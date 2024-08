10 modelos gratuitos de planejamento de mídia para equipes sociais

A escolha de um modelo de planejamento de mídia adequado pode mudar o jogo para profissionais de marketing, anunciantes e proprietários de pequenas empresas. Essa ferramenta simples pode economizar muito do seu valioso tempo, permitindo que você se concentre em outros aspectos significativos do seu negócio, como pesquisa de clientes e criação de ideias mais envolventes para atrair seu público.

Nesta postagem, compartilharemos 10 ferramentas gratuitas de modelos de planejamento de mídia social cada um deles pode ajudá-lo a resolver um problema diferente. Também compartilhamos os principais componentes que devem ser procurados em um modelo de planejamento de mídia.

Chega de pesquisar no Google "modelo de mídia paga gratuito"!

O que são modelos de planejamento de mídia?

Os modelos de planejamento são ferramentas de planejamento de mídia ou estruturas que fornecem um formato estruturado para organizar e criar estratégias de campanhas publicitárias em vários canais de marketing.

Esses modelos normalmente descrevem áreas vitais, como:

Canais de mídia

Objetivos de marketing

Público alvo ou buyer personas

Mensagens

Alocação de orçamento

Indicadores-chave de desempenho (KPIs)

Cronograma de publicação

Eles também podem delinear métricas como o ROI esperado em mídia paga, taxas de conversão e tráfego do site.

Além de garantir uma execução tranquila e mensurável do processo de planejamento de mídia, esses modelos ajudam as empresas a fazer brainstorming e ajustes orientados por dados em sua estratégia de publicidade.

Por exemplo, um anunciante planeja executar uma campanha de mídia no LinkedIn.

Ele usa um modelo de planejamento de mídia para se organizar primeiro. Durante esse estágio de planejamento, ele pode descobrir os pontos fracos ou as lacunas em sua estratégia - como perceber que não tem o orçamento para executar a campanha em todas as plataformas propostas de forma eficaz. Isso pode ajudar a redirecionar seus esforços de marketing de conteúdo para uma plataforma mais acessível, como o Instagram ou o Facebook.

Em outras palavras, os modelos de plano de mídia o ajudam a configurar sistemas confiáveis e a maximizar as chances de sucesso de cada campanha de mídia que você executa.

O que faz um bom modelo de planejamento de mídia?

Os principais elementos dos modelos encontrados nas melhores ferramentas de planejamento de mídia incluem:

Objetivos e metas claros : Bons modelos oferecem uma seção para "descrição" ou "metas" para garantir que seus objetivos estejam definidos e os resultados desejados

: Bons modelos oferecem uma seção para "descrição" ou "metas" para garantir que seus objetivos estejam definidos e os resultados desejados Segmentação do público : As campanhas de mídia de alto ROI têm como alvo um grupo específico de clientes potenciais. Um bom modelo de planejamento de mídia deve ter uma seção dedicada às informações demográficas, aos detalhes psicográficos e às características comportamentais do seu público-alvo e dos seus clientes

: As campanhas de mídia de alto ROI têm como alvo um grupo específico de clientes potenciais. Um bom modelo de planejamento de mídia deve ter uma seção dedicada às informações demográficas, aos detalhes psicográficos e às características comportamentais do seu público-alvo e dos seus clientes Cronograma : O modelo de documento de plano de mídia deve permitir que você defina a duração das tarefas envolvidas, incluindo as datas de início e término

: O modelo de documento de plano de mídia deve permitir que você defina a duração das tarefas envolvidas, incluindo as datas de início e término Conteúdo e mensagens : A essência de qualquer campanha de mídia está em seu conteúdo. Escolha um modelo de planejamento de mídia com seções de planejamento de conteúdo para adicionar todas as peças de conteúdo relacionadas à campanha nas plataformas de mídia social

: A essência de qualquer campanha de mídia está em seu conteúdo. Escolha um modelo de planejamento de mídia com seções de planejamento de conteúdo para adicionar todas as peças de conteúdo relacionadas à campanha nas plataformas de mídia social Funções: Seu modelo de plano de mídia também deve ter um espaço designado para os responsáveis, para que os gerentes saibam com quem entrar em contato em caso de problemas como atrasos

Além disso, bons modelos de plano de mídia gratuitos, como os dos principais software de calendário de marketing -manter um registro de atividades, que começa a documentar a atividade assim que uma tarefa é criada. Quando alguém edita essa tarefa, deixa um comentário, reage a ela ou se envolve com ela de qualquer outra forma, tudo isso é documentado. Isso ajuda a rastrear a sequência de eventos, se necessário.

10 modelos de planejamento de mídia para usar em 2024

Vamos conferir alguns dos melhores modelos de planejamento de mídia para simplificar seu processo de planejamento de mídia social e ajudá-lo a obter o máximo de suas estratégias e campanhas de publicidade.

1. Modelo de plano de conteúdo de mídia social do ClickUp

Acompanhe as postagens de mídia social com o modelo de plano de conteúdo de mídia social do ClickUp

Quase 76% das empresas locais priorizam o conteúdo de mídia social em relação a todos os outros tipos de mídia. O ClickUp tem modelos práticos de planejamento de mídia social para praticamente qualquer nicho e tipo de campanha e em diferentes canais de marketing.

O Modelo de plano de conteúdo de mídia social do ClickUp foi criado para que gerentes de mídia social, planejadores de mídia e proprietários de pequenas empresas gerenciem sua presença na mídia social de forma eficaz. A melhor parte é que você pode usar Documentos do ClickUp para acrescentar detalhes adicionais e essenciais, como metas, mercado-alvo, tipos de postagens, resultados desejados e resultados, para evitar que todos tenham que ficar alternando entre vários documentos.

Ele tem dois componentes principais:

Guia de introdução

Ao abrir esse modelo gratuito, você encontrará um "Guia de introdução" na seção de descrição. O guia explica as principais seções do modelo e como usá-lo de forma eficaz.

Depois de ler o guia, você pode limpar a seção e configurar diretrizes personalizadas para diferentes plataformas de mídia.

Por exemplo, use essa seção para explicar seu público-alvo para a equipe, compartilhar pesquisas de mercado, documentar o envolvimento do cliente, listar o metas de marketing mencione vários canais em seu mix de mídia e vincule as postagens de mídia social com melhor desempenho para referência. Você também pode vincular seu conteúdo de marketing ao calendário editorial. Você pode usar essa seção para comunicar o código de conduta aos colaboradores.

Campos personalizados

Este modelo tem cinco campos personalizados importantes para acompanhar os meses, as plataformas de mídia social, o progresso do conteúdo, o redator e o designer/editor do seu plano de conteúdo.

Você pode editar o lado direito e o lado esquerdo da tabela. Adicione tags de sua escolha e remova as irrelevantes. No entanto, os campos padrão são adequados para começar a trabalhar no conteúdo de mídia social de praticamente qualquer plataforma.

Uma guia Subtasks separada permite que os gerentes de mídia social organizem ainda mais as coisas. Ela lista todas as tarefas que você criou para a sua equipe. Você pode criar um título e uma descrição em cada tarefa e definir especificações para os campos personalizados.

2. Modelo de lista de mídia ClickUp

Simplifique seus fluxos de trabalho de gerenciamento de mídia com o modelo de lista de mídia do ClickUp

O modelo Modelo de lista de mídia do ClickUp é o mais abrangente desta lista. Ele vem com quatro seções principais, que são:

Lista de mídia

Descrição (o guia de introdução)

Quadro de mídia

Processo de mídia

Você pode visualizar melhor a lista no modo de exibição "quadro" e usar filtros rapidamente para encontrar ideias.

Esse modelo organiza todas as suas estratégias de mídia, pesquisas relacionadas à persona do comprador, ideias de planejamento de conteúdo e recursos em um só lugar.

Na primeira divisão desse modelo - a lista de mídia - estão listados onze itens. São eles:

Bancos de ideias Registros de reuniões Manual e listas de verificação Ferramentas e recursos Publicações e conteúdo Fotos e pôsteres Pesquisa Métricas e KPIs Vídeos Concorrentes Curso e treinamento

Você pode adicionar uma subtarefa a cada uma delas, acompanhar o status, atribuí-las a um membro da equipe, anexar documentos, criar modelos, adicionar tags e até mesmo compartilhar o acesso.

A profundidade e os detalhes de cada seção o ajudarão a criar um diretório de mídia abrangente para a sua empresa. Você pode usá-lo para analisar, planejar e colocar grandes ideias em movimento de forma estratégica.

3. Modelo de kit de mídia ClickUp

Crie um portfólio impressionante de sua organização para jornalistas com o modelo de kit de mídia do ClickUp

Um kit de mídia ou de imprensa é um pacote promocional de informações que pode ser usado para fornecer detalhes essenciais sobre sua empresa, produtos/serviços ou eventos aos membros da mídia.

O principal objetivo desse kit de mídia é facilitar o acesso rápido de jornalistas, blogueiros ou outros profissionais de mídia às informações relevantes necessárias para criar histórias, artigos ou comunicados à imprensa sobre sua empresa.

Dado isso, Modelo de kit de mídia do ClickUp não é um modelo de planejamento. Em vez disso, ele o ajuda a estabelecer uma lista eficaz de mídia de RP e a simplificar seu planejamento geral processo de planejamento de marketing Quando o seu kit de mídia está prontamente disponível para os jornalistas, ele agiliza a criação de histórias e recursos que mostram a sua empresa - ajudando-o a obter conteúdo de mídia social boca a boca de baixo esforço e facilitando as colaborações. Ele vem com as seguintes seções principais:

Sobre mim

Principais realizações/métricas

Sua imagem ou o logotipo da sua marca

Informações de contato

Uma tabela de serviços e tarifas

Se precisar criar várias listas de mídia, você pode duplicar esse modelo de plano de mídia gratuito, renomear a segunda versão e editar seus detalhes.

4. Modelo de postagem de mídia social ClickUp

Planeje e programe suas próximas postagens de mídia social usando o Modelo de Postagem de Mídia Social do ClickUp

Modelo de postagem de mídia social do ClickUp permite que você elabore posts de mídia social para diferentes plataformas e os acompanhe separadamente. Também é possível classificar as postagens, registrar o desempenho delas quando estiverem no ar e realizar ações orientadas por dados com base nesse desempenho.

Esse modelo de planejamento de mídia simplifica sua estratégia de planejamento de mídia, garantindo postagens oportunas e consistência. Os benefícios de usar esse modelo incluem:

Criar postagens mais rapidamente, pois todas as informações necessárias estão centralizadas

Garantir a consistência visual das postagens para uma visibilidade unificada da marca

Organizar todo o seu conteúdo em um só lugar para que nada fique perdido

Se você estiver criando conteúdo para vários clientes, este modelo facilita a criação de um trabalho atraente e de alta qualidade de forma rápida e eficiente.

5. Modelo de estratégia de mídia social do ClickUp

Use o Modelo de Estratégia de Mídia Social do ClickUp para planejar e concluir tarefas importantes relacionadas à mídia social

Uma boa estratégia de mídia social é um roteiro detalhado das etapas que você deve seguir para atingir suas metas de mídia social. No entanto, apenas algumas pessoas têm tempo para criar uma estratégia do zero e trabalhar nela até que esteja perfeita.

É aqui que entra o Modelo de estratégia de mídia social do ClickUp está disponível.

Use esse modelo de mídia gratuito para fazer um brainstorming de todas as etapas necessárias para aumentar sua presença na mídia social com anúncios pagos. Desde a identificação do público-alvo até a redação de textos de alta conversão, este modelo de estratégia de planejamento de mídia digital informa o que fazer e como fazer.

Você pode usá-lo para criar tarefas e marcar os membros necessários da equipe (designer gráfico, redator de conteúdo e editor) dentro da tarefa, para que sua equipe de mídia social não perca tempo vasculhando e-mails para acompanhar as funções e responsabilidades de todos.

Você também pode alterar o status de uma tarefa, adicionar campos personalizados e abrir o modelo em diferentes exibições. Essa é uma ótima opção para aqueles que atualmente dependem do Google Sheets para elaborar suas estratégias de marketing - ela oferece todos os recursos para manter estratégias complexas organizadas.

6. Modelo avançado de mídia social do ClickUp

Use o Modelo Avançado de Mídia Social do ClickUp para otimizar o processo de gerenciamento de conteúdo do início ao fim

Suponha que você seja um estrategista de mídia social em uma empresa de serviços com várias ofertas. Você gerencia várias páginas de mídia social e diferentes canais para os produtos, e cada produto tem um posicionamento exclusivo.

Documentar todos esses detalhes em uma planilha só causará mais confusão, principalmente quando várias partes interessadas usarem a mesma planilha. Em vez disso, use Modelo avançado de mídia social do ClickUp para ideação, criação e documentação de sua estratégia de mídia social e postagens em canais. Armazene todos os links de posts, gráficos, rascunhos e ideias em um só lugar para facilitar a consulta e a colaboração entre a sua equipe!

Crie tarefas para cada membro da equipe e adicione uma linha do tempo para evitar atrasos e confusão, organize as tarefas em categorias para acompanhar o progresso e configure notificações para ficar atualizado sobre os resultados.

7. Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

Planeje seu conteúdo sem esforço com o modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

A calendário de conteúdo ajuda a organizar, planejar e acompanhar o conteúdo do próximo mês ou ano.

O calendário Empresa ClickUpmodelo de calendário de conteúdo faz exatamente isso. Ele permite que você adicione tarefas para datas específicas (agendar publicações) e as atribua a colaboradores. Você também pode mencionar o nível de prioridade e a data de vencimento para garantir que a criação de conteúdo seja sempre pontual.

O modelo permite que você acompanhe as tarefas em quatro visualizações: calendário, lista, linha do tempo e fluxo de trabalho. Você pode escolher a visualização de acordo com a sua preferência e a dos colaboradores.

Como outros modelos gratuitos listados aqui, esse modelo permite que você adicione campos personalizados (como um para guest posts) e verifique a visão geral do calendário.

Isso é particularmente útil quando seu calendário tem muitas tarefas de conteúdo e você deseja verificar o progresso geral sem entrar em detalhes.

8. Modelo de escala de produção de conteúdo do ClickUp

Dimensione de forma eficaz seu processo de produção de conteúdo usando o modelo de dimensionamento de produção de conteúdo do ClickUp

O dimensionamento de conteúdo é essencial para o planejamento de mídia, pois aumenta o tráfego orgânico, os leads e a visibilidade.

Quando sua equipe de conteúdo está produzindo conteúdo em escala, é preciso ter visibilidade do calendário editorial, dos estágios de produção, do backlog e do banco de dados dos posts do blog. Modelo de dimensionamento de produção de conteúdo do ClickUp permite gerenciar tudo isso, e o mesmo fluxo de trabalho pode ser replicado em outros canais, como plataformas de mídia social.

Esse modelo de mídia gratuito é um dos favoritos da nossa equipe de conteúdo interno porque ajuda você e sua equipe de conteúdo a criar um processo escalável.

Veja como:

Acesse resumos de blogs, comentários e URLs ativos em uma única exibição. Desfrute de uma lista de pendências pré-construída, projetada para proporcionar velocidade e conveniência ideais

Organize o banco de dados do seu blog porStatus da tarefa no ClickUp para filtrar e agrupar suas postagens. Esse recurso facilita a priorização, o rastreamento, o filtro e a navegação do seu banco de dados durante todo o processo de conteúdo. Ele também serve como um hub centralizado para todo o conteúdo em andamento

AdicionarCampos personalizados no ClickUp ao seu modelo, incluindo tipo de conteúdo, fonte do autor, resumo do blog, URL ativo e data de publicação

Atribua tarefas aos membros da sua equipe

Escolha entre trêsExibições de tabela no ClickUp-Este mês, Mês passado e Mês seguinte

Elaborar comentários e revisões e formatar o conteúdo no CMS

Revisar, publicar e marcar como concluído para aderir a um cronograma de postagem consistente

9. Modelo de plano de conteúdo do ClickUp

Gerencie seu calendário de conteúdo como um profissional com o modelo de plano de conteúdo do ClickUp

Um plano de conteúdo descreve a criação e a distribuição de conteúdo para atingir as metas de marketing, como o crescimento da mídia social ou um aumento na receita mensal.

Seja qual for a sua meta, o plano de conteúdo garante que o conteúdo esteja na direção certa e que o Modelo de plano de conteúdo do ClickUp é o ponto de partida perfeito.

Ele é simples, fácil de usar e totalmente personalizável. Você encontrará três componentes no modelo:

Plano de conteúdo

Este é o resumo de suas tarefas relacionadas ao conteúdo. Na frente de cada tarefa listada, você encontrará campos que mostram detalhes como nível de prioridade, status, finalidade, tipo de conteúdo, pilar de conteúdo, escritor, palavras-chave e muito mais.

Você pode editar cada um desses campos e adicionar outros, se desejar.

Quadro de aprovação

O quadro de aprovação categoriza o conteúdo de acordo com seu status - Não iniciado, Em espera, Em andamento, Precisa de revisão, Precisa de atualização, Aprovado ou Vazio. Você também pode adicionar status personalizados.

Isso lhe dá um bom resumo de como as coisas estão indo e quais tarefas precisam de atenção.

Content Calendar

Os detalhes que você tem em seu plano de conteúdo aparecerão neste calendário. Isso lhe dá uma visão geral da produção de conteúdo e permite ajustar os prazos arrastando e soltando as tarefas em diferentes caixas.

Em resumo, esse modelo foi criado para ajudar a formar metas estratégicas, acompanhar o progresso, alinhar os esforços dos membros da sua equipe, monitorar o progresso e fazer ajustes no seu plano conforme necessário.

10. Modelo de marketing de conteúdo ClickUp

Melhore seu conteúdo com o modelo de plano de marketing de conteúdo do ClickUp

Não software de planejamento de marketing está completo sem modelos abrangentes de marketing de conteúdo. O Modelo de marketing de conteúdo do ClickUp é um modelo avançado e pronto para uso com seis componentes principais para facilitar a vida dos profissionais de marketing de conteúdo. Esses componentes incluem:

Lista de conteúdo

Esta é uma lista das tarefas de conteúdo incluídas no plano de marketing. Cada tarefa é agrupada pelo mês de publicação, o que facilita o controle das peças de conteúdo publicadas no prazo ou atrasadas.

Quadro de status

O quadro de status resume a fase de cada peça de conteúdo. Você pode revisá-lo para se manter atualizado sobre o progresso do plano de marketing. Você também pode clicar em cada tarefa para visualizar os detalhes do conteúdo.

Quadro de pipeline

A única diferença entre um quadro de pipeline e um quadro de status é que o primeiro mostra se a tarefa está em fase de criatividade, produção, aprovação ou ao vivo, para que você tenha uma ideia da velocidade com que as coisas estão acontecendo.

Linha do tempo do conteúdo

A linha do tempo do conteúdo mostra quando uma tarefa específica foi iniciada e quando você deve esperar que ela termine. Essas datas são atribuídas por você ou por outros colaboradores autorizados.

Você não encontrará outros detalhes relacionados à tarefa aqui. No entanto, o código de cores ajuda a identificar o grupo e o estágio. Também é possível alterar facilmente qualquer data nessa seção.

Linha do tempo do departamento

Essa linha do tempo é específica para um departamento. Por exemplo, se você tiver criado dois departamentos (produção de vídeo e conteúdo de blog), a linha do tempo do departamento mostrará as datas de início e término desses departamentos.

Se você quiser revisar o plano de marketing ou tomar outras decisões importantes com base nesses departamentos, a linha do tempo poderá ajudá-lo.

Calendário de datas de publicação

Este calendário de marketing permite que você veja quando cada conteúdo será publicado. Você pode usar esses dados para localizar quais tarefas estão atrasadas, incompletas ou não programadas. Isso ajuda a manter o plano inteiro no caminho certo.

Com tantos modelos, sua equipe social não terá problemas para criar planos e calendários de conteúdo direcionados e colocá-los em ação.

Comece a trabalhar no seu processo de planejamento de mídia com modelos úteis

As melhores equipes de marketing sabem da importância de um processo eficaz de planejamento de mídia para gerenciamento de campanhas e operações criativas consistentes - os modelos de planejamento de mídia do ClickUp ajudam a oferecer tudo isso para que você possa ser mais eficiente.

Use a plataforma ClickUp para planejar, capturar, gerenciar e relatar o trabalho de qualquer lugar - para ajudar sua equipe a obter mais resultados. Faça relatórios sobre as principais métricas, obtenha visibilidade do processo de planejamento e execução de mídia e use fluxos de trabalho automatizados para manter sua equipe informada.

Não há limites para o quanto você pode realizar rapidamente quando suas equipes têm clareza e visibilidade do trabalho que devem fazer. Registre-se no ClickUp hoje mesmo gratuitamente.