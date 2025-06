O poder do ClickUp Forms: Simplificando o trabalho das equipes de software

Se você faz parte de uma equipe de software, sabe como pode ser difícil gerenciar vários aplicativos e fluxos de trabalho. Fazer malabarismos com diferentes ferramentas gera confusão, perda de tempo, perda de prazos e muitas dores de cabeça.

Felizmente, o ClickUp Forms pode facilitar as coisas. Com o Forms, você pode coletar facilmente dados de sua equipe, clientes ou consumidores. E a melhor parte? Tudo isso está integrado ao restante da plataforma ClickUp, o que facilita o controle do seu trabalho, tudo em um só lugar.

Neste blog, mostraremos exatamente como o ClickUp Forms pode resolver alguns dos pontos problemáticos mais comuns enfrentados pelas equipes de software.

Suporte a diferentes casos de uso em um único formulário do ClickUp com lógica condicional

1. Formulários para relatórios detalhados de bugs

O uso do ClickUp Forms ajuda a agilizar o processo de relatar bugs, evitando entradas duplicadas e garantindo que todas as informações essenciais sejam coletadas. Aqui estão algumas etapas para começar.

Crie a lista que você deseja relatórios de bugs flua para ela, adicione uma nova visualização e selecione Form Adicione os campos necessários para coletar as informações do relatório de bug. Alguns campos comuns a serem incluídos são:

Descrição do bug

Etapas para reproduzir o bug

Informações sobre o dispositivo e o sistema operacional

Informações do navegador

Mensagens de erro (se aplicável)

Gravidade do bug

Nível de prioridade Personalize o formulário de acordo com a marca da sua equipe. Talvez você também queira incluir instruções ou diretrizes para o preenchimento do formulário Teste você mesmo o formulário para garantir que ele funcione corretamente Lance-o aos usuários compartilhando o link do formulário ClickUp no seu site, no seu software ou por meio de outros canais de comunicação À medida que as respostas forem chegando, analise-as e atribua-as aos membros apropriados da equipe para resolução. dica: você também pode usar as Automações para fazer isso automaticamente_ 🙂

Simplifique as solicitações internas para que as equipes de design ou TI coletem as informações exatas necessárias em seus formulários

2. Formulários para suas solicitações de recursos

Ter um processo formal de solicitação de recursos ajuda a priorizar quais recursos ou aprimoramentos devem ser trabalhados em seguida. Ao usar o ClickUp Forms para esse processo, você pode garantir que as solicitações de todos sejam ouvidas e que a equipe possa se concentrar na criação dos recursos mais impactantes para o seu produto.

Aqui estão alguns campos que você pode querer incluir em um formulário voltado para o usuário:

Descrição do recurso : Uma breve visão geral do recurso que o usuário deseja adicionar e o que ele pretende realizar

: Uma breve visão geral do recurso que o usuário deseja adicionar e o que ele pretende realizar Caso de uso : Uma descrição de como o recurso será usado

: Uma descrição de como o recurso será usado Informações de contato: O nome e as informações de contato da pessoa ou da conta que está fazendo a solicitação

Você também pode considerar a possibilidade de criar um formulário somente interno para que os membros da sua equipe enviem suas ideias. Nesse caso, os campos adicionais podem ajudá-lo a definir melhor a solicitação:

Nível de prioridade

Especificações técnicas

Tempo e recursos estimados

Dependências

Nome do interessado e/ou da equipe

Critérios de aceitação

Crie formulários mais inteligentes no ClickUp com lógica condicional para agilizar o processo, independentemente da complexidade

**DICA PRO Use a lógica condicional para combinar seus formulários de relatório de bugs e de solicitação de recursos! Esse recurso permite criar uma experiência de formulário personalizada com base em como os usuários respondem a perguntas específicas. Por exemplo, sua equipe de software pode ter um formulário que pergunta se o usuário está relatando um bug ou enviando uma solicitação de recurso. Com a lógica condicional, se o usuário selecionar "Relatar um bug", o formulário mostrará apenas perguntas relacionadas a esse processo. Se o usuário responder "Enviando uma solicitação de recurso", o formulário mostrará somente perguntas relacionadas a esse processo.

3. Formulários para suas revisões de código

Mantenha todos os colaboração e comunicação entre os membros da equipe de engenharia e desenvolvimento em um só lugar, realizando revisões de código no ClickUp Forms. Aqui estão alguns campos que você pode querer incluir para ajudá-lo a facilitar um processo de revisão mais organizado e eficiente:

Autor do código

Revisor de código

Data em que a revisão foi realizada

Repositório de código (nome ou URL)

(nome ou URL) Funcionalidade : Uma descrição da funcionalidade pretendida do código

: Uma descrição da funcionalidade pretendida do código Padrões de codificação : Uma lista de padrões de codificação ou práticas recomendadas em relação às quais o código está sendo avaliado (por exemplo, legibilidade, manutenção, aderência ao guia de estilo etc.)

: Uma lista de padrões de codificação ou práticas recomendadas em relação às quais o código está sendo avaliado (por exemplo, legibilidade, manutenção, aderência ao guia de estilo etc.) Segurança : Uma seção para avaliar o código quanto a vulnerabilidades de segurança e conformidade com os padrões de segurança

: Uma seção para avaliar o código quanto a vulnerabilidades de segurança e conformidade com os padrões de segurança Testes : Uma seção para avaliar o código quanto à capacidade de teste e para avaliar a integridade e a adequação dos testes escritos

: Uma seção para avaliar o código quanto à capacidade de teste e para avaliar a integridade e a adequação dos testes escritos Comentários

Aprovação

Considere o ClickUp Forms para sua equipe de software

É isso aí! O ClickUp Forms é a solução definitiva para equipes de software, engenharia e desenvolvimento que buscam otimizar seus processos de entrada. Com formulários personalizados que automatizam os fluxos de trabalho e melhorar a comunicação, você nunca mais olhará para trás.

E com nosso recém-lançado Recurso de lógica condicional você pode ter certeza de que seus formulários sempre farão as perguntas certas para o público certo. Experimente e veja como ele pode transformar a produtividade da sua equipe! Experimente o ClickUp gratuitamente