Como aprimorar sua estratégia de marketing de produto: Um guia passo a passo

As maiores e mais lucrativas empresas da atualidade têm uma coisa em comum: elas giram em torno de um produto. Sejam eles físicos ou digitais, de consumo ou SaaS, os produtos são a alavanca de crescimento dos setores atualmente. Muitas empresas até mesmo apostaram em seus produtos para obter a tração inicial - o que agora chamamos de crescimento liderado pelo produto

As organizações com visão de futuro sabem como comercializar seus produtos e desbloquear oportunidades de crescimento e receita.

Entretanto, demonstrar os benefícios e a proposta de valor de seu produto é uma arte. É preciso planejamento, esforço e estratégia para colocar seu produto no mercado - e mantê-lo lá. Use este guia abrangente para saber como conduzir uma estratégia de marketing de produto bem-sucedida, mesmo que sua equipe de marketing de produto seja composta por apenas uma pessoa.

O que é uma estratégia de marketing de produto?

Antes de discutir a estratégia de marketing de produto, vamos entender gerenciamento de produtos .

O gerenciamento de produtos concentra-se no gerenciamento do ciclo de vida de um produto, desde o desenvolvimento até o lançamento.

Uma estratégia de marketing de produto é uma parte do gerenciamento de produtos, que gira em torno de comercializar o produto e torná-lo pronto para o mercado. Essa estratégia vincula o processo de desenvolvimento do produto ao conhecimento do produto na mente do cliente.

Conceitualmente, um profissional de marketing de produtos usa estratégias de gerenciamento de marca e táticas de vendas, como nutrição de leads, vendas cruzadas, vendas adicionais, etc., para promover produtos. De certa forma, o marketing de produtos é tão focado em vendas quanto orientado por produtos.

O marketing de produtos é a força motriz para ajudar as empresas:

Posicionar com sucesso os USPs de seus produtos, criar mensagens envolventes e promovê-los estrategicamente

Entender o mercado em que o produto está inserido e as preferências do cliente

Criar uma estratégia de entrada no mercado do produto com os dados coletados e desenvolver estratégias de marketing de longo prazo

Vender o produto e incentivar os clientes existentes a repetir a compra

Aumentar a adoção e o uso do produto pelos clientes

Uma estratégia de marketing de produto pode parecer semelhante às estratégias de marketing tradicionais, mas há diferenças sutis - o marketing tradicional promove a empresa ou a marca como um todo, enquanto o marketing de produto tem um escopo mais estreito, pois é focado no produto

O marketing de produto se concentra no marketing para o cliente e na aceleração da demanda e da adoção, enquanto o marketing tradicional se concentra na aquisição e na conversão de clientes, garantindo que a mensagem da marca seja consistente em todos os canais.

Como o marketing de produto é centrado no produto, ele geralmente faz parte da função do produto em uma empresa, ao contrário do restante das funções de marketing, que se reportam ao chefe de marketing ou ao CMO. Michael Shipper gerente de marketing de produtos do Google, explica:

Um produto nesse espaço é muito parecido com um prédio que está em constante construção. Ele nunca está totalmente concluído; sempre há melhorias que podem ser feitas, e acho que é isso que separa o marketing de produto de outros tipos de marketing.

Desafios comuns na criação de uma estratégia de marketing de produto

O marketing de produto fica na interseção das equipes de suporte ao cliente, vendas, produto e marketing.

Embora isso ajude a marca a abordar o marketing de produtos de forma mais holística, complica o processo. Aqui estão as armadilhas comuns que a equipe de marketing de produtos enfrenta ao criar uma estratégia completa:

Responsabilidade: Há uma falta de visibilidade sobre quem conduz a estratégia de gerenciamento de produtos. Alguns atribuem essa responsabilidade à equipe de marketing, enquanto outros a atribuem às equipes de produtos ou de vendas

Colaboração multifuncional: Os profissionais de marketing de produtos precisam trabalhar com várias equipes, como vendas, produto, marca, suporte etc., para criar e executar suas estratégias. Isso geralmente envolve o gerenciamento de relacionamentos com várias partes interessadas em diferentes níveis da organização, influenciando sem autoridade e tentando obter adesão às iniciativas, o que exige habilidades pessoais bem desenvolvidas

Cliente : As equipes muitas vezes não conseguem entender as necessidades imediatas do cliente devido à falta de insights e pesquisas sobre o cliente

Alinhamento: falta de alinhamento da liderança com os recursos do produto, mensagens, KPIs e outros

KPIs : Dada a natureza colaborativa da função, torna-se difícil medir e quantificar o impacto das estratégias de marketing de produtos

Prioridades: Prioridades concorrentes levam a um processo de desenvolvimento de produto enfraquecido e a um lançamento atrasado

Como criar uma estratégia eficaz de marketing de produto em 5 etapas fáceis

Uma estratégia de produto eficiente de entrada no mercado posiciona o produto estrategicamente, constrói a conscientização por meio de promoções contextuais e aproveita a liderança de pensamento para cimentar a autoridade. Mas com as equipes de produto, marketing, vendas e atendimento ao cliente trabalhando em silos, há uma clara desconexão.

A verdadeira questão permanece: Como você cria uma estratégia de marketing de produto para levar seu produto até a porta do cliente? Aqui está uma lista de verificação passo a passo:

Etapa 1: Conheça os clientes ideais de seu produto e crie uma persona

Comece obtendo um conhecimento profundo de seus clientes-alvo para criar uma personagem do comprador bem pesquisada

Entenda seus pontos problemáticos, interesses, expectativas e motivações

Saiba mais sobre os canais que seus clientes usam para chegar ao seu produto

Pesquise os clientes atuais para obter insights sobre os problemas que eles estão enfrentando

Realize pesquisas de mercado usandosoftware de análise de marketing e compare produtos semelhantes para mapear os pontos fortes e fracos de seu produto

Analise dados demográficos e grupos por características compartilhadas, como educação, níveis de renda, carreira etc., e características exclusivas, como interesses, comportamento etc

Se o produto for uma solução B2B, adicione uma camada de dados firmográficos, como tipo de setor, tamanho da empresa etc.

Use os dados para criar de 2 a 3 buyer personas que melhor representem sua base de clientes ideais

Etapa 2: Faça um brainstorming do posicionamento do produto e da mensagem

O posicionamento e a mensagem do produto têm tudo a ver com a demonstração de como o produto pode beneficiar os clientes com mensagens contextuais.

O posicionamento e a mensagem do produto têm tudo a ver com a demonstração de como o produto pode beneficiar os clientes com mensagens contextuais.

Chegar ao posicionamento e à mensagem corretos do produto é um esforço de equipe.

Faça um brainstorming, mapeie e dê vida às ideias de mensagens de produtos com os quadros brancos ClickUp

Esse quadro visual permite adicionar notas, imagens, links, tarefas etc., mapear a visão do produto para a mensagem e alinhar a equipe - tudo isso usando uma tela divertida e criativa!

Quando estiverem se conhecendo, usem estes pontos para criar uma narrativa de mensagens de produto centrada no cliente para o mercado:

Quem achará nosso produto mais útil?

Quais pontos problemáticos específicos o produto resolve?

Por que os clientes vão querer pagar pelo nosso produto?

Por que alguém escolheria nosso produto em vez da concorrência?

Etapa 3: Crie sua estratégia de entrada no mercado com um roteiro de produto

Você já fez o trabalho pesado; agora é hora de reuni-lo em um roteiro de produto. Dependendo de como o produto e o marketing estão estruturados em sua organização, você será o responsável pelo roadmap ou colaborará com um gerente de produto que o fará.

Você pode usar ferramentas de mapeamento de processos para otimizar seu fluxo de trabalho de marketing de produto

Outra opção prontamente disponível é A visualização do gráfico de Gantt do ClickUp Esse recurso permite organizar tarefas com base na área do produto, ver uma linha do tempo e adicionar sprints em um roteiro de produto compartilhado e altamente visual, para que as equipes possam ver no que estão trabalhando e o que vem a seguir.

Use a visualização de gráfico de Gantt do ClickUp para criar roteiros de produtos que impulsionam o trabalho em equipe

As informações no roteiro do produto orientarão sua estratégia de entrada no mercado. Você pode criar um roteiro de produto para seu site, aplicativo móvel e muito mais:

Aqui estão alguns pontos de dados essenciais que você deve incluir em seu modelo de product roadmap:

Quais são suas metas de marketing de produto?

Quais são as personas que você vai atingir primeiro com seu produto?

Como você envolverá seus clientes com suas mensagens e posicionamento?

Que tipo de material de capacitação você fornecerá para as equipes de vendas e suporte?

Como você definirá o preço do seu produto?

Você venderá diretamente aos clientes ou usará distribuidores terceirizados?

Quais plataformas você utilizará para sua campanha de marketing, como marketing de mídia social, campanhas de anúncios pagos, blogs, bate-papo ao vivo, site, e-mails etc.?

Quais KPIs você monitorará para medir o sucesso?

Como você avaliará e priorizará os recursos do produto para impulsionar o sucesso do produto?

Recursos importantes que fornecem o maior valor para alinhar o esforço da equipe

Recursos e orçamento disponíveis para priorizar projetos de maior impacto

A próxima etapa é informar todas as equipes sobre sua estratégia de entrada no mercado e capacitá-las com os recursos necessários, como amostras de produtos, diretrizes de marca, fichas técnicas e material de vendas de entrada no mercado.

Aqui está um modelo de marketing de produto do ClickUp do qual toda equipe de produto pode se beneficiar - seja planejando, acompanhando ou otimizando a campanha de marketing do produto:

Etapa 5: lance, acompanhe e otimize sua estratégia de entrada no mercado

A etapa final envolve o lançamento de seu produto interna e externamente (nessa ordem). **Os lançamentos internos garantem que todos estejam cientes dos USPs e dos benefícios de seu produto, enquanto os lançamentos externos usam táticas de vendas e marketing para promover seu produto aos clientes.

Por fim, lembre-se de definir seus KPIs, como inscrições para demonstração, nível de uso do produto, Net Promoter Score, taxa de ganho, etc., e acompanhe os resultados de seus esforços.

5 Exemplos de estratégias vencedoras de marketing de produto

Um gerente de marketing de produto experiente planeja a estratégia do produto em alinhamento com as necessidades do cliente, os valores da marca, o posicionamento da propaganda, o plano de comunicação de marketing e os requisitos de preço.

Na aplicação prática, isso se traduz em cinco estratégias aplicáveis em diferentes estágios do ciclo de vida do produto:

Representação do ciclo de vida do produto via AdobeFonte

1. Estratégia de mercado-alvo

Por que: Para se concentrar em um nicho de mercado, construir uma identidade de marca forte e criar uma base de clientes fiéis

Funciona para: Estágio de introdução do ciclo de vida de marketing do produto

A Oatside é um ótimo exemplo de marketing de produto relacionado a uma causa, direcionado a um mercado-alvo específico: consumidores preocupados com o meio ambiente.

Esse estilo de marketing de produto repercute nesse segmento de clientes e posiciona a Oatside como uma marca positiva que se preocupa com os animais e o meio ambiente:

A Oatside demonstra o ethos da marca e desenvolve o conhecimento do produto entre os clientes que amam o meio ambiente por meio de Oatside Os clientes podem fazer compras sem culpa, e a empresa ganha com o aumento das vendas ao mesmo tempo em que apoia uma causa.

Aqui estão algumas conclusões a serem observadas na estratégia de mercado-alvo:

Obtenha informações sobre seu público-alvo, sejam elas relacionadas a suas crenças, cultura, dados demográficos, hobbies, aversões, problemas e assim por diante

Use essa tática somente se a sua marca se enquadrar no perfil; forçar a sua marca a demonstrar um valor específico não será bem visto por um público informado

2: Estratégia de marca

**Por quê? Para promover o produto indiretamente

**Funciona para: Estágios de introdução, crescimento e maturidade do ciclo de vida do marketing de produtos

Ninguém aproveita o poder de sua marca e se envolve com o marketing de produtos como a Apple.

Escolha qualquer um dos lançamentos de produtos da Apple; eles são uma aula magistral de como criar expectativa e desejo sem revelar muito sobre o produto até a grande revelação.

Se quiser mais provas, dê uma olhada na página da Apple no Instagram, onde será difícil encontrar imagens de iPhones, iMacs, iPads, etc.

feed do Instagram da Apple via *[_Instagram](https://www.instagram.com/apple/)* Tudo o que você verá é como os clientes estão usando os produtos da Apple para tornar suas vidas mais fáceis e mais coloridas no sentido literal.

A Apple faz um ótimo trabalho ao falar sobre seus produtos de uma forma que torna o cliente o "herói" da história:

recursos do produto iPhone via *[_Apple](https://www.apple.com/sg/iphone/)* O resultado? Essa estratégia gera entusiasmo e curiosidade entre os consumidores, impulsiona a demanda e cria um burburinho em torno de seus produtos.

Conclusão principal: Para aproveitar ao máximo a estratégia de marca, primeiro pense: a lembrança de sua marca é alta o suficiente para atrair clientes sem mencionar seus produtos? Muitas vezes, são necessários anos para chegar a esse estágio, como demonstraram marcas globais como Adidas, Samsung, Amazon, Tesla etc.

3: Estratégia de publicidade

Por que: para chamar a atenção do cliente de forma criativa

**Funciona para: Estágio de crescimento do ciclo de vida de marketing do produto

A campanha "Share a Coke" (Compartilhe uma Coca-Cola) da Coca-Cola usa a publicidade para atingir os clientes no estágio de crescimento de sua jornada:

A campanha inovadora da Coca-Cola vendeu 250 milhões de garrafas nomeadas via Coca Cola Nessa campanha, a Coca-Cola personalizou seu produto substituindo seu logotipo por nomes e frases populares.

O objetivo final era incentivar os clientes a encontrar e compartilhar uma Coca-Cola com seus entes queridos. Essa estratégia inovadora aumentou o envolvimento e a fidelidade à marca entre os clientes existentes e os clientes em potencial.

Usando a publicidade como uma ferramenta voltada para o cliente, a marca enfatizou a personalização e incentivou o compartilhamento social, tornando essa campanha um grande sucesso.

Conclusão principal: Se você quiser seguir o mesmo caminho, use essas dicas como ponto de partida:

Não tenha medo de experimentar com criatividade a narrativa de seu anúncio

com criatividade a narrativa de seu anúncio Concentre-se em um ponto problemático, benefício, USP, etc., que tenha o potencial de atingir um ponto importante com seu público-alvo - é nesse ponto que os dados coletados em montanhas valem a pena

com seu público-alvo - é nesse ponto que os dados coletados em montanhas valem a pena Entenda por que e como os clientes estão usando seu produto para ajudá-lo a posicioná-lo de forma mais estratégica

de forma mais estratégica Consulte as avaliações dos clientes, faça pesquisas, participe de testes beta e assim por diante para **obter um pulso da mentalidade e das necessidades atuais de seus clientes

4: Estratégia de comunicação de marketing

Por que: Para transmitir os USPs do produto

Funciona para: Estágio de maturidade do ciclo de vida de marketing do produto

Quando se trata de usar uma campanha de marketing para atingir os clientes no estágio de maturidade de um produto, não precisa ir além da Nike.

A marca é excelente em transmitir as Propostas Únicas de Venda (USPs) de seus produtos usando momentos e movimentos culturais em suas mensagens de marketing.

As campanhas da Nike são oportunas e relevantes, seja para comemorar o Mês do Orgulho, o movimento Black Lives Matter, apoiar os atletas durante as Olimpíadas ou defender causas de justiça social:

site da BeTrue via *[_Nike](https://www.nike.com/until-we-all-win?cp=18768881689_search_%7Csg%7CPMax:+SG+-+Smart+Shopping+-+Brand%7C%7CGOOGLE&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI4qjA0vy-hQMVi4VLBR2h8Q-IEAMYASAAEgIp8fD_BwE&gclsrc=aw.ds)* A genialidade da marca está em enfatizar os aspectos emocionais e aspiracionais de seus produtos esportivos e de fitness. A adição de um toque humano ao produto tangível evoca sentimentos positivos no cliente.

Essa abordagem ajuda a Nike a manter sua posição de líder de mercado e a repercutir entre os clientes que buscam mais do que apenas produtos - talvez uma marca que represente algo significativo.

Conclusão principal: Marque estas dicas para orquestrar uma campanha de comunicação de marketing de produto bem-sucedida:

Entenda - e articule - o que torna seu produto diferente dos concorrentes

dos concorrentes Colabore com as equipes de vendas, de produtos e de atendimento ao cliente para definir as mensagens de marketing, em vez de deixar que a equipe de marketing se encarregue apenas disso

com as equipes de vendas, de produtos e de atendimento ao cliente para definir as mensagens de marketing, em vez de deixar que a equipe de marketing se encarregue apenas disso Teste variações de mensagens e chamadas para ação e analise os dados para entender o que funciona antes de lançar qualquer comunicação de marketing em larga escala

5: Estratégia de preços

Por que: Para atrair os clientes desde o início

**Funciona para: As fases de introdução, crescimento e maturidade do ciclo de vida de marketing do produto

O Dollar Shave Club sabe como fazer marketing para homens que procuram produtos de limpeza acessíveis, convenientes e de alta qualidade. Dê uma olhada na página inicial do site, que oferece um conjunto inicial para novos membros com preços de clube:

A marca inclui bem os preços em sua estratégia de marketing de produto sem fazer com que pareça barata no sentido figurado por meio de The Dollar Shave Club Conclusão principal: Ao integrar o preço em sua estratégia de marketing de produto:

Implemente uma estratégia de preços escalonados e um modelo de assinatura para atingir segmentos de clientes variados e criar um fluxo de receita estável

Promova opções de preços por meio de publicidade digital, marketing de conteúdo e parcerias para mostrar o valor que seu produto oferece

Monitore as principais métricas, como crescimento de assinaturas, retenção de clientes e receita média por usuário rotineiramente

Trabalhando para atingir as metas de marketing de produto

Você pode ter a melhor estratégia de marketing de produto, mas se suas metas não forem definidas com precisão, sua equipe estará se movendo na direção errada desde o início.

Aprimore suas habilidades de definição de metas de marketing de produtos com estas três dicas:

Dica 1: Adote a estrutura de metas S.M.A.R.T

Suas metas de marketing de produto devem seguir a estrutura S.M.A.R.T. - elas devem ser específicas, mensuráveis, atingíveis, realistas e com prazo determinado. Essa estrutura o ajudará a categorizar ainda mais suas metas em negociáveis e não negociáveis.

Dica 2: Use KPIs para acompanhar o progresso

Comprovar o ROI da sua estratégia de marketing de produto é o maior obstáculo - somente se você não estiver medindo e monitorando seus KPIs. Para avaliar o valor exato que sua estratégia de marketing de produto traz para a mesa:

Faça parcerias com as equipes de marketing, vendas e suporte ao cliente (CX) para obter dados e análises e encontrar a correlação entre o marketing de produto e os esforços de vendas/marketing/CX

Avalie a análise de sua campanha de produto usando Software de produtividade de marketing. O software altamente personalizável e visual contextualizam as tarefas relacionadas ao seu roteiro e aos planos de entrada no mercado:

Criar um painel de KPI no ClickUp

Identifique e liste as métricas mais relevantes a serem monitoradas, como Custo de Aquisição do Cliente (CAC), Valor da Vida Útil do Cliente (CLTV), taxa de conversão, geração de leads, tráfego do site, taxas de abertura de e-mail e de cliques, e assim por diante

Dica 3: promova o gerenciamento do relacionamento com o cliente

Coletar dados do cliente em tempo real e melhorar a experiência do cliente é a melhor maneira de preencher a lacuna entre as expectativas do cliente e os recursos do produto.

Isso também fornece uma visão completa dos interesses, preferências e comportamentos do cliente, permitindo que você adapte os esforços de marketing do produto de acordo com eles. Isso ajuda muito a atingir suas metas de marketing de produtos.

Use estas dicas para coletar dados e otimizar a jornada do cliente:

Capture e analise as interações com os clientes em vários pontos de contato - hoje em dia, os clientes se tornaram omnicanal para chegar à sua marca

Personalize as mensagens e ofertas de marketing com base nas preferências exclusivas do cliente

Identificar oportunidades de upsell e cross-sell nos canais on-line e off-line

Melhorar a satisfação e a fidelidade do cliente com programas selecionados

Colaborar com as equipes de suporte e vendas para proporcionar uma experiência perfeita ao cliente

Como há vários elementos a serem observados, esse parece ser um trabalho para Metas do ClickUp :

Diferentes visualizações de metas no ClickUp Goals ajudam a entender os dados facilmente

Usando esse recurso, você pode:

Adicionar tarefas de diferentes equipes em uma meta comum

Organizar metas com pastas fáceis de usar e compartilhá-las com as partes interessadas relevantes

Criar pastas para acompanhar ciclos de sprint, OKRs, scorecards semanais de funcionários e muito mais

Definir metas claras e visualizar o progresso em porcentagem

Para onde está indo o marketing de produtos?

O futuro do marketing de produtos está evoluindo mais rápido do que nunca, impulsionado pela personalização, integração de IA e marketing baseado em valor.

Todas essas tendências estão afetando sua estratégia de marketing de produtos de várias maneiras:

Maturidade do marketing : As marcas aproveitam os dados personalizados dos clientes usando ferramentas de IA e oferecem ofertas personalizadas para aumentar a satisfação do cliente. A Netflix é um exemplo de uma marca que dominou essa estratégia de marketing de produto

: As marcas aproveitam os dados personalizados dos clientes usando ferramentas de IA e oferecem ofertas personalizadas para aumentar a satisfação do cliente. A Netflix é um exemplo de uma marca que dominou essa estratégia de marketing de produto Orientado por dados : O marketing de produtos está se tornando cada vez mais orientado por dados, com os dados sendo usados para:

Conduzir decisões estratégicas com testes de produtos e cultura de aprendizado em primeiro plano Integrar equipes isoladas com colaboração ágil, habilidades especializadas e fluxos de trabalho de IA Coletar informações acionáveis, como problemas dos clientes, preferências e muito mais Promover a personalização inteligente com conteúdo orientado por dados

: O marketing de produtos está se tornando cada vez mais orientado por dados, com os dados sendo usados para:

Desbloqueie o valor estratégico do marketing de produtos com o ClickUp

O marketing de produtos é um processo contínuo. Antes de os clientes comprarem um produto, ele passa várias vezes pelas fases de desenvolvimento e lançamento.

Como profissional de marketing de produtos, você está sempre fazendo malabarismos - insights de produtos, dados de campanhas, feedback de clientes, tarefas de capacitação, sessões de planejamento e reuniões com partes interessadas; sempre há mais a fazer do que você tem tempo ou recursos para fazer.

Perguntas frequentes

**1. Qual é a estratégia de marketing de um produto?

A estratégia de marketing de um produto é um plano para a compreensão:

Como posicionar, promover e definir o preço do produto no mercado

Quem são seus clientes mais fiéis e como chegar até eles

Como integrar as informações do processo de marketing do produto ao processo de desenvolvimento do produto dentro do ciclo de vida do produto

**2. Qual é a função da estratégia de marketing de produto?

A principal função de uma estratégia de marketing de produto é criar uma estratégia de alto nível para o produto roteiro de marketing para um produto específico. Esse plano define como o produto atenderá às metas do cliente, da organização e das partes interessadas durante todo o ciclo de vida do produto.

Dessa forma, ele incentiva várias equipes, como desenvolvimento de produtos, marketing, atendimento ao cliente e vendas, a trabalharem juntas e entenderem como o produto pode ser aprimorado para aumentar a lucratividade e a satisfação do cliente.