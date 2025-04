Como realizar pesquisas de integração de novos contratados (perguntas + modelo)

A integração de funcionários é um processo crítico que pode moldar a rapidez e o sucesso com que um novo membro da equipe se integra à empresa. Uma integração bem estruturada não só aumenta o engajamento, mas também melhora a retenção a longo prazo.

Mas como saber se o seu processo de orientação está atingindo o objetivo? Usando pesquisas de integração de novos funcionários.

O Brandon Hall Group constatou que um processo de integração sólido pode aumentar os resultados - impulsionando a retenção de novos funcionários em

82%

e aumentando a produtividade em mais de 70%!

Uma pesquisa de integração é uma ferramenta para coletar feedback de seus novos contratados. Ela ajuda você a entender as primeiras impressões e a identificar áreas de melhoria. Com as perguntas certas e um modelo claro, você pode obter insights práticos que preparam o terreno para um processo de integração mais eficaz.

Neste artigo, mostraremos como realizar essas pesquisas e atingir todos os seus objetivos metas de integração .

Entendendo as pesquisas de integração de funcionários

Para começar, vamos entender a essência das pesquisas de integração.

Uma pesquisa de integração é um conjunto de perguntas feitas aos novos funcionários logo após a entrada deles, a fim de obter feedback sobre suas experiências iniciais com a empresa. Ela inclui perguntas sobre o programa de integração, o treinamento e as expectativas da empresa.

Uma pesquisa de integração:

Melhora a eficácia geral da integração, levando a uma melhor retenção e satisfação

Ajuda a identificar lacunas ou áreas de melhoria no processo de integração

Garante que os novos funcionários se sintam ouvidos e apoiados desde o primeiro dia

Aumenta o envolvimento ao promover a comunicação aberta e o feedback

Fornece insights valiosos sobre as primeiras impressões e experiências dos novos contratados

Estudos mostram que até 20% da rotatividade de funcionários ocorre nos primeiros 45 dias de trabalho. Um processo de integração bem estruturado pode ajudar a reduzir esse risco, fornecendo percepções acionáveis que podem ajudar a tornar o processo de integração mais suave.

As 35 principais perguntas a serem feitas em uma pesquisa de integração de funcionários

Os novos contratados normalmente recebem

54 tarefas em média

para concluir durante o processo de integração. É por isso que obter o feedback deles é fundamental - para garantir que a experiência de integração seja tranquila, e não uma montanha de tarefas a serem cumpridas!

Vamos explorar 35 perguntas impactantes da pesquisa de integração de novos contratados que podem ajudá-lo a refinar sua estratégia de integração e criar um ambiente acolhedor para os novos funcionários.

Feedback sobre o processo de recrutamento

Você passou pelo turbilhão de entrevistas e conseguiu o candidato desejado pela sua organização. Agora, é hora de refletir sobre sua experiência com os candidatos entrevistados.

Essas perguntas o ajudarão a obter feedback sobre o processo de recrutamento e a entender o que você poderia ter feito melhor como gerente de contratação/integração:

Como você classificaria sua experiência geral com o processo de contratação? O processo de pré-integração me ajudou a me sentir animado com minha nova função.

Concordo totalmente

Concordo

Nem concordo nem discordo

Não concordo

Discordo totalmente Recebi feedback e atualizações em tempo hábil durante todo o processo de recrutamento.

Concordo totalmente

Concordo

Nem concordo nem discordo

Discordo

Discordo totalmente A descrição do cargo que me foi fornecida durante o processo de contratação era clara e detalhada.

Concordo totalmente

Concordo

Nem concordo nem discordo

Discordo

Discordo totalmente Qual é a única coisa que você melhoraria no processo de recrutamento para melhorar a experiência do candidato?

A compreensão e o alinhamento do funcionário com os objetivos organizacionais

Um estudo da Gallup mostra que

nem mesmo 50%

dos funcionários concordam plenamente que sabem o que sua empresa representa.

Use as seguintes perguntas em suas pesquisas de integração para identificar as áreas problemáticas e encontrar soluções rapidamente:

As metas e os objetivos da empresa foram claramente discutidos durante suas sessões de integração.

Concordo totalmente

Concordo

Nem concordo nem discordo

Não concordo

Discordo totalmente Sinto-me alinhado com os objetivos estratégicos de longo prazo da empresa.

Concordo totalmente

Concordo

Nem concordo nem discordo

Não concordo

Discordo totalmente Entendo claramente os indicadores-chave de desempenho (KPIs) da empresa e como eles se relacionam com minha função.

Concordo plenamente

Concordo

Nem concordo nem discordo

Discordo

Discordo totalmente Durante a integração, recebi informações suficientes sobre as metas de curto e longo prazo da empresa.

Concordo totalmente

Concordo

Nem concordo nem discordo

Não concordo

Discordo totalmente Sinto-me equipado e preparado para minha nova função.

Concordo totalmente

Concordo

Nem concordo nem discordo

Não concordo

Discordo totalmente

Experiência de integração e programas de indução

A experiência de integração e os programas de indução ajudam os novos contratados a se adaptarem à cultura e à ética de trabalho da empresa.

As seguintes perguntas da pesquisa sobre integração podem ajudar a avaliar a eficácia desses programas:

Qual é o seu grau de satisfação com o processo geral de integração (em uma escala de 1 a 5, sendo 1 o nível mais baixo e 5 o mais alto de satisfação)? O processo de integração foi bem organizado e fácil de seguir? (Sim/Não) As sessões de orientação foram informativas e relevantes para sua função? (Sim/Não) Quão eficaz foi asoftware de integração/para ajudá-lo a entender a empresa e sua função? (em uma escala de 1 a 5, sendo 1 o menos eficaz e 5 o mais eficaz) O programa de indução incluiu treinamento sobre as ferramentas, os sistemas e o software da empresa relevantes para a sua função? (Sim/Não)

Clareza e expectativas da função

Expectativas de trabalho pouco claras são um motivo comum para a rotatividade precoce de funcionários. Se os recém-contratados se sentirem sobrecarregados ou desalinhados com suas funções, eles não conseguirão dar o melhor de si e acabarão desistindo silenciosamente.

Leia também: Como evitar a demissão silenciosa e manter os funcionários engajados O feedback da integração sobre a clareza da função pode ajudá-lo a identificar rapidamente onde os novos funcionários estão com dificuldades e a resolver esses problemas. Experimente perguntas da pesquisa de integração de funcionários como:

A função está alinhada com suas metas de carreira de curto e longo prazo? (Sim/Não) Você acha que sua função está alinhada com as habilidades e experiências para as quais foi contratado? (Sim/Não) Com que clareza as oportunidades de progressão de carreira em sua função foram comunicadas a você? O processo de integração o preparou para suas tarefas e responsabilidades diárias? (Sim/Não) Você entende como seu desempenho será revisado e avaliado? (Sim/Não)

Assimilação da cultura e dos valores organizacionais

Compreender e adotar a cultura organizacional desde o início ajuda os novos contratados a se adaptarem rapidamente ao novo ambiente. As pesquisas de integração podem avaliar até que ponto os novos contratados compreendem e incorporam esses valores.

As perguntas a seguir ajudarão a obter insights sobre se a cultura organizacional é comunicada e adotada com eficácia:

O quanto você acha que seus valores estão alinhados com os valores da empresa? O quanto você acha que a cultura da empresa é inclusiva com base no seu programa de integração? Você foi incentivado a participar de atividades ou eventos culturais durante sua integração? (Sim/Não) Você se sente incluído na cultura geral da empresa? (Sim/Não) Até que ponto você entende os valores fundamentais da empresa e como eles influenciam as operações diárias?

Integração da equipe e relacionamento com mentores

Um bom relacionamento com seu mentor incentiva os novos contratados a aprender e implementar novas ideias em seu trabalho. De acordo com um relatório de retenção de funcionários da TINYpulse, os funcionários que classificam o desempenho de seu mentor ou gerente como abaixo da média são

quatro vezes mais propensos a

de procurar um novo emprego.

As pesquisas de integração devem avaliar o grau de integração dos novos contratados em suas equipes e se eles recebem o apoio adequado dos mentores. Tente incluir algumas dessas perguntas:

Você se sentiu bem recebido pelos membros da sua equipe durante a primeira semana? (Sim/Não) Você teve a oportunidade de conhecer e interagir com todos os principais membros da equipe? (Sim/Não) Com que eficácia o seu mentor abordou quaisquer preocupações ou dúvidas que você tinha? (em uma escala de 1 a 5, sendo 1 o menos eficaz e 5 o mais eficaz) Que apoio ou recursos adicionais o teriam ajudado a se integrar mais facilmente à equipe?

Treinamento fornecido e satisfação geral com o trabalho

A qualidade do treinamento fornecido durante a integração afeta significativamente a confiança e a capacidade do novo contratado de realizar seu trabalho com eficiência. Use estas perguntas para avaliar seu processo de treinamento:

Como você classificaria a qualidade do treinamento inicial em uma escala de 1 (mais baixo) a 10 (mais alto)? Os materiais e recursos de treinamento fornecidos a você foram abrangentes e úteis? (Sim/Não) Qual é o seu grau de satisfação com o ritmo do treinamento oferecido? (em uma escala de 1 a 5, sendo 1 o nível mais baixo e 5 o mais alto de satisfação) Houve alguma área em que são necessários treinamento ou recursos adicionais? Como você classificaria nosso atual software de treinamento em uma escala de 1 a 5? Qual é a probabilidade de você recomendar esta empresa a um amigo ou colega com base em sua experiência de integração?

Muito provável

Um pouco provável

Pouco provável O treinamento de integração o ajuda a entender a estrutura e o processo que seguimos em nossa empresa? (Sim/Não)

Com essas perguntas, você pode criar pesquisas impactantes que reúnem insights valiosos. Agora, vamos explorar como elaborar pesquisas eficazes que promovam melhorias significativas.

Como elaborar uma pesquisa eficaz sobre integração de funcionários e práticas recomendadas

Criar uma pesquisa eficaz com funcionários é mais do que apenas fazer as perguntas certas. Trata-se também de entregar a pesquisa de forma eficiente e garantir que você obtenha o máximo do feedback fornecido.

Há vários métodos fáceis de usar software de pesquisa com funcionários disponíveis que refinam seu processo de pesquisa. As ferramentas certas podem ajudar:

Simplificar a criação de pesquisas com modelos fáceis de usar e opções de personalização

Aumentar o envolvimento com pesquisas visualmente atraentes e fáceis de usar

Centralizar a coleta e a análise de dados, facilitando a colaboração e o aprimoramento dos processos

Automatizar o acompanhamento e os lembretes para garantir o máximo de participação

Uma dessas ferramentas é ClickUp .

Envie pesquisas por meio de plataformas confiáveis - ClickUp

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa que simplifica o gerenciamento de tarefas, a colaboração e a coleta de dados. Para pesquisas de integração, ele pode criar formulários personalizados, rastrear respostas e usar o modelos de formulários de feedback para garantir um processo de feedback tranquilo para os novos contratados.

Veja como o ClickUp pode melhorar suas pesquisas de integração de funcionários.

Criação de formulários de pesquisa

Ideal para criar pesquisas personalizadas, o Visualização de formulário ClickUp permite criar campos e perguntas específicos adaptados às necessidades da sua organização. Também é possível criar pesquisas anônimas, personalizar mensagens de agradecimento e adaptar cada detalhe para incentivar o feedback honesto dos funcionários e aumentar o envolvimento.

Use o ClickUp Form View para coletar facilmente insights, personalizar pesquisas e aprimorar o processo de integração de funcionários

Agrupamento de dados coletados de pesquisas

Use o Documentos do ClickUp para armazenar insights de pesquisas, colaborar em melhorias e manter tudo em um só lugar para fácil acesso.

Mantenha todos os seus insights de integração organizados e acessíveis com o ClickUp Docs

Após cada pesquisa, compile as respostas em um documento dedicado, onde é possível organizar o feedback por temas, acompanhar tendências e anotar insights acionáveis. Os membros da equipe podem colaborar sem problemas, adicionando comentários ou sugerindo edições diretamente no documento, para que as ideias de melhorias sejam fáceis de capturar e refinar em tempo real.

Usando modelos prontos

Com modelos pré-construídos Modelos do ClickUp se você tiver um modelo de integração, poderá se concentrar em melhorar o processo em vez de projetá-lo. Listamos os melhores modelos que podem ajudá-lo a aprimorar seu processo de integração.

**O modelo de lista de verificação de integração do ClickUp

O modelo Modelo de lista de verificação de integração do ClickUp simplifica a integração com uma lista de verificação abrangente, instruções de tarefas passo a passo e atualizações de progresso em tempo real para garantir que nada seja esquecido.

Com esse modelo de tarefa, você pode aprimorar seu processo de integração adicionando status personalizados, como "Em andamento", "Concluído" e "Revisão pendente", para monitorar o progresso de cada tarefa. Use campos personalizados para detalhes essenciais do funcionário, como cargo e e-mail de trabalho, e aproveite as várias visualizações personalizadas para adaptar o fluxo de trabalho do ClickUp.

Modelo de lista de verificação do ClickUp Onboarding

O modelo de lista de verificação do ClickUp Onboarding permite que você:

Equipar os novos contratados com todas as informações essenciais para um início tranquilo

Acelerar o processo de preparação dos funcionários

Proporcionar uma experiência de integração consistente para cada novo membro da equipe

Minimizar o risco de erros de integração ou de falta de comunicação

**Modelos de integração de funcionários da ClickUp

O ClickUp oferece dois modelos de integração de funcionários para os usuários.

O primeiro Modelo de integração de funcionários do ClickUp transforma o processo de integração de funcionários, oferecendo uma estrutura clara com uma lista de verificação detalhada, atribuições de tarefas designadas e lembretes automáticos para garantir que tudo permaneça organizado.

Implemente status personalizados como "Em andamento", "Concluído" e "Revisão pendente" para monitorar efetivamente o progresso das tarefas. Utilize campos personalizados para reunir detalhes essenciais, como cargo, e-mail de trabalho e departamento, e explore várias visualizações personalizadas para personalizar sua configuração.

Modelo de integração de funcionários do ClickUp

Este modelo de integração de funcionários do ClickUp ajuda você:

Garantir uma transição perfeita para os novos funcionários, ajudando-os a se adaptar rapidamente às suas funções

Fornecer um processo de configuração eficiente que equipe os novos contratados com as ferramentas necessárias para o sucesso

Aumentar o envolvimento dos funcionários e a satisfação no trabalho, oferecendo uma experiência de integração consistente

Reduzir o tempo necessário para que os novos contratados se tornem membros produtivos da equipe, minimizando os erros de integração e melhorando a comunicação

Modelo de integração de funcionários do ClickUp

Este modelo garante que você tenha tudo o que precisa para começar com o pé direito (sem a sobrecarga):

Organize e acompanhe as tarefas de integração dos novos contratados

Garantir que todas as etapas de integração sejam concluídas com campos personalizados e subtarefas

Atribuir responsabilidades e delinear as principais metas para a nova função

Forneça recursos e contatos importantes para suporte durante o processo de integração

**O modelo de integração de novos contratados do ClickUp

O modelo Modelo de integração de novos contratados do ClickUp transforma a experiência de integração em um processo contínuo. Sua estrutura bem estruturada, instruções claras para as tarefas e acompanhamento do progresso em tempo real mantêm tudo no rumo certo.

Modelo de integração de novos contratados do ClickUp

Com o ClickUp New Hire Onboarding Template, você pode:

Equipar seus novos contratados com recursos essenciais para que eles tenham uma vantagem inicial em suas funções

Reduzir o tempo necessário para que eles se adaptem e contribuam com a equipe

Promover um processo de integração que seja consistente e aumente a satisfação dos funcionários

Reduzir possíveis falhas de comunicação e erros durante a fase de integração

**O modelo de integração remota do ClickUp

Finalmente, o Modelo de integração remota do ClickUp torna a integração remota mais fácil e eficiente, oferecendo um plano claro, instruções passo a passo e acompanhamento em tempo real para manter tudo sob controle.

Modelo de integração remota do ClickUp

Use-o para:

Fornecer aos seus funcionários remotos todas as ferramentas e recursos de que eles precisam para ter sucesso

Ajudá-los a se adaptar rapidamente à equipe, mesmo trabalhando em casa

Criar uma experiência de integração consistente que mantenha os funcionários remotos engajados

Faça as perguntas certas

Concentre-se na coleta de insights que ajudarão a melhorar a experiência de integração, desde a clareza da função até a integração da equipe. Com Cérebro ClickUp com o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado e multifuncional do ClickUp, gerar as perguntas certas de integração se torna fácil.

Basta inserir as áreas de foco que deseja explorar, como clareza de função ou integração de equipe, e o ClickUp Brain sugerirá instantaneamente perguntas relevantes e bem estruturadas.

Use o ClickUp Brain para gerar perguntas personalizadas para pesquisas de integração e obtenha rapidamente os insights de que você precisa

Garantir o anonimato

Quer um feedback honesto? Seja anônimo! Quando os recém-contratados sabem que sua identidade é secreta, é mais provável que eles falem a verdade. Com o ClickUp Forms, é possível criar pesquisas anônimas que mantêm os nomes fora do assunto, incentivando as pessoas a serem sinceras sobre sua experiência de integração.

você sabia que as pesquisas anônimas podem obter taxas de resposta de mais de 90% !

Mantenha-o curto

Qualidade em vez de quantidade é fundamental - pesquisas mais curtas obtêm mais respostas.

👉🏼 E aqui está um fato: pesquisas que levam mais de 25 minutos perder mais de três vezes o número de entrevistados do que aqueles com menos de cinco minutos!

Portanto, deixe que o ClickUp Brain o ajude a mantê-lo breve e impactante, garantindo que mais pessoas concluam sua pesquisa e forneçam feedback valioso.

Crie um plano de comunicação

Certifique-se de que todos saibam o que é esperado com relação à participação e envie lembretes para ajudar a coletar respostas. Você pode usar Automações do ClickUp para configurar lembretes que serão enviados automaticamente para que ninguém se esqueça de preencher a pesquisa.

Dessa forma, você aumentará suas chances de obter respostas mais ponderadas sem perseguir as pessoas.

Use o ClickUp Automations para enviar lembretes e veja suas taxas de resposta aumentarem

Ofereça incentivos

Deixe os funcionários animados para participar, oferecendo incentivos divertidos para que concluam a pesquisa! Dessa forma, todos sabem que há uma doce recompensa esperando por eles, o que aumenta a probabilidade de participarem e compartilharem suas opiniões!

Envie uma mensagem de agradecimento

Lembre-se de dizer "obrigado"! É como dar a eles um "high-five" virtual! Apenas uma pequena mensagem para mostrar que você se importa com o feedback deles pode aumentar o engajamento e manter as boas vibrações.

Seguindo essas práticas recomendadas e usando ferramentas como o ClickUp, você pode criar pesquisas que realmente melhorem seu processo de integração.

Processando e implementando o feedback das pesquisas sobre o bem-estar dos funcionários

O valor real das pesquisas de integração vem de como você processa e age com base no feedback. Vamos ver como você pode fazer isso.

Analisando e interpretando os resultados

Comece procurando tendências e questões importantes nos resultados da pesquisa. Os números (dados quantitativos) podem revelar padrões, enquanto os comentários (feedback qualitativo) fornecem informações valiosas sobre preocupações específicas. Essa análise o ajuda a priorizar as ações que mais afetarão o bem-estar dos funcionários.

Deseja facilitar ainda mais a análise dos resultados da pesquisa? Dê uma olhada em Painéis do ClickUp !

Eles oferecem visualização de dados em tempo real e acompanhamento do progresso para que você possa se manter atualizado sobre os resultados da pesquisa e incentivar mais funcionários a compartilhar suas opiniões em pesquisas futuras.

Use o ClickUp Dashboards para acompanhar os resultados de sua pesquisa sem esforço, com atualizações em tempo real Modelo de plano de ação da pesquisa de envolvimento do ClickUp pode ajudá-lo a determinar as melhores etapas com base nos resultados da pesquisa.

Modelo de plano de ação da pesquisa de envolvimento do ClickUp

Aqui estão alguns benefícios deste modelo:

Ele oferece um método claro para analisar os dados da pesquisa

Ajuda a identificar áreas de melhoria e a definir metas alcançáveis

Permite que você desenvolva um plano prático para aumentar o envolvimento dos funcionários

Permite monitorar o progresso e avaliar os efeitos de suas mudanças

Usando dados para melhorar o desempenho e reduzir a rotatividade

As pesquisas de bem-estar podem fornecer insights sobre os fatores que afetam a produtividade e o envolvimento. A abordagem das questões levantadas pode evitar o esgotamento e reduzir a rotatividade. Quando os funcionários percebem que seu feedback leva a mudanças reais, isso aumenta sua motivação e desempenho.

Monitoramento do progresso e realização das mudanças necessárias

Acompanhe como suas mudanças estão afetando o local de trabalho! Analise métricas como engajamento e rotatividade regularmente para garantir que você está no caminho certo. Isso permitirá que você faça ajustes oportunos e aprimore a experiência do funcionário.

Avaliar melhorias nos indicadores de desempenho e produtividade

Depois de implementar as mudanças, é importante avaliar sua eficácia. Considere criar um plano de 30-60-90 dias para ajudar a avaliar suas iniciativas de bem-estar.

A comparação dos dados de antes e depois das pesquisas o ajudará a ver se suas iniciativas de bem-estar funcionam bem. O monitoramento das melhorias de satisfação, produtividade e retenção garante que seus programas atendam às necessidades dos funcionários.

Confiando nos sistemas de gerenciamento de recursos humanos

As plataformas de gerenciamento de RH são essenciais para manter seus dados organizados. Esses sistemas ajudam a gerenciar os resultados das pesquisas, oferecendo ferramentas para armazenar, classificar e analisar o feedback com eficiência. Com tudo em um só lugar, é mais fácil identificar as áreas que precisam de atenção. Software de gerenciamento de RH da ClickUp facilita o controle das informações, do desempenho e das tarefas dos funcionários.

Eleve sua experiência de integração usando o ClickUp

Os clientes nunca amarão uma empresa até que os funcionários a amem primeiro. Simon Sinek Ao realizar pesquisas criteriosas sobre a integração de novos contratados, você pode criar uma experiência que repercuta entre seus funcionários e os prepare para o sucesso.

As empresas que investem na compreensão das necessidades de seus novos contratados - assim como fazem os líderes do setor - criarão uma base sólida para o engajamento e a retenção. Um mecanismo para fornecer feedback aos seus funcionários para gerar resultados positivos será sempre uma cereja no topo do bolo.

Ao criar suas pesquisas, use o ClickUp para simplificar o processo e manter tudo sob controle. Comece a usar o ClickUp hoje mesmo!