modelo de plano de ação do ClickUp

O modelo Modelo de plano de ação do ClickUp otimiza o fluxo de trabalho e torna a definição de metas mais viável. É uma ferramenta personalizável que ajuda os usuários a organizar tarefas, definir objetivos claros e acompanhar o progresso em direção às metas.

Modelo de plano de ação do ClickUp

Ao fornecer uma estrutura, este modelo facilita o gerenciamento eficiente de tarefas, garantindo que todas as etapas sejam contabilizadas e que os prazos sejam cumpridos.

A utilidade deste modelo é maximizada quando você o utiliza para:

Simplificar suas tarefas em ações gerenciáveis

Adicionar notas adesivas entre as etapas para anotar ideias, notas ou planos. Essas notas podem ser facilmente convertidas em ações Tarefas do ClickUp Incorporar Documentos do ClickUp no ClickUp Whiteboards e vice-versa para permitir colaboração em tempo real, atualizações e acesso fácil aos detalhes do projeto



Ideal para: Gerentes que desejam criar um plano de ação para cada trimestre

Dica profissional: Reserve de 10 a 15 minutos diários para revisar e atualizar seus itens de ação, garantindo o alinhamento com as prioridades ou prazos em constante mudança.

2. O modelo de planejamento de um projeto do ClickUp

O planejamento de um projeto pode ser desgastante, mas o Modelo de planejamento de projeto do ClickUp simplifica o processo para gerentes e equipes de projeto.

Modelo de planejamento de projeto do ClickUp

A estrutura do modelo facilita a definição eficiente de itens de ação, permitindo que os usuários dividam os projetos em tarefas gerenciáveis, atribuam responsabilidades, estabeleçam prazos e monitorem o progresso.

Quer saber como esse modelo poderoso ajuda a melhorar seu fluxo de trabalho? Aqui estão algumas maneiras:

Obtenha uma visão geral do progresso do seu projeto com um quadro de status intuitivo

Acompanhe todas as tarefas e seus status em uma lista de tarefas organizada

Organize as tarefas em quatro status de tarefa personalizáveis - Concluído, Preso, A fazer, Em andamento - para manter uma visibilidade clara do progresso do projeto

Ideal para: Gerentes de projeto que desejam monitorar o andamento do projeto em um só lugar

3. O modelo de lista de tarefas básicas do ClickUp

O modelo Modelo de lista de tarefas básica do ClickUp é a ferramenta ideal para organizar e controlar as tarefas diárias em um local conveniente.

Modelo de lista de tarefas básicas do ClickUp

Este modelo facilita o gerenciamento de tarefas pessoais ou de responsabilidades profissionais para que você possa manter o controle de suas prioridades. Veja como:

Visualize e gerencie sem esforço suas tarefas diárias para aumentar a produtividade

Use três visualizações intuitivas - Visualização de documento, Visualização de quadro e Visualização de lista - para visualizar seus itens de ação no formato que for melhor para você

Acesse dois status personalizados codificados por cores - To-Do e Complete - para acompanhar o progresso de seus itens de ação à medida que você trabalha neles

Ideal para: Líderes de equipe que desejam acompanhar as tarefas relacionadas ao projeto com ferramentas de colaboração

4. O modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Quando você precisa executar os mesmos itens de ação dia após dia, o Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp é seu melhor amigo. Ele é perfeito para gerenciar suas rotinas diárias, criar hábitos e manter o controle de suas metas.

Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

A melhor parte? Você pode usar esse modelo em sua vida profissional e pessoal. Seja praticando diariamente para aprender uma nova habilidade ou definindo um lembrete para aquela atualização diária para o seu gerente, o modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp tem tudo o que você precisa.

Use esse modelo para:

Criar tarefas para cada meta que pretende realizar em um dia

Atribuir prazos e designar cronogramas para cada tarefa para manter o foco e a produtividade

Destacar e concentrar-se primeiro nas tarefas mais importantes para garantir a eficiência

Ideal para: Profissionais que desejam gerenciar listas de tarefas e lembretes pessoais sem mudar de plataforma

5. Modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp

Projetado para profissionais e equipes, o Modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp fornece uma visão clara de sua programação semanal, quinzenal ou mensal, ajudando você a se manter organizado e concentrado no que é mais importante.

Modelo de lista de tarefas do ClickUp Calendar

Com este modelo, controle suas horas de trabalho e certifique-se de que está no caminho certo para atingir suas metas a curto, médio e longo prazo.

Use este modelo para definir suas prioridades, bem como:

Acompanhar as próximas reuniões e garantir que as tarefas pré-reunião sejam concluídas a tempo

Organizar as tarefas por membro da equipe para promover a responsabilidade e a clareza

Acessar instruções de início rápido para aproveitar ao máximo o modelo imediatamente

Ideal para: Gerentes que desejam visualizar as tarefas da equipe para dias, semanas e meses em uma visualização de calendário

fato divertido: O conceito de "listas de tarefas" remonta ao Egito antigo, onde os trabalhadores usavam listas hieroglíficas para controlar as responsabilidades diárias.

6. O modelo de lista de tarefas de trabalho do ClickUp

Precisa de uma maneira simples e eficaz de organizar suas tarefas? tarefas semanais ? Não precisa procurar mais do que o Modelo de lista de tarefas de trabalho do ClickUp !

Modelo de lista de tarefas de trabalho do ClickUp

Com este modelo, você não precisa mais se preocupar em perder as reuniões semanais com os membros da equipe ou esquecer de enviar atualizações semanais para as partes interessadas.

Desenvolvedores de software, profissionais de marketing, executivos de RH, vendedores - todos podem encontrar algum tipo de utilidade para este modelo, que permite a você:

Planejar visualmente suas tarefas para a semana, garantindo que nada passe despercebido

Obter uma visão geral de sua carga de trabalho mensal, ajudando-o a manter-se no caminho certo

Priorizar e acompanhar o progresso de todas as suas tarefas em um local conveniente

Ideal para: Executivos de equipes que desejam planejar tarefas semanais e mensais e colaborar com os membros da equipe a partir da mesma perspectiva

7. O modelo de lista de atividades do ClickUp

Uma lista de atividades é a espinha dorsal do gerenciamento eficaz de projetos. Ela descreve todas as tarefas necessárias para concluir um projeto e serve como base para o planejamento, a programação e o acompanhamento do progresso.

Modelo de lista de atividades do ClickUp: modelos de itens de ação

O modelo Modelo de lista de atividades do ClickUp oferece uma maneira fácil de criar uma lista de atividades, compilando todas as informações que você precisa rastrear em um só lugar, sem esforço. Com esse modelo, você pode:

Categorizar as tarefas em grupos lógicos para melhorar a visibilidade

Configurar notificações para receber atualizações sobre o andamento das tarefas

Programar reuniões regulares para discutir o progresso, abordar problemas e tomar decisões informadas

Ideal para: Gerentes de projeto que desejam manter o controle de suas cargas de trabalho diárias

8. O modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

O gerenciamento eficiente de tarefas é a base de equipes produtivas, e o Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp ajuda você a conseguir exatamente isso.

Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp: modelos de itens de ação

Adaptado para todos os membros da equipe, projetos e fluxos de trabalho, este modelo versátil mantém suas prioridades claras e seu trabalho em dia. Nenhum item de ação ou tarefa é difícil demais para ser monitorado, e você pode até..:

Usar a visualização de lista para dividir as tarefas em listas detalhadas e personalizadas para uma organização precisa

Planejar e priorizar visualmente com o Board View, aproveitando uma configuração clássica de quadro Kanban

Gerenciar com eficiência as cargas de trabalho da equipe usando o Box View para garantir a atribuição inteligente de tarefas

Programe tarefas dinamicamente com o Calendar View, com a funcionalidade de arrastar e soltar para ajustes fáceis

Ideal para: Gerentes de projeto que desejam manter o controle de suas cargas de trabalho diárias

9. O modelo ClickUp Getting Things Done

A metodologia Getting Things Done (GTD) é uma estrutura confiável para aumentar a produtividade, organizando as tarefas em ações gerenciáveis.

O modelo Modelo do ClickUp Getting Things Done dá vida a esse processo, incentivando-o a integrá-lo ao seu fluxo de trabalho diário.

Modelo ClickUp Getting Things Done: modelos de itens de ação

Use este modelo para estruturar melhor suas entregas diárias. Identifique os itens de ação a serem priorizados, atribua responsabilidades ou delegue quando necessário, defina prazos claros e faça as coisas!

Além disso, use este modelo para:

Obter uma visão geral clara de todas as tarefas em uma lista, classificadas por contexto, data de vencimento ou nível de esforço

Gerenciar fluxos de trabalho visualmente com um layout no estilo Kanban, em que as tarefas são agrupadas por status, prioridade ou prazo

Colaborar sem esforço fixando documentos pré-construídos do GTD para criar SOPs, registrar notas de reuniões ou compartilhar ideias

Ideal para: Gerentes de negócios que desejam realizar suas tarefas de forma organizada

Dica profissional: Ao usar modelos de itens de ação, aloque durações de tempo realistas para cada tarefa. Superestimar ou subestimar pode atrapalhar seu fluxo de trabalho.

10. O modelo de planejador diário do ClickUp

O modelo Modelo de planejador diário ClickUp funciona como um planejador virtual, ajudando-o a se manter organizado, criar hábitos e ter mais tempo para o que mais importa.

ClickUp Daily Planner Template: modelos de itens de ação

Quem precisa de uma agenda física ou de listas de tarefas longas e complicadas quando se tem este modelo fácil de usar? Use a incrível funcionalidade desse modelo para:

Definir tarefas recorrentes para criar hábitos duradouros e atribuir datas de vencimento específicas para um melhor planejamento

Usar diferentes visualizações - Visualização de tabela, Visualização de lista e Visualização do guia de introdução - para obter uma visão geral personalizada de seus hábitos e metas

Manter suas tarefas organizadas com dois status fáceis - Aberto e Concluído - para acompanhar o progresso em um relance

Ideal para: Profissionais que desejam agendar atividades diárias em um planejador virtual simples

11. Modelo de quadro branco da matriz de prioridades de ação do ClickUp

O modelo Modelo de quadro branco da matriz de prioridades de ação do ClickUp ajuda as equipes a avaliar decisões, priorizar tarefas e alinhar esforços para o sucesso.

Modelo de quadro branco ClickUp Action Priority Matrix: modelos de itens de ação

Este modelo oferece uma maneira clara e visual de determinar quais ações são mais importantes para você com base nos resultados desejados. Você pode usar este modelo para facilmente:

Avaliar as prioridades com base em Alto Impacto vs. Baixo Impacto e Alto Esforço vs. Baixo Esforço

Usar notas adesivas para marcar as tarefas nas quatro categorias: conquistas rápidas (alto impacto, baixo esforço), grandes projetos (alto impacto, alto esforço), tarefas de preenchimento (baixo impacto, baixo esforço) e tarefas ingratas (baixo impacto, alto esforço)

Converta notas adesivas em tarefas acionáveis e atribua-as aos membros da equipe diretamente do quadro branco

Dê vida às suas ideias com uma interface de toque, que permite esboçar, desenhar e visualizar conceitos com gestos intuitivos

Ideal para: Profissionais que desejam visualizar as prioridades do projeto e delegar tarefas com base no impacto e nos esforços

Domine as tarefas sem esforço com o ClickUp

Os modelos de itens de ação são um divisor de águas para quem deseja simplificar o fluxo de trabalho e manter o controle das tarefas. Os 11 modelos do ClickUp que abordamos simplificam o planejamento, fornecendo tudo o que você precisa para organizar eventos, compromissos e tarefas em um só lugar.

Calendários visuais, listas de afazeres e tarefas recorrentes garantem que você não perca uma única entrega. As notificações automatizadas o mantêm constantemente informado, para que você esteja sempre um passo à frente.

E o melhor de tudo? Esses modelos são gratuitos e totalmente conectados ao ClickUp, software de gerenciamento de tarefas que combina seus documentos, tarefas, conversas, ferramentas de colaboração e aplicativos favoritos em uma plataforma perfeita.

Essa plataforma única libera sua atenção e seu tempo da necessidade de buscar várias ferramentas ou plataformas, para que você possa se concentrar no que importa. Registre-se no ClickUp e sinta a diferença todos os dias!