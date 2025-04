Modelos gratuitos de calendário de conteúdo para o Google Sheets

Você sabia que 71% dos profissionais de marketing de conteúdo disseram que o marketing de conteúdo se tornou mais importante para sua organização ano após ano?

Não é de se surpreender que o planejamento eficaz de conteúdo seja essencial para fornecer material consistente e de qualidade que repercuta no seu público

Seja você um empreendedor individual ou parte de uma equipe de marketing maior, os modelos de calendário de conteúdo gratuitos para o Google Sheets podem ajudar a gerenciamento de campanhas de marketing uma brisa. Essas modelos de marketing de conteúdo simplificam o planejamento entre plataformas, permitindo que você acompanhe ideias, prazos e pós-desempenho, tudo em um só lugar.

Além disso, se você não estiver pronto para investir em campanhas pagas software de calendário de conteúdo se você não tiver um calendário de conteúdo, esses modelos do Google Sheets e outras alternativas podem ajudá-lo a manter sua estratégia no caminho certo.

O que faz um bom modelo de calendário de conteúdo do Google Sheets?

Um modelo bem elaborado de calendário de conteúdo do Planilhas Google pode dar suporte a um fluxo de trabalho tranquilo e eficaz. Seja para fazer malabarismos com postagens de blog, campanhas de mídia social ou boletins informativos por e-mail, o modelos de calendário de conteúdo devem oferecer recursos que simplifiquem o planejamento e aumentem a produtividade.

Veja o que procurar:

Visão geral clara de datas e prazos : Escolha um modelo que organize o conteúdo por datas para que você possa acompanhar facilmente as próximas postagens sem perder de vista os prazos

: Escolha um modelo que organize o conteúdo por datas para que você possa acompanhar facilmente as próximas postagens sem perder de vista os prazos Rastreamento de métricas de desempenho : Escolha um modelo com espaço para registrar estatísticas de desempenho (como engajamento, alcance e comentários)

: Escolha um modelo com espaço para registrar estatísticas de desempenho (como engajamento, alcance e comentários) Espaço para detalhes do conteúdo : Certifique-se de que haja espaço para anotar detalhes específicos, como legendas, hashtags e links necessários. Os melhores modelos permitem adicionar esses detalhes diretamente ao calendário, para que sua equipe tenha todas as informações em um só lugar, facilitando o alinhamento com sua estratégia de marketing de mídia social

: Certifique-se de que haja espaço para anotar detalhes específicos, como legendas, hashtags e links necessários. Os melhores modelos permitem adicionar esses detalhes diretamente ao calendário, para que sua equipe tenha todas as informações em um só lugar, facilitando o alinhamento com sua estratégia de marketing de mídia social Flexível para diferentes plataformas : Permite que você o personalize para vários canais de mídia social, adaptando-se perfeitamente às suas necessidades exclusivas de criação de conteúdo

: Permite que você o personalize para vários canais de mídia social, adaptando-se perfeitamente às suas necessidades exclusivas de criação de conteúdo Formato fácil de usar: Um bomCalendário do Google Sheets é intuitivo e não exige muito conhecimento de formatação. Você vai querer algo simples, mas eficaz - pense em seções codificadas por cores ou listas suspensas para indicar o status do conteúdo, a plataforma ou o tipo de publicação

Modelos de planilhas do Google para calendário de conteúdo

Vamos explorar esses sete modelos de calendário de conteúdo do Google Sheets para ajudá-lo a executar suas ideias de conteúdo:

1. Modelo de calendário de conteúdo do Google Sheets por Vertex42

via

Você pode simplificar o planejamento e o acompanhamento do seu conteúdo com o modelo de calendário de conteúdo do Google Sheets da Vertex42.

Veja como:

Acesse uma linha do tempo de gráfico de Gantt e um calendário mensal para fornecer uma visão geral abrangente do seu cronograma de conteúdo

Edite facilmente títulos, descrições e datas na planilha Content, enquanto a planilha Calendar visualiza seu cronograma de publicação

Colabore perfeitamente com a sua equipe usando a versão do Google Sheets

Esse modelo de calendário de conteúdo gratuito também inclui um organizador de hashtag para gerenciar tags de mídia social. Com o novo recurso Mostrar duração da publicação, você pode visualizar a linha do tempo de suas campanhas de marketing.

ideal para: Gerentes de conteúdo que desejam gerenciar várias entregas em projetos

2. Modelo de calendário de conteúdo do Google Sheets por Backlinko

via

Backlinko

Está tendo dificuldades para manter um cronograma de conteúdo consistente? O modelo de calendário de conteúdo do Google Sheets da Backlinko simplifica seu processo de planejamento e produção de conteúdo, garantindo eficiência e organização.

Com suas três visualizações distintas, esse calendário de conteúdo de mídia social pode gerenciar sem esforço todos os aspectos do seu fluxo de trabalho de conteúdo:

A visualização de planejamento de conteúdo ajuda a fazer brainstorming de ideias, otimizar o SEO e delinear a criação de conteúdo de mídia social

ajuda a fazer brainstorming de ideias, otimizar o SEO e delinear a criação de conteúdo de mídia social A visualização do fluxo de trabalho de conteúdo o orienta por um processo passo a passo, garantindo uma execução oportuna

o orienta por um processo passo a passo, garantindo uma execução oportuna O Monthly Calendar fornece um calendário pronto para uso de prazos e datas de publicação para atingir suas metas de marketing mais amplas

ideal para: Agências de publicidade de pequeno porte que apresentam resultados de conteúdo aos clientes

3. Modelo de calendário de conteúdo de vídeo da Coefficient

via

Coeficiente

Gostaria de gerenciar melhor sua estratégia de conteúdo de vídeo? O modelo de calendário de conteúdo de vídeo da Coefficient ajuda a organizar seu processo de planejamento e execução de vídeo, mantendo as informações organizadas em qualquer lugar.

Veja como:

Organize rapidamente suas ideias de vídeo com sua estrutura pré-construída

Visualize sua programação de conteúdo, garantindo um fluxo consistente de vídeos envolventes

Acompanhe o desempenho de seus vídeos para tomar decisões baseadas em dados e otimizar sua estratégia

Colabore perfeitamente com a sua equipe, garantindo que todos estejam alinhados com os planos de conteúdo e as responsabilidades

ideal para: Casas de produção que desejam gerenciar as entregas de vídeo para seus clientes

4. Modelo de calendário de conteúdo anual da Coefficient

via

Coeficiente

Com o modelo de calendário de conteúdo anual da Coefficient, você pode assumir o controle de sua estratégia de conteúdo planejando, organizando e acompanhando seus esforços de conteúdo para o ano inteiro.

Com sua visão geral do ano, você pode facilmente ter uma visão geral do seu calendário de conteúdo. Visualize sua estratégia de conteúdo, identifique datas importantes, programe publicações em blogs e planeje campanhas sazonais com detalhamentos minuciosos, garantindo um calendário de conteúdo bem estruturado.

Além disso, esse modelo ajuda a acompanhar o desempenho do seu conteúdo e medir o impacto dele nos seus planos de negócios. Você pode tomar decisões baseadas em dados para otimizar sua estratégia, analisando as principais métricas.

ideal para: Gerentes de mídia social que desejam criar planos anuais de conteúdo

Dica profissional: Adicione colunas para tipo de conteúdo, público-alvo, palavras-chave e canais de distribuição para atender às suas necessidades específicas.

5. Modelo de calendário de conteúdo de e-mail por Coefficient

via

Coeficiente

Use o modelo de calendário de conteúdo de e-mail da Coefficient para planejar e executar sua estratégia de marketing por e-mail, manter uma programação de e-mail consistente e aumentar o envolvimento dos assinantes.

Defina uma cadência regular de e-mails para garantir que os assinantes recebam conteúdo valioso em intervalos previsíveis. Planeje estrategicamente o conteúdo de seu e-mail, alinhando-o aos principais eventos e maximizando o impacto. Além disso, segmente sua lista de e-mails para enviar mensagens personalizadas que tenham repercussão em seu público.

ideal para: Gerentes de campanhas de e-mail que desejam executar e monitorar campanhas bem-sucedidas

6. O modelo de calendário de conteúdo do Instagram da Coefficient

via

Coeficiente

Com o modelo de calendário de conteúdo do Instagram da Coefficient, você pode planejar seu conteúdo para manter uma voz consistente da marca e aproveitar os tópicos de tendência.

Veja o que o modelo tem a oferecer:

Mantenha uma programação regular de postagens para se manter na mente do seu público e aumentar a visibilidade

Certifique-se de que seu feed do Instagram seja visualmente atraente planejando um layout de grade coeso

Planejar meticulosamente cada postagem, incluindo ideias de conteúdo, legendas, hashtags e recursos visuais

Pesquise estrategicamente e incorpore hashtags relevantes para aumentar a capacidade de descoberta

Diversifique seu conteúdo com uma mistura de tipos de postagens para manter seu público envolvido

ideal para: Gerentes de mídia social que desejam executar sua estratégia no Instagram de forma completa

7. Calendário de conteúdo do Google Sheets da HubSpot

via

HubSpot

Muitas vezes, o maior desafio de escrever em um blog não é a redação em si, mas as muitas outras tarefas que a acompanham. Desde o brainstorming de tópicos e a identificação de leitores-alvo até a otimização de posts com palavras-chave e a elaboração de chamadas à ação convincentes, cada etapa é essencial para manter a organização, o foco e o sucesso.

O Google Sheets Content Calendar da HubSpot oferece três formatos para o seu calendário editorial de mídia social (incluindo Excel, Google Sheets e Google Agenda).

Cada modelo vem com instruções fáceis de seguir e dicas de especialistas em gerenciamento de blogs, ajudando você a implementar rapidamente um sistema que o mantém no topo do seu cronograma de publicação.

ideal para: Gerentes de conteúdo que desejam acompanhar, gerenciar e executar sua estratégia de blog usando SEO.

Hack rápido: Identifique seus principais pilares ou temas de conteúdo para fornecer uma base sólida para sua estratégia de conteúdo.

Limitações do uso do Google Sheets para modelos de calendário de conteúdo

Embora o Google Sheets ofereça uma plataforma flexível e personalizável para a criação de calendários de conteúdo, é importante estar ciente de suas limitações:

Desafios da colaboração em tempo real: Embora o Google Sheets ofereça colaboração em tempo real, ele é menos intuitivo e eficiente em comparação com ferramentas dedicadas de gerenciamento de projetos

Embora o Google Sheets ofereça colaboração em tempo real, ele é menos intuitivo e eficiente em comparação com ferramentas dedicadas de gerenciamento de projetos Problemas de controle de versão: O gerenciamento de várias versões e o acompanhamento de alterações podem ser mais complexos no Planilhas Google, especialmente quando vários membros da equipe estão trabalhando no calendário simultaneamente

O gerenciamento de várias versões e o acompanhamento de alterações podem ser mais complexos no Planilhas Google, especialmente quando vários membros da equipe estão trabalhando no calendário simultaneamente Gerenciamento de tarefas básicas: O Planilhas Google pode lidar com atribuições de tarefas e prazos básicos, mas carece de recursos avançados, como dependências de tarefas, controle de tempo e controle de progresso

O Planilhas Google pode lidar com atribuições de tarefas e prazos básicos, mas carece de recursos avançados, como dependências de tarefas, controle de tempo e controle de progresso Falta de fluxos de trabalho incorporados: Criar fluxos de trabalho complexos ou automatizar tarefas pode ser um desafio sem integrações ou scripts adicionais

Criar fluxos de trabalho complexos ou automatizar tarefas pode ser um desafio sem integrações ou scripts adicionais Entrada manual de dados: A entrada e a atualização manual de detalhes do conteúdo podem ser demoradas e propensas a erros

A entrada e a atualização manual de detalhes do conteúdo podem ser demoradas e propensas a erros Dependência da consistência do usuário: A eficácia do calendário depende de atualizações consistentes e da adesão à estrutura escolhida, o que pode ser difícil de manter ao longo do tempo

Modelos alternativos de calendário de conteúdo do Google Sheets

Embora o Google Sheets possa ser uma ferramenta versátil para a criação de calendários de conteúdo, ele nem sempre é a solução mais eficiente ou rica em recursos. Alternativas ao Google Sheets como, por exemplo ClickUp, oferece uma variedade de recursos avançados e modelos personalizáveis para otimizar o processo de planejamento e gerenciamento de conteúdo.

Um usuário do ClickUp, Sid Babla coordenador do Programa de Bem-Estar do Centro de Bem-Estar do Estudante da Faculdade de Dartmouth, explica,

Usamos o ClickUp para gerenciar e acompanhar nosso pipeline de criação de conteúdo de mídia social e digital. Isso nos permite ver o status de cada conteúdo (em andamento, precisa de edições, programado etc.) juntamente com quem é o designer principal. Ele também elimina toda a comunicação por e-mail, pois a seção de comentários de cada tarefa pode ser usada para deliberar e delegar tarefas/próximas etapas (atendendo à necessidade de rastreamento e acompanhamento do nosso ciclo de criação de conteúdo).

Sid Babla, Coordenador do Programa de Bem-Estar do Centro de Bem-Estar do Estudante da Faculdade de Dartmouth

Vamos discutir modelos gratuitos de calendário de conteúdo que são uma ótima alternativa ao Google Sheets:

1. O modelo de calendário de conteúdo mensal do ClickUp

Modelo de calendário de conteúdo mensal do ClickUp

Assuma o controle do seu calendário de conteúdo com Modelo de calendário de conteúdo mensal do ClickUp . Ele oferece uma maneira poderosa e flexível de gerenciar todas as suas necessidades editoriais, tais como:

Escolha o layout que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho entre quatro exibições personalizáveis: Calendário, Quadro, Lista e Linha do tempo

o layout que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho entre quatro exibições personalizáveis: Calendário, Quadro, Lista e Linha do tempo Rastrear cada estágio da produção de conteúdo com facilidade usando sete status personalizados codificados por cores

cada estágio da produção de conteúdo com facilidade usando sete status personalizados codificados por cores Registre e monitore os principais detalhes de cada postagem com cinco campos personalizados: Assets (ativos), Category (categoria), Channel (canal), Link (link) e Publication Date (data de publicação)

**Ideal para: Gerentes de conteúdo que desejam organizar, rastrear e gerenciar entregas de conteúdo.

Hack rápido: Reaproveite seu conteúdo existente em novos formatos (por exemplo, postagens de blog em vídeos, infográficos ou postagens de mídia social) e distribua-os de acordo com o público de uma plataforma social

2. Modelo de lista de calendário de conteúdo do ClickUp

Modelo de lista do calendário de conteúdo do ClickUp

Não deixe que a confusão de conteúdo atrapalhe suas metas de marketing. O Modelo de lista de calendário de conteúdo do ClickUp foi criado para simplificar seu processo de planejamento de conteúdo e mantê-lo no caminho certo para atingir suas metas de marketing.

Esse modelo vem com:

Cinco visualizações adaptáveis, incluindo Lista, Calendário, Quadro, Linha do tempo e Documento. Você pode gerenciar e supervisionar cada etapa da produção de conteúdo no formato que for melhor para você

incluindo Lista, Calendário, Quadro, Linha do tempo e Documento. Você pode gerenciar e supervisionar cada etapa da produção de conteúdo no formato que for melhor para você **Cinco status personalizados codificados por cores, tornando a organização simples e direta para ver em que pé está cada parte do conteúdo

**Sete campos personalizados, como "Semana", "Pilar de conteúdo", "Arquivos relacionados", "Valor", "Aprovação do cliente", "Data de publicação" e "Observações", para ajudá-lo a gerenciar detalhes críticos com eficiência

ideal para: Gerentes de conteúdo que desejam planejar a geração de conteúdo de acordo com as metas da marca

3. O modelo de plano de conteúdo do ClickUp

Modelo de plano de conteúdo do ClickUp

Para atingir suas metas de estratégia de conteúdo, é preciso garantir que cada etapa do processo de criação e publicação de conteúdo seja clara. As Modelo de plano de conteúdo do ClickUp foi criado para facilitar isso.

Esse modelo de lista orientado para a ação tem recursos que tornam o rastreamento, o gerenciamento e a organização do conteúdo simples e eficiente. Use status personalizados como "Aprovado", "Atrasado", "Em andamento", "Em revisão" e "Publicado" para visualizar o progresso de cada item, garantindo que nenhuma tarefa seja esquecida.

Com nove campos personalizados - incluindo 'Writer', 'Assets Needed', 'Keywords', 'Purpose' e 'Content-Type' - esse modelo ajuda você a capturar facilmente detalhes essenciais e visualizar dados de conteúdo. Os recursos integrados de gerenciamento de projetos, como controle de tempo, tags e avisos de dependência, mantêm a sua equipe alinhada e dentro do cronograma.

ideal para: Planejadores de conteúdo e profissionais de marketing que desejam estar na mesma página quando se trata de planejar e comercializar conteúdo

Lembrete amigável: Leve em conta eventos sazonais e feriados para criar conteúdo oportuno e relevante.

4. O modelo de calendário de mídia social do ClickUp

Modelo de calendário de mídia social do ClickUp

O calendário Modelo de calendário de mídia social do ClickUp ajuda você a criar um plano unificado para todos os seus canais sociais, simplificar a colaboração com sua equipe e organizar suas ideias de conteúdo para obter o máximo impacto.

Veja como:

Planeje e crie conteúdo envolvente de forma eficiente com recursos como a Content Library, Content Stage e Content Suggestion Form

conteúdo envolvente de forma eficiente com recursos como a Content Library, Content Stage e Content Suggestion Form Programe suas postagens para obter o alcance ideal usando a visualização do Content Calendar

suas postagens para obter o alcance ideal usando a visualização do Content Calendar Rastreie o progresso de cada tarefa e mantenha sua equipe informada e no caminho certo com status personalizáveis

ideal para: Profissionais de marketing que desejam programar publicações e monitorar o envolvimento

5. O modelo de cronograma de postagem em mídia social do ClickUp

Modelo de cronograma de postagem na mídia social do ClickUp

Com o Modelo de programação de postagem em mídia social do ClickUp com o ClickUp, você pode programar facilmente as postagens com antecedência para manter um envolvimento consistente. Você também pode otimizar cada postagem para obter o máximo de alcance em várias plataformas e analisar o desempenho com ferramentas de relatório para ajustar sua estratégia.

Veja o que ele oferece:

Status personalizados como "Cancelado", "Concluído", "Em andamento", "Em espera" e "A fazer" permitem que você acompanhe o progresso de cada postagem

como "Cancelado", "Concluído", "Em andamento", "Em espera" e "A fazer" permitem que você acompanhe o progresso de cada postagem Campos personalizados , como Referências, Plataforma, Mídia e Frequência, ajudam a categorizar suas postagens, simplificando o gerenciamento e a organização de cada campanha

, como Referências, Plataforma, Mídia e Frequência, ajudam a categorizar suas postagens, simplificando o gerenciamento e a organização de cada campanha Quatro visualizações versáteis Por plataforma, Calendário de atividades, Lista de tarefas semanais e Guia de introdução - para que você possa ver todo o seu conteúdo de mídia social de diferentes ângulos



ideal para: Profissionais de marketing que desejam planejar e programar conteúdo de mídia social como um gênio das redes sociais

6. O modelo de calendário editorial do ClickUp

Modelo de calendário editorial do ClickUp

Um ótimo conteúdo começa com um ótimo planejamento, e isso precisa de um sistema robusto.

O Modelo de calendário editorial do ClickUp foi criado para simplificar o planejamento de conteúdo, oferecendo uma visão clara e organizada da sua programação de publicação, seja ela diária, semanal ou mensal.

Use a Content List View para armazenar e organizar artigos e peças de conteúdo para acesso rápido, garantindo que nenhum material se perca na bagunça.

A visualização do Guia de Introdução o orienta nas dicas de configuração e fluxo de trabalho. Além disso, a visualização de recursos oferece links e ferramentas úteis para criação de conteúdo mais fácil . Com seis status personalizados - Em rascunho, Em revisão, Publicado, Pronto para publicar e Pesquisa - você terá tudo o que precisa para manter o controle do seu conteúdo editorial.

ideal para: Editores e gerentes de conteúdo que desejam planejar e programar o conteúdo do cliente

7. O modelo de calendário editorial de marketing de conteúdo do ClickUp

Modelo de calendário editorial de marketing de conteúdo do ClickUp

E se o seu calendário de conteúdo não apenas o mantivesse organizado, mas também ampliasse sua estratégia de marketing? A Modelo de calendário editorial de marketing de conteúdo do ClickUp faz exatamente isso. Ele ajuda você a manter seu conteúdo organizado, consistente e impactante em todos os canais digitais.

Comece com a visualização do Guia de Introdução, onde você encontrará insights sobre marketing de conteúdo para dar início ao seu projeto. Para acompanhar o progresso de cada peça, a visualização do quadro de progresso permite que você veja o conteúdo se movendo suavemente pelos estágios, facilitando a identificação de gargalos.

Com sete status personalizados - Cancelado, Concluído, Em andamento, Em revisão e Em espera - você se manterá organizado e manterá todos informados sobre o progresso.

ideal para: Profissionais de marketing que desejam organizar e programar o conteúdo de marketing

Dica profissional: Use Atribuição de comentários do ClickUp do ClickUp para incentivar a colaboração entre os membros da equipe e garantir que todos estejam alinhados com as metas do projeto.

8. O modelo de calendário promocional do ClickUp

Modelo de calendário promocional do ClickUp

Dominar a arte do timing perfeito pode fazer ou desfazer uma promoção - é aí que o Modelo de calendário promocional do ClickUp entra em cena. É uma maneira inteligente de planejar e gerenciar todos os detalhes, desde as taxas de desconto até a duração das promoções e as datas de vencimento, garantindo que nada seja perdido.

Os campos personalizados permitem que você acompanhe os detalhes necessários para que seus esforços promocionais sejam bem direcionados e oportunos.

A visualização Schedule (Programação) permite mapear as datas de início e término de cada promoção, ajudando-o a manter-se no caminho certo. A visualização Upcoming Holidays (Próximos feriados) ajuda a planejar promoções especiais em feriados e períodos de pico de compras. A visualização List View (Lista) oferece um espaço para o brainstorming e o armazenamento de novas ideias promocionais à medida que elas surgem.

Além disso, com as notificações automáticas, você está sempre informado, o que torna esse modelo uma ferramenta inestimável para qualquer estratégia promocional bem executada.

ideal para: Profissionais de marketing que desejam planejar e programar atividades promocionais

9. O modelo de calendário de campanha do ClickUp

Modelo de calendário de campanha do ClickUp

Gerenciar suas campanhas de marketing pode ser tão simples quanto verificar uma lista de tarefas. As Modelo de calendário de campanha do ClickUp facilita a definição de uma linha do tempo clara para cada campanha e o acompanhamento do progresso em relação aos principais marcos, garantindo que cada tarefa contribua para seus objetivos de marketing.

A colaboração é facilitada - os membros da equipe e as partes interessadas podem se manter atualizados e alinhados, para que as campanhas sejam executadas sem problemas do início ao fim, como, por exemplo:

Disponha a programação e as principais datas de sua campanha com o Calendar of Events View

a programação e as principais datas de sua campanha com o Calendar of Events View Visualizar o fluxo de tarefas e prazos com a visualização Timeline, obtendo uma perspectiva geral

o fluxo de tarefas e prazos com a visualização Timeline, obtendo uma perspectiva geral Rastrear cada tarefa individualmente com a visualização da lista de campanhas

cada tarefa individualmente com a visualização da lista de campanhas Monitorar o progresso em cada estágio com a visualização Campaign Process View

o progresso em cada estágio com a visualização Campaign Process View Mantenha um fluxo de trabalho simples e otimizado com apenas dois status: Open e Complete

ideal para: Pequenas agências de publicidade podem rastrear, gerenciar e apresentar suas campanhas publicitárias para os clientes

10. O modelo de escala de produção de conteúdo do ClickUp

Modelo de dimensionamento de produção de conteúdo do ClickUp

O modelo Modelo de dimensionamento de produção de conteúdo do ClickUp foi criado para ajudá-lo a gerenciar e dimensionar a produção de conteúdo sem problemas, assim como a equipe do ClickUp faz com seus blogs. Embora esse modelo use o conteúdo de um blog como exemplo, o fluxo de trabalho pode ser adaptado a outros tipos de conteúdo.

Depois de aplicar a Pasta de dimensionamento de produção de conteúdo ao seu espaço de trabalho, você terá acesso a várias exibições otimizadas, incluindo uma exibição de Backlog designada na Lista de postagens de blog (em andamento). Essa visualização de Backlog foi criada para simplificar o processo, permitindo que você acesse rapidamente resumos de blogs, comentários e URLs ativos para as próximas atualizações de conteúdo.

Com campos personalizados como "Content-Type", "Target Publish Date", "Writer Source" e até mesmo URLs para rascunhos e postagens ao vivo, você pode organizar e priorizar o conteúdo com eficiência máxima.

ideal para: Profissionais de marketing de conteúdo que desejam dimensionar e programar várias entregas de conteúdo

Maximize a eficiência do conteúdo com o ClickUp

Os modelos de calendário de conteúdo no Planilhas Google fornecem uma visão geral clara dos cronogramas de conteúdo, ajudando você a ficar por dentro dos eventos importantes. Os principais benefícios incluem flexibilidade, fácil acessibilidade e um hub centralizado para gerenciar dados e acompanhar o progresso das tarefas.

Para aqueles que buscam uma solução ainda mais robusta, o modelos de calendário de conteúdo do ClickUp oferecem recursos avançados projetados para o gerenciamento de conteúdo de ponta a ponta.

Ele permite que as agências de conteúdo executem uma estratégia de conteúdo perfeita, desde o brainstorming de ideias até a criação e o agendamento de postagens.

O ClickUp permite organizar todas as etapas da criação de conteúdo, definir prazos, atribuir tarefas e visualizar o fluxo de trabalho, tornando-o ideal para o planejamento abrangente de conteúdo. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e leve seu gerenciamento de conteúdo para o próximo nível!