13 exemplos de marketing de produto para inspirar você em 2024

Dos mais de 30.000 produtos lançados todos os anos, 95% terminam em fracasso . A Internet está repleta de exemplos de marketing de produtos (bons e ruins) se você quiser aprender com aqueles que testaram as águas.

Todo produto já lançado traz consigo uma série de aprendizados ou lições aprendidas. Você pode usar esses estudos de caso de marketing para se inspirar ou antecipar possíveis obstáculos ao elaborar suas estratégias de lançamento de produtos.

Este artigo examinará alguns dos melhores e piores exemplos de marketing de produtos de marcas conhecidas e menos conhecidas.

O que é marketing de produto? Marketing de produtos comunica a USP (Unique Selling Proposition, Proposta Única de Venda) de um produto ao público-alvo. Isso envolve a realização de pesquisas de mercado para entender o público-alvo e a concorrência, a elaboração de mensagens convincentes para destacar a proposta de valor exclusiva do produto e o desenvolvimento de estratégias para lançamentos de produtos e promoção contínua.

O processo envolve três etapas:

Identificar os pontos problemáticos do cliente para adaptar sua mensagem ao público-alvo

Analisar como o seu produto resolve os problemas dos clientes para comunicar claramente a proposta de valor do produto

Promover o produto para aumentar o conhecimento da marca e conquistar participação no mercado

Em poucas palavras, o marketing de produtos é a força motriz que leva os produtos ao mercado e os mantém lá. Os profissionais de marketing de produtos colaboram com equipes multifuncionais, criam materiais de marketing e trabalham na capacitação de vendas para impulsionar a demanda, aumentar as vendas e maximizar o sucesso do produto no mercado.

Vamos analisar alguns exemplos de marketing de produto para entender, implementar e aprimorar sua estratégia de marketing de produto.

13 exemplos de marketing de produtos incríveis

Nesta lista, selecionamos exemplos bons e ruins de marketing de produtos de startups e multinacionais - repletos de aprendizados e lições para 2024.

Exemplos bem-sucedidos de marketing de produtos com os quais aprender

1. ClickUp

Mapeie a visão do seu produto, alinhe sua equipe e lance-se no mercado com a plataforma completa de gerenciamento de produtos da ClickUp.

Em 2017, o ClickUp viu um dos lançamentos de produtos mais desafiadores do mercado. Devido à sua entrada tardia, o cenário de gerenciamento de projetos já estava lotado de ferramentas populares como Slack e Monday.com.

Avançando para 2024, o ClickUp hospeda mais de 10 milhões de usuários e gera US$ 158,7 milhões em receita anual.

Então, como o ClickUp venceu a concorrência?

Em três aspectos:

Adaptação do produto

Marketing de conteúdo

Ofertas Freemium

O fundador Zeb Evans reconheceu o desafio de se destacar entre os concorrentes até que a ferramenta pudesse fornecer exatamente o que as pessoas precisavam.

Assim, Evans revelou o ingrediente secreto para a criação de um produto centrado no usuário - a estratégia do flywheel._ Ela começa com a absorção constante do feedback do usuário e a combinação disso com a alta velocidade de entrega.

A estratégia foi suficientemente impactante para estabelecer fortes ciclos de feedback com os clientes. A equipe estava aberta ao feedback e o buscava ativamente por meio de formulários de pesquisa e entrevistas.

A coleta de feedback era um ritual diário.

Em 2018, a ClickUp lançou 287 novos recursos além de inúmeras melhorias centradas na experiência do usuário. Mas 287 recursos não são muito difíceis de gerenciar? Pois bem! Veja como isso foi feito:

O ClickUp usou o Kit de ferramentas de gerenciamento de produtos da ClickUp para centralizar as comunicações relacionadas ao projeto em um único local, fazer brainstorming de ideias com quadros brancos e esboçar planos com ferramentas de colaboração.

O ClickUp oferece fácil personalização, adaptando-se perfeitamente à medida que nossa equipe cresce ou diminui.

O melhor de tudo é que a ferramenta elimina o caos dos aplicativos. A equipe pode planejar, criar e enviar os produtos a partir de um único aplicativo. Isso também ajuda a manter uma única fonte de verdade, mantendo todos na mesma página, independentemente da localização remota.

Depois de garantir que o produto se encaixasse na persona do cliente ideal, a ClickUp compartilhou conteúdo orgânico para ser mais descoberto e vencer a concorrência.

A ClickUp facilitou a visualização da solução como uma alternativa melhor do que a popular ferramentas de gerenciamento de projetos no mercado, posicionando o ClickUp como "Um aplicativo para substituir todos eles"

Além disso, nossa equipe fez experiências com alguns vídeos e anúncios bem-humorados direcionados explicitamente a clientes em potencial e concorrentes para se destacar na multidão.

Por fim, o ClickUp oferece um modelo freemium e níveis pagos altamente acessíveis.

Brownie aponta para o Guia de gerenciamento de produtos do ClickUp e Modelos de roteiro visual de produtos do ClickUp que tornam todo o processo descomplicado, desde o planejamento do produto até desenvolvimento do produto e colaborar com as estratégias de marketing de produtos para o mercado.

O modelo de roteiro de produtos do ClickUp foi criado para ajudá-lo a planejar, acompanhar e gerenciar o desenvolvimento de produtos.

Conclusão principal: Usar o kit de ferramentas de gerenciamento de produtos do ClickUp não é apenas uma questão de organização - ele coloca todas as comunicações do projeto em um só lugar, facilitando o trabalho em equipe, aumentando a escala e dizendo adeus à desordem de aplicativos. É a maneira mais fácil de lidar com o planejamento e o desenvolvimento de produtos e de criar estratégias colaborativas de entrada no mercado.

2. Coca-Cola

_Como você vende refrigerante para as massas? Pergunte à Coca-Cola!

A Coca-Cola gerou US$ 45,03 bilhões em receita vendendo uma simples bebida açucarada carbonatada. No entanto, antes de ser lançada, não existia tal coisa - nenhum conhecimento do produto, nenhum público-alvo em potencial ou nenhuma adequação ao mercado do produto.

Então, como a Coca-Cola alcançou o epítome do sucesso?

A Coca-Cola usou o branding e a associação psicológica para penetrar no mercado. As empresas usam essa estratégia de marketing para associar o produto a emoções e experiências positivas.

A Coca-Cola se associou à "Felicidade".

A Coca-Cola investiu muito na promoção da marca por meio de anúncios e outros meios off-line e marketing digital canais. O objetivo principal era estabelecer que a Coca-Cola é igual a felicidade na mente dos consumidores.

A campanha da Coca-Cola slogan duradouro o slogan da empresa, 'Open Happiness', é um exemplo de marketing de produto por meio de design de associação.

Resultado: a associação bem-sucedida de água com gás e felicidade gerou bilhões para a marca.

Conclusão principal: Associe seu produto a emoções. As emoções vendem rapidamente e deixam uma impressão duradoura de sua marca em seus clientes.

3. Folga

Em 2012, Stewart Butterfield e sua equipe desenvolveram um software de colaboração, o Slack. Avançando para 2023, o Slack tem mais de 54 milhões de usuários ativos mensais incluindo 77% das empresas da Fortune 100.

No entanto, o Slack atingiu uma avaliação de US$ 1,1 bilhão sem um CMO a bordo. E sabemos que eles não contrataram uma equipe de vendas outbound até 2016.

Então, como o Slack alcançou esses números? Vamos desmascarar a estratégia de marketing de produto do Slack.

Nos primeiros dias, Butterfield contava com sua rede de contatos para testes beta e marketing boca a boca.

Veja exatamente como ele fez isso:

Butterfield conseguiu que seus amigos de outras empresas fossem os testadores beta iniciais - algo que as empresas de teste de software também podem tentar. A ideia era:

Gerar conscientização entre as empresas

Medir a adequação produto-mercado (entre equipes e departamentos)

Reunir feedback para identificar e resolver problemas

O Slack queria marcar todas as caixas antes do lançamento oficial.

Em agosto de 2013, o Slack convidou as pessoas a conferir sua versão prévia. Eles a chamaram de "versão prévia", não uma versão beta.

Fonte: Blog da Foundationninc Butterfield observou que as pessoas geralmente veem "beta" como uma fase de teste que não é confiável. Portanto, a equipe optou por um termo que despertasse a curiosidade e o entusiasmo, fazendo com que mais pessoas se inscrevessem.

A abordagem funcionou como mágica. Nas primeiras 24 horas, 8 mil pessoas se inscreveram para a versão prévia. Duas semanas depois, o número cresceu para 15 mil e continuou aumentando.

Como se isso não fosse suficiente, o Slack criou um inimigo: Email.

Vamos encarar os fatos: Os e-mails dificultam a colaboração e o controle das conversas. O Slack usou essa deficiência como um gancho para os clientes em potencial e os obrigou a experimentar o Slack.

Sua equipe de marketing de produto fez tudo o que era necessário. Eles começaram a posicionar o Slack como um "assassino de e-mails" por meio de artigos.

Fonte: Fast Company Ou este da Business Insider:

Fonte: Business Insider De fato, ficou claro que o Slack veio para substituir os e-mails. Ao ser comparado a um gigante como esse, o Slack atraiu a curiosidade de muitos clientes.

Foi aí que ele lançou sua última cartada: a assinatura gratuita. O Slack não ofereceu um teste gratuito fechado. Em vez disso, eles ganharam a confiança dos usuários oferecendo uma versão gratuita do produto.

Conclusão principal: Para o Slack, as pequenas coisas foram importantes desde o início. Desde testar o produto com as pessoas certas até um ótimo produto freemium, o Slack usou o marketing boca a boca para inspirar confiança, estabelecer credibilidade e conquistar clientes.

4. Air Jordan da Nike

A Nike tentou a sorte no mercado de calçados aeróbicos e casuais, mas falhou contra a Reebok.

Em uma entrevista com Harvard Business Review em uma entrevista com o ex-CEO da Nike Inc., Phil Knight, ele disse:

"Veja a marca Nike. Desde o início, todos entenderam que a Nike era uma empresa de tênis de corrida e que a marca representava a excelência em atletismo. Era uma mensagem muito clara, e a Nike foi muito bem-sucedida. Mas os tênis casuais transmitiam uma mensagem diferente. As pessoas ficaram confusas, e a Nike começou a perder sua magia."

Então, como a Nike voltou aos trilhos? - O Air Jordan.

Fonte: Nike O projeto Air Jordan resultou de uma necessidade urgente de produzir outro grande tênis de corrida da Nike. Ao contrário dos tênis casuais, o basquete tinha tudo a ver com desempenho, e o AirJordan se alinhava corretamente com a imagem da marca. Além disso, a associação com Michael Jordan elevou ainda mais o nível.

O tênis era, sem dúvida, fantástico. No entanto, era tão colorido que o A NBA baniu ele. 👎

A Nike aproveitou o fato como uma oportunidade de marketing, fazendo o que não era convencional, ou, nas palavras da própria marca: 'Just do it!'

Michael Jordan usou os tênis apesar de ter sido ameaçado com multas. Ele era um jogador lendário; os fãs se aglomeravam para comprar a marca quando ele usava Nike. Consequentemente, as vendas da Nike decolaram.

As estratégia de marketing foi tão exclusiva e inovadora que mudou a forma como Knight pensava em sua empresa.

"Durante anos, pensamos em nós mesmos como uma empresa voltada para a produção, o que significa que colocamos toda a nossa ênfase no projeto e na fabricação do produto. Mas agora entendemos que a coisa mais importante que fazemos é comercializar o produto e a marca juntos."

Conclusão principal: A história de sucesso da Air Jordan destaca a importância de alinhar um produto a uma narrativa convincente e a uma personalidade carismática. A Nike criou uma conexão emocional com os consumidores ao associar a marca a uma figura icônica.

5. Apple

A Apple é um gigante no marketing de seus produtos por meio de campanhas publicitárias ou comparando-os com as ofertas de seus concorrentes.

A campanha "Get a Mac", estrelada por Justin Long e John Hodgman como Mac e PC, respectivamente, começou em 2006 e durou três anos.

Imagem via campanha 'Get a Mac' da Apple

A campanha consistia em uma série de anúncios. Nos anúncios, você vê o Mac "sendo legal" com o PC porque, tecnicamente, eles queriam mostrar que os PCs eram inferiores ao Mac.

Então, foi uma campanha de marketing de produto bem-sucedida?

Sem dúvida! Não apenas as vendas do Mac aumentaram em 2006, mas a Apple acabou criando 66 anúncios de TV diferentes para a campanha em três anos.

Conclusão principal: Mesmo que você tenha um produto único na vida, comunique-se de uma forma que tenha ressonância com o que interessa ao seu público.

6. Poo-Pourri

Fonte: Site de poo-pourri O Poo-Pourri é um excelente exemplo de como comercializar um produto que é embaraçoso para vender.

Poo-Pourri, o produto, é um spray sanitário que remove odores desagradáveis associados ao banheiro, geralmente após um cocô.

Naturalmente, é estranho falar sobre esse assunto. Mas a Poo-Pourri encontrou uma maneira de quebrar esse tabu antigo e comercializou seu produto com humor.

Veja como eles fizeram isso:

A empresa usou recursos visuais, como imagens e vídeos, para ilustrar cenários comuns em que você pode usar o produto

Em seguida, usou a TV e a publicidade em vídeo para atrair olhares para seus anúncios bem-humorados. Seu primeiroanúncio em vídeo se tornou viral* A empresa também criou personas de clientes para atingir públicos e situações específicas. Todo mundo faz cocô, mas nem todo mundo quer um spray

Por fim, a Poo-Pourri se baseou nas avaliações dos clientes para ganhar a confiança dos clientes em potencial

Fonte: Site de poo-pourri Conclusão principal: Não venda o produto; em vez disso, venda a solução. Tudo pode ser vendido se for posicionado da maneira correta.

7. Red Bull

O Red Bull lhe dá asas? Claro que não literalmente, mas o produto se associou com sucesso à energia e à adrenalina.

No passado, quando o Red Bull estava prestes a ser lançado, não havia mercado para bebidas energéticas. Esses produtos ainda não existiam. Avançando para 2023, a empresa vendeu 12.138 bilhões latas em todo o mundo somente em um ano.

Como a Red Bull ganhou asas?

A Red Bull reconheceu os estudantes universitários como um de seus principais clientes-alvo. A empresa usou o "marketing de guerrilha" para atrair os estudantes a experimentar a bebida. Um de seus primeiros métodos de marketing foram as "garotas Red Bull", que distribuíam latas de Red Bull gratuitamente para estudantes universitários.

Essa tática de marketing aumentou drasticamente suas vendas e visibilidade. Vendo os resultados, a Red Bull continuou a visar ambientes jovens, como festas universitárias, bares, cafés, bibliotecas, etc.

No entanto, não parou por aí; a Red Bull começou a patrocinar eventos de busca de aventura alinhados com a imagem de sua marca. Um desses eventos foi em 2012, quando todos nós vimos Felix Baumgartner saltar da borda do espaço. Ao cair de volta à Terra, ele quebrou vários recordes mundiais.

Fonte: Red Bull A cobertura da mídia foi imensa, e milhões de pessoas assistiram à transmissão ao vivo no YouTube. O custo surpreendente de US$ 30 milhões foi ofuscado pelos US$ 500 milhões em vendas que a Red Bull obteve devido à campanha de marketing.

Conclusão principal: A vantagem de ser o primeiro a chegar é real. Se você tem um produto exclusivo que se encaixa em um determinado segmento, associá-lo a um sentimento ou emoção é a chave para gerar bilhões.

8. Volkswagen

A Volkswagen é outro excelente exemplo de marketing de produto. O foco do fabricante de automóveis sempre foi equilibrar a "acessibilidade e a qualidade premium" de seus carros. Sem dúvida, a mistura sutil desses dois fatores fez maravilhas para a empresa automobilística.

No entanto, a notável mudança nas preferências dos compradores de carros, de "eficiência e preço" para "segurança", não passou despercebida pela equipe de marketing da Volkswagen.

A equipe percebeu que as pessoas estão dispostas a pagar mais pela garantia de segurança. Assim, eles garantiram que seu produto demonstrasse isso da melhor maneira possível.

Hoje, a principal estratégia de marketing de produto da Volkswagen se concentra mais na segurança de seus veículos. O site transmite essa mensagem de forma eficaz com classificações de segurança e outras provas de garantia.

Fonte: Volkswagen Conclusão principal: Alinhe seu produto com as preferências do mercado. Se a segurança for um foco crítico no mercado, garanta que seu produto demonstre ativamente e priorize os recursos de segurança.

9. Colgate

A Colgate-Palmolive é uma empresa americana que fabrica produtos de limpeza, odontológicos e outros produtos de cuidados pessoais. A empresa dominou as aquisições do mercado global, posicionando com sucesso seus produtos em mais de 200 países e territórios em todo o mundo.

A estratégia de marketing de produto mais influente da Colgate ficou em evidência durante sua penetração no mercado indiano. O posicionamento do produto foi tão certeiro que, por quase uma década, a Colgate foi considerada sinônimo de pasta de dente na Índia, conquistando um 77.21% de participação do mercado indiano de pasta de dente (US$ 1,5 bilhão).

Como a Colgate fez isso acontecer? -Localização!

A Colgate esperava que não seria fácil entrar no mercado indiano até que os executivos descobriram que 82% das compras de pasta de dente não são planejadas!

Essa percepção foi suficiente. A Colgate fez todo o marketing de seu produto girar em torno desse fato e criou muitas maneiras de se vender:

Venderam suas escovas de dente como um pacote de chiclete ou um pequeno chocolate

Esquemas de "compre um e leve outro" (aumentou as vendas em 170%)

Enquanto outras empresas se concentravam em outdoors para atrair clientes-alvo, a Colgate comercializava usando banners na loja para ganhar sua atenção dentro da loja

Eles recrutaram especialistas no assunto, como dentistas e mães, para defender a marca em anúncios on-line. Dando slogans memoráveis como "Dentist ka sujhaya no.1 brand" (Marca número 1 recomendada por dentistas); "Kya aapke toothpaste mein namak hai" (Sua pasta de dente tem sal?)

Conclusão principal: A localização é fundamental para competir no mercado global.

10. Airbnb

Antigamente, os hotéis eram as opções de férias mais populares. No entanto, quando o Airbnb entrou no mercado, ele mudou a forma como as pessoas viajam. O Airbnb estava competindo com o antigo monopólio dos hotéis no setor de hospitalidade.

Então, como o Airbnb se revolucionou?

Não apenas o aluguel de um Airbnb era acessível, mas todo o design de UI/UX do aplicativo era fácil de usar para qualquer pessoa. Eventualmente, oferecendo uma alternativa às acomodações tradicionais de hotel para os viajantes.

Fonte: AirBnB Mais tarde, a empresa reconheceu que isso não era suficiente para penetrar no mercado.

Assim, usando a ciência de dados e o marketing de produtos, o Airbnb identificou áreas de alta ocupação para espalhar seus aluguéis de férias em locais privilegiados e pontos turísticos.

Hoje, os mecanismos de busca do Airbnb priorizam um aluguel se ele estiver em uma área com alta densidade de reservas do Airbnb, otimizando ainda mais a experiência do usuário.

Conclusão principal: Essa mudança na forma como o Airbnb exibe seus produtos aos clientes existentes para proporcionar uma experiência melhor exemplifica a relação sinérgica entre dados e marketing de produtos.

Exemplos ruins de marketing de produto com os quais aprender

Todos nós já ouvimos o ditado "Os sábios aprendem com os erros dos outros." Então, aqui estão alguns marketing de produtos erros com os quais você pode aprender - o que não fazer no marketing.

11. Dove

Fonte: The Guardian Como parte de uma campanha para o sabonete líquido Dove, um vídeo curto foi postado nas mídias sociais, com três mulheres de diferentes etnias.

O objetivo da campanha era mostrar que o sabonete líquido Dove é para todas as mulheres, celebrando a diversidade. Mas o tiro saiu pela culatra, pois muitos espectadores o consideraram inadequado e racista.

A percepção negativa se espalhou rapidamente pela mídia social, levando a uma reação generalizada contra a Dove. A situação se agravou, e algumas pessoas reagiram boicotando os produtos Dove.

Para acalmar os ânimos, a Dove retirou a postagem e tuitou um pedido de desculpas. No entanto, o estrago já havia sido feito. A empresa já havia perdido seguidores e clientes fiéis devido à repercussão negativa.

Conclusão principal: Não presuma que seu público-alvo perceba seu anúncio como pretendido. Realize testes A/B e converse com sua equipe jurídica para garantir que você não cometa um erro semelhante ao da Dove.

12. Audi

Fonte: CNN YouTube Em julho de 2017, a Audi veiculou um comercial desenhando raiva para comparar mulheres a carros usados.

O anúncio começa com uma cerimônia de casamento, com uma noiva e um noivo prontos para fazer os votos. As coisas mudam de figura quando a mãe do noivo interrompe a cerimônia para "inspecionar" a futura nora.

Ela belisca seu nariz, puxa sua orelha e verifica o interior de sua boca antes de finalmente aprová-la. A cena então corta para um Audi sedan vermelho dirigindo pelas ruas da cidade com a voz de um homem dizendo: "Uma decisão importante deve ser tomada com cuidado."

O comercial teve um péssimo resultado, pois as pessoas o consideraram sexista e "nojento"

A Audi lamentou profundamente a veiculação do comercial e declarou que o anúncio "não corresponde de forma alguma aos valores de nossa empresa"

Principais conclusões: Evite complicar demais os anúncios apenas por causa da criatividade. Em vez disso, busque a exclusividade, a simplicidade e a clareza para garantir que seu público-alvo entenda facilmente sua mensagem.

13. TATA Nano - o posicionamento do produto deu errado

O TATA Nano foi lançado em 2008 pela maior empresa automobilística da Índia, a TATA Motors.

O mercado-alvo do Nano era o setor de classe média e classe média baixa. Por isso, seu preço era de apenas US$ 1.300 - a maior vantagem competitiva do carro.

Tudo apontava para o grande sucesso do Nano no mercado automobilístico indiano. Então, onde foi que as coisas começaram a desandar? A Tata rotulou o Nano como "o carro mais barato", mas isso marca estava fora do padrão e minou o senso de orgulho habitual que acompanha a compra de um carro.

Ratan Tata, presidente do grupo de empresas TATA, reconhece que rotular o Nano como o "carro mais barato" foi um erro.

As vendas iniciais do Nano foram de aproximadamente 30.000 unidades apenas. Pior ainda, a fábrica montou apenas um Nano em junho de 2018 antes de interromper a produção.

Fonte: The Economic Times Conclusão principal: Uma marca ruim pode ser o maior obstáculo para o negócio, mesmo que você tenha conseguido o produto perfeito para o seu público.

Principais conclusões desses exemplos de marketing de produto

Não importa o quanto o seu produto seja inovador ou os principais problemas que ele resolva, ele não conseguirá criar um impacto no mercado se não for bem comercializado.

Para resumir, aqui estão as principais conclusões desses exemplos de marketing de produto. Aprenda e aplique esses insights antes de sua próxima campanha de marketing lançamento de produto .

Não venda seu produto; venda emoções O marketing boca a boca é a melhor maneira de promover seu produto. 77% dos consumidores têm maior probabilidade de comprar um produto se ele for recomendado por alguém que conhecem Atreva-se a fazer o que seus concorrentes não farão; às vezes, não é convencionalcampanhas de marketing podem tornar seu produto icônico Alinhe seu produto com o que o mercado deseja A localização é a melhor maneira de conquistar mercados estrangeiros A percepção que as pessoas têm de sua marca faz toda a diferença nas vendas - comunique-a com sabedoria Os slogans desempenham um papel crucial para tornar seu produto memorável A coleta e a análise de dados são essenciais para entender o comportamento do cliente, melhorar a experiência do usuário e se destacar em um mercado concorrido

ClickUp - O "molho secreto" para um lançamento de produto bem-sucedido

O lançamento de um produto bem-sucedido se baseia em três pilares: planejamento rigoroso, acompanhamento do progresso e colaboração eficaz da equipe. ClickUp ajuda você a assumir o controle da sua estratégia de marketing de produtos. Desde a documentação dos planos até o monitoramento dos desenvolvimentos durante o processo, o ClickUp cuida dos detalhes.

Mantenha o controle do desempenho do marketing de produtos para avaliar a eficácia da estratégia e tomar decisões informadas. Modelo de rastreamento de KPI de marketing de produto do ClickUp facilita o monitoramento das principais métricas que realmente importam para sua empresa.

O modelo de rastreamento de KPIs de marketing de produto do ClickUp foi criado para ajudá-lo a monitorar e medir com eficiência o desempenho do seu marketing.

Modelo prático de plano de marketing de produto de tecnologia da ClickUp permite que você execute tarefas com eficiência, aumente a produtividade e garanta o sucesso no mercado.

O modelo de Plano de Marketing de Produto Tecnológico do ClickUp oferece uma solução abrangente para gerenciar e executar sua estratégia de marketing.

Além disso, os recursos de comunicação e colaboração do ClickUp ajudam as equipes e as partes interessadas a se manterem na mesma página. Ao mesmo tempo, garantem que as ideias e sugestões de todos nunca deixem de ser ouvidas.

Aprimore o marketing de seu produto com o ClickUp - a ferramenta definitiva para otimizar tarefas, colaborar sem esforço e monitorar métricas críticas para uma viagem tranquila com o lançamento de seu próximo grande produto!

FAQs comuns

1. O que torna uma estratégia de marketing de produto bem-sucedida?

Uma estratégia de marketing de produto bem-sucedida é composta por três elementos principais: pesquisa de mercado, compreensão do público-alvo e de seus pontos problemáticos e um plano para ajustar a estratégia à medida que o mercado muda.

2. Como o marketing de produtos é diferente do marketing comum?

A principal diferença está em seu foco. Enquanto o marketing regular se concentra em atividades para promover uma empresa, sua marca e seus produtos ou serviços, o marketing de produtos se concentra explicitamente na promoção e venda de um produto específico. Entretanto, ambas as práticas de marketing estão alinhadas com a missão e o objetivo da empresa.

3. O ClickUp oferece suporte a tarefas de marketing de produto?

Sim, o ClickUp é uma ferramenta multifuncional de colaboração e gerenciamento de produtos ferramenta. Ela dá suporte a tarefas e atividades relacionadas ao planejamento, ao desenvolvimento e ao lançamento final do produto.