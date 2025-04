Modelos gratuitos do SurveyMonkey para coleta de dados

As empresas que usam o poder dos dados são **23 vezes mais propensas a liderar a aquisição de clientes e 19 vezes mais chances de manter a lucratividade

No entanto, os dados são poderosos somente se você puder coletá-los de forma eficaz.

Seja você um profissional de marketing buscando insights sobre o consumidor, um empresário avaliando a satisfação do cliente ou um pesquisador coletando feedback, o sucesso do seu projeto depende de uma coisa: a qualidade da sua pesquisa.

E criar a pesquisa perfeita não precisa consumir muito tempo. Você pode usar os modelos gratuitos da SurveyMonkey, seu atalho para pesquisas mais rápidas, inteligentes e impactantes.

Neste artigo, mostraremos como usar os modelos gratuitos da SurveyMonkey e escolher o que melhor atende às suas necessidades. Também exploraremos algumas alternativas excelentes de ClickUp .

O que faz um bom modelo de questionário?

A criação de uma pesquisa que forneça resultados significativos e acionáveis começa com um modelo bem elaborado. Um modelo de pesquisa sólido simplifica o processo de coleta de dados e garante que o feedback recebido esteja alinhado com suas metas.

Veja a seguir o que procurar em um modelo de pesquisa eficaz:

Estrutura clara e concisa: As perguntas são diretas e consistentes com os objetivos da pesquisa. Elas devem eliminar a ambiguidade para melhorar a precisão das respostas

As perguntas são diretas e consistentes com os objetivos da pesquisa. Elas devem eliminar a ambiguidade para melhorar a precisão das respostas Personalização: Um bom modelo se adaptará ao seu público-alvo e às suas necessidades

Um bom modelo se adaptará ao seu público-alvo e às suas necessidades Variedade de tipos de perguntas: Deve incluir opções de múltipla escolha, escalas Likert e opções abertas, permitindo capturar uma gama mais ampla de feedback

Deve incluir opções de múltipla escolha, escalas Likert e opções abertas, permitindo capturar uma gama mais ampla de feedback Fluxo lógico: Você deve ser capaz de adicionar perguntas ordenadas com base emlógica condicional para evitar confusão e reduzir o abandono da pesquisa

Você deve ser capaz de adicionar perguntas ordenadas com base emlógica condicional para evitar confusão e reduzir o abandono da pesquisa Otimizado para altas taxas de resposta: Isso é complicado, mas o tamanho da pesquisa deve equilibrar brevidade e profundidade. Ela deve envolver os participantes sem sobrecarregá-los

você sabia? Para lançar projetos de pesquisa bem-sucedidos, você deve ter como meta pelo menos uma média de taxa de resposta de 44,1% .

Modelos do Survey Monkey

A SurveyMonkey oferece modelos cuidadosamente elaborados para atender às suas necessidades de pesquisa, seja para envolver os clientes, obter feedback dos funcionários ou realizando pesquisas com usuários .

Aqui estão 10 visões gerais detalhadas para ajudá-lo a encontrar a opção perfeita para seus objetivos:

1. Modelo de pesquisa de satisfação do cliente da SurveyMonkey

via SurveyMonkey Se estiver determinado a melhorar o relacionamento com seus clientes, o Modelo de pesquisa de satisfação do cliente da SurveyMonkey é seu ponto de partida. Ele captura a opinião dos clientes sobre seus produtos, serviços e marca.

A pesquisa abrange métricas essenciais, como qualidade do produto, capacidade de resposta do atendimento ao cliente, custo-benefício e satisfação geral. A análise integrada ajuda a rastrear tendências, comparar respostas ao longo do tempo e calcular indicadores críticos, como o índice de satisfação do cliente (CSAT).

ideal para: Empresas de todos os portes que buscam melhorar a satisfação do cliente, a qualidade do produto e a experiência geral do cliente

2. Modelo de Net Promoter Score (NPS) da SurveyMonkey

via SurveyMonkey Deseja medir a fidelidade do cliente? O modelo NPS da SurveyMonkey oferece uma boa estrutura para avaliar a probabilidade de os clientes recomendarem sua empresa a outras pessoas.

Ele começa com a pergunta principal: "Qual é a probabilidade de você recomendar nossa empresa/produto/serviço a um amigo ou colega?" As perguntas de acompanhamento vão além, ajudando-o a descobrir os motivos por trás das classificações.

Esse modelo categoriza os entrevistados em promotores, passivos e detratores, dando a você uma compreensão clara de quem são os defensores da sua marca e onde são necessárias melhorias. Com pontuação automatizada e insights em tempo real, você pode identificar padrões e comparar seu NPS com as médias do setor.

ideal para: Empresas que desejam medir a fidelidade do cliente, identificar os defensores da marca e descobrir áreas de melhoria

3. Modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário da SurveyMonkey

via SurveyMonkey Seus funcionários são seu ativo mais valioso, e entender as necessidades deles é fundamental para o sucesso. O Modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário da SurveyMonkey mede o envolvimento avaliando a satisfação no local de trabalho, a colaboração em equipe, as oportunidades de crescimento na carreira e o conhecimento dos valores da empresa.

Por exemplo, ele revela o que motiva sua equipe e onde pode ser necessário fazer mudanças. Um recurso importante é a garantia de anonimato, que incentiva o feedback honesto e faz com que os funcionários se sintam ouvidos.

O modelo também inclui ferramentas de benchmarking para comparar suas pontuações de envolvimento com os padrões do setor. Com esses insights, você pode implementar estratégias para elevar o moral, aumentar a produtividade e reduzir a rotatividade.

ideal para: Organizações que desejam elevar o moral dos funcionários, aumentar a produtividade e reduzir a rotatividade por meio da compreensão das necessidades e da satisfação dos funcionários

4. Modelo de questionário de serviço de pesquisa de mercado da SurveyMonkey

via SurveyMonkey O modelo de questionário do serviço de pesquisa de mercado da SurveyMonkey revela insights importantes sobre seu mercado-alvo, como informações demográficas, hábitos de compra, preferências de produtos e conhecimento da marca.

Os recursos avançados, como a lógica de ramificação, tornam a experiência de pesquisa mais relevante para os questionados, adaptando o fluxo de perguntas de descoberta do cliente com base em suas respostas. O modelo também inclui ferramentas de segmentação para analisar facilmente as tendências em grupos específicos por idade, local ou hábitos de consumo.

ideal para: Empresas que buscam obter insights sobre seu mercado-alvo, entender as preferências dos clientes e tomar decisões baseadas em dados

5. Modelo de pesquisa de feedback pós-evento da SurveyMonkey

via SurveyMonkey Depois de realizar um workshop ou treinamento, você quer saber o que funcionou e o que não funcionou. O modelo de pesquisa de feedback pós-evento da SurveyMonkey coleta feedback acionável dos participantes, abrangendo a qualidade do conteúdo, o desempenho do palestrante, o local e a logística.

A combinação de perguntas estruturadas e abertas desse modelo o diferencia. Os participantes podem avaliar aspectos específicos do evento e, ao mesmo tempo, compartilhar percepções e sugestões detalhadas.

As ferramentas de relatório em tempo real permitem que você identifique padrões e áreas de melhoria rapidamente. O modelo garante que você atenda e supere as expectativas dos participantes em eventos futuros. Ideal para: Organizadores de eventos que desejam medir a eficácia de seus eventos, obter feedback dos participantes e aprimorar eventos futuros

Dica profissional: Use ferramentas de análise de sentimentos para identificar tendências em respostas de texto aberto. Elas podem destacar rapidamente áreas que podem ser melhoradas ou aspectos que os participantes adoraram!

Limitações do uso do SurveyMonkey

Embora a SurveyMonkey seja uma ferramenta poderosa para criar questionários, ela tem algumas limitações que podem impedi-la de atender a todas as suas necessidades.

Aqui estão algumas delas:

Limitações do nível gratuito: O nível gratuito tem um limite de 10 questões por questionário, e somente as primeiras 40 respostas são incluídas. É preciso pagar para acessar o restante

O nível gratuito tem um limite de 10 questões por questionário, e somente as primeiras 40 respostas são incluídas. É preciso pagar para acessar o restante Colaboração: Os recursos de colaboração só estão disponíveis com uma versão premium paga

Os recursos de colaboração só estão disponíveis com uma versão premium paga Custo: Recursos adicionais, como a remoção da marca "powered by...", análise detalhada e ramificação lógica, exigem planos pagos

Recursos adicionais, como a remoção da marca "powered by...", análise detalhada e ramificação lógica, exigem planos pagos Limites de resposta: Os planos Enterprise têm limites de resposta anuais e as respostas não utilizadas não são acumuladas. Há uma cobrança adicional por resposta se você exceder o limite

Os planos Enterprise têm limites de resposta anuais e as respostas não utilizadas não são acumuladas. Há uma cobrança adicional por resposta se você exceder o limite Lógica de pulo: Só é possível pular para frente com base nas respostas de uma pergunta

Só é possível pular para frente com base nas respostas de uma pergunta Randomização de perguntas: Não é possível personalizar a randomização selecionando os itens que deseja randomizar

Não é possível personalizar a randomização selecionando os itens que deseja randomizar Estrutura da pergunta: Só é possível adicionar uma opção "Outro (especificar)" como o último item da lista. Isso parece errado se você também tiver "Não sei" ou "Nenhuma dessas" como opções (que devem vir por último).

Só é possível adicionar uma opção "Outro (especificar)" como o último item da lista. Isso parece errado se você também tiver "Não sei" ou "Nenhuma dessas" como opções (que devem vir por último). Design do convite do questionário: Não é possível adicionar o nome do remetente ao convite do questionário

Não é possível adicionar o nome do remetente ao convite do questionário A curva de aprendizado para recursos avançados: Embora as pesquisas básicas sejam fáceis de configurar, o uso de recursos como lógica de ramificação, integrações e análises exigirá experiência prévia ou tempo para aprender

Modelos alternativos da SurveyMonkey ClickUp a ClickUp, uma plataforma líder de gerenciamento de trabalho, oferece uma variedade de modelos de pesquisa que são uma excelente

alternativa ao SurveyMonkey .

Esses modelos permitem análise aprofundada e fácil integração com ferramentas de gerenciamento de projetos.

No centro dessa funcionalidade estão Visualização do formulário ClickUp um poderoso ferramenta de feedback do cliente que preenche a lacuna entre a coleta de dados e o gerenciamento de projetos acionáveis.

Transforme a maneira como suas equipes coletam, gerenciam e agem com base nos insights das pesquisas com o ClickUp Forms

Os principais recursos do ClickUp Form View são:

Projeto personalizável: Crie formulários de marca com vários tipos de perguntas, como menus suspensos, caixas de seleção e campos de texto

Crie formulários de marca com vários tipos de perguntas, como menus suspensos, caixas de seleção e campos de texto Integração perfeita: Transforme automaticamente os envios de formulários em tarefas, atualizações ou itens de ação no ClickUp

Transforme automaticamente os envios de formulários em tarefas, atualizações ou itens de ação no ClickUp Colaboração em tempo real: Os membros da equipe podem visualizar, discutir e agir em conjunto com as respostas da pesquisa

Os membros da equipe podem visualizar, discutir e agir em conjunto com as respostas da pesquisa Gerenciamento de dados centralizado: Armazene e organize as respostas da pesquisa no ClickUp para fácil acesso eanálise da pesquisa Opções eficientes de compartilhamento: Compartilhe formulários por meio de links, e-mail ou incorpore-os em sites para obter o máximo de alcance

Armazene e organize as respostas da pesquisa no ClickUp para fácil acesso eanálise da pesquisa Ferramentas de análise abrangentes: Use os recursos de relatório do ClickUp para extrair percepções acionáveis das respostas

Usei o ClickUp para organizar e gerenciar eventos e projetos grandes e pequenos onde trabalho. Achei o recurso de calendário, os recursos de dependência e as funções de pesquisa especialmente úteis. É o melhor software de gerenciamento de projetos que já usei.

_Heath Hayden, Coordenador de Desenvolvimento Profissional do Tacoma Community College

Deseja resultados semelhantes? Vamos dar uma olhada mais de perto em cinco modelos de pesquisa do ClickUp que se destacam.

1. Modelo de resultados de pesquisa de feedback de produto do ClickUp

Faça o download deste modelo

O modelo Modelo de resultados da pesquisa de feedback do produto ClickUp permite que você colete feedback dos clientes sobre recursos, usabilidade e satisfação, oferecendo uma visão clara do que está funcionando e do que precisa ser melhorado.

O modelo é totalmente personalizável, permitindo que você ajuste as perguntas para refletir as especificidades do seu produto, garantindo que você obtenha as respostas mais relevantes. Quando o feedback começa a chegar, os recursos robustos de relatório do modelo organizam automaticamente os dados, destacando tendências e sentimentos que podem ter passado despercebidos.

Além disso, esse modelo se integra diretamente com Tarefas do ClickUp o que significa que, depois de identificar problemas ou sugestões, você pode atribuí-los aos membros relevantes da equipe para uma resolução rápida.

Essa integração estreita reduz a necessidade de comunicação entre as equipes e torna o ClickUp a solução perfeita para a gestão de projetos software criador de formulários .

ideal para: Gerentes de produto e equipes que buscam obter feedback dos clientes, identificar áreas de melhoria e priorizar o desenvolvimento de produtos

2. Modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp

Faça o download deste modelo

O modelo Modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp é imprescindível para equipes de RH e gerentes que desejam entender o que os funcionários realmente pensam sobre satisfação, níveis de envolvimento e moral geral do local de trabalho.

Ele inclui perguntas focadas na satisfação com o trabalho, no equilíbrio entre vida pessoal e profissional e no desenvolvimento do funcionário, facilitando a personalização da pesquisa feedback do funcionário pesquisa de acordo com as necessidades exclusivas de sua força de trabalho.

Você pode analisar os resultados da perguntas da pesquisa de satisfação do funcionário por meio das ferramentas de análise integradas do ClickUp para visualizar e identificar as áreas que precisam de atenção.

ideal para: Equipes e gerentes de RH que buscam medir a satisfação dos funcionários, identificar problemas de envolvimento e implementar estratégias para melhorar a cultura do local de trabalho

3. Modelo de plano de ação dos resultados da pesquisa de engajamento do ClickUp

Modelo de plano de ação dos resultados da pesquisa de envolvimento do ClickUp

A coleta de insights da pesquisa é apenas a primeira etapa. O verdadeiro desafio está em transformar esses insights em melhorias acionáveis. O Modelo de plano de ação dos resultados da pesquisa de envolvimento do ClickUp preenche essa lacuna, permitindo que sua equipe aborde sistematicamente o feedback, priorize as principais áreas e impulsione o envolvimento em todo o local de trabalho por meio de:

Criação de tarefas acionáveis : Divida os dados da pesquisa em tarefas específicas destinadas a melhorar o envolvimento no local de trabalho

: Divida os dados da pesquisa em tarefas específicas destinadas a melhorar o envolvimento no local de trabalho Categorização do feedback : Organize o feedback em categorias como comunicação, liderança e crescimento pessoal para maior clareza e priorização

: Organize o feedback em categorias como comunicação, liderança e crescimento pessoal para maior clareza e priorização Rastreamento em tempo real : Monitore o progresso em tempo real para manter sua equipe em sincronia com as metas de melhoria do envolvimento

: Monitore o progresso em tempo real para manter sua equipe em sincronia com as metas de melhoria do envolvimento Relatórios visuais de progresso: Obtenha insights por meio de relatórios visuais que mostram como as iniciativas de envolvimento estão avançando

ideal para: Equipes que desejam transformar as percepções da pesquisa em planos acionáveis, monitorar o progresso e promover melhorias no envolvimento

4. Modelo de resultados da pesquisa de satisfação do cliente ClickUp

Faça o download deste modelo

Digamos que você tenha acabado de lançar um novo produto e esteja ansioso para saber a opinião dos clientes sobre ele. Eles estão satisfeitos com a qualidade do produto? A experiência de entrega foi tranquila? Como está o desempenho da sua equipe de suporte ao cliente?

O Modelo de resultados da pesquisa de satisfação do cliente ClickUp ajuda você a entender melhor seus clientes, coletando feedback sobre seus produtos ou serviços. Esse modelo de questionário oferece uma maneira detalhada de avaliar as experiências do cliente e medir a satisfação em vários pontos de contato com:

Seções pré-construídas para cobrir pontos de contato cruciais, como qualidade do produto, velocidade de entrega e suporte ao cliente

para cobrir pontos de contato cruciais, como qualidade do produto, velocidade de entrega e suporte ao cliente Relatórios visuais fáceis de entender que organizam automaticamente as respostas em resumos claros e visuais

que organizam automaticamente as respostas em resumos claros e visuais Integração de gerenciamento de projetos para vincular o feedback diretamente a tarefas e prioridades no ClickUp

ideal para: Empresas que desejam medir a satisfação do cliente, identificar pontos problemáticos e melhorar a experiência do cliente

dica profissional: Vincule o feedback diretamente às tarefas no ClickUp para que você possa priorizar as alterações que tratam diretamente das preocupações do cliente, garantindo uma resposta mais rápida e direcionada ao feedback.

5. Modelo de formulário ClickUp

Faça o download deste modelo

A Modelo de formulário ClickUp simplifica o planejamento de eventos e a coleta de dados para treinamentos, seminários e muito mais. Use Custom Fields como "Birthday" (aniversário), "Billing Address" (endereço de cobrança) ou "Contact Number" (número de contato) para coletar informações precisas.

O modelo oferece várias visualizações: a Visualização do formulário de registro para capturar respostas, a Visualização de etapas para acompanhar o progresso e a Visualização de resumo para uma visão geral. Você pode automatizar lembretes por e-mail, organizar envios e analisar dados - tudo em uma única plataforma.

Perfeito para criar formulários de registro profissionais e detalhados para coletar informações dos participantes do evento.

ideal para: Organizadores de eventos e equipes que precisam coletar informações de registro, rastrear RSVPs e gerenciar a logística do evento

6. Modelo de formulário de feedback ClickUp

Faça o download deste modelo

E se o feedback de que você precisa para elevar seus negócios pudesse ser coletado em minutos, analisado instantaneamente e usado para fazer mudanças impactantes? Com ferramentas como a Modelo de formulário de feedback do ClickUp isso se tornará realidade.

Esse modelo de formulário de feedback totalmente personalizável, feito sob medida para ajudar as empresas a obter insights específicos, permite que você avalie a qualidade do serviço, meça a satisfação e colete sugestões de melhoria.

A organização do feedback em categorias acionáveis e a automatização do acompanhamento garantem que nenhuma resposta seja ignorada.

Os principais recursos incluem:

Campos personalizados: Inclua campos como classificações de prestadores de serviços, sugestões de melhoria e recomendações gerais para garantir um feedback abrangente

Inclua campos como classificações de prestadores de serviços, sugestões de melhoria e recomendações gerais para garantir um feedback abrangente Múltiplas visualizações : Obtenha insights exclusivos usando visualizações como classificações de serviço, feedback detalhado e recomendações abrangentes para avaliar as respostas dos clientes de forma eficaz

: Obtenha insights exclusivos usando visualizações como classificações de serviço, feedback detalhado e recomendações abrangentes para avaliar as respostas dos clientes de forma eficaz Automações : Configure lembretes e acompanhamentos automáticos para garantir o envio de feedback em tempo hábil, sem intervenção manual

: Configure lembretes e acompanhamentos automáticos para garantir o envio de feedback em tempo hábil, sem intervenção manual Análise de dados: Use os Dashboards do ClickUp para identificar tendências e áreas-chave para aprimoramento, garantindo que o feedback gere resultados significativos

ideal para: Empresas e equipes que desejam obter feedback detalhado de clientes, consumidores ou funcionários e usá-lo para promover melhorias

Torne a coleta de dados fácil com o ClickUp

Esses modelos gratuitos da SurveyMonkey tornam a criação de pesquisas profissionais mais fácil do que nunca. Seja para coletar feedback de clientes, realizar pesquisas de mercado ou executar avaliações internas de equipes, esses modelos oferecem uma vantagem inicial, economizando tempo e esforço.

Mas, embora o SurveyMonkey seja ótimo, não é a única opção.

Se estiver procurando uma plataforma completa que combine a criação de questionários com gerenciamento de projetos e colaboração em equipe, o ClickUp é a resposta.

