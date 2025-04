Modelos de formulários de informações de funcionários gratuitos

A integração não é tão simples quanto parece. Para os funcionários, é preciso encontrar e preencher uma infinidade de documentos, participar da orientação e descobrir a dinâmica do escritório (inclusive onde fica a tão necessária máquina de café).

Para os profissionais de RH e proprietários de empresas, no entanto, é ter que lidar com pilhas de papelada de integração.

Surpreendentemente, 58% das empresas admitem que gastam mais tempo com processos e papelada durante a integração do que com a experiência real do funcionário.

No entanto, há algo que tornaria esse processo mais suave e rápido: modelos de formulários de informações do funcionário que fornecem uma estrutura para a coleta de dados. Esses modelos simplificam a coleta de dados, organizam os registros dos funcionários e garantem que todas as informações importantes estejam prontas.

Neste artigo, compartilharemos 16 modelos gratuitos de formulários de informações de funcionários para ajudá-lo a acelerar o processo de integração de funcionários. Vamos começar!

O que é um modelo de formulário de informações sobre funcionários?

A chance de os dados dos novos contratados estarem espalhados por e-mails e planilhas é bastante alta.

É por isso que os Equipes de RH contam com um Modelo de formulário de informações do funcionário, um documento pré-projetado que simplifica a coleta e a organização das informações do funcionário. Esse formulário abrange todos os itens essenciais: detalhes pessoais, informações de contato, contatos de emergência, dados relacionados ao trabalho e, quando necessário, histórico educacional.

Essencialmente, ele também elimina a necessidade de perseguir os novos funcionários para obter informações ausentes - apenas registros de funcionários limpos e padronizados desde o início.

Principais componentes de um formulário de informações do funcionário

O departamento de RH é legalmente responsável por gerenciar e proteger os dados dos funcionários; não fazer isso pode resultar em penalidades graves.

A parte complicada? Lidar manualmente com uma grande quantidade de informações sobre os funcionários não é uma tarefa fácil e traz muitos problemas desafios durante a integração .

Mudar para um formulário de informações do funcionário simplifica esse processo. Ele ajuda a capturar todos os detalhes essenciais sobre as novas contratações, garantindo uma integração tranquila e mantendo os registros dos funcionários organizados e fáceis de gerenciar.

Aqui está um resumo rápido de suas principais seções:

Seção Detalhes capturados Detalhes pessoais Nome completo, endereço, número de telefone, e-mail, data de nascimento e nacionalidade Detalhes do emprego Título do cargo, departamento, data de início, nome do supervisor e ID do funcionário Detalhes de contato de emergência Nome do contato de emergência, número de telefone, relacionamento e contato alternativo Informações sobre impostos e pagamentos Detalhes da conta bancária, formulários de impostos, estrutura salarial e registro de benefícios Campos adicionais Formação educacional, certificações, documentos como passaporte ou permissão de trabalho

A falta de qualquer um desses itens pode resultar em problemas de conformidade ou pesadelos na folha de pagamento. É por isso que um modelo de formulário de informações sobre novos funcionários garante que tudo esteja bem organizado, atualizado e acessível quando necessário.

Como criar e usar formulários de informações sobre funcionários

Independentemente de você preferir métodos manuais ou ferramentas digitais, há maneiras de criar um formulário de informações sobre funcionários que funcione para você. Vamos detalhá-lo:

1. Formulários do Google

Se você está procurando algo simples e gratuito, o Google Forms é a sua opção. Veja como fazê-lo funcionar:

Comece do zero ou use um modelo : O Google Forms tem modelos prontos para uso para RH. Basta ajustá-los para atender às suas necessidades

: O Google Forms tem modelos prontos para uso para RH. Basta ajustá-los para atender às suas necessidades Adicione suas perguntas : Clique no botão de adição (+) para adicionar campos para detalhes pessoais, data de início e tudo o mais que você precisar

: Clique no botão de adição (+) para adicionar campos para detalhes pessoais, data de início e tudo o mais que você precisar Personalize seu formulário : Ajuste o tema, a fonte e as cores para ter uma aparência profissional. Você pode até mesmo adicionar imagens ou vídeos por diversão (ou clareza)

: Ajuste o tema, a fonte e as cores para ter uma aparência profissional. Você pode até mesmo adicionar imagens ou vídeos por diversão (ou clareza) Ajuste as configurações: Proteja as respostas e gerencie como os dados são coletados. Vincule as respostas ao Google Sheets para facilitar o rastreamento e a análise

Embora o Google Forms funcione, ele não é perfeito - o design básico e os recursos limitados podem deixar você querendo mais.

2. Planilhas eletrônicas

Se você é fã do bom e velho Excel ou do Google Sheets, pode criar um formulário manual de informações do funcionário:

Adicione colunas para nome completo, endereço, contatos de emergência e outros registros essenciais do funcionário

Compartilhe-o com os novos contratados para que preencham ou atualizem diretamente

Bônus: use filtros e opções de classificação para manter os dados organizados e atualizados

Manual? Sim. Mas eficaz para equipes menores.

3. ClickUp Forms: A solução mais inteligente

Agora, se você estiver pronto para se livrar das planilhas desajeitadas e melhorar as coisas, ClickUp é onde ele está. Formulários ClickUp coleta os dados de seus funcionários e os transforma em ações.

veja como funciona: O ClickUp oferece inúmeras Campos personalizados do ClickUp para atender às suas necessidades.

Não importa se você está solicitando respostas de texto, seleções suspensas ou calendários para datas de início, cada pergunta pode ter um campo personalizado para a resposta. Assim, os funcionários preenchem os formulários com precisão, poupando-o do incômodo de dados confusos e inconsistentes.

Crie qualquer formulário com opções personalizadas usando o ClickUp Forms

Mas é aqui que as coisas ficam ainda melhores: o ClickUp transforma automaticamente as respostas do formulário em tarefas

Imagine um novo funcionário preenchendo o formulário e, pronto! É criada uma tarefa para a folha de pagamento configurar a conta-salário ou para a TI preparar os documentos de integração.

Para manter tudo organizado, o ClickUp permite adicionar rótulos e respostas diretamente nas descrições das tarefas, facilitando o rastreamento e o gerenciamento das solicitações. Em vez de se esforçar para encontrar as informações certas, você pode pesquisar, classificar e mesclar tarefas duplicadas em segundos.

Leia também: Documentos de integração indispensáveis para garantir uma integração tranquila dos novos contratados

16 modelos de formulários de informações sobre funcionários

É claro que você pode criar um formulário de informações do funcionário do zero, mas por que reinventar a roda quando não é necessário?

Aqui estão 16 modelos perfeitos para facilitar muito sua vida no RH.

1. Modelo de formulário ClickUp

Modelo de formulário do ClickUp

Imagine que o primeiro dia de trabalho de um novo funcionário está se aproximando e você está sobrecarregado com a busca de detalhes básicos, como data de início, contatos de emergência e informações bancárias.

O Modelo de formulário ClickUp elimina esse estresse, ajudando-o a criar formulários limpos e organizados em minutos. Com o recurso Custom Fields (campos personalizados) do ClickUp para tudo, desde detalhes pessoais até especificações do cargo, ele coleta todas as informações críticas dos funcionários com precisão e segurança.

Melhor ainda, as respostas são automaticamente classificadas e prontas para ação - assim, você pode pular os acompanhamentos manuais e se concentrar em uma experiência de integração tranquila para o novo contratado.

ideal para: Equipes de RH que gerenciam a integração de funcionários e qualquer pessoa que queira simplificar a coleta e a organização de informações essenciais sobre os funcionários.

2. Modelo de formulário de avaliação de funcionários do ClickUp

Modelo de formulário de avaliação do ClickUp

Sejamos honestos: as avaliações de funcionários podem parecer uma tarefa temida, tanto para o RH quanto para os gerentes.

Às vezes, o processo pode se tornar desgastante, pois os funcionários lidam com muitos documentos, tentam se lembrar dos principais marcos de desempenho e garantem a imparcialidade.

É aí que entra a ferramenta gratuita Modelo de formulário de avaliação de funcionário do ClickUp chega. Ele simplifica as avaliações de desempenho com um formato estruturado e fácil de usar que captura tudo o que você precisa, de forma rápida e precisa.

O modelo facilita a coleta de feedback valioso, a identificação de áreas de melhoria e o acompanhamento do progresso individual ao longo do tempo. Os campos personalizados permitem que você inclua detalhes como cargos, conquistas e áreas de melhoria, garantindo avaliações consistentes, justas e focadas.

Ideal para: Equipes de RH e gerentes que desejam facilitar as avaliações dos funcionários, melhorar o acompanhamento do desempenho e criar um processo de revisão justo e consistente que realmente beneficie a equipe

3. Modelo de feedback do funcionário do ClickUp

Modelo de avaliação de feedback do funcionário do ClickUp

Você já se perguntou o que a sua equipe pensa sobre a gerência, o ambiente de trabalho ou até mesmo sobre aquelas "vantagens" de que todos falam? O feedback honesto dos funcionários pode ser decisivo em um local de trabalho, mas coletá-lo pode ser um desafio, especialmente quando o feedback é disperso e difícil de ser aplicado.

Em vez disso, use o Modelo de feedback do funcionário do ClickUp . Esse modelo simplifica o processo de coleta e gerenciamento de percepções significativas da sua equipe.

Com campos personalizados como Cultura da empresa, Clareza da função e Oportunidades de desenvolvimento, você pode enfrentar os desafios diários e aumentar a satisfação da sua equipe. E isso não é tudo

🍪 Bônus: Visualizações poderosas também permitem que você acompanhe o sentimento dos funcionários ao longo do tempo, ajudando-o a identificar padrões e agir rapidamente antes que pequenas preocupações se tornem problemas maiores. Ao centralizar o feedback em um único local, esse modelo incentiva conversas abertas e estruturadas que criam confiança entre os funcionários e a liderança.

Ideal para: Equipes de RH e gerentes que buscam promover a transparência, monitorar o sentimento da equipe e criar uma cultura de trabalho próspera e cheia de confiança.

4. Modelo de formulário de emprego interno do ClickUp

modelo de formulário de emprego interno do clickup

Preencher as vagas abertas internamente é vantajoso para todos - economiza tempo e recursos e mostra à sua equipe que você valoriza o crescimento dela. O único desafio é reunir todas as informações dos funcionários, verificar as funções e gerenciar as candidaturas manualmente, o que pode parecer uma pilha interminável de papéis.

É aí que entra a Modelo de formulário de emprego interno do ClickUp entra em cena para salvar o dia.

Esse modelo simplifica o processo de contratação interna, ajudando-o a coletar dados essenciais com rapidez e precisão, como registros de funcionários, funções atuais e habilidades relevantes.

Com tudo digitalizado e centralizado, você evita confusões, garante a conformidade com as políticas de contratação e proporciona aos funcionários uma experiência tranquila e sem estresse.

Ideal para: Equipes de RH que buscam facilitar o recrutamento interno, rastrear aplicativos sem problemas e manter registros de funcionários precisos e em conformidade.

5. Modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp

Modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp

De acordo com a mais recente Relatório Gallup 51% dos funcionários se sentem desmotivados. Isso significa que mais da metade da sua força de trabalho está se sentindo desconectada, desmotivada ou se arrastando em suas tarefas diárias.

Com ferramentas adequadas, como o Modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp você pode obter insights reais sobre a satisfação dos funcionários e a cultura da empresa.

Esse modelo ajuda a criar pesquisas direcionadas com perguntas personalizadas que determinam como sua equipe se sente. Seja para avaliar a satisfação no trabalho, as condições do local de trabalho ou o moral da equipe, ele capta todos os aspectos mais suaves que são ignorados no local de trabalho.

A melhor parte? As respostas são centralizadas e prontas para análise, para que você possa identificar tendências e áreas de melhoria.

ideal para: Profissionais de RH e gerentes de equipe que desejam medir o envolvimento, acompanhar as melhorias ao longo do tempo e criar uma força de trabalho mais feliz e produtiva.

O rastreamento e a organização dos projetos da empresa são muito fáceis e eficazes com o software ClickUp. É um software muito eficaz para resolver problemas de gerenciamento de tarefas e acompanhar o progresso de tarefas e projetos em andamento da organização.

Judy Hellen, Gerente de Suporte Administrativo, Righten A Soul Foundation

6. Modelo de formulário de inscrição para workshop do ClickUp

Modelo de formulário de solicitação de workshop

Planejar um workshop pode ser empolgante - até que você se afogue em inscrições e não tenha uma maneira organizada de gerenciá-las.

O Modelo de formulário de inscrição para o Workshop ClickUp simplifica o processo, ajudando-o a coletar e gerenciar as informações dos participantes de forma rápida e eficiente.

Em vez de navegar por e-mails dispersos ou formulários incompatíveis, esse modelo centraliza as principais informações, como nomes, detalhes de contato e programações de workshops, em um local de fácil acesso.

Veja como ele funciona: Os campos personalizados permitem que você adapte o formulário às suas necessidades, garantindo que você colete apenas os detalhes relevantes dos participantes. Status como "Em revisão" ou "Aprovado" simplificam o acompanhamento do progresso.

Ideal para: Equipes de RH, planejadores de eventos ou gerentes que desejam simplificar o registro de participantes e a organização de workshops com o mínimo de esforço.

7. Modelo de relatório e gerenciamento de entrevistas do ClickUp

Modelo de relatório e gerenciamento de entrevistas do ClickUp

De acordo com dados recentes, uma vaga de emprego corporativa típica recebe uma média de 250 candidaturas -e, convenhamos, gerenciar esse volume de candidatos sem um sistema adequado é um caos.

A Modelo de relatório e gerenciamento de entrevistas do ClickUp elimina as suposições do processo.

**Ele oferece um espaço único e organizado para acompanhar as informações do candidato, agendar entrevistas e coletar feedback de vários entrevistadores

Com tudo centralizado, os membros da equipe podem acessar facilmente as avaliações dos candidatos, comparar anotações e fornecer feedback estruturado em tempo real.

ideal para: As equipes de RH e os recrutadores precisam de um sistema simplificado para organizar entrevistas, acompanhar o feedback e tomar decisões confiantes de contratação sem perder detalhes.

8. Modelo de formulário de solicitação de emprego ClickUp

Modelo de formulário de solicitação de emprego do ClickUp

A classificação das candidaturas a emprego consome muito tempo e pode ficar confusa rapidamente se você não for organizado. A melhor opção aqui seria usar o Modelo de formulário de solicitação de emprego do ClickUp .

Ele simplifica o processo de contratação, permitindo que você colete de forma rápida e consistente as principais informações de cada candidato, como detalhes pessoais, formação educacional e histórico de empregos anteriores

Com todas as candidaturas armazenadas em um local centralizado, você pode dizer adeus aos rastros de papel e e-mails dispersos. O modelo facilita o acompanhamento e a análise dos candidatos, ajudando-o a manter o foco na identificação dos melhores talentos em vez de se afogar em trabalho administrativo.

Além disso, ele proporciona uma experiência de fácil utilização para os candidatos, mostrando que sua empresa valoriza a eficiência e o profissionalismo desde o início.

Ideal para: Equipes de RH e gerentes de contratação que desejam simplificar o processo de candidatura a vagas, organizar os dados dos candidatos e atrair os melhores talentos sem esforço.

9. Modelo de integração de funcionários do ClickUp

Modelo de integração de funcionários do ClickUp

Se você acha que tem muitas coisas para fazer ao integrar novos funcionários, o Modelo de integração de funcionários do ClickUp é seu melhor aliado.

Com esse modelo, você pode criar e organizar listas de verificação de integração detalhadas que abrangem tudo, desde as apresentações até o treinamento específico da função, para garantir que nada seja esquecido.

Agende reuniões para a data de início, atribua tarefas essenciais e oriente os novos contratados a conhecerem suas equipes e a cultura da empresa.

Além disso, tudo é coordenado em um único lugar, facilitando o acompanhamento do progresso e garantindo que cada novo contratado tenha as ferramentas e as principais informações de que precisa para começar com o pé direito.

Ideal para: Equipes e gerentes de RH que buscam simplificar a integração, manter as informações dos funcionários organizadas e ajudar os novos contratados a se sentirem informados e conectados.

10. Modelo de diretório de funcionários do ClickUp

Centralize todas as informações dos funcionários em um só lugar com o modelo de diretório de funcionários do ClickUp

Conhecemos a dificuldade: é o aniversário do seu colega de trabalho e você está tentando enviar um bolo, mas localizar os detalhes de contato dele é um desafio para o qual você nunca se preparou.

O Modelo de diretório de funcionários do ClickUp elimina esse incômodo, oferecendo a você um centro único e organizado para todas as informações dos funcionários. Se estiver procurando o e-mail de alguém, a função no trabalho ou descobrindo quem está em qual departamento, este modelo tem tudo o que você precisa.

Como ele funciona: Seus recursos de pesquisa fáceis de usar permitem acessar rapidamente registros atualizados, verificar quem está no escritório e ver como as equipes estão estruturadas.

Além disso, é perfeito para novos contratados que estão conhecendo a equipe ou para qualquer pessoa que precise de uma busca rápida de contatos sem enviar mensagens do tipo "Quem está cuidando disso?

Ideal para: Equipes de RH, gerentes e funcionários que desejam centralizar os registros dos funcionários, melhorar a comunicação e manter todos conectados com facilidade.

11. Modelo de formulário de informações de funcionários de RH da Collage

Faça o download deste modelo

via Colagem Manter registros precisos e atualizados dos funcionários é uma exigência legal para todo empregador. O HR Employee Information Form Template by Collage facilita o gerenciamento de todos os tipos de dados, desde informações pessoais até detalhes salariais e datas de início.

Esse formulário gratuito garante que você reúna tudo, desde nomes de funcionários e endereços residenciais até taxas salariais, benefícios e até mesmo detalhes de licenças.

Além disso, com a legislação exigindo que os empregadores mantenham determinados registros de funcionários por períodos específicos - mesmo após a saída de um funcionário -, ter tudo organizado desde o início pode evitar possíveis responsabilidades mais tarde.

Ideal para: Empregadores e profissionais de RH que buscam uma forma clara e compatível de coletar e gerenciar as informações dos funcionários e, ao mesmo tempo, garantir o cumprimento das normas de manutenção de registros sem esforço.

12. Modelo de formulário de informações do funcionário do CollageWord por AIHR

Faça o download deste modelo

via AIHR Você sabia que deixar de coletar as informações dos funcionários com precisão e dentro do prazo pode resultar em erros na folha de pagamento? custando mais de US$ 600 por incidente ?

Para evitar esse golpe financeiro, o Modelo de formulário de informações de funcionários do CollageWord por AIHR oferece uma maneira melhor de gerenciar as informações de novos funcionários desde o primeiro dia.

Esse formulário é um instantâneo abrangente dos detalhes pessoais e relacionados ao trabalho de um funcionário, desde datas de início até contatos de emergência e taxas salariais.

Essa ferramenta simplifica as tarefas administrativas e mantém os registros de seus funcionários organizados, seguros e atualizados. Ela oferece modelos gratuitos e personalizáveis nos formatos PDF e Word.

Ideal para: Equipes de RH e empregadores que desejam uma solução eficiente e em conformidade para coletar e gerenciar informações de funcionários durante a integração.

13. Modelo de formulário de detalhes do funcionário em PDF de Charlie

Baixar este modelo

via Charlie A integração de um novo funcionário é empolgante, mas não sem o modelo de formulário de detalhes do funcionário em PDF do Charlie , que o ajuda a reunir todas as informações do funcionário.

O modelo foi criado para verificações pré-contratação antes da primeira semana. Você pode coletar detalhes críticos, como informações sobre o direito ao trabalho (números de passaporte e de seguro nacional) antes da data de contratação do funcionário, garantindo a conformidade legal desde o primeiro dia.

Em seguida, durante a primeira semana, resolva as pendências coletando detalhes de contato de emergência, endereços de e-mail pessoais e até mesmo preferências alimentares.

Embora existam ferramentas mais avançadas de registro de funcionários, este modelo em PDF é uma solução simples e econômica para empresas que não estão prontas para investir em software.

Ideal para: Pequenas empresas ou equipes de RH que buscam uma maneira simples e econômica de coletar e gerenciar informações essenciais sobre os funcionários durante a integração.

14. Modelo de formulário de indicação de funcionário do 123 Form Builder

Faça o download deste modelo

via 123 Form Builder (Criador de formulários) Contratar os melhores talentos não é fácil, mas seus melhores recrutadores provavelmente estão em seu escritório: seus funcionários. O Modelo de Formulário de Indicação de Funcionário do 123 Form Builder facilita para as equipes a recomendação de candidatos excelentes.

Veja como ele funciona: Esse formulário personalizável coleta todas as informações essenciais dos funcionários e os detalhes dos candidatos, como os cargos aos quais estão se candidatando e os arquivos de apoio, como currículos.

Não é necessário codificar - basta arrastar, soltar e projetar o formulário de acordo com as necessidades de sua empresa. Você pode publicá-lo por meio de links seguros, incorporá-lo ao seu site ou compartilhá-lo em plataformas como Facebook ou WordPress.

Depois de enviadas, todas as indicações são armazenadas em um banco de dados on-line seguro para facilitar a revisão. Acesse os dados por meio de um painel de controle centralizado, exporte-os para CSV ou Excel ou integre o formulário a ferramentas como o Google Drive para simplificar o acompanhamento.

Ideal para: Equipes que desejam digitalizar e acelerar o processo de indicação de funcionários e criar um pipeline de talentos mais forte.

15. Modelo de formulário de informações de saúde do funcionário pelo 123 Form Builder

Faça o download deste modelo

via 123 Form Builder (Criador de formulários) Com relação à saúde dos funcionários, a maioria das organizações se concentra em áreas com custos ou responsabilidades diretas, como lesões no local de trabalho, pedidos de indenização por invalidez ou uso de programas de assistência aos funcionários. No entanto, essas métricas mal arranham a superfície do bem-estar físico e mental geral de sua força de trabalho.

Projetar estratégias de saúde eficazes - ou medir seu impacto - é praticamente impossível sem a coleta sistemática de dados.

O Modelo de formulário de informações de saúde do funcionário da 123 Form Builder ajuda as organizações a assumir o controle desse desafio.

Ele simplifica a coleta de dados essenciais relacionados à saúde - desde histórico médico e condições crônicas até registros de vacinação e contatos de emergência - de forma segura e conveniente.

ideal para: Organizações comprometidas em criar uma cultura de saúde, melhorar o bem-estar da força de trabalho e lidar com o aumento dos custos de saúde com soluções sistemáticas e orientadas por dados.

16. Modelo de formulário de consentimento médico para funcionários da 123 Form Builder

Faça o download deste modelo

via 123 Form Builder (Criador de formulários) Dada a contínua escassez de talentos e o aumento dos custos de saúde, priorizar a saúde dos funcionários não é mais opcional.

O Modelo de formulário de consentimento médico do funcionário do 123 Form Builder simplifica o processo, tornando-o rápido, seguro e conveniente para que os empregadores e os novos contratados controlem a papelada.

Esse modelo pronto para uso permite que você envie formulários de consentimento médico por e-mail para novos funcionários. Os funcionários podem preencher os formulários em casa ou em trânsito.

Suas respostas são armazenadas com segurança e facilmente acessíveis para as equipes de RH, garantindo que as informações dos funcionários sejam organizadas e estejam em conformidade com os requisitos de privacidade.

Ideal para: Equipes de RH que buscam uma solução segura e digital para gerenciar formulários de consentimento médico durante a integração.

Colete as informações de seus funcionários com o ClickUp

Os modelos de formulário de informações de funcionários do ClickUp tornam a coleta de dados essenciais dos funcionários rápida, precisa e sem esforço.

Os campos personalizáveis garantem que você reúna tudo o que precisa - de detalhes pessoais a formulários de impostos - sem nenhuma troca de informações.

Depois de enviadas, as informações são organizadas em tarefas e armazenadas em um único hub seguro, pronto para ser acessado a qualquer momento. Registre-se no ClickUp e coloque em ordem as informações de seus funcionários.