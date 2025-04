Como usar a IA para marketing de produtos (casos de uso e ferramentas)

Como profissionais de marketing de produtos, você lida com várias tarefas e expectativas - desde escrever descrições de produtos convincentes até criar endossos de clientes em escala.

Felizmente, a inteligência artificial (IA) surgiu para facilitar sua vida.

Com o aumento das expectativas dos clientes, a IA não é mais um luxo para a sua equipe de marketing, mas uma ferramenta essencial para o sucesso. Uma rápida verificação dos fatos? 69,1% dos profissionais relatam utilizar ferramentas de marketing de IA em suas estratégias - um aumento de 12,5% em relação a 2023. 👀

A IA está automatizando tarefas demoradas, liberando os profissionais de marketing para se concentrarem em tarefas de alto nível estratégias de marketing de produtos . Deixe-nos mostrar como você pode incorporar o marketing de produtos com IA em sua estratégia, desde a criação de conteúdo até análise de produtos .

Entendendo a IA para marketing de produtos

Um dos maiores desafios do marketing de produtos atualmente é criar conteúdo exclusivo e atraente em escala. Quando cada oferta da marca precisa de um posicionamento distinto e envolvente, os profissionais de marketing de produtos enfrentam uma tarefa assustadora.

Nesse cenário, as empresas precisam investir muito em recursos para criar conteúdo ou se contentar com descrições menos impactantes. A primeira opção consome tempo e orçamento, enquanto a segunda sacrifica a qualidade.

Infelizmente, nenhuma delas é ideal. Porque os clientes exigem conteúdo rico e informativo, e os mecanismos de pesquisa recompensam textos exclusivos e de alta qualidade.

Por que as estratégias tradicionais são insuficientes

A questão é a seguinte: quase 95% dos novos produtos fracassam ! Manter as estratégias tradicionais de marketing de produtos simplesmente não é suficiente.

A IA está se tornando crucial nesse contexto, promovendo uma melhor coordenação entre marketing e equipes de software e melhorar a eficiência.

As estratégias tradicionais de marketing de produtos geralmente não têm a adaptabilidade necessária no ambiente acelerado de hoje. A dinâmica do mercado está em constante mudança e as preferências dos consumidores evoluem rapidamente.

Confiar apenas em processos manuais pode levar à perda de oportunidades e a tempos de resposta lentos. Por outro lado, a IA oferece adaptabilidade em tempo real, permitindo que os profissionais de marketing fiquem à frente das tendências e tomem decisões informadas rapidamente.

➡️ Leia também: 20 melhores ferramentas de IA de marketing para manter a produtividade

Como a IA ajuda no marketing de produtos

✅ Verificação de fatos: O relatório State of Product Marketing mostra que mais de 50% dos profissionais de marketing de produtos acham que o aumento da IA aumentou as expectativas para sua equipe.

Com as ferramentas de IA, os profissionais de marketing podem:

Economizar inúmeras horas automatizando tarefas repetitivas

Dimensionar a criação de conteúdo sem sacrificar a qualidade

Gerar descrições personalizadas e envolventes para milhares de produtos

A execução do conteúdo existente por meio de algoritmos de IA permite que os profissionais de marketing gerem descrições e endossos exclusivos em escala. Essa mudança ajuda os profissionais de marketing de produtos a economizar tempo e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade do conteúdo.

A IA já começou a transformar o marketing de produtos. O foco agora é a rapidez com que as equipes podem adotar esses poderosos recursos software de marketing de produtos para ficar à frente da concorrência.

Como usar a IA para marketing de produtos

Verificação de fatos: Um estudo descobriu que 54% das equipes de marketing de produto já usam ferramentas de IA em suas estratégias, embora a profundidade da integração da IA varie muito.

Mas como exatamente a IA está sendo usada no marketing de produtos?

O caso de uso mais comum é a criação de conteúdo. As equipes de marketing de produtos usam chatbots para apoiar a redação de blogs, o desenvolvimento de textos, a criação de e-mails de divulgação e até mesmo a otimização de mecanismos de pesquisa (SEO)

Os profissionais de marketing também estão usando IA generativa parapesquisa de mercado competitivadesenvolvimento de personas e criação de estratégias de entrada no mercado

Holly Watson, gerente sênior de marketing de produtos da AWS, resumiu como a IA pode capacitar os profissionais de marketing de produtos destacando seu impacto na execução tática:

Existem muitos projetos que exigem execução tática e gerenciamento de projetos. A IA generativa pode ajudar aqui para que as equipes de marketing de produtos possam passar mais tempo escrevendo, pesquisando as necessidades e os comportamentos dos clientes e desenvolvendo planos estratégicos de marketing para o produto e a organização.

Holly Watson, gerente sênior de marketing de produtos da AWS

Vejamos alguns casos de uso de como a IA pode simplificar seu fluxo de trabalho de marketing de produtos:

1. Pesquisa de clientes

Incorporar o feedback do cliente pode fazer maravilhas pelo seu produto, mas menos de 40% dos profissionais de marketing o utilizam para gerar conversões. Muitas vezes, isso se deve ao fato de que examinar grandes quantidades de dados é muito desgastante.

A IA pode transformar esses dados brutos em insights valiosos. As ferramentas de pesquisa de clientes orientadas por IA podem analisar o sentimento do cliente, rastrear tendências e fornecer insights acionáveis que ajudam os profissionais de marketing a entender melhor seu público.

Você pode analisar avaliações de clientes, publicações em mídias sociais e respostas a pesquisas usando o processamento de linguagem natural (NLP) para identificar os principais temas e sentimentos.

**Exemplo: A análise de IA pode revelar que 70% dos clientes adoram um novo recurso do produto, mas estão preocupados com o preço. Ela também pode identificar tendências emergentes em discussões nas mídias sociais que, de outra forma, poderiam passar despercebidas.

O que é fascinante é como o processamento de linguagem natural capta sinais emocionais sutis em textos escritos. Ele vai além da análise básica de sentimentos para detectar nuances como incerteza, empolgação ou sarcasmo. Essa compreensão profunda ajuda a moldar as mensagens de marketing que realmente ressoam com as necessidades e os sentimentos dos clientes.

2. Criação de conteúdo e desenvolvimento de cópias

Mais profissionais de marketing e gerentes de produtos estão usando ferramentas de IA generativas para criar conteúdo, seja para legendas de vídeos, marketing por e-mail, posicionamento de produtos ou publicações em mídias sociais.

Verificação de fatos: O conteúdo gerado por IA geralmente precisa de um retoque humano. De fato, de acordo com algumas estimativas, apenas cerca de 6% dos profissionais de marketing publicam conteúdo gerado por IA sem nenhuma revisão.

No entanto, ela fornece um ponto de partida útil, ajudando no brainstorming de ideias, na estruturação do conteúdo e no rascunho dos parágrafos iniciais.

Ferramentas como Cérebro ClickUp otimizam os fluxos de trabalho de conteúdo gerando sugestões, esboços e rascunhos completos, permitindo que os profissionais de marketing se concentrem em refinar o conteúdo que repercute no público.

Crie conteúdo de alto nível com o assistente de redação e edição com tecnologia de IA do ClickUp

Veja o JPMorgan Chase, por exemplo. Parceria com a Persado AI para o texto do anúncio resultou em campanhas com o dobro de taxas de cliques em comparação com o conteúdo tradicional escrito por humanos.

A IA também pode ajudar a otimizar o conteúdo para mecanismos de pesquisa.

Ao analisar as tendências de pesquisa e as palavras-chave, as ferramentas de IA podem sugerir palavras-chave e frases relevantes para incluir nas descrições de produtos e nas postagens de blog. Isso ajuda a melhorar a visibilidade do conteúdo nos resultados dos mecanismos de pesquisa, gerando mais tráfego orgânico para as páginas dos produtos.

via Boletim informativo do Lenny

Alguns podem pensar que, como a IA é boa para ajudá-los a escrever e realizar pequenas tarefas hoje, em breve ela assumirá a maior parte do trabalho de comunicação, colaboração e execução de baixo nível que fazemos. Em vez disso, acredito que a IA terá o impacto mais profundo sobre as habilidades de gerenciamento de produtos de alto nível (e historicamente mais valorizadas): desenvolver uma estratégia, elaborar uma visão, identificar novas oportunidades e definir metas. Além disso, as habilidades interpessoais, como senso de produto, comunicação, criatividade e ser a cola que permite que uma equipe opere da melhor forma possível, se tornarão ainda mais importantes (e um diferencial entre as empresas).

Lenny Rachitsky, Boletim informativo do Lenny

➡️ Leia também: Um dia na vida de um gerente de produto

3. Análise preditiva para previsão de demanda

Antes da IA, as empresas tinham dificuldades com a previsão precisa da demanda, o que levava ao excesso de estoque ou à falta de estoque. A previsão tradicional dependia muito de dados históricos e muitas vezes não considerava as condições de mercado que mudavam rapidamente.

A análise preditiva orientada por IA processa grandes conjuntos de dados em tempo real, identificando padrões que podem passar despercebidos pelos humanos. Ao analisar dados anteriores da equipe de vendas, tendências de gerenciamento de produtos **A IA fornece previsões precisas sobre a demanda futura, otimizando o estoque e os esforços de marketing.

Exemplo: Com as ferramentas de previsão de demanda orientadas por IA, a Unilever reduziu o esforço humano em 30% e reduziu os custos da cadeia de suprimentos. Essa mudança levou a estratégias de marketing mais eficazes e a operações mais tranquilas.

A análise preditiva também pode ajudar os profissionais de marketing de produtos a identificar quais produtos provavelmente terão alta demanda durante temporadas ou eventos específicos

Ao analisar dados históricos de vendas, atividades de mídia social e fatores externos, como condições climáticas ou econômicas, a IA pode fornecer aos profissionais de marketing insights que os ajudam a planejar campanhas mais eficazes e a alocar recursos com mais eficiência.

ClickUp Brain em ação

4. Lançamentos de produtos

Os lançamentos de produtos já dependeram de métodos lentos e caros, como pesquisa de mercado tradicional e grupos de foco. A IA agora analisa dados em tempo real em mídias sociais e canais de feedback de clientes, informando estratégias de lançamento mais precisas.

Por exemplo, Modelo de lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp pode ajudá-lo a coordenar facilmente equipes, tarefas, cronogramas e recursos para promover ou relançar um produto.

🌻Exemplo: Programa TrendSpotter da L'Oréal é outro exemplo de IA em ação, analisando avaliações de consumidores e produtos da concorrência para identificar tendências. Essa iniciativa ajuda a L'Oréal a entender melhor quais produtos repercutem mais em seu público, levando a lançamentos mais bem-sucedidos.

A IA também pode ajudar a programar o lançamento de produtos. As ferramentas de IA podem determinar o momento ideal de lançamento do produto analisando as tendências do mercado, a atividade dos concorrentes e o sentimento do consumidor.

Isso garante que os lançamentos sejam feitos no momento certo para maximizar o impacto e capitalizar as condições favoráveis do mercado.

➡️ Leia também: 13 exemplos de marketing de produto para inspirar você

5. Recomendações automatizadas de produtos

Anteriormente, os profissionais de marketing baseavam as recomendações de produtos em dados limitados, como escolhas editoriais manuais.

Os mecanismos de recomendação de IA funcionam como compradores pessoais qualificados que sabem exatamente o que os clientes podem gostar. Eles analisam inúmeras interações em tempo real e padrões de compra para fazer sugestões surpreendentemente precisas.

exemplo: Veja o caso da Amazon. Suas recomendações baseadas em IA não são apenas convenientes; elas são incrivelmente eficazes, gerando um impressionante 35% de suas vendas totais .

Mas é ainda mais profundo do que isso. Esses sistemas de IA são mestres em detectar padrões na forma como os clientes compram juntos. Por exemplo, perceber que alguém que compra uma cafeteira geralmente compra filtros e grãos na mesma semana. Ao compreender esses padrões naturais de compras, as empresas podem criar pacotes de produtos mais intuitivos e sugerir itens complementares no momento certo.

6. Otimização da pesquisa por voz

verificação de fatos: A ascensão de dispositivos ativados por voz, como Alexa e Google Assistant, mudou a forma como os clientes pesquisam produtos, com mais de 70% dos usuários móveis usam frequentemente comandos de voz .

Domino's otimizou seu sistema de pedidos para pesquisa por voz permitindo que os clientes fizessem pedidos usando comandos de voz. Com isso, eles capitalizaram uma tendência crescente, aumentando o volume de pedidos por meio de canais ativados por voz.

A otimização da pesquisa por voz está se tornando cada vez mais importante à medida que mais consumidores usam dispositivos ativados por voz para fazer compras on-line.

A IA pode ajudar os profissionais de marketing a criar conteúdo otimizado para a pesquisa por voz, identificando frases e perguntas em linguagem natural que os clientes provavelmente usarão.

Isso garante que os produtos sejam descobertos mais facilmente por meio da pesquisa por voz, aprimorando a experiência do cliente.

7. Priorização personalizada de tarefas

Nem todas as tarefas de marketing são criadas da mesma forma. Algumas precisam de sua atenção imediata, enquanto outras podem esperar. Tarefas do ClickUp o ClickUp Tasks, juntamente com seus recursos de IA, permite que você priorize tarefas analisando o desempenho anterior, as tendências do mercado e a carga de trabalho da equipe. Ele recomenda projetos prioritários que podem melhorar o marketing de seu produto.

ClickUp Brain

Use-o para permitir a priorização inteligente de tarefas, analisando dados e tendências anteriores para garantir uma carga de trabalho equilibrada e evitar o esgotamento. A IA também pode fornecer insights sobre a produtividade da equipe e o gerenciamento da carga de trabalho.

Ao analisar os cronogramas do projeto e o desempenho da equipe, a IA pode identificar possíveis gargalos e recomendar ajustes para garantir o sucesso do projeto.

Isso ajuda as equipes de marketing a trabalhar com mais eficiência e garante que as tarefas de alta prioridade recebam a atenção necessária.

➡️ Leia também: Como usar a IA no design de produtos

Uso de software de IA para gerenciamento de produtos

Como uma solução completa software de gerenciamento de produtos , ClickUp permite que os profissionais de marketing de produtos integrem a IA em seu fluxo de trabalho, automatizem tarefas de marketing, acompanhem o progresso da campanha e analisem os dados de desempenho.

Aqui está um resumo dos recursos específicos de IA do ClickUp que você pode usar em sua estratégia de marketing de produtos.

Automatizar tarefas repetitivas

O marketing geralmente envolve tarefas repetitivas que consomem tempo e energia. Mas e se a IA pudesse cuidar de parte desse trabalho pesado para você?

Automatize facilmente seus fluxos de trabalho de marketing com o ClickUp Brain e o ClickUp Automations

Com Automações do ClickUp com o ClickUp Automations, você pode configurar fluxos de trabalho inteligentes que acionam ações com base em condições específicas, liberando-o do rastreamento manual de tudo.

Por exemplo, quando o status de uma postagem de mídia social muda para "pronto", o ClickUp transfere automaticamente a tarefa do redator para o gerente de mídia social responsável pela publicação. Não perca mais tempo gerenciando simples transferências!

Use o construtor de automação de PNL do ClickUp Brain para reduzir o tempo gasto com o trabalho manual

E ele fica ainda mais inteligente com o ClickUp Brain! Esse recurso permite que você configure automações usando instruções de linguagem natural. Assim, você pode simplesmente dizer: "Atribua essa tarefa à Jane quando a postagem for aprovada" e isso acontecerá automaticamente.

Automatizar tarefas repetitivas com o ClickUp Brain economiza tempo e reduz o risco de erro humano. Isso significa gastar menos tempo em tarefas administrativas e mais tempo fazendo o que você gosta: criar campanhas inovadoras que se conectam com seu público.

Mas lembre-se, como sempre, de garantir que seus fluxos de trabalho de automação estejam em conformidade com os regulamentos de privacidade de dados e respeitem o consentimento do usuário.

Obtenha insights orientados por dados em tempo real

Os insights de dados em tempo real são cruciais para otimizar as campanhas de marketing. E a IA tem tudo a ver com a tomada de decisões melhores e mais rápidas com os dados. O ClickUp Brain fornece análises orientadas por IA, ajudando você a identificar tendências, avaliar o desempenho da campanha e fazer ajustes em tempo real sem vasculhar planilhas.

Os profissionais de marketing podem usar esse recurso para identificar rapidamente o que está funcionando e o que não está, monitorando o desempenho da campanha em tempo real.

Por exemplo, se uma campanha de e-mail específica mostrar maior envolvimento, você poderá ajustar rapidamente a estratégia para replicar esse sucesso em outros canais. Dashboards do ClickUp permitem que você visualize as principais métricas e kPIs de marketing de produtos em um só lugar, facilitando o monitoramento do que está funcionando.

Com a combinação do ClickUp Brain e do ClickUp Dashboards, a análise orientada por IA fornece insights acionáveis que ajudam os profissionais de marketing a tomar decisões orientadas por dados e otimizar continuamente as campanhas para obter o máximo impacto.

Não há mais dúvidas ou atrasos - apenas insights acionáveis fornecidos na ponta de seus dedos.

Obtenha uma visão geral abrangente com os ClickUp Dashboards totalmente personalizáveis

Gerar conteúdo criativo rapidamente

A criatividade está no centro de qualquer campanha de marketing, mas a criação de novas ideias pode consumir muito tempo.

Gere um argumento de venda frio altamente personalizado usando o ClickUp Brain

O ClickUp Brain acelera a ideação, gerando ideias de tópicos, esboços e peças de conteúdo completo, permitindo que os profissionais de marketing se concentrem no refinamento da mensagem. Usuário do Reddit @Paddywise513 disse isso da melhor forma:

Eu o uso o tempo todo para começar a trabalhar. Precisa escrever um blog? Comece com o Brain. Precisa criar uma matriz de habilidades para aumentar o nível de seu conhecimento? Comece com o Brain. Precisa criar um modelo de e-mail para alcançar clientes? Comece com o Brain! Ele é muito bom para ajudá-lo a dar início a projetos ou apenas a começar com um rascunho de conteúdo.

@Paddywise513

Depois de criado, o conteúdo pode ser armazenado, editado e refinado em Documentos do ClickUp . Com recursos como comentários em tempo real, compartilhamento de documentos e verificações gramaticais com IA, as equipes podem manter a sincronia e a qualidade.

Você também pode usar o conteúdo gerado por IA do ClickUp Brain para criar materiais de marketing personalizados. Você pode gerar conteúdo que fale diretamente com clientes individuais, analisando os dados dos clientes e aumentando as taxas de engajamento e conversão.

Por exemplo, o ClickUp Brain pode criar linhas de assunto de e-mail personalizadas, recomendações de produtos e ofertas promocionais com base em suas informações sobre as preferências e o comportamento dos clientes.

Aumente a colaboração da equipe

O marketing de produtos bem-sucedido depende do trabalho em equipe e da comunicação clara. Bate-papo do ClickUp integra bate-papo, gerenciamento de tarefas e compartilhamento de documentos em um só lugar, vinculando todas as conversas a projetos relevantes.

Elimine o incômodo de fazer malabarismos com várias ferramentas e conversas dispersas com o ClickUp Chat

Para manter as coisas em andamento, o FollowUps permite que você faça a triagem de mensagens essenciais e SyncUps permite que você participe de chamadas de áudio rápidas para contexto, ajudando a equipe a permanecer conectada, não importa onde esteja.

Nunca perca itens de ação essenciais em seus tópicos de bate-papo com FollowUps no ClickUp Chat

A IA no ClickUp Chat também pode resumir conversas, identificar itens de ação e transformar mensagens de bate-papo em tarefas, reduzindo o ruído e mantendo a equipe no caminho certo.

Para completar, o ClickUp's modelos de marketing de produtos fazer planejamento de marketing desde lançamentos de produtos até campanhas promocionais, ajudando as equipes a se manterem organizadas.

Faça um gráfico do seu plano de marketing em um só lugar

Você já elaborou o roteiro de seu produto? É hora de criar um plano sólido para orientar suas próximas etapas e priorizar as principais iniciativas!

(Mesmo que você ainda não tenha criado o roteiro do produto, o Modelo de roteiro de produto do ClickUp está aqui para ajudá-lo a concluí-lo! E depois que ele estiver pronto, o resto será tranquilo! Você conhece o procedimento)

Além disso, o **Modelo de lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp torna o marketing de produtos fácil. Ele oferece flexibilidade com status personalizáveis, campos personalizados e visualizações de fluxo de trabalho.

Modelo de lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp

Ele pode ser simples, mas ainda assim contém tudo o que você precisa para ter sucesso, especialmente quando você está apenas começando! Use este modelo para:

Mapear seu caminho para atingir suas metas de marketing

Otimizar seus recursos alocando tempo e esforços de forma mais eficiente

Acompanhar o sucesso da campanha e medir o que está funcionando

Adaptar-se rapidamente, ajustando as estratégias à medida que avança

Visualize seus objetivos e principais resultados em uma lista dinâmica

Acompanhe seu progresso em tempo real em umaQuadro Kanban via Visualização do quadro ClickUp que lhe dá uma visão clara da situação atual.

E não se preocupe - o documento de ajuda "Getting Started" (Introdução) do modelo o orienta em todas as etapas. Ele aborda tudo, desde a inserção das informações do produto até a criação de tarefas e o uso do modelo em todo o seu potencial.

Otimize suas estratégias de marketing de produto com o ClickUp

Atualmente, os profissionais de marketing de produtos enfrentam desafios em várias frentes: malabarismo com plataformas, adaptação às mudanças de comportamento dos clientes e refinamento de estratégias.

As ferramentas de IA podem analisar rapidamente seus dados, identificar tendências e automatizar tarefas repetitivas, dando aos profissionais de marketing a vantagem necessária. O ClickUp oferece uma solução completa que combina tudo, desde o planejamento até os relatórios.

Com ferramentas alimentadas por IA e modelos prontos, o ClickUp ajuda você a aprimorar seus esforços de marketing de produtos.

Então, por que esperar? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e eleve o nível de sua estratégia de marketing de produtos!