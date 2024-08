Os 10 principais modelos de cronograma de orientação para funcionários

As primeiras impressões são importantes, especialmente quando se trata de novas contratações. Um estudo recente constatou que 86% dos funcionários decidem se permanecerão em uma empresa nos primeiros seis meses. Portanto, um programa de orientação bem organizado é fundamental para definir o tom da experiência de um novo contratado em sua empresa. Ele os ajuda a entender a empresa e sua função dentro dela, estabelecendo a base para o sucesso deles em sua organização.

Os modelos de cronograma de orientação são uma ferramenta valiosa para os profissionais de RH e líderes de equipe criarem um processo de integração envolvente que mantenha os novos contratados engajados e motivados desde o primeiro dia.

O que são modelos de cronograma de orientação?

Os modelos de cronograma de orientação são esboços pré-projetados que fornecem uma estrutura para estruturar um programa de orientação para novos contratados. Esses modelos geralmente incluem cronogramas, tópicos e proprietários para cada sessão em seu programa de orientação de novos funcionários, garantindo uma experiência de integração abrangente e organizada. Eles geralmente incluem:

Desmembramento dia a dia

O cronograma é dividido em partes gerenciáveis, descrevendo as atividades planejadas para cada dia da jornada de integração. Essa abordagem estruturada ajuda a evitar sobrecarregar os novos contratados com muitas informações e, ao mesmo tempo, permite que você cumpra suas metas de treinamento metas de integração .

Tarefas essenciais

As tarefas predefinidas em um modelo de orientação para novos funcionários podem envolver o preenchimento de documentos no primeiro dia, a participação em uma sessão de boas-vindas ou a configuração de equipamentos essenciais de TI no local de trabalho. Elas garantem um início administrativo tranquilo para os novos contratados.

Apresentações e reuniões

Os modelos de cronograma de orientação geralmente incluem intervalos de tempo dedicados a apresentações ao pessoal-chave, aos membros da equipe e aos departamentos relevantes. Isso promove um senso de conexão e ajuda os novos contratados a construir relacionamentos.

Sessões de treinamento

As programações de orientação geralmente incorporam sessões de treinamento com foco na cultura da empresa, nas ferramentas e no software usados e nas habilidades específicas da função. Isso equipa os novos contratados com o conhecimento e as habilidades de que precisam para ter sucesso.

O que faz um bom modelo de cronograma de orientação?

Considere os modelos de cronograma de orientação como roteiros, guiando os novos contratados pelas etapas essenciais de aclimatação à sua empresa. Eles fornecem uma estrutura pronta para as principais atividades, apresentações e tarefas para cada dia ou semana do programa de integração. Um bom modelo de cronograma de orientação é:

Adaptável : Pode ser facilmente personalizado para atender às necessidades específicas da cultura de sua empresa e à função do novo contratado

: Pode ser facilmente personalizado para atender às necessidades específicas da cultura de sua empresa e à função do novo contratado Abrangente : Abrange todos os tópicos essenciais de integração, inclusive a cultura da empresa, os benefícios, as políticas e o treinamento específico do cargo

: Abrange todos os tópicos essenciais de integração, inclusive a cultura da empresa, os benefícios, as políticas e o treinamento específico do cargo Eficiente em termos de tempo : Permite tempo suficiente para cada tópico e, ao mesmo tempo, faz o melhor uso do tempo alocado para a orientação

: Permite tempo suficiente para cada tópico e, ao mesmo tempo, faz o melhor uso do tempo alocado para a orientação Claro e conciso: Descreve claramente a programação com horários, tópicos e apresentadores específicos para cada sessão

Modelos gratuitos de programação de orientação

Os primeiros dias em uma novo emprego pode ser estressante, especialmente para os novos contratados que estão entrando em um ambiente de trabalho desconhecido. Um programa de orientação bem estruturado faz toda a diferença, facilitando a integração dos funcionários em suas novas funções e preparando-os para o sucesso.

É aqui que orientação ao funcionário é onde entram as listas de verificação e os modelos de cronograma de orientação. Essas são ferramentas poderosas projetadas para facilitar o processo de integração e garantir uma transição tranquila para os recrutas.

1. Modelo de integração de funcionários do ClickUp

Cubra as etapas essenciais de integração usando o modelo de integração de funcionários do ClickUp, incluindo listas de tarefas personalizáveis, listas de verificação e documentos

O modelo Modelo de integração de funcionários do ClickUp fornece uma estrutura estruturada para agilizar a integração de novas contratações em sua organização. O modelo é usado para apresentações da empresa, familiarização com políticas, configuração de TI e treinamento específico da função. Ele ajuda a criar um processo padronizado de orientação de funcionários, melhorar a experiência do novo contratado e aumentar o envolvimento e a retenção de funcionários.

Isso ajuda a garantir uma experiência de integração tranquila para os novos contratados, permitindo que eles se sintam bem-vindos, informados e preparados para começar a contribuir. Além disso, seguir um plano de integração estruturado ajuda os novos funcionários a se adaptarem mais rapidamente e aumenta a satisfação geral com o novo emprego desde o início.

O modelo inclui tarefas predefinidas e listas de verificação para etapas essenciais de integração, como reuniões de equipe, sessões de familiarização com políticas, configuração de equipamentos de TI e programas de treinamento específicos para cada função.

Adapte as tarefas e as listas de verificação de acordo com os processos específicos de sua empresa e a função do novo contratado. O Onboarding Process View o ajudará a acompanhar cada etapa do processo de integração.

O ClickUp permite a comunicação centralizada dentro do próprio modelo. Recursos como atribuições de tarefas, compartilhamento de documentos e acompanhamento do progresso garantem que todos estejam na mesma página, levando a uma comunicação eficaz durante toda a jornada de integração.

Ideal para: É uma solução abrangente projetada para simplificar o processo de integração de qualquer novo funcionário, independentemente da função ou do departamento. O modelo é mais benéfico para equipes e departamentos de RH integração de novos funcionários .

Faça o download deste modelo

2. Modelo de integração de novos contratados da ClickUp

O modelo Modelo de integração de novos contratados do ClickUp inclui tarefas práticas para vários departamentos que estão integrando novos funcionários. Ele promove a clareza das funções e responsabilidades, estimula a colaboração e garante que todos os aspectos da integração sejam tratados de forma eficaz.

Economize tempo do RH, melhore a lista de verificação de orientação de novos funcionários e crie uma experiência de integração mais positiva com o ClickUp New Hire Onboarding Template

Este modelo para iniciantes modelo de integração divide todas as atividades usuais de integração em listas de tarefas agrupadas por dias, semanas e meses, com os proprietários de cada tarefa claramente definidos.

Ele também fornece uma lista de verificação de pré-incorporação de funcionários para garantir que todas as etapas necessárias sejam concluídas antes da data de início da nova contratação. Isso inclui o envio de e-mails de boas-vindas, a coleta de documentos e a configuração do acesso à TI. Uma lista de verificação completa promove uma transição tranquila para o novo contratado no primeiro dia.

Ela permite que você adicione ou remova tarefas com base na função e no departamento do novo contratado. Isso garante um processo de integração direcionado, com foco nas informações mais relevantes para o crescimento dos negócios de cada novo funcionário. A definição de datas de vencimento mantém todos responsáveis e garante a conclusão em tempo hábil das tarefas de pré-boarding.

Ideal para: Este modelo de orientação foi criado para ajudar os novos contratados a se apropriarem de sua jornada de integração. As equipes e os departamentos de RH que estão integrando novos contratados podem se beneficiar muito com ele, principalmente aqueles que buscam uma abordagem de aprendizado mais autodirigida. Faça o download deste modelo

3. Modelo de programação de equipe do ClickUp

A natureza visual do Modelo de programação da equipe do ClickUp permite que os membros e líderes da equipe priorizem as tarefas e gerenciem o tempo com eficiência. Eles identificam facilmente os possíveis gargalos e redistribuem a carga de trabalho para garantir que os prazos sejam cumpridos e os projetos permaneçam no caminho certo.

Veja quem está trabalhando em quê e quando na sua equipe, reduzindo a necessidade de atualizações constantes de status e ajudando na colaboração com o Clickup Team Schedule Template

O modelo fornece uma estrutura predefinida para delinear o itinerário de integração, garantindo que todos os pontos de contato essenciais, desde reuniões introdutórias até sessões de treinamento, sejam meticulosamente planejados e contabilizados. Os membros da equipe podem se manter informados sobre as atividades e os prazos programados em uma plataforma centralizada, promovendo a transparência e a responsabilidade.

O ClickUp Team Schedule Template oferece uma solução dinâmica para gerentes e líderes de RH que buscam aprimorar a visibilidade e a colaboração da equipe . O modelo oferece várias opções de visualização, incluindo uma lista de atividades do projeto, um quadro de programação semanal e uma visualização da carga de trabalho.

O modelo atribui facilmente tarefas a membros específicos da equipe. Isso proporciona propriedade clara, responsabilidade, foco individual e fluxo de trabalho eficiente. Os membros da equipe podem ver as alterações imediatamente, resultando em colaboração contínua e tomada de decisões informadas.

A visualização da carga de trabalho oferece uma visão geral do número de tarefas atribuídas a cada membro da equipe durante um período específico. Isso leva a um gerenciamento proativo da carga de trabalho, garantindo que nenhum membro da equipe enfrente problemas de carga de trabalho e que as tarefas sejam alocadas de forma justa.

Ideal para: Líderes de equipe, gerentes de projeto e qualquer equipe que trabalhe em projetos colaborativos podem se beneficiar desse modelo. Ele fornece um hub central para visualizar os cronogramas, as tarefas e os prazos dos membros da equipe.

Faça o download deste modelo

Leia também:_ **Diferentes tipos de estilos de trabalho no local de trabalho

4. Modelo de horário por hora do ClickUp

O Modelo de programação por hora do ClickUp é uma ferramenta poderosa que simplifica o gerenciamento de tarefas e o controle de tempo, especialmente para funções com estruturas de pagamento por hora predominantes.

Registre as horas gastas em tarefas específicas no suporte do ClickUp's Hourly Schedule Template para maior precisão

O modelo ajuda a atribuir tarefas a vários membros da equipe, o que o torna ideal para projetos colaborativos ou para gerenciar os horários dos funcionários. Ele também ajuda os funcionários a visualizarem sua carga de trabalho e a alocarem tempo suficiente para cada tarefa.

O modelo inclui status personalizados predefinidos, como "Cancelado", "Concluído", "Em andamento" e "A fazer" Esses status permitem que os funcionários acompanhem o progresso de cada tarefa em sua programação horária, fornecendo uma visão geral clara de seu trabalho ao longo do dia.

No modelo por hora, programe tempo para reuniões com colegas, intervalos para café e almoço. Isso pode ajudar os novos contratados a se sentirem mais confortáveis e integrados à equipe. Ter um cronograma visual pode beneficiar os novos contratados e aqueles que conduzem a orientação. Ele fornece uma visão clara das atividades do dia e mantém todos na mesma página.

Com Rastreamento de tempo nativo do ClickUp os funcionários podem registrar suas horas em cada tarefa diretamente na programação. Os dados são então usados para fins de folha de pagamento ou para analisar a eficiência do trabalho. Essa capacidade de rastrear o tempo gasto em tarefas permite a geração de relatórios e análises criteriosas.

Ideal para: Esse modelo é muito útil para freelancers, consultores, agências e qualquer equipe que trabalhe com um modelo de cobrança por hora. Ele simplifica os cálculos da folha de pagamento ao fornecer registros claros do tempo gasto em cada projeto ou tarefa.

Faça o download desse modelo

5. modelo de plano de 30-60-90 dias da ClickUp

O Modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp é uma ferramenta valiosa para novos contratados e profissionais de RH. Aproveite seus recursos para criar uma experiência de integração estruturada e envolvente, preparando os novos contratados para o sucesso em sua organização.

Oriente os novos contratados durante os três meses iniciais em sua organização usando o modelo de plano de 30-60-90 dias do Clickup, que fornece uma estrutura estruturada

O modelo é dividido em três estágios distintos - 30 dias, 60 dias e 90 dias. Para cada estágio, o plano de orientação do funcionário inclui sugestões de metas, marcos e tarefas adaptadas a esse período específico do processo de integração. Essa abordagem em fases garante uma experiência de integração estruturada e progressiva para os novos contratados.

Os profissionais de RH podem adaptar o plano às necessidades específicas da função do novo contratado e de sua empresa cultura da empresa . Isso garante que a experiência de integração seja relevante e os prepara para o sucesso em seu cargo específico. A plataforma ClickUp permite o acompanhamento fácil do progresso das metas e tarefas dentro do plano de 30-60-90 dias.

Ideal para: Os profissionais e gerentes de RH que estão integrando novos contratados podem usar esse modelo de cronograma de orientação para planejar uma abordagem em fases para a integração, dividida em etapas gerenciáveis de 30, 60 e 90 dias. Eles podem adaptar o plano para atender às necessidades específicas da função do novo contratado e da cultura da empresa, enquanto o modelo monitora o progresso das metas e tarefas.

Faça o download deste modelo

6. Modelo de agenda do ClickUp

Uma agenda bem estruturada dá o tom para uma reunião produtiva. Modelo de agenda do ClickUp mantém as discussões focadas nos principais tópicos e garante que todos estejam preparados para contribuir.

Utilize recursos como reações a comentários, subtarefas aninhadas e atribuição de vários participantes a cada item da agenda no modelo de agenda do ClickUp

Esse formato descreve claramente a finalidade, os objetivos, os itens da agenda e os itens de ação da reunião.

Os campos personalizáveis incluem datas de reuniões, locais, participantes, tópicos de discussão e resultados desejados. Esse nível de personalização garante que a agenda atenda às necessidades específicas de cada reunião.

O ClickUp permite que você visualize a agenda em diferentes formatos que atendam às suas preferências. Isso inclui uma "Agenda List View" que oferece um detalhamento linear dos itens da agenda, uma "Calendar View" que mostra a reunião juntamente com outros eventos do calendário e uma "Table View" que oferece um layout mais estruturado para fácil referência. Ele integra perfeitamente as agendas com os recursos de gerenciamento de projetos.

Ideal para: Líderes de equipe, gerentes de projeto ou qualquer pessoa que facilite reuniões de qualquer tamanho ou finalidade podem usar o modelo para aumentar a produtividade e a colaboração. A gerência pode criar agendas de reunião claras, organizadas e personalizáveis para garantir discussões focadas e produtivas.

Faça o download deste modelo

7. Modelo de agenda de funcionários do ClickUp

O Modelo de programação de funcionários do ClickUp permite ajustes rápidos para acomodar mudanças na carga de trabalho ou na disponibilidade dos funcionários. Os gerentes obtêm insights sobre os custos de mão de obra visualizando as escalas dos funcionários e acompanhando o tempo gasto. Isso ajuda a melhorar o orçamento e a alocação de recursos e a utilização eficiente dos recursos da força de trabalho.

Minimize o risco de erros durante a criação de escalas com uma interface visual e a funcionalidade de arrastar e soltar no Employee Schedule Template

O modelo representa visualmente as escalas dos funcionários, normalmente em um formato de lista. Ele permite identificar facilmente os turnos, intervalos e folgas atribuídos a cada funcionário. Essa abordagem visual simplifica o gerenciamento de escalas e reduz o risco de erros.

Isso inclui status como "Aberto" para turnos não atribuídos, "Confirmado" para turnos preenchidos, "Em licença" para ausências planejadas e "Chamada" para ausências não planejadas. Essas dicas visuais proporcionam uma compreensão clara da disponibilidade do funcionário em um piscar de olhos.

Os campos capturam informações vitais específicas para diferentes funções ou equipes de funcionários, como "Motivo da ausência" ou "Habilidades especiais necessárias" para turnos específicos. Essa personalização garante que a programação atenda às necessidades específicas de sua força de trabalho.

Ideal para: Gerentes de RH ou líderes de equipe que precisam integrar novos membros a grandes equipes que trabalham em vários turnos. A criação, a visualização e a comunicação do cronograma para todos os funcionários são simplificadas com esse modelo.

Faça o download deste modelo

8. Modelo de planejamento de eventos da ClickUp Modelo de planejamento de eventos do ClickUp inclui listas pré-criadas para organizar e categorizar aspectos essenciais do planejamento de eventos. As listas podem incluir "Atividades", "Instalações", "Tarefas pré-evento" ou "Faturamento" Esse recurso fornece um ponto de partida e garante que você não ignore nenhum detalhe crucial durante o processo de planejamento.

Aborde melhor o evento com detalhamentos claros de tarefas, prazos e controle de orçamento no modelo de planejamento de eventos

O modelo oferece exibições pré-criadas para visualizar diferentes aspectos do planejamento do seu evento. Elas incluem uma "Visualização de lista" para um formato tradicional de lista de tarefas, uma "Visualização de calendário" para programar os principais marcos do evento e uma "Visualização de quadro" para organizar as tarefas por etapas do fluxo de trabalho (por exemplo, logística, marketing, bufê). Essa versatilidade permite que você escolha a visualização que melhor se adapta às suas necessidades e preferências de planejamento.

Defina status como "Pendente de aprovação do fornecedor", "Confirmado" e "Concluído" para acompanhar o progresso das tarefas. Além disso, devem ser criados campos personalizados para capturar informações específicas, como "Alocação de orçamento" ou "Restrições alimentares" para os participantes.

As tarefas podem ser atribuídas a membros específicos da equipe, e comentários e discussões podem ser adicionados diretamente à tarefa ou à lista de verificação (por exemplo, orçamentos, contratos). O resultado é uma melhor compreensão do fluxo de trabalho.

O ClickUp se integra a várias ferramentas de terceiros que são fundamentais para o planejamento de eventos. É possível conectar ferramentas de marketing por e-mail, criação de design ou publicação em mídia social diretamente na plataforma ClickUp.

Ideal para: Equipes que realizam orientação presencial para novos funcionários e eventos de boas-vindas em grande escala. Esse modelo pode ser usado por planejadores de eventos, gerentes de projeto, etc., para organizar qualquer evento, desde grandes conferências até pequenas reuniões de equipe. Todo o processo de planejamento do evento, do início ao fim, será conduzido de forma centralizada e colaborativa.

Faça o download deste modelo

9. Matriz de treinamento do ClickUp

O formato visual da Modelo de matriz de treinamento do ClickUp ajuda os profissionais de RH e os gerentes a identificar rapidamente as áreas em que os funcionários não têm as habilidades necessárias para desempenhar suas funções com eficiência. Isso permite intervenções de treinamento direcionadas e garante que os recursos sejam alocados de forma eficiente.

Vincule recursos de treinamento relevantes (documentos, vídeos, cursos on-line) diretamente no modelo de matriz de treinamento do ClickUp

O modelo permite que você crie uma matriz que mapeie as habilidades essenciais necessárias para diferentes funções organizacionais. Você pode designar funcionários individuais para a matriz e identificar os programas de treinamento necessários para que eles desenvolvam os conjuntos de habilidades necessários. Essa representação visual mostra claramente suas necessidades de treinamento e as lacunas de desenvolvimento dos funcionários.

O modelo inclui cursos de treinamento pré-criados para áreas de habilidades comuns, como aplicativos de software, políticas da empresa e normas do setor. Isso proporciona um ponto de partida para o seu programa de treinamento e economiza tempo ao desenvolver as linhas gerais do curso.

Ideal para: A matriz de treinamento é muito útil para profissionais de RH, gerentes de treinamento e qualquer pessoa responsável pela identificação de lacunas de habilidades e pelo desenvolvimento de programas de treinamento para sua força de trabalho. Ela pode identificar as áreas em que os funcionários precisam de desenvolvimento de habilidades, e um plano de treinamento direcionado será criado para atender a essas lacunas.

Faça o download deste modelo

10. Lista de treinamento para integração pelo ClickUp

Um treinamento bem definido Lista de treinamento para integração pelo ClickUp fornece aos novos contratados uma compreensão clara do conhecimento e das habilidades que eles precisam adquirir durante a integração. Ela promove um senso de direção e garante que eles se concentrem nas informações mais relevantes.

Atribua tarefas, defina prazos e acompanhe a conclusão para garantir um caminho de aprendizado estruturado para os novos contratados com a Training List for Onboarding do ClickUp

O modelo vem pré-preenchido com uma lista de tópicos de treinamento comuns relevantes para a integração, como cultura da empresa, políticas e procedimentos, aplicativos de software e habilidades específicas da função. Ele fornece um ponto de partida para as equipes de RH personalizarem o programa de treinamento com base nas necessidades específicas da função do novo contratado.

As tarefas predefinidas são facilmente personalizáveis. Adicione, remova ou edite tópicos de treinamento para garantir que a lista se alinhe perfeitamente com o conhecimento e as habilidades específicas de que o novo contratado precisa para ser bem-sucedido. Você também pode definir prazos para cada módulo de treinamento para garantir a conclusão oportuna dos componentes essenciais do treinamento.

Os recursos de treinamento, como documentos, vídeos ou cursos on-line, são vinculados diretamente a cada tarefa de treinamento na plataforma ClickUp. Isso proporciona aos novos contratados acesso fácil aos materiais para concluir cada módulo de treinamento de forma eficaz.

Ideal para: Este modelo é um plano de treinamento no estilo de lista de verificação para integração de novos contratados pelas equipes de RH e respectivos departamentos. Os módulos podem abranger vários tópicos, como políticas da empresa, aplicativos de software ou normas do setor.

Faça o download deste modelo

Simplifique seus fluxos de trabalho e aumente a produtividade com o ClickUp

Simplifique todas as entregas para sua equipe de RH com o ClickUp

Os modelos de cronograma de orientação ajudam as equipes de RH e os gerentes de contratação a projetar um programa eficaz de integração de novos funcionários. Uma integração bem planejada garante que os novos contratados entendam sua função dentro da organização e estejam preparados para o sucesso.

Enquanto você trabalha para criar cronogramas de integração eficientes e planejar eventos de orientação bem-sucedidos, o ClickUp é seu parceiro para manter-se organizado, colaborar de forma eficaz e atingir suas metas.

Com sua interface amigável, recursos avançados e ampla gama de integrações, o ClickUp é a solução completa que você está procurando para aumentar a produtividade e atingir o desempenho máximo. Registrar-se para obter uma conta ClickUp gratuita hoje mesmo.