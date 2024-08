Tendências de ponta em gerenciamento de produtos para se manter à frente em 2024

O gerenciamento moderno de produtos tomou forma em 1931, quando Neil H. McElroy defendeu a contratação na Procter & Gamble em um memorando de 800 palavras. Ele introduziu o conceito de "homens de marca", que gerenciariam tudo o que afetasse a reputação de uma marca. Isso evoluiu gradualmente para o que hoje conhecemos como gerenciamento de produtos.

Hoje, a tecnologia transformou a função, com o gerenciamento de produtos assumindo o papel central no desenvolvimento de produtos.

Vamos descobrir as principais tendências, os desafios e o futuro do gerenciamento de produtos em 2024.

Trends Shaping Product Management in 2024

Vamos dar uma olhada nas tendências de gerenciamento de produtos que definirão a função em 2024:

Tendência nº 1: IA e aprendizado de máquina no gerenciamento de produtos

Equilibrar as necessidades dos clientes com as metas comerciais é um desafio comum que os dados podem ajudar a resolver.

A IA permite que você lide rapidamente com grandes quantidades de dados, fornecendo insights detalhados sobre o comportamento do cliente e as tendências do mercado em um piscar de olhos. Ela também lida com tarefas repetitivas, permitindo que você se concentre em um trabalho mais estratégico.

Os algoritmos de análise de sentimento usam o aprendizado de máquina (ML) para examinar publicações, avaliações e comentários nas mídias sociais, fornecendo uma compreensão detalhada de como as pessoas se sentem em relação ao seu produto.

A análise preditiva prevê o comportamento do cliente, ajudando você a ficar à frente da curva, antecipando suas ações e preferências.

Usando perfis de clientes ideais, a IA e o ML ajudam você a criar experiências personalizadas para cada cliente. Eles podem analisar micropadrões no comportamento do usuário para ajudá-lo a entender o que um determinado cliente prefere - o marketing hiperdirecionado fica mais fácil!

E muitas ferramentas ajudam você a usar IA e ML na gestão de produtos . Tabelas AutoML do Google e Amazon Sagemaker transformam dados brutos em minas de ouro de informações, revolucionando a pesquisa de clientes. Enquanto isso, ferramentas como ClickUp usa IA e ML para simplificar tarefas complexas para gerentes de produtos de crescimento.

Automatize atualizações de projetos, resumos, reuniões pessoais e atualizações de equipes com o ClickUp Brain ClickUp Brain integra um gerente de projetos com IA para automatizar tarefas, atualizações de progresso e reuniões. Ele pode até automatizar subtarefas, itens de ação e preenchimento de dados.

Conclusão: As ferramentas de IA/ML ajudam os PMs a melhorar a personalização dos produtos e a simplificar tarefas complexas

Tendência nº 2: aumento do uso da análise nos processos de tomada de decisão

A análise orientada por dados oferece uma visão detalhada das interações do usuário, tornando-o menos propenso a erros de julgamento e vulnerabilidades típicas dos sistemas de gerenciamento de produtos.

Com plataformas como o Google Analytics, você pode obter insights abrangentes sobre os dados demográficos e os comportamentos dos usuários. Use esses insights para orientar suas estratégias de envolvimento do usuário e posicionamento do produto e obter um entendimento mais profundo e orientado por dados das preferências do usuário.

As ferramentas de análise atuais têm recursos de visualização avançada, permitindo que você identifique e capitalize rapidamente as lacunas e tendências do mercado. Você também pode adaptar os recursos do produto com mais precisão às necessidades individuais dos clientes.

Promova a transparência e a visibilidade em tempo real dos objetivos do projeto com o ClickUp Goals

O ClickUp ajuda você a traduzir dados em insights acionáveis. Defina metas mensuráveis metas e métricas do projeto com Metas do ClickUp e acompanhe seu progresso visualmente com widgets para monitorar KPIs. Analise as tendências dessas métricas para identificar áreas de aprimoramento e ajustar sua estratégia de produto de acordo.

Acompanhe facilmente o progresso, priorize tarefas e colabore com sua equipe com o ClickUp Views Visualizações do ClickUp permite que você visualize informações em formatos como Lista, Quadro, Calendário e Gráficos de Gantt. Essas visualizações permitem filtrar e agrupar tarefas com base em critérios específicos e gerar insights sobre a carga de trabalho da equipe, cronogramas de projetos e possíveis gargalos. Isso ajuda os gerentes de produto a tomar decisões baseadas em dados sobre alocação de recursos, planejamento de sprint e priorização de tarefas.

Conclusão: Dados -> insights -> melhor tomada de decisão. **Embora isso seja óbvio, a questão é como você lê e interpreta seus dados. Com cada vez mais dados disponíveis, o mais importante é saber como você pode abafar o ruído para encontrar os sinais certos e agir de acordo com eles

Tendência nº 3: maior ênfase em ferramentas de colaboração para trabalho híbrido

O gerenciamento híbrido de produtos, com a ajuda de ferramentas de colaboração como o ClickUp, mantém as equipes em movimento sem abrir mão de nenhuma vantagem no escritório.

Faça brainstorming, crie estratégias ou mapeie fluxos de trabalho com os quadros brancos visualmente colaborativos do ClickUp

Para equipes híbridas, Quadro branco ClickUp torna a colaboração em tempo real fácil com mapeamento mental, criação de roteiro colaborativo e quadro branco. Recursos de gerenciamento de carga de trabalho do ClickUp também são de grande valia para equilibrar a capacidade da equipe e as cargas de trabalho. Espaços ClickUp torna a atribuição de tarefas, a definição de prazos e o acompanhamento do progresso simples e intuitivos. Com o Spaces, você pode fornecer propriedade e responsabilidade claras às equipes, mesmo em uma configuração híbrida. Os membros da equipe podem ver facilmente as cargas de trabalho individuais e coletivas e coordenar melhor os projetos. Além disso, você também pode definir permissões de usuário para controlar quem pode acessar o quê.

Em uma tarefa do ClickUp, crie e organize facilmente listas de verificação detalhadas com grupos de itens de tarefas que podem até ser atribuídos a outros usuários

Além disso, Integrações do ClickUp com outras ferramentas como Slack, Zoom, etc., criam um fluxo de trabalho simplificado e eficiente para equipes híbridas.

Conclusão: Trabalho colaborativo FTW! A cada dia que passa, estamos nos afastando das noções tradicionais de trabalho. Trabalhamos de forma assíncrona, ouvimos nossos ritmos circadianos e nos afastamos dos processos em silos para a excelência coletiva. Especialmente no gerenciamento de produtos, o produto é o trabalho de todos - trabalhar de forma colaborativa significa que a soma de todas as partes tem de ser positiva e não leva à paralisia de decisões nem conduz o produto a uma direção errada

Tendência #4: Uma mudança para práticas de desenvolvimento ágil

Juntamente com a computação em nuvem, a IA, a IoT e outras novas tecnologias centrais para a transformação digital, o Agile é uma parte essencial do cenário futuro do desenvolvimento de produtos.

No entanto, isso representa um desafio. Atualmente, a maioria das pessoas vê o Agile principalmente pelas lentes do desenvolvimento de software e do setor de tecnologia. A aplicação dos princípios ágeis ao desenvolvimento de produtos físicos continua sendo um domínio separado e um tanto incerto para muitos no setor. Em 2024 e nos anos seguintes, isso está prestes a mudar.

As práticas recomendadas do Agile - check-ins frequentes entre departamentos e partes interessadas, metas bem definidas, equipes autônomas e altamente motivadas e maior colaboração entre departamentos, para citar algumas - estão sendo aplicadas ao pipeline de desenvolvimento de produtos por meio do desenvolvimento ágil de produtos

Implacavelmente priorize seu backlog para equilibrar as vitórias de curto prazo com as metas de longo prazo. Reavalie regularmente essas metas com base nas percepções dos usuários. O aprendizado contínuo é o núcleo do Agile e também é a chave para desbloquear o sucesso do produto.

O ClickUp incentiva os gerentes de produto a adotar metodologias ágeis com recursos que simplificam cada etapa do processo. O planejamento de Sprint torna-se fácil com os painéis personalizáveis e os gráficos burndown do ClickUp, que oferecem visibilidade em tempo real do progresso e da carga de trabalho da equipe.

Até mesmo a priorização do backlog é simplificada com a funcionalidade de arrastar e soltar e várias exibições de lista.

A visualização da linha do tempo no ClickUp oferece uma visão panorâmica de seus recursos e tarefas

Com Recurso Sprints do ClickUp todos os aspectos do gerenciamento de sprints são tratados em uma única tela.

O ClickUp também fornece aos gerentes de produto um recurso de colaboração Documentos do ClickUp para criar planos compartilháveis, PRDs, SOPs, relatórios, etc. Conecte-os a seus fluxos de trabalho, vinculando-os a Tarefas no ClickUp .

Aumente a comunicação dentro da equipe com chat em tempo real e discussões em tópicos. As amplas funcionalidades do ClickUp e suas integrações com outras ferramentas populares criam uma plataforma centralizada para que um gerente de produto implemente práticas ágeis com relativa rapidez.

Simplifique os sprints de desenvolvimento de produtos com um modelo de plano de projeto personalizado no ClickUp

Modelo de desenvolvimento de novos produtos do ClickUp também ajuda os gerentes de produtos a organizar um plano estruturado de desenvolvimento de produtos, desde o conceito até o lançamento. Ele mantém todas as partes interessadas alinhadas e todas as tarefas em um só lugar para um melhor acompanhamento.

**Conclusões: Os aspectos técnicos do gerenciamento de produtos tornaram os gerentes de produto mais próximos das equipes de engenharia. Isso significa falar a língua deles e trabalhar como eles fazem para que a orquestração esteja em sincronia e não haja atrito entre as duas funções. Isso vale para os dois lados: os gerentes de produto estão aprendendo maneiras ágeis e de investimento em engenharia e aprendendo mais sobre gerenciamento de produtos

Tendência nº 5: um aumento na demanda por habilidades multifuncionais em gerentes de produtos

As equipes multifuncionais são compostas por talentos de vários departamentos, desde operações e vendas até finanças e logística.

Muitos fatores alimentam essa tendência, incluindo a crescente complexidade dos produtos, os rápidos avanços tecnológicos e a crescente adoção de metodologias ágeis.

Para supervisionar com eficácia os processos de desenvolvimento de produtos, você deve ter um conhecimento profundo de desenvolvimento de software, design, análise de mercado e gerenciamento de projetos. Em resumo, você deve saber como liderar uma equipe multifuncional.

No entanto, um estudo da Harvard Business Review revela que 75% das equipes multifuncionais não conseguem trabalhar juntas de forma eficaz.

Para que uma equipe multifuncional seja bem-sucedida, ela deve reunir pessoas com diferentes históricos e conjuntos de habilidades. A comunicação clara é a chave para fazer com que as equipes multifuncionais funcionem.

Portanto, a comunicação e o trabalho em equipe eficazes, a competência técnica, a pesquisa de mercado e de clientes, o gerenciamento de projetos, a liderança e a influência são essenciais para as equipes multifuncionais para os gerentes de produtos modernos. Os gerentes de produto podem usar Gerenciamento de produtos do ClickUp para melhorar a colaboração multifuncional e a comunicação.

Por exemplo, com Chat ClickUp no ClickUp Chat, os gerentes e líderes podem compartilhar atualizações em tempo real com os membros da equipe. As equipes também podem usar @menções para se manterem na mesma página.

Dê feedback regularmente usando a visualização do ClickUp Chat

As equipes também podem se beneficiar de uma base de conhecimento compartilhada e acessível. O ClickUp Docs ajuda nisso, centralizando o conhecimento de todos os envolvidos.

As Metas do ClickUp funcionam nos níveis individual e de equipe. Elas ajudam as equipes multifuncionais a se manterem na mesma página. É possível registrar as kPIs do produto metas e prazos que precisam ser cumpridos. Isso pode ser compartilhado entre várias equipes e departamentos.

O ClickUp também demarca com eficiência os proprietários e as dependências das tarefas, permitindo que todas as partes interessadas tenham uma visão panorâmica do progresso e dos obstáculos.

Os proprietários das tarefas são designados, permitindo canais de responsabilidade e comunicação simplificada. Enquanto isso, as dependências das tarefas permitem que as partes interessadas entendam a ordem sequencial das tarefas e identifiquem possíveis gargalos.

Conclusão: Promover o alinhamento e o consenso é uma parte importante do gerenciamento de produtos. Fazer isso requer ' High Agency ' - uma habilidade frequentemente destacada pelos melhores PMs para prosperar em uma função tão desafiadora.

Tendência nº 6: adotando a inteligência emocional na gestão de produtos

A inteligência emocional consiste em gerenciar as suas emoções e as da sua equipe no trabalho. Isso, é claro, exige empatia, compreensão e habilidades de comunicação bem desenvolvidas.

Com a evolução do gerenciamento de produtos como uma função, agora se trata de trabalhar bem com as pessoas em todos os níveis e funções para atingir as metas estabelecidas. Isso, naturalmente, exige um alto grau de inteligência emocional ou quociente emocional (QE).

Com um QE elevado, os gerentes de produto podem lidar melhor com várias situações - dar feedback, motivar as pessoas, lidar com preconceitos ou simplesmente ter empatia com um colega de equipe. Isso também significa que eles são mais autoconscientes e mais capazes de gerenciar a si mesmos. Tudo isso pode ajudá-los a ser mais eficazes em suas funções.

Os gerentes de produto com inteligência emocional podem reconhecer os pontos fortes e fracos para maximizar o talento disponível, evitar conflitos e atingir metas compartilhadas.

Eles também podem identificar melhor os drivers emocionais por trás do comportamento do cliente e adaptar suas ofertas de produtos.

Conclusão: QE mais alto = gerente de produto mais eficaz. **Empatia não é uma tendência; quanto mais você tiver, melhor estará preparado para ver futuras mudanças no cenário, prever como as preferências do consumidor mudarão e ajudá-lo a ficar à frente da curva. É um superpoder

A inevitável influência da tecnologia no gerenciamento de produtos

IA e ML são as mais recentes impulsionadores da tecnologia na gestão de produtos .

Mas lembre-se, elas são apenas ferramentas para aumentar as capacidades humanas. Elas devem permitir que você forneça soluções orientadas por dados, antecipando as necessidades dos clientes e impulsionando o sucesso do produto.

Vamos explorar os aplicativos de IA e ML em mais detalhes.

Aplicativos de IA e ML na personalização

Com a personalização orientada por IA, é possível analisar o comportamento do usuário para recomendar o produto perfeito, sugerir conteúdo interessante e até mesmo personalizar ofertas especiais. Isso significa clientes mais felizes e engajados, que sentem que seu produto foi feito especialmente para eles.

Por exemplo, os Recommendation Engines, como os usados pela Netflix ou pela Amazon, analisam o comportamento anterior, como compras e histórico de navegação, para sugerir produtos, conteúdo e serviços relevantes aos consumidores.

Para as equipes de produtos, isso aprimora a jornada do cliente e aumenta a probabilidade de conversão.

Preços dinâmicos é outro uso interessante. A IA pode ajustar os preços em tempo real com base nas condições do mercado, no comportamento do cliente e nas ofertas da concorrência para uma variedade de produtos, a fim de gerar mais lucro.

Você também usa IA e ML para análise preditiva, por exemplo, para prever a demanda de produtos ou racionalizar os requisitos de estoque.

Aplicativos de IA e ML na solução de problemas

Desde a implantação de chatbots que respondem a consultas de usuários em minutos até o uso de IA para a aquisição de talentos, há muitos problemas que as soluções alimentadas por IA podem resolver.

Graças aos modelos de previsão e à análise preditiva, agora você pode prever com mais precisão as tendências do mercado, identificar novas possibilidades e compreender os riscos.

Por exemplo, você pode minimizar o tempo de inatividade da plataforma usando técnicas de detecção de anomalias com IA para descobrir e resolver proativamente problemas de desempenho, ameaças à segurança e preocupações com a qualidade.

As ferramentas de visualização de dados do ClickUp se integram às suas ferramentas de análise preditiva para ajudá-lo a planejar sua próxima etapa.

Com Painéis do ClickUp no ClickUp Dashboards, você pode configurar cartões dinâmicos que são atualizados em tempo real para acompanhar seu fluxo de trabalho sem esforço. Você também pode configurar a automação para acionar notificações se uma métrica ultrapassar um limite especificado. Isso pode ser usado para gerenciamento de estoque, identificação de ameaças ou previsões de demanda.

Simplifique seu trabalho com os ClickUp Dashboards

Superando os desafios no gerenciamento de produtos

Embora gratificante, a carreira de gerenciamento de produtos pode ser desafiadora. Sua equipe de produtos precisa enfrentar muitos problemas de frente e superá-los.

Vamos dar uma olhada em alguns deles para que você esteja preparado para o que está por vir e tenha o conhecimento necessário para lidar com eles:

Comunicação organizacional

As descobertas de David Grossman em "The Cost of Poor Communications", uma pesquisa que abrangeu 400 empresas, cada uma com 100.000 funcionários, revelaram um perda média anual de US$ 62,4 milhões por empresa devido à comunicação insuficiente para os funcionários e entre eles.

Uma iniciativa de gerenciamento de produtos, como o lançamento de um novo produto, envolve membros de vários departamentos e equipes de produtos, um amálgama multifuncional de gerentes, engenheiros, desenvolvedores, designers de UX, profissionais de marketing e outros.

Sem um canal de comunicação adequado, as coisas podem se tornar uma bagunça rapidamente. Você precisa de algo para alinhar diferentes mentes com funções, visões de mundo e prioridades variadas em uma equipe de alto funcionamento e comunicação ativa.

O ClickUp é uma solução de gerenciamento versátil e completa. Ele tem vários recursos que ajudam as equipes a se comunicarem e a se manterem na mesma página:

O ClickUp Whiteboard é um centro de brainstorming compartilhado para todos os membros da equipe

O ClickUp Docs é uma ótima maneira de compartilhar o conhecimento da equipe e os documentos do processo

O ClickUp Tasks mantém todos alinhados com propriedade clara, prioridades e atualizações de status de tarefas

As equipes podem se comunicar de forma eficaz e instantânea usando o Chat e os comentários e até mesmo iniciar chamadas Zoom dentro do aplicativo ClickUp

O ClickUp também tem muitas exibições, como gráficos de Gantt e cartões Kanban, que podem ajudar todas as partes relevantes a saber o status do projeto o tempo todo.

Colabore com os membros da equipe no ClickUp Docs para adicionar relações de tarefas ou vincular a tarefas diretamente no documento

Ao combinar todos esses recursos, você pode garantir uma comunicação clara e sem obstáculos.

Prazos do produto

Às vezes, os prazos podem ser ruins. A maioria dos erros acontece quando você está com um cronograma apertado e tentando terminar tudo a tempo.

De acordo com um relatório do Project Management Institute (PMI) de 2018, aproximadamente 48% dos projetos não cumprem suas datas de conclusão programadas.

Os roteiros de produtos correm o risco de sair do rumo se uma equipe de produtos não conseguir cumprir os prazos. Isso pode levar a uma imensa pressão externa.

O ClickUp, mais uma vez, é a única ferramenta de que você precisa para resolver isso. As várias visualizações do ClickUp, especialmente a Gráficos de Gantt e Linha do tempo podem lhe dar uma visão geral do ciclo de vida do desenvolvimento de seu produto.

Visualize e gerencie qualquer projeto com os gráficos de Gantt do ClickUp

Os gráficos de Gantt e os cartões Kanban são excelentes ferramentas de gerenciamento de projetos também. As exibições têm tags e campos personalizáveis que podem ser ajustados de acordo com as especificações de sua empresa. Além disso, elas são atualizadas em tempo real para que as equipes estejam sempre informadas.

Usando esses métodos, você pode reduzir bastante os atrasos e garantir que não haja surpresas de última hora para ninguém.

Atualizar-se com as últimas tendências

Nem sempre é fácil se atualizar sobre as principais tendências de gerenciamento de produtos. Aqui estão algumas maneiras pelas quais os gerentes de produtos podem se manter informados sobre as últimas tendências:

Leia sobre as novas ferramentas e recursos mais recentes que podem facilitar o desenvolvimento de produtos

Planeje conversas em tempo real com sua base de clientes existente

Agendar sessões internas com sua equipe para compartilhar conhecimentos

Participar de eventos para conhecer os novos desenvolvimentos na área

Garantir a satisfação do cliente

Manter seus clientes satisfeitos é um pré-requisito para o crescimento dos negócios. Afinal de contas, adquirir novos clientes de SaaS pode lhe custar de quatro a cinco vezes mais do que manter os atuais.

A centralização no cliente desempenha um papel fundamental na manutenção de uma base de clientes saudável. Um aumento de 5% na retenção de clientes pode levar a um aumento de aumento de lucro que varia de 25% a 95% e é muito mais provável que você vender para um cliente existente do que para um novo.

Há algumas coisas que você pode fazer para garantir a satisfação máxima do cliente:

Use a visualização Board no modelo de formulário de feedback do ClickUp para organizar os itens

**Facilite o processo de coleta de feedback do usuário

Seus clientes devem ser capazes de fornecer feedback rapidamente. Para isso, você pode usar um formulário de feedback comprovado e elaborado por especialistas formulários de feedback do cliente no ClickUp .

Integre formulários de feedback em seu site e em todos os outros canais de marketing para obter insights mais profundos de sua base de consumidores.

**Analisar os dados obtidos com o feedback do cliente

O big data é um dos recursos mais importantes à sua disposição. Infelizmente, muitos setores se dedicam à coleta de dados, mas negligenciam a utilização dos dados

Você pode analisar as grandes quantidades de dados de várias maneiras. O ingrediente secreto é a IA. Cérebro ClickUp pode ajudá-lo a gerar insights úteis a partir de seus dados. Peça ao gerente de projetos de IA para gerar resumos e conclusões dos dados. Isso o ajudará a moldar seus esforços de acordo com os desejos de seus clientes.

Relacionado: Um resumo dos melhor software de marketing de produto hoje

Priorização de tarefas

O planejamento de um sprint inevitavelmente se torna uma competição entre as partes interessadas com tarefas igualmente urgentes e vitais.

Navegar por esse labirinto pode prejudicar os prazos se você não conseguir distinguir entre o que é meramente urgente e o que é realmente importante.

Supervisione tarefas e projetos em um único olhar e arraste e solte tarefas, classifique e filtre sem esforço com uma visualização de quadro Kanban totalmente personalizável no ClickUp

Que medidas você pode tomar? Modelos gratuitos do ClickUp ajudam você a criar matrizes de prioridade. Você pode utilizar estratégias de priorização de várias tarefas, como a matriz Eisenhower.

Ordene suas tarefas de acordo e resista a todas as perturbações em sua jornada de desenvolvimento de produtos.

Leia também: Alguns dos melhores modelos de gerenciamento de produtos para você

Looking Forward: Gerenciamento de produtos no futuro

O mundo do gerenciamento de produtos está mudando rapidamente com o progresso da tecnologia e um cenário em constante mudança. IA, low-code, no-code; o que você quiser. Isso também significa a necessidade de um nível de preparação para a mudança e a flexibilidade intelectual para desaprender e reaprender continuamente.

As plataformas de gerenciamento de produtos, como o ClickUp, oferecem recursos e aplicativos avançados que promovem a colaboração, a eficiência e a tomada de decisões orientada por dados. Com a integração do DevOps e a automação do fluxo de trabalho, você pode se concentrar no que realmente precisa de sua atenção.

Quer saber no que nossos gerentes de produtos estão trabalhando? Aqui está uma visão geral . Registrar-se no ClickUp hoje, gratuitamente, para elevar o nível de sua jornada de gerenciamento de projetos.

Perguntas frequentes (FAQ)

1. Quais são as três principais áreas do gerenciamento de produtos?

As três principais áreas do gerenciamento de produtos incluem:

Descoberta do produto: A fase em que você decide o que construir - sua visão do produto

A fase em que você decide o que construir - sua visão do produto Planejamento do produto: A fase de desenvolvimento de um roteiro ou de um guia estratégico para o design do produto

A fase de desenvolvimento de um roteiro ou de um guia estratégico para o design do produto Desenvolvimento do produto: A fase em que você coloca o roteiro em ação e passa pelo processo de desenvolvimento real

**2. Quais são os 5 P's do gerenciamento de produtos?

Os 5 P's indicam os principais pilares do foco principal quando se trata de gerenciamento de produtos: