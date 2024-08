10 melhores ferramentas de planejamento de mídia em 2024 (avaliações e preços)

Seja você uma agência, uma equipe de marketing, um proprietário de mídia ou um editor, é essencial fazer boas escolhas em seus planos de mídia. Caso contrário, você corre o risco de atingir o público errado e gastar demais. 💸

Em vez de gerenciar a loucura manualmente, obtenha mídia ferramenta de planejamento s para fazer o trabalho pesado. Com o software certo, você pode automatizar a compra de mídia, acompanhar ajustes em tempo real e obter insights detalhados sobre as preferências do seu público-alvo.

Muito bom, não é? 🤩

Prepare-se para abandonar as planilhas do Excel e junte-se a nós para descobrirmos os recursos essenciais para a mídia

software de planejamento

.

Também compartilharemos nossas 10 principais plataformas de gerenciamento de mídia favoritas para ajudá-lo a realizar o trabalho de forma mais rápida e inteligente.

O que você deve procurar em uma ferramenta de planejamento de mídia?

As ferramentas de planejamento de mídia fazem muito mais do que gerenciar campanhas de mídia. Elas transformam todo o processo de planejamento, tornando tudo mais eficiente, preciso e fácil de usar. Mesmo assim, nem toda ferramenta de mídia vale a pena. 🧂

Recomendamos que você procure ferramentas de marketing digital que ofereçam recursos valiosos como:

Gerenciamento abrangente de mídia :**Isso não é negociável. Procure uma ferramenta que gerencie uma ampla gama de canais de mídia, inclusive TV e mídia impressa, bem como mídia digital e plataformas de mídia social

:**Isso não é negociável. Procure uma ferramenta que gerencie uma ampla gama de canais de mídia, inclusive TV e mídia impressa, bem como mídia digital e plataformas de mídia social Análise e métricas em tempo real: Dados de um dia atrás não são acionáveis no mundo da mídia paga moderna. As ferramentas de planejamento de mídia digital devem fornecer métricas em tempo real para acompanhar o desempenho da campanha, para que você possa tomar decisões rápidas e baseadas em dados

Dados de um dia atrás não são acionáveis no mundo da mídia paga moderna. As ferramentas de planejamento de mídia digital devem fornecer métricas em tempo real para acompanhar o desempenho da campanha, para que você possa tomar decisões rápidas e baseadas em dados automação e fluxo otimização : O planejamento de mídia tem muitas partes móveis. Por que não automatizar alguns dos aspectos mais repetitivos do trabalho? Procure ferramentas que automatizem a compra de mídia, solicitações de propostas (RFPs) e relatórios

: O planejamento de mídia tem muitas partes móveis. Por que não automatizar alguns dos aspectos mais repetitivos do trabalho? Procure ferramentas que automatizem a compra de mídia, solicitações de propostas (RFPs) e relatórios Gerenciamento de público-alvo: O software de planejamento de mídia de primeira linha vem com recursos para identificar e segmentar seu público-alvo. Procure ferramentas que ofereçam análise demográfica, dados comportamentais e percepções psicográficas para criar uma estratégia de mídia personalizada

O software de planejamento de mídia de primeira linha vem com recursos para identificar e segmentar seu público-alvo. Procure ferramentas que ofereçam análise demográfica, dados comportamentais e percepções psicográficas para criar uma estratégia de mídia personalizada Interface amigável: Quanto mais fácil for usar o software de planejamento de mídia, mais rápido você economizará tempo e dinheiro. Procure soluções flexíveis baseadas na nuvem que permitam aos membros da equipe colaborar e acessar dados de qualquer lugar

Quanto mais fácil for usar o software de planejamento de mídia, mais rápido você economizará tempo e dinheiro. Procure soluções flexíveis baseadas na nuvem que permitam aos membros da equipe colaborar e acessar dados de qualquer lugar Integrações úteis: As integrações devem simplificar o processo de planejamento. Procure um software de planejamento de mídia que se integre à sua plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), ferramentas de gerenciamento de projetos e aplicativos populares de terceiros, como o Slack

As integrações devem simplificar o processo de planejamento. Procure um software de planejamento de mídia que se integre à sua plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), ferramentas de gerenciamento de projetos e aplicativos populares de terceiros, como o Slack Ferramentas de otimização: Executar campanhas é uma coisa, mas e se você quiser reformular uma campanha existente? As ferramentas essenciais de planejamento de mídia vêm com recursos avançados de otimização para compra programática, alocação de gastos, segmentação de público-alvo e muito mais

As 10 Melhores ferramentas de planejamento de mídia para usar em 2024

Cansado de gerenciar campanhas manualmente? A ferramenta certa de planejamento de mídia coloca suas campanhas no Modo Fácil. Com interfaces simplificadas baseadas na nuvem, métricas abrangentes e otimização de processos, essas 10 ferramentas de planejamento de mídia digital o levarão até a linha de chegada. 🏁

1.

ClickUp

Explore o ClickUp para gerenciar seus projetos com o poder da IA, mais de 15 visualizações e automações de tarefas

Sem querer me gabar, mas

as equipes de marketing adoram o ClickUp

. Nossa plataforma completa oferece suporte a processos de marketing de ponta a ponta, desde a ideação até a execução e a otimização.

Não é mais necessário alternar entre sua solução de gerenciamento de projetos, CRM e Google Docs - tudo está realmente em um só lugar com o ClickUp. Além disso, se não tivermos exatamente o que você está procurando, nossas integrações adicionam ainda mais funcionalidade à sua conta. 🛠️

O ClickUp visualiza todo o pipeline de mídia em Calendário, Lista, Quadro e mais de 10 visualizações. A plataforma tem bancos de dados sem código e quadros de projetos de arrastar e soltar para tudo, desde anúncios pagos até RP e mídia social.

Use

Metas do ClickUp

para criar painéis 100% personalizáveis para que você veja apenas as métricas mais importantes. 📈

Para planejamento de mídia

crie seus planos de campanha e conteúdo no ClickUp. Crie estudos de caso, e-mails, blogs e textos de anúncios sólidos na velocidade da luz e em tempo real

com o ClickUp Docs

. Você pode até usar

IA do ClickUp

para escrever, editar e otimizar essa cópia para sua equipe.

As funções de IA do ClickUp simplificam para as equipes de marketing a produção rápida de documentos importantes, como um estudo de caso

Você também não precisa criar documentos, relatórios ou painéis por conta própria. Os modelos do ClickUp são um recurso de economia de tempo incorporado à plataforma para um planejamento de mídia melhor e mais rápido.

Copie o

Modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp

para planejar campanhas em vários canais, incluindo seu site, blogs, mídias sociais e e-mails.

Dica profissional: Confira

esta útil visão geral

sobre o que o modelo inclui e como personalizá-lo.

O ClickUp tem dezenas de modelos para planejamento de mídia on-line e off-line, incluindo o

Modelo de lista de mídia do ClickUp

que mantém um registro de todos os materiais e planos de marketing em um só lugar. Você também pode obter o

Modelo de plano de marketing do ClickUp

para manter tudo em ordem e nunca mais perder o prazo de uma campanha. 🎯

Melhores recursos do ClickUp

O ClickUp se integra a dezenas de ferramentas populares, como HubSpot, Salesforce, Intercom, Toggl e muitas outras

Visualize as métricas de desempenho da campanha em um painel personalizável

Use os modelos do ClickUp para criar planos de mídia estruturados em minutos

Precisa de ajuda com a redação? O ClickUp AI é um dos melhores ferramentas de redação de IA para dar uma mãozinha

Gerencie todas as tarefas e projetos nas mais de 15 visualizações do ClickUp

Limitações do ClickUp

O ClickUp AI só está disponível em contas pagas, mas também há uma avaliação gratuita disponível

O ClickUp é totalmente personalizável, mas pode levar algum tempo para se familiarizar com tudo o que a plataforma tem a oferecer

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.900 avaliações)

MediaPlanHQ

via

MediaPlanHQ

O MediaPlanHQ é uma ferramenta de planejamento de mídia que mantém todos os seus

planos de marketing

em um só lugar. A plataforma sempre mostra os relatórios e planos mais atualizados, de modo que você nunca precisa se preocupar em visualizar os relatórios errados. 👀

MediaPlanHQ melhores recursos

Envie rapidamente briefs estruturados para as equipes de criação

Monitorar gastos com anúncios, requisitos de material e faturas

Trabalhar com fornecedores? Evite caixas de entrada lotadas de e-mails e envie solicitações pelo MediaPlanHQ

Colabore em calendários de conteúdo de marketing e criativos com as principais partes interessadas

MediaPlanHQ limitações

A interface do usuário do MediaPlanHQ pode ser muito grande

A plataforma não tem muitas avaliações

MediaPlanHQ preço

uS$ 45/mês por usuário, com um mínimo de três usuários

MediaPlanHQ avaliações e críticas

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. BriefBid

via

BriefBid

Está procurando um software de planejamento de mídia acessível? O BriefBid é um tipo diferente de solução que é gratuita para agências e marcas. A desvantagem é que os parceiros pagos do BriefBid provavelmente entrarão em contato com você para promover os serviços deles. Mas se você não se importar com isso, essa é uma ferramenta sólida de planejamento de mídia para

marcas com poucos recursos

.

Melhores características do BriefBid

Se você presta serviços criativos, o BriefBid o conecta com RFPs de agências e compradores de mídia

Crie fluxogramas de mídia personalizados

Divida os relatórios por fornecedor, canal e campanha

Crie planos de mídia visuais com cronograma, táticas e métricas em uma única exibição

Limitações do BriefBid

Não tem muitas avaliações

É realmente "gratuito" se você for o produto?

Preços do BriefBid

Gratuito

Classificações e resenhas do BriefBid

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Biônico

via

Biônico

O Bionic Media Planning atende a agências, anunciantes e profissionais de vendas de anúncios. Isso significa que essa plataforma é adequada para praticamente todas as partes interessadas no processo de planejamento de mídia. Ela é especialmente útil se você deseja uma solução focada no cliente

ferramenta de planejamento de contas

. A Bionic simplifica o planejamento e a compra de mídia, o que a torna ideal para diversos usuários. 🤝

Bionic melhores recursos

O Bionic oferece aos anunciantes um painel de mídia transparente que exibe KPIs e metas de desempenho

Centralize o planejamento de mídia, a compra e o monitoramento do desempenho em uma única plataforma

Integre digital, TV, rádio, mídia impressa, out-of-home e outros canais de mídia

O Bionic é baseado na nuvem, o que facilita a configuração e o gerenciamento em qualquer lugar

Bionic limitações

Não tem muitas avaliações

É bastante caro

Bionic preço

Mês a mês: $225/mês por usuário, com um mínimo de três usuários

$225/mês por usuário, com um mínimo de três usuários Contrato anual: $195/mês por usuário, com um mínimo de três usuários

$195/mês por usuário, com um mínimo de três usuários Pré-pagamento anual: US$ 175/mês por usuário, com um mínimo de três usuários

Bionic classificações e análises

G2: 5/5 (duas avaliações)

5/5 (duas avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 15 avaliações)

5. Nielsen Scarborough

via

Nielsen

A famosa empresa de dados de marketing Nielsen também está na lista de

planejamento de marketing

negócios. O Scarborough é a resposta da empresa à demanda dos profissionais de marketing por dados precisos sobre os consumidores. É um tipo diferente de ferramenta de planejamento de mídia que se concentra mais nos perfis dos consumidores, nas preferências de consumo e nas tendências de conteúdo do que na execução ou no planejamento real da campanha. 📊

Melhores recursos do Scarborough

Use os dados do Scarborough para entender melhor os comportamentos dos consumidores

Obtenha dados sobre as plataformas preferidas de seu público-alvo

Concentre-se em dados demográficos e comunidades específicas para obter insights de nicho

O Scarborough ajuda você a criar mensagens direcionadas que se destacam

Limitações da Scarborough

O Scarborough não tem muitas avaliações

Essa é mais uma ferramenta de dados e pesquisa de mercado, portanto, você ainda precisará de uma solução separada para gerenciar sua estratégia de marketing

Preços do Scarborough

Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas da Scarborough

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Quantcast

via

Quantcast

A Quantcast é outro nome bem conhecido no mundo do planejamento de mídia. Ela é especializada em publicidade sem cookies e dados quantitativos, portanto, se a sua equipe está faminta por KPIs de desempenho mensuráveis, essa é a plataforma ideal para você. 🙌

Quantcast melhores recursos

Experimente a solução gratuita da marca, Quantcast Measure, para ter uma ideia da plataforma antes de investir em um plano pago

Ara AI é um Ferramenta de marketing de IA que oferece suporte ao monitoramento e à otimização de campanhas em tempo real

Extraia dados de 100 milhões de fontes e aumente-os com seus próprios dados primários

Crie mídia avançada personalizada, anúncios de TV conectada (CTV) e muito mais

Quantcast limitações

Alguns usuários dizem que a plataforma é desajeitada e difícil de gerenciar

Outros afirmam que os dados podem ser muito genéricos e não acionáveis

Quantcast preços

Entre em contato para obter preços

Quantcast avaliações e críticas

G2: 4,3/5 (mais de 15 avaliações)

4,3/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 20 avaliações)

7. Base

via

Base

O Basis é uma ferramenta de planejamento de mídia que integra publicidade programática, SEO, mídia social e dados do site. Além disso, a plataforma também oferece serviços adicionais para ativação de mídia, estratégias omnichannel e consultoria. 📡

Melhores recursos da base

Pronto para veicular anúncios? O Basis é uma plataforma de demanda (DSP) com a melhor classificação

Armazene todos os documentos e ativos de mídia em um só lugar

O Basis Assistant gera automaticamente notas de campanha

Troque as linhas de e-mail pelo portal de colaboração do Basis

Limitações do Basis

Os relatórios não são muito personalizáveis

Alguns clientes dizem que a experiência do usuário é difícil de acompanhar

Preços da base

Entre em contato para obter preços

Classificações e análises da base

G2: 4,5/5 (mais de 270 avaliações)

4,5/5 (mais de 270 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 15 avaliações)

8. Comscore

via

Comscore

A Comscore é especializada em planejamento de mídia multiplataforma, portanto, é uma opção obrigatória se você estiver anunciando em CTV, redes sociais, dispositivos móveis e pesquisa. Diferentemente de outros softwares de planejamento de mídia, a Comscore tem recursos adicionais para medir o desempenho de bilheteria de filmes, engajamento de mídia social e CTV. 📺

Melhores recursos da Comscore

Avalie facilmente o desempenho da campanha com o Comscore Campaign Ratings (CCR)

Crie anúncios melhores com o Comscore Ad Metrix

Gerencie todas as experiências digitais em uma única visualização com o Comscore Total Digital

A Comscore identificará e segmentará os consumidores com base em comportamento, dados de estilo de vida, dados demográficos e muito mais

Limitações da Comscore

Alguns usuários dizem que a Comscore não tem um bom custo-benefício

Outros dizem que a grande quantidade de dados é esmagadora, portanto, seria bom ter uma ferramenta melhor para análise e interpretação de dados

Preços da Comscore

Entre em contato para obter preços

Classificações e análises de pontuação

G2: 4,1/5 (mais de 60 avaliações)

4,1/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,1/5 (10+ avaliações)

9. Simpli.fi

via

Simpli.fi

"Simples" pode ser parte de seu nome, mas as ofertas da Simpli.fi são tudo menos isso. Essa robusta ferramenta de planejamento de mídia inclui recursos para mídia programática, experiências omnichannel e configurações de campanha especializadas para anúncios políticos, DTC e de varejo. 🛍️

Simpli.fi melhores recursos

O Simpli.fi oferece suporte a segmentação e direcionamento superiores para anúncios nativos, móveis e de CTV

Não tem certeza de que seus anúncios estão em alta? O Simpli.fi avalia seu criativo para melhorar o desempenho

Centralize todas as mídias sociais calendários de conteúdo

A segmentação inteligente do Simpli.fi reduz o número de compradores anteriores que veem seus anúncios

Simpli.fi limitações

Alguns usuários dizem que os relatórios são muito simples

Outros usuários dizem que o suporte ao cliente não é tão bom

Simpli.fi pricing

Entre em contato para obter preços

Simpli.fi avaliações e críticas

G2: 4,5/5 (mais de 115 avaliações)

4,5/5 (mais de 115 avaliações) Capterra: 5/5 (uma avaliação)

10. SRDS

via

SRDS

O Standard Rate and Data Service (SRDS) é uma solução de planejamento e compra de mídia do Adwanted Group. Ele não apenas traz um número impressionante de pontos de dados para informar sua estratégia de mídia, mas também é especializado em todos os tipos de mídia, incluindo rádio, TV a cabo, CTV, OOH e revistas.

Melhores recursos do SRDS

Não tem certeza de quais anúncios escolher? O SRDS exibe todas as opções de anúncios lado a lado

Insira os dados do seu público-alvo e o SRDS sugerirá a melhor combinação de mídia para obter resultados

O SRDS é especializado em segmentação de público multicultural e inclusivo

Se o seu equipe estiver no limite de sua capacidade contrate a equipe do SRDS para obter dados personalizados para suas campanhas

Limitações do SRDS

Ele não tem muitas avaliações

Os dados do SRDS nem sempre estão atualizados

Preços do SRDS

Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do SRDS

G2: 3,2/5 (3 avaliações)

3,2/5 (3 avaliações) Capterra: N/A

Obtenha uma plataforma de planejamento verdadeiramente completa

As campanhas de marketing têm muitas partes móveis. Criatividade, gerenciamento de canais e métricas são apenas algumas das poucas tarefas a serem realizadas.

A maioria das plataformas de marketing tem as ferramentas para mantê-lo no caminho certo, mas, mesmo assim, a maioria não integra todas as suas ferramentas, trabalhos e comunicações em um só lugar.

Mas adivinhe só? O ClickUp faz isso. 🤩

Nós integramos

gerenciamento de projetos

modelos, uma ferramenta de escrita de IA, painéis personalizáveis e muito mais. Com o ClickUp, você pode reunir tudo em uma única plataforma para evitar problemas e se concentrar no que realmente importa: criar conteúdo bonito e persuasivo.

Dê uma olhada para ver a diferença.

Crie seu espaço de trabalho ClickUp gratuito agora

-não é necessário cartão de crédito.