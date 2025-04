10 melhores softwares de treinamento on-line para funcionários em 2025

Um software de treinamento eficiente, geralmente chamado de software de gerenciamento de aprendizagem, é a base do crescimento e da retenção de funcionários para equipes e empresas. A escolha do software de treinamento correto simplifica o processo de integração de funcionários e promove o aprendizado contínuo, melhorando a produtividade dos funcionários e o crescimento organizacional.

Encontrar o melhor software de treinamento de funcionários pode ser assustador com tantas opções disponíveis. Mas não se preocupe! Vasculhamos o mercado de plataformas de treinamento on-line para selecionar uma lista dos principais softwares de treinamento on-line com os quais você pode contar em 2024.

Mergulhe nela para encontrar a combinação perfeita para suas necessidades.

O que você deve procurar em um software de treinamento?

A seleção do melhor software de treinamento de funcionários depende da compreensão de seus principais recursos e de como esses recursos se alinham aos requisitos de sua organização:

Módulos de aprendizagem interativos: Certifique-se de que o software de treinamento de funcionários ofereça materiais de aprendizagem envolventes e interativos para aumentar a retenção do usuário

Certifique-se de que o software de treinamento de funcionários ofereça materiais de aprendizagem envolventes e interativos para aumentar a retenção do usuário Opções de personalização : Adapte o software de treinamento de funcionários para atender às suas necessidades específicas com materiais de treinamento personalizados, garantindo uma experiência de aprendizagem personalizada

: Adapte o software de treinamento de funcionários para atender às suas necessidades específicas com materiais de treinamento personalizados, garantindo uma experiência de aprendizagem personalizada Escalabilidade: À medida que sua equipe cresce, o software de treinamento de funcionários deve acomodar facilmente mais usuários sem comprometer a eficiência

À medida que sua equipe cresce, o software de treinamento de funcionários deve acomodar facilmente mais usuários sem comprometer a eficiência Ferramentas de avaliação e feedback: A avaliação e o feedback contínuos são cruciais para acompanhar o progresso e refinar os módulos de treinamento em seu software de treinamento de funcionários

A avaliação e o feedback contínuos são cruciais para acompanhar o progresso e refinar os módulos de treinamento em seu software de treinamento de funcionários Recursos de integração: A integração perfeita com outras ferramentas e plataformas essenciais proporciona um ambiente de treinamento coeso

A integração perfeita com outras ferramentas e plataformas essenciais proporciona um ambiente de treinamento coeso Acesso móvel: Você precisa de um aplicativo de aprendizagem móvel porque, em um mundo que prioriza a mobilidade, a capacidade de aprender com seu software de treinamento de funcionários em qualquer lugar é indispensável

Você precisa de um aplicativo de aprendizagem móvel porque, em um mundo que prioriza a mobilidade, a capacidade de aprender com seu software de treinamento de funcionários em qualquer lugar é indispensável Relatórios e análises: Insights detalhados sobre o progresso do treinamento, taxas de conclusão e áreas de melhoria são cruciais para um software eficaz de treinamento de funcionários

Os 10 melhores softwares de treinamento para usar em 2024

Está embarcando em sua jornada para encontrar o software de treinamento de funcionários perfeito? Aqui está nosso resumo dos melhores do mercado:

1. ClickUp

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp não é apenas mais um gerenciamento de tarefas ferramenta. É um centro dinâmico onde o treinamento no local de trabalho transcende de meros módulos para experiências agradáveis.

Seja você um educador, profissional de RH ou líder de equipe, o ClickUp oferece recursos adaptados às suas necessidades de software de treinamento de funcionários. Sua adaptabilidade e o design centrado no usuário simplificam o processo de treinamento de funcionários.

Com opções de integração perfeita, as equipes podem conectar suas ferramentas preferidas, tornando o treinamento eficiente e abrangente. Como uma potência de produtividade, o ClickUp está se tornando rapidamente uma das principais opções para aqueles que desejam encontrar o melhor software de treinamento de funcionários.

Melhores recursos do ClickUp:

Simplifique seus cursos de treinamento e cronogramas usando Tarefas do ClickUp Implante estruturas de treinamento abrangentes com oModelo de estrutura de treinamento do ClickUp Identifique facilmente as necessidades de treinamento dos funcionários e aloque recursos usando oMatriz de treinamento do ClickUp Lance programas de treinamento de funcionários sem problemas com oPlano de implementação do treinamento ClickUp Use os recursos do ClickUp para colaborar e compartilhar informações sobre o treinamento de funcionários, conforme discutido neste blog sobre software de compartilhamento de conhecimento Perfeito para novas contratações, estes modelos de integração ajudam na integração estruturada

Conforme descrito neste blog de planejamento estratégico o ClickUp ajuda a alinhar o treinamento de seus funcionários com as metas de negócios

Limitações do ClickUp

Pode ter uma pequena curva de aprendizado para novos usuários

Alguns usuários desejam opções de personalização ainda mais detalhadas

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Trakstar

via Estrela da trilha Dentro do intrincado mundo das avaliações de funcionários, o Trakstar conquista seu nicho com confiança. Longe de ser apenas uma ferramenta de avaliação, o Trakstar promove uma cultura em que o treinamento contínuo dos funcionários é acompanhado de feedback regular. Use essa plataforma de aprendizagem on-line para treinamento de segurança, corporativo ou de produtos.

Sua interface intuitiva agiliza o feedback, promovendo canais de comunicação abertos entre equipes e gerentes. O Trakstar também oferece uma análise robusta, garantindo que o treinamento dos funcionários seja monitorado e comemorado.

Não se trata apenas de um software - é uma estratégia para treinamento contínuo e crescimento dos funcionários.

Melhores recursos do Trakstar

Agende e automatize revisões, promovendo um ciclo de feedback contínuo

Alinhar os sistemas de treinamento de funcionários com os objetivos da empresa, garantindo um crescimento unificado

Incentivar uma abordagem de avaliação holística, reunindo percepções de colegas, subordinados e superiores

Identificar e preparar futuros líderes em sua organização

Avalie o sentimento dos funcionários e obtenha percepções acionáveis

Acompanhe as métricas de desempenho dos funcionários e adapte suas iniciativas de treinamento de acordo com elas

Integra-se perfeitamente com ferramentas de treinamento on-line populares no setor de RH

Limitações do Trakstar

Alguns usuários consideram sua interface menos intuitiva do que a dos concorrentes

Opções limitadas de personalização em determinados módulos

Preços do Trakstar

Entre em contato com a Trakstar para obter preços

Avaliações e resenhas do Trakstar

G2 : 4.⅗ (mais de 600 avaliações)

: 4.⅗ (mais de 600 avaliações) Capterra: 4.⅖ (100+ avaliações)

3. Construtor

via Construtor O Constructor, famoso por suas soluções de pesquisa avançada e conteúdo de treinamento aprofundado, estende suas proezas aos ambientes de treinamento de funcionários. O Constructor garante que o acesso aos dados permaneça intuitivo, o que é especialmente benéfico para aqueles que navegam por materiais de treinamento espalhados em bancos de dados extensos ou plataformas complexas.

Os módulos de treinamento de funcionários podem ser facilmente indexados, pesquisados e recuperados, facilitando a jornada de aprendizado para instrutores e alunos. Como um aliado na simplificação de cenários de dados complexos, o Constructor se torna um recurso inestimável para iniciativas de treinamento de funcionários em larga escala e para o treinamento geral de funcionários desenvolvimento de projetos .

melhores recursos do #### Constructor

Aprimora a experiência de treinamento dos funcionários, localizando rapidamente os recursos

Oferece resultados específicos para o usuário com base no comportamento, garantindo a descoberta de conteúdo relevante

O treinamento de funcionários é ainda mais fácil com o aprendizado de máquina do Constructor para melhorar continuamente a ferramenta

Monitore como os usuários interagem com o seu conteúdo, refinando-o para um melhor envolvimento

Robusto o suficiente para lidar com solicitações de treinamento de funcionários em grandes empresas

Integra-se sem esforço com inúmeras plataformas

Oferece segurança de nível empresarial, mantendo os dados de treinamento de seus funcionários protegidos

Limitações do Constructor

Mais orientado para a pesquisa do que uma plataforma abrangente de treinamento de funcionários

Pode exigir ajuda técnica durante a configuração inicial

Preços do Constructor

Entre em contato com o Constructor para obter preços

Avaliações e resenhas do Constructor

G2 : 5/5 (3+ avaliações)

: 5/5 (3+ avaliações) Capterra: 4.7/5 (3+ avaliações)

4. LearnUpon

via LearnUpon O LearnUpon não é apenas mais um Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem; ele é uma prova do que um LMS bem construído pode alcançar.

Criado especificamente para empresas, o LearnUpon simplifica os cenários de treinamento de funcionários e amplia seu impacto. Seu conjunto diversificado de ferramentas garante que os instrutores possam criar conteúdos atraentes, enquanto os alunos experimentam um currículo contínuo e envolvente.

À medida que as empresas se expandem, a LearnUpon se adapta a elas, garantindo que o treinamento permaneça consistente, impactante e alinhado aos objetivos da empresa.

Melhores recursos da LearnUpon

Ferramentas intuitivas para criar cursos on-line envolventes e adaptados ao seu público

Perfeito para empresas com várias filiais ou franquias

Transforme seus cursos on-line em um fluxo de receita

Atenda com facilidade à geração que prioriza os dispositivos móveis

Mantenha-se em conformidade e ofereça certificações após a conclusão do curso

Insights detalhados sobre o progresso do usuário, taxas de conclusão do curso e áreas que precisam de atenção

Compatibilidade com uma ampla gama de ferramentas de e-learning

Apresenta uma avaliação gratuita

Limitações do LearnUpon

Alguns usuários desejam recursos de gamificação mais amplos

A interface, apesar de funcional, pode parecer cansativa para alguns usuários

Preços da LearnUpon

Entre em contato com a LearnUpon para saber o preço

Avaliações e resenhas da LearnUpon

G2 : 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.8/5 (80+ avaliações)

5. TalentLMS

via TalentLMS O TalentLMS é um farol no amplo cenário dos Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem. Combinando simplicidade com recursos aprofundados de gerenciamento de treinamento, ele oferece um ambiente de treinamento completo.

Da criação do curso à avaliação, o TalentLMS garante que cada etapa seja intuitiva e abrangente. Seu design adaptável o torna adequado para empresas de todos os tamanhos, garantindo que o treinamento permaneça ininterrupto, independentemente da escala.

Para aqueles que buscam um equilíbrio entre a facilidade de uso e a riqueza de recursos, o TalentLMS surge como a escolha ideal.

Melhores recursos do TalentLMS

Configure e implemente um programa de treinamento de funcionários em minutos

Combinar treinamento on-line com treinamento off-line (presencial)

Envolver e motivar os alunos com pontos, emblemas e placares de líderes

Facilite sessões de aprendizado interativas e em tempo real

Monetize seus cursos com opções de venda incorporadas

Personalize seu portal para torná-lo consistente com sua identidade corporativa

Treine em qualquer lugar com um design totalmente responsivo e um aplicativo móvel dedicado

Limitações do TalentLMS

Recursos limitados de relatórios avançados para análises aprofundadas

Embora a interface seja intuitiva, as personalizações avançadas podem exigir uma curva de aprendizado

Preços do TalentLMS

Inicial : uS$ 69/mês

: uS$ 69/mês Básico : $149/mês

: $149/mês Plus : $279/mês

: $279/mês Premium : uS$ 459/mês

: uS$ 459/mês Enterprise: Entre em contato com o TalentLMS para saber o preço

Avaliações e resenhas do TalentLMS

G2 : 4.6/5 (mais de 600 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 500 avaliações)

6. Coggno

via Coggno A Coggno faz mais do que oferecer treinamento on-line - ela cria experiências holísticas de e-learning. Atendendo a criadores de cursos independentes e empresas de grande porte, ela preenche a lacuna entre as necessidades e as soluções de treinamento.

Sua interface amigável garante que a criação de cursos seja fácil, enquanto sua abrangente biblioteca de conteúdo de aprendizagem ajuda as empresas a encontrar o sistema de treinamento de funcionários certo.

No treinamento on-line, a Coggno se destaca como uma plataforma que entende e atende aos dois lados da moeda do e-learning.

Melhores recursos da Coggno

Garantia de compatibilidade e criação flexível de cursos

Compre cursos e revenda-os por meio de seu domínio

Venda diretamente os cursos por meio da plataforma

Personalize seu portal de treinamento para refletir sua marca

Acompanhe o progresso e a compreensão do aluno de forma eficaz

Reconheça a conclusão do curso com certificados profissionais

Permita que os alunos acessem os cursos de qualquer dispositivo

Limitações do Coggno

A interface do usuário pode parecer desatualizada em comparação com as plataformas mais novas

Alguns usuários relataram o desejo de ter integrações mais amplas com terceiros

Preços da Coggno

Gratuito

Plus: $199/mês

$199/mês Enterprise: $249/mês

Coggno avaliações e comentários

G2 : 5/5 (1+ avaliação)

: 5/5 (1+ avaliação) Capterra: 4.8/5 (4+ avaliações)

7. Gerenciador de aprendizado da Adobe

via Gerenciador de aprendizado da Adobe A Adobe, um titã no domínio criativo, traz seu rico legado para o e-learning com o Adobe Learning Manager. Ele é mais do que apenas uma ferramenta - é uma tela onde os programas de treinamento ganham vida. A plataforma garante que os instrutores tenham tudo o que precisam para criar conteúdo imersivo, interativo e impactante. Com o respaldo do compromisso da Adobe com a qualidade, o Learning Manager é um testemunho do que é possível fazer quando a criatividade encontra o e-learning.

Os melhores recursos do Adobe Learning Manager

Crie conteúdo rico e interativo com o design amigável da Adobe

Promova a interação do aluno com fóruns e quadros de discussão

Um design responsivo garante que o aprendizado seja possível a qualquer hora e em qualquer lugar

Obtenha insights com análises orientadas por dados para refinar sua abordagem de treinamento

Trabalhe perfeitamente com ferramentas como o Captivate para produzir programas de treinamento atraentes

Torne o aprendizado envolvente com emblemas, pontos e recompensas

Leve o e-learning para o próximo nível com experiências imersivas

Limitações do Adobe Learning Manager

O preço pode ser mais alto para pequenas empresas

As integrações com ferramentas que não são da Adobe podem, às vezes, ser menos simples

Preços do Adobe Learning Manager

Entre em contato com a Adobe para obter os preços

Avaliações e resenhas do Adobe Learning Manager

G2 : 4.0/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.0/5 (mais de 300 avaliações) Capítulo: 4.⅗ (mais de 600 avaliações)

8. Moodle

via Moodle A reputação do Moodle no setor de e-learning é bem merecida. Ele oferece flexibilidade inigualável como um sistema de gerenciamento de aprendizagem de código aberto, permitindo que as instituições o adaptem às suas necessidades específicas.

Sua comunidade robusta garante um fluxo constante de atualizações, plugins e temas, enriquecendo a plataforma continuamente.

Tanto as instituições educacionais quanto as empresas se beneficiam de seu design escalonável, o que faz do Moodle a escolha preferida dos aficionados por e-learning em todo o mundo.

Melhores recursos do Moodle

Personalize o Moodle como quiser, sem restrições de licenciamento

Beneficie-se de um enorme repositório de plug-ins e temas desenvolvidos pela comunidade Moodle

Fóruns, wikis e bancos de dados incentivam a participação ativa em programas de aprendizagem

O suporte a mais de 100 idiomas garante acessibilidade global

Monitore o progresso dos alunos com relatórios claros e detalhados

O aplicativo Moodle Mobile permite que os alunos acessem os cursos de qualquer dispositivo

Permite interoperabilidade e flexibilidade na criação de conteúdo

Limitações do Moodle

Requer conhecimento técnico para instalação e manutenção

Curva de aprendizado mais acentuada para os novatos em plataformas LMS

Preços do Moodle

Inicial: US$ 120/mês

US$ 120/mês Premium: Entre em contato com o Moodle para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Moodle

G2: 4.0/5 (mais de 300 avaliações)

4.0/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.⅗ (mais de 3.000 avaliações)

9. LearnAmp

via AprenderAmp A LearnAmp não está apenas criando ondas - está moldando o futuro do LMS. O ponto central de sua filosofia é o alinhamento de caminhos de aprendizagem personalizados com o crescimento organizacional abrangente.

Suas ferramentas intuitivas promovem um ambiente de feedback contínuo, garantindo que o aprendizado seja personalizado e alinhado aos objetivos comerciais.

Como precursora do design moderno de LMS, a LearnAmp enfatiza o crescimento do usuário como a pedra angular do sucesso organizacional.

Melhores recursos do LearnAmp

Garante uma navegação tranquila e uma experiência de aprendizado agradável

Acesso a uma grande variedade de recursos de aprendizagem prontos para uso

Loops de feedback contínuos para orientar e moldar os módulos de treinamento

Aprofunde-se nas métricas de aprendizagem para identificar lacunas e áreas de melhoria

Alinhe os caminhos de aprendizagem individual com objetivos organizacionais mais amplos

Integra-se facilmente com ferramentas populares de RH e produtividade

Permite a aprendizagem entre pares e aumenta o envolvimento dos alunos

Limitações do LearnAmp

Recursos limitados de acesso off-line

Alguns usuários sentem a necessidade de recursos de gamificação mais avançados

Preços do LearnAmp

Entre em contato com a LearnAmp para saber o preço

Avaliações e resenhas do LearnAmp

G2 : N/A

: N/A Capítulo: 4.9/5 (mais de 30 avaliações)

10. Absorver LMS

via Absorver LMS O Absorb LMS apresenta uma combinação harmoniosa de estética de design e funcionalidades poderosas. Ele foi criado para manter o foco nos negócios, garantindo que os instrutores e alunos considerem a plataforma acessível.

Com recursos que simplificam a implementação de cursos e métricas que acompanham o progresso dos alunos, todos os aspectos do Absorb LMS são sinônimo de eficiência. O Absorb LMS é um concorrente atraente para empresas que priorizam tanto a forma quanto a função em seu software de treinamento.

Melhores recursos do Absorb LMS

Automatiza tarefas como inscrições de grupos e geração de relatórios

Oferecer uma experiência de aprendizagem personalizada em dispositivos móveis

Venda cursos e monetize seu conteúdo com facilidade

Acesse rapidamente as principais métricas e os dados dos alunos

Use quadros de avisos, mensagens e muito mais para promover a comunidade

Faça a curadoria de conteúdo de fornecedores terceirizados, aprimorando o espectro de aprendizado

Garanta a acessibilidade a um público global

Absorver as limitações do LMS

Personalizações avançadas podem exigir o envolvimento da equipe da Absorb

Alguns usuários mencionam o desejo de ter recursos de aprendizagem off-line mais robustos

Preços do Absorb LMS

Entre em contato com o Absorb LMS para obter preços

Avaliações e resenhas do Absorb LMS

G2 : 4.7/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 200 avaliações)

Por que o ClickUp se destaca na arena do software de treinamento

No vasto cenário do software de treinamento, o ClickUp realmente se destaca. Mas o que faz com que o ClickUp seja a principal escolha para empresas, equipes e recursos humanos organizações que desejam priorizar o desenvolvimento dos funcionários e o aprendizado contínuo?

O design do ClickUp está centrado no usuário. A interface não é apenas intuitiva, mas também adaptável a diversas necessidades de treinamento. Não importa se você está implementando um processo simples de integração de funcionários ou um programa abrangente de treinamento de desenvolvimento de habilidades, o ClickUp tem as ferramentas para tornar o envolvimento dos funcionários perfeito. A versatilidade da plataforma, decorrente de seus inúmeros recursos, garante que os instrutores e os alunos tenham uma experiência produtiva.

Com seus recursos de integração, o ClickUp se integra harmoniosamente ao seu ecossistema digital existente. Isso garante que seus módulos de treinamento não fiquem isolados, mas sim profundamente integrados a outros aspectos de sua empresa operações . O compromisso da plataforma com a inovação contínua é evidente nas atualizações frequentes, cada uma delas tornando a ferramenta mais avançada e fácil de usar.

Os modelos bem estruturados, como o Estrutura de treinamento do ClickUp , Matriz de treinamento e Plano de implementação do treinamento os planos de treinamento da Microsoft, Inc., oferecem soluções prontas que reduzem drasticamente o tempo e o esforço necessários para estabelecer um programa de treinamento de funcionários. Eles servem como modelos que podem ser adaptados para atender aos contornos exclusivos de qualquer organização.

O motivo mais convincente para escolher o ClickUp é seu compromisso genuíno com o sucesso do usuário. Com uma ampla base de recursos, de guias detalhados a um suporte ao cliente ágil, o ClickUp garante que você nunca fique desamparado.

Portanto, embora haja muitos concorrentes no espaço do software de treinamento, o ClickUp surge como líder. Não se trata apenas de uma ferramenta; é uma solução abrangente projetada tendo em mente o sucesso de seu treinamento.

Se estiver procurando uma plataforma que evolua de acordo com suas necessidades, seja fácil de usar e ofereça suporte inigualável, então ClickUp é sua melhor aposta. Mergulhe de cabeça e explore seu potencial hoje mesmo!