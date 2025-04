Slack vs. WhatsApp: Qual aplicativo de bate-papo é melhor para o trabalho?

No trabalho, a comunicação oportuna e clara mantém tudo - e todos - nos trilhos: todos conhecem o plano e sua parte nele, os projetos são executados sem problemas, os prazos são cumpridos e as coisas são feitas.

É nesse ponto que ferramentas como o Slack e o WhatsApp se destacam. Elas ajudam com comunicação da equipe, mas elas são mais diferentes do que você imagina.

Então, como eles se comparam e qual é o mais adequado para a sua equipe? Deixe-nos explicar isso para você - e não se preocupe, temos outra opção se nenhuma delas parecer adequada.

O que é o Slack?

via Folga A história do Slack é tudo menos comum. O que começou como um recurso de bate-papo em um jogo on-line em 2002 é agora o ferramenta de comunicação para empresas em todos os lugares. Muito menos a comunicação interna; eles afirmam que 80% das empresas da Fortune 100 usam o Slack para se comunicar com partes interessadas externas.

É como um centro virtual onde você pode conversar, compartilhar arquivos, enviar mídia (porque quem não gosta de um bom meme?) e fazer chamadas de vídeo sem sair do aplicativo.

Recursos do Slack

O Slack foi criado pensando nas equipes, facilitando a comunicação e a realização de trabalhos em conjunto.

Alguns de seus principais recursos incluem:

1. Canais e tópicos de conversa

via Folga Os canais no Slack são espaços dedicados a tópicos, projetos ou equipes específicos. E eles são fáceis de identificar: Os canais públicos têm uma hashtag (#), e os privados mostram um ícone de cadeado (🔒). O primeiro é aberto a todos, enquanto o segundo permanece seguro, com acesso somente para convidados.

Você pode organizá-los usando nomes claros (como projeto-, equipe- ou departamento-) e arquivando canais antigos para manter as coisas organizadas. Você também pode adicionar automaticamente novos membros aos canais padrão para que eles se atualizem.

Para conversas mais pessoais, você pode usar mensagens diretas. Você também pode agrupar suas respostas em tópicos semelhantes aos que você vê no X (Twitter).

Dica profissional: Se quiser alternar entre canais em um piscar de olhos, basta pressionar Command + K ou T (Mac) ou CTRL + K (Windows), digitar algumas letras do nome do canal e pronto.

2. Reuniões rápidas com o Huddles

via Folga Lembra daqueles bate-papos rápidos no escritório? o Slack Huddles levou isso para o mundo on-line com chamadas de áudio para discussões espontâneas em equipe. Você pode iniciar uma em qualquer canal ou mensagem direta com apenas um clique, e os colegas de equipe podem entrar ou sair conforme necessário.

O Huddles mantém a simplicidade com chamadas somente de voz por padrão, mas você pode ativar o vídeo. Eles são ótimos para colaboração, oferecendo recursos como compartilhamento de várias telas e cursores ao vivo para tarefas como edição ou solução de problemas. Você pode até reagir com emojis ou iniciar tópicos durante a chamada.

No Slack, você pode lembrar a si mesmo ou a outra pessoa de um evento, reunião, prazo, mensagem, arquivo ou o que você tem usando /reminder, seguido de onde, o quê e quando.

3. Compartilhamento e armazenamento de arquivos

via Folga O compartilhamento de arquivos no Slack é simples e confiável, ajudando você a transformá-lo em uma espécie de hub central. Você pode fazer upload de arquivos de até 10 GB (em planos pagos) arrastando, soltando ou colando-os nos bate-papos, com visualizações práticas de PDFs, imagens, vídeos e muito mais.

Você também encontrará filtros de pesquisa poderosos no Slack, facilitando a localização de informações importantes. Você pode fixar ou marcar seus arquivos e acessá-los mesmo que o compartilhador original saia.

4. Integrações

O Slack pode se conectar a mais de 2.600 aplicativos e serviços. Você pode facilmente integrar ferramentas populares como Google Workspace, Microsoft Office e Zoom para compartilhar arquivos, participar de reuniões ou gerenciar calendários diretamente do Slack.

As ferramentas de desenvolvimento e gerenciamento de projetos, como GitHub, Jira e Trello, podem publicar atualizações, mantendo as equipes informadas sem precisar trocar de aplicativo. Você pode criar fluxos de trabalho personalizados e sem código para diferentes processos usando o Workflow Builder.

Preços do Slack

Gratuito

Pro: US$ 8,75/usuário por mês

US$ 8,75/usuário por mês Business+: US$ 15/usuário por mês

US$ 15/usuário por mês Enterprise Grid: Preços personalizados

Preços personalizados Você pode adicionar o Slack AI a todos os planos pagos por um valor extra de US$ 10/usuário/mês.

O que é o WhatsApp?

via WhatsApp O WhatsApp começou como uma maneira simples de enviar notificações aos amigos. Hoje, porém, ele se tornou um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo - com 3 bilhões de usuários nada menos que isso!

Seu charme está na facilidade de uso: inscreva-se com seu número de telefone e pronto. Você pode enviar mensagens de texto e de voz, compartilhar imagens, vídeos e documentos, ou fazer chamadas de voz e de vídeo. Você pode até criar bate-papos em grupo para reunir todos, seja para projetos, equipes ou planejamento familiar.

Com criptografia de ponta a ponta, compatibilidade com dispositivos móveis e desktop, o WhatsApp é um aplicativo simples, seguro e versátil para todas as comunicações.

Recursos do WhatsApp

Alguns dos recursos do WhatsApp incluem:

1. Mensagens e chamadas individuais

via WhatsApp O WhatsApp mantém a comunicação simples. Seus bate-papos individuais, chamadas de voz e videochamadas são ideais para conversas particulares ou check-ins rápidos. Ele extrai os contatos diretamente do seu telefone, para que você possa ver quem já está no WhatsApp e convidar quem ainda não está.

Você pode enviar textos, mensagens de voz e até mesmo marcar com estrela ou encaminhar mensagens importantes para facilitar a consulta. O WhatsApp agora tem um botão de edição para ajustar seus textos após o envio. Não está satisfeito com uma mensagem? Você pode excluí-la para todos, mas lembre-se: ambas as opções só estão disponíveis logo após o envio.

O aplicativo WhatsApp Business também inclui recursos extras, como a configuração de respostas automáticas e o compartilhamento de catálogos de produtos, facilitando a conexão com seus clientes.

Dica profissional: Se você tiver Siri ou Google Assistant, use-os para enviar mensagens do WhatsApp sem usar as mãos!

2. Grupos e listas de transmissão

via WhatsApp Os bate-papos em grupo do WhatsApp (ou simplesmente grupos) são um espaço compartilhado em que os membros da sua equipe podem colaborar, compartilhar atualizações e discutir projetos ou tópicos específicos. Para um departamento, uma força-tarefa ou uma sessão de brainstorming, os grupos mantêm todos informados sem cadeias de e-mail separadas.

Por outro lado, as listas de difusão permitem que você envie a mesma mensagem para várias pessoas de uma só vez, sem iniciar um bate-papo em grupo. É uma maneira rápida de compartilhar anúncios ou atualizações, mantendo as conversas privadas e separadas. Isso é especialmente útil para alcançar equipes grandes ou públicos diferentes com eficiência.

3. Pagamentos no aplicativo com o WhatsApp Pay

via WhatsApp Embora limitado a alguns países selecionados, o WhatsApp Pay simplifica suas operações comerciais, permitindo que você envie e receba dinheiro diretamente em conversas de bate-papo.

Por exemplo, um cliente que está navegando em seu catálogo de produtos no WhatsApp encontra algo de que gosta e decide comprar. Em vez de compartilhar dados bancários ou acessar um site externo, basta tocar no botão "Pagar" no bate-papo, inserir o valor e autorizar o pagamento com um PIN ou verificação biométrica.

Toda a transação ocorre no local, e você recebe os recibos no chat.

você sabia que o WhatsApp Pay está (até o momento) disponível? apenas na Índia e no Brasil

os países com o maior número de downloads do aplicativo WhatsApp Business.

4. Compartilhamento e armazenamento

O WhatsApp permite o envio de imagens, vídeos, arquivos de áudio, documentos (incluindo PDFs, Word, Excel e PowerPoint) e contatos. Você também pode compartilhar sua localização ao vivo com atualizações de GPS em tempo real por um período definido (até 8 horas), facilitando a coordenação com equipes móveis.

O WhatsApp não é apenas um serviço de armazenamento em nuvem. Todo o conteúdo que você compartilha ocupa espaço no seu telefone e é armazenado em backup na nuvem. Você pode gerenciar isso arquivando mensagens, arquivos e mídia manualmente. Também é possível optar por não salvar automaticamente as mídias na galeria do seu telefone e manter apenas as que forem necessárias.

Dica profissional: Ative a opção "Desaparecimento de mensagens" para excluir automaticamente os bate-papos após um tempo determinado. Dessa forma, você não precisa se preocupar em liberar espaço manualmente.

Preços do WhatsApp

Aplicativo regular: Gratuito

Gratuito Aplicativo comercial: Gratuito

Gratuito API de negócios: Pague por conversa

Slack vs. WhatsApp: Recursos comparados

Aqui está uma visão geral dos diferentes recursos do Slack e do WhatsApp:

Recursos Slack WhatsApp/WhatsApp Business Chamadas de voz e vídeo (inclui chamadas individuais e em grupo) Sim Sim Limite do histórico de mensagens Até 90 dias no plano gratuito Ilimitado Compartilhamento de tela Sim Sim Anotação durante o compartilhamento de tela Sim Não Chats em grupo Sim. Canais para discussões de tópicos diferentes e grupos personalizados para conversas mais privadas Sim. Grupos e listas de transmissão podem ser usados para enviar mensagens em massa para um grande número de pessoas Função de pesquisa Sim. Possui filtros de pesquisa avançados para localizar arquivos e mensagens Sim. Recursos básicos de pesquisa para bate-papos Compartilhamento de arquivos Sim. Pode compartilhar qualquer tipo de arquivo de até 10 GB Sim. É possível compartilhar qualquer tipo de arquivo de até 2 GB Compartilhamento de local Não Sim. Pode compartilhar a localização ao vivo por até 8 horas Pagamentos no aplicativo Não; pode ser integrado a ferramentas de pagamento como o PayPal Sim. Pode enviar e receber dinheiro dentro do aplicativo Armazenamento Sim. Até 20 GB no plano pago Sim. Armazena tudo no dispositivo Notificações Sim. Altamente personalizável Sim. Imediatas e básicas Segurança Sim. Possui criptografia de dados e várias certificações Sim. Oferece criptografia de ponta a ponta Integrações Extensas; conecta-se a mais de 2.600 aplicativos Limitadas; conecta-se à HubSpot e a algumas plataformas Aplicativos móveis e de desktop Sim Sim Sim Preços Gratuito, planos pagos a partir de US$ 8,75/usuário/mês Gratuito; aplicam-se tarifas regionais para a API após 1.000 conversas

Vamos dar uma olhada mais de perto nessa comparação entre os recursos:

Recurso nº 1: Configuração e interface do usuário

O Slack oferece uma interface altamente personalizável, mas, no início, a configuração pode parecer um pouco complexa. Os usuários devem criar espaços de trabalho e canais e atribuir funções de usuário antes de poderem usar a plataforma.

Depois de configurada, a interface é fácil de navegar, com as conversas ocupando a maior parte da tela e uma barra lateral para canais, tópicos e contatos. O Slack também oferece uma série de opções de personalização, incluindo temas, emojis e até mesmo a criação de emojis personalizados.

O WhatsApp, por outro lado, prioriza a simplicidade. A configuração é rápida e fácil, exigindo apenas um número de telefone e verificação. A interface é minimalista, com os bate-papos exibidos à esquerda e a conversa ativa à direita na área de trabalho.

O aplicativo móvel oferece um layout limpo com guias fáceis para chamadas e atualizações de status. A criação de grupos é simples, e o WhatsApp Business adiciona catálogos de produtos à interface familiar. Tanto o aplicativo principal quanto o WhatsApp Business oferecem opções de personalização para fundos de bate-papo.

🏆 Vencedor: WhatsApp. Qualquer pessoa pode configurar o WhatsApp em minutos e começar a conversar. O Slack leva mais tempo - você precisará de um e-mail de trabalho, convidar membros e configurar um espaço de trabalho primeiro, muitas vezes solicitando que os usuários escolham alternativas mais fáceis .

recurso ### #2: Comunicação empresarial

**O Slack foi projetado para uma comunicação eficiente em equipe. Ele oferece recursos como formatação, organização e agendamento de mensagens. Ele também oferece opções para gerenciar grupos com canais públicos ou privados, permissões personalizadas e funções de membros.

Oferece chamadas de voz e vídeo individuais com compartilhamento de tela, anotação e gravação para reuniões. No entanto, reuniões maiores exigem planos pagos.

O WhatsApp se concentra em mensagens rápidas e confiáveis, com recibos de leitura, indicadores de digitação e chamadas de voz e vídeo claras. Embora a versão para desktop agora inclua chamadas e compartilhamento de tela, ela pode apresentar falhas e não ter recursos colaborativos, como anotações, durante as chamadas.

O aplicativo Business adiciona mensagens automatizadas, respostas rápidas e rótulos para organizar os bate-papos. Os grupos podem ser grandes, com até 1.024 membros, e incluem ferramentas como controles administrativos, enquetes e listas de transmissão. O WhatsApp também oferece perfis verificados, estatísticas de mensagens e suporte a vários dispositivos para gerenciar os bate-papos dos clientes em vários dispositivos.

**Vencedor: O Slack é ótimo para equipes, especialmente empresas de tecnologia, que trabalham juntas em um único espaço. Para vendas e gerenciamento de muitos bate-papos com clientes, o WhatsApp é mais rápido e economiza tempo na organização.

recurso ### #3: Notificações

O Slack oferece amplo controle sobre as notificações, permitindo que você escolha os alertas que receberá e personalize suas configurações. Você pode definir horários específicos para as notificações ou receber alertas móveis quando estiver inativo em seu desktop. Para um trabalho focado, você pode usar o Do Not Disturb para pausar as notificações temporariamente.

O sistema de notificação do WhatsApp é mais simples, mas ainda oferece alguma personalização. Você pode optar por receber notificações de bate-papos individuais, bate-papos em grupo e chamadas e até mesmo selecionar tons ou toques de notificação personalizados.

O aplicativo mostra a entrega de mensagens e o status de leitura, e os usuários corporativos podem configurar notificações prioritárias e respostas automáticas. Para ter um tempo de silêncio, você pode silenciar bate-papos, grupos ou chamadas por longos períodos.

Vencedor: Slack. Com mais opções de personalização, o Slack é mais adequado para ambientes de trabalho agitados. Você não tem essa profundidade e flexibilidade com a simplicidade do WhatsApp.

recurso #### 4: Compartilhamento e armazenamento de arquivos

O Slack simplifica o compartilhamento de arquivos para equipes remotas, permitindo que você compartilhe arquivos de até 10 GB do seu dispositivo ou de aplicativos como o Dropbox. Ele salva e arquiva automaticamente arquivos, mensagens e mídia na nuvem. O espaço de armazenamento varia de acordo com o plano, com a versão gratuita oferecendo 5 GB e mantendo os arquivos por 90 dias, enquanto os planos pagos fornecem 10 GB ou 20 GB por usuário.

O WhatsApp suporta o compartilhamento de arquivos de até 2 GB, incluindo PDFs, imagens, vídeos e GIFs. Ele também permite o compartilhamento de contatos e locais, mas não funciona com arquivos do Google Suite. O WhatsApp armazena mensagens, arquivos e mídia em seu telefone, o que pode exigir backups manuais ou backups automáticos para evitar a perda de dados.

Vencedor: Slack. Os arquivos de negócios tendem a ser importantes e grandes. Usar o Slack para trocá-los sem se preocupar com problemas de armazenamento faz sentido.

Recurso #5: Integrações

**O Slack se integra a mais de 2.600 aplicativos, como Google Workspace, Microsoft 365, Zoom, Jira e Trello. Isso permite a automação de tarefas, o compartilhamento de arquivos e a pré-visualização diretamente nos canais. Os bots do Slack lidam com atualizações e alertas; as equipes podem criar fluxos de trabalho ou aplicativos personalizados.

As integrações do WhatsApp se concentram principalmente no atendimento ao cliente e nas vendas. As empresas podem sincronizar catálogos de produtos com o Facebook Shops, usar a API para se conectar a sistemas de CRM e automatizar respostas ou fluxos de trabalho.

Vencedor: Slack. Sua equipe provavelmente já conta com um conjunto sólido de ferramentas essenciais para as operações diárias. O Slack pode se encaixar facilmente nessa pilha, enquanto o WhatsApp pode ser significativamente prejudicado em comparação com suas alternativas .

Slack vs. WhatsApp no Reddit

Para entender o debate entre o Slack e o WhatsApp, procuramos opiniões reais e mais autênticas no Reddit - e os comentários são variados.

As pessoas gostam do Slack por como ele mantém as coisas organizadas, com todos os bate-papos e discussões em um só lugar e fáceis de encontrar usando sua ferramenta de pesquisa. mrbkkt1 que administra um restaurante, diz,

O Slack me proporcionou a capacidade de fazer com que todos os funcionários se comunicassem e mantivessem todas as mensagens em uma área organizada e concisa. Agora posso publicar programações que as pessoas podem ver em seus telefones, em vez de ter que enviar mensagens de texto em grupo ou individualmente. Agora posso publicar memorandos on-line em vez de imprimi-los e postá-los

Enquanto isso, algumas pessoas preferem o WhatsApp por sua velocidade e conveniência, especialmente para trabalho voltado para o cliente. Como kevin4076 comentários,

Ao optar pelo Slack, você está forçando seus clientes a baixar e configurar mais um aplicativo, enquanto eles provavelmente já têm o WhatsApp instalado. Além disso, usar o WhatsApp significaria menos atrito para seus clientes.

A maioria das pessoas, no entanto, entende que ambos os aplicativos atendem a diferentes necessidades de trabalho. Portanto, em vez de tirar conclusões precipitadas, muitos Redditors, como o fumo7887 considere primeiro o propósito.

Qual é o uso? Toda ferramenta tem seus prós e contras, mas depende da finalidade para a qual você deseja usá-la. Grupo de amigos? Colegas de trabalho? Vizinhos? Comunidade aberta?

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao Slack e ao WhatsApp

O Slack e o WhatsApp são ótimos para manter as equipes conectadas, mas a maioria dos locais de trabalho precisa de mais do que apenas um aplicativo de bate-papo . O salto entre ferramentas de comunicação, projetos e tarefas pode ficar confuso e desperdiçar um tempo valioso.

É por isso que o ClickUp entra em cena!

Ele é mais do que apenas uma ferramenta de comunicação - é o aplicativo completo para o trabalho - reúne gerenciamento de projetos, documentos e comunicação de equipe, tudo em um só lugar, com tecnologia de IA de última geração para automação e pesquisa mais inteligentes.

Veja como o ClickUp pode mudar a maneira como você trabalha:

One Up #1 do ClickUp: Converse para melhorar o trabalho em equipe Bate-papo do ClickUp é uma ferramenta integrada que combina mensagens com

gerenciamento de projetos . Ele foi projetado para aprimorar seu fluxo de trabalho, trazendo as conversas diretamente para sua central de trabalho.

Ao contrário do Slack ou do WhatsApp, em que os bate-papos costumam ser enterrados ou desconectados das tarefas reais, o ClickUp Chat vincula as discussões a itens e projetos acionáveis, tornando o trabalho em equipe perfeito.

Com a ajuda da IA nativa do ClickUp, ele combina o gerenciamento de projetos e de conhecimento em uma única entidade, conectando facilmente as conversas a tarefas, documentos e projetos - tornando a comunicação da equipe (e colaboração em tempo real ) uma parte natural de seu fluxo de trabalho existente.

Os recursos do ClickUp Chat permitem que você:

Conversar diretamente em Spaces ou Lists para manter as discussões vinculadas às tarefas ou aos projetos certos

Transformar qualquer mensagem de bate-papo em uma tarefa com um clique, capturando o contexto e criando tarefas automaticamente, para que nada importante seja perdido

Use o AI CatchUp para resumir os bate-papos perdidos e o AI CleanUp para extrair itens de ação das mensagens, ajudando você a manter o foco e evitar a sobrecarga de informações

para resumir os bate-papos perdidos e o para extrair itens de ação das mensagens, ajudando você a manter o foco e evitar a sobrecarga de informações Colabore ao vivo com chamadas de vídeo e compartilhamento de tela por meio do SyncUps . Ele permite que você converse com 200 pessoas ao mesmo tempo, vincule tarefas e as atribua aos seus colegas de equipe, agende reuniões e até mesmo verifique as cargas de trabalho da equipe diretamente no bate-papo

. Ele permite que você converse com 200 pessoas ao mesmo tempo, vincule tarefas e as atribua aos seus colegas de equipe, agende reuniões e até mesmo verifique as cargas de trabalho da equipe diretamente no bate-papo Compartilhe atualizações e arquivos, vinculando-os diretamente aos projetos

Além disso, se você precisar dar uma olhada rápida em seus projetos durante o bate-papo, poderá alternar para uma visualização de projeto e manter suas discussões atualizadas.

One Up #2 do ClickUp: Capture conversas para comunicação em tempo real

Grave sua tela com ClickUp Clips e compartilhe-os com sua equipe para discussões aprofundadas

Seja documentando processos, explicando etapas de solução de problemas ou fornecendo atualizações de projetos, Clipes do ClickUp permite capturar tudo em um vídeo com ou sem imagens da webcam para obter mais contexto.

Depois que o vídeo é gravado, ele é transcrito automaticamente usando Cérebro ClickUp . Isso significa que você não perderá nada do vídeo. Você pode pesquisar rapidamente a transcrição por palavras-chave para encontrar as partes principais imediatamente.

Em seguida, é possível anexar esses clipes a tarefas e projetos ou compartilhá-los com colegas de equipe para manter todos na mesma página. Sua equipe também pode:

Fazer comentários diretamente no vídeo para obter feedback rápido

Converter os clipes em tarefas para transformar ideias em resultados

Acessar todos os clipes gravados em um local centralizado chamado Clips Hub

ClickUp's One Up #3: Atribuir comentários e compartilhar atualizações

Atribua tarefas e responsabilidades a membros específicos com Assigned Comments

Sejam clipes ou mensagens no Chat, você pode transformar qualquer um deles em tarefas acionáveis e atribuí-las a membros específicos da equipe com Comentários atribuídos do ClickUp recurso. Dessa forma, cada tarefa ou solicitação tem um proprietário claro e nada passa despercebido.

Quando você tem todos os comentários atribuídos em um local central, é fácil acompanhar o progresso e manter-se no topo das prioridades. Você pode converter os comentários em tarefas e garantir que seus projetos continuem avançando sem perder detalhes importantes.

ClickUp's One Up #4: Colaboração em tempo real

Dê vida às suas ideias, anotando-as com os quadros brancos ClickUp e colabore visualmente com sua equipe de qualquer lugar

Em vez de procurar um quadro branco vazio no escritório, basta usar o Quadros brancos ClickUp para fazer brainstorming on-line.

Essa tela digital permite que sua equipe faça brainstorming, colabore e transforme ideias em ação, não importa onde esteja. Com ferramentas como desenho à mão livre e criação de formas, você pode dar vida aos seus conceitos e mapear fluxos de trabalho ou processos para obter o máximo de clareza.

Monitore a atividade dos membros da sua equipe em tempo real com a Collaboration Detection do ClickUp

Quando suas ideias estiverem prontas para seguir em frente, você poderá transformá-las instantaneamente em tarefas e atribuí-las aos membros certos da equipe. Você também pode monitorar de perto suas atividades em tempo real com Detecção de colaboração do ClickUp .

Você pode ver quando sua equipe visualiza ou edita tarefas, criando um ambiente de trabalho mais conectado e eficiente. Isso mantém as equipes em sincronia com atualizações instantâneas sobre tarefas compartilhadas e reduz as constantes conversas de ida e volta, pois todos sabem quem está trabalhando em quê.

Além disso, se você já estiver usando o Slack e ainda quiser a vantagem do ClickUp, basta usar Integração do ClickUp com o Slack e estará pronto.

Fique conectado à sua equipe com o ClickUp!

Tanto o Slack quanto o WhatsApp são ótimos para enviar mensagens instantâneas e manter-se conectado às suas equipes.

O Slack cuida de todas as suas necessidades profissionais, reunindo equipes e organizando todas as mensagens e arquivos em um só lugar. Enquanto isso, o WhatsApp dá um toque pessoal à comunicação da equipe por meio de bate-papos e chamadas instantâneas.

Mas e se você quiser algo que seja uma mistura dos dois? Algo que você possa usar para conversar e realizar tarefas.

A solução é o ClickUp, uma plataforma de produtividade abrangente que reúne tudo o que você precisa em um só lugar, inclusive a comunicação. Experimente o ClickUp hoje mesmo .